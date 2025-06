LinkedIn-contentkalender: berichten effectief plannen en inplannen

Heb je ooit naar het vakje 'Start een bericht' op LinkedIn gestaard alsof het persoonlijk tegen je gericht was?

We kennen het allemaal: we willen consistent blijven, ons persoonlijke en professionele merk (of dat van ons bedrijf) laten groeien en misschien zelfs wel (een keer!) viraal gaan.

Maar tussen het werk voor clients, interne vergaderingen en proberen te onthouden of je vandaag wel water hebt gedronken, wie heeft er dan nog tijd om ook LinkedIn-berichten te plannen, schrijven en in te plannen?

🧐 Wist je dat? De betrokkenheid op LinkedIn is in 2024 met 30% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dus als je hebt gewacht om consistent te worden, is dit het moment!

Dat is waar een LinkedIn-contentkalender van pas komt. ✨

Een solide contentkalender neemt het giswerk weg over wat je wanneer moet posten. Het brengt structuur in je ideeën, laat je plannen rond lanceringen en gebeurtenissen en geeft je contentstrategie een broodnodige thuisbasis. Of je nu een solo-maker bent, een socialemediamanager die zes merken jongleert of een recruiter die thought leadership opbouwt, deze handleiding laat je precies zien hoe je een LinkedIn-contentkalender kunt maken die met je leven werkt, niet ertegen.

Oh, en we laten je zien hoe je dit allemaal kunt doen in ClickUp — zonder 15 tabbladen of een chaotisch Google Spreadsheet. (En we hebben ook een eenvoudige, gratis en gebruiksvriendelijke sjabloon voor een LinkedIn-contentkalender voor je!👇🏼 )

⭐ Uitgelichte sjabloon Heb je moeite om consistent te blijven op LinkedIn? 🤯 Probeer de ClickUp LinkedIn Content Calendar Template —jouw alles-in-één hub voor het plannen, inplannen en bijhouden van posts met een grote impact, zonder de chaos van spreadsheets! 📅 Gratis sjabloon downloaden Met dit sjabloon kunt u een herhaalbaar contentritme opbouwen, samenwerken met uw team en de voortgang van berichten bijhouden in verschillende weergaven, zoals Kalender, Bord en Lijst

Wat is een LinkedIn-contentkalender?

Een LinkedIn-contentkalender is uw persoonlijke (of die van uw team) routekaart voor het consistent en doelgericht publiceren van content op LinkedIn.

Het is niet alleen een lijst met ideeën voor berichten, het is de basis van je LinkedIn-contentstrategie, waarin je in kaart brengt wat je gaat posten, wanneer en waarom dat belangrijk is. Zie het als je backstagepas voor strategische contentplanning: je krijgt een duidelijk overzicht van aankomende berichten, afstemming op bedrijfsdoelen en ruimte om van het proces te genieten.

🎉 Leuk weetje: LinkedIn is het nummer 1 platform voor de verdeling van B2B-content, maar wordt ook steeds krachtiger voor personal branding.

🎯 Of je nu een bedrijfspagina beheert of je persoonlijke merk opbouwt, een contentkalender helpt je:

Blijf consistent zonder op het laatste moment naar ideeën te zoeken

Plan content rond productlanceringen, gebeurtenissen of wervingscampagnes

Zorg voor een evenwicht tussen de verschillende soorten berichten (zodat u niet alleen maar 24/7 bedrijfsnieuws deelt)

Werk naadloos samen met je team of clients

💡 Pro-tip: Stel een ClickUp-formulier in zodat iedereen in uw bedrijf ideeën voor LinkedIn-berichten, campagneverzoeken of aankondigingen van gebeurtenissen kan verzenden. Verzendingen worden taken in uw contentkalender, zodat niets door de mazen van het net glipt.

Je hoeft niet elke week het wiel opnieuw uit te vinden, je hebt alleen een systeem nodig. En een goede contentkalender? Dat is je systeem.

💡 Pro-tip: Wacht niet op inspiratie. Bouw een contentgewoonte op rond thema's en doelen en gebruik een kalender om het zware werk te doen. (We laten je zien hoe. )

Waarom u een LinkedIn-contentkalender nodig hebt

📮 ClickUp Insight: 47% van de respondenten van onze enquête heeft nog nooit AI gebruikt voor handmatige taken, maar 23% van degenen die AI wel hebben geïmplementeerd, zegt dat hun werklast aanzienlijk is verminderd. Dit contrast is wellicht meer dan alleen een technologische kloof. Terwijl early adopters meetbare voordelen behalen, onderschat de meerderheid wellicht hoe transformatief AI kan zijn in het verminderen van cognitieve belasting en het terugwinnen van tijd. 🔥 ClickUp Brain overbrugt deze kloof door AI naadloos in uw werkstroom te integreren. Onze AI kan alles doen, van het samenvatten van threads en het opstellen van content tot het opsplitsen van complexe projecten en het genereren van subtaken. U hoeft niet te schakelen tussen tools of helemaal opnieuw te beginnen. 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die werd besteed aan het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd met de aanpasbare rapportagetools van ClickUp, waardoor hun teams zich minder hoeven te concentreren op het opmaken van rapporten en meer op het maken van prognoses.

Je kunt het op goed geluk doen. Je kunt elke ochtend LinkedIn openen, ter plekke iets zinnigs bedenken en dat tussen vergaderingen door posten.

Maar laten we eerlijk zijn: dat is een rechtstreeks ticket naar een burn-out (en een erg stille commentaarsectie).

Een LinkedIn-contentkalender biedt u:

Consistentie zonder chaos : Consistentie zonder chaos: door regelmatig aanwezig te zijn, bouw je vertrouwen en zichtbaarheid op en krijg je na verloop van tijd meer volgers

Betere contentbalans : het helpt je om af te wisselen tussen thought leadership, persoonlijke verhalen, successen, tips en bedrijfsupdates, zodat je feed niet saai of te commercieel aanvoelt

Duidelijkere strategische afstemming : door vooruit te plannen kunt u content synchroniseren met productlanceringen, wervingscampagnes, feestdagen en gebeurtenissen in de branche

Meer ruimte voor creativiteit: Als de logistiek geregeld is, kun je je concentreren op het schrijven van betere bijschriften en het experimenteren met nieuwe formats zoals carrousels of video's

🧐 Wist je dat? LinkedIn biedt (nog) geen ingebouwde contentplanner. Daarom vertrouwen marketeers en makers op externe tools en slimme sjablonen om hun werk te doen.

ClickUp maakt dit eenvoudiger dan ooit. Gebruik de sjabloon voor een moderne socialemedia-kalender om vanuit één centrale hub te plannen, in te roosteren en samen te werken op LinkedIn en andere platforms. Moet u het aanmaken van berichten toewijzen aan uw team? Wilt u deadlines instellen, brainstormen over ideeën of analyses bijhouden? Of u nu contentkalendersoftware gebruikt of net begint, de juiste tool maakt het verschil.

Hoe maak je een LinkedIn-contentkalender?

Content creëren op LinkedIn gaat niet alleen om aanwezigheid, maar om strategische aanwezigheid om een sterke LinkedIn-aanwezigheid op te bouwen die opvalt. Een contentkalender biedt je de structuur om vooruit te plannen, consistent te posten en je inspanningen af te stemmen op je bedrijfsdoelen, of je nu alleen werkt of een heel marketingteam aanstuurt.

🧐 Wist u dat? Volgens Sprout Social zijn de beste momenten om op weekdagen te posten dinsdagochtend en donderdagochtend om 10 uur. Blijkbaar hebben we allemaal Monday nodig om emotioneel bij te komen.

Laten we eens kijken hoe je een LinkedIn-contentkalender kunt maken die gemakkelijk te onderhouden is en de betrokkenheid stimuleert.

Bepaal je doelstellingen voor berichten en je doelgroep

Voordat je een bericht schrijft, moet je duidelijk maken waarom je content maakt, wie je doelgroep is en wat zij hopen te krijgen van je LinkedIn-content. Je doelen en doelgroep moeten bepalend zijn voor elke beslissing, van de onderwerpen die je kiest tot de manier waarop je je bijschriften structureert.

Voorbeelden van doelen:

Een oprichter van een start-up kan berichten plaatsen om early adopters aan te trekken en de zichtbaarheid van het merk te vergroten

Een recruiter kan zich richten op het presenteren van de bedrijfscultuur om toptalent aan te trekken

Een persoonlijk merk kan gericht zijn op het vergroten van thought leadership en het stimuleren van gesprekken binnen de branche

Een marketingmanager kan een productlancering of campagnecyclus ondersteunen

Van daaruit kunt u zich verdiepen in uw doelgroep:

Zijn het startende ondernemers of kopers van ondernemingen?

Willen ze tactisch advies, trendinzichten of inspirerende verhalen?

Hoe bekend zijn ze met uw onderwerp?

💡 Functie van ClickUp: documenten

LinkedIn contentstrategie hub met ClickUp Documenten

Gebruik ClickUp Docs om een hub voor contentstrategie te maken waar je team de stem van het merk, doelgroeppersonages, doelstellingen voor berichten en goedgekeurde voorbeelden kan definiëren. Voeg opmerkingen toe, tag teamgenoten en koppel rechtstreeks naar taken, zodat de strategie niet in een vergeten Google-document terechtkomt.

📚 Essentiële lectuur voor betere resultaten op LinkedIn: Wilt u een persoonlijk merk opbouwen? Bekijk onze gids voor persoonlijke branding op LinkedIn. Heeft u een structuur voor uw campagnestrategie nodig? Begin met sjablonen voor contentmarketingstrategieën.

Bepaal de frequentie en optimale publicatietijden

Consistentie stimuleert groei op LinkedIn, maar burn-out kan je voortgang net zo snel tenietdoen. Probeer niet elke dag iets te posten, maar streef naar een herhaalbaar ritme.

Een paar richtlijnen voor de frequentie:

Individuele maker : 2-3 berichten per week, met een mix van waardevolle tips en persoonlijke reflecties

Marketingteam : 3-5 berichten per week – thought leadership, productspotlights, nieuws over nieuwe medewerkers

Employer branding: 1–2 berichten per week, waarin de bedrijfscultuur, medewerkers en interne successen worden belicht

En timing is belangrijk. Studies suggereren dat dinsdag- en donderdagochtend het beste zijn, maar elk publiek is anders. Houd bij wat in de loop van de tijd werkt.

💡 Pro-tip: Gebruik de ClickUp-kalender om berichten te verslepen wanneer je planning verandert, zodat je niet je hele week opnieuw hoeft op te bouwen.

📆 Werk samen aan campagnes via meerdere kanalen met een redactionele kalender

Zorg voor merkconsistentie in uw socialemediamarketing met de sjabloon voor een redactionele kalender voor contentmarketing van ClickUp

Bent u bezig met het plannen van content? De sjabloon Content Marketing Editorial Calendar in ClickUp is perfect voor teams die posts op meerdere platforms beheren.

Houd alles op één plek bij:

Contentpijlers zoals gebeurtenissen, testimonials of producthighlights

Formats (carrousels, reels, blogposts)

Type promotie (organisch vs. betaald)

Publicatiestatus en eigendom van teams

🎉 Dit is uw weergave voor het coördineren van lanceringen, het afstemmen van berichten op product tijdlijnen en het waarborgen van consistente berichten op al uw marketingkanalen.

🗓️ Plan uw LinkedIn-content met duidelijkheid en controle

Gebruik AI-gestuurde prioritering en automatische aanpassingen om op koers te blijven met je doelen met ClickUp Kalender

Met ClickUp's kalender stel je niet alleen data in, maar bouw je een contentsysteem op. Breng je LinkedIn-postschema visueel in kaart, wijs taken toe aan elke post, stel deadlines in en pas snel aan wanneer prioriteiten verschuiven.

✅ Taken slepen en neerzetten✅ Filteren op toegewezen persoon, tag of kanaal✅ Weergave van wat er deze week of deze maand moet gebeuren in één overzichtelijke layout

📌 Bonus: Gebruik kleurgecodeerde categorieën voor snelle herkenning van thema's, of je nu wisselt tussen thought leadership, vacatures of content over wat er achter de schermen gebeurt.

Voorbeeld van een use case: Stel dat uw productteam een lancering op de agenda heeft staan. Plan dan een teaserbericht op dinsdag, een uitgebreide carrousel op woensdag en een klantverhaal op vrijdag, elk met een eigen taak en toegewezen persoon. Alles wordt op één plek in kaart gebracht en bijgehouden.

🧐 Wist u dat? Berichten met meerdere afbeeldingen behaalden in 2024 met 6,60% van de impressies de hoogste engagement rate van alle LinkedIn-contenttypes.

Kies contentthema's (en wissel ze af)

Zonder thema's kan je contentkalender elke week aanvoelen als een lege pagina. Met thema's bouw je een bibliotheek op met verschillende soorten content die je boodschap versterken en inspelen op de behoeften van verschillende doelgroepen.

Deze contentpijlers helpen je strategie te verankeren:

💡 Tips & frameworks : splits een proces op dat uw publiek vandaag nog kan toepassen

🎙️ Thought leadership : deel uw mening over trends die uw branche vorm geven

🎉 Mijlpalen en successen : vier prestaties van het team of het succes van klanten

🧠 Achter de schermen : geef een kijkje in uw werkstroom, beslissingen of bedrijfsrituelen

👀 Persoonlijke verhalen : voeg een menselijke touch toe – wat je leert, waar je mee worstelt of waar je trots op bent

📣 Promotie van gebeurtenissen/content: webinars, podcasts of bloglanceringen

📖 Lees meer: Bekijk deze sjablonen voor sociale media om je contenttypes georganiseerd te houden.

Voorbeeld van een use case: Een contentstrateeg kan wekelijks thema's afwisselen, zoals 'Monday Tips', 'Wednesday BTS' en 'Friday Highlights'. Door content rond deze categorieën te groeperen, vereenvoudigen ze de planning en behouden ze de variatie.

💡 ClickUp-functie: aangepaste velden

Aangepaste velden om voortgang bij te houden met behulp van ClickUp-dashboards

Voeg een ClickUp-aangepast veld met de naam 'Thema' toe aan je LinkedIn-taken in ClickUp. Wijs elke post een categorie toe en gebruik vervolgens de bordweergave of filters om ervoor te zorgen dat je niet te veel van één type plaatst (bijvoorbeeld drie productupdates achter elkaar). Zo krijg je een gezonde mix van content en houd je je publiek betrokken.

💡 Pro-tip: Stel terugkerende contentthema's in de aangepaste velden van ClickUp in om de wekelijkse planning te vereenvoudigen en een gezonde mix van onderwerpen te behouden.

Plan vooruit, maar laat ruimte voor actuele content

Het is verleidelijk om je kalender weken van tevoren vol te plannen, maar LinkedIn gedijt op tijdige, relevante content. Je hebt een systeem nodig dat proactieve planning in evenwicht houdt met reactieve posts.

Plan vooruit voor:

Lanceringen, campagnes en productupdates

Seizoensgebonden content of jaarlijkse bewustwordingsdagen

Terugkerende series (zoals wekelijkse tips of inzichten van de oprichter)

Laat ruimte vrij voor:

Trends of nieuws uit de branche waarop u wilt reageren (gebruik trendspottingmethoden om reactief te blijven zonder chaotisch te worden)

Trending formats zoals virale carrousels of memes

Spontane successen van het team of geleerde lessen

Voorbeeld van een use case: Een recruiter kan berichten plannen rond openstaande rollen en wervingsevenementen, maar ruimte laten om een spontaan 'Welkom bij het team'-moment in de schijnwerpers te zetten wanneer een nieuwe medewerker zijn of haar selfie van dag 1 plaatst.

💡 Functie van ClickUp: bordweergave

Gebruik bordweergaven om de werkstroom voor de LinkedIn-contentkalender te beheren

De bordweergave van ClickUp is perfect voor het beheren van vloeiende content-werkstromen. Gebruik kolommen zoals 'Gepland', 'Concept', 'Moet worden gecontroleerd' en 'Gepubliceerd' om de status van elk bericht bij te houden. Als er iets nieuws opduikt, sleep je het gewoon naar de content van deze week en schuif je de andere berichten naar voren. Geen rommel, geen gemiste beats.

Stel ClickUp-automatisering in om berichten naar de volgende fase te verplaatsen, teamleden op de hoogte te stellen wanneer hun beoordeling nodig is of voltooide campagnes automatisch te archiveren. Dit vermindert handmatig werk en houdt uw contentpijplijn in beweging, zonder dat micromanagement nodig is.

💡 Pro-tip: Post niet en verdwijn niet. Blokkeer 10 minuten na publicatie om op vroege reacties te reageren en je bereik te vergroten.

Gebruik een sjabloon of tool voor een contentkalender

Nu je je contentdoelen en -strategie hebt vastgesteld, heb je een systeem nodig om deze soepel uit te voeren. Spreadsheets kunnen een tijdje werken. Maar als je samenwerkt, opschaalt of meerdere platforms beheert, heb je iets nodig dat is gebouwd voor echte werkstromen.

De ClickUp LinkedIn Content Calendar Template is bijvoorbeeld ideaal voor marketeers, makers en merkbouwers die consistent op LinkedIn willen verschijnen zonder elke ochtend naar ideeën te hoeven zoeken. Het helpt je planningsproces te stroomlijnen, zodat elke post aansluit bij je doelen en doelgroep, zonder dat je je hoeft te verdiepen in spreadsheets.

🗓️ Sjabloon voor LinkedIn-contentkalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden ClickUp LinkedIn-contentkalender om je planning voor sociale media te stroomlijnen

Deze sjabloon biedt u een gestructureerde, visuele ruimte om uw LinkedIn-content dagen, weken of maanden van tevoren te plannen. Het bevat aangepaste velden om berichttypes te categoriseren (zoals thought leadership, achter de schermen of vacatures), statussen om bij te houden waar elk stukje content zich in de pijplijn bevindt, en slepen en neerzetten om uw kalender vloeiend en flexibel te houden.

Bovendien bevat de sjabloon meerdere weergaven, zoals Kalender, Bord en Lijst, zodat u uw content kunt beheren in de layout die voor u het meest intuïtief is. Of u nu alleen werkt of samenwerkt met een team, deze sjabloon helpt u ervoor te zorgen dat uw aanwezigheid op LinkedIn consistent, strategisch en opvallend is.

Voorbeeld van een use case: Een social media-lead bij een SaaS-bedrijf kan ClickUp gebruiken om een LinkedIn-campagne van twee weken rond een productlancering te plannen. Ze wijzen het opstellen van teksten toe aan een schrijver, ontwerptaken aan het creatieve team en goedkeuringen aan marketingleads. Dit alles wordt bijgehouden in één sjabloon met automatisering die een seintje geeft wanneer deadlines worden bereikt.

📁 Sjabloonarchief: verkort de voorbereidingstijd met deze kant-en-klare bronnen! Sjabloon voor LinkedIn-socialemediaplan om uw langetermijnstrategie voor content, target persona's en belangrijke campagnedoelstellingen in één gezamenlijke ruimte te schetsen Geavanceerde sjabloon voor social media om kalenders met grote hoeveelheden content te beheren, taken toe te wijzen, prestaties bij te houden en goedkeuringswerkstromen via verschillende kanalen te stroomlijnen Sjabloon voor contentkalender om wekelijkse en maandelijkse berichten te organiseren met behulp van meerdere weergaven (kalender, bord, lijst), zodat u nooit iets mist op LinkedIn

🆚 Alternatieven zoals Buffer en Hootsuite zijn geweldig voor planning en publicatie. Maar ze schieten tekort op het gebied van ideevorming, samenwerking en strategische zichtbaarheid. ClickUp regelt alles – van brainstormen tot rapportage – en is daarmee de betere keuze voor teams die veel publiceren of een grote impact willen hebben.

En als u toch een andere tool wilt gebruiken, kan ClickUp worden geïntegreerd met uw favoriete tools voor planning, analyse of activabeheer. Gebruik bijvoorbeeld Zapier om automatisch taken aan te maken op basis van verzonden formulieren of goedgekeurde berichten naar Buffer te sturen voor publicatie.

📖 Lees meer: Meer informatie over projectmanagement voor sociale media.

Meet het succes en optimaliseer wat werkt

Het creëren van content is slechts de helft van het verhaal. De andere helft is weten wat werkt en waarom. Zonder regelmatige check-ins is het gemakkelijk om in het luchtledige te blijven posten zonder te beseffen welke posts resoneren en welke gewoon... blijven hangen.

Dit is wat je moet meten om de prestaties van je LinkedIn-content te verbeteren:

📈 Betrokkenheidspercentage : Hoeveel mensen reageren op uw berichten? Reacties > likes > impressies

💬 Kwaliteit van reacties : Breng je echte gesprekken op gang of verzamel je alleen maar emoji's?

💾 Opslaan en delen : deze stille signalen weerspiegelen vaak de echte waarde, zelfs meer dan likes

🎯 Verkeer en conversies: klikken mensen door naar uw website, product of aanmeldingslink?

Door deze in de loop van de tijd bij te houden, kun je je inspanningen verdubbelen op wat werkt en verfijnen wat niet werkt, door je posttijd aan te passen, een nieuwe toon uit te proberen of slecht presterende thema's uit je kalender te verwijderen.

🎉 Leuk weetje: Door een CTA zoals "Akkoord of niet akkoord?" aan je bericht toe te voegen, kun je meer reacties krijgen zonder dat het te clickbaitachtig overkomt.

💡 Functie van ClickUp: Dashboards en rapportage

Gebruik dashboards om de prestaties van je LinkedIn-berichten bij te houden

Met ClickUp Dashboards kunt u realtime gegevens uit uw contenttaken, campagnes en prestatiestatistieken in één aanpasbare weergave samenbrengen.

🔍 Voer een social media-audit uit om te benchmarken waar u begint.

Maak grafieken om het aantal gepubliceerde berichten per week bij te houden, trends in betrokkenheid per type content of zelfs gemiste deadlines per eigenaar van een bericht. Je kunt ook widgets toevoegen voor het bijhouden van doelen en Sprint-tijdlijnen of zelfs analysetools van derden integreren, zodat je één enkele bron hebt voor de prestaties van je content.

Voorbeeld van een use case: Een marketingteam kan een dashboard opzetten om te monitoren hoe LinkedIn-berichten die gekoppeld zijn aan een productlancering presteren, door impressies, engagement en volgende stappen bij te houden in dezelfde werkruimte waar de content wordt gepland.

💡 Pro-tip: Bekijk je laatste 10 posts en tag ze elk met een thema in ClickUp. Zo kun je gemakkelijk hiaten of te vaak gebruikte formats opsporen.

Tips voor het maken van boeiende LinkedIn-content

Nu je je kalender hebt opgesteld, is het tijd om je te concentreren op wat mensen doet stoppen met scrollen. Een georganiseerd abonnement is geweldig, maar boeiende content zorgt voor bereik, verbinding en zinvolle resultaten op LinkedIn.

Zo creëer je content die je publiek wil lezen (en waarop het wil reageren).

1. Maak gebruik van praktijkervaringen

Niets verbindt beter dan verhalen. Of het nu gaat om een recente mislukking, een verrassend inzicht uit een project of een harde les, authenticiteit wint het altijd van een gepolijst verhaal.

Wilt u bewijs dat gedurfde, speelse content nog steeds resultaten oplevert?Toen iemand ClickUp vergeleek met 'de Duolingo van B2B', was dat niet als compliment bedoeld. Maar in plaats van ons terug te trekken, gingen we de uitdaging aan. Net zoals Duolingo het leren van talen tot een virale sensatie heeft gemaakt, heeft ClickUp persoonlijkheidsgedreven storytelling omarmd om sterkere verbindingen op te bouwen. Onze conclusie? Als je klinkt als iedereen, word je voorbij gescrolld. Als je echt bent, word je onthouden. 🎯 Wees niet bang om onverwachte momenten, zelfs kritiek, om te zetten in duidelijkheid over wat jou onderscheidt.

Bijvoorbeeld toen Zoom uitviel. Er ontstond chaos. Maar ClickUp bleef kalm. 👀

ClickUp's bericht over opvallen op sociale media

Net zoals Duolingo het leren van talen tot een virale sensatie heeft gemaakt, heeft ClickUp persoonlijkheidsgedreven storytelling omarmd om sterkere verbindingen op te bouwen. Onze conclusie? Als je klinkt als iedereen, word je voorbij gescrolld. Als je echt bent, word je onthouden.

🎯 Wees niet bang om onverwachte momenten, zelfs kritiek, om te zetten in duidelijkheid over wat jou onderscheidt.

Zo doe je dat in je berichten.

Bijvoorbeeld toen Zoom uitviel. Er ontstond chaos. Maar ClickUp bleef kalm. 👀

In plaats van toe te kijken, lanceerden ze een realtime pop-up waarin ze de functie ClickUp Chat en SyncUps promootten, zodat teams verbonden konden blijven zonder iets te missen.

📉 Crisis? Misschien. 📈 Kans? Zeker weten.

Dit is niet alleen slimme marketing, het is een masterclass in momentgedreven strategie. Geen poespas. Alleen snelle actie, echte waarde en een beetje stoere bravoure.

Het socialemediateam van ClickUp speelt meestal naadloos in op ervaringen en trends uit het echte leven

💡 Pro-tip: Sla deze successen achter de schermen op in je LinkedIn-contentkalender. Verhalen zoals deze, waarin snel denken en de behoeften van gebruikers samenkomen, zijn het soort authenticiteit dat je publiek onthoudt (en waarmee het zich identificeert).

Voorbeeld van een use case: Een marketeer kan een bericht delen over een mislukte campagne met een reflectie op wat hij anders zou doen. Dit bouwt vertrouwen op en biedt ruimte voor een goed doordacht gesprek in de reacties.

Gebruik ClickUp Docs als een privé contentdagboek waarin je ruwe ideeën, werkverhalen of lessen noteert zodra ze zich voordoen. Je kunt je ideeën ordenen op thema, bullet points later omzetten in volledige concepten en samenwerken met je team voor feedback voordat je ze plant. Voeg tags toe zoals 'persoonlijk verhaal' of 'leiderschapinzicht' om je stem gevarieerd en doelgericht te houden.

Bovendien kunt u afbeeldingen, video's en grafieken rechtstreeks in uw LinkedIn-berichttaken opslaan. Gebruik ClickUp Docs of een speciale lijst als centrale bibliotheek met middelen, zodat u gemakkelijk beeldmateriaal voor toekomstige berichten kunt vinden, hergebruiken of bijwerken.

Documenten als kennisbank

Creëer een levende kennisbank voor je team: sla richtlijnen voor de merkstem, sjablonen voor berichten en handleidingen op in ClickUp Documenten, die rechtstreeks aan je contentkalender zijn gekoppeld.

💡 Pro-tip: Sla je best presterende LinkedIn-berichten op in ClickUp Documenten om ze later opnieuw te gebruiken of te posten met een nieuwe twist.

2. Begin sterk – je eerste zin is de hook

Op LinkedIn heb je 1 à 2 regels voordat je bericht wordt afgekapt. Dat is het moment waarop je succes of mislukking wordt bepaald. Of je nu een vraag stelt, een gewaagde mening deelt of begint met een statistiek, zorg ervoor dat de lezer op '... meer zien' wil klikken

📌 Probeer tools zoals AI-tools voor bijschriften als u ondersteuning nodig hebt bij het schrijven.

Voorbeeld: In plaats van: "Dit is wat ik heb geleerd tijdens onze productlancering. " Probeer eens: "We hebben onze lanceringsdeadline met drie weken gemist, en dit is waarom ik het opnieuw zou doen. "

Dit bericht van ClickUp raakt de spijker op zijn kop met iets wat we allemaal wel eens hebben gehoord – en stiekem vreselijk vinden: "Kunnen we nog één ding toevoegen?"

Geen poespas. Gewoon direct herkenbaar. Zo krijg je een klik op 'meer zien'. Soms is het beste haakje gewoon een spiegel voorhouden. 🪞

De LinkedIn-post van ClickUp als voorbeeld voor het gebruik van 'hooks'

Voorbeeld van een use case: Een oprichter zou kunnen beginnen met: "Ken je die ongemakkelijke stilte tijdens teamuitjes? Ja... wij hebben ons daar eens in verdiept, en dit is wat we hebben geleerd. "

💡 ClickUp-functie: ClickUp Brain (AI)

ClickUp Brain-gebruiksscenario voor het maken van een LinkedIn-bericht

Heb je moeite met het schrijven van die perfecte openingszin of pakkende eerste regel? ClickUp Brain kan je helpen. Gebruik het om sterke openers te genereren, intro's te herschrijven of je toon te analyseren. Markeer gewoon je concept in een ClickUp-document of -taak en vraag Brain om het te verbeteren. Het is alsof je een editor op afroep hebt in je werkruimte.

Een extra bonus? Gebruikers van ClickUp Brain kunnen kiezen uit meerdere externe AI-modellen, waaronder GPT-4o, o3-mini, o1 en Claude 3. 7 Sonnet voor schrijven, redeneren, plannen, ontwerpen en meer

📖 Lees meer: Probeer deze sjablonen voor mediaplanning voor een bredere afstemming van campagnes

3. Deel niet alleen, maar toon ook waarde

Je publiek is niet op zoek naar een dagboek, maar naar inzichten die ze kunnen toepassen, doorgeven of waar ze iets mee kunnen doen. Zelfs je meest persoonlijke berichten moeten hen aan het denken zetten: "Dit heeft me iets nuttigs opgeleverd. "

Voorbeelden van formats met een hoge waarde:

Stapsgewijze handleidingen

samenvattingen van '3 dingen die ik heb geleerd van...'

Lessen uit een mislukking of experiment uit het verleden

Carrousels met frameworks of sjablonen

Korte verhalen die een grotere trend illustreren

Niet elke post hoeft echter met een verhaal te beginnen – soms zijn de gegevens zelf het verhaal.

Deze ClickUp-casestudy met Chick-fil-A is een perfect voorbeeld van content die snel waarde oplevert: duidelijk probleem, meetbare resultaten, directe relevantie.

Wilt u uw publiek helpen actie te ondernemen? Geef ze iets waar ze naar kunnen verwijzen. Of het nu gaat om een statistiek, een stapsgewijze handleiding of een succesverhaal, dit is het soort informatie dat mensen vastleggen in een schermafbeelding

ClickUp's bericht om te laten zien hoe je waarde kunt halen uit casestudy's

Voorbeeld van een use case: Een content lead zou zijn onboardingproces kunnen omzetten in een bericht met de titel "Hoe we nieuwe content schrijvers opleiden in minder dan 30 dagen (zonder ze te overweldigen). " Dat is pas deelbaar.

📖 Lees meer: Ontdek sjablonen voor het schrijven van content voor een consistente toon en structuur.

💡 ClickUp-functie: sjabloon voor posts op sociale mediaGebruik de sjabloon voor posts op sociale media van ClickUp om een gestructureerd overzicht voor elke post te maken. Deze sjabloon bevat prompts voor je hook, sleutelboodschap, CTA, assets en herinneringen voor opmaak, zoals het gebruik van emoji's of regeleinden. Het is je cheat code om sneller te schrijven zonder in te boeten aan duidelijkheid.

🧐 Wist u dat? Native documenten (ook wel LinkedIn-carrousels genoemd) hadden een gemiddelde betrokkenheid van 6,10%, waardoor ze een van de meest effectieve berichttypes zijn.

4. Hergebruik best presterende content

Je hoeft niet elke week het wiel opnieuw uit te vinden. Als een bericht goed is ontvangen, hergebruik het idee dan in een nieuw format, update het met nieuwe inzichten of pas het aan voor een iets ander publiek.

Ideeën hergebruiken:

Maak van een goed presterende post een carrousel

Neem een citaat en schrijf er een kort tekstbericht omheen

Vat een lange post samen in een krachtige thread met '3 takeaways'

Breid een populaire reactie uit tot een volledige post

Dit bericht is een perfect voorbeeld van hoe ClickUp een goed presterende teamvideo heeft omgezet in een volledig merkmoment. 🎤Het werd hergebruikt door een van de oprichters en bereikte niet alleen het juiste publiek, maar converteerde stille lurkers ook in leads.

En hier is de echte magie: het was geen gepolijste advertentie. Het was authentiek, grappig en onverwacht. Laat uw medewerkers aan het woord. Laat uw content opnieuw tot leven komen – in nieuwe formats, met nieuwe context, voor nieuwe resultaten.

Content hergebruiken met verschillende LinkedIn-accounts

Voorbeeld van een use case: Een hiring manager die een virale post plaatste met 'wat we zoeken in kandidaten' kon later een persoonlijker verhaal delen over hoe die checklist hen hielp een onverwachte kandidaat te vinden.

💡 ClickUp-functie: Taakrelaties

Taakrelaties op LinkedIn

In ClickUp kun je gerelateerde contenttaken aan elkaar koppelen met behulp van taakrelaties. Zo houd je bij welke content je hergebruikt, voorkom je dubbel werk en zie je waar contentideeën vandaan komen. Dit is vooral handig wanneer je met verschillende formats of campagnes werkt.

📖 Lees meer: Ontdek meer AI-tools voor sociale media om het genereren van ideeën op te schalen.

5. Moedig gesprekken aan (maar houd het natuurlijk)

Het algoritme van LinkedIn geeft de voorkeur aan betrokkenheid, en reacties wegen zwaarder dan likes. Dat gezegd hebbende, is het niet voldoende om aan het einde van elke post te vragen: "Wat vind je ervan?".

Formuleer uw bericht in plaats daarvan zo dat het op natuurlijke wijze uitnodigt tot reacties:

Deel uw mening en vraag anderen of zij soortgelijke ervaringen hebben gehad

Presenteer een dilemma en vraag hoe anderen dit zouden aanpakken

Deel een overwinning achter de schermen en tag relevante medewerkers

Neem bijvoorbeeld deze commentaarsectie. 👇Eén casestudy, een paar oprechte reacties en plotseling mengen mensen zich in het gesprek alsof het een lunchgesprek is.

Betrokkenheid op LinkedIn in de commentaarsectie

💡 ClickUp-functie: Reacties + Threads

Voorbeeld van een goedkeuringsscenario met behulp van de commentaarfunctie van ClickUp

Zodra je bericht is gepland in ClickUp, gebruik je de functie Opmerkingen in je taak of document om interne feedback te krijgen. Teamgenoten kunnen alternatieve CTA-suggesties achterlaten, bewerkingen voorstellen of reageren met emoji's, waardoor je proces wordt versneld en de kwaliteit van je bericht wordt verbeterd voordat het live gaat.

🎉 Leuk weetje: De helft van alle LinkedIn-gebruikers is tussen de 25 en 34 jaar oud, dus pas je toon en postformats aan om deze carrièregerichte, contentbewuste doelgroep aan te spreken.

Laatste gedachten: uw LinkedIn-kalender, helemaal op orde ✅

Het opbouwen van een aanwezigheid op LinkedIn hoeft niet aan te voelen als een tweede fulltime baan. Met een doordachte contentkalender wordt het proces minder een kwestie van rommelen en meer een kwestie van strategisch storytelling – op jouw voorwaarden.

💖 Je hoeft niet viraal te gaan om impact te maken. Authentiek wint altijd.

Of je nu je zichtbaarheid wilt vergroten, leads wilt aantrekken of je persoonlijke merk wilt versterken, een goed geplande kalender versterkt je algehele LinkedIn-strategie. Het zorgt ervoor dat je content afgestemd blijft op je langetermijndoelen.

Zorgt voor consistentie (zelfs tijdens drukke weken)

Maak ruimte voor tijdige, authentieke berichten

Helpt u meten wat werkt, zodat u daar meer van kunt doen

En het beste? Je hoeft niet te jongleren met tools, tabbladen en sjablonen om dit voor elkaar te krijgen.

✨ ClickUp, de alles-in-één app voor werk, brengt alles samen – strategie, planning, samenwerking en AI-aangedreven content aanmaken – op één plek. Van brainstormen in Documenten tot plannen in de kalenderweergave tot het verfijnen van berichten met ClickUp Brain, alles wat je nodig hebt om voorop te blijven lopen op LinkedIn, vind je in je werkruimte.

