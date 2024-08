20 Beste B2B Marketing Software Tools voor 2024

B2B is de juiste weg. Je product verkopen aan andere bedrijven in plaats van aan consumenten heeft zo zijn voordelen, maar deze strategie is een kunst.

Consumenten kunnen een wispelturig stelletje zijn en nemen vaak beslissingen op basis van een aantal verschillende factoren. Terwijl bedrijven meer praktische keuzes maken op basis van gegevens en verstand. Ze willen een goed product dat past bij hun zakelijke behoeften en hun budget. Eenvoudig.

En toch is het bereiken van B2B clients nog steeds... ingewikkeld.

Als je verkoopt aan consumenten en je target bestaat uit mannen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, dan heb je een veel breder net van potentiële klanten dan wanneer je je uitsluitend richt op chief marketing officers van bedrijven met meer dan 200 werknemers.

Maar hoe breed of specifiek je doelgroep ook is, de juiste B2B marketingsoftware kan je helpen om nieuwe klanten te vinden, op het juiste moment te bereiken en meer deals te sluiten. Het zorgt voor het moeilijke deel van B2B marketing zodat u zich kunt richten op het makkelijke deel: uitleggen waarom uw product het beste is.

Hier zijn 20 marketingtools die u helpen meer B2B-klanten aan te trekken in 2024.

Wat is B2B marketing?

B2B marketing is de afkorting van business-to-business marketing. Het is wanneer een bedrijf, in plaats van individuele consumenten aan te trekken, andere bedrijven opzoekt om zijn producten te kopen.

Bij B2B marketing is uw target andere bedrijven en uw leads zijn de besluitvormers bij die bedrijven. Dit kunnen afdelingshoofden, facilitair managers of leidinggevenden zijn.

B2B marketing software is eigenlijk een heel meta voorbeeld van B2B marketing. Ze proberen jouw business aan te trekken om hun software te kopen. Dus telkens als je een advertentie ziet, een e-mail ontvangt of een artikel leest over nieuwe marketingsoftware, ben je getuige van B2B-marketing in actie. Zelfs dit artikel, dat je nu leest, is een vorm van B2B marketing. 🤯

Verschillende B2B marketing software dient verschillende doelen en lost verschillende problemen op. Misschien kiest u uiteindelijk twee of drie programma's met verschillende functies om aan al uw marketingbehoeften te voldoen - één voor content, één voor e-mail, enzovoort. Maar bij elk programma dat je koopt, moet je op deze drie kwaliteiten letten om er zeker van te zijn dat het toekomstbestendig is:

20 Beste B2B Marketing Software Opties in 2024

Goede software is als een goed lid van een team: als iedereen er is, wordt het werk gemakkelijker en aangenamer. Maak je dus klaar om de volgende VIP (very important program) van je B2B marketing team te ontmoeten, want deze 20 tools zullen de manier waarop je werkt veranderen.

via HubSpot HubSpot is als zes B2B-marketing softwaretools in één. Het is eigenlijk een burrito van marketingsoftware. 🌯

HubSpot is een CRM-platform met verschillende "hubs" voor je marketing-, verkoop-, klantenservice-, content-, operations- en e-commerceteams. Als je al je teams op één platform hebt, is het makkelijker om klanten op het juiste moment op te volgen en werken je teams niet in silo's. Iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie. Iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie, dus het wordt eenvoudiger om een consistente en consistente klantenservice te creëren communicatie abonnement voor elk contactmoment met de klant, omdat communicatie de sleutel is. 🗝️

Beste functies

Met de tools voor website leadgeneratie kunt u chatten met uw websitebezoekers of hun contactgegevens verzamelen

Ingebouwde tools voor marketingautomatisering helpen u bij het uitvoeren van uwmarketing abonnement efficiënter

Met rapportagetools kunt u het succes van uw campagnes controleren

Limieten

Verschillende gebruikers klagen dat sommige van HubSpot's beste functies alleen beschikbaar zijn bij de hogere abonnementen

Sommige gebruikers vinden het een uitdaging om aangepaste rapportages te maken en de gegevens te verzamelen die je nodig hebt

Prijzen

Alleen Marketing Hub:

Gratis abonnement

Starter: $18 per maand

$18 per maand Professioneel: $800 per maand

CRM-suite met alle tools:

Gratis abonnement

Starterspakket: $20 per maand

$20 per maand Professioneel: $1.600 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.105+ beoordelingen)

4.4/5 (10.105+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.650+ beoordelingen)

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign Dit B2B-platform voor marketingautomatisering heeft tools voor je marketing-, verkoop- en e-commerceteams. Met automatisering kun je je communicatie personaliseren, sneller reageren en leads naar de juiste leden van je team sturen.

Deze marketing automatisering software zal uw marketingworkflow en maak je teams productiever. Zodat je slimmer kunt werken, niet harder, en nog steeds tijd overhoudt voor een happy hour. 🍹

Beste functies

Met automatisering van e-mails kunt u een welkomstreeks maken of segmentatie gebruiken om gepersonaliseerde follow-ups en communicatie over het achterlaten van een winkelwagentje te sturen

Contactscores helpen je om klantbetrokkenheid bij te houden zodat je verkoopteam op het juiste moment kan opvolgen

Integraties met Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp en meer maken automatisering mogelijk in uw hele werkstroom

Limieten

Verschillende gebruikers melden dat deze software een leercurve heeft, deels omdat de formulering van het platform niet intuïtief is

Sommige gebruikers melden dat het ActiveCampaign-team van de klantenservice enkele dagen nodig heeft om te reageren op verzoeken

Prijzen

Alleen marketingtools:

Plus: $49 per maand

$49 per maand Professioneel: $149 per maand

$149 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Alleen verkooptools:

Plus: $19 per gebruiker per maand

$19 per gebruiker per maand Professioneel: $49 per gebruiker per maand

$49 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Marketing- en verkoopbundel:

Plus: $93 per maand

$93 per maand Professioneel: $386 per maand

$386 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10.350+ beoordelingen)

4.5/5 (10.350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.250+ beoordelingen)

4. Leadfeeder

via Leadfeeder Leadfeeder is nu eigendom van Dealfront, een software provider die verschillende sales intelligence en lead generation tools aanbiedt. Maar Leadfeeder is de glanzendste tool in de gereedschapskist. 🔧

Dit programma geeft je leads van hoge kwaliteit door je websitebezoekers en de bedrijven waarvoor ze werken te identificeren (zelfs als hun werknemers op afstand werken). Zo kun je zien welke bedrijven al interesse hebben in je product en kan je verkoopteam de follow-up doen.

Beste functies

Identificeer uw websitebezoekers en bekijk hun exacte gedrag terwijl ze uw site verkennen

Gebruik segmentatie om leads te scoren op basis van hun aankoopintentie en potentiële waarde

Bepaal met wie u het beste contact kunt opnemen bij de bedrijven die uw site bezoeken

Limieten

Sommige gebruikers rapporteren fouten wanneer Leadfeeder gegevens importeert in hun CRM

Anderen vinden dat de klantenservice van Dealfront traag reageert

Prijzen

Gratis

Betaald: $139 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (765+ beoordelingen)

4.3/5 (765+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (120+ beoordelingen)

5. Ahrefs

via Ahrefs Gegevens zijn macht. En als het gaat om uw SEO-strategie, biedt Ahrefs krachtige gegevens. Deze voltooide SEO onderzoeks-, analyse- en auditsoftware stelt u in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over uw content strategie. Ze hebben tools om nieuwe mogelijkheden voor content te vinden, technische verbeteringen aan uw site aan te brengen en zelfs de top zoekwoorden van uw concurrenten te onderzoeken. 🧟

Beste functies

Het dashboard toont u belangrijke SEO statistieken in een oogopslag zodat u de prestaties van uw site kunt bijhouden

Met de siteverkenner kunt u de keyword rankings en backlinks van uw concurrenten bijhouden

De trefwoordverkenner helpt u uw contentstrategie te abonneren en nieuwe kansen te vinden

Limieten

Backlink rapportages kunnen traag laden en sommige gebruikers klagen dat ze niet altijd overeenkomen met de backlinks in Google Analytics

Omdat dit programma zoveel functies bevat, kan het moeilijk zijn om de functie die je nodig hebt te vinden in de gebruikersinterface

Prijzen

Lite: $99 per maand

$99 per maand Standaard: $199 per maand

$199 per maand Geavanceerd: $399 per maand

$399 per maand Enterprise: $999 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (485+ beoordelingen)

4.6/5 (485+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (525+ beoordelingen)

6. Sprout Sociaal

via Sociaal sprout Als sociale media een belangrijke rol spelen in uw B2B-marketinginspanningen, kan Sprout Social het aanmaken, publiceren en analyseren van content stroomlijnen.

Het heeft een ingebouwde kalender voor content en samenwerkingstools en integreert met al je social media-kanalen - Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger en Google Business Messages - voor eenvoudig publiceren en plannen. Het heeft zelfs tools voor sociaal luisteren dus als het op uw online reputatie aankomt, kunt u alle oren spitsen. 👂

Beste functies

Maak uw content abonnement met een gedeelde asset bibliotheek, content kalender, commentaar en goedkeuringen

Optimaliseer en publiceer content op meerdere sociale mediaplatforms tegelijk

Gebruik ingebouwdetools voor marketingautomatisering en aanpasbare workflows om sneller te reageren en verbinding te maken met klanten

Limieten

Sommige gebruikers vinden dat de functies voor automatisering niet aanpasbaar of specifiek genoeg zijn

Anderen vinden dat ze met de social listening tools niet genoeg vermeldingen, trefwoorden of zinnen kunnen bijhouden

Prijzen

Standaard: $ 249 per maand

$ 249 per maand Professioneel: $ 399 per maand

$ 399 per maand Geavanceerd: $499 per maand

$499 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.570+ beoordelingen)

4.4/5 (2.570+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (555+ beoordelingen)

7. Google Analytics

via Google Analytics Als u uw websiteverkeer wilt begrijpen, hebt u Google Analytics nodig. U kunt het instellen om de websitegegevens te monitoren die voor u het belangrijkst zijn, van de groei van uw organisch verkeer tot de kanalen waar uw websitebezoekers vandaan komen en de soorten klanten die het vaakst langskomen. Uw websiteverkeer hoeft geen mysterie te zijn. 🚦🚗

Beste functies

Met het aanpasbare dashboard kunt u de gegevens die voor u het belangrijkst zijn organiseren, visualiseren en delen

Real-time gegevens laten live klanttrajecten op uw site zien en tonen waar uw inkomend verkeer vandaan komt

Publieksinformatie toont de demografische gegevens, rente, locatie, gedrag en waarde van de levensduur van uw klanten

Limieten

Veel gebruikers melden dat het tijdrovend is om het platform zo in te stellen dat het de gewenste gegevens en inzichten weergeeft

Omdat Google gegevens van gebruikers verzamelt, maken sommige gebruikers zich zorgen over problemen met hun privacy

Prijzen

Gratis

Beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (6.180+ beoordelingen)

4.5/5 (6.180+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.580+ beoordelingen)

8. Google Zoek Console

via Google zoekconsole Laten we eerlijk zijn: Iedereen die content maakt die is geoptimaliseerd voor zoekmachineranking, werkt voor Google. Dus we kunnen net zo goed onze instructies rechtstreeks van de baas krijgen (aka de Google bots). 🤖

Google Search Console laat u zien hoe u uw content kunt optimaliseren en geeft uitleg over de problemen die ervoor zorgen dat uw site niet goed scoort. Het geeft u gratis de informatie die u nodig hebt om op de pagina's met zoekmachineresultaten te verschijnen.

Beste functies

Uw organisch verkeer en siteprestaties bewaken

Dien uw sitemap of afzonderlijke URL's in om crawld te worden en sneller te scoren

Problemen bekijken die ervoor zorgen dat uw site niet goed scoort

limieten

Geen aangepaste opties

Biedt geen gegevens in realtime, de meeste gegevens zijn een paar dagen oud

Prijzen

**Gratis

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (215+ beoordelingen)

4.7/5 (215+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (165+ beoordelingen)

9. Zoom

via Zoom Tenzij je je de afgelopen drie jaar onder een steen hebt verstopt (wat we je niet kwalijk zouden nemen), heb je waarschijnlijk wel eens van Zoom gehoord en het ook gebruikt. Dit is een van de beste platforms voor videoconferenties en het is uitgebreid met betere middelen voor het houden van grote online gebeurtenissen en webinars. Zo kun je face-to-face vergaderen met klanten over de hele wereld - een privéjet is niet nodig. 🛩️

Beste functies

Virtuele vergaderingen stellen je verkoopteam en klantenservice in staat om met klanten te communiceren, waar ter wereld ze zich ook bevinden

Met het evenementenplatform kunt u virtuele conferenties, trainingen of beurzen organiseren als onderdeel van uw initiatieven op het gebied van evenementenmarketing en klantenbetrokkenheid

De afspraakplanner maakt het eenvoudig om klanten uit te nodigen en een link te delen om deel te nemen

Limieten

Het gratis abonnement beëindigt uw vergadering automatisch na 40 minuten

Het platform heeft in het verleden problemen gehad met de veiligheid en privacy, dus het is misschien niet de beste keuze voor het delen van gevoelige informatie

Prijzen

Basic: Gratis

Gratis Pro: $149,90

$149,90 Business: $199,90

$199,90 Business Plus: $250

Beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (53.510+ beoordelingen)

4.5/5 (53.510+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.630+ beoordelingen)

10. BuzzSumo

via BuzzSumo BuzzSumo is een uitgebreide tool voor zoekmachineoptimalisatie, contentmarketing en reputatiebeheer. Je contentmarketingteam kan het gebruiken om je contentkalender in te plannen en meer organisch verkeer binnen te halen, en je PR-team kan het gebruiken om je online reputatie te beheren en naamsbekendheid op te bouwen. Je kunt het zelfs gebruiken om je concurrenten te controleren en de concurrentie voor te blijven. 🏈

Beste functies

Ontdekkings- en onderzoekstools helpen je zoekwoorden en SEO content marketing onderwerpen te vinden en vervolgens de best gerankte artikelen over die onderwerpen te zien

Met de functies voor het monitoren kunt u nieuwe backlinks bijhouden en waarschuwingen instellen over vermeldingen van merken en onderwerpen die belangrijk voor u zijn

Een database van auteurs, makers en journalisten helpt je om verbinding te maken met beïnvloeders die rente hebben op je merkaanbod

Limieten

Sommige gebruikers vinden dat de functies voor rapportage intuïtiever en gebruiksvriendelijker zouden kunnen zijn

Er is een steile leercurve als je alle functies van het programma optimaal wilt gebruiken

Prijzen

Content aanmaken: $199 per maand

$199 per maand Reclame & communicatie: $ 299 per maand

$ 299 per maand Suite: $499 per maand

$499 per maand Enterprise: $999 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

11. Leadpages

via Sumo Ken je die pop-ups die op schijnbaar elke website verschijnen en waarin je wordt gevraagd om je e-mailadres op te geven in ruil voor iets (een kortingscode, een e-book, een gratis educatieve bron)? De kans is groot dat ze zijn gemaakt met Sumo.

Met deze app kun je een popup voor het vastleggen van e-mail toevoegen aan je site en je lijst met abonnees uitbreiden met elke websitebezoeker. Het enige wat je hoeft te doen is het instellen en dan achterover leunen, ontspannen en e-mails versturen. 📩

Beste functies

Pop-upvenster vraagt uw websitebezoekers om hun e-mail te delen, zodat u uw lijst met abonnees kunt uitbreiden

Met de Smart Bar kun je een veld voor het verzamelen van e-mail boven of onder aan je webpagina's en berichten plaatsen

Plugins voor WordPress, Shopify en Google Tag Manager

Limieten

Hoewel deze app integraties biedt met veel van de meest populaire marketingtools, klagen sommige gebruikers dat er geen integraties zijn voor meer niche e-mailmarketingtools

De gratis versie toont Sumo branding in je popup

Prijzen

Gratis

Pro: $39 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (50+ beoordelingen)

4.1/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (65+ beoordelingen)

13. Lakmoes

via Moz Als u klaar bent om uw organische websiteverkeer te verhogen, zetelt u aan het stuur van deze SEO-tool. 🏎️

Net als Ahrefs of Semrush is Moz een zoekmachineoptimalisatieprogramma dat u helpt uw B2B contentmarketingstrategie te abonneren en meer websitebezoekers aan te trekken. U kunt analyseren hoe effectief uw site scoort, uzelf vergelijken met concurrenten en manieren ontdekken om uw website te verbeteren of uw content uit te breiden.

Beste functies

Met de tool voor zoekwoordenonderzoek ontdekt u mogelijkheden om nuttige B2B content te creëren

De content optimalisatie tool laat zien hoe je je on-page SEO kunt verbeteren om je landingspagina's of blogs hoger te laten ranken

De tool voor linkonderzoek bijhoudt de kwaliteit en kwantiteit van backlinks naar je website

Limieten

Verschillende gebruikers klagen dat het ontwerp niet zo gebruiksvriendelijk is als vergelijkbare tools

Anderen vinden de geavanceerde analysetools moeilijk te leren

Prijzen

Standaard: $99 per maand

$99 per maand Medium: $ 179 per maand

$ 179 per maand Groot: $299 per maand

$299 per maand Premium: $599 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (385+ beoordelingen)

4.4/5 (385+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (340+ beoordelingen)

15. Google toewijzing

via Google attributie Waar zijn de vroege gebruikers? Want deze Google app staat nog in de kinderschoenen. 🍼

Google Attribution is nog in bèta-testfase, maar het is gratis te proberen, waardoor het een van de meest kosteneffectieve marketingtools voor B2B-bedrijven is. Het maakt gebruik van Google's machine learning-algoritmen om nauwkeurig krediet toe te kennen voor advertentieklikken die leiden tot conversies, wat je kan helpen betere beslissingen te nemen over toewijzing van middelen in uw budget voor betaalde advertenties.

Beste functies

Free, terwijl de meeste B2B marketingsoftware dat niet is

Het helpt je te begrijpen welke betaalde advertentiekanalen de beste conversieratio hebben

Het stelt je in staat om de potentiële impact te analyseren van het herverdelen van je budget over verschillende betaalde kanalen

Limieten

Sommige gebruikers vinden het moeilijk om gegevens te configureren en uitgebreide rapportages uit te voeren

Anderen klagen dat je maar een beperkt aantal gebruikers kunt toevoegen, dus deze app is misschien niet geschikt voor grotere teams

Prijzen

**Gratis

Beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (15+ beoordelingen)

4/5 (15+ beoordelingen) Capterra: N/A

16. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite is een van de grootste namen in het beheer van sociale media. En de functies maken het beheren van uw sociale-mediacampagnes een giller! 🦉

U kunt abonnementen, planningen en berichten plaatsen, plus betaalde advertenties, opmerkingen, gesprekken en prestatiecijfers controleren vanuit de app. Dus op hoeveel sociale mediakanalen je ook post, je hebt alles op één plek.

Beste functies

Plan uw sociale mediakalender voor content en publiceer berichten naar al uw kanalen vanaf één plek

Bekijk al je notificaties over sociale media in één inbox

Gebruik integraties met elk belangrijk social media-platform, evenals met populaire marketingtools zoals Mailchimp, HubSpot, Dropbox en Canva

Limieten

Tags, vermeldingen en andere functies zijn niet beschikbaar binnen Hootsuite voor elk social media kanaal, wat betekent dat je berichten mogelijk moet bewerken nadat ze zijn gepubliceerd

Sommige gebruikers rapporteren storingen met de ingebouwdeAI-schrijftools Prijzen

Professioneel: $99 per maand

$99 per maand Teams: $ 249 per maand

$ 249 per maand Business: $739 per maand

$739 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (4.040+ beoordelingen)

4.1/5 (4.040+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.475+ beoordelingen)

17. Vermelding

via Kissmetrics Marketing gaat over mensen en dat geldt ook voor Kissmetrics. 🕺

Dit platform houdt de bezoekers van je website en gebruikers van apps bij om je te helpen zien op welke pagina's ze klikken, welke content ze lezen en welke producten ze kopen. Ja, je kunt Kissmetrics gebruiken om grootschalige gegevens over je website te bekijken, zoals welke pagina's het hoogste conversiepercentage hebben, maar je kunt het ook gebruiken om een individueel klanttraject te bekijken vanaf het eerste moment dat die persoon op je website komt.

Beste functies

Met het aanpasbare dashboard kun je de gegevens bijhouden die voor jou belangrijk zijn, van je dagelijkse gesprekspercentage tot het prestatiepercentage van verschillende marketingtunnels

Rapporten voor A/B-tests stellen je in staat om nieuwe landingspagina's of functies van apps te testen om de meest succesvolle content te vinden

Productgebaseerde inzichten laten je zien welke functies en abonnementen je klanten het meest gebruiken

Limieten

Het laden van diepgaande gegevensrapporten kan lang duren

Beperkte integratie met andere marketingtools

Prijzen

Pay-as-You-Go: $0.0025 per gebeurtenis

$0.0025 per gebeurtenis Zilver: $199 per maand

$199 per maand **Goud:499 dollar per maand

Platina: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (165+ beoordelingen)

4.1/5 (165+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

19. Metagegevens

via Metagegevens Als je marketing team soms worstelt om de juiste target doelgroep te bereiken, maak je dan klaar om de roos te raken. 🎯

Metadata maakt gebruik van een dubbele tunnelaanpak om u te helpen bij het bijhouden en optimaliseren van uw marketingcampagnes (trechter één) en uw account-gebaseerde marketinginspanningen (trechter twee). Je kunt je sociale-mediamarketingcampagnes en kosten-per-klik-advertentiecampagnes starten en beheren vanuit de app, en audience targeting gebruiken om ervoor te zorgen dat je de juiste mensen bereikt op elk platform, van Instagram tot Google Ads.

Beste functies

Stel doelgroepprofielen op met meer dan 10 verschillende databronnen, waaronder je CRM-tool, intentiegegevens of demografische, firmografische en technografische gegevens

Gebruik een bibliotheek met campagnemiddelen om snel uw digitale marketingcampagnes op meerdere platforms te lanceren

Start campagne-experimenten om nieuwe doelgroepen, berichten of marketingstrategieën te testen en houd de resultaten bij

Limieten

Beperkte integraties met nieuwere en meer nichemarketingtools (buiten CRM's en advertentiekanalen) en geen open API

Sommige gebruikers rapporteren dat het proces van doelgroepontwikkeling tijdrovend is

Prijzen

Metadata Demand Hub: $60.000 per jaar

$60.000 per jaar Aangepaste Prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (270+ beoordelingen)

4.6/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (25+ beoordelingen)

20. Owler

via Owler Owler is een diepgaand onderzoekstool voor verkoopteams. Je kunt het gebruiken om meer inzicht te krijgen in clients die al in je team zitten SaaS CRM systeem, of u kunt nieuwe clients ontdekken die voldoen aan uw ideale klantprofiel. Dit programma helpt u om alle informatie over potentiële klanten te achterhalen voordat u begint met uw outreach. 🕵️

Beste functies

Database met meer dan 15 miljoen bedrijven die je kunt filteren en sorteren op bedrijfskenmerken

Inzicht in de financiering, overname, nieuws, investeringen, veranderingen in leiderschap en meer van een bedrijf

Integraties met Salesforce, HubSpot, Slack, Teams en MicrosoftChatGPT Limieten

Beperkte informatie over niche- en kleine bedrijven

Met het gratis abonnement kun je slechts 5 bedrijven volgen, wat niet genoeg is voor de meeste verkoopteams

Prijzen

Community: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Pro: $35 per maand

$35 per maand Max: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (445+ beoordelingen)

4.3/5 (445+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (3+ beoordelingen)

