10 gratis sjablonen voor mediaplanning voor sociale teams

Het kiezen van een geschikt sjabloon voor mediaplanning kan van grote invloed zijn op marketeers, adverteerders en eigenaren van kleine bedrijven. Dit eenvoudige hulpmiddel kan enorme stukken van uw kostbare tijd besparen, zodat u zich kunt richten op andere zinvolle aspecten van uw bedrijf, zoals klantonderzoek en het creëren van meer aantrekkelijke ideeën om uw publiek aan u te binden.

In dit bericht delen we 10 gratis sjablonen voor social media abonnementen die u elk kunnen helpen een ander probleem op te lossen. We delen ook de sleutelcomponenten die u moet zoeken in een sjabloon voor mediaplanning.

Nooit meer Googlen naar 'gratis betaalde mediasjabloon'!

Wat zijn sjablonen voor mediaplanning?

Sjablonen voor planning zijn hulpmiddelen voor mediaplanning of frameworks die een gestructureerd format bieden voor het organiseren en strategiseren van reclamecampagnes via verschillende marketingkanalen.

Deze sjablonen schetsen meestal vitale gebieden zoals:

Mediakanalen

Marketingdoelstellingen

Doelgroep of koperpersona's

Berichtgeving

Toewijzing budget

Sleutel prestatie-indicatoren (KPI's)

Tijdschema voor publicatie

Ze kunnen ook statistieken schetsen zoals de verwachte ROI op betaalde media, conversiepercentages en websiteverkeer.

Deze sjablonen zorgen niet alleen voor een soepele en meetbare uitvoering van het mediaplanningsproces, maar helpen bedrijven ook bij het brainstormen en het maken van gegevensgestuurde aanpassingen aan hun reclamestrategie.

Een voorbeeld: een adverteerder abonneert zich op een mediacampagne op LinkedIn.

Ze gebruiken een sjabloon voor mediaplanning om zich eerst te organiseren. Tijdens deze fase van het abonnement kunnen ze de zwakke punten of mazen in hun strategie ontdekken, bijvoorbeeld dat ze niet genoeg budget hebben om de campagne effectief uit te voeren op alle voorgestelde platforms. Dit kan helpen om hun contentmarketinginspanningen te heroriënteren naar een betaalbaarder platform zoals Instagram of Facebook.

Met andere woorden, sjablonen voor mediaplannen helpen u om betrouwbare systemen op te zetten en de kans op succes te maximaliseren voor elke mediacampagne die u uitvoert.

Wat maakt een sjabloon voor een goed mediaplan?

De sleutelelementen van sjablonen in de beste tools voor mediaplanning zijn onder andere:

Eenduidige doelstellingen en doelen : Goede sjablonen bieden een sectie voor 'beschrijving' of 'doelen' om ervoor te zorgen dat uw doelstellingen en de gewenste resultaten op hun plaats zijn

: Goede sjablonen bieden een sectie voor 'beschrijving' of 'doelen' om ervoor te zorgen dat uw doelstellingen en de gewenste resultaten op hun plaats zijn Doelgroepsegmentatie : High ROI mediacampagnes targetten een specifieke groep potentiële klanten. Een goed sjabloon voor mediaplanning moet een speciale sectie hebben voor demografische informatie, psychografische details en gedragskenmerken van uw target doelgroep en klanten

: High ROI mediacampagnes targetten een specifieke groep potentiële klanten. Een goed sjabloon voor mediaplanning moet een speciale sectie hebben voor demografische informatie, psychografische details en gedragskenmerken van uw target doelgroep en klanten Tijdlijn : In het sjabloon voor het mediaplan moet u de duur van de betrokken Taken kunnen instellen, inclusief de start- en einddatum

: In het sjabloon voor het mediaplan moet u de duur van de betrokken Taken kunnen instellen, inclusief de start- en einddatum Inhoud en berichtgeving : Het vlees van elke mediacampagne zit in de content. Kies een sjabloon voor mediaplannen met secties voor het plannen van content voor het toevoegen van alle stukken content met betrekking tot de campagne op de sociale mediaplatforms

: Het vlees van elke mediacampagne zit in de content. Kies een sjabloon voor mediaplannen met secties voor het plannen van content voor het toevoegen van alle stukken content met betrekking tot de campagne op de sociale mediaplatforms Rollen: Het sjabloon voor je mediaplanning moet ook ruimte hebben voor toegewezen personen, zodat managers weten met wie ze contact moeten opnemen in geval van problemen zoals vertragingen

Bovendien zijn er goede gratis sjablonen voor mediaplannen, zoals die van topontwerpers marketingkalendersoftware -een activiteitenlogboek bijhouden dat activiteiten begint te documenteren zodra een Taak is aangemaakt. Wanneer iemand die Taak bewerking, een commentaar achterlaat, erop reageert of er op een andere manier mee bezig is - alles wordt gedocumenteerd. Dit helpt bij het bijhouden van de opeenvolging van gebeurtenissen indien nodig.

10 sjablonen voor mediaplanning voor gebruik in 2024

Laten we eens kijken naar enkele van de beste sjablonen voor mediaplanning om uw sociale mediaplanning te stroomlijnen en u te helpen het meeste uit uw reclamestrategieën en -campagnes te halen.

1. ClickUp sjabloon voor social media content abonnement

Houd posts in sociale media bij met het ClickUp Social Media Content Plan Template

Bijna 76% van de lokale bedrijven geeft prioriteit aan social media content boven alle andere mediatypen. ClickUp heeft handige sjablonen voor het plannen van sociale media voor bijna elke niche en elk campagnetype en voor verschillende marketingkanalen.

De ClickUp sjabloon voor social media content abonnement is ontworpen voor sociale mediamanagers, mediaplanners en eigenaren van kleine bedrijven om hun sociale media-aanwezigheid effectief te beheren. Het beste deel is dat u ClickUp Documenten om extra en cruciale details toe te voegen zoals doelen, doelmarkt, soorten berichten, gewenste resultaten en resultaten om iedereen het heen-en-weergeloop tussen meerdere documenten te besparen.

Het heeft twee sleutelcomponenten:

Aan de slag-gids

Wanneer u deze gratis sjabloon opent, vindt u een 'Aan de slag'-gids in de sectie 'Beschrijving'. In de gids worden de sleutelonderdelen van het sjabloon uitgelegd en hoe u het sjabloon effectief kunt gebruiken.

Nadat u de handleiding hebt gelezen, kunt u de sectie leegmaken en aangepaste richtlijnen instellen voor verschillende mediaplatforms.

Gebruik dit gedeelte bijvoorbeeld om uw target doelgroep uit te leggen aan het team, marktonderzoek te delen, klantbetrokkenheid te documenteren, een lijst te maken van de totale marketingdoelen vermeld verschillende kanalen in je mediamix en koppel de best presterende socialemediaposts ter referentie. U kunt uw marketing content ook koppelen aan de redactionele kalender. U kunt dit gedeelte gebruiken om de gedragscode met medewerkers te communiceren.

Aangepaste velden

Dit sjabloon heeft vijf sleutel aangepaste velden om de maanden, sociale media platforms, voortgang van de content, copywriter en ontwerper/redacteur voor uw content abonnement bij te houden.

Je kunt zowel de rechterkant als de linkerkant van de tabel bewerken. Voeg tags naar keuze toe en verwijder irrelevante tags. De standaard velden zijn echter geschikt om aan de slag te gaan met de social media content van bijna elk platform.

Een apart tabblad Subtaken stelt social media managers in staat om dingen verder te organiseren. Het geeft een lijst van alle Taken die je hebt gemaakt voor je team. Je kunt een titel en beschrijving maken voor elke taak en specifieke instellingen maken voor de aangepaste velden.

2. ClickUp Media Lijst Sjabloon

Stroomlijn uw mediabeheerworkflows met ClickUp's sjabloon voor medialijsten

De ClickUp Media Lijst Sjabloon is de meest uitgebreide in deze lijst. Het heeft vier hoofdsecties, namelijk:

Lijst met media

Beschrijving (de handleiding om aan de slag te gaan)

Mediabord

Mediaproces

U kunt de lijst verder visualiseren in de weergave 'bord' en snel filters gebruiken om ideeën te vinden.

Dit sjabloon organiseert al uw mediastrategieën, onderzoek met betrekking tot buyer persona, ideeën voor het plannen van content en bronnen op één plek.

In het eerste onderdeel van deze sjabloon - de medialijst - staan elf items. Dit zijn:

Ideeënbanken Logboeken van vergaderingen Draaiboek en checklists Hulpmiddelen Berichten en content Foto's en posters Onderzoek Metriek en KPI's Video's Concurrenten Cursus en training

Je kunt onder elke taak een subtaak toevoegen, de status ervan bijhouden, ze toewijzen aan een teamlid, documenten bijvoegen, sjablonen maken, tags toevoegen en zelfs toegang delen.

De diepgang en details van elke sectie helpen u een allesomvattende mediamap voor uw bedrijf te maken. U kunt dit gebruiken om grote ideeën te analyseren, te plannen en strategisch in gang te zetten.

3. ClickUp Media Kit Sjabloon

Maak een indrukwekkend portfolio van uw organisatie voor journalisten met ClickUp's Media Kit Sjabloon

Een media- of perskit is een promotiepakket met informatie dat u kunt gebruiken om essentiële details over uw business, producten/diensten of gebeurtenissen te verstrekken aan leden van de media.

Het belangrijkste doel van deze mediakit is om het journalisten, bloggers of andere mediaprofessionals gemakkelijk te maken om snel toegang te krijgen tot relevante informatie die nodig is voor het maken van verhalen, artikelen of persberichten over uw bedrijf.

Gegeven dit, ClickUp's sjabloon voor mediakits is geen sjabloon voor planning. In plaats daarvan helpt het u bij het opstellen van een effectieve PR-media lijst en het stroomlijnen van uw algemene marketingplanningsproces Als uw mediakit direct beschikbaar is voor journalisten, kunt u sneller verhalen en functies aanmaken die uw business in de schijnwerpers zetten, zodat u met weinig moeite mond-tot-mondreclame kunt maken op sociale media en samenwerkingen gemakkelijker worden. De kit bevat de volgende sleutelonderdelen:

Over mij

Sleutelprestaties/kengetallen

Uw afbeelding of uw merklogo

Contactgegevens

Een tabel met diensten en tarieven

Als u meerdere medialijsten moet maken, kunt u deze gratis sjabloon voor mediaplannen dupliceren, de tweede versie een andere naam geven en de details ervan bewerken.

4. ClickUp Social Media Post Sjabloon

Abonneer en plan uw komende sociale mediaposts met behulp van ClickUp's sjabloon voor sociale mediaposts

ClickUp's sjabloon voor berichten voor sociale media kunt u socialemediaposts opstellen voor verschillende platforms en deze afzonderlijk bijhouden. U kunt de posts ook beoordelen, hun prestaties registreren zodra ze live zijn en gegevensgestuurde acties ondernemen op basis van deze prestaties.

Dit sjabloon voor mediaplanning stroomlijnt uw strategie voor mediaplanning en zorgt voor tijdige posts en consistentie. De voordelen van het gebruik van deze sjabloon zijn onder andere:

Sneller posts maken, omdat alle benodigde informatie is gecentraliseerd

Zorg voor visuele consistentie in berichten voor uniforme zichtbaarheid van het merk

Organiseer al uw content op één plaats zodat niets tussen wal en schip valt

Als je content maakt voor meerdere clients, maakt dit sjabloon het snel en efficiënt creëren van boeiend werk van hoge kwaliteit gemakkelijker.

5. ClickUp sjabloon voor sociale-mediastrategie

Gebruik ClickUp's sjabloon voor sociale-mediastrategie om belangrijke taken met betrekking tot sociale media in te plannen en te voltooien

Een goede social media-strategie is een gedetailleerd stappenplan van de stappen die u moet nemen om uw social media doelen te bereiken. Slechts enkelen hebben echter de tijd om een strategie vanaf nul op te stellen en eraan te werken tot deze perfect is.

Dit is waar de ClickUp sjabloon voor sociale-mediastrategie komt binnen.

Gebruik deze gratis mediasjabloon om alle stappen te brainstormen die nodig zijn om uw aanwezigheid in sociale media te laten groeien met betaalde advertenties. Van het identificeren van de doelgroep tot het schrijven van teksten met een hoge conversie, dit sjabloon voor een digitale mediaplanningstrategie vertelt u wat u moet doen en hoe u het moet doen.

U kunt het gebruiken om taken te maken en de vereiste leden van het team (grafisch ontwerper, schrijver van content en editor) te taggen binnen de taak, zodat uw sociale mediateam geen tijd verspilt met het doorzoeken van e-mails om ieders rollen en verantwoordelijkheden bij te houden.

Je kunt ook de status van een taak wijzigen, aangepaste velden toevoegen en het sjabloon in verschillende weergaven openen. Dit is een geweldige optie voor degenen die momenteel afhankelijkheid hebben van Google Spreadsheets voor het opstellen van hun marketingstrategie: het biedt alle toeters en bellen om complexe strategieën georganiseerd te houden.

6. ClickUp Social Media Geavanceerd Sjabloon

Gebruik ClickUp's Social Media Advanced Sjabloon om het contentbeheerproces van begin tot eind te stroomlijnen

Stel dat u een social mediastrateeg bent bij een dienstverlenend bedrijf met meerdere aanbiedingen. Je beheert verschillende social media pagina's en verschillende kanalen voor de producten en elk product heeft een unieke positie.

Het documenteren van al deze details in een spreadsheet zal alleen maar leiden tot verdere verwarring, vooral wanneer meerdere belanghebbenden hetzelfde blad gebruiken. Gebruik in plaats daarvan ClickUp's sjabloon voor sociale media voor gevorderden voor het bedenken, aanmaken en documenteren van uw sociale-mediastrategie en posts per kanaal. Sla alle postkoppelingen, afbeeldingen, concepten en ideeën op één plek op zodat uw team ze gemakkelijk kan raadplegen en samenwerken!

Maak taken aan voor elk teamlid en voeg een tijdlijn toe om vertragingen en verwarring te voorkomen, organiseer taken in categorieën om de voortgang bij te houden en stel notificaties in om op de hoogte te blijven van de deliverables.

7. ClickUp sjabloon voor inhoudskalender

Plan moeiteloos uw content met het ClickUp Content Kalender Sjabloon

A content kalender helpt bij het organiseren, plannen en bijhouden van content voor de komende maand of het komende jaar.

De ClickUp Content Kalender sjabloon doet precies dat. Hiermee kunt u taken toevoegen voor specifieke datums (berichten plannen) en deze toewijzen aan medewerkers. Je kunt ook het prioriteitsniveau en de deadline vermelden om ervoor te zorgen dat content altijd op tijd wordt aangemaakt.

Met de sjabloon kun je taken bijhouden in vier weergaven: kalender, lijst, tijdlijn en werkstroom. Je kunt de weergave kiezen op basis van wat jij en de medewerkers prefereren.

Net als bij andere gratis sjablonen die hier worden vermeld, kun je met deze sjabloon aangepaste velden toevoegen (zoals een veld voor gastberichten) en het kalenderoverzicht bekijken.

Dit is vooral handig als uw kalender te veel content taken heeft en u de algemene voortgang wilt controleren zonder in de details te treden.

8. ClickUp sjabloon voor het schalen van contentproductie

Schaal uw contentproductieproces effectief met behulp van ClickUp's sjabloon voor het schalen van contentproductie

Het schalen van content is essentieel voor mediaplanning omdat het organisch verkeer, leads en zichtbaarheid stimuleert.

Wanneer je content team op grote schaal content produceert, heb je zichtbaarheid nodig in de redactionele kalender, de fases van productie, de backlog en de database van de blogposts. ClickUp's sjabloon voor het schalen van contentproductie stelt u in staat om dit alles te beheren en dezelfde werkstroom kan worden gekopieerd naar andere kanalen, zoals sociale mediaplatforms.

Deze gratis mediasjabloon is een favoriet van ons interne content team omdat het u en uw content team helpt een schaalbaar proces op te bouwen.

Zo werkt het:

Toegang tot blogberichten, opmerkingen en live URL's vanuit één weergave. Geniet van een kant-en-klare backlog die is ontworpen voor optimale snelheid en gemak

Organiseer uw blogdatabase opTaak status in ClickUp om uw berichten te filteren en te groeperen. Deze functie maakt uw database gemakkelijker te prioriteren, bijhouden, filteren en navigeren tijdens het hele proces van content. Het dient ook als een gecentraliseerde hub voor alle content in uitvoering

Voeg toeAangepaste velden in ClickUp toe aan uw sjabloon, inclusief type content, bron van de schrijver, korte blog, live URL en publicatiedatum

Taken toewijzen aan uw team leden

Kies uit drieTabel weergaven in ClickUp-Deze maand, Vorige maand en Volgende maand

Commentaren en beoordelingen opstellen en de content in het CMS formatteren

Beoordelen, publiceren en markeren als Klaar om een consistent publicatieschema aan te houden

9. ClickUp sjabloon voor inhoudsplan

Beheer uw content kalender als een pro met het ClickUp Content Plan Sjabloon

Een contentplan schetst het aanmaken en verdelen van content om marketingdoelen te bereiken, zoals groei in sociale media of een toename in maandelijkse inkomsten.

Wat uw doel ook is, het contentplan zorgt ervoor dat uw content in de juiste richting gaat en de ClickUp sjabloon voor inhoudsplan is het perfecte startpunt.

Het is eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken en volledig aanpasbaar. Het sjabloon bevat drie componenten:

Inhoudsplan

Dit is de samenvatting van uw content-gerelateerde taken. Voor elke opgesomde taak vindt u velden met details zoals prioriteit, status, doel, inhoudstype, pijler, schrijver, trefwoorden en meer.

U kunt elk van deze velden bewerken en meer velden toevoegen als u dat wilt.

Goedkeuringscommissie

Het goedkeuringsbord categoriseert content op basis van de status-Niet gestart, In wacht, In uitvoering, Behoefte aan beoordeling, Behoefte aan bijwerking, Goedgekeurd of Leeg. Je kunt ook aangepaste statussen toevoegen.

Dit geeft je een goed overzicht van hoe vlot alles verloopt en welke taken aandacht nodig hebben.

Kalender voor content

De details die je in je abonnement hebt staan, verschijnen in deze kalender. Zo krijg je een overzicht van je contentproductie en kun je de deadlines aanpassen door de taken naar verschillende boxen te slepen.

Kortom, dit sjabloon is ontworpen om je te helpen strategische doelen te formuleren, de voortgang bij te houden, de inspanningen van je teamleden op elkaar af te stemmen, de voortgang te bewaken en je plan waar nodig aan te passen.

10. ClickUp sjabloon voor contentmarketing

Stap hoger in uw contentspel met ClickUp's sjabloon voor contentmarketingabonnementen

Geen software voor marketing abonnementen is Voltooid zonder uitgebreide sjablonen voor contentmarketing. De ClickUp sjabloon voor contentmarketing is een geavanceerd, gebruiksklaar sjabloon met zes hoofdcomponenten om het leven van contentmarketeers gemakkelijker te maken. Deze omvatten:

Lijst met content

Dit is een lijst met de content Taken die zijn opgenomen in het marketing abonnement. Elke taak is gegroepeerd per publicatiemaand, zodat het gemakkelijk is om bij te houden welke content op tijd is gepubliceerd of is blijven liggen.

Statusbord

Het Status Board geeft een samenvatting van de fase waarin elk stuk content zich bevindt. U kunt dit bekijken om op de hoogte te blijven van de voortgang van het marketingplan. U kunt ook op elke Taak klikken om de details van de content weer te geven.

Pijplijn-bord

Het enige verschil tussen een Pijplijn- en een Statusbord is dat het eerste laat zien of de taak zich in de creativiteits-, productie-, goedkeurings- of live-fase bevindt om een idee te krijgen van hoe snel het gaat.

Tijdlijn content

De tijdlijn voor content laat zien wanneer een specifieke taak is gestart en wanneer u verwacht dat deze klaar is. U of andere bevoegde medewerkers wijzen deze datums toe.

U vindt hier geen andere Taak-gerelateerde details. De kleurcodes helpen u echter om de groep en fase te identificeren. Je kunt hier ook gemakkelijk data wijzigen.

Tijdlijn afdeling

Deze tijdlijn is specifiek voor een afdeling. Als u bijvoorbeeld twee afdelingen hebt gemaakt (video productie en blog content), zal de tijdlijn van de afdeling de start- en einddatum van deze afdelingen weergeven.

Als je het marketing abonnement wilt herzien of andere belangrijke beslissingen wilt nemen op basis van deze afdelingen, kan de tijdlijn je helpen.

Kalender publicatiedatums

Deze marketingkalender hiermee kunt u weergeven wanneer elk stuk content live gaat. U kunt deze gegevens gebruiken om te bepalen welke taken te laat, onvolledig of ongepland zijn. Dit helpt om het hele abonnement op schema te houden.

Met zo veel sjablonen zal het voor je sociale team geen probleem zijn om gerichte content abonnementen en kalenders te maken en in actie te brengen.

Maak een voorsprong op uw mediaplanning met behulpzame sjablonen

De beste marketingteams kennen het belang van een effectief mediaplanningsproces voor campagnemanagement en consistente creatieve activiteiten - ClickUp's sjablonen voor mediaplanning helpen u dit alles te leveren zodat u effectiever kunt zijn.

Gebruik het ClickUp platform om werk overal vandaan te plannen, vast te leggen, te beheren en te rapporteren - zodat uw team meer kan bereiken. Rapporteer over sleutelcijfers, krijg zichtbaarheid in het mediaplanning- en uitvoeringsproces en gebruik geautomatiseerde workflows om uw team op de hoogte te houden.

Er zijn geen limieten aan hoeveel u snel kunt bereiken als uw teams duidelijkheid en zichtbaarheid hebben in het werk dat ze geacht worden te doen. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp gratis.