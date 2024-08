10 beste mediaplanningstools in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Of u nu een agentschap, marketingteam, media-eigenaar of uitgever bent, goede beslissingen nemen over uw mediaplannen is een must. Anders loop je het risico dat je je op het verkeerde publiek richt en te veel uitgeeft. 💸

In plaats van de waanzin handmatig te beheren, kunt u media planningstool s om het zware werk te doen. Met de juiste software kunt u media-inkoop automatiseren, realtime aanpassingen bijhouden en gedetailleerde inzichten krijgen in de voorkeuren van uw doelgroep.

Maak je klaar om de Excel-spreadsheets te dumpen en doe met ons mee terwijl we de must-have functies voor media ontdekken planningssoftware .

We delen ook onze top 10 favoriete mediabeheerplatforms om je te helpen de klus sneller en slimmer te klaren.

Wat moet je zoeken in een Media planningstool?

Mediaplanningstools doen veel meer dan het beheren van mediacampagnes. Ze transformeren het hele planningsproces en maken alles efficiënter, nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker. Toch is niet elke mediatool zijn waarde waard. 🧂

Wij raden u aan om te zoeken naar digitale marketingtools met waardevolle functies zoals:

Uitgebreid mediaal beheer : Hier valt niet over te onderhandelen. Zoek naar een tool die een breed scala aan mediakanalen beheert, waaronder tv en gedrukte media, maar ook digitale media en sociale mediaplatforms

Hier valt niet over te onderhandelen. Zoek naar een tool die een breed scala aan mediakanalen beheert, waaronder tv en gedrukte media, maar ook digitale media en sociale mediaplatforms Realtime analyses en statistieken: Oude gegevens zijn niet bruikbaar in de wereld van moderne betaalde media. Digitale mediaplanningstools moeten u realtime statistieken geven voor het volgen van campagneprestaties, zodat u snelle, gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen

Oude gegevens zijn niet bruikbaar in de wereld van moderne betaalde media. Digitale mediaplanningstools moeten u realtime statistieken geven voor het volgen van campagneprestaties, zodat u snelle, gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen Automatisering en workflow optimalisatie : Mediaplanning heeft veel bewegende delen. Waarom niet enkele van de meest repetitieve aspecten van het werk automatiseren? Zoek naar tools die media-inkoop, RFP's (Request for proposals) en rapportage automatiseren

Mediaplanning heeft veel bewegende delen. Waarom niet enkele van de meest repetitieve aspecten van het werk automatiseren? Zoek naar tools die media-inkoop, RFP's (Request for proposals) en rapportage automatiseren **Hoogwaardige mediaplanningssoftware wordt geleverd met functies voor het identificeren en segmenteren van uw doelgroep. Zoek naar tools die demografische analyses, gedragsgegevens en psychografische inzichten bieden om een op maat gemaakte mediastrategie te ontwikkelen

Gebruiksvriendelijke interface: Hoe eenvoudiger het is om uw mediaplanningssoftware te gebruiken, hoe sneller u zult werkentijd bespaart en geld. Zoek naar flexibele cloudgebaseerde oplossingen waarmee teamleden overal kunnen samenwerken en toegang hebben tot gegevens

Hoe eenvoudiger het is om uw mediaplanningssoftware te gebruiken, hoe sneller u zult werkentijd bespaart en geld. Zoek naar flexibele cloudgebaseerde oplossingen waarmee teamleden overal kunnen samenwerken en toegang hebben tot gegevens Handige integraties: Integraties moeten het planningsproces vereenvoudigen. Zoek naar mediaplanningssoftware die integreert met uw CRM-platform (Customer Relationship Management),tools voor projectbeheeren populaire apps van derden zoals Slack

Integraties moeten het planningsproces vereenvoudigen. Zoek naar mediaplanningssoftware die integreert met uw CRM-platform (Customer Relationship Management),tools voor projectbeheeren populaire apps van derden zoals Slack Optimalisatietools: Campagnes uitvoeren is één ding, maar wat als je een bestaande campagne wilt aanpassen? Essentiële mediaplanningstools worden geleverd met geavanceerde optimalisatiefuncties voor programmatic buying, toewijzing van uitgaven, doelgroepgerichtheid en meer

De 10 Beste mediaplanningstools voor gebruik in 2024

Bent u het beu om campagnes handmatig te beheren? De juiste mediaplanningstool zet uw campagnes op Easy Mode. Met gestroomlijnde cloud-gebaseerde interfaces, uitgebreide statistieken en procesoptimalisatie zullen deze 10 digitale mediaplanningstools u over de eindstreep helpen. 🏁

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van AI, 15+ weergaven en taakautomatisering

Niet om op te scheppen, maar marketingteams zijn dol op ClickUp . Ons alles-in-één platform ondersteunt end-to-end marketingprocessen, van ideevorming tot uitvoering tot optimalisatie.

U hoeft niet meer te springen tussen uw projectbeheeroplossing, CRM en Google Documenten - alles is echt op één plek met ClickUp. Plus, als we niet precies hebben wat u zoekt, voegen onze integraties nog meer functionaliteit aan uw account toe. 🛠️

ClickUp visualiseert de volledige mediapijplijn in kalender, lijst, bord en meer dan 10 weergaven. Het platform heeft no-code databases en drag-and-drop projectboards voor alles van betaalde advertenties tot PR en sociale media.

Gebruik ClickUp Doelen om 100% aanpasbare dashboards te maken, zodat u alleen de statistieken ziet die er het meest toe doen. 📈 Voor mediaplanning creëer uw campagneplannen en inhoud binnen ClickUp. Bouw razendsnel en in realtime solide casestudy's, e-mails, blogs en advertentieteksten met ClickUp Docs . U kunt zelfs Klikken AI om deze kopie voor uw team te schrijven, bewerken en optimaliseren.

De AI-functies van ClickUp maken het eenvoudig voor marketingteams om snel belangrijke documenten te produceren, zoals een casestudy

U hoeft Docs, rapporten of dashboards ook niet zelf te maken. ClickUp-sjablonen zijn een tijdbesparende bron die in het platform is ingebouwd voor een snellere en betere mediaplanning.

Kopieer de ClickUp sjabloon voor inhoudsbeheer om campagnes te plannen over meerdere kanalen, waaronder uw website, blogs, sociale media en e-mails.

Pro tip: Bekijk dit nuttige overzicht van wat het sjabloon bevat en hoe je het kunt aanpassen.

ClickUp heeft tientallen sjablonen voor online en offline mediaplanning, waaronder de ClickUp Media Lijst Sjabloon die alle marketingmaterialen en -plannen op één plaats bijhoudt. U kunt ook de ClickUp Marketing Plan Sjabloon om alles op een rijtje te zetten en nooit meer een deadline voor een campagne te missen. 🎯

Klik op de beste functies

ClickUp integreert met tientallen populaire tools zoals HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl en nog veel meer

Bekijk campagneprestatiecijfers in een aanpasbaar dashboard

Gebruik ClickUp sjablonen om gestructureerde mediaplannen op te stellen in slechts enkele minuten

Hulp nodig bij het schrijven? ClickUp AI is een van debeste AI-schrijftools om een helpende hand te bieden

Beheer alle taken en projecten in de meer dan 15 weergaven van ClickUp

De beperkingen van ClickUp

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde accounts, maar een gratis proefversie is ook beschikbaar

ClickUp is volledig aanpasbaar, maar het kan even duren om vertrouwd te raken met alles wat het platform te bieden heeft

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2.MediaPlanHQ

via MediaPlanHQ MediaPlanHQ is een hulpprogramma voor mediaplanning dat al uw marketingplannen op één plek. Het platform toont altijd de meest actuele rapporten en plannen, dus je hoeft je nooit zorgen te maken dat je de verkeerde rapporten bekijkt. 👀

MediaPlanHQ beste eigenschappen

Snel gestructureerde briefings naar creatieve teams sturen

Bewaak advertentie-uitgaven, materiaalvereisten en facturen

Werken met leveranciers? Omzeil overvolle e-mail inboxen en stuur verzoeken via MediaPlanHQ

Samenwerken aankalenders voor marketinginhoud en creativiteit met de belangrijkste belanghebbenden

MediaPlanHQ beperkingen

De gebruikersinterface van MediaPlanHQ kan overweldigend zijn

Het platform heeft niet veel beoordelingen

MediaPlanHQ prijsstelling

$45/maand per gebruiker, met een minimum van drie gebruikers

MediaPlanHQ beoordelingen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. KortBod

via BriefBid Bent u op zoek naar betaalbare mediaplanningssoftware? BriefBid is een ander soort oplossing die gratis is voor bureaus en merken. Het nadeel is dat de betaalde partners van BriefBid waarschijnlijk contact met u zullen opnemen om hun diensten te promoten. Maar als je daar vrede mee hebt, is dit een solide mediaplanningstool voor merken met weinig middelen .

BriefBod beste eigenschappen

Als u creatieve diensten levert, brengt BriefBid u in contact met RFP's van bureaus en media-inkopers

Aangepaste stroomschema's voor media maken

Rapporten uitsplitsen per leverancier, kanaal en campagne

Visuele mediaplannen maken met timing, tactieken en statistieken in één overzicht

De beperkingen van BriefBid

Het heeft niet veel beoordelingen

Is het echt "gratis" als jij het product bent?

Beperkingen

Gratis

BriefBid beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Bionic

via Bionisch Bionic Media Planning bedient bureaus, adverteerders en advertentieverkopers. Dat betekent dat dit platform geschikt is voor vrijwel elke belanghebbende in het mediaplanningsproces. Het is vooral handig als u een klantgerichte account-planningstool . Bionic stroomlijnt mediaplanning en media-inkoop, waardoor het zeer geschikt is voor verschillende gebruikers. 🤝

Bionic beste eigenschappen

Bionic geeft adverteerders een transparant mediadashboard met prestatie-KPI's en doelen

Centraliseer mediaplanning, inkoop en prestatiebewaking in één platform

Integreer digitaal, TV, radio, print, out-of-home en andere mediakanalen

Bionic is cloud-gebaseerd, waardoor het gemakkelijk is op te zetten en onderweg te beheren

Bionic beperkingen

Het heeft niet veel reviews

Het is vrij prijzig

Bionic prijzig

Month-to-Month: $225/maand per gebruiker, met een minimum van drie gebruikers

$225/maand per gebruiker, met een minimum van drie gebruikers Jaarcontract: $195/maand per gebruiker, minimaal drie gebruikers

$195/maand per gebruiker, minimaal drie gebruikers Jaarlijks vooruitbetalen: $175/maand per gebruiker, minimaal drie gebruikers

Bionic beoordelingen

G2: 5/5 (Twee beoordelingen)

5/5 (Twee beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

Nielsen Scarborough

via Nielsen Het beroemde marketinggegevensbedrijf Nielsen is ook in de marketingplanning bedrijf. Scarborough is het antwoord op de vraag van marketeers naar nauwkeurige consumentengegevens. Het is een ander soort mediaplanningstool dat zich meer richt op consumentenprofielen, consumptievoorkeuren en inhoudstrends dan op de daadwerkelijke uitvoering of planning van campagnes. 📊

De beste eigenschappen van Carborough

Gebruik Scarborough-gegevens om het consumentengedrag beter te begrijpen

Verzamel gegevens over de voorkeursplatforms van uw doelgroep

Richt u op specifieke demografische groepen en gemeenschappen voor niche-inzichten

Scarborough helpt u om gerichte berichten te creëren die opvallen

Scarborough beperkingen

Scarborough heeft niet veel beoordelingen

Dit is meer een data- en marktonderzoekstool, dus je hebt nog steeds een aparte oplossing nodig voor het beheren van je marketingstrategie

Prijzen Scarborough

Neem contact op voor prijzen

Scarborough beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6.Quantcast

via Quantcast Quantcast is een andere bekende naam in de wereld van mediaplanning. Het is gespecialiseerd in cookieloze reclame en kwantitatieve gegevens, dus als je team snakt naar meetbare prestatie-KPI's, dan is dit het platform voor jou. 🙌

Quantcast beste eigenschappen

Probeer de gratis oplossing van het merk, Quantcast Measure, om een gevoel te krijgen voor het platform voordat je investeert in een betaald plan

Ara AI is eenAI-marketingtool die real-time campagnebewaking en -optimalisatie ondersteunt

Haal gegevens op uit 100 miljoen bronnen en vul deze aan met uw eigen gegevens van de eerste partij

Maak aangepaste rich media, connected TV (CTV) advertenties en meer

Quantcast beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het platform onhandig en moeilijk te beheren is

Anderen zeggen dat de gegevens te algemeen en onbruikbaar kunnen zijn

Quantcast prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

Quantcast beoordelingen

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

7. Basis

via Basis Basis is een mediaplanningstool die programmatic advertising, SEO, sociale media en websitegegevens integreert. Niet alleen dat, maar het platform biedt ook aanvullende diensten voor media-activatie, omnichannelstrategieën en consulting. 📡

Basisfuncties

Klaar om advertenties te draaien? Basis is een eersteklas demand-side platform (DSP)

Sla alle documenten en media-assets op één plek op

Basis Assistant genereert automatisch campagnenotities

Verruil e-mail voor het Basis samenwerkingsportaal

Basis beperkingen

De rapporten zijn niet erg aanpasbaar

Sommige klanten zeggen dat de UX moeilijk te volgen is

Prijzen op basis

Neem contact op voor prijzen

Basisbeoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (270+ beoordelingen)

4,5/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

8. Comscore

via Comscore Comscore is gespecialiseerd in cross-platform mediaplanning, dus het is een must als je adverteert op CTV, sociale media, mobiel en zoeken. In tegenstelling tot andere mediaplanningssoftware heeft Comscore extra functies voor het meten van de prestaties van filmkassa's, sociale-mediabetrokkenheid en CTV. 📺

De beste functies van Comscore

Beoordeel eenvoudig de campagneprestaties met Comscore Campaign Ratings (CCR)

Creëer betere advertenties met Comscore Ad Metrix

Beheer alle digitale ervaringen in één overzicht met Comscore Total Digital

Comscore identificeert en segmenteert consumenten op basis van gedrag, levensstijlgegevens, demografische gegevens en meer

Comcore beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat Comscore geen waar voor zijn geld biedt

Anderen zeggen dat de enorme hoeveelheid gegevens overweldigend is, dus het zou fijn zijn om een beter hulpmiddel te hebben voor gegevensanalyse en -interpretatie

Comcore prijzen

Neem contact op voor prijzen

Comcorebeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

4.1/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

9. Simpli.fi

via Simpli.fi "Simpli.fi mag dan een deel van zijn naam zijn, het aanbod is dat allesbehalve. Deze robuuste mediaplanningstool bevat functies voor programmatische media, omnichannel-ervaringen en gespecialiseerde campagne-instellingen voor politieke, DTC- en retailadvertenties. 🛍️

Simpli.fi beste eigenschappen

Simpli.fi ondersteunt superieure targeting en segmentatie voor native, mobiele en CTV-advertenties

Weet u niet zeker of uw advertenties knallen? Simpli.fi beoordeelt uw creativiteit voor betere prestaties

Centraliseer alle sociale mediainhoudskalenders* Simpli.fi's intelligente targeting vermindert het aantal eerdere kopers die uw advertenties te zien krijgen

Simpli.fi beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de rapporten te eenvoudig zijn

Andere gebruikers zeggen dat de klantenservice niet zo geweldig is

Simpli.fi prijzen

Neem contact op voor prijzen

Simpli.fi beoordelingen

G2: 4.5/5 (115+ beoordelingen)

4.5/5 (115+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (Eén beoordeling)

10. SRDS

via SRDS Standard Rate and Data Service (SRDS) is een oplossing voor mediaplanning en -inkoop van Adwanted Group. Het biedt niet alleen een indrukwekkend aantal gegevenspunten om uw mediastrategie te informeren, maar is ook gespecialiseerd in alle mediatypen, waaronder radio, kabeltelevisie, CTV, OOH en tijdschriften.

SRDS beste eigenschappen

Weet u niet zeker welke advertenties u moet kiezen? SRDS geeft alle advertentie-opties naast elkaar weer

Voer uw doelgroepgegevens in en SRDS stelt de beste mediamix voor om resultaten te behalen

SRDS is gespecialiseerd in multiculturele en inclusieve doelgroep targeting

Als uwteam op capaciteit zithuur dan het SRDS-team in om gegevens op maat te verzamelen voor uw campagnes

SRDS beperkingen

Het heeft niet veel beoordelingen

SRDS-gegevens zijn niet altijd up-to-date

SRDS prijzen

Neem contact op voor prijzen

SRDS beoordelingen en recensies

G2: 3.2/5 (3 beoordelingen)

3.2/5 (3 beoordelingen) Capterra: N/A

Krijg een echt All-In Eén planningsplatform

Marketingcampagnes hebben veel bewegende delen. Creatief, kanaalbeheer en statistieken zijn maar een paar van de vele to-dos op uw bord.

De meeste marketingplatforms hebben de tools om u op koers te houden, maar zelfs dan integreren de meeste niet al uw tools, werk en communicatie op één plek.

Maar raad eens? ClickUp doet dat wel. 🤩

We integreren projectmanagement sjablonen, een AI-schrijftool, aanpasbare dashboards en nog veel meer. Met ClickUp kunt u alles onderbrengen in één enkel platform om gedoe te besparen en u te concentreren op wat echt belangrijk is: mooie, overtuigende inhoud maken.

Probeer het uit en zie het verschil. Maak nu uw gratis ClickUp Workspace -geen creditcard nodig.