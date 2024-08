10 AI-tools voor bijschriften en content voor sociale media in 2024

Heb je ook van die dagen dat je een eeuwigheid naar een lege pagina zit te staren en wanhopig probeert een pakkend, informatief onderschrift te maken?

Wij hebben dat ook meegemaakt! De strijd om inspiratie voor onderschriften op sociale media is echt. AI copywriting tools fungeren als uw tekstschrijfassistent en schrijven gepersonaliseerde, aantrekkelijke bijschriften die zijn ontworpen om aan te slaan bij uw target publiek.

Hilarische oneliners, hartverwarmende verhalen of scherpe, professionele berichten - een AI-tekstgenerator maakt het allemaal in een fractie van de tijd die je nodig zou hebben om het zelf te doen.

We raden je echter aan om deze tools alleen ter inspiratie te gebruiken. Hoeveel voortgang AI ook heeft geboekt, er is geen vervanging voor menselijke creativiteit.

Dat gezegd hebbende, zullen we nu de top tien AI-opschriftgenerators uitsplitsen om je een all-round blik te geven op hun functies en functies. Lees verder.

Wat moet je zoeken in AI bijschrifthulpmiddelen?

Veel AI-titelgeneratoren doen hun werk, maar de juiste kiezen vereist een scherp oog.

Hier zijn enkele sleutel overwegingen waar u rekening mee moet houden:

Bijschriftkwaliteit: Hier valt niet over te onderhandelen. Zoek een tool met een bereik aan stijlopties, van oneliners voor Instagram tot gepolijste stukken voor LinkedIn. De bijschriften moeten passen bij de stem van je merk en het type content en de aandacht van de lezer trekken

Personaliseringsopties: Het beste AI-platform voor het genereren van bijschriften stelt je in staat om je bijschriften te personaliseren met trefwoorden, demografische targetgegevens en zelfs richtlijnen voor de stem van je merk

Suggesties voor hashtags: Zoek naar eensociale media AI tool die relevante en trending hashtags suggereert om de vindbaarheid van uw bericht te maximaliseren

Beeldherkenning: Overweeg tools met beeldherkenningsmogelijkheden die je foto's analyseren en bijschriften genereren die de beelden aanvullen

Gebruiksvriendelijke interface : Bij het maken van bijschriften wil je voorkomen dat je wordt tegengehouden door een verwarrende interface. Kies eenAI generator voor content die gemakkelijk te gebruiken is met een intuïtieve layout en een korte leercurve

Flexibiliteit in de lengte van de content: De idealeAI-schrijftool moet in staat zijn om de uitvoerlengte aan te passen zodat je geschikte bijschriften kunt maken voor elk social media platform

Prijzen: AI-bijschriftengeneratoren zijn bedoeld om je tijd en geld te besparen. Evalueer de abonnementen en aangeboden functies om een tool te vinden die de beste waarde voor je budget biedt

De 10 beste AI-titeltools in 2024

We hebben de tien beste tools voor het genereren van AI-bijschriften samengesteld, met spannende functies om je bijschriften te verbeteren.

Dit zijn de tools die we aanbevelen:

1. ClickUp

Gebruik ClickUp Brain om paragrafen in blogs om te zetten in boeiende bijschriften voor je content.

ClickUp is een van de beste en meest gereputeerde alles-in-één productiviteitsplatforms op de markt. Onze AI-tool, ClickUp Brein is uitstekend voor het creëren van nieuwe bijschriftideeën en het overwinnen van hardnekkige blokken van schrijvers.

Met net zo weinig informatie als uw target doelgroep, merkstem en gewenste boodschap, kan ClickUp Brain boeiende, inzichtelijke bijschriften maken voor elk social media platform, TikTok of Instagram.

De AI schrijfassistent integreert naadloos met de hele suite en helpt je bij het bedenken en samenstellen van content.

ClickUp AI helpt u ook met Quick Replies op uw stenoboodschappen met slimme, contextbewuste suggesties zodat uw betrokkenheid er nooit onder lijdt.

ClickUp Brain vereenvoudigt het maken van sjablonen met ClickUp-taak en ClickUp Documenten . Het maakt zelfs transcripties van opnames uit Clips.

ClickUp Brain is ontworpen om u te helpen uw productiviteit te verhogen met door onderzoek ondersteunde aanwijzingen voor al uw behoeften. Gebruik de beste AI-hacks voor opmerkelijke prompts, briefs, casestudies, boeiende content voor blogs en projectbeschrijvingen.

De beste functies van ClickUp

Hoogwaardige bijschriften genereren : Maak bijschriften van hoge kwaliteit voor sociale media die de stem van uw merk vastleggen en de betrokkenheid stimuleren

: Maak bijschriften van hoge kwaliteit voor sociale media die de stem van uw merk vastleggen en de betrokkenheid stimuleren Geavanceerde schrijftool: AI-schrijftool voor het opstellen van briefings, het samenstellen van teksten voor verkoop en marketing, het genereren van productbeschrijvingen, bijschriften en briefings

AI-schrijftool voor het opstellen van briefings, het samenstellen van teksten voor verkoop en marketing, het genereren van productbeschrijvingen, bijschriften en briefings 1000+ integraties : Vereenvoudig de functie en verbeter het schrijven onderweg met talloze ClickUp integraties die een soepele functie op verschillende platforms mogelijk maken

: Vereenvoudig de functie en verbeter het schrijven onderweg met talloze ClickUp integraties die een soepele functie op verschillende platforms mogelijk maken Ingebouwde spellingscontrole : Corrigeer spelfouten zonder extra plugins binnen het platform voor foutloos schrijven en merkexemplaren

: Corrigeer spelfouten zonder extra plugins binnen het platform voor foutloos schrijven en merkexemplaren Sjablonen: Algemene sjablonen voor toekomstig gebruik en meer gespecialiseerde sjablonen zoals deClickUp sjabloon voor sociale media *Veiligheid van gegevens: Voorkom het gebruik van gegevens voor modeltraining en houd uw gegevens veilig tijdens het gebruik van ClickUp Brain

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Social-Media-Template.png ClickUp's sjabloon voor sociale media is ontworpen om u te helpen uw aanwezigheid op sociale media op één plaats te beheren.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp limieten

Steile leercurve vanwege het aantal integraties

Toegewijde tools voor het genereren van bijschriften zouden een betere keuze zijn als je geen behoefte hebt aan extraprojectmanagement voor sociale media functies

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. AISEO

via AISEO AISEO is een bekwame, AI-gestuurde tekstschrijfassistent. Het onderscheidt zich van traditionele AI-onderschriften door unieke en nuttige functies te bieden, zoals een ingebouwde geavanceerde parafraser en een leesbaarheidscontrole.

De parafraseringstool van AISEO kan handig zijn als je op zoek bent naar variaties van één bijschrift om op meerdere sites te publiceren. Herschrijven maakt je zinnen of alinea's ook duidelijker of beknopter.

Deze tool kan je ook helpen om de leesbaarheid van je bijschriften te verbeteren door wijzigingen in je zinsstructuur en woordenschat voor te stellen. Naast bijschriften kan AISEO ook berichten voor sociale media, productbeschrijvingen en blogberichten genereren.

De tool beweert ook dat zijn content niet te onderscheiden is van door mensen geschreven content.

AISEO beste functies

Mogelijkheid om door gebruikers opgegeven trefwoorden op natuurlijke wijze in te voegen in de gegenereerde bijschriften

Kan content in verschillende talen genereren

Maakt het mogelijk om de stem waarin bijschriften worden geschreven aan te passen

Uitgebreide bibliotheek met nuttige sjablonen

AISEO limieten

Genereert soms feitelijk onjuiste informatie

De prijs is hoger dan die van concurrenten

AISEO prijzen

Gratis abonnement

Groeiplan: $24 per maand

$24 per maand Schaal abonnement: $44 per maand

$44 per maand Team abonnement: $99 per maand

AISEO beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ stemmen)

3. Kopiëren.ai

via Kopiëren.ai Copy.ai is een functie rijke caption generator tool die de taal van engagement begrijpt. Vertel het een beetje over je merk of de boodschap die je wilt overbrengen en het komt met een bereik aan bijschriften, van eigenzinnig en informeel tot gepolijst en professioneel.

In slechts een paar klikken heb je een aantal opties die ontworpen zijn om de aandacht van je publiek te trekken en een gesprek op gang te brengen als je je aanwezigheid wilt uitbreiden met Hulpmiddelen voor Instagram .

Copy.ai is zeer veelzijdig en helpt bij het maken van alles, van een speels Instagram-onderschrift tot een tot nadenken stemmende LinkedIn-vraag. Het houdt ook je stem consistent terwijl het de unieke tonaliteit vastlegt die nodig is om op elk platform te passen.

Copy.ai geeft een hogere prioriteit aan kanalen zoals Instagram. Het heeft verschillende sjablonen voor het genereren van pakkende bijschriften, waaronder aparte sjablonen voor video's en foto's.

De beste functies van Copy.ai

Upload je foto om binnen enkele seconden een AI-onderschrift te genereren

Geavanceerde beeldanalyse houdt rekening met huidige trends om bijschriften te genereren die de betrokkenheid maximaliseren

Een breed bereik aan toonvariaties is beschikbaar in de gratis versie

Genereert nauwkeurige, contextbewuste bijschriften

Copy.ai limieten

Gratis gebruikers kunnen slechts 2000 woorden per maand genereren

Er zijn enkele klachten geweest over hun klantenservice

Prijzen voor copy.ai

Free Forever

Pro abonnement: $49 per maand

$49 per maand Team abonnement: $249 per maand

$249 per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60 beoordelingen)

4. Pallyy

via Pallyy Pallyy is een slimme bijschriftengenerator die verder gaat dan algemene suggesties. Het komt onmiddellijk met geestige en aantrekkelijke bijschriften die perfect passen bij de context van je bericht voor elk socialemediaplatform, niet alleen Instagram.

Pallyy is geen standaardoplossing. Vertel het hulpprogramma waar je berichten over gaan (hashtags en trefwoorden doen hier wonderen) en het genereert bijschriften die direct bij je content passen.

Afgezien van het genereren van bijschriften, is Pallyy een voltooid platform voor het beheer van sociale media. Het heeft alle functies die je zou verwachten in een volwaardige tool voor sociale-mediabeheer, zoals sociale monitoring en sociaal luisteren . Deze omvatten het publiceren van geplande berichten op meerdere platforms, het beantwoorden van berichten en diepgaande analyses.

De gebruiksvriendelijke interface van Pallyy maakt navigeren eenvoudig, zelfs voor beginners. De creatieve suggesties van Pallyy kunnen inspiratie opwekken en ervoor zorgen dat de likes binnenstromen wanneer je vastzit met het schrijven van bijschriften voor sociale media.

De beste functies van Pallyy

De caption generator is geïntegreerd in Pallyy's social media post-scheduling workflow

Gebruikers hoeven niet in te loggen

Kan automatisch tot 30 relevante hashtags voorstellen voor bij het bijschrift

Pallyy limieten

Gebruikers willen meer aangepaste opties

Het is niet de beste optie voor gebruikers die op zoek zijn naar context-specifieke of niche-bijschriften

Prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Premium abonnement: $18 per maand

Prachtige beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.6/5 (60+ stemmen)

5. StoryLab

via StoryLab Met de AI-gestuurde bijschriftengenerator voor sociale media van StoryLab kunt u hoogwaardige en boeiende bijschriften genereren voor uw sociale-mediahandelingen. Het richt zich op verhaalspecifieke functies en interactieve elementen zoals polls en quizzen.

StoryLab's caption generator is vooraf geconfigureerd met nauwkeurige schrijfstijlen, zoals professioneel, overtuigend, brutaal, vet en meer. Met dit stilistische bereik kun je je bijschriften maken op een manier die past bij je merk en publiek.

De eenvoudige gebruikersinterface maakt het makkelijk te gebruiken; deze tool heeft praktisch geen leercurve.

De beste functies van StoryLab

Ondersteunt een grote verscheidenheid aan schrijfstijlen

Het heeft een eenvoudige, minimalistische en intuïtieve gebruikersinterface

Ondersteunt meerdere platforms

Genereert creatieve bijschriften van vrij eenvoudige aanwijzingen

StoryLab limieten

Afleidende advertenties belemmeren de ervaring

Concurrenten bieden meer functies voor een vergelijkbare prijs

Prijzen van StoryLab

Vijf gratis runs per maand

Unlimited Plus Abonnement: $19 per maand

Beoordelingen en beoordelingen van StoryLab

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

6. Hypotenusa AI

via Hypotenusa AI Hypotenuse AI's bijschriftengenerator voor sociale media onderscheidt zich van de massa door zich te richten op contextspecifieke, mensachtige bijschriften.

Hypotenuse AI is vanaf de basis ontwikkeld voor SEO-teams, e-commercemerken en ondernemingen en stelt je in staat om naast bijschriften moeiteloos blogposts, productbeschrijvingen, sociale-mediaposts, advertenties en meer te maken.

Hypotenuse AI wordt vertrouwd en gebruikt door gerenommeerde merken zoals YCombinator, Vodafone, Blue Zone Sports, Qatar Airways en Dell.

Deze tool onderscheidt zich doordat het zijn AI traint om je merkstem te begrijpen wanneer je je schrijfstijl en merkrichtlijnen opgeeft. Het resultaat? Je krijgt ongelooflijk gepersonaliseerde en unieke content.

Hypotenuse AI beste functies

Het AI-model genereert bijschriften die passen bij de stem van je merk

Biedt een image-to-caption service

Het laat je een voorbeeld bekijken van hoe je bijschrift eruit zal zien op je Instagram of TikTok berichten voordat je ze publiceert

Gespecialiseerde functies zoals het genereren van bulkbijschriften, geautomatiseerde SEO-optimalisatie en directe integratie met PIM's zijn gericht op e-commercemerken

Ingebouwde plagiaatcontrole zorgt ervoor dat de gegenereerde bijschriften uniek zijn voor je merk

Hypotenuse AI limieten

Geen gratis proefversie voor individuele gebruikers

Relatief steile leercurve

Prijzen voor Hypotenuse AI

Individueel abonnement: $24 per maand

$24 per maand Teams abonnement : $49 per maand

: $49 per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7 (15+ beoordelingen)

4.7 (15+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Jasper

via Jasper Jasper is een veelzijdige en dynamische AI-tool voor het aanmaken van content. Samen met Instagram-bijschriften kan Jasper onmiddellijk kopij van hoge kwaliteit produceren voor sociale kanalen, e-mails en blogs.

Met de gebruiksvriendelijke sjablonen voor fotopostbijschriften van Jasper kun je boeiende content voor sociale media in verschillende talen maken.

Met Jasper kunt u social media content lanceren en coördineren op meerdere platforms terwijl uw merkboodschap consistent blijft. Jasper biedt ook on-brand AI-assistentie voor het snel ontwikkelen van on-brand content onderweg.

De beste functies van Jasper

Sterke integratie met Google Werkruimte

Creëert adaptieve content die is afgestemd op verschillende doelgroepen, formats en talen met behoud van de merkstem

Maakt het beheer van voltooide social media-campagnes mogelijk

Multimodale AI-modellen die visuele content creëren die is afgestemd op uw bijschriften

Jasper limieten

De gratis versie heeft een beperkte aanpasbaarheid en laat gebruikers achter die meer willen

Niet de beste in het leveren van technische, detailgeoriënteerde bijschriften, het kan soms onnauwkeurig zijn

Prijzen voor Jasper

Gratis proefversie

Creator abonnement : $39 per maand

: $39 per maand Pro abonnement : $59 per maand

: $59 per maand Business-abonnement: Aangepaste prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1200+ beoordelingen)

4.7/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1800+ stemmen)

8. SocialBee

via SocialBee SocialBee is een optimaal hulpmiddel voor het samenstellen van consistente, creatieve en productieve bijschriften voor sociale media. Het biedt een groot aantal sjablonen op maat voor sociale platforms zoals LinkedIn, Pinterest, TikTok en andere populaire platforms.

Terwijl je je bijschriften maakt met het uitgebreide sjabloon, kun je met SocialBee de gewenste toon, het aantal woorden, het aantal berichten en andere parameters opgeven. Deze slimme tool maakt je werk ook makkelijker door automatisch de juiste hashtags voor je bericht te genereren.

Naast het genereren van Instagram-bijschriften, biedt SocialBee geavanceerde functies voor het beheren van sociale media en het genereren van visuele content.

SocialBee beste functies

Mogelijkheid om meerdere variaties van de uitvoer te maken en deze naar wens aan te passen

Hashtag manager voegt automatisch relevante hashtags en emoji's toe aan de bijschriften voor sociale media

SocialBee Copilot beveelt de beste platforms en posttijden aan om je content te publiceren

Het analyseert de prestatiecijfers van je gepubliceerde content om inzicht in betrokkenheid te geven

SocialBee limieten

Veel gebruikers hebben problemen ondervonden met plannen

Het genereren van bulk captions is niet zijn sterkste kant

SocialBee prijzen

14-dagen gratis proefversie

Bootstrap abonnement : $29 per maand

: $29 per maand Accelerate abonnement : $49 per maand

: $49 per maand Pro abonnement: $99 per maand

SocialBee beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

4.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (35+ stemmen)

9. SociaalBu

via SocialBu In tegenstelling tot de concurrenten, vereist de gratis AI-bijschriftengenerator van SocialBu geen langdurig aanmeldingsproces of informatie over een kredietkaart om te gebruiken zonder limieten. Dit maakt het gebruik van SocialBu een van de gemakkelijkste manieren om boeiende en unieke bijschriften voor sociale media te maken.

SocialBu genereert hoogwaardige, op maat gemaakte Instagram-bijschriften door de foto, video of tekstbeschrijving die u opgeeft door gepatenteerde AI-algoritmen te laten lopen. De tool houdt rekening met de stemming, het thema en de context van je content om nauwkeurige, relevante bijschriften te genereren.

Naast het genereren van bijschriften is SocialBu ook bedreven in het genereren van volledige posts, prompts voor Text2img, blog posts en quotes met hun AI. Het is een handig hulpmiddel voor managers met verschillende nuttige functies voor het beheer van sociale media, zoals een sociale media content kalender .

De beste functies van SocialBu

Naadloos, efficiënt en leuk proces voor het genereren van bijschriften

Werkstroom voor het genereren van AI-content is gratis te gebruiken

Eenvoudige en schone interface; geen vervelende herinneringen voor betaling of aanmelding

Het wordt geleverd met uitgebreide post-scheduling opties

SocialBu limieten

Nauwelijks functionaliteit, komt niet met functies op geavanceerd niveau

Het genereren van bijschriften op basis van afbeeldingen is een hit of een misser

Prijzen voor SocialBu

Free Forever

Standaard abonnement : $19 per maand

: $19 per maand Super abonnement: $59 per maand

$59 per maand Supreem abonnement: $199 per maand

SocialBu beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.4/5 (50 beoordelingen)

10. Elkwoord

Afbeeldingsbron: Elk woordElk woord is een krachtige AI-bijschriftengenerator met veel functies die voldoet aan de behoeften van socialemediamarketing. Deze tool maakt gebruik van de GPT-4-architectuur en schittert door het samenstellen van boeiende, meeslepende bijschriften voor platforms zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, X en meer.

Anyword blinkt uit in precisietargeting. Het versterkt je merkidentiteit en publieksgegevens en genereert bijschriften die direct tot je targetmarkt spreken. Het kan ook berichten voor sociale media maken met emoji's en hashtags om de betrokkenheid en het bereik te maximaliseren.

Anyword maakt het eenvoudig om op maat gemaakte, unieke content samen te stellen op basis van je ideale klantprofiel door gewoon een prompt in te voeren.

De beste functies van Anyword

Prestatievoorspelling analyseert de geschatte prestaties van je bijschriften, zodat je goed presterende variaties kunt kiezen voordat je berichten plaatst

Soepele integratie met ChatGPT, Notion, HubSpot en andere AI-tools

Biedt je de mogelijkheid om de boodschap, toon en doelgroeprichtlijnen van je merk op één plek te beheren

Responsieve en intuïtieve werkstroom voor het genereren van bijschriften

Limiet elk woord

De prijs is aan de hoge kant

De AI genereert soms onnauwkeurige resultaten

Enkele prijzen

Startersabonnement: $49 per maand

$49 per maand Gegevensgestuurd abonnement: $99 per maand

$99 per maand Business-abonnement : $499 per maand

: $499 per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Onze beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1100+ beoordelingen)

4.8/5 (1100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (350+ stemmen)

Nu AI-gestuurde metgezellen het schrijfwerk voor hun rekening nemen, kunnen social media managers zich richten op het leveren van betere resultaten op andere gebieden.

In de war over waar te beginnen? ClickUp lost dit dilemma op door een allrounder-oplossing te bieden die aan uw eisen voldoet. Met de juiste tool tot uw beschikking kunt u content gebruiken om alles te bereiken wat u wilt. Het is eenvoudig om mee aan de slag te gaan en we beloven dat je het voor veel meer zult gebruiken dan alleen bijschriften. 😉 Gratis aan de slag met ClickUp .