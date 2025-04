10 Beste B2B SaaS-oplossingen voor Enterprise Software voor 2025

Stel je voor dat je eind jaren '90 een bedrijf runde met exorbitant dure 15 MB harde schijven en een heleboel softwaretoepassingen die er nauwelijks in pasten!

Toen internet alomtegenwoordig werd, lag de oplossing voor de hand voor een paar visionairs: wat dacht je ervan om de software op een computer op afstand te hosten en klanten te laten betalen voor het gebruik ervan?

Dat bleek de juiste richting te zijn! Software as a service (SaaS) is sindsdien onmisbaar geworden en biedt een gecentraliseerde hub voor applicaties en opslagruimte zonder dat het veel geld kost.

We gaan nu verder en SaaS is niet alleen een coole technische trend, het is de beste vriend van je bedrijf! Maak je dus maar vast als we je meenemen op een reis langs de 10 beste B2B SaaS-oplossingen voor ondernemingen die efficiëntie en innovatie in de bedrijfswereld stimuleren!

Wat is B2B SaaS Enterprise Software?

B2B (business-to-business) SaaS (Software als een Service) verwijst naar softwareoplossingen in de cloud die door een bedrijf aan andere bedrijven worden geleverd via het internet. In tegenstelling tot traditionele software waarbij bedrijven hardware moeten kopen, installeren en investeren in hardware of software moeten updaten op hun eigen systemen, worden SaaS-oplossingen onderhouden en beveiligd door de provider. ☁️

De voordelen van het gebruik van business-to-business software voor ondernemingen

B2B SaaS-oplossingen op ondernemingsniveau zijn op maat gemaakt om complexe Taken te beheren en grote hoeveelheden gegevens te leveren via marktonderzoeksdiensten, die vaak geschikt zijn voor grotere organisaties of bedrijven.

Ze kunnen functies bieden voor verschillende gebieden, waaronder productiviteit op kantoor, relatiebeheer (CRM) human resources management (HRM), boekhouding en projectmanagement voor ondernemingen . Business-to-business software kan specifiek helpen bij digitale marketinginspanningen om geautomatiseerde marketingcampagnes of voor verkoopprestatiebeheer (kosten voor klantenwerving).

15+ weergaven in ClickUp helpen u uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een veelzijdig samenwerkings- en kantoor productiviteitstool geschikt voor organisaties van elke grootte. De aanpasbare interface en schaalbare, alles-in-één functies voor ondernemingen maken het perfect voor het ondersteunen van elke bedrijfsvoering, of het nu gaat om CRM of projectmanagement.

Beheer uw lopende initiatieven met ClickUp Dashboards met native tijdsregistratie, Widgets, real-time analyse en meer. Uw teams kunnen op één lijn blijven met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en het automatisch bijhouden van voortgang voor gedeelde doelen, waardoor KPI rapportage een koud kunstje. 🍃

Met ClickUp CRM functies kunt u alles organiseren, van verkooppijplijnen tot bestellingen. Bewaak uw leads en volg uw accounts met meer dan 15 flexibele weergaven, waaronder een grafiek, Kanban-bord tijdlijn en Tabel weergaven. Bovendien krijg je toegang tot verschillende gratis CRM sjablonen om structuur aan te brengen in uw werkstromen!

Wilt u klantgegevens vastleggen en uw relaties met klanten verbeteren? Vertrouw op merkproducten ClickUp formulieren en verzamel input van leads, clients en interne teamleden.

Multifunctionele teams houden van ClickUp Documenten . Het is een centrale opslagplaats waarmee u alle bedrijfsdocumenten kunt maken, bewerken en opslaan, zoals SOP's, contracten en inwerkmateriaal.

Verfijn uw werk met ClickUp AI , de ingebouwde AI-assistent van het platform. Het biedt vooraf gemaakte prompts om documenten te bewerken zoals projectbriefings, e-mails van clients, verslagen van vergaderingen, tijdlijnen en rapporten.

Via: Salesforce In 1999 ontwrichtte Salesforce de software-industrie door een volledig cloudgebaseerde CRM-platform . Deze gebeurtenis vormde de fase voor het moderne SaaS-businessmodel en maakte van het bedrijf een gigant in de sector, een status die het tot op de dag van vandaag behoudt.

Salesforce CRM staat bekend om zijn aanpasbaarheid en is de oplossing bij uitstek voor grote of snel groeiende bedrijven. Hiermee kunt u leads gedurende de hele cyclus bijhouden en beheren en het proces van het doorsturen van leads naar de juiste verkoopmedewerkers automatiseren. 🛒

Salesforce biedt niet alleen cloud-gebaseerde oplossingen voor verkoop, maar ook voor service, marketing en handel. De suite van aanvullende producten omvat Tableau, een platform voor visuele analyse en Slack, de superpopulaire app voor werkberichten die in 2021 werd overgenomen door Salesforce.

Over het geheel genomen heeft de gigant op het gebied van relatiebeheer veel in huis voor B2B SaaS-oplossingen voor ondernemingen.

Salesforce beste functies

Zeer aanpasbare functies voor het beheer van klantrelaties

Geavanceerde functies voor rapportage en webanalyse

Leadbeheer en routing die bedrijven helpt leads vast te leggen

Gezamenlijke prognoses voor verkoopprognoses op teambasis

meer dan 3.000 integraties met derden

Salesforce beperkingen

De instelling en het gebruik kunnen ingewikkeld zijn

Af en toe vertragingen kunnen worden verwacht met grote gegevenssets

Prijzen van Salesforce (Sales Cloud)

Starters: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professioneel: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Unlimited: $ 330/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Salesforce beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (15.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (15.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.000+ beoordelingen)

3. Deel

Via: Deel Deel voorziet in de unieke behoeften van bedrijven met werknemers en aannemers in meerdere landen . Het maakt het uitvoeren van salarisadministraties in meer dan 100 landen en valuta mogelijk en vereenvoudigt HR Taken zoals het beheren van vrije tijd, het overzien van onkosten en het bijhouden van vitale documenten-alles vanuit één dashboard.

Het aannemen van nieuwe leden van een team verloopt probleemloos met het zelfbedieningsplatform van Deel, dat aanpassingen mogelijk maakt die zijn afgestemd op contracttypen. De functie organogram geeft een momentopname van uw organisatie en bevordert teamcoördinatie.

Beheer vergoedingen, titels van functies en belangrijke documenten met een ingebouwd wijzigingslogboek voor elke wijziging. Met Deel kunt u de complexiteit van het beheren van een internationaal personeelsbestand aan en zorgt u er stap voor stap voor dat de internationale arbeidswetgeving wordt nageleefd.

Deel beste functies

Ondersteunt salarisadministratie in meerdere landen

Voldoet aan internationale arbeidswetten

Inheemse rapportagetools voor tijdsregistratie, verdeling van bonussen en aandelenvoordelen

Self-serve onboarding

Geconsolideerd HR dashboard voor Enterprise feedback management

Deel limieten

Hoge kosten voor internationale geldopnames

Geen mobiele app

Deel prijzen

Deel HR : Free voor bedrijven tot 200 personen

: Free voor bedrijven tot 200 personen Deelnemers : Vanaf $49/maand

: Vanaf $49/maand EOR : Vanaf $599/maand

: Vanaf $599/maand Wereldwijde salarisadministratie : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Immigratie*: Neem contact op voor prijzen

Deel beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4. Gusto

Via: Gusto Ontworpen met kleine bedrijven en starters in het achterhoofd, is Gusto een one-stop-shop voor uw salarisadministratie en HR-behoeften .

Of het nu gaat om het betalen van voltijdse werknemers, deeltijdse werknemers of internationale aannemers, het platform kan verschillende betalingsstructuren en -schema's aan. Gusto's Wallet app biedt werknemers een gedetailleerd inzicht in hun financiën, van het uitsplitsen van loonstrookjes tot het instellen van hoogrentende spaarrekeningen.

Voor organisaties met een premium abonnement kunnen werknemers verlofaanvragen beheren en in- en uitklokken wanneer ze maar willen.

Van uitgebreide voordelenadministratie tot compliance en rapportage, Gusto consolideert kritieke HR-functies in één gebruiksvriendelijk platform. Het biedt ook functies zoals achtergrondcontroles, e-handtekeningen en registratie van de staatsbelasting, waardoor het gemakkelijk is om nieuwe leden van het team aan de slag te helpen. 🙋

Gusto beste functies

Geautomatiseerde en handmatige payroll opties voor flexibiliteit

Financieel welzijn ondersteunen via de Gusto Wallet app

Probleemloze naleving van belasting- en arbeidswetgeving

Robuuste functies voor rapportage voor geïnformeerde besluitvorming

Gusto limieten

Het beheren van uurloon kan een uitdaging zijn

Ondersteuning voor internationale betalingen is beperkt

Gusto prijzen

Eenvoudig: $40/maand + $6/maand per persoon

$40/maand + $6/maand per persoon Plus: $80/maand + $12/maand per persoon

$80/maand + $12/maand per persoon Premium: Prijzen beschikbaar na contact

Prijzen beschikbaar na contact Alleen aannemer: $35/maand + $6/maand per aannemer

Gusto beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3700+ beoordelingen)

5. HubSpot

Via: HubSpot HubSpot is een alles-in-één oplossing voor bedrijven die hun verkoop-, marketing- en klantenserviceprocessen willen stroomlijnen. HubSpot biedt vijf kernproducten: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub en HubSpot Hub Hub voor Operaties . 🛠️

Het gratis abonnement omvat één dealpijplijn voor één team of afdeling. Het dashboard kan worden aangepast aan de modules die het meest relevant zijn voor je sales funnel. Als je behoeften verder groeien dan het Free plan, biedt HubSpot betaalde add-on's naast abonnementen, zodat je de schaalkosten onder controle kunt houden.

HubSpot CRM biedt een eenvoudige installatie en is ongelooflijk gebruiksvriendelijk. De integratie van e-mail is een ander voordeel, waardoor je CRM-gerelateerde communicatietaken vanaf één platform kunt beheren.

HubSpot beste functies

Free abonnement ondersteunt tot een miljoen contacten

Geautomatiseerde e-mailmarketing om leads te binden en te voeden

Uitgebreide integratie met apps waaronder ClickUp, Google-werkruimte en Salesforce

Op maat gemaakte real-time analyses

Efficiënte e-mail integratie

HubSpot beperkingen

Af en toe problemen met de prestaties kunnen de werkstroom belemmeren

Er is geen tag functie binnen de sociale planner

HubSpot prijzen

Gratis

Starters: $20/maand (alleen voor nieuwe HubSpot klanten)

$20/maand (alleen voor nieuwe HubSpot klanten) Professioneel: $1.600/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.600+ beoordelingen)

6. Mailchimp

Via: Mailchimp Sinds de oprichting in 2001 is Mailchimp onmisbaar geworden voor bedrijven die geautomatiseerde e-mailmarketingcampagnes opzetten om leads om te zetten in loyale klanten. 💌

Een kenmerkende functie van Mailchimp is de gebruiksvriendelijke Campaign Builder. In combinatie met een uitgebreide bibliotheek van kant-en-klare sjablonen en een intuïtieve drag-and-drop editor kun je hoogwaardige e-mailcampagnes maken zonder codeervaardigheden.

Naast e-mails bereiken de functies van het platform ook het aanmaken van berichten en advertenties voor sociale media, aangepaste rapportage en het ontwerpen van branded content. De suite bevat robuuste doelgroepsegmentatie en analyses, waardoor Mailchimp niet zomaar een tool is, maar een uitgebreid platform voor het lanceren, analyseren en beheren van e-mailcampagnes marketingcampagnes te optimaliseren .

Mailchimp beste functies

Gebruiksvriendelijke Campaign Builder voor professionele e-mails

Vooraf gebouwde sjablonen

Robuuste mogelijkheden voor doelgroepsegmentatie voor target campagnes

Uitgebreide analyses

Creative Assistant-tool voor het ontwerpen van branded content

Mailchimp beperkingen

Functies voor rapportage zouden intuïtiever kunnen zijn

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Mailchimp prijzen

Gratis

Essentials: $13/maand

$13/maand Standaard: $20/maand

$20/maand Premium: $350/maand

Mailchimp beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (12.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (16.000+ beoordelingen)

7. Atlassian

Via: Atlassian Atlassian werd opgericht in 2001 en heeft zijn naam waargemaakt, geïnspireerd op de machtige Titan Atlas uit de Griekse mythologie. Net zoals Atlas de hemel omhoog houdt, biedt Atlassian essentiële ondersteuning op het gebied van softwareontwikkeling, projectmanagement en samenwerking in teams aan meer dan 260.000 klanten.

Het eerste product van Atlassian was Jira, een tool voor projectmanagement voor het bijhouden van problemen en agile ontwikkeling . Het wordt algemeen beschouwd als een essentieel hulpmiddel voor softwareontwikkeling en daarbuiten. Confluence volgde snel nadat Jira was uitgebracht. Het is een samenwerkingsplatform waar teams content kunnen creëren, delen en organiseren, van nieuwe ideeën tot projectdetails en essentiële documentatie. 📃

Trello werd in 2017 overgenomen door Atlassian en biedt zijn klanten een ontspannen manier om projecten te beheren zonder de strikte werkstroomstructuren van Jira of het documentgerichte karakter van Confluence.

Naast deze zustertools biedt Atlassian op maat gemaakte diensten voor werkbeheer voor teams van ondernemingen.

Atlassian beste functies

De Atlassian-paraplu biedt een rijke suite aan tools voor ondernemingen

Biedt schaalbare oplossingen voor werkbeheer

Intelligente samenwerking en workflows voor Agile teams

Naadloze integratie van tools in een uitgebreid ecosysteem

Atlassian limieten

Voor beginners kan het een uitdaging zijn om te gebruiken

Kan duur zijn voor grote teams

Atlassian (Enterprise Services)

Neem contact op voor prijzen

Atlassian (Diensten voor ondernemingen)

G2 : 4.4/5 (30+ beoordelingen)

: 4.4/5 (30+ beoordelingen) Gartner: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

8. Workday

Via: Werkdag Workday is een toonaangevende cloudgebaseerde oplossing voor human capital management. De interface consolideert de functies voor abonnementen, salarisadministratie en analyse.

In de kern is Workday ontworpen om mensen op de eerste plaats te zetten met gepersonaliseerde HR-services voor elke werknemer. Als het gaat om het vinden van het juiste talent, kunt u sollicitanten bijhouden, sollicitatiegesprekken voeren en ze naadloos inwerken.

Een van de sterkste punten van Workday zijn de geavanceerde rapportage- en analysetools. Je krijgt een bereik van gebruiksvriendelijke functies om prestatiegegevens te beoordelen, concurrerende statistieken te analyseren en geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen. 📊

Workday beste functies

Gepersonaliseerde HR-services

Geïntegreerde mogelijkheden voor HR, financiën, abonnementen en salarisadministratie

Werving en beheer van talent

Gebruiksvriendelijke rapportage tools

Workday beperkingen

De ATS functie is niet helemaal intuïtief

Sommige gebruikers willen meer aanpassingsmogelijkheden

Workday prijzen

Neem contact op voor prijzen

Workday beoordelingen en reviews

G2 : 4.0/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.0/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

9. Ahrefs

Via: Ahrefs Met een van de krachtigste webcrawlers die tot acht miljard pagina's per dag verwerkt, verzamelt Ahrefs onvermoeibaar gegevens om je voor te blijven in het SEO-spel .

Met Ahrefs kunt u informatie verzamelen over hoe uw concurrenten scoren in zoekmachines of welke zoekwoorden het meeste verkeer genereren. Het dient ook als de gezondheidsinspecteur van uw website met zijn auditing functies, zodat u problemen kunt opsporen en oplossen die uw zoekprestaties kunnen belemmeren. 🔍

Naast het vergemakkelijken van gegevensgestuurde beslissingen, helpt het platform je inspiratie op te doen voor boeiende content en waardevolle kansen voor linkbuilding te identificeren. Bovendien biedt de mogelijkheid om de voortgang van uw ranking in de loop van de tijd bij te houden kwantificeerbaar bewijs dat uw SEO-inspanningen resultaat opleveren.

Ahrefs beste functies

Krachtige webcrawler voor het verzamelen van uitgebreide gegevens

SEO concurrentie analyse

Website auditing om SEO problemen te identificeren en op te lossen

Keyword discovery voor target engagement

Bijhouden van voortgang in ranking

Ahrefs limieten

De gebruikersinterface kan soms verwarrend zijn

Beperkte lokale SEO-mogelijkheden

Ahrefs prijzen

Lite: begint bij $99/maand (extra kosten zijn van toepassing als u de limieten van uw abonnement overschrijdt)

begint bij $99/maand (extra kosten zijn van toepassing als u de limieten van uw abonnement overschrijdt) Standaard: Begint bij $199/maand

Begint bij $199/maand Geavanceerd: Begint bij $ 399/maand

Begint bij $ 399/maand Enterprise: Begint bij $999/maand

Ahrefs beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (400+ beoordelingen)

: 4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

10. Zendesk

Via: Zendesk Gestemd voor de beste klantenservice helpdesk voor 2024 door Forbes, heeft Zendesk meer dan 100.000 merken geholpen verbinding te maken met hun klanten.Zijn ticketsysteem voegt vragen van verschillende kanalen zoals e-mail, sociale media en telefoon samen in één dashboard. Ondertussen maakt de live chat-tool realtime interactie met klanten mogelijk.

Verbeter je self-service mogelijkheden met de goed opgebouwde kennisbank van Zendesk. Het helpt je clients om problemen zelfstandig op te lossen en vermindert het aantal tickets of telefoontjes voor ondersteuning.

Hoewel Zendesk alom geprezen wordt om zijn functies voor klantenservice, is het geen one-trick pony. 🦄

Het biedt ook een verkoop-CRM om verkoopteams te helpen leads te beheren, klantinteracties te controleren en deals sneller te sluiten. En de kers op de taart? U kunt het CRM integreren met de Support Suite, zodat uw medewerkers ondersteuningstickets kunnen openen en mogelijkheden voor cross-selling of upselling kunnen identificeren.

Zendesk beste functies

Multi-channel ticketingsysteem

Real-time live chatten

Robuuste kennisbank voor zelfbediening

Integratie tussen CRM en Support Suite

Schaalbaar

Zendesk beperkingen

Verschillende gebruikers hebben problemen ondervonden met klantenservice

Installatie kan lastig zijn

Prijzen van Zendesk (Support Suite)

Suite Team: $55 per agent/maand

$55 per agent/maand Suite Growth: $89 per agent/maand

$89 per agent/maand Suite Professional: $115 per agent/maand

$115 per agent/maand Suite Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Suite Enterprise Plus: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Advanced AI add-on: $50 per agent/maand (Suite Professional abonnement of hoger)

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zendesk beoordelingen en reviews (Support Suite)

G2 : 4.3/5 (5.500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.500+ beoordelingen)

Verkenning van het B2B SaaS-universum: Laatste opmerkingen

De wereld van B2B SaaS software voor ondernemingen is ongelooflijk divers geworden sinds het bescheiden begin aan het eind van de jaren '90. Van het stroomlijnen van softwareontwikkelingsprocessen tot het vereenvoudigen van de salarisadministratie, elk platform heeft zijn eigen unieke sterke punten.

In deze enorme array van gespecialiseerde tools onderscheidt ClickUp zich door zijn veelzijdigheid. Gratis account aanmaken om aan de slag te gaan - en zie hoe de leden van je team hun Taken verpletteren als de rocksterren die ze zijn. 🤘