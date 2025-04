Hoe AI gebruiken in B2B-verkoop (Gebruikscases en tools)

Alleen al in 2024 miste 69% van de verkopers hun quota.

Met name voor B2B-verkopen zijn klanten moeilijker te bereiken, is de concurrentie heviger en zijn er maar zo veel uren om leads op te sporen, op te volgen en deals te sluiten.

Hoe kun je de zaken omdraaien?

Het komt neer op het gebruik van slimmere tools en effectievere verkoop- en marketingstrategieën.

AI-tools die gegevens in realtime analyseren en repetitieve taken automatiseren, kunnen echt een verschil maken. Van het afhandelen van tijdrovende taken zoals gegevensinvoer tot het analyseren van klantgegevens voor betere besluitvorming, dergelijke AI-tools helpen verkoopteams slimmer te werken. Ze zorgen ervoor dat verkopers minder tijd hoeven te besteden aan het najagen van doodlopende paden en in plaats daarvan zinvolle verbindingen kunnen opbouwen met de juiste prospects.

Lees deze gids om erachter te komen hoe u AI kunt gebruiken in B2B-verkoop. Je komt meer informatie te weten over de nuttigste tools voor kunstmatige intelligentie en hun gebruikscases in de praktijk. Laten we het verkoopproces verbeteren, klantinteracties verbeteren en uiteindelijk die quota's halen. 🤝

60-seconden samenvatting Lees hoe AI uw B2B-verkoopcyclus kan helpen: AI vereenvoudigt complexe B2B-verkoopcycli door kopersgedrag te analyseren en verkoopteams te helpen hun berichten effectief op maat te maken

Follow-ups automatiseren en betrokkenheid bijhouden om te voorkomen dat leads koud blijven tijdens lange verkoopcycli

Verbeter accountgebaseerde marketing door prioriteit te geven aan accounts met een hoge waarde en het bereik te personaliseren met behulp van AI-inzichten

Verbeter lead scoring met voorspellende analyses om te focussen op de meest veelbelovende prospects en verhoog conversiepercentages

AI-gestuurde chatbots gebruiken om leads in realtime te benaderen en potentiële klanten 24/7 te kwalificeren

AI-gestuurde verkoopprognoses inzetten voor nauwkeurigere omzetvoorspellingen en resourceplanning

Verkoopgesprekken samenvatten en actie-items verzamelen met behulp van AI om follow-ups te stroomlijnen en deals in beweging te houden

Beheer uw volledige verkooppijplijn met ClickUp om deals bij te houden, taken te automatiseren en de samenwerking tussen teams te verbeteren

Inzicht in AI voor B2B-verkoop

De complexiteit, omvang en relatiegedreven aard van B2B-verkoop vereist een strategische aanpak die verder gaat dan eenvoudige transacties. In tegenstelling tot B2C-verkoop, waar impulsaankopen en emotionele triggers een belangrijke rol spelen, zijn B2B-verkoopcycli langer, zijn bij de besluitvorming meerdere belanghebbenden betrokken en staat vertrouwen voorop. Succes hangt af van het begrijpen van de pijnpunten van de koper, het leveren van oplossingen op maat en het koesteren van langdurige relaties.

Hoewel de menselijke benadering een sleutelrol speelt in elke strategie voor het werven van klanten, kan AI u helpen de koopprocessen te beoordelen door gegevenspatronen te analyseren, klantgedrag te voorspellen en routinetaken te automatiseren.

U kunt zich richten op interacties met een hoge waarde met behulp van AI-gebaseerde inzichten en meer gepersonaliseerde en tijdige engagementstrategieën creëren.

Leuk weetje: De eerste AI-verkoopassistent was niet ChatGPT, maar XCON, een expertsysteem dat in de jaren 80 werd gebouwd door Digital Equipment Corporation om bestellingen voor computers te configureren. Het verlaagde de kosten met 40 miljoen dollar per jaar en bewees al vroeg dat AI een revolutie in de verkoop kon teweegbrengen.

Lees hier waarom AI essentieel is in de hedendaagse B2B-verkoop:

1. AI is geschikt voor complexe koopprocessen

B2B-verkoop omvat lange, complexe koopcycli met meerdere beslissers, elk met hun eigen behoeften, prioriteiten en zorgen.

AI vereenvoudigt dit proces door het gedrag van kopers op verschillende touchpoints en stakeholders te analyseren. Het helpt verkoopteams te begrijpen wat beslissingen drijft. Als verkoopprofessional kunt u profiteren van het gebruik van AI om uw strategieën voor outreach, messaging en engagement effectiever af te stemmen.

👉🏼 Instance, AI kan bijvoorbeeld bijhouden hoe verschillende belanghebbenden (bijv. CFO's vs. CTO's) omgaan met productdemo's en licht werpen op waar elke persona naar op zoek is, zodat uw verkoopteam specifieke zorgen kan aanpakken in elke fase van het proces.

2. AI beheert langere cycli effectief

Bij B2B-verkoopprospectie duurt het vaak maanden om deals te sluiten en verkopers lopen het risico om in die tijd het contact met de prospect te verliezen. Met AI kun je follow-ups automatiseren, herinneringen instellen en voorspellen wanneer een lead waarschijnlijk verder zal gaan.

Het kan ook subtiele veranderingen in het gedrag van kopers volgen, zoals een toename in websitebezoeken of betrokkenheid bij bepaalde soorten content. Het resultaat is dat AI het juiste moment kan identificeren om contact op te nemen of een deal te laten escaleren wanneer deze signalen elkaar versterken.

3. AI helpt bij accountgebaseerde marketing en verkoop

Veel B2B-verkoopstrategieën, vooral in de verkoop aan ondernemingen, zijn gericht op accountgebaseerde marketing (ABM), waarbij de inspanningen worden geconcentreerd op een selecte groep waardevolle accounts.

AI helpt je om accounts met de grootste kans op conversie te prioriteren op basis van factoren zoals historische betrokkenheid, grootte van het bedrijf, sector, nieuwe financieringsrondes of veranderingen in leiderschap.

Sales teams kunnen AI gebruiken om outreach op een zeer granulair niveau af te stemmen om gepersonaliseerde, relevante berichten te leveren aan belangrijke besluitvormers.

Hoe AI gebruiken in B2B-verkoop

AI verandert de manier waarop salesteams leads vinden, hun outreach personaliseren en de behoeften van klanten voorspellen - waardoor elke fase van het verkoopproces efficiënter wordt. Hier volgen enkele praktijkvoorbeelden van AI in B2B-verkoop:

1. Verbeter lead scoring met voorspellende analyses

Traditionele leadscoring komt vaak neer op het buikgevoel van verkopers en inschatten welke leads de moeite waard zijn.

Met AI kunt u giswerk omzetten in een op gegevens gebaseerde aanpak. Het analyseert uitgebreide historische gegevens van eerdere interacties, aankoopgedrag en betrokkenheid om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Met voorspellende modellen, zoals die worden gebruikt door Salesforce Einstein en HubSpot, kan AI leads in realtime nauwkeuriger scoren en patronen detecteren die laten zien welke prospects de meeste kans hebben om te converteren en welke factoren bepalend zijn voor succesvolle deals.

Dat betekent minder tijdverspilling, meer aandacht voor leads met een hoge potentie en betere conversiepercentages, zodat verkoopteams slimmer kunnen werken in plaats van harder.

📮 ClickUp Insight: 88% van onze respondenten gebruikt AI voor hun persoonlijke Taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste barrières? Gebrek aan naadloze integratie, hiaten in de kennis of zorgen over de veiligheid. Maar wat als AI is ingebouwd in uw werkruimte en al veilig is? ClickUp Brain, ClickUp's ingebouwde AI-assistent, maakt dit werkelijkheid. Het begrijpt prompts in gewone taal, lost alle drie de problemen met AI op en verbindt tegelijkertijd uw chatten, taken, documenten en kennis in de werkruimte. Vind antwoorden en inzichten met één klik!

2. Klantsegmentatie automatiseren voor aangepaste campagnes

Met traditionele segmentatie - het groeperen van leads op basis van branche of grootte van het bedrijf - kom je niet verder. Om B2B-deals met een hoge waarde te sluiten, hebt u een dynamischere, gedragsgestuurde aanpak nodig en dat is waar AI in het spel komt.

Machine Learning-algoritmen bijhouden verschillende gegevenssets op basis van realtime klantacties, zoals websitebezoeken, downloaden van content, sociale-mediabetrokkenheid en het openen van e-mails, om nauwkeurigere segmenten (ook wel microsegmenten genoemd) te maken op basis van feitelijk gedrag.

Met dergelijke microsegmenten kunt u zeer gerichte berichten en aanbiedingen leveren die direct inspelen op de behoeften van uw prospects, waardoor uw lead-nurturing veel effectiever wordt.

3. Verbeter verkoopvoorspellingen met Machine Learning-modellen

Verkoopprognoses zijn altijd een uitdaging geweest in B2B-verkoop, maar AI maakt ze nauwkeuriger dan ooit.

In plaats van alleen te vertrouwen op verkoopgegevens uit het verleden, analyseren AI-algoritmen een breed bereik aan factoren - markttrends, activiteiten van concurrenten, economische verschuivingen en gebeurtenissen in de sector - om toekomstige verkopen nauwkeuriger te voorspellen.

Dit helpt verkoopteams om realistische targets in te stellen, middelen effectiever in te zetten en ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers zich richten op de juiste accounts met de hoogste ROI op het juiste moment. Betere prognoses hebben ook een positieve invloed op voorraadbeheer en productontwikkeling.

4. AI-gestuurde chatbots inzetten voor onmiddellijke leadbetrokkenheid

AI-gestuurde chatbots hebben een lange weg afgelegd en zijn nu actieve verkoopassistenten die leads kunnen kwalificeren, vergaderingen kunnen plannen en zelfs producten kunnen aanbevelen.

Wanneer een potentiële klant uw website bezoekt of interactie heeft op sociale media, kan een AI-chatbot in realtime contact met hem opnemen. Hij verzamelt sleutelgegevens zoals hun budget, tijdlijn en pijnpunten.

Door 24/7 te werken, helpen deze chatbots verkoopteams om de beste leads te prioriteren en ze naar de juiste vertegenwoordigers te leiden, zodat er geen kans onbenut blijft.

Leuk weetje: AI-chatbots kunnen hun eigen taal uitvinden (nou ja, bijna dan)! In 2017 creëerden onderzoekers van Facebook bots om met elkaar te onderhandelen. Maar in plaats van zich te houden aan gewoon Engels, begonnen de bots hun eigen steno te verzinnen om sneller deals te sluiten. Het was niet met opzet, maar het verbijsterde de onderzoekers en het internet gonsde!

5. Personaliseer verkoop met behulp van AI-inzichten

Met AI-gestuurde e-mailmarketing gaat personalisering veel verder dan alleen het toevoegen van een voornaam. Het helpt verkoopteams om berichten op te stellen die echt aanslaan.

Door gegevens uit e-mails, gesprekken, vergaderingen, sociale media-interacties en vragen van de klantenservice te analyseren, ontdekt AI wat voor elke prospect het belangrijkst is.

👉🏼 Stel bijvoorbeeld dat een lead onlangs een webinar over samenwerking in teams heeft bijgewoond. In dat geval kunnen AI-tools zoals ClickUp Brain een e-mail genereren waarin wordt benadrukt hoe uw product de teamcommunicatie verbetert, waardoor uw outreach relevanter en impactvoller wordt. (Blijf kijken en we laten je precies zien hoe!)

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, inclusief schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je werkruimte. Met ClickUp AI krijgt u schrijfondersteuning in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

6. Samenvatten en actie-items geven van vergaderingen/verkoopgesprekken met behulp van AI

ClickUp AI tools zoals de ClickUp AI Notetaker maken het beheer na een gesprek een stuk eenvoudiger door gespreksgegevens uit transcripties van vergaderingen of chatlogs te analyseren en zo de belangrijkste vaststellingen, beslissingen en actie-items eruit te halen.

Transcripties, aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen automatiseren met de ClickUp AI Notetaker

Deze door AI gegenereerde samenvattingen kunnen worden geïntegreerd in uw CRM- of Taakbeheersysteem, waar AI zelfs deadlines en herinneringen voor de volgende stappen kan toewijzen. Dat betekent minder handmatige aantekeningen, meer aandacht voor het opbouwen van relaties en geen gemiste follow-ups, waardoor uw verkoopproces soepel blijft verlopen.

Wist u dat? Sales teams die AI hebben geïmplementeerd, hebben opmerkelijk succes geboekt: 83% rapporteert omzetgroei vergeleken met 66% van de teams die geen AI gebruiken

AI-software gebruiken voor B2B-verkoop

U kunt voor elk onderdeel van uw verkoopproces een andere tool gebruiken, maar dat leidt vaak tot een opgeblazen technologiestapel, eindeloos switchen tussen apps en tijdverspilling.

Wat als één AI-gebaseerd platform alles zou kunnen samenbrengen? Stel je voor dat je je verkooppijplijn visualiseert, de voortgang van deals bijhoudt, knelpunten identificeert en naadloos samenwerkt aan het sluiten van de meest veelbelovende leads - allemaal op één plek.

Dat is precies wat ClickUp's Sales Projectmanagement platform levert. Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw projecten, kennis en chatten samen in één krachtig, door AI ondersteund platform.

Dit is een stap-voor-stap handleiding voor het optimaliseren van B2B-verkoop met de krachtige AI-tools van ClickUp.

1. Stroomlijn leadgeneratie

Twee sleutelaspecten van het genereren van B2B-leads zijn het aantrekken van leads met waardevolle content en het koesteren van leads met gepersonaliseerde berichten. AI-tools zoals ClickUp AI maken dit proces eenvoudiger en effectiever.

ClickUp Brain's generatieve AI stelt u in staat om snel aangepaste e-mails te maken die een verbinding aangaan met potentiële klanten. Voer gewoon het onderwerp en de context van de e-mail in, kies de toon en het creativiteitsniveau en stel binnen enkele seconden een concept op.

Contextuele e-mails opstellen met ClickUp Brain

ClickUp Brain is niet alleen voor verkopers - het is ook een waardevolle tool voor uw leer- en ontwikkelingsteam. Zij kunnen Brain gebruiken om snel trainingsmateriaal en content voor verkoopcoaching te genereren, zodat vertegenwoordigers sneller kunnen werken met bronnen van hoge kwaliteit.

Genereer verkooptrainingsmaterialen met ClickUp Brain

Door ClickUp Brain te combineren met ClickUp Clips krijgt u nog meer mogelijkheden. De geavanceerde functies van ClickUp Clips voor het opnemen van schermen stellen u in staat om pitches, demonstratievideo's en onboarding content te maken die complexe concepten in eenvoudig te begrijpen formats opsplitst.

Je kunt ook productdemo's maken voor vertegenwoordigers, zodat ze de functies van het product beter begrijpen en ze goed kunnen verkopen.

Krachtige productdemo's maken met ClickUp Clips

2. Effectiever vergaderingen leiden

B2B-verkoopteams besteden een groot deel van hun dag aan vergaderingen met prospects, clients of interne teams zoals product en marketing.

Hoewel deze gesprekken van cruciaal belang zijn, kan het maken van aantekeningen, het samenvatten van sleutelpunten en het bijhouden van actie-items kostbare tijd verspillen aan verkopen of strategieën opstellen.

Dat is waar ClickUp AI Notetaker kan helpen. Het transcribeert vergaderingen, analyseert de content van het gesprek en genereert duidelijke samenvattingen met actie-items, zodat u zich kunt richten op het sluiten van deals in plaats van te verdrinken in administratief werk.

Vat lange aantekeningen van vergaderingen samen en onderneem sneller actie met ClickUp AI Notetaker

3. Automatisering van verkoopprocessen

De lange en ingewikkelde B2B sales pijplijn bestaat uit meerdere bewegende delen.

Van prospectie en leadgeneratie tot het afronden van contracten en onboarding, het proces omvat een verscheidenheid aan handmatige taken die het team moet bijhouden, opvolgen en uitvoeren. Dit kan veel tijd en moeite kosten, waardoor de totale verkoopcyclus wordt vertraagd.

Om de productiviteit van de verkoop te verbeteren en het risico te verkleinen dat belangrijke taken worden overgeslagen, moet u bepalen welke taken kunnen worden gedelegeerd en een tool voor verkoopautomatisering gebruiken om ze op de automatische piloot uit te voeren.

ClickUp Automatiseringen zijn perfect voor deze taak. Hier zijn enkele repetitieve (maar cruciale) taken die de tool kan uitvoeren:

Vervolgtaken toewijzen aan vertegenwoordigers op basis van waar elke lead zich in het proces bevindt

Automatische statusupdates triggeren wanneer klanten actie ondernemen

Taakprioriteiten in realtime aanpassen om uw team gefocust te houden op de meest cruciale opportunities

Handmatige updates elimineren en leads soepel door uw verkooppijplijn laten bewegen

Terugkerende verkoopgerelateerde taken automatiseren met ClickUp-taak en tijd besparen

💡Pro Tip: U kunt ClickUp Brain gebruiken om aangepaste atomisaties te maken met behulp van natuurlijke taal. Voorbeeld: typ gewoon in het AI-contextvenster: "Wanneer een lead naar 'voorstel verzonden' gaat, maak dan een vervolg Taak en wijs deze aan mij toe. " ClickUp Brain zal de automatisering instellen en de opvolging veel gemakkelijker maken!

4. KPI's bijhouden met aanpasbare dashboards

In B2B-verkoop is een duidelijke weergave van uw pijplijn niet alleen nuttig, maar ook essentieel. Met meerdere prospects, deals in verschillende fases en een team dat moet managen, kan het snel overweldigend worden. Belangrijke details kunnen over het hoofd worden gezien en kansen kunnen worden gemist.

Visualiseer de statistieken van uw verkooppijplijn duidelijk met ClickUp Dashboards

Met één dashboard voor het bijhouden van voortgang, het bewaken van teamprestaties en het beoordelen van de nauwkeurigheid van prognoses behoudt u uw voorsprong.

ClickUp Dashboards geven u een aanpasbare, alles-in-één weergave van uw verkoopproces. U kunt deals bijhouden, verkoopprestaties bewaken en in realtime zien hoe de voortgang is. Spot trends direct, zie wie deals sluit en identificeer waar uw team extra ondersteuning nodig heeft.

Het is geen sinecure om meerdere deals te sluiten en tegelijkertijd alles persoonlijk te houden. Een gemiste deadline of een misstap in de communicatie kan je een deal kosten - en dat is een te groot risico.

AI kan terugkerende taken aan, maar je hebt een sterk CRM met AI nodig om alles georganiseerd en gesynchroniseerd te houden.

Organiseer alle prospect- en klantgerelateerde informatie en documenten met ClickUp's Sales CRM

Neem bijvoorbeeld ClickUp's CRM. Het helpt je een gepersonaliseerde client database op te bouwen zodat je sales en marketing teams:

Contacten, klantinteracties en deals bijhouden terwijl relevante taken, documenten en aantekeningen worden gekoppeld om een realtime weergave van elke opportunity te behouden

E-mails rechtstreeks in ClickUp afhandelen om samen aan deals te werken, updates naar clients te sturen en klanten aan boord te halen - alles vanaf één plek

Vereenvoudig uw intakeproces, organiseer responsgegevens en genereer automatisch Taken vanuit aangepaste ClickUp-formulieren

Visualiseer uw pijplijn op een manier die bij uw werkstroom past. Kies uit meer dan 15 ClickUp weergaven, waaronder de lijstweergave, het Kanban-bord en de tabelweergave. Met georganiseerde, realtime, datagestuurde inzichten hebt u altijd een duidelijk pad om uw verkoopdoelen te bereiken

Krijg een gedetailleerde weergave van uw verkoopprocessen met de aanpasbare Kanban Board View in ClickUp

Met AI en automatisering in uw hoek kunt u bovenop elke deal blijven zitten zonder die persoonlijke touch te verliezen.

Ik geloof dat het nuttig is in elke situatie waarin gegevens moeten worden gesorteerd en gecontroleerd, van verkopers tot managementteams, iedereen kan volgens mij voordeel halen uit het gebruik van ClickUp.

6. Werk snel met aanpasbare sjablonen voor verkoop

Wanneer u weinig tijd hebt en de lijst met taken blijft groeien, komen kant-en-klare sjablonen voor verkoop van pas. Ze bieden een flexibel kader om uw verkoopstrategie uit te stippelen, uw pijplijn te bewaken en uw verkooptrechter te visualiseren - en dat alles zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

In de sjabloonbibliotheek van ClickUp vindt u alles wat u nodig hebt! Van sjablonen voor verkoopplannen tot sjablonen voor verkooptrechters, er is een sjabloon voor elke behoefte.

Neem bijvoorbeeld het ClickUp Sales Tracker Sjabloon. Het brengt de sleutel verkoopcijfers op één plek samen, zodat u kunt zien of uw team de targets haalt, waar verbeteringen nodig zijn en hoe uw nummers zich vormen.

Ontvang gratis sjabloon Houd uw verkoopinspanningen bij in een gebruiksvriendelijke interface met ClickUp's sjabloon voor verkooptrackers

Gebruik dit sjabloon om:

Target verkoop instellen

Individuele en teamprestaties bijhouden

Winstmarges op producten begrijpen

De verkoopstatus van elk product bekijken

Verkoopvolumes per maand bijhouden

Het sjabloon biedt aangepaste statussen om de voortgang van de verkoop bij te houden, met opties als Voltooid, Doel bereikt, Doel niet bereikt, Niet begonnen en Onderhandeld.

Het bevat ook aangepaste velden met 12 unieke attributen, zoals verzendkosten, retours, eenheidskosten, verzendkosten en target, waardoor het gemakkelijk is om sleutelverkoopinformatie op te slaan en prestaties in één oogopslag te visualiseren.

Ideaal voor: De sjabloon is handig voor salesmanagers om de prestaties van hun vertegenwoordigers te monitoren en tegelijkertijd vertegenwoordigers te helpen zien hoe hun individuele inspanningen bijdragen aan het bereiken van de doelen van het team.

👉🏼 Als dit interessant klinkt, vind je misschien ook de ClickUp Sales CRM Template en de ClickUp Sales Call Template interessant!

Teams in de verkoop werken slimmer met ClickUp

Bij B2B-verkoop gaat het niet om snelle winst, maar om het opbouwen van duurzame relaties met klanten en het verdienen van vertrouwen. Met grotere deals en meer beslissers kan het proces snel complex worden. Daarom moet uw verkoopstrategie zijn afgestemd op de unieke behoeften van B2B-kopers, met name topmanagers en belangrijke belanghebbenden.

Het goede nieuws? ClickUp's AI-tools voor verkoop helpen u door de complexiteit heen. Ze nemen de repetitieve taken voor hun rekening, zodat uw team zich kan richten op wat echt belangrijk is: gepersonaliseerd contact, productdemo's op maat en het opbouwen van strategische relaties. Plus, met een krachtig CRM om alles te synchroniseren, krijg je een gestroomlijnd verkoopproces van begin tot eind.

Klaar om uw B2B verkoopdoelen te halen? Begin vandaag nog met ClickUp!