Hoe een sociale media-audit uit te voeren (met sjablonen)

Tegenwoordig publiceren bedrijven bijna dagelijks op sociale media. Zelfs op platforms als Instagram, TikTok of YouTube, waar de inspanningen/kosten voor het produceren van content hoog zijn, posten bedrijven meerdere keren per week.

Is dat het waard? Is het te veel? Levert het de juiste resultaten op? Een social media-audit zal u helpen erachter te komen.

**Wat is een sociale media-audit?

Een social media-audit is een periodieke beoordeling van uw activiteiten op verschillende platforms om u te helpen begrijpen wat werkt, wat niet werkt en waar u verbeteringen nodig hebt.

Wat houdt een sociale media-audit in?

Bij een sociale-media-audit wordt meestal naar het volgende gekeken.

Aanwezigheid : Platforms waarop u aanwezig bent en de aard van uw aanwezigheid daar

: Platforms waarop u aanwezig bent en de aard van uw aanwezigheid daar Bereik : Aantal volgers, groei, % bots, totaal bereik van het netwerk, enz.

: Aantal volgers, groei, % bots, totaal bereik van het netwerk, enz. Publiek : Het type publiek per platform, hun demografische gegevens, gedrag en interacties

: Het type publiek per platform, hun demografische gegevens, gedrag en interacties Content : Het type en de frequentie van de content die je op elk platform plaatst. Dit omvat vaak ook hoeveel content je hergebruikt

: Het type en de frequentie van de content die je op elk platform plaatst. Dit omvat vaak ook hoeveel content je hergebruikt Prestaties: Resultaten op alle statistieken die je hebt ingesteld, zoals betrokkenheid, aankopen, belangenbehartiging, customer lifetime value en andere

Soms helpen sociale-media-auditbenaderingen, zoals een SWOT-analyse (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen), bij het identificeren van de punten waarop moet worden versterkt en de hiaten die moeten worden opgevuld.

Hoe vaak moeten bedrijven sociale media-audits uitvoeren?

Er is geen regel voor de frequentie van social media-audits. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw sociale strategie moet u er misschien één per jaar, halfjaar of kwartaal doen.

Vergeet niet dat een audit slechts een manier is om inzicht te krijgen in de huidige staat van uw sociale mediaprestaties. Als u uw inspanningen en resultaten regelmatig bijhoudt en waar nodig bijstuurt, hebt u misschien niet al te veel audits nodig.

**Hoe voer je een sociale media-audit uit?

Een goede sociale media-audit is er een die is aangepast aan de behoeften, strategie en capaciteit van uw organisatie. Er zijn echter een aantal best practices die u kunt volgen om er zeker van te zijn dat u alles onder controle hebt.

Hier is een raamwerk dat u kunt gebruiken voor uw sociale media-audits, manieren om gebruik te maken van de beste tools voor sociale-mediabeheer voor bureaus en sjablonen om meteen aan de slag te gaan.

1. Inventariseer uw sociale media accounts

Verspreiding van sociale media komt vaak voor. Een enthousiaste stagiair heeft misschien een TikTok account aangemaakt, dat vervolgens in de steek wordt gelaten omdat de stage voorbij is. Misschien ben je begonnen met Pinterest en heb je het daarna opgegeven. Dit zijn allemaal nog steeds je sociale mediakanalen die jouw merk vertegenwoordigen.

Begin je social media-audit met het samenstellen van een lijst van alle social media accounts die bij je merk horen. Neem actieve en inactieve profielen op verschillende platforms op.

Identificeer onofficiële of dubbele accounts. Hoewel u parodieaccounts misschien niet kunt sluiten, kunt u bedriegers wel limieten opleggen.

2. Controleer uw profiel

Beoordeel de volledigheid en consistentie van elk socialemediaprofiel. Controleer of de profielfoto's, biografieën, URL's en andere details up-to-date zijn.

Zorg ervoor dat elk profiel uw merk professioneel en consistent vertegenwoordigt. Optimaliseer profielen met relevante trefwoorden en hoogwaardige visuals om de merkherkenning en geloofwaardigheid te vergroten.

3. Prestatiecijfers analyseren

Sinds uw laatste audit of aan het begin van het jaar moet u doelen hebben ingesteld voor engagementpercentages, volgersgroei, bereik, impressies, doorkliks, aankopen, enz.

Voeg relevante nummers toe voor elke metriek. Elk platform biedt een bepaald analyseniveau waar je rekening mee kunt houden. Instances van een bericht, reacties, DM's, enz. zijn bijvoorbeeld beschikbaar op het dashboard van het sociale mediaplatform.

Probeer voor meer diepgaand inzicht tools voor sociaal luisteren om:

Zie wat uw klanten over u zeggen

Weten welke content aanslaat bij uw publiek

De effectiviteit van uw publicatieschema te meten

Trends en patronen identificeren die wijzen op succesvolle strategieën

Controleer in deze fase ook of het publiek op je sociale profielen overeenkomt met je ideale klantpersona (ICP).

Stel bijvoorbeeld dat je een thuisbakker bent. Naast je taarten en gebak post je ook regelmatig over je lieve Maine Coon, die een aanzienlijke aanhang van kattenliefhebbers met zich meebrengt. Je krijgt waarschijnlijk veel engagement op je posts zonder dat dit wordt omgezet in verkoop.

Om dit te voorkomen, moet je kijken naar de leeftijd, het geslacht, de locatie en het online gedrag van je publiek om te bevestigen dat dit overeenkomt met je ICP.

4. Evalueer uw content

Als je te veel schattige kattenvideo's plaatst, is het nu tijd om dit serieus te evalueren in samenwerking met je content marketing management teams. Hier zijn een paar dingen om naar te kijken.

Inhoudstypes: Houd bij welke formats je gebruikt, zoals tekst, afbeeldingen, video's en verhalen. Begrijp de huidige mix en hoe goed die werkt.

Kwaliteit: Dit is de nieuwheid van ideeën, het vermogen om je publiek aan te spreken, de afstemming op de merkidentiteit, enz. Jij bepaalt wat goede kwaliteit voor jou betekent. Niet iedereen hoeft Oscar-waardige video's te posten!

Diversiteit: Hoe divers en verschillend zijn je posts van elkaar? Dit zal je vertellen hoe vaak je publiek iets nieuws te zien krijgt.

Prestaties: Evalueer welke posts het meeste engagement hebben ontvangen en waarom. Social media content kan werken omdat het grappig, geestig, tijdgebonden, innovatief, trendsettend of zelfs gewoon trendvolgend is. Onderzoek grondig waarom bepaalde content werkte.

Feedback: Als je naar je content kijkt, kijk dan ook naar de reacties. Zeggen mensen positieve dingen? Heb je reacties gehad op bepaalde berichten? Leer zoveel mogelijk van de interacties met het publiek.

5. Blijf benchmarken

Uw social media content is geen eiland. Het bestaat in hetzelfde landschap als je concurrenten. Dus mis dat onderdeel niet in uw social media-audit.

Analyseer de sociale media-activiteiten van uw concurrenten. Bekijk hun content, engagementniveaus, postingsfrequentie en volgersinteracties om hun sterke en zwakke punten en best practices te identificeren.

Een wijze raad in het leven is om jezelf niet te vergelijken met anderen. Dat geldt echter niet voor bedrijven!

Benchmarking ten opzichte van concurrenten biedt inzicht in industriestandaarden en laat mogelijkheden voor differentiatie zien. Deze stap is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het concurrentielandschap en uw strategische abonnement dienovereenkomstig te formuleren.

6. Schrijf uw auditrapport op

Laten we aannemen dat de social media manager van een bedrijf elke dag zijn kanalen, content en prestaties controleert. Ze zijn zich waarschijnlijk bewust van de dagelijkse trends, activiteiten en inzichten.

Maar het primaire doel van een periodieke social media-audit is om een stap terug te doen, uit te zoomen en alle activiteiten over een bepaalde periode grondig te evalueren. Nog te doen levert inzichten op die kunnen bijdragen aan collectief leren. Om tot deze inzichten te komen, heb je goede documentatie nodig.

Je zou in handschrift kunnen schrijven met een hulpmiddel zoals ClickUp Documenten of voeg uw observaties toe in een ClickUp Tabel weergave zodat u gemakkelijk kunt vergelijken. Hoe dan ook, doe je onderzoek en aanteken je inzichten.

Meestal is dit waar de auditor de audit beëindigt. Het integreren van de inzichten in de social media-strategie is echter een cruciaal onderdeel van de audit. Dat is waar de volgende twee stappen bij zullen helpen.

7. Strategische aanbevelingen doen

Optimaliseer je strategie op basis van je auditbevindingen. Als je merkt dat TikTok te veel van je tijd en budget in beslag neemt zonder resultaat op te leveren, kun je dat kanaal misschien beter laten verzinken.

Of, als je merkt dat Instagram het platform is met de meeste betrokkenheid, kun je overwegen social media managers in te huren om sneller te reageren op reacties/DM's. Je zou ook kunnen overwegen om reacties te automatiseren of te leren hoe je AI kunt gebruiken voor copywriting .

Herijk je doelen voordat je strategische veranderingen doorvoert. Definieer duidelijke, meetbare doelen, zoals het verbeteren van de betrokkenheid, het uitbreiden van je volgersbestand of het verhogen van de verkoop.

Maak ze zichtbaar voor iedereen in het team met ClickUp Doelen . Binnen ClickUp kunt u doelen instellen als:

Number targets: Bijv. 5M Instagram volgers krijgen

Taak doelen: Bijv., Publiceer 16 posts per week

Monetaire targets: Bijv. $100K verdienen met Instagram verkopen

True/false targets: Bijv., Krijg 50% groei in volgersbestand

Volg je doelen in realtime en controleer je voortgang regelmatig.

volg de voortgang van je team met ClickUp Goals_

8. Maak een abonnement

Nu de strategie en doelen zijn vastgesteld, is het tijd om een actieplan of een schema voor socialemediaposts op te stellen.

Project planning: Verdeel uw campagnes en dagelijkse activiteiten in taken. Stel ze allemaal in op ClickUp-taak met beschrijvingen en aangepaste velden voor het juiste kanaal. Wijs ze toe aan de juiste persoon voor actie.

Scheduling: Pas uw lessen van de sociale media-audit toe om de juiste planning voor uw berichten te ontwerpen. Gebruik de ClickUp Kalender weergave om uw planning te beheren. Als u op zoek bent naar een hulpmiddel voor het beheren van sociale media, kijk dan eens naar de gratis sjablonen voor inhoudskalenders .

plan uw social media content moeiteloos met de kalenderweergave van ClickUp_

Monitoring: De laatste, maar belangrijkste stap in uw social media-audit is het instellen van monitoring en het bijhouden van de voortgang. De ClickUp Dashboard is een geweldige manier om alle rapporten die u nodig hebt te consolideren, of het nu gaat om volgersgroei, betrokkenheid of verkoop, gebruik ClickUp om trendgrafieken bij te houden en blijf op de hoogte van uw prestaties.

sociale media prestaties bijhouden met ClickUp dashboard_

Voorbeelden van audits van sociale media

Voorbeeld 1: SaaS-bedrijf

Stel dat we een social media-audit uitvoeren voor een denkbeeldig SaaS-productbedrijf. De samenvatting van het rapport zou er als volgt uit kunnen zien.

Sociale media-inventarisatie: Het merk heeft sociale accounts op X (voorheen Twitter), Pinterest en LinkedIn. Pinterest is het slechtst presterende sociale netwerk en het heeft geen relevante content of engagement. (Hier kan het nuttig zijn om een momentopname van de prestatienummers toe te voegen)

Profielbeoordeling: Alle profielen zijn up-to-date, de URL's werken en de biografieën zijn in lijn met de nieuwe positionering van het merk.

Metrics: LinkedIn heeft een toename van 20% in het aantal volgers en een toename van 2% in engagement in het laatste kwartaal. X draagt bij aan 30% van de clicks naar de blog, waarvan de conversie naar demo's hoog is. LinkedIn blijft het topkanaal voor de verdeling van thought-leadership content.

Evaluatie van content: Long-form thought-leadership content werkt goed in geschreven en video formats. Het posten van citaten en fragmenten uit deze artikelen op Twitter verbetert de doorklikratio.

Benchmarking: We zitten op hetzelfde niveau als de concurrenten die we hebben geïdentificeerd. Merk A doet het echter beter op Instagram, waar video-interviews worden omgezet in korte filmpjes met een hoger engagement.

Aanbevelingen: Verdubbel je aanwezigheid op LinkedIn en X Overweeg om de juiste mensen te taggen voor een groter bereik. Repost twee keer per dag om alle tijdzones te bestrijken waar we actief zijn.

Verhoog de activiteit op Instagram. Bouw een op video gebaseerde strategie met hapklare video's in het content abonnement. Overweeg het gebruik van aI-tools voor sociale media om content opnieuw te gebruiken.

Voorbeeld 2: Direct-to-consumer cosmetica startup

Je hoeft niet precies dezelfde structuur te volgen als het proces hierboven. Je kunt alleen de belangrijkste punten in je rapport benadrukken, zodat je het gemakkelijk kunt lezen. Laten we eens kijken hoe.

Instagram is het best presterende sociale mediaplatform, met een omzet van meer dan $2M op het platform

TikTok is een goede tweede met $1,8M aan omzet

Influencer marketing is de meest succesvolle tactiek; make-up tutorials met onze producten werken het best

LinkedIn genereert enige rente van investeerders, hoewel niet evenredig met onze inspanningen daar

De 'pay it forward' verwijzingscampagne was een groot succes

We liepen het risico dat een influencer het merk verkeerd vertegenwoordigde, wat tot enige terugslag leidde; we hebben strakkere contracten nodig met onze partners

Als het idee om in je eentje een social media auditrapport op te stellen ontmoedigend klinkt, maak je dan geen zorgen. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. We hebben een aantal van de beste sjablonen voor sociale media om je een voorsprong te geven.

Sjablonen voor audit van sociale media

Met een sjabloon voor een social media-audit kunt u uw audits effectief structureren, uitvoeren en herhalen. Voordat we enkele sjablonen voor mediaplanning om te proberen, hier is wat een goede maakt.

Voltooid : Moet alles omvatten, inclusief strategie, target doelgroep, content en prestatiecijfers

: Moet alles omvatten, inclusief strategie, target doelgroep, content en prestatiecijfers Gebruiksgemak : Vereenvoudigt en automatiseert het extraheren van gegevens uit verschillende databronnen; consolideert en analyseert wat voor jou belangrijk is

: Vereenvoudigt en automatiseert het extraheren van gegevens uit verschillende databronnen; consolideert en analyseert wat voor jou belangrijk is Automatiseerbaarheid : Hiermee kunt u herhaalde processen automatiseren voor een betere abonnementsscenario's

: Hiermee kunt u herhaalde processen automatiseren voor een betere abonnementsscenario's Aanpasbaarheid: Past zich perfect aan uw unieke behoeften aan

Met dat in gedachten biedt ClickUp tientallen sjablonen voor beginners, gevorderden en vergevorderden. Om u te helpen uw sociale media-audits tot een goed einde te brengen, hebben we de top drie gekozen.

1. ClickUp sjabloon voor sociale-media-analyse

Analytics spelen een cruciale rol bij social media-audits. Hoe nauwkeuriger uw nummers, hoe beter u inzichten kunt verzamelen en strategische aanpassingen kunt doen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image17.png Sjabloon voor het bijhouden van sociale-mediaprestaties door ClickUp https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-234105541&department=marketing&&d448y*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTY4OTYxNzQuQ2p3S0NBandnZGF5QmhCUUVpd0FYaE14dHV0Y19yZlZJbHJWVy1pOFJpbU9NVDF4NmtxTkxROUs1U2pSc2p2ckQyWHVZWHlhSUpaQTZob0NqbXdRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Gebruik ClickUp's sjabloon voor sociale media-analyse om de sleutelprestatie-indicatoren bij te houden die op u van toepassing zijn. Visualiseer uw prestaties en bekijk ze vanuit verschillende dimensies. Voeg aangepaste velden, statussen en weergaven toe om uw rapportage te personaliseren.

2. Sjabloon voor sociale-mediaconcurrentieanalyse

Nu u uw trackrecords hebt geanalyseerd, moet u misschien de prestaties van uw concurrenten analyseren. ClickUp's sjabloon voor concurrentieanalyse maakt dat gemakkelijk voor u.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image14-1.png Sjabloon voor concurrentieanalyse in ClickUp Whiteboards https://app.clickup.com/signup?template=t-193317120&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Deze beginnersvriendelijke sjabloon voor whiteboards is ideaal voor het uitvoeren van een concurrentieanalyse van sociale media-inspanningen. Vergelijk sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen om de basis te leggen voor uw geoptimaliseerde sociale-mediastrategie.

3. Sjabloon voor werkstroom sociale-mediastrategie

Het is tijd om van inzichten naar actie te gaan met de Sjabloon voor werkstroom sociale-mediastrategie . Gebruik deze sjabloon om strategische workflows te maken voor uw marketing- en sociale media teams. Breng iedereen op dezelfde pagina en houd de voortgang bij van elke activiteit die je hebt gepland.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/social-media-workflow.png Sjabloon voor werkstroom voor sociale-mediastrategie door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200549659&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je je systemen liever zelf instelt, geen zorgen. Hier is een checklist die je op het goede spoor kan houden.

Checklist voor audit van sociale media

Hier is een uitgebreide lijst met alles waar je rekening mee moet houden bij het uitvoeren van een sociale media-audit. Afhankelijk van uw behoeften kunt u de onderstaande items toevoegen of weglaten. Voel je vrij om de lijst naar eigen inzicht aan te passen en te gebruiken.

Inventaris van accounts

Lijst van al uw sociale accounts, zowel actief als inactief

Identificeer onofficiële of dubbele accounts

Beoordeling en optimalisatie van uw profiel

Controleer of profielfoto's, biografieën en URL's actueel zijn

Controleer op consistentie in branding en berichtgeving

Optimaliseer profielen met relevante trefwoorden

Prestatiemetingen analyseren

Bijhouden van vooraf gedefinieerde statistieken, zoals betrokkenheid, bereik, volgersgroei en impressies

Identificeer trends en patronen in prestaties

Zoek naar kwantitatieve en kwalitatieve inzichten

Evaluatie van content

Typen geposte content beoordelen (tekst, afbeeldingen, video's, enquêtes, enz.)

Beoordeel de kwaliteit en relevantie van content

Identificeer de berichten met de meeste betrokkenheid

Benchmarking van concurrenten

Identificeer belangrijke concurrenten op sociale media

Hun strategieën, content en betrokkenheid analyseren

Sterke en zwakke punten identificeren

Markeer gebieden met goede prestaties

Identificeer gebieden die verbetering behoeven

SWOT-analyse uitvoeren

Doelstellingen en strategieontwikkeling

Duidelijke, meetbare doelen voor sociale media definiëren

Ontwikkel een strategie om deze doelen te bereiken

Stem de strategie af op de algemene marketingdoelstellingen

Actie abonnement aanmaken

Schets specifieke taken en tijdlijnen

Verantwoordelijkheden toewijzen aan leden van het team

Zorg ervoor dat u middelen effectief toewijst

Een systeem opzetten voor het regelmatig bijhouden van prestaties

Blijf op de hoogte van uw sociale media-audits met ClickUp

Sociale media zijn een intensieve, creatieve en real-time bezigheid. Een geweldige campagne kan een directe impact hebben op uw omzet en klantbetrokkenheid. Eén verkeerde stap kan alles op zijn kop zetten.

Het grootste risico is echter om irrelevant te worden en eindeloze maar uiteindelijk zinloze content in de leegte te posten.

Om dat te voorkomen, moeten bedrijven hun content fris, boeiend en actueel houden. De beste manier om te controleren of u dit doet, is door regelmatig social media audits uit te voeren.

Een goede social media-audit helpt bij het identificeren van sterke punten, het blootleggen van zwakke punten en het benutten van kansen. Een goede projectmanagement sociale media software maakt dit een fluitje van een cent. ClickUp voor marketingteams is precies daarvoor ontworpen. ClickUp is een alles-in-één platform dat u helpt het auditproces van begin tot eind uit te voeren en dat bedrijven in staat stelt een dynamische en effectieve sociale-mediastrategie te creëren en uit te voeren. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .

Vragen over Social Media Audits

1. Wat moet een sociale media-audit omvatten?

Een social media-audit moet een uitgebreide beoordeling bevatten van alle social media-accounts, profielen, demografische gegevens van het publiek, prestatiegegevens, content en concurrentieanalyse.

2. Hoe moet een social media-audit worden gestructureerd?

Een goede sociale media-audit moet uitgebreid zijn en aangepast aan uw behoeften. Het moet een grondige beoordeling bevatten van:

Accounts op sociale mediaplatforms

Informatie en URL's op sociale profielen

Prestatiecijfers over bereik, betrokkenheid en verkoop/winst

Contentstrategie en -uitvoering

Prestaties en hiaten van concurrenten

Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen

Systeem voor het monitoren van prestaties

3. Hoe vaak moet u een sociale media-audit uitvoeren?

De frequentie van social media audits hangt volledig af van de omvang en complexiteit van uw activiteiten. De beste praktijk is om een halfjaarlijkse audit uit te voeren.

Frequentere audits, zoals één keer per kwartaal, kunnen echter nuttig zijn voor snel veranderende industrieën of als uw social media-strategie zich snel ontwikkelt. Regelmatige audits helpen u op de hoogte te blijven van trends, problemen direct aan te pakken en uw sociale media-aanwezigheid te verbeteren.