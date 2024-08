12 Voordelen die ClickUp uniek maken

We weten allemaal dat er veel tools voor projectmanagement die er zijn, maar het kan moeilijk zijn om er een te vinden die perfect aan je behoeften voldoet. Veel van deze bedrijven bieden functies die ondermaats zijn of niet helemaal passen bij wat je zoekt, en soms zit je uiteindelijk vast aan een programma dat gewoon niet goed werkt voor je team.

Het is tijd om op zoek te gaan naar een tool voor projectmanagement die je helpen om je business uit te breiden. Gelukkig is er één programma in het bijzonder dat uitblinkt als all-inclusive platform: ClickUp! 😊

Hier zijn 12 dingen die ClickUp onderscheiden van de SaaS menigte en waarom het de beste tool voor projectmanagement is voor uw bedrijf! 💼 🚀

Wat is ClickUp? ClickUp is een alles-in-één

hulpmiddel voor productiviteit gemaakt voor teams van elk type in elke branche.

Met deze app kun je niet alleen al je werk op één plek samenbrengen, maar hij beschikt ook over een schaalbare architectuur, een aantrekkelijke gebruikersinterface en honderden volledig aanpasbare functies, waardoor hij een van de meest geavanceerde tools voor projectmanagement op de markt is. 🤯

Je kunt elk project plannen, bijhouden en eraan samenwerken, de perfecte workflow voor jou en je team samenstellen, marketingcampagnes maken, Sprints beheren en nog veel meer, allemaal op één platform!

ClickUp heeft natuurlijk alle functies die u nodig hebt om uw werkstroom te vereenvoudigen, tijd te besparen, de efficiëntie van uw werk te verhogen en het groeipotentieel van uw bedrijf te optimaliseren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-20-e1644357089779-1400x939.png

/$$$img/

ClickUp gebruiken om taken te beheren en samen te werken met teamleden

Teams kiezen voor ClickUp: 12 redenen waarom

1. Meerdere weergaven

ClickUp heeft niet één, niet twee, maar 15+ verschillende weergaven waaruit u kunt kiezen!

Ja, u leest het goed... 15+ weergaven. 👀 🙌 🤓

Anchorman via Giphy We weten dat het managen van projecten, tijdlijnen en mensen al uitdagend is, dus de manier waarop je je werk weergeeft zou niet nog meer onnodige stress aan je werkleven moeten toevoegen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat iedereen verschillende werk- en leerstijlen heeft; er zouden opties moeten zijn om aan iedereen tegemoet te komen!

Met ClickUp kunt u uw werk op uw eigen manier weergeven. Dit zijn uw opties:

Lijstweergave het is de meest flexibele weergave wat betreft groeperen, sorteren en filteren. Overzicht op hoog niveau van alle Taken in uw ClickUp-werkruimte Weergave van het bord maak de perfecte Agile werkstroom, groepeer uw Boards op uw manier en bekijk al uw Boards in één weergave Kaderweergave : geeft je inzicht in waar mensen aan werken, wat ze gedaan hebben en wie meer of minder Taken nodig heeft Weergave kalender: organiseer projecten, plan tijdlijnen en visualiseer het werk van uw team op een flexibele kalender die iedereen op dezelfde pagina houdt Gantt weergave een krachtig, analytisch hulpmiddel dat je een overzicht biedt van je hele project. Taken plannenbeheer deadlines en handel knelpunten af in deze weergave Mind Map weergave : Plan en organiseer projecten, ideeën of bestaande Taken in ClickUp-taak voor het ultieme visuele overzicht Tijdlijn weergave : geeft u een snel visueel overzicht van parameters zoals taaknamen, toegewezen personen, duur en afhankelijkheid van taken Werklastweergave : hiermee kunt u de capaciteit van uw team visualiseren en bronnen beheren Tabel weergave : Maak bliksemsnelle spreadsheets en krachtige visuele databases om budgetten, inventarissen, clientgegevens en meer te beheren Activiteitsweergave : Krijg een geaggregeerde weergave van alle activiteit op die locatie. Filter op personen en type om de activiteit die u ziet te verfijnen kaartweergave : gekoppeld aan deAangepast veld locatiekunt u op een kaart duidelijk zien waar uw taken, bestemmingen of andere relevante locaties vallen Document weergave : Maak prachtige Documenten, wiki's, kennisbanken en meer met Doc's weergaven flexibele en deelbare pagina's Weergave chatten : Deel snel updates, koppel bronnen en consolideer teamcommunicatie in-app en allemaal op één plek Embed weergave : Voeg apps en websites toe naast uw Taken en maak uw scherm overzichtelijker door het aantal geopende tabbladen te verminderen Weergave van formulieren : maak mooie formulieren om informatie te verzamelen en zet ze om in een Taak in ClickUp-taak

Geef je werk op jouw manier weer met ClickUp

Elke weergave biedt een uniek perspectief op uw werk. Visualiseer uw taken op een Lijst, Bord of een Kalenderweergave en zie hun onderlinge samenhang in de Gantt weergave. Om te zien hoe het werk verdeeld is over de leden van het team, gaat u naar de kaderweergave of de werklastweergave om uw middelen effectiever te beheren.

Gebruikers waarderen deze mate van flexibiliteit omdat ze zo elk type werk kunnen beheren en de weergave kunnen kiezen die voor hen het meest zinvol is. 😌 🤌

2. Aanpassingsmogelijkheden

We kunnen de hele dag over dit onderwerp praten... ik bedoel, serieus; er zijn oneindig veel manieren om ClickUp aan te passen, dus het kan wel even duren om alle mogelijkheden op een rijtje te zetten!

In plaats daarvan zullen we het hebben over waarom deze functie de harten van de gebruikers van ClickUp blijft veroveren. 💜

Geen ontwikkelingsproject is hetzelfde, dus waarom een one-size-fits-all aanpak gebruiken? ClickUp biedt een volledig aanpasbare online softwareoplossing, wat betekent dat elk onderdeel van het platform kan worden aangepast en gepersonaliseerd volgens uw werkstroom en persoonlijke voorkeuren, business model, enzovoort!

Dit niveau van flexibiliteit geeft elk type team in elke branche de vrijheid en structuur die ze nodig hebben om ClickUp te laten werken op de manier waarop zij willen dat het voor hen werkt!

Bekijk enkele van de aanpasbare functies die onze gebruikers graag gebruiken in ClickUp:

Aangepaste velden : geven ClickUp-taaken onbeperkte flexibiliteit en laten u tonnen rijke informatie aan uw weergaven toevoegen

: geven ClickUp-taaken onbeperkte flexibiliteit en laten u tonnen rijke informatie aan uw weergaven toevoegen Aangepaste Taak Statussen : Voeg verschillende fasen toe aan uw taken om uw team op één lijn te houden en op de hoogte te houden van de voortgang van een taak

: Voeg verschillende fasen toe aan uw taken om uw team op één lijn te houden en op de hoogte te houden van de voortgang van een taak Aangepaste dashboards kies uit 50+ widget variaties en bouw een dashboard voor elk bedrijfsscenario om een high-level rapportage en overzicht van uw werk te krijgen

Aanpasbare dashboards met real-time rapportage

hulp nodig bij het bouwen van een projectmanagement dashboard in ClickUp? hier is een gids voor u!

5. Mogelijkheden voor tijdsregistratie

Moet je je tijd op het werk beter beheren? (Hebben we dat niet allemaal? 😬 )

ClickUp kan u daarbij helpen! Het biedt flexibele functies voor tijdsregistratie om tijdsbeheer te verbeteren helpt u zich te concentreren op uw werk en voelt u zich meer de baas over uw werkdagen. Houd de tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe aan uw bijgehouden tijd en geef uw tijd weer vanaf vrijwel elke locatie met de globale timer in ClickUp! ⏳ 🌎

Notities : voeg aantekeningen toe aan uw invoer van tijd om precies te weten waaraan u tijd hebt besteed

: voeg aantekeningen toe aan uw invoer van tijd om precies te weten waaraan u tijd hebt besteed Labels : maak en pas labels toe om de tijd die u aan Taken hebt besteed gemakkelijk te categoriseren en filteren

: maak en pas labels toe om de tijd die u aan Taken hebt besteed gemakkelijk te categoriseren en filteren Factureerbare tijd : markeer tijd als factureerbaar om te zien welke tijd op facturen moet worden geboekt

: markeer tijd als factureerbaar om te zien welke tijd op facturen moet worden geboekt **Taken sorteren: Taken sorteren op bestede tijd om mogelijke knelpunten te zien of waar meer hulp nodig is

Filteren : filter tijd op datum, statussen, prioriteit, tags en meer

: filter tijd op datum, statussen, prioriteit, tags en meer Rollup : bekijk een gecombineerd totaal van alle tijd die is besteed aan taken en subtaken

: bekijk een gecombineerd totaal van alle tijd die is besteed aan taken en subtaken Bewerk tijd: voeg tijd toe of trek tijd af van je bijgehouden tijd

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-23-1400x948.png

/$$img/

Wereldwijde tijdsregistratie beschikbaar in ClickUp desktop en mobiel

meer informatie over tijdmanagementtechnieken om uw productiviteit te verbeteren? bekijk onze blog: Tijd blokken in ClickUp!

6. Sjablonen

Weet u niet waar u moet beginnen? Geen zorgen, ClickUp helpt u!

Kies uit een grote array sjablonen voor allerlei soorten gebruik. Het beste aan de sjablonen is dat ze volledig aanpasbaar zijn; pas ze aan uw voorkeuren en bedrijfsbehoeften aan. U kunt zelfs uw eigen sjablonen binnen ClickUp maken om tijd te besparen en houd uw processen consistent!

Neem Jakub Grajcar bijvoorbeeld de marketingmanager van STX NEXT. Hij hielp bij het oplossen van een probleem met teamafstemming, een veelvoorkomend pijnpunt dat veel teams ervaren, door een Marketing Sprint sjabloon te maken in ClickUp. Sjabloon voor Marketing Sprint van Jakub werd ontworpen om de fasen van het project gemakkelijk te visualiseren en te identificeren en om een consistent en herhaalbaar format te creëren dat tegemoet komt aan de behoeften van het project.

Onnodig te zeggen dat zijn sjabloon de doorlooptijd van projecten heeft verkort, het aantal vergaderingen heeft verminderd en zijn team in staat heeft gesteld productiever en efficiënter te werken!

We snappen het. Soms heb je alleen een voorbeeld nodig om van vastzitten naar verpletterend werken te gaan! Kop naar onze sjablooncentrum en ontdek alle soorten sjablonen die voor u beschikbaar zijn - gratis!

Vind verschillende soorten aanpasbare sjablonen in ClickUp's Sjablooncentrum

7. Krachtige integratie

Hoewel ClickUp op zichzelf krachtig genoeg is om veel van de andere werktools die u gebruikt te vervangen, kan de integratie met andere apps u helpen uw werkstroom op één plaats te stroomlijnen. ClickUp kan zelfs worden verbonden met 1000+ tools - gratis! 🤯

Integreer ClickUp met uw huidige werk apps zoals Slack , Google Agenda , Zapier , Front en nog veel meer! Verbind uw meest gebruikte en favoriete apps met ClickUp om efficiënter te werken, processen consistent te houden en tijd te besparen door niet tussen meerdere apps te hoeven schakelen. ClickUp's integratiekracht stelt u in staat om slimmer te werken, niet harder (omdat we al weten dat u hard werkt; het is niet nodig om het moeilijker te maken dan het hoeft te zijn. 😉 )

🟠 bekijk hier de top 16 ClickUp integratie!

Een ClickUp-taak maken vanuit Slack

8. Mobiele app

De meeste bedrijven gebruiken software voor projectmanagement voor het beheren van hun projecten, maar het probleem is dat ze niet allemaal toegang hebben op mobiele apparaten. Het kan absoluut vervelend zijn als je niet op kantoor werkt en toegang tot je projectmanagement tools nodig hebt om je werk te doen, te controleren op belangrijke updates, enzovoort.

Maak kennis met de mobiele app van ClickUp. 👋📱✨

Met de mobiele app van ClickUp hebt u dat probleem nooit meer!

De intuïtieve interface en gebruiksvriendelijke functies in de mobiele app van ClickUp maken deze uiterst nuttig en handig voor mensen die veel onderweg zijn. Maak nieuwe taken, werk uw collega's bij en beheer projecten waar en wanneer u maar wilt!

🟠 Download ClickUp gratis en gebruik het vanaf al uw apparaten

De gebruikersinterface van de mobiele app van ClickUp

9. Concurrerende en betaalbare prijzen

ClickUp onderscheidt zich door zijn betaalbare abonnementen.

Veel bedrijven bieden prijsabonnementen aan, maar het kan moeilijk zijn om er een te vinden die binnen uw budget past en die alle functies biedt die uw team nodig heeft. Het beste deel? Je kunt ClickUp gratis gebruiken!

Met ClickUp's Free Forever-abonnement kunnen gebruikers honderden aanpasbare functies ontdekken, een onbeperkt aantal zetels toevoegen, een onbeperkt aantal Taken aanmaken en meer - je raadt het al... gratis!

Bovendien beginnen betaalde abonnementen bij slechts $5 per gebruiker per maand, waardoor ClickUp een uitstekende keuze is voor zowel groeiende bedrijven als zelfstandigen. Kies uw abonnement op basis van wat u nu nodig hebt of in de toekomst nodig denkt te hebben!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2021-12-16-at-11.34.14@2x-1400x881.png

/$$img/

Kies het abonnement dat past bij je zakelijke behoeften

🟠 Krijg hier een volledig overzicht van ClickUp's prijsabonnementen.

10. 24/7 klantenservice van wereldklasse

We leven in een klantgerichte wereld waar klantenservice koning is. Hoewel klantenservice belangrijker dan ooit is geworden, hebben veel bedrijven er nog steeds moeite mee. Hoewel er veel bedrijven zijn die software voor projectmanagement maken, biedt geen van hen hetzelfde niveau van klantenservice klantenservice zoals ClickUp doet.

ClickUp biedt de beste klantenservice in de branche, omdat ons team van medewerkers van de klantenservice meer doet dan alleen helpen met technische problemen: ze geven ook voorlichting en training aan klanten, zodat alle klanten het maximale uit ons product kunnen halen.

Het beste van alles is dat de klantenservice 24/7 beschikbaar is (ook op feestdagen), wat een enorm verschil maakt voor bedrijven met werknemers die op afstand werken of klanten die hulp nodig hebben op vreemde uren van de dag en nacht. 🌙 👩‍💻☀️

Hallo van onze ClickUp crew!

🟠 Heeft u vragen over uw ClickUp account?

Bekijk onze_ helppagina en maak verbinding met onze klantenservice!

11. ClickUp University

Gelanceerd in december 2021, ClickUp University is opgericht om u te helpen uw kennis snel bij te houden, de ins en outs van het platform onder de knie te krijgen en een ClickUp-expert te worden. Cursussen voor beginners en gevorderden, video's op aanvraag, activiteiten, quizzen en pro-tips zijn beschikbaar om u te helpen uw voordeel te doen met ClickUp en het aan te passen aan uw rol en bedrijf.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2021-12-16-at-11.23.48-1.png

/$$$img/

Kies uit drie leertrajecten in ClickUp University (er komen er nog meer!)

Leer hoe u ClickUp kunt optimaliseren voor uw specifieke werk door het leerpad te selecteren dat het beste bij uw rol in ClickUp past:

⭐️ lid : Nieuw bij ClickUp? Leer hoe u ClickUp kunt gebruiken om u te helpen productiever te worden

⭐️ Beheerder : Nieuwe beheerders beginnen hier! Leer de basis door de ogen van een beheerder

⭐️ Gast : Uitgenodigd voor ClickUp als gast? Leer de belangrijkste functies van ClickUp om u te helpen productiever te worden

Of u nu nieuw bent bij ClickUp of al jaren bij ons werkt, ClickUp University helpt u de kennis en praktische ervaring op te doen die u nodig hebt om uw ideale werkstroom te creëren en uw productiviteit te verhogen!

🟠 **Schrijf u in en maak hier uw ClickUp University account aan . 🎓

12. ClickUp Crew

Als je op zoek bent naar een tool voor projectmanagement om je bedrijf te helpen groeien, is het belangrijk om er een te vinden die niet alleen functionele functies heeft, maar ook geweldige mensen achter zich heeft staan die net zo gepassioneerd zijn over het product.

Dat gezegd hebbende, onze functies zijn niet het enige waar we erg trots op zijn. Het beste en belangrijkste onderdeel van ClickUp zijn de mensen die helpen de show te runnen - de ClickUp Crew. 🚀

Bij ClickUp werkt ons team van getalenteerde en creatieve mensen elke dag onvermoeibaar door om een geweldige ervaring te creëren voor al onze gebruikers. Van Product, Engineering, Marketing en Klantenservice, Kwaliteit teams en nog veel meer - het zijn de mensen bij ClickUp die van ons een uitmuntend bedrijf maken dat verder gaat dan alleen een SaaS-tool. 💜

Als u interesse hebt om deel uit te maken van onze ClickUp crew, bekijk dan onze carrière pagina meer informatie over open posities!

ClickUp: Uniek platform 💎-Voor iedereen

Nou, dat zijn de 12 dingen waardoor ClickUp zich onderscheidt van de rest! 🦄

ClickUp blijft zichzelf bewijzen als een veelzijdige en betrouwbare tool voor projectmanagement. In iets meer dan drie jaar is het erin geslaagd om de harten van veel bedrijven te veroveren en is het erkend en vertrouwd door mensen van over de hele wereld. (Bekijk onze gebruikersbeoordelingen op onze pagina en G2 !)

Van aanpasbare functies tot klantenservice, tot betaalbare abonnementen, tot de mensen in ClickUp en nog veel meer; zij maken ons tot de beste in de sector. Probeer ClickUp gratis uit om het zelf te ervaren en alle manieren te ontdekken waarop het u kan helpen tijd te besparen, uw bedrijf uit te breiden en efficiënter te werken. ⚡️