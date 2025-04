Waar wordt ClickUp voor gebruikt en hoe werkt het?

Als een vriend je vraagt wat je doet op je werk, kun je dan antwoorden zonder zijtakken, servetdiagrammen en een hoop zwaaiende handgebaren?

Als uw werkstroom aanvoelt als een doolhof en uw technologiestapel als een boodschappenlijst, dan is het tijd om uw dagelijkse processen te upgraden.

Zelfs met de nieuwste trend om terug te keren naar kantoor, zal werken op afstand niet verdwijnen. Teams zullen er altijd naar streven om verbinding te maken, tijd te besparen, te stroomlijnen en zichtbaarheid binnen de organisatie te bevorderen.

En hoewel er tegenwoordig een tool is voor zowat alles, betekent dat niet dat u in elke tool moet investeren. Zeker niet als er één software is die het allemaal kan - ClickUp. 🏆 Wat is ClickUp?

Gebruik dit artikel als uw persoonlijke spoedcursus over alles wat met ClickUp te maken heeft. U krijgt een diepgaande kijk op wat ClickUp is en hoe u het kunt gebruiken om uw ClickUp-werkruimte aan te passen voor maximale productiviteit. Of u nu clients, projecten, campagnes of het bijhouden van softwarebugs beheert, ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw workflows van begin tot eind te vernieuwen.

Wat is ClickUp?

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat werkt als een ideale plek voor teams om samen te komen, te brainstormen, te plannen en samen te werken aan alles van procesdocumenten tot productontwerpen. Vertrouwen op één tool voor zo veel use cases klinkt misschien wat overdreven, ClickUp is hiervoor gebouwd.

ClickUp werd opgericht met de missie om de wereld meer tijd te besparen en is sindsdien altijd toonaangevend gebleven op het gebied van productiviteit. De uitgebreide functies voor werkbeheer zijn volledig aanpasbaar en met de lancering van de eigen AI-tool is er weinig dat ClickUp niet kan doen.

Van campagne abonnementen tot agile workflows, er zijn eindeloos veel manieren om uw werkruimte naar uw hand te zetten. Het mooie is dat ClickUp kan worden afgestemd op de behoeften van vrijwel elke projectmethodologie, afdeling of branche en met u meegroeit naarmate uw bedrijf groeit.

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp-taak, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Samenwerking is de kern van elke functie, waardoor het mogelijk is om verbinding te maken met collega's vanaf elke plek in het platform voor optimale efficiëntie, of u nu met vijf of 500 andere leden werkt.

Bovendien hoeft u het platform niet te betreden met al een duidelijke strategie in uw hoofd om de mogelijkheden van ClickUp optimaal te benutten. Door middel van online cursussen, een uitgebreid Helpcentrum, webinars en meer, staat ClickUp klaar om u te ondersteunen in elke fase van uw reis naar productiviteit.

En niet te vergeten, de uitgebreide sjabloonbibliotheek heeft voor elk wat wils in uw organisatie. Met duizenden kant-en-klare frameworks om uw processen een kickstart te geven, hoeft u nooit meer vanaf nul te beginnen. ✅

Kies uit de vele kant-en-klare sjablonen die ClickUp heeft gemaakt om elk proces een kickstart te geven

ClickUp integreert ook met meer dan 1000 andere werktools om gegevens van uw hele technologiestapel te centraliseren in één enkele, veilige ClickUp-werkruimte. In combinatie met de ingebouwde document editor, whiteboard software, flexibel bijhouden van doelen, in-app chatten en nog veel meer, helpt ClickUp elk proces te stroomlijnen zonder nog een tabblad te hoeven openen.

Hoe topteams ClickUp gebruiken

Van het abonnement op de verbouwing van uw keuken tot de onboarding van een heel bedrijf, wij zijn ervan overtuigd dat iedereen zou kunnen profiteren van een beetje meer ClickUp in zijn leven. Dat gezegd hebbende, zijn er teams die de functies, functionaliteit en flexibiliteit van ClickUp op een natuurlijke manier naar een hoger niveau tillen.

Terwijl we in de details duiken van hoe teams in verschillende disciplines het meeste uit hun werkruimtes halen, moeten we niet vergeten dat we nog maar aan het begin staan. Dankzij de aangepaste mogelijkheden van ClickUp kunnen teams hun platform op oneindig veel manieren aanpassen.

En als de volgende voorbeelden inspireren tot nieuwe manieren voor je eigen team om slank te blijven en de productiviteit te verhogen - goed! Dit artikel is nog maar het begin.

Volg mee voor meer informatie over hoe software-, service-, marketing- en projectmanagementteams succes boeken met ClickUp.

Hoe teams voor softwareontwikkeling ClickUp gebruiken

ClickUp is een redder in nood voor softwareteams die op zoek zijn naar een flexibele oplossing om hun strategieën te onderbouwen, de ontwikkelingslevenscyclus te vereenvoudigen en multifunctioneel teamwerk te ondersteunen.

Deze teams werken dagelijks met productmanagers, engineers en ontwerpers en schakelen tussen meerdere apps om de deadlines voor de volgende vergadering van de Sprint te halen. Ze hebben een functierijke softwareoplossing nodig om hun technische stapel en leden van het team te verenigen, met toegang tot Kanban-borden, realtime analyses, draaiboeken, problemen bijhouden en nog veel meer.

Eigenlijk alle functies waar ClickUp het meest bekend om staat.

Voorbeeld van Work Breakdown Structure in Board weergave in ClickUp

Er zijn meer dan 15 aanpasbare manieren om uw werklast vanuit elke hoek te visualiseren, waaronder Lijst, Gantt, Tijdlijn en Kanban-achtige bordweergave. Voor een weergave in vogelvlucht van uw algemene voortgang kunnen Agile Dashboards in ClickUp een dieper inzicht in uw projecten in real-time aan het licht brengen.

Dashboards in ClickUp zijn volledig aanpasbaar, zodat teams zich kunnen concentreren op de statistieken en KPI's die het meest bepalend zijn voor hun succes. Van burnup en burndown grafieken tot lead en cyclustijd bijhouden, er zijn meer dan 100 manieren om de vinger aan de pols van uw projecten te houden in Dashboards.

Nog een uitstekende toepassing voor Dashboards?

Problemen en bugs snel bijhouden. Met functies zoals drill-down op kaarten met lijn-, staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en batterijgrafieken kunt u in uw gegevens klikken om specifieke Taken en snelle antwoorden te vinden.

Graaf in de details van uw gegevens met drill-down mogelijkheden in dashboards

Om al uw bugrapporten bij elkaar te houden, zijn formulieren in ClickUp een must. Deel een koppeling naar uw enquête met klanten, leg hun reacties vast en zet hun verzoeken automatisch om in uitvoerbare taken die onmiddellijk kunnen worden opgelost.

Hoewel zichtbaarheid en real-time rapportage sleutel zijn tot het succes van softwareteams, zijn dit niet de enige prioriteiten op hun bord. Mogelijkheden om producten in kaart te brengen, automatisering van de werkstroom en meerdere integraties spelen ook een belangrijke rol in de dagelijkse werkzaamheden van het team.

Met behulp van ClickUp Whiteboards kunnen teams samenwerken om productroadmaps vanaf nul op te stellen of met behulp van een kant-en-klaar sjabloon om het proces te versnellen en sneller aan het werk te gaan. We raden aan om te beginnen met de Product Roadmap Whiteboard Template in ClickUp.

Wilt u meer informatie over hoe ClickUp softwareteams helpt hun zichtbaarheid te verbeteren, wendbaar te blijven en zich te richten op de strategie? Lees hoe Talent Plus de capaciteit van het team met 10% heeft verhoogd met ClickUp.

Hoe marketingteams ClickUp gebruiken

ClickUp's ingebouwde doelen functie, document editor, samenwerkingstools en gebruiksgemak maken het ook een essentieel onderdeel van verschillende marketingactiviteiten. De zeer visuele functies komen zowel de creatieve als de gegevensgedreven aspecten van een solide marketingstrategie ten goede, waardoor uw ideeën nog sneller tot leven komen vanuit één centrale campagne hub.

Gebruik de functie ClickUp voor het bijhouden van doelen om op schema te blijven om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatische automatisering voor het bijhouden van de voortgang

Wanneer u klaar bent om uw ideeën in gang te zetten, wordt ClickUp de ultieme bron voor effectief campagnebeheer en bijhouden. Naast de inzichten op hoog niveau van uw dashboards, maakt ClickUp het gemakkelijk om bovenop uw marketing OKR's te blijven met een in-app functie Doelen die verbonden zijn met de belangrijkste taken of grotere doelstellingen.

Op Taak-niveau ondersteunt ClickUp het dagelijkse campagnebeheer met meerdere manieren om verbinding te maken met uw team, stakeholders, clients, leveranciers en meer. Met threaded comments om gesprekken bij elkaar te houden en @mentions om actiepunten te delegeren, is het eenvoudig om check-ins uit te voeren, updates te delen en samen te werken binnen elke Taak.

Terwijl uw teams voor vraagontwikkeling en prestatiemarketing het grootste deel van hun tijd aan taken besteden, zal uw team voor contentmarketing met de kop in ClickUp-taak of kalenderweergave zitten om bij te blijven met redactionele strategieën. Bovendien zal uw marketingteam enthousiast zijn over ClickUp's nieuwste revolutionaire functie voor productiviteit: ClickUp AI.

ClickUp AI kan eindeloze documenttypes genereren, zoals projectbriefings, lesplannen en andere documenten om uw werkstroom te versnellen

ClickUp AI is de enige op rollen gebaseerde, door AI ondersteunde software met op onderzoek gebaseerde prompts die specifiek voor uw specifieke situatie zijn ontworpen. Taken, threads met opmerkingen en lange documenten kunnen onmiddellijk worden samengevat of er kunnen binnen enkele seconden nieuwe taken en kopij op maat worden gegenereerd.

Toch is er nog zoveel meer dat ClickUp kan doen voor marketingteams zoals Finastra. Door volledig voor ClickUp te gaan, heeft Finastra zijn marketinginspanningen geconsolideerd en geschaald om de efficiëntie en effectiviteit over de hele linie aanzienlijk te verhogen.

Hoe dienstverlenende bedrijven ClickUp gebruiken

Dienstverlenende bedrijven en bureaus hebben een flexibele tool nodig met een lijst met functies die net zo divers is als de diensten die ze aanbieden. Gelukkig is ClickUp de perfecte oplossing.

Een van de grootste pijnpunten van deze Teams is om in verbinding te blijven. Niet alleen met het team, maar ook met clients en andere belanghebbenden. Door de toenemende druk om de duur van projecten te verkorten zonder aan kwaliteit in te boeten, zijn full-service bureaus altijd op zoek naar oplossingen om hun client-processen van intake tot afsluiting te vereenvoudigen.

Beheer klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer met de Simple CRM Template van ClickUp in de lijstweergave

Bonus: Ontdek hoe Hawke Media projectvertragingen verminderde en bedrijfsbrede zichtbaarheid creëerde met ClickUp.

Dit is nog een Instance waar ClickUp Formulieren van pas komen. Door alle antwoorden op formulieren door te sturen naar een lijst met nieuwe klanten of CRM, kunnen bureaus beginnen met het stroomlijnen van de onboarding-ervaring van nieuwe klanten vanaf het eerste contact. Van daaruit is het gemakkelijk om alle sleutelspelers op de hoogte te houden met aangepaste toestemmingen en werkruimte voor gasten in ClickUp.

Collaborative Whiteboards in ClickUp maken het brainstormen over concepten, het vastleggen van de reikwijdte van uw project en het definiëren van resources efficiënter - en durven we zelfs te zeggen: leuker. Door media, ClickUp Documenten, live websites en actie-items in uw bord op te nemen, wordt het al snel het creatieve epicentrum voor de laatste updates van clients en de beste nieuwe ideeën van uw team.

Het beste van alles is dat Whiteboards in ClickUp de enige digitale whiteboardsoftware is die elk object rechtstreeks kan omzetten in een ClickUp-taak. Dit betekent dat u uw creativiteit kunt gebruiken op het moment dat het u opvalt. 🎨

Embed live ClickUp Docs direct in Whiteboards om toegang te krijgen tot belangrijke project documenten, onderzoek en context zonder ooit uw bord te verlaten

Om klanten tijdens het hele ontwikkelingsproces betrokken te houden, kunnen mappen, lijsten en weergaven van clients privé worden gemaakt en alleen worden gedeeld met de benodigde leden. Hierdoor kunnen specifieke spelers deelnemen aan opmerkingen over taken, projectupdates bekijken en bewerkingen voorstellen naarmate de cyclus van herzieningen nadert.

Uw klanten betrekken bij het platform waar hun project zich afspeelt, bevordert de transparantie tijdens het hele projectproces en geeft uw client de zekerheid dat het eindproduct op tijd wordt geleverd.

Wat de interne behoeften betreft, zorgen de tijdsregistratie en factureerbare uren in ClickUp ervoor dat creatieven nauwkeurig worden gecompenseerd voor hun werk. Om een burn-out te voorkomen, helpt de unieke werklastweergave van ClickUp teamleiders om de capaciteit van hun team te beheren en taken gelijkmatig te delegeren.

Vind de kosten van volledige campagnes, factureerbare uren en meer met geavanceerde formules in ClickUp Aangepaste velden

PRO TIPVernieuw de productiviteit van uw projectmanagement bureau met The Big Book for Agency Projectmanagement. Krijg toegang tot bewezen strategieën voor effectieve onboarding van clients, scoping van projecten, oplevering en meer wanneer u deze gratis bron downloadt.

Hoe PMO en operations teams ClickUp gebruiken

Projectmanagement is ClickUp's brood en boter - het is ook een gemeenschappelijke lijn tussen vrijwel elk team, ongeacht grootte of bedrijfstak.

Neem uw tijdmanagement een stap verder met de werklastweergave van ClickUp en zie hoe uw geschatte tijd per taak zich verhoudt tot de totale tijd in uw week.

PMO leiders staan vaak aan het hoofd van uw IT- en operationele afdelingen en hebben de uitdaging om voortdurend de efficiëntie in de hele organisatie te verbeteren. Ze zullen elke functie gebruiken die in dit artikel wordt besproken, inclusief:

Dashboards om processen in één oogopslag te begrijpen en te vergelijken hoe het werk vordert ten opzichte van de toegewezen middelen

Docs om samen met het team te werken aan strategieën voor de lancering van projecten en procesdocumentatie vast te leggen in een toegankelijke kennisbank

Whiteboards om complexe werkstromen te ontrafelen en processen te verbeteren

Doelen om te stellen, te halen en alle soorten overwinningen te vieren

En nog veel meer. Voor PMO- en operationele teams zijn projectweergaven en Taken de lijm die alles bij elkaar houdt.

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chatten, e-mail en spreadsheets. Zonder een eenduidig systeem om beslissingen vast te leggen en bij te houden, gaan kritieke bedrijfsinzichten verloren in de digitale ruis. Met de mogelijkheden van ClickUp-taakbeheer hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Creëer Taken vanuit chatten, commentaar op taken, documenten en e-mails met één enkele klik!

Aanpasbare weergaven in ClickUp helpen teams om volledige projecten te ordenen in een dynamische Lijst, Tabel, Mindmap, Board of Tijdlijn. Deze weergaven kunnen tot in het kleinste detail worden aangepast met filters en groepering om elk proces te weerspiegelen.

De weergaven kunnen ook worden aangepast aan de werkvoorkeuren van elk teamlid voor een meer inclusieve werkervaring in het hele team.

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-taak tabelweergave voor eenvoudige organisatie

TL;DR: ClickUp stelt u in staat om te werken zoals u dat wilt.

Voor de meest nauwkeurige weergave van uw algemene status moeten alle taken, lijsten en prioriteiten dagelijks worden bijgewerkt. Dit alleen al vergt veel overzicht, vooral bij complexere projecten. In deze situaties kom je een heel eind met aangepaste statussen voor taken.

Binnen een paar klikken kunnen leden visueel aangeven waar ze zijn met specifieke items en zien hoe die updates onmiddellijk en in realtime worden weergegeven in hun dashboards. Net zoals er oneindig veel manieren zijn om uw werkruimte aan te passen, zijn er oneindig veel gebruiksmogelijkheden voor ClickUp.

Deze vier use cases zijn een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met het steeds groeiende aantal teams die hun workflows revolutioneren en tijd besparen door ClickUp te gebruiken.

Meer informatie over ClickUp?

Kwam uw afdeling niet voor in onze voorbeelden? Geen probleem, vrijwel elk team kan profiteren van de uitgebreide lijst met functies van ClickUp.

Ontdek de vele manieren waarop u ClickUp aan uw team kunt aanpassen, ongeacht het type bedrijf, afdeling of behoefte. Of om ClickUp in actie te zien, maak een rondleiding over het platform.

Ongeacht de grootte van uw team, budget of omstandigheden, ClickUp staat klaar om u te ondersteunen met een kosteneffectieve en aanpasbare oplossing.