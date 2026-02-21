I 13 migliori software di project management con portali clienti del 2026

La gestione dei progetti dei clienti ti costringe a continui cambi di contesto.

Uno strumento per il monitoraggio delle attività. Un altro per la condivisione dei file. Le sequenze in un foglio di calcolo. Gli aggiornamenti via email. Ogni progetto è frammentato e la comunicazione con i clienti diventa un lavoro a sé stante. Ti ritrovi a gestire il lavoro e le aspettative contemporaneamente, senza un unico punto di riferimento.

Ecco a voi: strumenti di project management con portali clienti.

Il feedback è integrato nel lavoro. Lo stato di avanzamento del progetto è visibile in tempo reale. I tuoi team interni e gli stakeholder esterni rimangono allineati senza bisogno di follow-up manuali.

Di seguito ti presentiamo i migliori strumenti di project management con portale clienti, illustrandone le funzionalità principali, i limiti e i prezzi, per aiutarti a prendere una decisione informata.

Cosa cercare in un software di project management con portale clienti?

La scelta del portale clienti più adatto dipende dal grado di coinvolgimento degli altri nei tuoi progetti, dal livello di visibilità che desideri fornire loro durante il processo e dalle strategie di gestione dei clienti più in linea con il tuo modello di consegna.

I fattori chiave da valutare quando si cerca un software per portali clienti con funzionalità di project management includono:

Controlli di accesso granulari: cerca autorizzazioni basate sui ruoli all'interno di un portale clienti sicuro che protegga i dati sensibili, consentendo comunque ai clienti di accedere alle attività, alle sequenze dei progetti, ai file e agli aggiornamenti sui progetti

Chiara visibilità del progetto per i clienti: le persone esterne ai tuoi team interni dovrebbero poter comprendere a colpo d'occhio lo stato di avanzamento del progetto grazie a viste di condivisione che semplificano il monitoraggio delle attività, il tracciamento delle attività cardine e le persone esterne ai tuoi team interni dovrebbero poter comprendere a colpo d'occhio lo stato di avanzamento del progetto grazie a viste di condivisione che semplificano il monitoraggio delle attività, il tracciamento delle attività cardine e la gestione delle aspettative dei clienti

Collaborazione in tempo reale con i clienti: i clienti dovrebbero poter commentare, revisionare i file e rispondere alle domande direttamente all'interno dei progetti, creando una vera collaborazione e garantendo che tutti siano sempre allineati

IA contestuale: le funzionalità di IA dovrebbero integrarsi nei tuoi flussi di lavoro esistenti, aiutandoti a riepilogare gli aggiornamenti, individuare i rischi e generare report pronti per i clienti utilizzando dati reali provenienti da più progetti

Flussi di lavoro automatizzati: lo strumento dovrebbe automatizzare le operazioni ripetitive come gli aggiornamenti di stato, l'assegnazione delle attività, i promemoria e le approvazioni per lo strumento dovrebbe automatizzare le operazioni ripetitive come gli aggiornamenti di stato, l'assegnazione delle attività, i promemoria e le approvazioni per la gestione dei clienti

Dashboard basata sull'IA: le dashboard dovrebbero estrarre dati in tempo reale dal monitoraggio delle attività, dalle sequenze dei progetti e dai carichi di lavoro per offrire sia ai team interni che ai clienti una visibilità coordinata e in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti

Condivisione centralizzata delle risorse e dei feedback: la condivisione fluida dei file, i commenti e le approvazioni dovrebbero integrarsi perfettamente con le attività, definendo la condivisione fluida dei file, i commenti e le approvazioni dovrebbero integrarsi perfettamente con le attività, definendo come archiviare le informazioni dei clienti , organizzando i feedback ed evitando la confusione tra le versioni in altri strumenti di project management

Monitoraggio affidabile dei tempi e dei risultati: se fatturate in base al tempo o alle attività cardine, la reportistica dovrebbe collegarsi direttamente alle attività e ai diversi progetti dei clienti, garantendo una fatturazione trasparente, funzionalità accurate di project management e migliori relazioni con i clienti

Panoramica dei software di project management con portali clienti

Hai poco tempo? Ecco una rapida panoramica dei migliori software di project management dotati di funzionalità di portale clienti sicuro:

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Attività basate sull'IA, IA contestuale, chat, dashboard, Super Agenti, automazioni Gestione del team all-in-one basata sull'IA con flussi di lavoro personalizzabili Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende monday.com Bacheche personalizzate, automazioni senza codice, dashboard, visualizzazioni multiple, moduli Creazione di flussi di lavoro personalizzati per i team con autorizzazione dei clienti Gratis (2 postazioni); piani a pagamento a partire da 14 $ al mese per utente Asana Viste multiple dei progetti, titolarità delle attività, Multi-Homing, Work Graph, oltre 200 integrazioni Coordinamento tra più team con flussi di lavoro interni e dei clienti paralleli Gratis; piani a pagamento a partire da 10,99 $ al mese per utente Teamwork.com Tagging a livello di cliente, flussi di attività a livello di file, moduli personalizzati, automazioni Agenzie che gestiscono numerosi progetti per più clienti con contratti a forfait Gratis; piani a pagamento a partire da 13,99 $ al mese per utente Wrike Portali clienti integrati, diagrammi di Gantt e dashboard in tempo reale, ruoli granulari, agenti IA Fornitura su larga scala ai clienti aziendali dell'azienda Free; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente OneDesk Continuità tra ticket e attività, fasi visibili al client, messaggistica integrata, portali personalizzati Lavoro con i clienti che richiede un supporto intensivo o basato sui ticket Piani a pagamento a partire da 26,99 $ al mese per utente Celoxis Dashboard di confronto tra budget e dati effettivi, monitoraggio della redditività, acquisizione basata su KPI, grafici di capacità Progetti con clienti ad alto rischio e budget limitato Piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Notion Attività collegate e progetti, hub clienti, automazioni leggere, ricerca basata sull'IA Creazione di un unico Centro di comando rivolto ai clienti Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Trello Bacheche Kanban visive, Power-Up, condivisione a livello di bacheca, incorporamenti Visibilità semplice e senza intoppi per i clienti Gratis; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente Bonsai Portali clienti, elenchi di attività, contratti, fatture, branding Freelancer e piccoli team di assistenza Piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente Dock Portali white label, integrazioni, analisi del coinvolgimento, attività guidate Onboarding personalizzato e portali clienti Free; piani a pagamento a partire da 350 $ al mese per utente FuseBase Deal room, pubblicazione di documenti, agenti IA, monitoraggio delle attività Progetti con un elevato volume di documenti, in stile deal room Piani a pagamento a partire da 39 $ al mese per utente Smartsheet Fogli in stile foglio di calcolo, dashboard dei clienti, autorizzazioni controllate, riepiloghi basati sull'IA Reportistica clienti nativa per fogli di calcolo Piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

I migliori software di project management con portali clienti

E ora, vediamo quali sono gli strumenti che semplificano il project management rivolto ai clienti, soprattutto quando devi gestire più progetti e clienti contemporaneamente.

1. ClickUp (Il miglior spazio di lavoro personalizzabile per la collaborazione con i clienti e la project management)

La maggior parte dei portali clienti mostra lo stato di avanzamento dei lavori, ma non partecipa al lavoro vero e proprio.

ClickUp, il primo spazio di lavoro convergente basato sull'IA al mondo, considera l'accesso dei clienti come un'estensione integrata del tuo sistema di consegna, non come una finestra separata.

Invece di esportare dashboard o copiare e incollare gli aggiornamenti, ClickUp consente ai clienti di interagire con il lavoro proprio dove viene svolto, con autorizzazioni che controllano ciò che vedono e fanno, senza esporre la complessità interna.

Ecco come ClickUp supporta i flussi di lavoro dei clienti in modo naturale sia per i team interni che per gli stakeholder esterni.

Crea portali clienti strutturati e con autorizzazioni senza esporre la complessità interna

Usa la vista Elenco in ClickUp per creare un portale clienti intuitivo e di facile consultazione

ClickUp ti consente di invitare i clienti come ospiti con autorizzazioni dettagliate e basate sui ruoli. Puoi controllare la visibilità a livello di spazio, cartella, elenco o persino di singola attività. Note interne, dati finanziari e pianificazioni parallele rimangono privati, mentre i risultati attesi, le attività cardine e le approvazioni restano visibili.

I teams spesso creano spazi o cartelle dedicati ai clienti che includono:

Visualizzazioni delle attività in tempo reale filtrate per la visibilità dei clienti

Visualizzazione della sequenza o vista Gantt per il monitoraggio delle attività cardine

Documenti integrati per brief, onboarding o riassunti di stato

Campi di approvazione e flussi di lavoro strutturati per il feedback

Invece di indirizzare i clienti verso dashboard statiche o PDF esportati, offri loro un accesso controllato alla vera fonte di informazioni.

Utilizza i dashboard in tempo reale per garantire visibilità ai clienti e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti

I dashboard di ClickUp offrono una supervisione visiva e in tempo reale dei progetti dei clienti a ogni livello. Ciò include singoli deliverable, portfolio multiprogetto o le prestazioni a livello di account.

Poiché i dashboard riflettono i dati di esecuzione in tempo reale, non è necessario ricostruire manualmente i report sullo stato ogni settimana. I clienti vedono lo stato man mano che si evolve e i team interni dedicano meno tempo a tradurre il lavoro in presentazioni.

Grazie alle schede IA integrate nei dashboard, puoi anche generare riassunti narrative che spiegano tendenze, rischi e ostacoli in un linguaggio semplice, basandosi su dati reali del progetto.

Le dashboard di ClickUp con le schede AI semplificano la raccolta degli aggiornamenti per i clienti

Rendi più fluida la consegna ai clienti con l'IA contestuale

L'IA contestuale integrata in ClickUp è progettata per operare all'interno dei flussi di lavoro dei tuoi clienti.

ClickUp Brain comprende la struttura completa del tuo spazio di lavoro, inclusi compiti, documenti, commenti, scadenze, risultati attesi, responsabili, dipendenze, ecc. Ogni riepilogo/riassunto, aggiornamento o raccomandazione si basa sul lavoro del cliente.

Invece di mettere insieme manualmente gli aggiornamenti provenienti da attività, email e dashboard, poni all'IA domande pratiche e incentrate sui risultati e ottieni risposte immediate. Ad esempio:

“Genera un aggiornamento settimanale per questo account.”

“Riassumi i rischi in sospeso per il cliente A.”

“Cosa sta ostacolando l'attività cardine del lancio nel terzo trimestre?”

ClickUp Brain raccoglierà quindi i dati provenienti da tutto l'ambiente di lavoro per generare riepiloghi/riassunti pronti per i clienti, individuare tempestivamente i rischi ed evidenziare le priorità in base all'effettivo stato del progetto.

Inoltre, la funzione Enterprise Search di ClickUp è pensata per i team che utilizzano quotidianamente diversi strumenti. Non è più necessario passare da un'app all'altra per trovare file, messaggi o aggiornamenti. Cerca tutto da un'unica barra di ricerca all'interno di ClickUp.

Inserisci una parola chiave e ClickUp Enterprise Search estrae i risultati più pertinenti da attività, attività secondarie, commenti, documenti, allegati e app collegate di ClickUp, come Google Drive, GitHub, Jira, ecc.

La ricerca è contestuale, quindi mostra i file, i ticket o i link più rilevanti in base a ciò su cui stai lavorando.

Usa Enterprise Search per trovare immediatamente le risposte tra strumenti, attività e conversazioni

Utilizza gli agenti IA per automatizzare la reportistica per i clienti e le comunicazioni ricorrenti

È qui che l'approccio di ClickUp si differenzia dagli altri portali. I Super Agent di ClickUp possono essere configurati per fornire supporto ai flussi di lavoro dei clienti senza bisogno di supervisione umana.

Ad esempio, un agente di reportistica clienti può monitorare progetti specifici o spazi clienti e generare automaticamente:

Riepiloghi settimanali dello stato dei progetti in un documento ben curato

Riepilogo delle modifiche o degli elementi in ritardo

Avvisi di rischio basati su dipendenze o attività scadute

E-mail pronte per il client o aggiornamenti via chat

Poiché gli agenti lavorano all'interno dello stesso spazio di lavoro in cui risiedono le attività, non perdono mai il contesto. Rispettano le autorizzazioni, comprendono i tuoi stati e possono fare riferimento a attività cardine, campi personalizzati e Sequenze senza integrazione manuale. Quindi non ti limiti a inviare ai clienti una visione statica del tuo lavoro, il sistema prepara e fornisce un aggiornamento in tempo reale per te.

Per saperne di più su Super Agents per il project management, guarda questo video 👇

Riduci il carico di lavoro grazie all'automazione

Le automazioni di ClickUp riducono la necessità di portare avanti manualmente il lavoro dei clienti. Non è necessario assegnare manualmente le attività, aggiornare gli stati o sollecitare approvazioni e follow-up. Tutto ciò che devi fare è definire semplici regole che mantengano il flusso di lavoro in movimento automaticamente.

Attiva azioni in base a modifiche in tempo reale quali lo stato delle attività, la priorità, l'assegnatario, la data di scadenza o le approvazioni dei clienti all'interno del tuo portale.

Utilizza le automazioni ClickUp senza codice per garantire che i processi funzionino in modo coerente in background

Mantieni la comunicazione tra progetto e client nel contesto utilizzando ClickUp Chat

ClickUp Chat mantiene le conversazioni con i clienti e le discussioni interne proprio dove si svolge il lavoro.

Non è dispersa in thread di email, app di messaggistica o strumenti di terze parti isolati. Le conversazioni, le decisioni e i percorsi che portano dall'idea all'azione rimangono unificati. Ciò significa:

Il contesto rimane intatto: le conversazioni rimangono allegate all'attività o al risultato finale a cui si riferiscono

I clienti vedono gli aggiornamenti rilevanti: se ottengono l'autorizzazione appropriata, i clienti possono partecipare direttamente, riducendo lo scambio di messaggi tramite app di chat esterne

Non dovrai più cercare a tentoni nei vecchi messaggi: ogni messaggio, link o chiarimento rimane ricercabile nel contesto, senza finire sepolto in una finestra In arrivo separata

Condivisione di aggiornamenti istantanei con i post su ClickUp Chat

ClickUp Chat fornisce anche supporto per contenuti multimediali avanzati: GIF, caricamento di file, contenuti incorporati, risposte in thread e reazioni, rendendo fluida la collaborazione tra reparti o tra clienti e fornitori.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità può risultare opprimente per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.850 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di G2 afferma:

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente impegnata nel miglioramento della piattaforma.

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente impegnata nel miglioramento della piattaforma.

2. monday.com (Ideale per i team che necessitano di una collaborazione con i clienti flessibile e basata su autorizzazioni)

monday.com è una piattaforma di project management personalizzabile e basata su cloud che ti consente di progettare flussi di lavoro, effettuare il monitoraggio delle attività e creare semplici app senza codice.

Puoi invitare i clienti come "Ospiti" su bacheche specifiche, in modo che vedano solo ciò che è rilevante per loro. La tua pianificazione interna, le note private e gli altri progetti rimangono completamente nascosti. Questa configurazione funge da esempio di portale clienti leggero, fornendo ai clienti una visibilità controllata sui risultati finali mentre i flussi di lavoro interni rimangono protetti.

A differenza delle visualizzazioni in sola lettura, agli utenti ospiti può essere concessa l'autorizzazione a commentare le attività, caricare file e modificare gli stati (ad esempio Approvato o Feedback richiesto).

Inoltre, puoi analizzare il feedback dei clienti per valutare il loro sentiment, in modo da individuare tempestivamente eventuali insoddisfazioni o individuare i progetti a rischio sulla base della velocità storica del team utilizzando gli AI Blocks di monday.com. Trasforma ogni bacheca in un sistema di avviso precoce integrato.

Le migliori funzionalità/funzioni di monday.com

Automatizza i flussi di lavoro dei progetti per inoltrare aggiornamenti, modifiche di stato e notifiche tra i team utilizzando regole configurabili

Visualizza la capacità del team in tempo reale utilizzando il widget Carico di lavoro che raggruppa le attività assegnate dai titolari e la Sequenza

Crea moduli di registrazione che mappano i campi compilati direttamente nelle colonne della bacheca e generano automaticamente nuovi elementi

Limiti di monday.com

Le automazioni relative al monitoraggio del tempo sono relativamente limitate, il che può rappresentare un ostacolo per i team che si occupano di fatturazione, budgeting e reportistica finanziaria

Prezzi di monday.com

Personale: Gratis

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 14.760 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday.com?

Un utente di G2 afferma:

In qualità di responsabile delle risorse umane a tempo parziale e titolare, utilizzo monday.com da oltre 5 anni e questo strumento ha rivoluzionato il modo in cui gestisco la mia attività e fornisco supporto ai miei clienti. Che tu stia cercando di semplificare il processo di reclutamento, gestire le relazioni con i clienti o mantenere il tuo team allineato, monday.com fa tutto questo e molto altro ancora!

In qualità di responsabile delle risorse umane a tempo parziale e titolare, utilizzo monday.com da oltre 5 anni e questo strumento ha rivoluzionato il modo in cui gestisco la mia attività e fornisco supporto ai miei clienti. Che tu stia cercando di semplificare il processo di reclutamento, gestire le relazioni con i clienti o mantenere il tuo team allineato, monday.com fa tutto questo e molto altro ancora!

📮 ClickUp Insight: Più della metà degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza quotidianamente tre o più strumenti, dovendo affrontare il problema della “ proliferazione delle app ” e dei flussi di lavoro frammentati. Anche se può sembrare che tu sia produttivo e impegnato, in realtà ti stai semplicemente perdendo tra le varie app, per non parlare dell'energia che consumi digitando. Brain MAX riunisce tutto: basta parlare una volta e i tuoi aggiornamenti, le tue attività e le tue note finiscono esattamente dove devono essere in ClickUp. Niente più attivare/disattivare applicazioni, niente più caos: solo produttività centralizzata e senza intoppi. Scopri come. 👇🏼

3. Asana (Ideale per i team che gestiscono flussi di lavoro interni e con i clienti in parallelo)

tramite Asana

Se hai bisogno di uno strumento per organizzare le attività, gestire progetti e portafogli, effettuare il monitoraggio dello stato e allineare tutto agli obiettivi e agli OKR, tenendo i clienti sempre aggiornati, vale la pena dare un'occhiata ad Asana.

Il suo principale vantaggio risiede nel Multi-Homing, che consente di eseguire la stessa attività su più progetti contemporaneamente. Ciò significa che puoi mantenere un progetto interno per il lavoro grezzo del tuo team e un progetto separato e rifinito rivolto al cliente, inserendo solo i risultati selezionati nella vista del cliente.

Per ridurre ulteriormente gli attriti, AI Studio di Asana ti aiuta a acquisire, ordinare e indirizzare le richieste in arrivo dai clienti. È in grado di riepilogare i feedback, estrarre gli elementi da intraprendere e assegnare automaticamente il lavoro, garantendo che i contributi dei clienti confluiscano nella tua pipeline di consegna senza necessità di una selezione manuale.

Le migliori funzionalità di Asana

Passa dalla vista Elenco, a vista Bacheca, a vista Sequenza e a vista Calendario e applica campi personalizzati per il monitoraggio delle attività e la reportistica

Utilizza i moduli di progetto per raccogliere le richieste dei clienti e convertire gli invii direttamente in attività con campi predefiniti

Monitora il volume delle attività assegnate per utente con la vista Carico di lavoro e ribilancia gli incarichi tra le Sequenze

Limiti di Asana

Le funzionalità avanzate di reportistica e gestione dei clienti sono disponibili solo nei piani di fascia alta, il che può aumentare in modo significativo il costo per utente

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Piano Starter: 10,99 $ al mese per utente

Versione avanzata: 24,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Un utente di G2 afferma:

Mi piace utilizzare le funzionalità e le risorse digitali di Asana perché mi consentono di gestire i miei progetti e i flussi di lavoro in modo efficiente e professionale, facilitando la collaborazione e il contributo professionale di tutti i membri della mia azienda per organizzare le mie attività.

Mi piace utilizzare le funzionalità e le risorse digitali di Asana perché mi consentono di gestire i miei progetti e i flussi di lavoro in modo efficiente e professionale, facilitando la collaborazione e il contributo professionale di tutti i membri della mia azienda per organizzare le mie attività.

👀 Lo sapevi? Nel 2001 è stato pubblicato il Manifesto Agile, che ha trasformato la project management passando da una rigida pianificazione a cascata a un approccio adattivo e iterativo. Ciò ha segnato una trasformazione culturale da una burocrazia basata su una grande quantità di documentazione a una maggiore collaborazione, flessibilità e consegna continua.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Asana

4. Teamwork.com (Ideale per le agenzie che gestiscono molti clienti con contratti a forfait)

Teamwork.com è una piattaforma per la gestione dei progetti e delle risorse. Ti consente di personalizzare le colonne per mettere in evidenza le informazioni più importanti per ciascun cliente, che si tratti di stato, priorità, fase di fatturazione o titolare.

Mantieni il tuo elenco clienti pulito e aggiornato modificando i record, filtrando per gruppi di clienti specifici e assegnando titolari chiari per garantire la tracciabilità. I tag a livello di cliente aggiungono un contesto utile a colpo d'occhio, rendendo più facile per il tuo team capire chi è chi e cosa sta succedendo.

Inoltre, con TeamworkAI, puoi analizzare i dati storici dei progetti per effettuare una previsione del fabbisogno futuro di risorse e sapere in anticipo quando un client con contratto a forfait rischia di superare le ore assegnate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork.com

Registra tutti i commenti a livello di file, le approvazioni dei clienti e le revisioni del team in un unico flusso di attività collegato a ciascuna attività o risorsa

Personalizza i moduli per i clienti in modo che rispecchino l'identità del tuo marchio, inclusi loghi, colori e banner

Attiva automazioni basate sulle date delle attività per inviare email o aggiornare gli stati per gli utenti interni e i clienti

Limiti di Teamwork.com

La piattaforma può sembrare frammentata, con spazi multipli dedicati a progetti, piani e documentazione, aumentando il carico di navigazione e il cambio di contesto

Prezzi di Teamwork.com

Free

Prezzo: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Prezzo: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Teamwork.com

G2: 4,4/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 910 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork.com?

Un utente di G2 afferma:

Gestiamo l'intera agenzia di marketing digitale (oltre 25 membri del team) con Teamwork da quando siamo passati da Asana quasi 2 anni fa, e non siamo più tornati indietro. I nostri clienti con contratto mensile vengono inseriti come progetti con budget mensili direttamente collegati alle durate stimate delle attività e al tempo registrato e fatturabile inserito dal nostro team.

Gestiamo l'intera agenzia di marketing digitale (oltre 25 membri del team) con Teamwork da quando siamo passati da Asana quasi 2 anni fa, e non siamo più tornati indietro. I nostri clienti con contratto mensile vengono inseriti come progetti con budget mensili direttamente collegati ai tempi stimati delle attività e al tempo registrato e fatturabile inserito dal nostro team.

⭐ Bonus: Ecco come creare una presentazione vincente che ti consentirà di conquistare i clienti dei tuoi sogni.

5. Wrike (Ideale per la gestione di progetti su larga scala per le aziende Enterprise)

tramite Wrike

Hai difficoltà a gestire le consegne ai clienti su scala aziendale a causa di richieste sparse, cambiamenti di ambito e passaggi di consegne lenti? Wrike, una piattaforma di gestione del lavoro basata sull'IA, può aiutarti.

Puoi standardizzare l'acquisizione dei clienti, la definizione dell'ambito e le approvazioni in un unico flusso di lavoro. Invece di attendere scambi di e-mail o riunioni, gli stakeholder possono approvare il lavoro direttamente in Wrike. Tale approvazione può attivare automaticamente la creazione del progetto, le sequenze e l'assegnazione delle attività.

E se vuoi ottimizzare la consegna in base alla capacità prevista, recupera la domanda prevista tramite le integrazioni della pipeline di Wrike CRM e valuta continuamente la domanda rispetto alla capacità disponibile attraverso dashboard e analisi.

Puoi anche creare semplici agenti IA senza codice per dare ulteriore priorità alle code di lavoro personali in base all'urgenza e alle dipendenze, generare attività secondarie e avvisare i manager con notifiche tempestive.

Le migliori funzionalità di Wrike

Offri un software per portali clienti completamente integrato nello stesso spazio di lavoro utilizzato dai team interni, consentendo ai tuoi clienti di visualizzare in tempo reale lo stato di avanzamento dei progetti, le tempistiche e i risultati finali

Condividi panoramiche dettagliate dei progetti utilizzando diagrammi di Gantt in tempo reale, bacheche Kanban, visualizzazioni tabellari e dashboard che si aggiornano automaticamente man mano che il lavoro procede

Applica ruoli di accesso granulari per definire esattamente ciò che i clienti possono visualizzare, modificare, commentare o caricare

Limiti di Wrike

Catene di automazione complesse e modelli di autorizzazione richiedono spesso un amministratore dedicato per evitare il proliferare delle notifiche e l'interruzione del flusso di lavoro

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.470 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.860 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Un utente di G2 afferma:

Wrike centralizza il lavoro dei clienti, le approvazioni e la titolarità delle attività, così il nostro team di 5 persone non deve più rincorrere le conversazioni tra email e chat. I dashboard e le viste Carico di lavoro mi offrono un quadro in tempo reale dello stato dei progetti, mentre le automazioni eliminano i follow-up ripetitivi, consentendoci di lavorare più velocemente senza aumentare il personale.

Wrike centralizza il lavoro dei clienti, le approvazioni e la titolarità delle attività, così il nostro team di 5 persone non deve più rincorrere le threads tra email e chat. I dashboard e le viste del carico di lavoro mi offrono un quadro in tempo reale dello stato dei progetti, mentre le automazioni eliminano i follow-up ripetitivi, consentendoci di lavorare più velocemente senza aumentare il personale.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: con ClickUp Clips puoi registrare brevi video dello schermo o della videocamera per spiegare i risultati attesi, illustrare le modifiche ai clienti e tenerli aggiornati in modo asincrono. I clienti possono guardare, commentare e rispondere direttamente sul Clip, senza riunioni, lunghe discussioni o fraintendimenti. Migliora la collaborazione in modo asincrono registrando lo schermo o tramite la condivisione di clip vocali con ClickUp Clips Ciò è particolarmente utile su larga scala, dove un contesto visivo immediato spesso sostituisce i molteplici cicli di approvazione e mantiene il flusso delle consegne ai clienti senza rallentare i team.

6. OneDesk (Ideale per il lavoro con clienti che richiedono un supporto intensivo o basato su ticket)

tramite OneDesk

OneDesk è un software di help desk, project management e automazione dei servizi professionali.

Ti permette di mostrare ai clienti l'esatta fase del ciclo di vita delle loro richieste. Invece di un vago "In corso", possono vedere esattamente a che punto è il lavoro, che sia in coda, in fase di sviluppo o in fase di controllo qualità, direttamente all'interno della piattaforma.

Il vantaggio principale di OneDesk è la continuità: il cliente continua a vederlo come un ticket nel proprio portale, mentre il tuo team ci lavora come attività nei diagrammi di Gantt e nelle viste di progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneDesk

Utilizza le chat integrate nella piattaforma per conversazioni in tempo reale, visibili ai clienti e collegate a ticket e attività

Offri moduli personalizzabili per ticket e richieste con campi obbligatori e regole di instradamento per acquisire e inoltrare le richieste dei clienti

Personalizza l'aspetto del tuo portale con i tuoi loghi e i tuoi colori: non è richiesto alcun codice

Limiti di OneDesk

I controlli delle autorizzazioni basati sui ruoli mancano di granularità, costringendo i team a concedere l'accesso da amministratore completo per garantire un'autonomia di base

Prezzi di OneDesk

Standard: 26,99 $ al mese per utente

Enterprise: 31,99 $ al mese per utente

Conforme alla normativa HIPAA: 46,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di OneDesk

G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OneDesk?

Un utente di G2 afferma:

Il vantaggio principale di OneDesk è che offre diverse funzionalità/funzioni in un unico posto, tra cui strumenti di gestione dei clienti, un helpdesk, strumenti di project management e automazione del flusso di lavoro. Ciò ci permette di utilizzare un unico software per molteplici scopi.

Il vantaggio principale di OneDesk è che offre diverse funzionalità in un unico posto, tra cui strumenti di gestione dei clienti, un helpdesk, strumenti di project management e automazioni del flusso di lavoro. Ciò ci permette di utilizzare un unico software per molteplici scopi.

7. Celoxis (Ideale per progetti con clienti attenti al budget e di grande importanza)

tramite Celoxis

Se lavori su progetti di grande importanza in cui il cliente ha bisogno di vedere la situazione finanziaria (budget, costi e profitti) tanto quanto la tempistica del progetto, allora prova Celoxis.

Puoi fornire ai clienti una dashboard che visualizza la spesa pianificata rispetto a quella effettiva. Se un progetto è al 50% della sua Sequenza ma ha già utilizzato l'80% del budget, i clienti lo vedranno in tempo reale, facilitando conversazioni tempestive (e meno dolorose) sull'ambito del progetto.

Per il tuo team interno, Celoxis raggruppa tutti i dati dei progetti per mostrarti quali clienti sono redditizi. La maggior parte degli strumenti richiede un foglio di calcolo separato per questa funzione; in Celoxis, è integrata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celoxis

Raccogli le richieste di progetto provenienti da email, moduli e invii manuali e ordinale in base ai KPI aziendali

Tieni traccia della capacità del team utilizzando grafici del carico di lavoro in tempo reale che tengono conto di turni, ferie e disponibilità, con avvisi in caso di condizioni di sovraccarico

Configura avvisi automatici via email per le attività cardine, le attività e gli aggiornamenti sui progetti, con notifiche gestite direttamente dalla dashboard

Limiti di Celoxis

Secondo quanto riportato, la piattaforma presenta una curva di apprendimento iniziale piuttosto ripida e richiede una configurazione approfondita e una rigorosa disciplina dei processi prima che i team possano trarne un valore costante

Prezzi di Celoxis

Core: 10 $ al mese per utente

Essential: 25 $ al mese per utente

Professional: 35 $ al mese per utente

Business: 45 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Celoxis

G2: 4,6/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 320 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Celoxis?

Un utente di G2 afferma:

Ciò che apprezzo di più di Celoxis è la chiarezza con cui mostra le tempistiche dei progetti, i carichi di lavoro e le dipendenze, il tutto in un unico posto. Offre una visione reale di ciò che sta accadendo in ogni progetto, così nulla sfugge all'attenzione. La dashboard rende facile individuare i rischi in anticipo, mantenere i team allineati e prendere decisioni migliori senza dover scavare tra i fogli di calcolo.

Ciò che apprezzo di più di Celoxis è la chiarezza con cui mostra le tempistiche dei progetti, i carichi di lavoro e le dipendenze, il tutto in un unico posto. Offre una visione reale di ciò che sta accadendo in ogni progetto, così nulla sfugge all'attenzione. La dashboard rende facile individuare i rischi in anticipo, mantenere i team allineati e prendere decisioni migliori senza dover scavare tra i fogli di calcolo.

📚 Leggi anche: Le migliori strategie per gestire il project management dei clienti

8. Notion (Ideale per creare un unico Centro di comando rivolto ai clienti)

tramite Notion

Notion è uno spazio di lavoro digitale all-in-one che puoi utilizzare per raccogliere idee, pianificare le roadmap dei progetti e effettuare il monitoraggio del lavoro dall'inizio alla fine.

In sostanza, puoi collegare le attività ai progetti ed evidenziare una barra di avanzamento in tempo reale sulla dashboard del cliente, che calcola automaticamente lo stato di completamento in base alle attività secondarie. Ciò offre a tutte le parti interessate una visione chiara e sempre aggiornata dell'andamento del lavoro.

Notion supporta anche automazioni leggere per semplificare le attività amministrative ripetitive. Ad esempio, puoi assegnare automaticamente un responsabile della qualità quando un'attività passa allo stato "In revisione" o inviare una notifica a un canale Slack specifico nel momento in cui un progetto viene contrassegnato come "Bloccato".

Tutto questo può essere presentato come un unico hub rivolto ai clienti utilizzando modelli di portale clienti riutilizzabili. Puoi incorporare la Sequenza del progetto, una cartella di Google Drive, un video di benvenuto su Loom e persino le fatture in corso su un'unica pagina.

Con Notion IA, puoi effettuare ricerche tra migliaia di pagine per riassumere la cronologia di un client specifico o compilare automaticamente i campi del database a partire da un brief di progetto. In questo modo, la documentazione e la consegna rimangono perfettamente allineate senza bisogno di sintesi manuali.

Le migliori funzionalità di Notion

Monitora i progetti utilizzando database flessibili con proprietà personalizzate e diverse visualizzazioni, tra cui tabella, bacheca e Sequenza

Crea documentazione di progetto collaborativa, brief, PRD e aggiornamenti utilizzando documenti condivisi che coesistono con i dati del progetto

Pubblica pagine di progetto e aree di lavoro rivolte ai clienti utilizzando Notion Sites, con controlli di condivisione e accesso configurabili

Limiti di Notion

Le prestazioni potrebbero risultare compromesse su pagine di grandi dimensioni o complesse, mentre l'accesso offline limitato potrebbe influire sui team che lavorano senza una connessione stabile

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 9.100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.650 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente di G2 afferma:

Notion è di gran lunga il miglior strumento che abbia mai usato per riunire i miei progetti, le mie idee e le mie attività in un unico spazio fruibile, senza confusione o disordine. I database sono incredibilmente robusti e l'utilizzo delle visualizzazioni per ottenere informazioni utili o creare rapidamente una dashboard personale si è rivelato prezioso. Recentemente ho anche iniziato a provare gli agenti AI, che finora si sono dimostrati sia utili che davvero entusiasmanti da usare.

Notion è di gran lunga il miglior strumento che abbia mai usato per riunire i miei progetti, le mie idee e le mie attività in un unico spazio fruibile, senza confusione o disordine. I database sono incredibilmente robusti e l'utilizzo delle visualizzazioni per ottenere informazioni utili o creare rapidamente una dashboard personale si è rivelato prezioso. Recentemente ho anche iniziato a provare gli agenti IA, che finora si sono dimostrati sia utili che davvero entusiasmanti da usare.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: mentre Notion ti aiuta a creare un Centro di comando rivolto ai clienti, ClickUp fa un passo in più mantenendo la collaborazione in tempo reale e operativa all'interno del flusso di lavoro stesso. Con ClickUp SyncUps, i team e i clienti possono partecipare a conversazioni contestuali in tempo reale direttamente collegate a attività, documenti o Sequenze. Non c'è bisogno di indirizzare i clienti verso una dashboard statica o di aspettare che leggano gli aggiornamenti asincroni. Il risultato? Decisioni più rapide, meno riunioni di aggiornamento e meno follow-up manuali, perché le discussioni, gli aggiornamenti e i passaggi successivi avvengono nello stesso luogo in cui il lavoro viene effettivamente svolto. Collaborazione in tempo reale con i clienti grazie a ClickUp SyncUps

9. Trello (Ideale per una visibilità semplice e senza intoppi per i clienti)

tramite Trello

Vuoi organizzare i tuoi elenchi di cose da fare, tenere traccia delle scadenze e collaborare con i team su semplici bacheche Kanban? Trello, uno strumento visivo per la gestione del lavoro, è proprio quello che fa al caso tuo.

Puoi creare bacheche per i progetti, elenchi per le fasi (come Da fare, In corso e Terminato) e schede per le singole attività, che possono essere spostate tra gli elenchi man mano che procedi. L'intero sistema è progettato per essere immediatamente comprensibile, anche per gli utenti non esperti di tecnologia.

Trello non offre un portale clienti dedicato predefinito. Tuttavia, puoi utilizzare i Power-Up, ovvero i componenti aggiuntivi e le integrazioni di Trello, per introdurre automazioni, autorizzazioni e controlli di visibilità.

Questo ti permette di mostrare ai clienti solo le schede o le colonne selezionate all'interno di una bacheca, creando una vista cliente snella e intuitiva senza sovraccaricarli di informazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Condividi bacheche o schede specifiche con stakeholder esterni utilizzando Power-Up di terze parti che generano link sicuri e di sola visualizzazione senza richiedere un account Trello

Controlla quali progetti vengono mostrati ai clienti isolando il lavoro in bacheche dedicate e limitando la visibilità esterna a livello di bacheca

Incorpora bacheche Trello o visualizzazioni a schede all'interno di strumenti di portale esterni o hub clienti insieme a documenti, link e altre risorse condivise

Limiti di Trello

La reportistica avanzata e le dipendenze richiedono in genere potenziamenti a pagamento o integrazioni esterne

Prezzi di Trello

Free

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.880 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.425 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un utente di G2 afferma:

Mi piace usare Trello per il project management e la gestione delle attività perché mi aiuta a gestire più attività contemporaneamente e semplifica la revisione. Apprezzo le aree di lavoro e le funzionalità di monitoraggio del tempo. Gestiamo più progetti contemporaneamente creando aree di lavoro separate per ogni client. Per le varie attività, creiamo bacheche per gestire facilmente tutto.

Mi piace usare Trello per il project management e la gestione delle attività perché mi aiuta a gestire più attività contemporaneamente e semplifica la revisione. Apprezzo le aree di lavoro e le funzionalità di monitoraggio del tempo. Gestiamo più progetti contemporaneamente creando aree di lavoro separate per ogni client. Per le varie attività, creiamo bacheche per gestire facilmente tutto.

10. Bonsai (Ideale per liberi professionisti e piccoli team di assistenza)

tramite Bonsai

Bonsai è una piattaforma di gestione aziendale che ti offre un hub centralizzato per organizzare progetti, documenti, contratti e fatture dei clienti.

Puoi creare elenchi di attività, applicare modelli di gestione dei clienti, impostare date di scadenza e ricevere promemoria via email, garantendo consegne semplici e prevedibili.

Dal punto di vista del cliente, puoi personalizzare completamente il portale con il tuo logo, i tuoi colori e la tua identità visiva, in modo che ogni interazione risulti professionale e coerente. Condividi link sicuri che consentono ai clienti di accedere al loro portale senza dover creare un account.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bonsai

Scopri chi sta lavorando a cosa e riorganizza i tempi al volo grazie alla reportistica in tempo reale su carico di lavoro, capacità e stato delle attività

Condividi i progetti con autorizzazioni personalizzabili per i clienti, consentendo commenti, revisioni e collaborazione direttamente sulle attività di lavoro

Tieni traccia dei budget, delle registrazioni delle ore lavorative e dei risultati finanziari mentre i tuoi team registrano il lavoro svolto e lo stato delle attività

Limiti di Bonsai

I flussi di lavoro relativi all'onboarding dei clienti, che comprendono proposte, contratti, fatturazione e questionari, non sono completamente automatizzati e spesso richiedono approvazioni manuali

Prezzi di Bonsai

Base: 15 $ al mese per utente

Essentials: 25 $ al mese per utente

Premium: 39 $ al mese per utente

Elite: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Bonsai

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bonsai?

Un utente di G2 afferma:

È incredibile poter inviare contratti, proposte, fatture e moduli ai clienti tutti dalla stessa piattaforma. Adoro il fatto che Bonsai sia un punto di riferimento unico per liberi professionisti e piccole imprese. Utilizzo Bonsai quasi ogni giorno per la mia attività. Il loro team del supporto è molto disponibile e risponde rapidamente a qualsiasi problema io possa incontrare.

È incredibile poter inviare contratti, proposte, fatture e moduli ai clienti tutti dalla stessa piattaforma. Adoro il fatto che Bonsai sia un punto di riferimento unico per liberi professionisti e piccole imprese. Utilizzo Bonsai quasi ogni giorno per la mia attività. Il loro team del supporto è molto disponibile e risponde rapidamente a qualsiasi problema io possa incontrare.

📚 Per saperne di più: Il processo di onboarding dei clienti in 8 passaggi con modelli

11. Dock (Ideale per l'onboarding e i portali brandizzati)

tramite Dock

I tuoi piani di progetto stanno iniziando a sembrare troppo complicati da consultare per i clienti? Dock potrebbe esserti d'aiuto. Il suo editor drag-and-drop ti consente di personalizzare le sezioni del portale, le pagine e gli elementi incorporati in modo che rispecchino il tuo modo di lavorare con i clienti.

Utilizza i moduli integrati o incorpora qualsiasi strumento di sondaggio per raccogliere input direttamente all'interno del flusso di lavoro. Con Dock AI, puoi anche creare attività ricche di contesto allegando chiari inviti all'azione a link, file e video, trasformando le risorse statiche in passaggi guidati.

I video di Loom, le presentazioni di Google Slides, i moduli Typeform e i file Figma possono essere inseriti direttamente nel portale come widget interattivi all'interno di ogni sezione o attività. Dock si integra con i più diffusi strumenti di project management dei clienti, come Asana, ClickUp e Jira.

Le migliori funzionalità

Personalizza i tuoi portali clienti con il logo, il banner, i colori del marchio e il dominio del sito web della tua azienda per offrire un'esperienza coerente e in linea con il marchio

Analizza il coinvolgimento dei clienti utilizzando statistiche a livello di area di lavoro, tra cui visualizzazioni, interazioni e tempo trascorso sulle risorse condivise

Condividi risultati, risorse e contenuti incorporati (file, link, dashboard, video) in un'area di lavoro collaborativa e sicura

Limiti di Dock

Il configuratore di proposte e gli strumenti di progettazione del portale non offrono funzionalità sufficienti per una personalizzazione avanzata

Prezzi Dock

Free

Standard: 350 $ al mese per utente

Premium: 750 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dock

G2: 4,7/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Dock?

Un utente di G2 afferma:

Dock è facile da usare e intuitivo sia per il nostro team interno che per i clienti. L'assistenza tramite chat integrata è eccezionale: è accessibile, reattiva e davvero utile ogni volta che sorgono domande. Ma soprattutto, Dock ha portato struttura e chiarezza al nostro processo di onboarding, cosa che non avevamo con il nostro precedente approccio basato sulle e-mail.

Dock è facile da usare e intuitivo sia per il nostro team interno che per i clienti. L'assistenza tramite chat integrata è eccezionale: è accessibile, reattiva e davvero utile ogni volta che sorgono domande. Ma soprattutto, Dock ha portato struttura e chiarezza al nostro processo di onboarding, cosa che non avevamo con il nostro precedente approccio basato sulle email.

⭐ Bonus: Ecco una rapida panoramica dei migliori software con portale clienti dotati di funzionalità di project management 👇

👀 Lo sapevi? Il project management moderno risale a Frederick Winslow Taylor, che introdusse la gestione scientifica all'inizio del XX secolo. Il suo lavoro si concentrava sull'ottimizzazione dei flussi di lavoro, sull'efficienza delle attività e sulla produttività del lavoro. Questi principi hanno poi dato forma alla pianificazione strutturata dei progetti.

12. FuseBase (Ideale per progetti con un elevato volume di documenti, in stile deal room)

tramite FuseBase

FuseBase è una piattaforma di collaborazione all-in-one che funge da ponte tra la tua area di lavoro interna e l'esperienza del client.

Da un lato, puoi redigere e perfezionare i documenti in privato con il tuo team, aggiungere commenti, effettuare il monitoraggio delle ore fatturabili e scambiare liberamente idee. Dall'altro lato, quando sei pronto, puoi pubblicare la stessa pagina sul portale clienti in modo che questi possano visualizzare solo la versione professionale.

Ogni portale può includere un proprio agente IA, addestrato esclusivamente sui contenuti di condivisione di quel client. Questi agenti fungono da assistenti personali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rispondendo a domande come "Quando è l'attività cardine successiva?" o "Qual è stato il feedback sull'ultimo progetto?" utilizzando i dati del portale stesso.

FuseBase affronta anche una sfida specifica della gestione dei progetti: il cambio di contesto. Una singola pagina sulla piattaforma può contenere una Sequenza del progetto (Gantt/Kanban), un foglio Google incorporato, una guida video e un'area per il caricamento dei file. Funge da unica fonte di verità per il progetto, sostituendo link sparsi e email di stato.

Le migliori funzionalità/funzioni di FuseBase

Crea sale dedicate alle trattative e spazi di progetto che riuniscano discussioni, file, contratti e cronologia delle attività per ogni client o incarico

Configura agenti IA addestrati sui contenuti condivisi per rispondere alle domande, estrarre informazioni e automatizzare le interazioni di routine sul portale

Monitora l'utilizzo delle aree di lavoro e l'attività dei clienti grazie alle analisi integrate, al monitoraggio degli accessi e ai controlli delle autorizzazioni

Limiti di FuseBase

Sono stati segnalati problemi di prestazioni e affidabilità; talvolta la correzione dei bug e l'implementazione dei miglioramenti richiesti richiedono più tempo del previsto

Prezzi di FuseBase

Solo: 39 $ al mese per utente

Essentials: 99 $ al mese per utente

Avanzato: 332 $ al mese per utente

Unlimited: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FuseBase

G2: 4,7/5 (oltre 105 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FuseBase?

Un utente di G2 afferma:

Ciò che trovo più utile è lo stile elegante e l'utilizzo dei portali clienti. È basato sul web e funziona quasi come un sito web personalizzato con un login. Questo è solo il portale rivolto ai clienti. Dispone anche di un backend per amministratori e utenti con diritti utente granulari. Il backend è un'area di lavoro per amministratori/utenti e team. È qui che si archiviano i file caricati, si aggiungono attività e persino si incorporano contenuti. È quindi possibile scegliere di collegarli o mostrarli sul portale rivolto ai clienti.

Ciò che trovo più utile è lo stile elegante e l'utilizzo dei portali clienti. È basato sul web e funziona quasi come un sito web personalizzato con un login. Questo è solo il portale rivolto ai clienti. Dispone anche di un backend per amministratori e utenti con diritti utente granulari. Il backend è un'area di lavoro per amministratori/utenti e team. È qui che si archiviano i file caricati, si aggiungono attività e persino si incorporano contenuti. È quindi possibile scegliere di collegarli o mostrarli sul portale rivolto ai clienti.

13. Smartsheet (Ideale per la creazione di reportistica per i clienti direttamente dal foglio di calcolo)

tramite Smartsheet

Smartsheet è una piattaforma di gestione del lavoro. Ampiamente riconosciuta per la sua interfaccia simile a un foglio di calcolo, ti consente non solo di organizzare il lavoro, monitorare i risultati chiave e creare report personalizzati, ma anche di effettuare la condivisione di dati in tempo reale con i clienti senza esporre campi interni sensibili.

Puoi controllare esattamente cosa i clienti possono modificare. Ad esempio, potrebbero essere in grado di aggiornare lo stato di approvazione del cliente o caricare file, ma non potranno in alcun modo modificare le colonne relative al budget speso o alla data di scadenza.

Per rendere più comprensibili i progressi, puoi creare dashboard rivolte ai clienti con grafici e riepiloghi in tempo reale. Gli strumenti di IA di Smartsheet possono aiutarti a generare visualizzazioni, riassumere lo stato delle attività e tradurre o riscrivere i contenuti, in modo che i clienti abbiano chiarezza senza dover ricorrere alla reportistica manuale.

Smartsheet si adatta al flusso di lavoro del tuo team, indipendentemente dal fatto che tu segua una metodologia Agile, Waterfall o ibrida.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Condividi fogli di lavoro e report con utenti esterni tramite autorizzazioni controllate e accesso basato su moduli

Utilizza il modulo predefinito di Smartsheet per raccogliere, filtrare, richiedere campi chiave e visualizzare qualsiasi richiesta di lavoro dei clienti

Configura flussi di lavoro versatili con azioni e condizioni multiple su diversi dispositivi e piattaforme di comunicazione, o app come Teams e Slack

Limiti di Smartsheet

Le recenti modifiche alle licenze richiedono che un numero maggiore di utenti disponga di postazioni a pagamento, il che può aumentare significativamente i costi per le aziende in cui molti collaboratori necessitano solo di un accesso di base per la modifica

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Avanzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 21.370 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.460 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Un utente di G2 afferma:

Smartsheet offre una vasta gamma di strumenti per lavorare in modo efficiente. Ci sono molte funzionalità/funzioni che non ho ancora scoperto appieno, ma tutto sembra facile e intuitivo da usare. Il modo migliore per descriverlo è: Excel potenziato.

Smartsheet offre una vasta gamma di strumenti per lavorare in modo efficiente. Ci sono molte funzionalità/funzioni che non ho ancora scoperto appieno, ma tutto sembra facile e intuitivo da usare. Il modo migliore per descriverlo è: Excel potenziato.

Ripensa la consegna con un software di project management dotato di portali clienti

Il lavoro con i clienti spesso si trasforma in un circolo vizioso di aggiornamenti, spiegazioni e ricostruzioni del contesto.

Il tempo viene sottratto alla consegna e dedicato a email di stato, unità condivise e follow-up. Un moderno sistema di project management con un portale clienti sicuro integra queste interazioni direttamente nel flusso di lavoro.

ClickUp combina portali clienti con IA contestuale, automazioni, dashboard, condivisione sicura dei file e flussi di lavoro strutturati all'interno di un unico spazio di lavoro connesso.

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