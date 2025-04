Come creare un dashboard per i client (+ esempi)

Molti client oggi preferiscono il self-service. 🤖✨

Si aspettano risposte rapide alle loro query, informazioni dettagliate a portata di mano e strumenti per svolgere attività in modo indipendente, come ordini, pianificazioni, monitoraggio o risoluzione di problemi.

La maggior parte delle aziende lo sa.

Verifica dei fatti: il 53% ritiene che i propri client siano molto soddisfatti delle loro offerte self-service oggi è solo del 14%.

Questo perché la maggior parte dei client trova i sistemi self-service troppo rigidi per affrontare la complessità dei loro problemi. Nel 43% dei casi, non trovano i contenuti rilevanti alle loro query.

È qui che una dashboard client ben progettata può trasformare il gioco. In questo blog, approfondiremo tutto quello che c'è da sapere sulla creazione di dashboard per i clienti che forniscano un valore reale.

Iniziamo. ✅

Che cos'è un dashboard per i clienti?

Una dashboard clienti è un'area di lavoro digitale personalizzata che consente ai clienti di interagire con la vostra azienda in tempo reale. Fornisce un accesso centralizzato alle risorse essenziali, come le basi di conoscenza, le sequenze dei progetti, i KPI e i report personalizzati, mettendo insieme dati provenienti da varie fonti. 📊

Integrato con uno stack tecnologico completo, che comprende servizi a pagamento o

href/ https://clickup.com/it/blog/1964/software-gratuito-per-la-gestione-dei-progetti/ software di project management gratuito o a pagamento /%href/

il dashboard client facilita la collaborazione tra le piattaforme di BI, i sistemi CRM e gli strumenti di comunicazione.

Questa trasparenza tiene informati i client sullo stato del progetto, rafforzando le relazioni e assicurando che nessun dettaglio critico venga trascurato. Il dashboard aumenta anche l'efficienza delle risorse centralizzando i dati rilevanti e automatizzando gli aggiornamenti.

Vantaggi della creazione di un dashboard per il cliente

Potreste pensare: "Tutto questo sembra fantastico, ma non possiamo limitarci alle email e al telefono per entrare in contatto con i client?" Certo, è possibile. Ma questo non funziona se volete scalare le vostre operazioni in modo efficiente. La creazione di un dashboard per i client ha i suoi vantaggi. Si ha la possibilità di:

1. Gestire le relazioni con più stakeholder

Cosa succede se i vostri agenti di esito positivo devono rispondere alle domande di 10 o più stakeholder per ogni account client?

Non è un lavoro estenuante a lungo termine?

Quando tutte le parti interessate hanno accesso allo stesso pratico portale con tutte le informazioni a loro disposizione, gestione del cliente diventa molto più semplice e d'impatto.

2. Aiutare i clienti a evitare errori costosi

Se i vostri client operano in settori regolamentati come quello sanitario, bancario o manifatturiero, offrire una dashboard con funzionalità/funzione di conformità incorporate è una svolta. Può aiutarli a rimanere in linea con gli standard del settore, a risparmiare tempo e denaro e a evitare grattacapi legali.

3. Mostrare il valore del vostro provider

Supponiamo che siate un'agenzia di marketing.

Potete incorporare visualizzazioni di dati nella dashboard dei vostri clienti, mostrando metriche specifiche come la frequenza di rimbalzo del sito web, la valutazione delle parole chiave e il CTR organico. In questo modo, i client possono vedere immediatamente l'impatto dei vostri lavori richiesti sulla loro SEO a ogni tempo registrato.

Più è vantaggioso lavorare con voi, più è probabile che vogliano rimanere. E dato che una semplice 5% di aumento dei rinnovi dei clienti può generare un aumento dei profitti di oltre il 25% (è ancora vero nel 2024), la creazione di un dashboard per i clienti non è un problema.

4. Distinguersi dalla concorrenza

Non tutte le aziende offrono dashboard per i clienti. Ma il bello è che sono utili per qualsiasi settore.

Ad istanza di un consulente finanziario, potreste creare un dashboard per i vostri client per monitorare i loro investimenti. Potete incoraggiarli a pagare un premio per questa ulteriore comodità.

In questo modo, non solo i vostri clienti attuali resteranno con voi, ma ne attirerete anche di nuovi che desiderano un migliore controllo sui loro dati nuovi e storici.

5. Scoprite le opportunità di innovazione

Nel corso del tempo, l'analisi dell'engagement incorporata nel vostro sistema di nel portale del cliente vi fornirà incredibili informazioni su ciò che dovete offrire, migliorare o eliminare dalla vostra offerta.

ad esempio, i vostri clienti SaaS potrebbero desiderare strumenti di IA o opzioni personalizzate di branding (come l'aggiunta del loro logo) nel vostro prodotto. Potete quindi innovare rapidamente sulla base del loro feedback e lanciare soluzioni prima che chiunque nel vostro settore ci pensi.

Cosa includere in un dashboard per i clienti?

Lo scopo della progettazione di un dashboard per i vostri clienti è fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno senza chiederle.

Ecco un elenco di tutte le funzionalità/funzione che dovrebbe offrire:

Monitoraggio di contratti e accordi: Facile accesso per rivedere, modificare o firmare digitalmente contratti e accordi

Facile accesso per rivedere, modificare o firmare digitalmente contratti e accordi **Centro di collaborazione documentale: un hub per la stesura, la condivisione e la modifica di proposte, reportistica professionale o file di progettazione

Sicurezza e controllo degli accessi: Protezione dei dati sensibili attraverso l'autenticazione a più fattori (MFA), il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e la crittografia dei dati

Protezione dei dati sensibili attraverso l'autenticazione a più fattori (MFA), il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e la crittografia dei dati Funzioni di comunicazione: Corrispondenza semplificata grazie all'integrazione di chat, bacheche ed email

Corrispondenza semplificata grazie all'integrazione di chat, bacheche ed email **Programmazione di eventi o riunioni: uno strumento di calendario integrato per fissare appuntamenti, scadenze e riunioni

**Panoramica sullo stato del progetto: visibilità immediata delle attività cardine, delle date di scadenza e dello stato delle consegne

Interfaccia di facile utilizzo: Design intuitivo con etichette cancellate e strutture di menu organizzate

Design intuitivo con etichette cancellate e strutture di menu organizzate Analisi delle prestazioni: Un'istantanea di metriche e KPI che offre approfondimenti sulle prestazioni aziendali complessive

Un'istantanea di metriche e KPI che offre approfondimenti sulle prestazioni aziendali complessive Libreria di formazione: Un repository di guide, FAQ e video tutorial per supportare la formazione e l'onboarding dei client

Come creare un dashboard per il cliente

La creazione di un dashboard può sembrare un'impresa ardua, soprattutto se è la prima volta. L'approccio migliore è fare un passo indietro e partire dalle basi. Vediamo come procedere.

1. Definire gli oggetti

Prima di fare qualsiasi cosa, pensate al motivo per cui volete costruire un dashboard per i vostri client.

Da fare: quali problemi volete risolvere per loro?

Da fare per monitorare i progetti in tempo reale? Il loro punto dolente è l'organizzazione di tutti i documenti e le fatture che ricevono?

O volete semplicemente ridurre al minimo la pressione sui vostri team durante la gestione del team?

Qualunque sia il problema, chiedetelo prima ai vostri client.

Riunitevi con loro, sia di persona che virtualmente, o condividete un sondaggio a risposta aperta usando strumenti per il feedback dei clienti . Ascoltate i loro pensieri, le loro preoccupazioni e le loro idee e raccoglietele in modo ordinato in Documenti di ClickUp .

Grazie a funzionalità/funzione quali pagine annidate, opzioni di stile e modelli, è possibile creare un documento centralizzato che catturi il "perché" e il "come" del progetto dashboard.

È possibile collaborare con il team in tempo reale all'interno di questi documenti, taggandoli, assegnando elementi d'azione specifici e persino convertendo il feedback in attività tracciabili.

Tenere sotto controllo tutti gli oggetti del dashboard del cliente con ClickUp Documenti

Inoltre, l'Hub documenti di ClickUp consente di mantenere facilmente accessibili, verificate e ricercabili tutte le risorse specifiche del cliente, in modo che ogni membro del team possa individuare rapidamente le informazioni critiche per il progetto.

Consiglio speciale: Potete anche discutere internamente per capire quali sono le query più comuni che i client esistenti hanno spesso. Queste informazioni daranno forma al vostro dashboard e lo renderanno più utile fin dal primo giorno.

2. Definire i KPI del cliente

I dati raccolti nel primo passaggio vi aiuteranno a identificare i KPI rilevanti da monitorare nel dashboard.

ad esempio, se costruite siti web di e-commerce per i vostri client, avranno interesse a valutare l'efficacia del vostro servizio e il suo impatto sui risultati, dalla velocità del sito alle misure di sicurezza.

In questo caso, le loro metriche chiave sarebbero i tempi di caricamento delle pagine, l'affidabilità del tempo di attività, le conversioni del traffico e il tasso di abbandono del carrello. Fornire qualsiasi altra cosa che non sia in linea con la loro strategia aziendale sarebbe uno spreco.

href/ https://clickup.com/features/goals Obiettivi di ClickUp /%href/

, ad esempio, può essere un'aggiunta preziosa al processo di creazione delle dashboard.

All'interno della piattaforma, è possibile creare obiettivi misurabili specifici per le esigenze di ciascun client e suddividerli in traguardi, tra cui conteggi numerici, valori monetari, attività completate o opzioni binarie (vero/falso).

Guidate i vostri client verso l'esito positivo con ClickUp Obiettivi

È inoltre possibile creare cartelle all'interno della piattaforma per monitorare i KPI per categorie come cicli di sprint, OKR, scorecard settimanali e qualsiasi obiettivo essenziale in un unico luogo.

3. Progettazione del layout e dell'interfaccia utente

Quando progettate l'esperienza della dashboard, date la priorità alla prospettiva del cliente. L'obiettivo principale deve essere la funzione e la facilità di navigazione. Non volete che i vostri client vadano a caccia di informazioni: vogliono chiarezza e semplicità.

Pertanto, pensate al loro flusso di lavoro e ponetevi domande quali:

Qual è la prima cosa che vogliono vedere quando accedono al sito?

Come si può garantire che l'interfaccia sia intuitiva per i nuovi utenti?

Da cosa si aspettano di essere personalizzati in termini di layout, widget o opzioni di visualizzazione dei dati?

Ci sono funzionalità/funzione di accessibilità (ad esempio, navigazione da tastiera, compatibilità con i lettori a schermo singolo o con la sintesi vocale) che dovrebbero essere prese in considerazione?

Come piattaforma di abilitazione commerciale, immaginate di fornire ai client un portale che visualizzi le metriche in aree ben visibili, in alto o in una sezione contrassegnata come "ad alta priorità"

Raggruppate le metriche in modo logico per migliorare l'usabilità.

Ad esempio, i dati relativi alle interazioni con i clienti (numero di follower o tempi di risposta) possono essere inseriti in una sezione. Allo stesso tempo, le metriche relative alle prestazioni commerciali (ad esempio, gli affari conclusi, la crescita della pipeline e le previsioni di fatturato) possono essere raggruppate separatamente.

Una struttura commerciale di questo tipo Reportistica CRM consente ai vostri client di interpretare i loro dati a colpo d'occhio, senza sovraccarico di informazioni.

href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp dashboard /%href/

i cruscotti ClickUp offrono layout personalizzabili che consentono di progettare un'interfaccia incentrata sulle esigenze del client. Utilizzando i widget come blocchi, è possibile aggiungere grafici, elenchi di attività e indicatori di stato per visualizzare le informazioni rilevanti in modo evidente.

Creare un centro di comando personale per flussi di lavoro efficienti utilizzando ClickUp Dashboards

Ad esempio, supponiamo che i client abbiano bisogno di una rapida visibilità sulle Sequenze dei progetti.

In questo caso, è possibile includere widget per le scadenze delle attività, i grafici di Gantt o le visualizzazioni del carico di lavoro, assicurando che le metriche importanti siano sempre facili da trovare. ClickUp supporta anche la funzione drag-and-drop per i widget, in modo da poter regolare e perfezionare il layout in base alle preferenze dei client, creando un'interfaccia intuitiva.

Volete mostrare ai vostri client come state accelerando la consegna del software con meccanismi di reportistica specifici, come il grafico burn up/burn down e la velocità di sprint? Costruite una dashboard di sprint con facilità su ClickUp: c'è un modello per ogni settore o ambito di lavoro.

Inoltre, le sezioni e le opzioni di raggruppamento con codice colore rendono i dati più accessibili e visivamente attraenti.

Infine,

href/ https://clickup.com/ai IA ClickUp Brain /%href/

porta le dashboard a un livello superiore, fornendo risposte istantanee alle vostre domande. Chiedete all'IA qualsiasi cosa e la ricerca verrà effettuata su tutti i dashboard dell'area di lavoro, aiutandovi a far emergere le informazioni critiche senza dover cercare manualmente i dati.

Automazioni di standup nella dashboard con ClickUp Brain

Suggerimento: Utilizzate grafici, diagrammi e indicatori visivi come le barre di stato per presentare dati complessi. Incorporate elenchi a discesa o schede per offrire approfondimenti su richiesta, mantenendo l'interfaccia pulita. Infine, progettate un layout che si adatti fluidamente a qualsiasi dimensione dello schermo, sia esso visualizzato su desktop, tablet o dispositivi mobili.

4. Integrare strumenti e servizi chiave

Il valore di un dashboard per i client è direttamente legato all'accuratezza e alla freschezza dei dati che visualizza.

Per questo motivo è necessario integrarla con lo stack tecnologico esistente, da

href/ https://clickup.com/it/blog/20792/visual-project-management/ visual project management /%href/

strumenti di gestione dei progetti, CRM e software di account, per cui il dashboard viene popolato da un ampio intervallo di origini dati.

Ad esempio, un dashboard per un'azienda client basata sui servizi potrebbe visualizzare i dati di fatturazione di QuickBooks, le metriche del traffico web di Google Search Console e i punteggi di soddisfazione dei clienti di HubSpot.

href/ https://clickup.com/teams/crm ClickUp CRM /%href/

offre integrazioni con molti strumenti che migliorano l'accuratezza dei dati e la connessione.

Date una panoramica veloce dei dati dei client con ClickUp CRM

Ad esempio, è possibile integrarlo con Asana o Jira per centralizzare gli aggiornamenti dei progetti e le attività cardine in un'unica dashboard. Per il monitoraggio della produttività, potete optare per Slack, Area di lavoro di Google e Teams di Microsoft per ottimizzare la comunicazione senza dover cambiare app.

💡Pro Tip: Integrando API e dati in tempo reale, è possibile aggiungere avvisi o notifiche che si attivano quando vengono riunite determinate soglie (ad esempio, l'utilizzo delle risorse scende al di sotto di un numero specifico o si verifica un errore critico di pianificazione).

5. Privilegiare la sicurezza

Gli ultimi anni hanno mostrato gli effetti devastanti che misure di sicurezza insufficienti possono avere sulle aziende.

Per istanza, nel 2024, una grave vulnerabilità in un sistema di gestione dei contenuti

href/ https://social.cyware.com/news/hacker-claims-to-breach-indian-isp-hathway-and-leaks-four-million-users-kyc-data-8b650405 utilizzato da Hathway ha esposto i dati sensibili del KYC /%href/

come nomi, indirizzi, numeri di telefono e ID email di oltre 4 milioni di personalizzati, con conseguenti danni costosi e gravi danni alla reputazione.

Si tratta di una promemoria importante del fatto che anche il dashboard del cliente può essere un punto di voce per i malintenzionati, se non adeguatamente protetto. Anche qualcosa di semplice come una politica di password debole può rendere il sistema vulnerabile.

Ecco perché funzionalità/funzione di sicurezza come l'autenticazione a più fattori (MFA), il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e la crittografia dei dati dovrebbero essere componenti non negoziabili del vostro dashboard client.

Certo, potete invitare qualsiasi client in ClickUp come ospite e condividere con lui la dashboard, in modo che possa visualizzare gli aggiornamenti del progetto e collaborare in un unico luogo. Tuttavia, mantenere la sicurezza è una parte importante di questo processo.

È possibile organizzare i singoli account dei clienti con una gerarchia scalabile di cartelle ed elenchi e impostare autorizzazioni granulari per controllare chi vede cosa, comprese le persone del team e gli stakeholder esterni.

Suggerimento: Aggiornate regolarmente i protocolli di sicurezza in modo che le autorizzazioni degli utenti rimangano allineate con le modifiche dei ruoli o delle responsabilità del team. Fate in modo che i vostri client sappiano esattamente come vengono protetti i loro dati. Fate della sicurezza un punto di forza e create fiducia.

Esempi di dashboard per i clienti: I migliori modelli di ClickUp da utilizzare

Non è sempre necessario partire da zero o reinventare la ruota quando si costruisce una dashboard. Molti

href/ https://clickup.com/it/blog/74446/modelli-di-gestione-del-cliente/ modelli di gestione del client /%href/

possono farvi risparmiare tempo e lavoro, garantendo al contempo un layout professionale. Di seguito sono riportati cinque eccellenti esempi di dashboard di ClickUp che potete utilizzare.

1. Monitoraggio della salute dei clienti dell'agenzia

In qualità di agenzia, è probabile che vi destreggiate tra più client. Il monitoraggio dei livelli di soddisfazione e dello stato di salute dei progetti sarà sempre in cima al vostro elenco di cose da fare, ma ammettiamolo: è un'attività travolgente.

Il

Il Monitoraggio della salute dei client dell'agenzia da ZenPilot integrato con ClickUp, risolve proprio questo problema.

integrato con ClickUp, risolve proprio questo problema.

Centralizza i dati importanti dalle email ai fogli di calcolo e fornisce un quadro chiaro di quali client hanno bisogno di supporto immediato e di quali account funzionano senza problemi.

Il modello offre funzionalità/funzione come:

Tracciamento delle attività integrato per tenere d'occhio l'impegno e la reattività dei client

Video tutorial per aiutarvi a impostare e personalizzare il layout in base alle esigenze della vostra agenzia

Otto viste preconfigurate per visualizzare tutto, dai servizi resi e gli oggetti raggiunti ai punteggi NPS

Scarica questo modello

Monitoraggio della salute dei client dell'agenzia da ZenPilot e ClickUp

/ctaBtn/ https://clickup.com/agency-client-health-tracker-template-zenpilot Scarica questo modello /%ctaBtn/

2. Modello di esito positivo per i clienti di ClickUp

Come in ogni altra azienda, l'esito positivo dei clienti deve essere il vostro punto focale. Per analizzare il grado di impegno e di commitment dei client nel mantenere la loro relazione con voi, utilizzate il modello di successo del cliente di ClickUp Modello ClickUp per l'esito positivo dei clienti .

href/ https://clickup.com/templates/client-success-t-109300739 Modello ClickUp per l'esito positivo dei clienti /%href/

.

In effetti, ha ancora più senso se siete un'azienda SaaS che vuole assicurarsi che i client traggano il massimo valore dal prodotto.

Il modello fornisce una visualizzazione completa del percorso di ciascun client, coprendo le fasi dall'onboarding ai rinnovi e monitorando i rischi potenziali e le prestazioni. Consente di fissare obiettivi chiari per i clienti e di misurare l'esito positivo dei servizi rispetto a tali obiettivi.

Modello di esito positivo per i client di ClickUp

Con questo modello è possibile:

Utilizzare la vista Gantt Chart per visualizzare le sequenze temporali del progetto

Distribuire internamente le attività ai membri del team più appropriati

Seguire i client per avere un feedback grazie all'integrazione con le email

/ctaBtn/ https://app.clickup.com/signup?template=t-109300739&department=support Scaricare questo modello /%ctaBtn/

3. Modello di collaborazione per l'esito positivo del cliente di ClickUp

Questo è specifico per allineare i team commerciali e di produzione che devono coordinare i lavori richiesti per garantire flussi di lavoro fluidi e la consegna tempestiva dei progetti.

Il

href/ https://clickup.com/templates/client-success-collaboration-t-216126854 Modello di collaborazione ClickUp per l'esito positivo del cliente /%href/

mantiene entrambi i reparti sulla stessa pagina con visualizzazioni condivise, riducendo le comunicazioni errate e gli errori durante il passaggio dei clienti, il che è una buona strategia.

Modello di collaborazione per l'esito positivo del cliente di ClickUp

Con questo modello è possibile:

Accedere a strumenti chiave come Mappa per le note interne, Modulo per la raccolta di informazioni sui client e Bacheca per mappare lo stato di avanzamento delle attività

Semplificare il monitoraggio con stati come Aperto e Completato, in modo che tutti i membri del team possano capire rapidamente a che punto è l'account

Impostare trigger automatici, come l'aggiornamento dei campi personalizzati quando vengono create nuove attività

/ctaBtn/ https://app.clickup.com/signup?template=t-216126854&department=operations Scarica questo modello /%ctaBtn/

4. Avvio rapido di ClickUp: Modello per i servizi al cliente

Chi non vuole chiudere le trattative in modo rapido ed efficiente, gestendo al contempo gli account dei client, le richieste di scoping e ottimizzando le risorse? Che si tratti di un rappresentante commerciale, di un responsabile delle relazioni con i clienti o di un responsabile di progetto, è necessario disporre del giusto modello di servizio al cliente strumenti di gestione dei client per il lavoro.

href/ https://clickup.com/blog/client-management-tools/ strumenti di gestione dei client /%href/

per il lavoro.

E il

href/ https://clickup.com/templates/quick-start-client-services-t-90090433234 ClickUp Quick Start: Modello per i servizi al cliente /%href/

è uno di questi framework su cui si può fare completo affidamento. Anche se inizialmente può sembrare complesso da usare, è facile da usare per i principianti.

Modello per i servizi client ClickUp Quick Start

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Creare attività e impostare assegnatari, date di scadenza, stati e altro ancora

Monitorare lo stato di salute del progetto con campi personalizzati come stime di durata, priorità, attività cardine e dipendenze

Memorizzare i processi, le risorse e le informazioni essenziali con il Team Wiki

/ctaBtn/ https://app.clickup.com/signup?template=t-90090433234&department=professional-services Scaricare questo modello /%ctaBtn/

5. Modello di Bacheca per la voce del cliente di ClickUp

In un mare di

href/ https://clickup.com/it/blog/38108/modelli-di-crm/ Modelli di CRM /%href/

da fare per trovare qualcosa che vi aiuti a capire meglio le esigenze, i desideri e le preferenze dei vostri clienti?

Il loro feedback è prezioso per perfezionare le vostre offerte. Ma raccoglierli, organizzarli e agire di conseguenza può essere una sfida

Il loro feedback è prezioso per perfezionare le vostre offerte. Ma raccoglierli, organizzarli e agire di conseguenza può essere una sfida Modello di Bacheca della Voce del Cliente di ClickUp .

.

Grazie al suo layout in stile Kanban, è possibile raccogliere le opinioni dei clienti in modo organizzato e garantire che vengano assegnate le priorità e affrontate dai team giusti.

Modello di Voice of the Customer di ClickUp

Il modello vi permette di:

Incorporare il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e i tag per una pronta risoluzione dei problemi

Utilizzare viste personalizzate come Elenco, Bacheca e Inizia qui per visualizzare i feedback in varie configurazioni

Strutturare il feedback da campi personalizzati come "Esigenza del cliente", "Fonte VoC" e "Soluzione"

/ctaBtn/ https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327950&department=engineering-product Scaricate questo modello /%ctaBtn/

Rendere felici i clienti e favorire la crescita aziendale con i dashboard

Ora che avete capito il valore dei dashboard, non sono solo strumenti piacevoli da avere: sono essenziali per consentire ai clienti di prendere decisioni sicure e basate sui dati.

Quando i clienti sono soddisfatti degli approfondimenti che vedono nel portale e riconoscono il vostro contributo, è una vittoria per tutte le parti coinvolte. 🎉

Inoltre, grazie a strumenti come ClickUp, è possibile creare facilmente i migliori dashboard per i clienti in base alle esigenze specifiche. Un vantaggio importante è rappresentato dall'estensione della libreria di modelli pronti all'uso, che rende semplice e veloce iniziare.

Registratevi per un account gratuito di ClickUp e iniziate a migliorare la soddisfazione dei clienti. 🚀

e iniziate a migliorare la soddisfazione dei clienti. 🚀