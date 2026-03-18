10 modelli gratuiti per strategie di ingresso nel mercato

Il 51% dei CEO dichiara di avere un piano per effettuare investimenti internazionali nel corso del prossimo anno.

Oggi l'ingresso nel mercato comporta la definizione dei prezzi, la posizione, l'adattamento al contesto locale, la scelta dei canali, la pressione della concorrenza, le tempistiche, le verifiche legali e centinaia di decisioni che diventano costose se prese nell'ordine sbagliato.

Ecco perché hai bisogno dei modelli di strategia di ingresso nel mercato. Ti offrono uno spazio per riflettere prima di committere, in modo che il tuo piano di espansione non si basi solo su ipotesi.

In questo post del blog esamineremo alcuni modelli gratuiti di strategie di ingresso nel mercato, cosa ti aiuta a pianificare ciascuno di essi e come scegliere il modello giusto per il tipo di espansione che stai perseguendo.

10 modelli di strategia di ingresso nel mercato in sintesi

Che cos'è un modello di strategia di ingresso nel mercato?

Un modello di strategia di ingresso nel mercato è un framework già pronto che ti aiuta a pianificare come un'azienda, un prodotto o un servizio entrerà in un nuovo mercato e a stabilire una connessione tra tale piano e una strategia di go-to-market più ampia.

In genere organizza le decisioni chiave che devi prendere, come ad esempio:

Mercato di riferimento: A chi vuoi vendere

Posizione: come distinguerti dalla concorrenza

Prezzi e pacchetti: quanto farai pagare e come presenterai l'offerta

Canali: Come raggiungerai i clienti

Azioni di go-to-market: i passaggi, le sequenze e i titolari del lancio

📚 Leggi anche: Modelli gratis per definire e perfezionare il tuo cliente ideale

Perché i modelli di strategia di ingresso nel mercato sono importanti per i team interfunzionali

Il tuo team di prodotto ha un piano, il marketing ne ha un altro e il reparto commerciale opera sulla base delle ipotesi formulate durante la riunione dello scorso trimestre. Questa mancanza di allineamento tra i team significa che tutti stanno lavorando sodo, ma non insieme.

👀 Lo sapevi? Una ricerca di Gartner mostra che i reparti marketing e commerciali collaborano solo in 3 delle 15 attività commerciali.

Un modello condiviso di strategia di ingresso nel mercato, specialmente se all'interno di una piattaforma collaborativa, elimina questi compartimenti stagni e crea un unico manuale operativo per tutti.

Ecco come un modello unificato trasforma il tuo flusso di lavoro:

Allineamento tra i reparti: tutti lavorano sulla base dello stesso modello, riducendo i continui scambi di opinioni su ambito, sequenze e responsabilità

Tempi di lancio più rapidi: le strutture predefinite eliminano il problema della "pagina bianca" e aiutano i team a concentrarsi sulla strategia piuttosto che sull'architettura dei documenti

Riduzione della dispersione delle informazioni: invece di dover setacciare le discussioni su Slack e le catene di email, tutte le decisioni relative all'ingresso nel mercato sono raccolte in un unico posto

Processo ripetibile: una volta che hai ottenuto un esito positivo nell’entrare in un mercato, il modello diventa una guida per la prossima espansione, creando un una volta che hai ottenuto un esito positivo nell’entrare in un mercato, il modello diventa una guida per la prossima espansione, creando un processo ripetibile

Visibilità dei rischi: i modelli con sezioni integrate dedicate all'analisi della concorrenza e alla determinazione dei prezzi migliorano i modelli con sezioni integrate dedicate all'analisi della concorrenza e alla determinazione dei prezzi migliorano la visibilità dei rischi e costringono i team ad affrontare potenziali punti ciechi prima del lancio

Invece del caos, otterrai un lancio fluido e coordinato. Tutti vedranno come il proprio lavoro influisca sugli altri, rendendo ogni ingresso nel mercato prevedibile e ripetibile. 🤩

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio delle azioni da intraprendere, il che comporta decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

I 10 migliori modelli di strategia di ingresso nel mercato

Ogni modello che troverai qui riguarda una fase o una funzione specifica, così potrai combinarli in base alle tue esigenze. La parte migliore? Si integrano perfettamente con i flussi di lavoro più ampi che gestisci su ClickUp.

Diamo un'occhiata 👇

1. Modello di strategia di ingresso sul mercato di ClickUp

Scarica il modello gratis Riunisci l'intero piano GTM in un unico posto con il modello di strategia Go-to-Market di ClickUp

Gestire un intero piano di go-to-market tra fogli di calcolo e documenti sparsi è la ricetta perfetta per scadenze non rispettate e comunicazioni errate. Il modello di strategia di go-to-market di ClickUp risolve questo problema riunendo l'intero ciclo di vita del GTM in un unico posto.

Il modello copre l'analisi di mercato, il pubblico di riferimento, il posizionamento, i messaggi, la strategia di canale e la sequenza di lancio. È perfetto per i team che stanno lanciando un nuovo prodotto o espandendo uno esistente in una nuova regione.

Perché questo modello ti piacerà:

Campi personalizzati ClickUp predefiniti : monitora i segmenti di mercato, il posizionamento competitivo e le attività cardine del lancio senza alcuna configurazione manuale

Viste multiple: Consenti al tuo team di lavorare come preferisce con Consenti al tuo team di lavorare come preferisce con le viste di ClickUp , come Elenco, Bacheca o Sequenza, il tutto rimanendo perfettamente sincronizzati

Dipendenze delle attività integrate: individua i colli di bottiglia prima che compromettano il tuo lancio, creando relazioni che mostrano quali attività ne bloccano altre

✅ Ideale per: Responsabili del marketing di prodotto che lanciano un nuovo prodotto o entrano in un nuovo mercato geografico.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: usa ClickUp Brain MAX quando la pianificazione del lancio inizia a espandersi tra schede, documenti e note di ricerca sparsi ovunque. Questo assistente IA da desktop ti aiuta a trovare risposte più rapidamente effettuando ricerche tra i tuoi documenti collegati e sul web. Può poi trasformare questi input in riassunti, note di posizionamento e elementi da intraprendere pronti per l'assegnazione. Abbinalo a Talk-to-Text per catturare idee al volo, senza usare le mani, ovunque ti trovi.

2. Modello di strategia di ingresso sul mercato di ClickUp

Scarica il modello gratis Mappa visivamente la strategia GTM su una lavagna online collaborativa con il modello ClickUp Go to Market Strategy.

I piani lineari basati sul testo possono talvolta ostacolare il brainstorming creativo necessario per un ingresso di successo nel mercato. Ecco perché il modello di strategia di ingresso nel mercato di ClickUp include una lavagna online.

Offre uno spazio collaborativo con funzionalità drag-and-drop che consente ai team di mappare la strategia prima di passare alla fase di esecuzione.

Perché questo modello ti piacerà:

Elementi drag-and-drop: mappa i segmenti di mercato, i profili dei clienti e la posizione competitiva su una tela infinita

Trasforma le idee in azioni: trasforma forme, post-it o testo dalle tue trasforma forme, post-it o testo dalle tue lavagne online ClickUp direttamente in attività di ClickUp attuabili senza dover ricreare il lavoro

Contesto centralizzato: incorpora documenti, link e ricerche direttamente nell'area di lavoro per arricchire le tue sessioni di pianificazione con informazioni

✅ Ideale per: sessioni di pianificazione nella fase iniziale in cui è necessario ottenere un allineamento interfunzionale sulle opportunità di mercato.

👀 Lo sapevi? L'IA sta già cambiando il comportamento d'acquisto a una velocità incredibile. Secondo Adobe, il traffico proveniente dai modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) verso i siti di vendita al dettaglio durante l'ultima stagione delle festività è aumentato del 693,4% rispetto all'anno precedente. La ricerca non è più l'unica porta d'accesso a un prodotto.

3. Modello ClickUp per la comunicazione della strategia di ingresso sul mercato

Scarica il modello gratis Allinea i messaggi su tutti i canali con il modello di comunicazione per la strategia di ingresso sul mercato di ClickUp

Quando il tuo messaggio non è coerente sui diversi canali, confondi i clienti e indebolisci il tuo marchio. Il modello di comunicazione per la strategia di ingresso sul mercato di ClickUp garantisce che la tua strategia e la sua attuazione verso l'esterno siano coerenti ovunque.

Utilizzali per definire tempestivamente la posizione di base, quindi riutilizza gli stessi blocchi di messaggi nei brief delle campagne, nelle comunicazioni con i partner e negli aggiornamenti rivolti ai clienti man mano che il lancio procede.

Perché questo modello ti piacerà:

Sezioni strutturate per i messaggi: Mantieni il tuo team allineato grazie ad aree dedicate ai messaggi chiave, alle proposte di valore e ai punti di discussione specifici per il pubblico

Maggiore coerenza dei messaggi: documenta l'esatta formulazione, gli argomenti a sostegno e le note sul pubblico che il tuo team dovrebbe utilizzare su tutti i canali

Monitoraggio chiaro delle versioni: scopri esattamente come si è evoluto il tuo posizionamento e perché grazie alla Cronologia delle versioni di ClickUp, eliminando ogni confusione su quale messaggio sia quello attuale

✅ Ideale per: responsabili della comunicazione che coordinano lanci multicanale tra i team di marketing, commerciali e partner.

💡 Consiglio dell'esperto: crea un documento ClickUp per tenere tutto il tuo piano iniziale di GTM in un unico posto. Puoi aggiungere link alla concorrenza, una tabella con i principali problemi dei clienti che il tuo prodotto risolve, mockup del prodotto e altro ancora. Crea il tuo piano di ingresso sul mercato in ClickUp Docs, che può essere condiviso e sottoposto a modifiche in modo collaborativo Poiché Docs è integrato con le tue attività e le tue Sequenze, la tua comunicazione e il tuo targeting rimangono ancorati a informazioni reali durante tutto il lancio.

4. Modello di analisi della concorrenza di ClickUp

Scarica il modello gratis Ricerca e monitoraggio dei concorrenti per ottenere una posizione più forte con il modello di analisi competitiva di ClickUp

Se stai elaborando una strategia di ingresso nel mercato ma non disponi di una chiara analisi della concorrenza, ti ritroverai a brancolare nel buio.

Il modello di analisi della concorrenza di ClickUp ti aiuta a ricercare, documentare e effettuare il monitoraggio dei concorrenti, in modo da poter posizionare il tuo prodotto per avere la meglio. Si tratta di uno strumento essenziale per qualsiasi team che conduca una valutazione iniziale del mercato.

Perché questo modello ti piacerà:

✅ Ideale per: responsabili della strategia che valutano i concorrenti prima di entrare in un nuovo mercato o espandersi in una nuova categoria.

🎥 E se l'IA potesse aiutarti a svolgere la tua analisi della concorrenza in modo più rapido ed efficiente? È possibile! Guarda questo video per scoprire come ChatGPT può aiutarti a individuare rapidamente le lacune di mercato.

5. Modello ClickUp per la ricerca di mercato

Scarica il modello gratis Organizza le ricerche di mercato e documenta i risultati per prendere decisioni migliori con il modello di ricerca di mercato di ClickUp

Il modello di ricerca di mercato di ClickUp ti aiuta a organizzare la ricerca che dà forma a un piano di ingresso nel mercato più intelligente, dalla definizione del problema alla scelta del metodo di raccolta dati più adatto, fino alla documentazione dei risultati.

È particolarmente utile quando devi verificare la domanda, comprendere il comportamento dei clienti o testare le ipotesi prima di entrare in un nuovo mercato. Con attività secondarie relative a ambito, domande, Sequenza ed esecuzione, il modello mantiene la ricerca pratica e legata alle decisioni.

Perché questo modello ti piacerà:

Sezioni di ricerca approfondite: assicurati di coprire tutti gli aspetti con sezioni dedicate alla valutazione delle dimensioni del mercato (TAM, SAM, SOM), ai segmenti di clientela, alle tendenze del settore e alle considerazioni normative

Monitoraggio ricco di dati: monitora le origini dati, i livelli di affidabilità e l'attualità dei dati con i campi personalizzati di ClickUp, così saprai sempre quanto sono affidabili le tue informazioni

Sintesi collaborativa: lavora in tempo reale con i tuoi colleghi per sintetizzare i risultati utilizzando lavora in tempo reale con i tuoi colleghi per sintetizzare i risultati utilizzando i documenti collaborativi di ClickUp integrati direttamente nelle tue attività di ricerca

✅ Ideale per: responsabili della ricerca di mercato e team di strategia di prodotto che valutano la domanda dei clienti prima di entrare in un nuovo mercato.

🧠 Curiosità: Il primo banner pubblicitario in assoluto ha registrato un tasso di clic (click-through rate) di circa il 44%. Oggi quel numero sembra inventato, ma nel 1994 le persone non avevano mai visto prima un annuncio cliccabile, quindi ci cliccavano davvero.

📚 Per saperne di più: Come condurre ricerche di mercato e trasformare i dati in azioni concrete

6. Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Scarica il modello gratis Definisci la visione, l'USP e i messaggi in un unico posto con il modello di posizionamento del prodotto di ClickUp

Se non riesci a definire chiaramente il posizionamento del tuo prodotto, ti perderai in un mercato affollato.

Il modello di posizionamento del prodotto di ClickUp ti aiuta a definire come il tuo prodotto dovrebbe essere presentato a un nuovo mercato. Riunisce in un unico posto gli elementi chiave, tra cui visione, missione, segmento di mercato, slogan, punti deboli, USP e branding.

È uno strumento indispensabile per i team di marketing di prodotto che devono definire la proposta di valore unica del proprio prodotto prima del lancio.

Perché questo modello ti piacerà:

Riflessione strategica guidata: sezioni strutturate dedicate al pubblico di riferimento, ai fattori chiave di differenziazione, alle alternative competitive e alla dichiarazione di posizione finale ti guidano attraverso il processo

Segmentazione del pubblico: utilizza i campi predefiniti relativi ai segmenti di mercato per definire a chi è destinato il prodotto prima di definire il messaggio e i piani di lancio

Confronto del posizionamento: esamina diverse direzioni di prodotto o di ingresso nel mercato in un unico elenco strutturato, quindi effettua il monitoraggio di quelle in fase di pianificazione, in corso o in sospeso

✅ Ideale per: strateghi di marca che desiderano perfezionare la posizione per un nuovo mercato o un nuovo pubblico.

💡 Consiglio da esperto: Lascia che l'IA ti aiuti nella ricerca necessaria per il tuo esercizio di posizionamento. Ad esempio, inserisci le trascrizioni delle chiamate e/o i feedback dei clienti in ClickUp Brain per identificare i nomi ricorrenti dei concorrenti, le funzionalità/funzioni preferite e altre informazioni che puoi utilizzare per costruire la tua differenziazione. Usa ClickUp Brain per evidenziare in pochi secondi le menzioni ricorrenti alla concorrenza emerse durante le chiamate di scoperta

7. Modello ClickUp per la determinazione dei prezzi dei prodotti

Scarica il modello gratis Organizza le decisioni relative ai prezzi per tutti i prodotti e i livelli con il modello ClickUp per la determinazione dei prezzi dei prodotti

Se entri in un nuovo mercato con una strategia di prezzo debole, rischi di perdere su entrambi i fronti. Se il prezzo è troppo alto, l'adozione si blocca. Se il prezzo è troppo basso, riduci i tuoi margini prima ancora che il lancio si sia stabilizzato.

Il modello ClickUp per la determinazione dei prezzi dei prodotti ti aiuta a organizzare le decisioni relative ai prezzi tra prodotti, marchi, tipologie e dimensioni. Offre al tuo team una panoramica della struttura del tuo catalogo, aiutandoti a confrontare i livelli di prezzo, individuare le lacune e preparare un modello di determinazione dei prezzi adatto al mercato in cui stai entrando.

Perché questo modello ti piacerà:

Processo decisionale basato sui dati: sezioni dedicate all'analisi dei costi, ai benchmark di prezzo della concorrenza e alle considerazioni sul pricing basato sul valore forniscono supporto a una strategia solida

Struttura del catalogo: raggruppa i prodotti per categoria, marchio, tipo e dimensione, in modo che le decisioni sui prezzi siano legate alle effettive varianti dei prodotti

Confronto dei prezzi: confronta SKU simili quando devi effettuare un benchmarking degli intervalli o adeguare i prezzi per un nuovo mercato

✅ Ideale per: responsabili della determinazione dei prezzi e team di prodotto che definiscono i prezzi a livello di categoria prima di entrare in un nuovo mercato.

🧠 Curiosità: un ingresso nel mercato inefficace spesso è solo un ascolto insufficiente con un budget più consistente. L'analisi dei fallimenti di CB Insights ha rilevato che il secondo principale fattore di fallimento delle startup è la "mancanza di una domanda di mercato", che in realtà è un altro modo per dire: "sono entrate basandosi su supposizioni, non su prove".

8. Modello di guida alla strategia commerciale ClickUp

Scarica il modello gratis Trasforma la strategia GTM in un manuale di vendita pronto per i rappresentanti con il modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp

Una brillante strategia di ingresso nel mercato va sprecata se il tuo team di vendita non dispone di una chiara strategia commerciale per attuarla.

Il modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp colma il divario tra la posizione del marketing e il lavoro richiesto dal team di vendita. Trasforma la tua strategia di alto livello in una guida commerciale concreta che i rappresentanti possono effettivamente utilizzare per concludere le trattative.

Perché questo modello ti piacerà:

Materiali pronti per la vendita commerciale: Include sezioni dedicate agli account target, alle fasi del processo di vendita, alla gestione delle obiezioni e alle schede comparative della concorrenza per fornire al tuo team tutti gli strumenti necessari

Monitoraggio delle risorse di supporto commerciale: monitora la creazione e lo stato di tutte le tue risorse di supporto commerciale

Flussi di lavoro collegati: integra la tua strategia commerciale con la gestione della pipeline utilizzando integra la tua strategia commerciale con la gestione della pipeline utilizzando le integrazioni ClickUp pertinenti

✅ Ideale per: responsabili del sales enablement e responsabili commerciali regionali che desiderano trasformare un piano di ingresso in un nuovo mercato in una guida operativa utilizzabile sul campo.

💡 Consiglio da esperto: mantieni i tuoi team commerciali, di marketing e di prodotto allineati su tutti gli aspetti della tua strategia di mercato con ClickUp Chat. Poiché le conversazioni avvengono nello stesso luogo in cui si svolge il lavoro, non c'è il rischio di perdere il contesto o di avere priorità non allineate. Mantieni tutti i team allineati con ClickUp Chat

9. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Scarica il modello gratis Trasforma i piani di lancio in una guida operativa dettagliata utilizzando il modello di lista di controllo per il lancio di prodotti di ClickUp

Con l'avvicinarsi del giorno del lancio, una lista di controllo per il lancio del prodotto può evitare il rischio di tralasciare attività piccole ma fondamentali.

Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp trasforma il tuo piano di ingresso nel mercato in un manuale di lancio sequenziale, con il lavoro raggruppato per categoria e sottoposto a monitoraggio tramite gli stati personalizzati di ClickUp.

Utilizzali per associare ogni attività di lancio a una categoria (come Analisi di mercato, Pubblico di riferimento e Prezzi), quindi porta avanti il lavoro con fasi coerenti dalla pianificazione al completamento.

Perché questo modello ti piacerà:

✅ Ideale per: responsabili del marketing di prodotto e titolari del lancio che coordinano l'introduzione di prodotti su più fronti in un nuovo mercato.

10. Modello di piano di lancio ClickUp

Scarica il modello gratis Effettua il monitoraggio dei progressi dell'implementazione graduale per titolare, Sequenza e budget con il modello di piano di implementazione di ClickUp

Il modello di piano di lancio di ClickUp ti offre un tracker di lancio graduale che puoi gestire come un vero e proprio programma di lancio. Inoltre, ogni attività è associata a un titolare, una sequenza, un reparto e un budget. È utile quando l'ingresso nel mercato dipende dalla sequenza di un progetto pilota, dello sviluppo e del rilascio finale tra più team.

Puoi mappare il lancio in fasi (come Iniziale, Sviluppo e Test finale), quindi effettuare il monitoraggio di ciò che è stato completato, ritardato, annullato o non ancora avviato senza perdere la visibilità su tutti i flussi di lavoro.

Perché questo modello ti piacerà:

Struttura di lancio graduale: Organizza il tuo lancio in fasi con chiari Organizza il tuo lancio in fasi con chiari traguardi ClickUp e criteri di successo per ogni fase

Miglioramento continuo: le sezioni di retrospettiva integrate ti aiutano a trarre insegnamenti da ogni fase prima di passare a quella successiva

Sequenza visualizzata: Visualizza l'intero arco di implementazione e osserva le dipendenze tra le diverse fasi con Visualizza l'intero arco di implementazione e osserva le dipendenze tra le diverse fasi con la vista Sequenza di ClickUp

✅ Ideale per: responsabili operativi che coordinano piani di implementazione su più team per il lancio in nuovi mercati o l'espansione regionale.

💡 Consiglio dell'esperto: L'ingresso nel mercato è un progetto complesso con molteplici variabili da gestire. I Super Agent di ClickUp possono aiutarti a rendere il percorso più agevole. Competitive Intel Research Super Agent monitora i concorrenti e fornisce approfondimenti strategici come supporto alle decisioni di ingresso nel mercato

Complex Task Designer suddivide un deliverable complesso in un albero di attività strutturato con attività secondarie, dipendenze, durate stimate e assegnazioni dei ruoli

Project Timeline Builder converte le attività cardine e i vincoli in una sequenza temporale del progetto con fasi e date

Meetings Manager Super Agent aiuta a coordinare la pianificazione delle riunioni, i programmi, la preparazione e i follow-up all'interno del team

PRD Writer Super Agent trasforma le idee e i contributi del team in documenti strutturati sui requisiti di prodotto per la pianificazione del lancio

Status Reporter Super Agent crea automaticamente aggiornamenti sullo stato di avanzamento pronti per gli stakeholder ed evidenzia automaticamente gli ostacoli Ulteriori informazioni su questi colleghi IA contestuali in questo video!

Trasforma la pianificazione dell'ingresso nel mercato in azione concreta con ClickUp

Una strategia di ingresso nel mercato è utile solo se regge una volta che inizia il lavoro vero e proprio.

La ricerca, le ipotesi e il piano sono importanti. Ma lo sono anche gli aspetti di follow-up: allineare i team, effettuare il monitoraggio delle decisioni, aggiornare le sequenze e mantenere ogni parte in movimento in connessione mentre entri in un nuovo mercato.

ClickUp ti aiuta a fare tutto questo in un unico posto. Inizia con un modello, definisci la strategia in Docs, trasforma le priorità in attività e mantieni visibile lo stato di avanzamento mentre i piani passano dall'analisi al lancio. Grazie all'intelligenza artificiale integrata nel flusso di lavoro, il tuo team può anche riepilogare le ricerche, perfezionare i piani e definire i passi successivi più rapidamente senza creare ulteriore disordine.

Prova ClickUp gratis e passa dalla pianificazione dell'ingresso nel mercato alla sua effettiva realizzazione. ✅

Domande frequenti

Una strategia di ingresso nel mercato è il piano generale che definisce se e come entrare in un nuovo mercato, mentre una strategia GTM è il piano operativo specifico per il lancio di un prodotto all'interno di quel mercato. Considera l'ingresso nel mercato come il "perché" e la strategia GTM come il "come".

I team interfunzionali utilizzano un modello condiviso come unica fonte di verità, assegnando le diverse sezioni ai titolari competenti, ad esempio il reparto Prodotto per il posizionamento e il reparto Marketing per la comunicazione. Ciò garantisce che tutti possano vedere le dipendenze e lo stato in un unico posto, evitando disallineamenti.

Inizia con il modello di ricerca di mercato per verificare l'opportunità, poi utilizza i modelli di analisi della concorrenza e di posizionamento del prodotto per definire la tua strategia. Infine, utilizza il modello di strategia di ingresso sul mercato e la lista di controllo per il lancio del prodotto per l'esecuzione.

Sì, ma per l'espansione internazionale dovrai personalizzarlo in base a fattori specifici del mercato, come normative, localizzazione e diverse aree geografiche competitive. Il modello di piano di lancio di esempio è particolarmente utile in questo caso, poiché supporta un ingresso graduale in più paesi.