Modelli gratuiti per il pubblico di destinazione per definire e perfezionare il tuo cliente ideale

Conosci quel momento imbarazzante in cui qualcuno ti chiede: "Allora, qual è il tuo target di riferimento?" e tu vai nel panico e rispondi qualcosa del tipo: "Ehm... chiunque sia disposto a pagare?" Bene, è ora di trovare il tuo target di riferimento ideale.

La verità è che non sapere esattamente a chi stai vendendo è come gridare in una stanza affollata e sperare che la persona giusta ti risponda. Spoiler: di solito non lo fanno. Questo rende difficile un'analisi efficace del pubblico di riferimento.

Definire il cliente ideale non è solo per i grandi marchi. È per chiunque cerchi di vendere, costruire o far crescere la propria attività. Che tu abbia un'attività secondaria o una startup in piena espansione, questa guida è per te.

Abbiamo raccolto modelli gratuiti e facili da usare per aiutarti a passare da vaghe ipotesi ("millennial creativi, forse?") a informazioni reali. Solo strumenti online che aiutano a filtrare meglio il pubblico, perché alla fine la tua strategia commerciale te ne sarà grata.

I modelli per il pubblico di destinazione sono strumenti strutturati utilizzati per definire e documentare le caratteristiche del cliente ideale. Questi modelli includono in genere campi per dettagli demografici (come età, dati sulla posizione, stato civile, reddito, status socioeconomico), dati psicografici (come valori, interessi e stile di vita), comportamenti (abitudini di acquisto, attività digitale) e punti deboli o obiettivi.

Anziché partire da zero, i modelli di pubblico target offrono un quadro ripetibile per guidare la ricerca sui consumatori, filtrare la segmentazione del pubblico e aiutare a creare profili.

👀 Lo sapevi? Il 74% dei leader CX afferma che migliorare la distribuzione dei contenuti e delle conoscenze ai clienti e ai dipendenti è una priorità assoluta.

Se pensavi che un modello ben progettato fosse importante solo per raccogliere dati, ripensaci. Chiarisce anche a chi ti stai rivolgendo e perché i tuoi consumatori target dovrebbero interessarsi. Un modello solido dovrebbe includere:

Senza gergo tecnico : facile da capire e da usare, anche per chi non è esperto di marketing

Se sei stanco di buyer persona vaghe e congetture, questi modelli gratuiti di ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti salveranno la vita.

Progettato per centralizzare ogni parte del flusso di lavoro della comunicazione di marketing, dalla ricerca all'esecuzione, ClickUp ti aiuta a trasformare le informazioni sparse sul pubblico in avatar di clienti utilizzabili che ti aiutano ad attirare nuovi clienti e a guidare una strategia di marketing efficace.

Dalle profili utente ai flussi di onboarding, questi modelli sono progettati per aiutarti a trovare più rapidamente il tuo pubblico di riferimento. Utilizzali per analizzare il tuo pubblico attuale, scoprire potenziali clienti e filtrare i segmenti di pubblico in modo più strategico.

E se il tuo team sapesse davvero con chi sta parlando e non si limitasse a indovinare il tuo cliente ideale (ICP) come "mamme esperte di marketing" o "tecnici della Generazione Z"? Il modello ClickUp User Persona lo rende possibile.

Ti aiuta a creare profili dettagliati del pubblico, comprese informazioni approfondite sui clienti attuali. Offre spazio per dati demografici, obiettivi, frustrazioni, comportamenti di acquisto e altro ancora. È pulito, personalizzabile e progettato per evolversi man mano che la tua comprensione del pubblico si approfondisce. Crea profili ricchi e supportati da ricerche su cui il tuo team può agire.

Questo modello ti consente di:

🎯 Ideale per: fondatori, team di prodotto e professionisti del marketing che stanno creando da zero i profili dei propri clienti ideali.

Il modello di lavagna online ClickUp User Persona è progettato per il brainstorming dal vivo con il tuo team. Usalo per delineare il tuo cliente ideale durante le riunioni o i workshop di strategia commerciale e di marketing.

È visivo, interattivo e ottimo per sessioni collaborative. Puoi utilizzarlo per esplorare visivamente e co-creare archetipi di utenti con il tuo team.

Utilizza questo modello per:

Trascina e rilascia elementi come note adesive, frecce e icone avatar

Stanco di kickoff imbarazzanti e thread di email infiniti nel tentativo di capire cosa vuole realmente il tuo potenziale client? Il modello di documento ClickUp Client Discovery riduce il numero di follow-up imbarazzanti e garantisce maggiore chiarezza fin dall'inizio.

Ti guida nel porre le domande giuste per comprendere il pubblico, gli obiettivi e i punti deboli dei tuoi client prima di iniziare il lavoro.

Utilizza questo modello per:

Hai bisogno di un modo più intelligente per organizzare tutte le tue note di ricerca disordinate? Il modello di ricerca di mercato ClickUp conserva tutto, comprese le ricerche sulla concorrenza, le interviste ai clienti, le informazioni sulle tendenze e altro ancora, in un unico posto ordinato.

È sufficientemente strutturato per consentirti di rimanere in carreggiata, ma abbastanza flessibile da adattarsi al tuo stile di lavoro. Non dovrai più sfogliare cinque documenti e sette schede per trovare quella citazione o quella statistica che cercavi.

Questo modello ti consente di:

👀 Lo sapevi? Spotify ha creato cinque personaggi fittizi —Nick, Olivia, Shelley, Travis e Cameron—per comprendere meglio i propri ascoltatori. Ognuno di essi aveva le proprie peculiarità, abitudini e gusti musicali, dai genitori pendolari ai coinquilini rilassati. Sono stati persino realizzati dei cartelloni a grandezza naturale di questi personaggi, che sono stati utilizzati nei workshop del team, come sostituti musicali degli utenti reali.

Il modello ClickUp Discovery Phase ti aiuta a raccogliere e valutare i dati prima di prendere decisioni importanti relative a prodotti o marketing. Dalle esigenze del pubblico di riferimento alle tendenze del settore, è progettato per informare la tua prossima mossa per gruppi specifici con prove concrete, non intuizioni.

Utilizzateli per organizzare la fase iniziale di esplorazione con risultati e punti di controllo chiari, soprattutto quando definite il vostro ICP di marketing. In questo modo il vostro team sarà allineato, concentrato e lavorerà sulla base degli stessi dati fin dall'inizio.

Con questo modello puoi:

Scopri come Cartoon Network ha trasformato la sua pianificazione dei social media. Il suo team gestiva più canali con strumenti sparsi e visibilità incoerente. Dopo essere passato a ClickUp, non solo ha semplificato le campagne di marketing efficaci e il coordinamento, ma ha anche creato un sistema di contenuti centralizzato che gli ha dato piena visibilità su quali contenuti risuonavano con quale segmento di pubblico.

* Possiamo agire molto rapidamente perché abbiamo un'unica fonte di verità che contiene tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno", ha affermato Sarah Lively, Direttore dei social media di Cartoon Network. "Se vuoi sapere tutto ciò che sta succedendo in un dato momento, nessun altro strumento può offrirti lo stesso livello di informazioni"

Il risultato? Hanno iniziato a pianificare i contenuti con mesi di anticipo e hanno raddoppiato il numero di canali social che potevano gestire, senza ampliare il team.