Modelli gratuiti per il pubblico di destinazione per definire e perfezionare il tuo cliente ideale

Conosci quel momento imbarazzante in cui qualcuno ti chiede: "Allora, qual è il tuo target di riferimento?" e tu vai nel panico e rispondi qualcosa del tipo: "Ehm... chiunque sia disposto a pagare?" Bene, è ora di trovare il tuo target di riferimento ideale.
La verità è che non sapere esattamente a chi stai vendendo è come gridare in una stanza affollata e sperare che la persona giusta ti risponda. Spoiler: di solito non lo fanno. Questo rende difficile un'analisi efficace del pubblico di riferimento.
Definire il cliente ideale non è solo per i grandi marchi. È per chiunque cerchi di vendere, costruire o far crescere la propria attività. Che tu abbia un'attività secondaria o una startup in piena espansione, questa guida è per te.
Abbiamo raccolto modelli gratuiti e facili da usare per aiutarti a passare da vaghe ipotesi ("millennial creativi, forse?") a informazioni reali. Solo strumenti online che aiutano a filtrare meglio il pubblico, perché alla fine la tua strategia commerciale te ne sarà grata.
Cosa sono i modelli di pubblico target?
I modelli per il pubblico di destinazione sono strumenti strutturati utilizzati per definire e documentare le caratteristiche del cliente ideale. Questi modelli includono in genere campi per dettagli demografici (come età, dati sulla posizione, stato civile, reddito, status socioeconomico), dati psicografici (come valori, interessi e stile di vita), comportamenti (abitudini di acquisto, attività digitale) e punti deboli o obiettivi.
Anziché partire da zero, i modelli di pubblico target offrono un quadro ripetibile per guidare la ricerca sui consumatori, filtrare la segmentazione del pubblico e aiutare a creare profili.
👀 Lo sapevi? Il 74% dei leader CX afferma che migliorare la distribuzione dei contenuti e delle conoscenze ai clienti e ai dipendenti è una priorità assoluta.
Cosa rende un modello di pubblico di destinazione efficace?
Se pensavi che un modello ben progettato fosse importante solo per raccogliere dati, ripensaci. Chiarisce anche a chi ti stai rivolgendo e perché i tuoi consumatori target dovrebbero interessarsi. Un modello solido dovrebbe includere:
- Struttura chiara: sezioni organizzate per dati demografici, psicografici, comportamenti, obiettivi e punti deboli
- Prompt utilizzabili: domande o spunti che ti spingono a pensare oltre le caratteristiche superficiali
- Flessibilità: adattabile a diversi settori, modelli aziendali e tipi di pubblico
- Focus sul processo decisionale: aiuta a tradurre le informazioni sui clienti in strategie di marketing, di prodotto o commerciali ICP
- Senza gergo tecnico: facile da capire e da usare, anche per chi non è esperto di marketing
- Spazio per approfondimenti: offre spazio per informazioni dettagliate, non solo caselle di controllo
- Supporta la segmentazione: aiuta a distinguere tra diversi tipi di pubblico o buyer persona
15 modelli gratuiti per il pubblico di destinazione
Se sei stanco di buyer persona vaghe e congetture, questi modelli gratuiti di ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti salveranno la vita.
Progettato per centralizzare ogni parte del flusso di lavoro della comunicazione di marketing, dalla ricerca all'esecuzione, ClickUp ti aiuta a trasformare le informazioni sparse sul pubblico in avatar di clienti utilizzabili che ti aiutano ad attirare nuovi clienti e a guidare una strategia di marketing efficace.
Dalle profili utente ai flussi di onboarding, questi modelli sono progettati per aiutarti a trovare più rapidamente il tuo pubblico di riferimento. Utilizzali per analizzare il tuo pubblico attuale, scoprire potenziali clienti e filtrare i segmenti di pubblico in modo più strategico.
1. Modello di persona utente ClickUp
E se il tuo team sapesse davvero con chi sta parlando e non si limitasse a indovinare il tuo cliente ideale (ICP) come "mamme esperte di marketing" o "tecnici della Generazione Z"? Il modello ClickUp User Persona lo rende possibile.
Ti aiuta a creare profili dettagliati del pubblico, comprese informazioni approfondite sui clienti attuali. Offre spazio per dati demografici, obiettivi, frustrazioni, comportamenti di acquisto e altro ancora. È pulito, personalizzabile e progettato per evolversi man mano che la tua comprensione del pubblico si approfondisce. Crea profili ricchi e supportati da ricerche su cui il tuo team può agire.
Questo modello ti consente di:
- Crea profili dettagliati utilizzando i campi personalizzati per dati demografici, obiettivi e frustrazioni
- Tagga attività, epiche o documenti per persona per un impatto tracciabile
- Collega ogni persona al feedback degli utenti, ai risultati dei test e alle idee sulle funzionalità/funzioni
- Visualizza la rilevanza dei profili nei vari team, come quelli di prodotto, progettazione e marketing
- Organizza i profili in base alla segmentazione dei clienti, alla fase del ciclo di vita o al livello di coinvolgimento
- Esporta o condividi i profili con gli stakeholder esterni
🎯 Ideale per: fondatori, team di prodotto e professionisti del marketing che stanno creando da zero i profili dei propri clienti ideali.
2. Modello di lavagna online ClickUp User Persona
Il modello di lavagna online ClickUp User Persona è progettato per il brainstorming dal vivo con il tuo team. Usalo per delineare il tuo cliente ideale durante le riunioni o i workshop di strategia commerciale e di marketing.
È visivo, interattivo e ottimo per sessioni collaborative. Puoi utilizzarlo per esplorare visivamente e co-creare archetipi di utenti con il tuo team.
Utilizza questo modello per:
- Trascina e rilascia elementi come note adesive, frecce e icone avatar
- Raggruppa tratti comportamentali, familiarità con la tecnologia o abitudini di utilizzo dei prodotti
- Aggiungi citazioni o osservazioni registrate direttamente sulle schede dei profili
- Assegna un codice colore alle sezioni in base alle emozioni, all'analisi delle esigenze dei clienti o alla fase del funnel
- Invita gli stakeholder a collaborare o a commentare in tempo reale
- Zoom su un personaggio o panoramica per confrontare diversi tipi
🎯 Ideale per: Workshop e sessioni di strategia di team incentrati sullo sviluppo della persona.
3. Modello di documento per la scoperta dei client di ClickUp
Stanco di kickoff imbarazzanti e thread di email infiniti nel tentativo di capire cosa vuole realmente il tuo potenziale client? Il modello di documento ClickUp Client Discovery riduce il numero di follow-up imbarazzanti e garantisce maggiore chiarezza fin dall'inizio.
Ti guida nel porre le domande giuste per comprendere il pubblico, gli obiettivi e i punti deboli dei tuoi client prima di iniziare il lavoro.
Utilizza questo modello per:
- Precarica il background del client, gli obiettivi e i dettagli degli stakeholder
- Guida alle interviste con sezioni di domande dinamiche
- Aggiungi elementi di azione direttamente dal documento alla vista Attività
- Tieni traccia dei feedback, dei registri delle decisioni e degli ostacoli
- Collega questo documento alla tua pipeline CRM per un passaggio di consegne senza intoppi
- Allega risorse correlate come presentazioni del marchio e report precedenti
🎯 Ideale per: Freelancer e agenzie che gestiscono sessioni di onboarding dei client o di avvio dei progetti.
📮 ClickUp Insight: Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare questa situazione. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!
4. Modello di ricerca di mercato ClickUp
Hai bisogno di un modo più intelligente per organizzare tutte le tue note di ricerca disordinate? Il modello di ricerca di mercato ClickUp conserva tutto, comprese le ricerche sulla concorrenza, le interviste ai clienti, le informazioni sulle tendenze e altro ancora, in un unico posto ordinato.
È sufficientemente strutturato per consentirti di rimanere in carreggiata, ma abbastanza flessibile da adattarsi al tuo stile di lavoro. Non dovrai più sfogliare cinque documenti e sette schede per trovare quella citazione o quella statistica che cercavi.
Questo modello ti consente di:
- Tieni traccia dei concorrenti in termini di prezzi, posizionamento e messaggi
- Crea bacheche SWOT e PESTLE connesse alle attività reali
- Registra i dati dei sondaggi, le interviste e le informazioni sul comportamento degli utenti
- Inserisci elementi visivi come grafici, screenshot e video
- Valuta le opportunità in base all'impatto, al lavoro richiesto dal marketing o al grado di affidabilità
- Classifica le informazioni in base alla regione, al settore verticale o al profilo
🎯 Ideale per: Team di marketing e fondatori che desiderano verificare l'adeguatezza del prodotto al mercato o pianificare campagne.
👀 Lo sapevi? Spotify ha creato cinque personaggi fittizi —Nick, Olivia, Shelley, Travis e Cameron—per comprendere meglio i propri ascoltatori. Ognuno di essi aveva le proprie peculiarità, abitudini e gusti musicali, dai genitori pendolari ai coinquilini rilassati. Sono stati persino realizzati dei cartelloni a grandezza naturale di questi personaggi, che sono stati utilizzati nei workshop del team, come sostituti musicali degli utenti reali.
5. Modello ClickUp per la fase di scoperta
Il modello ClickUp Discovery Phase ti aiuta a raccogliere e valutare i dati prima di prendere decisioni importanti relative a prodotti o marketing. Dalle esigenze del pubblico di riferimento alle tendenze del settore, è progettato per informare la tua prossima mossa per gruppi specifici con prove concrete, non intuizioni.
Utilizzateli per organizzare la fase iniziale di esplorazione con risultati e punti di controllo chiari, soprattutto quando definite il vostro ICP di marketing. In questo modo il vostro team sarà allineato, concentrato e lavorerà sulla base degli stessi dati fin dall'inizio.
Con questo modello puoi:
- Suddividi la scoperta in attività quali interviste, test e sintesi
- Documenta ipotesi, vincoli tecnici e incognite
- Tagga le informazioni dettagliate per utente, stakeholder o set di funzionalità/funzioni
- Evidenzia le lacune di conoscenza o le aree di rischio che necessitano di verifica
- Definisci attività cardine chiare per l'allineamento, la revisione e la definizione dell'ambito
- Collega i risultati finali a roadmap e brief
🎯 Ideale per: team di prodotto o consulenti che avviano nuove iniziative o collaborazioni con i client.
Scopri come Cartoon Network ha trasformato la sua pianificazione dei social media. Il suo team gestiva più canali con strumenti sparsi e visibilità incoerente. Dopo essere passato a ClickUp, non solo ha semplificato le campagne di marketing efficaci e il coordinamento, ma ha anche creato un sistema di contenuti centralizzato che gli ha dato piena visibilità su quali contenuti risuonavano con quale segmento di pubblico.
* Possiamo agire molto rapidamente perché abbiamo un'unica fonte di verità che contiene tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno", ha affermato Sarah Lively, Direttore dei social media di Cartoon Network. "Se vuoi sapere tutto ciò che sta succedendo in un dato momento, nessun altro strumento può offrirti lo stesso livello di informazioni"
Il risultato? Hanno iniziato a pianificare i contenuti con mesi di anticipo e hanno raddoppiato il numero di canali social che potevano gestire, senza ampliare il team.
6. Modello di analisi delle esigenze dei clienti ClickUp
Questo modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp ti aiuta a chiarire ciò che il tuo pubblico desidera realmente, non solo ciò che pensi che voglia. Utilizzalo per scoprire le reali esigenze dei clienti, individuare le lacune, dare priorità alle funzionalità/funzioni giuste e dare forma a messaggi che risuonino davvero.
Si tratta di un framework pratico per superare le supposizioni e creare qualcosa che il tuo pubblico apprezzerà (e utilizzerà).
Utilizza questo modello per:
- Documenta analisi specifiche del pubblico di destinazione, comprese le dichiarazioni dei clienti, le attività e le esigenze non soddisfatte
- Assegna un punteggio a ciascuna esigenza in base all'urgenza, al valore e alla complessità
- Organizza analisi e approfondimenti di settore utilizzando framework come MoSCoW o Kano
- Raggruppa le esigenze che si sovrappongono in temi o aree di soluzione
- Tieni traccia di come ogni esigenza si mappa alle funzionalità/funzioni attuali o pianificate
- Visualizza quali sono i punti deboli che emergono in più segmenti
🎯 Ideale per: Product manager e marketer che perfezionano le offerte o i messaggi in base alle esigenze reali dei clienti.
💡 Suggerimento: Non sai da dove iniziare per comprendere il tuo pubblico? Chiedi a ClickUp Brain, il tuo assistente IA personale, di fare qualche ricerca per te.
7. Modello di mappa del percorso del cliente ClickUp
Mappa ogni passaggio che il tuo pubblico compie con il tuo marchio utilizzando il modello Mappa del percorso del cliente di ClickUp. Dalla prima consapevolezza al follow-up post-acquisto, ti aiuta a individuare i punti di attrito e a rendere l'esperienza più fluida.
Utilizzateli per comprendere il percorso dei vostri clienti e creare momenti di illuminazione che spingono le persone a tornare da voi.
Questo modello ti consente di:
- Definisci le fasi del percorso del cliente, dalla consapevolezza alla fidelizzazione
- Tagga ogni momento con emozioni, attriti o domande di scoperta dei clienti
- Assegna i titolari dei team a ciascun punto di contatto o frase
- Aggiungi prove come screenshot, registrazioni o citazioni da sondaggi
- Identifica i punti chiave di abbandono, i momenti di soddisfazione o i punti di recupero
- Collabora con diversi team utilizzando una mappa interattiva condivisa
🎯 Ideale per: team CX e professionisti del marketing che desiderano migliorare l'esperienza end-to-end dei clienti.
🧠 Curiosità: il 46% dei clienti afferma che acquisterà di più se l'esperienza sarà personalizzata. A quanto pare, le personalizzazioni pertinenti generano maggiori entrate.
8. Modello di flusso degli utenti ClickUp
Creare un'esperienza utente fluida è fondamentale, ma progettare un flusso utente chiaro può essere complicato senza gli strumenti giusti. È qui che il modello di flusso utente di ClickUp ti aiuta.
Può aiutarti a individuare i punti critici, progettare percorsi di attività efficienti e creare esperienze intuitive che mantengono gli utenti coinvolti, sia per un sito web che per un'app. Con i pratici documenti ClickUp, le viste lavagna online, gli stati personalizzati e le funzionalità di project management, è lo strumento ideale per visualizzare e ottimizzare ogni passaggio del percorso dei tuoi utenti.
Utilizza questo modello per:
- Mappa azioni, decisioni e percorsi di navigazione su lavagne online
- Etichetta schermate e interazioni con stato o blocchi
- Evidenzia esiti positivi, attriti e punti di uscita
- Collega i passaggi per progettare file, wireframe o ticket
- Crea flussi alternativi per casi limite o nuove funzionalità/funzioni
- Condividi i flussi con sviluppatori, PM e stakeholder per ottenere feedback
🎯 Ideale per: UX designer e team di crescita che migliorano i funnel di vendita e i percorsi digitali dei clienti.
9. Modello di dichiarazione del problema del cliente ClickUp
Identificare i problemi dei clienti è fondamentale per progettare prodotti che colpiscano davvero nel segno. Il modello di dichiarazione dei problemi dei clienti di ClickUp ti aiuta a individuare le cause alla base dei punti deboli dei clienti, in modo da poter personalizzare soluzioni più intelligenti.
Guida il tuo team nell'organizzazione dei feedback, nell'analisi delle esigenze e nella definizione delle priorità delle decisioni relative ai prodotti in modo chiaro. Con stati personalizzati, campi personalizzati e viste, tra cui viste Documento e Bacheca, avrai sempre il controllo sul monitoraggio dei problemi e sulla collaborazione dall'inizio alla fine.
Utilizzali per:
- Segui i prompt per creare dichiarazioni concise e ricche di contesto sul pubblico di destinazione
- Identifica i sintomi, le cause alla radice e gli utenti interessati
- Assegna livelli di validazione basati su ricerche o dati
- Allega prove come reclami, registri o ticket di assistenza
- Collega ogni problema alle funzionalità/funzioni correlate o agli elementi del backlog
- Tieni traccia dei problemi che vengono affrontati attivamente
🎯 Ideale per: Startup e team di prodotto che cercano di allinearsi sui punti deboli degli utenti prima di creare soluzioni.
🎥 Guardalo ora: Stai lavorando duramente per capire il tuo pubblico e incontrarlo dove si trova. Bene, ha funzionato! Ora devi gestire le relazioni con i clienti e dare loro tutto ciò che hai promesso. Guarda il nostro video tutorial su come farlo nel modo giusto:
10. Modello di studi sugli utenti ClickUp
Vuoi creare prodotti che gli utenti apprezzino davvero? Il modello ClickUp User Studies aiuta il tuo team a raccogliere feedback reali, organizzare approfondimenti e agire rapidamente. Perfetto per nuove versioni o modifiche, ti consente di concentrarti sulle esigenze degli utenti.
Con stati personalizzati, campi personalizzati e viste multiple, come Documenti, Bacheca e Tabella, puoi monitorare facilmente tutto, dagli obiettivi di studio all'analisi dei dati. È un modo semplice per rimanere organizzati e prendere rapidamente decisioni più intelligenti e orientate all'utente.
Utilizza questo modello per:
- Pianifica sessioni e gestisci i partecipanti da un unico posto
- Scegli tipi di studio come test di usabilità o interviste
- Prendi note in tempo reale contrassegnate per punto critico o citazione
- Raggruppa i risultati in approfondimenti o temi esperienziali
- Converti il feedback in suggerimenti pronti per essere inseriti nel backlog
- Monitora come la ricerca guida le decisioni relative alla roadmap
🎯 Ideale per: Ricercatori e designer che conducono test sugli utenti o interviste al pubblico.
🧠 Curiosità: la prima persona utente è stata chiamata "Kathy". Negli anni '80, il progettista di software Alan Cooper l'ha creata come sostituta di un utente tipico, in modo che gli sviluppatori potessero capire meglio per chi stavano creando i loro prodotti. La legacy di Kathy è rimasta: Cooper ha poi condiviso la sua storia nel suo libro del 1999 The Inmates Are Running the Asylum.
11. Modello ClickUp "Voce del cliente"
Questo modello ClickUp Voice of the Customer ti consente di raccogliere e organizzare i feedback provenienti da ogni canale attraverso l'ascolto social, come sondaggi, assistenza, social media e altro ancora. Progettato per i principianti, questo modello di lavagna online utilizza note adesive per rendere chiare e attuabili le esigenze degli utenti.
È lo strumento ideale per testare il pubblico e trasformare i feedback grezzi in informazioni preziose che consentono di prendere decisioni più intelligenti.
Con questo modello puoi:
- Raccogli input da NPS, assistenza, strategia commerciale e canali della community
- Tagga i feedback in base a funzionalità/funzione, sentiment o urgenza
- Evidenzia le richieste più frequenti utilizzando gli indicatori di volume
- Collega i dati relativi alla voce dei clienti alle attività o alle iniziative di sviluppo
- Visualizza le tendenze dei feedback con dashboard personalizzabili
- Utilizza modelli per definire le priorità e i messaggi
🎯 Ideale per: team CX e di prodotto che centralizzano il feedback degli utenti per migliorare l'esperienza o le funzionalità/funzioni.
12. Modello CRM ClickUp
Il modello CRM di ClickUp ti aiuta a monitorare i lead e le opportunità attraverso le pipeline, archiviare tutte le informazioni di contatto in un unico posto e assegnare priorità alle attività in base alla fase commerciale per una migliore organizzazione.
Che si tratti di una piccola impresa o di una grande azienda, questo modello organizza la tua base clienti esistente con stati personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni. Utilizza questo modello per:
- Traccia le opportunità nelle diverse fasi personalizzate del processo di vendita per diversi tipi di lead commerciali
- Crea profili di contatto dettagliati con note e registri delle attività per i tuoi esempi di pubblico di riferimento
- Automatizza i follow-up e gli aggiornamenti della pipeline con le automazioni di ClickUp
- Assegna i titolari delle trattative, i passaggi successivi e le scadenze per il follow-up
- Allega proposte, contratti e documenti chiave relativi alla gestione delle relazioni con i client
- Report sulle prestazioni per rappresentante, regione o fase del funnel
🎯 Ideale per: Piccole imprese e team commerciali che desiderano organizzare e agire sui dati dei clienti o sul loro segmento target più ampio.
💡 Suggerimento: non affidarti solo ai dati demografici, ma approfondisci la psicografia del tuo pubblico, come i valori e le motivazioni, dove trascorre il tempo e spende il denaro, le abitudini quotidiane, per comprenderlo a fondo.
13. Modello ClickUp per l'onboarding dei nuovi utenti
Il modello ClickUp per l'onboarding dei nuovi utenti ti aiuta a mappare i primi passaggi dei tuoi clienti dopo la registrazione. Utilizza la vista Elenco per suddividere le attività in passaggi facilmente comprensibili per tutti i tuoi team e crea un percorso che risulti intenzionale, accogliente e in linea con gli obiettivi dei tuoi clienti.
Utilizza questo modello per:
- Assegna attività di onboarding con scadenze e dipendenze integrate
- Incorpora materiali di formazione, politiche e guide dettagliate per le strategie di acquisizione dei client
- Automatizza promemoria e sollecitazioni sullo stato di avanzamento
- Traccia lo stato di onboarding per persona o reparto
- Raccogli feedback per migliorare il flusso di onboarding
- Duplica per ruoli, client o casi d'uso dei partner
🎯 Ideale per: team SaaS e di prodotto che progettano flussi di onboarding che riducono il tasso di abbandono.
14. Modello di pubblico target di Thinkific
Il modello Target Audience di Thinkific aiuta gli autori dei corsi a definire il loro mercato di nicchia e i potenziali consumatori concentrandosi sugli obiettivi di apprendimento, sui punti deboli e sui trigger motivazionali. Il modello in stile workbook è inoltre formattato per supportare la pianificazione dei contenuti didattici e l'allineamento del pubblico.
Questo modello ti consente di:
- Identifica gli obiettivi, le sfide e le motivazioni del pubblico
- Segmenta gli studenti in base al livello di esperienza o allo stile di apprendimento
- Elenca gli oggetti e come il tuo corso li affronta
- Allinea i messaggi alla psicologia e alla disponibilità degli acquirenti
- Integra approfondimenti nel curriculum e nelle pagine commerciali
- Esporta le informazioni per utilizzarle in tutti i team o strumenti
🎯 Ideale per: Educatori, coach e autori di corsi che sviluppano programmi didattici basati su un profilo specifico di studenti.
💡 Suggerimento: utilizza i dati dei tuoi clienti con il più alto tasso di conversione per creare profili di pubblico: il comportamento reale batte sempre le supposizioni.
15. Modello PowerPoint per pubblico target di SlidesGo
Il modello PowerPoint Target Audience di SlidesGo è una presentazione progettata in modo professionale per presentare i profili del pubblico e le strategie di segmentazione. È visivo, pulito e pronto per la presentazione.
Ti permette di:
- Personalizza le diapositive dei profili con illustrazioni e avatar
- Evidenzia comportamenti, obiettivi e abitudini digitali per la gestione del ciclo di vita dei clienti
- Utilizza icone e infografiche per una segmentazione chiara
- Aggiungi sequenze e funnel per illustrare i percorsi
- Cambia i temi colore e i font per adattarli all'identità del tuo marchio
- Esporta come presentazione o PDF per presentazioni di vendita
🎯 Ideale per: marketer e consulenti che presentano ricerche sui clienti o strategie di campagna agli stakeholder.
💡 Suggerimento per gli esperti: utilizza Facebook Audience Insights per scoprire le tendenze demografiche e basate sugli interessi dei tuoi follower sui social media, quindi incrocia i dati con Google Analytics per vedere chi sta effettivamente convertendo sul tuo sito. Questo approccio a doppio livello ti aiuta a confermare se il pubblico che pensi di raggiungere corrisponde al tuo pubblico reale, incluse le informazioni ottenute dai gruppi Facebook e da Google Trends, e dove è necessario modificare i messaggi o i canali.
Trasforma le informazioni sul pubblico in azioni concrete con ClickUp
Comprendere la personalità dei tuoi utenti è fondamentale. I messaggi generici vengono ignorati, ma i contenuti di marketing personalizzati per le persone giuste al momento giusto? Quelli sì che danno risultati.
I modelli gratuiti di ClickUp per la ricerca del pubblico e la creazione di profili rendono più facile organizzare le informazioni, rimanere concentrati e costruire una strategia aziendale chiara.
Che si tratti di pianificare una campagna di marketing, testare i messaggi di marketing giusti o definire il pubblico di un prodotto, tutto rimane in un unico posto, mantenendo il tuo team allineato.
Iscriviti gratis e inizia oggi stesso a creare insight più intelligenti sul tuo pubblico con ClickUp.