Come creare un calendario di lancio sul mercato (+ modello)

Hai davanti cinque strumenti diversi. Uno contiene le date delle campagne. Un altro tiene traccia delle attività. Un terzo contiene i feedback. Eppure, in qualche modo, il tuo team continua a non rispettare le scadenze.

Non è un problema di coordinamento, è un problema di calendario.

Un vero calendario di lancio sul mercato non vive nella tua testa o in 10 schede. Vive in un unico posto dove strategia, sequenze, attività e persone rimangono connesse.

Questa guida ti illustra come creare un calendario GTM con ClickUp, così il tuo prossimo lancio non sarà più un incrocio di copy-paste e dita incrociate. Iniziamo!

Che cos'è un calendario di lancio sul mercato?

Un calendario Go-to-Market (GTM) è un piano visivo basato su date che mappa tutte le attività chiave necessarie per lanciare un prodotto o un servizio. Viene utilizzato da team interfunzionali (marketing, commerciale, prodotto, pubbliche relazioni (PR) e assistenza clienti) per coordinare le responsabilità, monitorare lo stato di avanzamento e rimanere allineati sulle sequenze temporali di lancio.

Il calendario aiuta a rafforzare le strategie di gestione del marchio e a rimanere all'avanguardia rispondendo a domande come: Il lancio avverrà durante le festività? Abbiamo pianificato campagne stagionali? La pubblicità a pagamento inizierà prima o dopo la data di lancio ufficiale?

Saprai esattamente quando avviare le attività di PR o di outreach degli influencer, quali piattaforme privilegiare per gli annunci e chi è responsabile di ogni singolo tassello del puzzle.

Alcuni vantaggi di un calendario GTM includono:

Mantiene tutti i team allineati in modo che tutti sappiano chi sta facendo cosa e quando

Traccia ogni fase, dalla pianificazione pre-lancio al follow-up post-lancio

Riduci le sorprese dell'ultimo minuto, cancellando le scadenze ed evitando passaggi mancanti o sovrapposizioni

Migliora la visibilità per gli stakeholder, che possono vedere lo stato di avanzamento e gli ostacoli in un unico posto

Rafforza il project management del marketing collegando sequenze temporali, titolarità e attività cardine delle campagne in un'unica visualizzazione

Semplifica le comunicazioni di lancio, facilitando la pianificazione dei messaggi del marchio su tutte le piattaforme

Gestisce le dipendenze e garantisce che le attività correlate (come le revisioni creative o le approvazioni legali) siano prese in considerazione

⭐️ Modello in primo piano Il modello di strategia di commercializzazione ClickUp dà una struttura al lancio dei tuoi prodotti o servizi. Aiuta ad analizzare le esigenze dei clienti, le offerte della concorrenza e il posizionamento dei prodotti. Il framework ti consente di ottimizzare i livelli di prezzo che massimizzano il valore e i ricavi e di sviluppare strategie per i canali di promozione e distribuzione. Ottieni il modello gratis Rendi la tua strategia GTM e la tua tempistica a prova di rischio utilizzando il modello di strategia Go To Market di ClickUp

🧠 Curiosità: L'ormai popolare strategia freemium (che offre un prodotto gratuito con funzionalità/funzioni premium a pagamento) è stata coniata dal venture capitalist Fred Wilson nel 2006, in un commento su un blog! Oggi è utilizzata da aziende come Spotify, Zoom e, naturalmente, ClickUp! 🚀

Elementi essenziali di un calendario GTM

Un calendario GTM ben strutturato suddivide il processo di lancio in componenti chiari e tracciabili. Ecco gli elementi essenziali che il tuo calendario GTM dovrebbe includere:

📍 Attività cardine: comprendono le date di disponibilità del prodotto, le revisioni interne, le approvazioni, il giorno del lancio e i controlli post-lancio. Le attività cardine consentono a tutti di rimanere allineati su ciò che deve essere completato e quando

🤝 Attività interfunzionali: ogni team ha un ruolo: il marketing crea campagne, il commerciale pianifica la diffusione, il reparto prodotti finalizza le funzionalità e l'ufficio legale si occupa della conformità. Il calendario dovrebbe delineare chiaramente queste responsabilità

⏳ Scadenze e dipendenze: molte attività dipendono dal completamento di altre attività. Ad esempio, il testo di un annuncio pubblicitario non può essere pubblicato finché non viene approvata la messaggistica del prodotto. Un calendario GTM aiuta i team a monitorare queste relazioni ed evitare colli di bottiglia

📢 Pianificazione dei canali: che si tratti di email, social media, PR o annunci a pagamento, il calendario dovrebbe specificare quando e dove ogni campagna sarà pubblicata. Ciò garantisce una messaggistica coordinata su tutti i punti di contatto

🗣️ Comunicazioni interne: è inoltre necessario pianificare la sincronizzazione delle chiavi, le prove generali o gli aggiornamenti del team per mantenere i team informati e allineati con l'avvicinarsi del lancio

🔍 Lo sapevi? Quando PayPal è stato lanciato, ha letteralmente regalato denaro come parte della sua strategia GTM. Gli utenti ricevevano 10 dollari per l'iscrizione e altri 10 dollari per ogni amico che invitavano. Questo ciclo virale ha fatto salire alle stelle il numero di utenti prima che PayPal diventasse un gigante globale dei pagamenti.

Come creare un calendario di lancio sul mercato

Un calendario GTM è efficace solo quanto la strategia che lo sostiene. Non si tratta di inserire date a caso. Si tratta di impostare il ritmo, allineare le mosse giuste e creare slancio fin dall'inizio. Tutto inizia con la strategia, non con la pianificazione.

Ed è proprio per questo che una lavagna online statica o uno strumento di calendario di base non sono sufficienti.

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. Il suo calendario IA dedicato, le viste flessibili e gli strumenti di collaborazione in tempo reale ti offrono il vantaggio necessario per garantire lanci precisi, puntuali e sempre un passo avanti.

Prova ClickUp per i team di marketing e scopri la magia

In combinazione con il software di project management per il marketing ClickUp, ti aiuta a collegare la strategia all'esecuzione, mantenendo le campagne mirate, veloci e lontane dal caos.

Esaminiamo i passaggi essenziali per creare un calendario GTM, con esempi e suggerimenti su come eseguire ciascuno di essi utilizzando ClickUp.

Passaggio n. 1: definisci il problema e per chi lo stai risolvendo

Prima di poter pianificare qualsiasi cosa, è necessario identificare il problema che il prodotto risolve e per chi lo risolve. Inizia identificando i punti critici principali, che si tratti di un'inefficienza del flusso di lavoro, di una lacuna nel mercato o di una crescente domanda di un'alternativa più veloce.

Da lì, definisci i profili dei tuoi clienti ideali (ICP) e crea buyer persona che riflettono motivazioni, comportamenti e trigger di acquisto reali.

Documenti ClickUp

Crea un documento ClickUp per registrare la tua pianificazione iniziale GTM in un unico posto.

Utilizza una tabella nel documento per delineare i problemi chiave che il tuo prodotto risolve. Ad esempio, se stai lanciando uno strumento di automazione B2B, elenca un problema come "la reportistica manuale richiede più di 6 ore alla settimana", quindi mappalo a un ruolo di traguardo, ad esempio i responsabili delle operazioni nelle aziende tecnologiche di medie dimensioni.

Crea una tabella in ClickUp Docs per collegare i punti deboli del prodotto direttamente ai ruoli e agli scenari degli utenti

Aggiungi una sezione qui sotto per i profili dei tuoi clienti ideali. Suddividili per ruolo, dimensioni dell'azienda e punti deboli, quindi crea profili dettagliati che includano motivazioni, obiezioni comuni e fattori decisionali.

Poiché i documenti sono integrati nelle attività e nelle sequenze, i messaggi e gli obiettivi rimangono ancorati a informazioni reali durante tutto il lancio.

Descrivi in dettaglio i tuoi ICP nei documenti ClickUp per mantenere la strategia e l'esecuzione perfettamente allineate

🔍 Lo sapevi? Quando Coca-Cola fu lanciata per la prima volta nel 1886, era commercializzata come tonico medicinale piuttosto che come bevanda analcolica. La sua strategia GTM cambiò dopo che le persone iniziarono ad apprezzarla come bevanda rinfrescante piuttosto che come medicinale.

Passaggio n. 2: allinea i tuoi messaggi e mappa il percorso del cliente

Una volta identificato il tuo pubblico, crea una struttura di messaggistica che traduca le funzionalità/funzioni del prodotto in un valore chiaro per il cliente. Una solida matrice di valori, che colleghi i punti deboli dei clienti ai vantaggi del prodotto, guiderà tutti i contenuti della campagna, le pagine di destinazione e le attività commerciali.

Per mantenere coerente la tua messaggistica, utilizza un modello di linee guida del marchio. In questo modo, tutte le risorse, dalla grafica social ai documenti commerciali, saranno in linea con la voce, il tono e l'identità visiva del tuo marchio.

Il passaggio successivo nella gestione delle campagne di marketing è mappare il percorso dell'acquirente. Pensa ai contenuti di cui avrà bisogno in ogni fase:

Top-of-funnel: Leadership di pensiero e idee per campagne che suscitano interesse

Fase intermedia del funnel: email di nurturing e casi di studio che creano fiducia

Funnel inferiore: Presentazioni commerciali, pagine di confronto e offerte che guidano le decisioni

Lavagne online ClickUp

Puoi delineare la struttura dei tuoi messaggi e il percorso dell'acquirente utilizzando le lavagne online e i documenti di ClickUp, quindi collegarli direttamente alle campagne e ai contenuti che generano. Calendari delle campagne, brainstorming e roadmap sono tutti disponibili insieme alle attività quotidiane del tuo team.

Fai brainstorming con i membri del team per creare una solida roadmap di mappatura degli utenti utilizzando le lavagne online di ClickUp

📖 Leggi anche: Modelli ed esempi gratuiti di roadmap di marketing

Passaggio n. 3: scegli i canali e pianifica il mix della tua campagna

Ogni calendario GTM dovrebbe specificare quali canali di comunicazione utilizzerai e per quale campagna.

Assicurati di allinearti sulle seguenti domande: Intendi puntare su una crescita guidata dal prodotto, su attività di outreach outbound o su campagne con influencer? È opportuno allineare i tuoi messaggi ai momenti stagionali o agli eventi ad alto traffico?

Prendi queste decisioni in base a dove il tuo pubblico è più attivo e a ciò che è in linea con la tua strategia commerciale (self-service, vendite interne o guidate dai partner).

Ad esempio, se stai lanciando uno strumento di IA self-service per liberi professionisti, il tuo calendario GTM potrebbe dare priorità agli annunci sui social media e alle partnership con influencer che portano al lancio su Product Hunt. Ma se vendi lo stesso strumento a team aziendali tramite vendite interne, pianificheresti sequenze di email, outreach su LinkedIn e demo live in linea con i cicli di budgeting.

Elementi chiave da considerare quando pianifichi il mix della tua campagna:

👉🏻 Abbina ogni canale alla fase giusta del percorso dell'acquirente (ad esempio, social per la consapevolezza, email per la fidelizzazione, presentazioni commerciali per la conversione)

👉🏻 Allinea i tempi delle campagne con gli eventi del settore, i lanci di prodotti o le tendenze stagionali del mercato

👉🏻 Considera le tue risorse interne; non distribuire troppo il tuo team

👉🏻 Dai priorità ai canali in cui hai già una forte trazione o dati esistenti sul pubblico

ClickUp Brain

Se hai bisogno di aiuto per decidere quali canali di comunicazione privilegiare, puoi chiedere all'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain. Con la potenza di tutti gli LLM in uno, inclusi GPT-4o, Claude e Gemini, puoi progettare e personalizzare la tua strategia GTM come un professionista.

Prova ClickUp Brain per progettare la tua strategia GTM

Lascia che ClickUp Brain progetti le fasi e i dettagli della tua sequenza GTM

⚙️ Bonus: prova i modelli di calendario dei contenuti per individuare le lacune nei contenuti prima che diventino problemi dell'ultimo minuto e mantieni il tuo team al lavoro per raggiungere gli stessi obiettivi di lancio.

Passaggio n. 4: crea una sequenza realistica con obiettivi e attività cardine

Per creare una strategia di commercializzazione, il calendario deve includere attività cardine, dipendenze e punti di controllo collaborativi.

Ma non fermarti alle scadenze. Definisci cosa significa per te un esito positivo includendo:

📌 Traguardi MQL o SQL

📌 Metriche relative alla portata o al coinvolgimento della campagna

📌 Registrazioni al prodotto o tassi di attivazione

📌 Pipeline commerciale influenzata

📌 Tassi di completamento dell'abilitazione

Calendario ClickUp

Collega queste metriche a obiettivi SMART o KPI di marketing in modo che non ci siano ambiguità su ciò che deve essere raggiunto. Da lì, la sfida è mantenere tutto in carreggiata man mano che le priorità cambiano.

Il Calendario ClickUp ti aiuta a creare una sequenza che rimane flessibile, mantiene i team allineati e trasforma gli obiettivi di alto livello in azioni quotidiane.

A differenza di altri software per calendari di marketing, ClickUp Calendar pianifica in modo intelligente le attività, sincronizza le riunioni e mantiene gli obiettivi in primo piano. In questo modo, il tuo team rimane in carreggiata senza continui follow-up.

Pianifica automaticamente le attività ad alta priorità e blocca il tempo da dedicare alle attività cardine del GTM con il Calendario di ClickUp

Inizia identificando la data di lancio, quindi lavora a ritroso per impostare le scadenze chiave: revisione delle risorse, approvazione delle campagne, abilitazione interna e sincronizzazione delle parti interessate. La funzionalità drag-and-drop di ClickUp ti consente di modificare le date in modo dinamico al variare delle priorità o delle dipendenze.

Supponiamo che tu stia pianificando il lancio di un prodotto tra sei settimane. Hai già mappato le scadenze chiave nel tuo calendario GTM: revisione delle risorse creative, formazione commerciale interna, approvazione delle email di lancio e un webinar live il giorno prima del lancio. Una volta create e assegnate le attività, il Calendario di ClickUp blocca automaticamente il tempo da dedicare al calendario per scrivere i brief della campagna o rivedere le creatività pubblicitarie finali senza doverlo inserire manualmente. Ma c'è di più! Se il team creativo non rispetta le scadenze per i mockup, ClickUp riprogramma le attività dipendenti, come le approvazioni e le email di lancio, adeguando le sequenze in tempo reale e rendendola la migliore app di calendario per il lavoro richiesto dal tuo marketing.

Vista grafico Gantt di ClickUp

Per visualizzare l'intera sequenza di lancio, utilizza la vista Grafico di Gantt di ClickUp. Ti offre una panoramica completa di come tutte le attività sono connesse, dove potrebbero verificarsi colli di bottiglia e cosa deve essere risistemato man mano che le cose cambiano.

Utilizza la vista grafico Gantt di ClickUp per ordinare le priorità in base alla scadenza, all'assegnatario o alla dipendenza delle attività

In questo modo, il tuo calendario GTM rimane allineato alle priorità in evoluzione e il tuo team ottiene un piano giornaliero realistico che si adatta all'evoluzione del lancio.

Inoltre, puoi integrare il Calendario di ClickUp con Google o Outlook per sincronizzare riunioni e attività senza problemi. In questo modo tutti i membri del team saranno allineati e consapevoli delle roadmap di marketing e delle scadenze imminenti.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di calendario di marketing per la pianificazione

Passaggio n. 5: assegnare chiaramente la titolarità e semplificare l'esecuzione

I lanci interfunzionali funzionano solo quando tutti sanno esattamente di cosa sono responsabili. Assegna i titolari per ogni elemento della campagna, dalla creatività pubblicitaria alla creazione delle pagine di destinazione, e monitora le dipendenze tra i team. Questo ti aiuta a evitare sorprese dell'ultimo minuto e garantisce la responsabilità.

Attività di ClickUp

Utilizza le attività di ClickUp per suddividere il lavoro di lancio in parti gestibili, assegnando date di scadenza, assegnatari, osservatori e tag di priorità. Supporta anche le dipendenze delle attività, in modo che la campagna email non venga inviata prematuramente se la pagina del prodotto non è stata approvata.

In qualità di software per la gestione delle risorse di marketing, ClickUp garantisce che ogni parte del tuo piano GTM sia visibile, assegnata e in stato di avanzamento.

Crea attività di ClickUp per contrassegnare gli elementi che richiedono un'azione e tagga i responsabili del progetto

🧠 Curiosità: Le basi della maggior parte delle strategie GTM (prodotto, prezzo, luogo e promozione) sono state introdotte nel 1960 dal professore di marketing E. Jerome McCarthy.

Passaggio n. 6: automatizza le attività ripetitive e standardizza i flussi di lavoro

Le campagne spesso comportano attività ricorrenti come il controllo qualità, le approvazioni, la creazione di brief o la reportistica. L'automazione di questi passaggi consente di risparmiare tempo e mantiene il team concentrato sul lavoro ad alto impatto.

Automazioni ClickUp

Le automazioni di ClickUp ti consentono di creare regole come "Quando lo stato di un'attività è contrassegnato come completato, spostala al prossimo assegnatario" o "Quando viene creata una nuova attività di campagna, assegnala automaticamente al lead del canale". Ciò riduce i follow-up manuali e mantiene i flussi di lavoro in movimento.

Ad esempio, immagina di lanciare una campagna multicanale. Ogni volta che viene creata una nuova attività nell'elenco "Pubblicità a pagamento", puoi utilizzare le Automazioni per:

Crea flussi di lavoro personalizzati che assegnano automaticamente le attività, aggiornano gli stati e inviano promemoria con Automazioni di ClickUp

Assegnatelo automaticamente al responsabile del performance marketing

Imposta la data di scadenza a 3 giorni dopo la creazione dell'attività

Aggiorna lo stato della campagna su "In corso"

In questo modo, tutte le attività relative agli annunci a pagamento, indipendentemente da chi le crea, seguono lo stesso flusso di lavoro senza bisogno di ulteriore coordinamento. Una cosa in meno da gestire manualmente e un modo in più per garantire che il calendario GTM sia sempre puntuale.

🔍 Lo sapevi? All'inizio, Airbnb raccoglieva gli annunci su Craigslist e inviava messaggi agli host per pubblicare i loro annunci anche sulla propria piattaforma. Questa tattica GTM non ufficiale (e leggermente subdola) ha permesso loro di ottenere visibilità immediata presso milioni di potenziali utenti senza spendere una fortuna in pubblicità.

Passaggio n. 7: collabora in tempo reale

Le campagne di marketing coinvolgono i team commerciali, di progettazione, di assistenza clienti e di marketing dei prodotti. Per garantire che tutto proceda senza intoppi, è necessario un sistema di comunicazione del team che mantenga tutti allineati senza dover ricorrere a email sparse o riunioni costanti.

Pianifica punti di controllo collaborativi come:

Sessioni di formazione interna: fornisci ai tuoi team di assistenza e commerciali le conoscenze e gli strumenti necessari per comunicare in modo efficace il valore del prossimo lancio

Sincronizzazione delle parti interessate: aggiorna regolarmente tutte le parti coinvolte sullo stato di avanzamento, raccogli feedback e assicurati che tutti siano sulla stessa pagina man mano che si avvicina la data di lancio

Chat ClickUp

La soluzione migliore per mantenere connessi tutti questi punti di controllo? La chat di ClickUp.

Accelera la collaborazione efficiente con la chat di ClickUp

Integrato direttamente nella piattaforma, Chat consente ai membri del team di scambiarsi messaggi istantanei senza dover passare da un'app all'altra. È possibile creare canali di chat dedicati a progetti o campagne specifici, garantendo che le conversazioni rimangano organizzate e contestualizzate.

🔍 Lo sapevate? Secondo Gartner, la maggior parte delle organizzazioni punta su una crescita guidata dai prodotti, con funzionalità/funzioni e vantaggi alla base delle proprie strategie. Tuttavia, con l'intensificarsi della concorrenza, le aziende vedono nella personalizzazione e nel processo decisionale basato sui dati il futuro per il successo del GTM.

Passaggio n. 8: esegui un lancio in versione beta e prepara il supporto

Prima del lancio completo, testa i tuoi messaggi, i tuoi sistemi e i tuoi flussi di lavoro di assistenza con un pubblico più ristretto. Un lancio soft o una versione beta possono far emergere problemi che non avevi previsto, come passaggi di onboarding poco chiari, bug o messaggi non allineati.

Moduli ClickUp

I moduli ClickUp semplificano la raccolta di feedback strutturati dagli utenti beta. Aggiungi domande come "Quale parte dell'onboarding ti è sembrata poco chiara?" o "Quale funzionalità/funzione non ha soddisfatto le tue aspettative?" e condividi il modulo con il tuo gruppo di test.

Ogni risposta può diventare automaticamente un'attività, aiutando il tuo team a individuare rapidamente le tendenze e ad apportare aggiornamenti direttamente all'interno del tuo calendario editoriale GTM.

Trasforma il feedback reale della versione beta in attività concrete all'interno del tuo flusso di lavoro GTM con i moduli ClickUp

🧠 Curiosità: Il piano iniziale di Google per il lancio sul mercato era incentrato esclusivamente sulla creazione di una base di utenti con un motore di ricerca superiore. Solo anni dopo è stato introdotto AdWords, che ha trasformato l'azienda in un business da miliardi di dollari.

Passaggio 9: monitora le prestazioni e adatta il tuo calendario

Dopo il lancio, il calendario dovrebbe passare alla modalità prestazioni. È il momento di monitorare le prestazioni delle campagne in termini di contenuti, canali e percorsi di conversione. Gli utenti cliccano ma non convertono? Un segmento specifico è più coinvolgente di altri? Queste informazioni danno forma al modo in cui si scala o si modifica la strategia GTM.

Quando i lanci diventano frenetici e le parti in movimento si moltiplicano, l'ultima cosa di cui hai bisogno è una reportistica disordinata. Un software centralizzato per la reportistica di marketing ti aiuta a vedere cosa funziona (e cosa no) senza passare ore sepolto nei fogli di calcolo o alla ricerca di aggiornamenti.

Dashboard ClickUp

Con i dashboard di ClickUp, puoi creare report visivi in tempo reale che si collegano direttamente al tuo calendario GTM.

Ad esempio, supponiamo che il tuo calendario GTM includa una campagna di brand awareness guidata da influencer su LinkedIn, Instagram, YouTube e TikTok. In un'unica visualizzazione, puoi monitorare:

Impressioni settimanali di ogni post degli influencer e delle risorse della campagna

Andamento mensile delle prestazioni di mercato per identificare i picchi di visibilità

Analisi dell'engagement, come i "Mi piace" settimanali, per valutare la qualità dei contenuti

Analizza le prestazioni dei canali per capire quale piattaforma offre il ROI più elevato

Trasforma le metriche GTM in punti di azione di marketing con i dashboard di ClickUp

📮 Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono quattro volte più propensi a gestire più di 15 strumenti, mentre quelli con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a nove piattaforme o meno. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Best practice per un calendario GTM efficace

Se ben fatto, un calendario GTM aiuta il tuo team a rimanere concentrato, muoversi rapidamente e adattarsi senza confusione. Queste best practice ti aiuteranno a creare un piano di marketing che regga anche quando i piani cambiano.

Pianifica con agilità, non con rigidità

I migliori calendari GTM sono strutturati ma flessibili. Le campagne raramente vanno esattamente come pianificato, quindi il tuo sistema dovrebbe consentire rapidi cambiamenti di rotta. Applica queste tattiche per garantire flessibilità senza perdere di vista l'obiettivo:

Suddividi le sequenze in sprint più brevi legati alle fasi della campagna

Aggiungi margini di tempo per ritardi imprevisti e cambiamenti del mercato

Rivedi e modifica le date chiave in base alle esigenze e al feedback ricevuto

Metti il cliente al centro

Il tuo calendario GTM dovrebbe essere costruito intorno al percorso del cliente, non alla convenienza interna. Ecco come mantenere l'attenzione sul tuo pubblico di riferimento:

Allinea le campagne alle esigenze dei clienti, ai loro comportamenti e ai feedback

Includi punti di contatto come lanci beta, finestre di feedback degli utenti o assistenza per l'onboarding

Monitora il coinvolgimento dei clienti in tutte le fasi per individuare i punti di abbandono

Utilizza modelli pronti all'uso

Modello di strategia di commercializzazione ClickUp

Creare un calendario GTM da zero può richiedere molto tempo, soprattutto quando si devono gestire contemporaneamente ricerche, prezzi, messaggi e pianificazione delle campagne. Il modello di strategia Go-To-Market di ClickUp offre un punto di partenza strutturato e personalizzabile per concentrarsi meno sulla configurazione e più sull'esecuzione.

Ottieni il modello gratis Mantieni il tuo calendario di social media marketing in linea con la strategia utilizzando il modello di strategia di lancio sul mercato di ClickUp

Questo modello ti guida attraverso le seguenti fasi:

Analizza le esigenze dei clienti, il posizionamento della concorrenza e le opportunità di mercato, tutto in un unico spazio

Pianifica e confronta strategie di prezzo in linea con i tuoi segmenti di traguardo

Mappa i canali di distribuzione e promozione con passaggi chiari e attuabili

Monitora e misura l'esito positivo nel tempo, adeguando la tua strategia GTM all'evoluzione del mercato

Oltre a questo, ClickUp offre una varietà di modelli per semplificare la pianificazione e l'esecuzione del calendario di go-to-market

Ad esempio, il modello di calendario di marketing di ClickUp ti aiuta a monitorare rapidamente e facilmente le campagne e gli eventi imminenti, a gestire le attività con automazioni e promemoria e a dare priorità alle attività ad alto impatto in un database semplificato e senza codice. Inoltre, il modello di comunicazione della strategia di commercializzazione di ClickUp ti aiuta a comunicare in modo succinto i tuoi obiettivi, ruoli, responsabilità e metriche a tutti i membri del team. Ancora meglio? Il modello di strategia di commercializzazione di ClickUp nelle lavagne online supporta il brainstorming di un piano d'azione per il lancio del tuo prossimo prodotto.

🔍 Lo sapevate? La crescita del fatturato annuo ricorrente (ARR) sta subendo una battuta d'arresto, soprattutto per le aziende con un ARR inferiore a 25 milioni di dollari. Con cicli commerciali più lunghi, acquirenti cauti e costi di acquisizione in aumento, per aumentare il fatturato è ora necessario definire traguardi più precisi, prezzi più intelligenti e una strategia GTM che si adatti alle realtà del mercato.

Ottieni la giusta strategia GTM con ClickUp

Un calendario di lancio sul mercato dovrebbe fornire al team di marketing del prodotto un quadro chiaro di come i contenuti del progetto, le campagne e i passaggi interni si allineano tra i vari canali.

Pensa: il post sul blog viene pubblicato lo stesso giorno in cui il reparto commerciale riceve l'abilitazione e il reparto assistenza ha una sessione di formazione fissata il giorno prima.

ClickUp semplifica questo coordinamento. Il Calendario di ClickUp offre una vista consolidata e basata sull'IA delle attività, degli obiettivi del team e delle piattaforme di riunione integrate, in modo che la tua pianificazione rimanga connessa e sempre aggiornata.

Hai bisogno di un approccio più intelligente e automatizzato?

Iscriviti a ClickUp oggi stesso!