Come condurre un'analisi della concorrenza (+modello)

Ti sei mai chiesto cosa fanno i tuoi concorrenti dietro le quinte per rimanere all'avanguardia? Ben il 74% dei leader aziendali riconosce l'importanza di migliorare la propria conoscenza del mercato, ma molti trovano ancora difficile rimanere all'avanguardia.

Imparare a fare un'analisi della concorrenza può essere la risposta giusta. Ti fornisce informazioni privilegiate, rivelando i vantaggi, gli svantaggi e le strategie dei tuoi concorrenti: una chiave per usufruire della crescita della tua azienda!

Forse non sarà emozionante come un thriller di spionaggio vecchio stile, ma può essere altrettanto illuminante e aiutarti a individuare le lacune del mercato.

In questa guida ti illustreremo i passaggi necessari per condurre un'analisi della concorrenza efficace e sfruttare tali conoscenze per rafforzare la tua strategia aziendale. Sei pronto a scoprire cosa stanno facendo i tuoi concorrenti? Iniziamo!

L'analisi competitiva è il processo di valutazione dei tuoi concorrenti per comprenderne i punti di forza, i punti deboli e il posizionamento sul mercato.

Si tratta di dare uno sguardo più approfondito al modo in cui i tuoi concorrenti hanno lavorato e alle loro strategie di marketing e vendita. Queste informazioni possono aiutarti a migliorare la tua offerta.

Ad esempio, quando Netflix è entrata nello spazio dello streaming, ha capito chiaramente cosa stava facendo il suo concorrente, Blockbuster, e, cosa ancora più importante, cosa non stava facendo.

Netflix mirava a colmare queste lacune offrendo prezzi basati su un abbonamento, la comodità della consegna tramite posta (e successivamente lo streaming) e un'attenzione particolare all'esperienza del cliente. Affrontando questi punti critici, Netflix ha rapidamente guadagnato terreno e trasformato il settore dell'intrattenimento.