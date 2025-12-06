Come scegliere gli strumenti di collaborazione per migliorare la produttività

Il tuo team ha appena tenuto una riunione di 30 minuti per decidere quale piattaforma utilizzare per programmare riunioni di 30 minuti. L'ironia della situazione non sfugge a nessuno.

Gli strumenti di collaborazione avrebbero dovuto semplificare il lavoro. In qualche modo, ti sei ritrovato con sette app diverse, nessuna delle quali comunica con le altre, e un team pronto a tornare ai piccioni viaggiatori.

Non è che gli strumenti di collaborazione siano cattivi. È che sceglierne quelli sbagliati trasforma il tuo team in nomadi digitali che vagano tra le piattaforme.

Ecco cosa rende difficile questa scelta: ogni strumento promette di essere quello di cui il tuo team ha bisogno. Tutti hanno demo accattivanti. Tutti sostengono di aumentare la produttività del 347%. E tutti sembrano perfetti fino al terzo giorno, quando ti rendi conto che metà del tuo team non riesce a capire come taggare qualcuno in un commento.

Questa guida spiega come scegliere gli strumenti di collaborazione più adatti alle esigenze del tuo team. Tratteremo gli aspetti da valutare, le funzionalità/funzioni realmente importanti e alcune delle migliori opzioni disponibili (sì, compreso ClickUp!). ​​​​​​​​​​​​​​​​

Gli strumenti di collaborazione sono piattaforme software che collegano il lavoro del tuo team in un unico luogo centrale, in modo che tutti sappiano cosa sta succedendo senza bisogno di riunioni costanti o catene di email. Gestiscono l'assegnazione delle attività, la condivisione dei file, le tempistiche dei progetti e la comunicazione del team, tutto nello stesso sistema.

Quando qualcuno aggiorna lo stato di un'attività alle 21:00, il resto del team lo vede la mattina successiva senza che nessuno invii e-mail di aggiornamento. In questo modo i progetti continuano ad andare avanti anche quando i membri del team lavorano in orari diversi o da luoghi diversi.

🔍 Lo sapevi? Lo studio di Gallup sulla scienza dei team ad alte prestazioni ha scoperto che una buona collaborazione ha una stretta connessione con il coinvolgimento: i team in cui i membri conoscono i punti di forza degli altri, ricevono feedback, si sentono inclusi e trovano significato nel proprio lavoro ottengono risultati di gran lunga migliori in termini di produttività, redditività e lavoro di squadra.

Tipi di collaborazione

La collaborazione può assumere molte forme e comprenderne le diverse tipologie può aiutare i team a lavorare insieme in modo più efficace.

Comunicazione: utilizza canali dedicati per aggiornamenti rapidi, processi decisionali e chiarimenti, in modo che il contesto non vada perso in messaggi sparsi.

Gestione dei progetti e delle attività: centralizza le responsabilità, le scadenze e il monitoraggio dello stato in un unico posto per evitare duplicazioni di lavoro o mancati risultati.

Condivisione dei documenti: mantieni un'unica fonte di verità in cui i team possono commentare, modificare e consultare i file senza confusione tra le versioni.

Brainstorming: raccogli le idee grezze in uno spazio di condivisione, quindi trasforma le migliori in attività concrete in modo che la creatività si traduca direttamente in risultati.

Ti sei mai stancato di rispondere sempre alle stesse domande, di affannarti a coordinare gli aggiornamenti settimanali del team e di tutte quelle attività di comunicazione di routine? E se tutto questo potesse essere automatizzato tramite gli agenti? Con ClickUp Agents, puoi farlo!

Ecco come scegliere gli strumenti di collaborazione più adatti al tuo team.

Esegui progetti reali durante i periodi di prova

Dimentica i progetti campione puliti che i fornitori preparano per le demo.

Prendete il vostro progetto più complesso in corso con scadenze reali, dipendenze multiple e il caos che il vostro team affronta quotidianamente, quindi caricatelo sulla piattaforma. Lo strumento di collaborazione gestirà la complessità reale o fallirà, e in pochi giorni saprete con quale delle due situazioni avete a che fare.

Presta attenzione a questi punti di attrito:

Velocità di recupero dei file: i membri del team riescono a trovare documenti risalenti a due settimane fa in meno di 30 secondi o perdono tempo a scorrere cartelle disorganizzate?

Chiarezza delle dipendenze tra le attività: la piattaforma indica chiaramente quali attività stanno rallentando l'intero progetto o i colli di bottiglia rimangono nascosti fino al superamento delle scadenze?

Organizzazione dei thread di commenti: gli utenti possono seguire le conversazioni che si sono svolte in più giorni senza perdere il contesto?

Efficienza delle azioni collettive: aggiornare 20 attività simili richiede 20 clic separati o è possibile apportare modifiche a più elementi contemporaneamente?

🧠 Curiosità: Nel 1837, sei rinomati pianisti - Franz Liszt, Frédéric Chopin, Carl Czerny, Sigismond Thalberg, Johann Peter Pixis e Henri Herz - si riunirono per comporre una serie di variazioni su un tema dell'opera I Puritani di Bellini. Questo brano collaborativo, noto come Hexameron, mette in mostra la fusione di stili individuali in un insieme armonioso.

Fai una prova con i membri del tuo team meno esperti di tecnologia.

Affida la piattaforma al membro del tuo team che impiega più tempo ad adattarsi ai nuovi software. Lo strumento di collaborazione di team che funziona alla perfezione per i tuoi project manager ma confonde tutti gli altri diventa uno strumento che nessuno usa.

Guarda come questi utenti gestiscono le situazioni quotidiane per determinare i tassi di adozione:

Aggiornamenti delle attività per la prima volta: è possibile modificare lo stato delle attività e aggiungere note sullo stato di avanzamento senza cercare pulsanti o aprire la documentazione di aiuto?

Processo di allegato file: hanno un esito positivo al primo tentativo di allegare i documenti o l'interfaccia di caricamento li confonde con le molteplici opzioni disponibili?

Gestione delle notifiche: sono in grado di distinguere rapidamente ciò che richiede la loro attenzione da ciò che è solo rumore informativo?

Trovare il lavoro completato: riescono a individuare facilmente le attività completate e le decisioni prese in passato o rinunciano e chiedono direttamente ai colleghi?

Misura i cambiamenti

Quanto tempo impiega il tuo team nelle riunioni di aggiornamento, nella ricerca di file nelle threads di email o nel capire chi è responsabile di cosa? Utilizza il nuovo strumento per due settimane e misura nuovamente le stesse attività.

Effettua il monitoraggio di queste metriche:

Tempo dedicato alle riunioni: ore dedicate alle riunioni di stato, aggiornamento o controllo settimanali.

Tempo di completamento dell'attività: tempo medio dall'assegnazione dell'attività al completamento

Tempo di ricerca dei file: tempo impiegato per individuare documenti, risorse o email relativi ai progetti.

Colli di bottiglia nel flusso di lavoro: frequenza delle attività bloccate a causa di informazioni/approvazioni mancanti

🔍 Lo sapevi? Un sondaggio condotto da Great Place To Work ha rivelato che in impostazioni ibride/da remoto, la cooperazione (la convinzione di poter contare sugli altri per lavorare insieme) stimola la produttività più della vicinanza fisica. I team con un alto livello di cooperazione hanno dato un lavoro richiesto molto più spesso.

Verifica la qualità dell'integrazione con i sistemi esistenti

Collega la piattaforma alla tua email, al Calendario e allo spazio di archiviazione file, quindi utilizza queste integrazioni per una settimana.

Integrazioni deboli significano gestire i dati in sistemi paralleli, il che vanifica l'intero scopo. Prova questi scenari di integrazione:

Sincronizzazione bidirezionale del Calendario: verifica se le modifiche alle scadenze vengono trasferite automaticamente in entrambi i flussi.

Rilevanza delle notifiche email: verifica se le notifiche email contengono informazioni sufficienti per intraprendere un'azione.

Flusso di lavoro di modifica dei file: prova ad aprire, modificare e salvare i documenti direttamente dallo strumento di collaborazione senza scaricarli e ricaricarli.

🚀 Vantaggio di ClickUp: quando hai bisogno di un file urgente o di un'informazione fondamentale, la ricerca aziendale basata sull'intelligenza artificiale e ClickUp Brain di ClickUp possono trovarlo in pochi secondi tra attività, documenti e integrazioni di terze parti collegate.

Verifica l'esperienza mobile in condizioni realistiche

Accedi al lavoro dal tuo telefono durante il tragitto casa-lavoro o tra una riunione e l'altra e prova ad approvare una richiesta, rivedere un documento o riassegnare un'attività.

Uno strumento che funziona perfettamente su desktop ma che funziona a malapena su dispositivi mobili non è più adatto al modo in cui operano i team. Valuta queste funzionalità:

Velocità del flusso di lavoro di approvazione: riesci a esaminare e approvare le richieste in meno di un minuto senza dover passare da una schermata all'altra?

Leggibilità dei documenti: puoi leggere e commentare i file senza dover continuamente effettuare lo Zoom e scorrere la pagina?

Funzionalità di accesso offline: quali funzionalità continuano a funzionare quando la connessione si interrompe in ascensore o in metropolitana?

📮 ClickUp Insight: il 31% dei manager preferisce le bacheche visive, mentre altri si affidano a diagrammi Gantt, dashboard o visualizzazioni delle risorse. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti richiede di sceglierne uno. Se la visualizzazione non corrisponde al tuo modo di pensare, diventa solo un ulteriore motivo di attrito. Con ClickUp, non devi scegliere. Passa dai diagrammi di Gantt basati sull'intelligenza artificiale alle bacheche Kanban, ai dashboard o alla vista Carico di lavoro con un solo clic. E con ClickUp AI, puoi generare automaticamente visualizzazioni o riepiloghi personalizzati in base a chi sta guardando, che si tratti di te, di un dirigente o del tuo designer. 💫 Risultati reali: CEMEX ha accelerato il lancio dei prodotti del 15% e ridotto i ritardi di comunicazione da 24 ore a pochi secondi utilizzando ClickUp.

Quanto dovresti pagare per uno strumento di collaborazione?

Il tuo budget dovrebbe essere commisurato alle dimensioni del tuo team, alla complessità del progetto e al costo attuale per la tua azienda del tempo sprecato per il coordinamento.

0-30 $ al mese

Le opzioni gratuite e a basso costo sono adatte a team con meno di 10 membri che gestiscono progetti semplici. Avrai a disposizione elenchi di attività di base, condivisione di file e chat di gruppo, ma dovrai fare i conti con limiti di archiviazione e personalizzazione. La maggior parte delle piattaforme in questa fascia di prezzo limita funzionalità quali visualizzazione della Sequenza, automazione o accesso ospiti.

🔍 Lo sapevi? Durante la seconda guerra mondiale, Stati Uniti, Regno Unito e Canada collaborarono al Progetto Manhattan per sviluppare la prima bomba atomica. Questo imponente progetto coinvolse migliaia di scienziati e ingegneri che lavorarono insieme in segreto e con urgenza.

100-300 $ al mese

Questa gamma supporta da 15 a 50 persone che necessitano di una migliore visibilità dei progetti, monitoraggio del tempo e campi personalizzati.

Otterrai spazio di archiviazione ampliato, supporto con priorità e integrazioni con il tuo Calendario e i tuoi sistemi di file. I team in questa fase spesso scoprono che i diversi stili di comunicazione sul posto di lavoro creano lacune di coordinamento, e la piattaforma giusta colma queste differenze rendendo visibile a tutti lo stato dei progetti.

500-1.500 $ al mese

Teams con 50-200 persone che gestiscono progetti con molteplici dipendenze e scadenze rigorose sono l'ideale in questo caso. Avrai accesso a reportistica avanzata che mostra l'utilizzo delle risorse e la pianificazione della capacità.

Le funzionalità/funzioni che utilizzano l'IA per il project management aiutano a prevedere i ritardi sulla base dei modelli storici e suggeriscono assegnazioni ottimali delle attività. Questo livello ripaga quando il mancato rispetto delle scadenze triga a trigger penali contrattuali o quando una cattiva allocazione delle risorse costringe ad assumere costosi appaltatori.

2.500 $+ al mese

Le grandi organizzazioni con oltre 200 utenti necessitano di conformità di sicurezza avanzata, Single Sign-On (SSO) e integrazioni personalizzate con i sistemi esistenti. Il software di collaborazione documentale aziendale di questo livello include il controllo delle versioni con audit trail dettagliati, autorizzazioni granulari e certificazioni di conformità che soddisfano i requisiti dei settori regolamentati.

💡 Suggerimento professionale: calcola quanto ti costano i problemi di coordinamento. Se una scarsa visibilità del progetto causa il mancato rispetto delle scadenze, ritardando di due settimane il riconoscimento dei ricavi, o se il lavoro duplicato fa perdere cinque ore a persona alla settimana a 75 dollari l'ora, uno strumento di collaborazione si ripaga rapidamente.

Ecco una panoramica degli strumenti di collaborazione digitale più popolari e delle caratteristiche che li contraddistinguono.

1. ClickUp (ideale per il project management unificato e la comunicazione tra i membri del team)

Aiuta il tuo team a lavorare in modo più intelligente con ClickUp Chat Trasforma le conversazioni in azioni concrete senza perdere il contesto con ClickUp Chat.

ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente che unifica la project management, la gestione delle conoscenze e la chat in tempo reale, tutto in un unico posto. A differenza degli strumenti tradizionali che contribuiscono alla dispersione del lavoro disseminando informazioni e conversazioni su più app scollegate tra loro, ClickUp riunisce il lavoro, le conoscenze e la comunicazione dell'intero team.

Questa convergenza elimina il caos derivante dal passaggio da uno strumento all'altro, riduce i silos e garantisce a tutti un contesto completo.

Ciò significa che i team possono collaborare senza soluzione di continuità ai progetti, condividere e organizzare le conoscenze e comunicare istantaneamente, sia attraverso attività, documenti o canali di chat. L'IA è profondamente integrata in tutta la piattaforma, aiutandoti ad automatizzare il lavoro di routine, a far emergere le informazioni rilevanti e a generare intuizioni in modo da poter lavorare in modo più rapido e intelligente. Vediamo come:

Mantieni le conversazioni collegate al lavoro

ClickUp Chat mantiene le conversazioni legate al lavoro a cui appartengono. Un singolo messaggio può diventare un'attività o un FollowUp, in modo che nulla vada perso.

Ad esempio, durante la riprogettazione di un sito web, uno sviluppatore interviene nella chat per segnalare che il flusso di checkout non funziona su Safari. Il product manager converte quel messaggio in un'attività, la assegna al team di controllo qualità e allega lo screenshot condiviso nel thread.

Il bug viene registrato, assegnato e sottoposto a monitoraggio prima ancora che la conversazione finisca.

Inoltre, la chat su dispositivi mobili consente di ricevere aggiornamenti in modo fluido, anche durante il lavoro sul campo o in viaggio.

Porta le discussioni dal vivo nell'area di lavoro

Alcune decisioni vengono prese più rapidamente di persona. SyncUps in Chat riunisce videochiamate, condivisione dello schermo e bacheche delle attività nello stesso spazio. I team possono riunirsi, effettuare modifiche e registrare tutto in un unico flusso.

Esegui revisioni creative e aggiorna le attività in tempo reale durante le riunioni di sincronizzazione nella chat di ClickUp

Ad esempio, un team di marketing globale utilizza SyncUp per finalizzare le risorse creative per una campagna imminente. Durante la condivisione dello schermo della bacheca di progettazione, il direttore creativo modifica le scadenze, assegna le attività di rifinitura finale e registra la sessione.

Sono supportati in modo uguale diversi stili di collaborazione: quelli che preferiscono le discussioni dal vivo e quelli che preferiscono aggiornarsi in un secondo momento.

Gestisci i processi di onboarding con i documenti dinamici in ClickUp Docs

ClickUp Docs offre ai team un unico documento dinamico collegato direttamente ai progetti.

Ad esempio, un team delle risorse umane che prepara l'inserimento di 15 nuovi assunti crea un unico documento che descrive i programmi di formazione, la configurazione IT e i link alle politiche aziendali. Il reparto IT viene taggato direttamente all'interno del documento per confermare la creazione dell'account e il responsabile delle assunzioni aggiunge una lista di controllo per l'orientamento del primo giorno.

Tutti effettuano le stesse modifiche al medesimo file, quindi quando gli orari cambiano, gli aggiornamenti vengono visualizzati immediatamente da tutto il team.

Ancora meglio? Puoi @menzionare i membri del team e lasciare note di feedback con Assign Comments in ClickUp per una chiara responsabilità.

Comprendi immediatamente le informazioni

I progetti generano aggiornamenti infiniti e la ricerca tra le app fa perdere tempo. ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, fornisce ai team risposte immediate attingendo da attività, documenti e canali di chat.

Supponiamo che un program manager debba prepararsi per un briefing con gli stakeholder. Può chiedere a ClickUp Brain: "Riassuma gli attuali ostacoli al rilascio dell'app mobile".

ClickUp Brain analizza le conversazioni in chat, le attività ripetitive e le note di SyncUps, quindi fornisce un breve elenco di ostacoli. Il manager inserisce quindi il riepilogo/riassunto in un documento e lo condivide come parte del rapporto settimanale.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Condividi chiaramente i tuoi feedback: registra le procedure con ClickUp Clips , in modo che i tuoi colleghi possano vedere i problemi o le modifiche senza difficoltà.

Guarda il lavoro di squadra in azione: affidati a affidati a ClickUp Collaboration Detection per ricevere avvisi quando i colleghi visualizzano, effettuano delle modifiche o commentano lo stesso compito, evitando il lavoro duplicato.

Semplifica le revisioni creative: utilizza utilizza ClickUp Correzione di bozze per lasciare commenti direttamente su immagini, video o PDF, in modo che i feedback sul design rimangano nel contesto.

Scrivi e invia messaggi in modo più intelligente: chiedi a ClickUp Brain di generare risposte raffinate in ClickUp Chat, rendendo chiedi a ClickUp Brain di generare risposte raffinate in ClickUp Chat, rendendo la collaborazione remota più veloce e chiara.

Cattura automaticamente i risultati delle riunioni: aggiungi aggiungi ClickUp AI Notetaker alle chiamate per ottenere riassunti intelligenti delle riunioni e azioni chiave automatizzate.

Assegna il lavoro di routine agli agenti: utilizza utilizza ClickUp Agents per monitorare le attività, aggiornare gli stati o creare follow-up, in modo che la collaborazione non sia rallentata dal lavoro degli amministratori.

Limiti di ClickUp

All'inizio, le numerose funzionalità/funzioni e opzioni possono confondere i nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.555 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ansh Prabhakar di Airbnb condivide la sua esperienza con ClickUp:

ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come la project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente semplificato la vita, perché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a effettuare il monitoraggio e la reportistica in modo facile e, grazie alle riunioni giornaliere sui progressi, è stato facile pianificare il futuro.

ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come la project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente semplificato la vita, perché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a monitorarlo e a creare reportistica in modo facile e, grazie alle riunioni giornaliere sui progressi, è stato facile pianificare il futuro.

🧠 Curiosità: Lavori in un team di sviluppo software globale? Preparati a partecipare a molte riunioni. I team distribuiti in diverse posizioni dedicano circa 7 ore e 45 minuti alle riunioni programmate ogni settimana... e quasi altre 9 ore a quelle non programmate. E anche in questo caso, i progressi possono subire rallentamenti se le persone giuste non sono presenti o se alcune voci dominano mentre altre riescono a malapena a farsi sentire.

2. Slack (ideale per la messaggistica in tempo reale tra i membri del team)

tramite Slack

Con Slack, avrai a disposizione un software di collaborazione per team che sostituisce l'incubo delle email con cui la maggior parte dei team deve fare i conti. Avrai a disposizione canali invece di thread in cc che sfuggono al controllo: uno per le campagne di marketing, un altro per i bug dei prodotti, magari uno per la condivisione di foto di cani. Ogni conversazione rimane nel proprio ambito.

Le app si collegano direttamente, quindi i tuoi strumenti di project management e gli inviti del Calendario confluiscono direttamente nei canali pertinenti. La gestione collaborativa del lavoro su dispositivi mobili ti consente di partecipare alle conversazioni da qualsiasi luogo, ma che questo sia un vantaggio o uno svantaggio dipende dai tuoi limiti.

Le migliori funzionalità di Slack

Recupera qualsiasi messaggio, file o link dall'intera cronologia delle conversazioni utilizzando i filtri di ricerca per date, persone, canali e parole chiave.

Inserisci i file direttamente nei messaggi e aggiungi documenti o link importanti alle descrizioni dei canali per un rapido accesso in un secondo momento.

Avvia conversazioni vocali improvvisate tramite riunioni giornaliere quando hai bisogno di discutere qualcosa più rapidamente di quanto ti consenta la digitazione.

Connettete partner esterni e clienti tramite i canali Slack Connect in modo che tutti possano collaborare in un unico posto senza dover inoltrare email avanti e indietro.

Limiti di Slack

Il piano Free cancella la cronologia dei messaggi dopo 90 giorni, il che significa perdere il contesto dei progetti più vecchi.

Le videochiamate sembrano poco pratiche rispetto alle alternative di Slack create appositamente per questo scopo.

Le risposte in thread a volte scompaiono nelle conversazioni compresse che le persone dimenticano di controllare.

Prezzi di Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business+: 18 $ al mese per utente

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (oltre 36.260 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.850 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Mi piace molto la possibilità di organizzare le aree di lavoro o i canali in Slack, che mi permette di identificare esattamente ciò che voglio controllare e raccogliere tutte le informazioni relative in quel punto. Slack si è dimostrato uno strumento prezioso per aumentare la produttività nella gestione delle informazioni nella mia azienda. Inoltre, mi motiva il fatto che offre una migliore integrazione con i progetti rispetto a Discord, il prodotto da cui siamo migrati. Ciò dimostra la sua capacità di adattarsi meglio alle nostre esigenze a livello di project management.

Mi piace molto la possibilità di organizzare le aree di lavoro o i canali in Slack, che mi permette di identificare esattamente ciò che voglio controllare e raccogliere tutte le informazioni relative in quel punto. Slack si è dimostrato uno strumento prezioso per aumentare la produttività nella gestione delle informazioni nella mia azienda. Inoltre, mi motiva il fatto che offre una migliore integrazione con i progetti rispetto a Discord, il prodotto da cui siamo migrati. Ciò dimostra la sua capacità di adattarsi meglio alle nostre esigenze a livello di project management.

3. Microsoft Teams (ideale per gli utenti di Microsoft 365)

tramite Microsoft Teams

Teams è la scelta giusta se la tua azienda utilizza già l'ecosistema Microsoft.

Tutto è collegato: il calendario di Outlook genera automaticamente i link alle riunioni, i documenti Word si aprono direttamente nelle finestre di chat e SharePoint gestisce lo spazio di archiviazione dei file dietro le quinte. Non dovrai più passare continuamente da un'app all'altra o occuparti dei problemi di controllo delle versioni, perché Teams e Office 365 comunicano tra loro.

La piattaforma include controlli di sicurezza dei dati e funzionalità/funzioni di conformità per le organizzazioni che ne hanno bisogno. Anche se l'interfaccia richiede un po' di tempo per abituarsi, soprattutto se provieni da piattaforme più semplici, l'integrazione funziona una volta che sei nel mondo Microsoft.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Organizza webinar su larga scala ed eventi virtuali per un massimo di 10.000 partecipanti utilizzando la funzionalità eventi live.

Registra le riunioni con trascrizioni generate dall'IA che catturano chi ha detto cosa e ti consentono di cercare nelle conversazioni in un secondo momento.

Configura schede personalizzate all'interno dei canali del team per incorporare dashboard Power BI, bacheche Planner o strumenti di terze parti che utilizzi quotidianamente.

Pianifica i messaggi del canale per inviare aggiornamenti, promemoria o annunci nei momenti ottimali per i team distribuiti o remoti.

Limitazioni di Microsoft Teams

L'interfaccia risulta affollata, con troppi menu e opzioni annidati che competono per attirare l'attenzione.

L'app mobile consuma la batteria del telefono in modo notevolmente più rapido rispetto alle alternative di MS Teams.

L'aggiunta di ospiti esterni richiede autorizzazioni di amministratore, creando attriti per collaborazioni rapide.

Prezzi di Microsoft Teams

Versione di prova gratis

Business

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise

Microsoft Teams Enterprise: 5,25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 F3: 8 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (oltre 16.860 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.670 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

La funzionalità migliore è la perfetta integrazione con l'ecosistema Microsoft 365. La possibilità di pianificare una videochiamata direttamente da Outlook e la sincronizzazione istantanea degli inviti del Calendario consentono di risparmiare molto tempo. La qualità video è generalmente affidabile e funzioni come la sfocatura dello sfondo e la soppressione del rumore contribuiscono a rendere le riunioni remote professionali, anche in un ambiente rumoroso.

La funzionalità migliore è la perfetta integrazione con l'ecosistema Microsoft 365. La possibilità di pianificare una videochiamata direttamente da Outlook e la sincronizzazione istantanea degli inviti del Calendario consentono di risparmiare molto tempo. La qualità video è generalmente affidabile e funzioni come la sfocatura dello sfondo e la soppressione del rumore contribuiscono a rendere le riunioni remote professionali, anche in un ambiente rumoroso.

4. Notion (ideale per la documentazione flessibile delle aree di lavoro)

tramite Notion

Notion ti fornisce gli elementi fondamentali e ti dice "Capisci come funziona". Può sembrare complicato, ma significa che non sei costretto a seguire la struttura del flusso di lavoro di qualcun altro. Puoi creare database, wiki, elenchi di attività e calendari che soddisfano le esigenze del tuo team.

Una pagina può iniziare come semplici appunti di riunione, per poi trasformarsi in un hub di progetto che collega documenti correlati, effettua il monitoraggio delle attività e incorpora progetti Figma. Tutto è collegato tramite backlink e relazioni, creando una rete di informazioni. La flessibilità significa che dovrai dedicare del tempo iniziale alla creazione del tuo sistema, ma una volta avviato, Notion si adatterà al tuo modo di pensare.

Le migliori funzionalità di Notion

Progetta modelli riutilizzabili di accordi di collaborazione per l'avvio dei progetti o la reportistica settimanale, in modo che il tuo team segua processi coerenti senza dover ricominciare da zero.

Genera riassunti strutturati, azioni da intraprendere e punti chiave dalla tua riunione con AI Meeting Notes .

Attiva/disattiva le visualizzazioni del database per vedere le stesse informazioni come una lavagna Kanban un giorno e una Sequenza il giorno successivo, a seconda del tuo obiettivo attuale.

Pianifica e gestisci gli appuntamenti direttamente all'interno di Notion Calendario, con impostazioni di scadenza e finestre di disponibilità per i tuoi link di pianificazione.

Limiti di Notion

La collaborazione in tempo reale subisce un leggero rallentamento quando più persone effettuano contemporaneamente modifiche su pagine complesse.

La curva di apprendimento è difficile per chi non ha familiarità con i database e le strutture relazionali rispetto alle alternative a Notion.

L'app mobile elimina alcune funzionalità/funzioni disponibili sulla versione desktop e rende frustrante la modifica complessa.

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (7.775 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.620 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Utilizzo Notion per diversi scopi, tra cui prendere appunti durante le riunioni, creare SOT per il mio team, effettuare la condivisione di conoscenze, creare guide di onboarding e svolgere ricerche personali. Mi piace come Notion mi aiuti a rimanere organizzato, consentendomi di avere tutto ciò di cui ho bisogno in un unico posto. È piuttosto intuitivo, il che significa che posso navigare tra le sue funzionalità/funzioni ed eseguire facilmente diverse attività, come aggiungere tabelle di dati. Apprezzo il fatto che Notion supporti più collaboratori, consentendo il lavoro collaborativo e fornendo al contempo la flessibilità necessaria per mantenere privati i documenti, se necessario. Mi piace la funzionalità che mi permette di aggiungere alcune pagine che visito frequentemente ai preferiti, garantendomi un accesso rapido. Nel complesso, la configurazione iniziale di Notion è stata abbastanza semplice e, nonostante una curva di apprendimento, è intuitivo e facile da usare.

Utilizzo Notion per diversi scopi, tra cui prendere appunti durante le riunioni, creare SOT per il mio team, effettuare la condivisione di conoscenze, creare guide di onboarding e svolgere ricerche personali. Mi piace come Notion mi aiuti a rimanere organizzato, consentendomi di avere tutto ciò di cui ho bisogno in un unico posto. È piuttosto intuitivo, il che significa che posso navigare tra le sue funzionalità/funzioni ed eseguire facilmente diverse attività, come aggiungere tabelle di dati. Apprezzo il fatto che Notion supporti più collaboratori, consentendo il lavoro collaborativo e fornendo al contempo la flessibilità necessaria per mantenere privati i documenti, se necessario. Mi piace la funzionalità che mi permette di aggiungere alcune pagine che visito frequentemente ai preferiti, garantendomi un accesso rapido. Nel complesso, la configurazione iniziale di Notion è stata abbastanza semplice e, nonostante una curva di apprendimento, è intuitivo e facile da usare.

5. Zoom (ideale per videoconferenze affidabili)

tramite Zoom

Zoom gestisce le videochiamate con velocità Internet variabili. La tua chiamata mantiene la connessione mentre stai facendo una presentazione ai clienti o conducendo riunioni con il team da un bar. Organizzare riunioni è semplice: basta generare un link, inviarlo e il gioco è fatto.

Le breakout room consentono di suddividere gruppi numerosi in discussioni mirate, per poi unire nuovamente tutti i partecipanti quando sei pronto. Puoi sfocare lo sfondo, effettuare la condivisione di finestre specifiche invece dell'intero desktop e registrare tutto per chi non ha potuto partecipare. La piattaforma è scalabile dalle chiamate individuali ai webinar con migliaia di partecipanti, senza richiedere un'interfaccia diversa o una configurazione complicata.

Le migliori funzionalità di Zoom

Automatizza attività quali la pianificazione di riunioni di follow-up, la generazione di documenti dalle riunioni e la creazione di videoclip con IA Companion .

Collabora su Zoom Docs durante le riunioni con la traduzione IA in tempo reale e l'integrazione con Google Drive e YouTube.

Mantieni la comunicazione prima, durante e dopo le riunioni del team o con i clienti grazie alla chat continua per le riunioni .

Partecipa a discussioni interattive durante le riunioni per un brainstorming collaborativo e la creazione di idee utilizzando Zoom lavagna online.

Limiti di Zoom

L'interfaccia non ha subito grandi evoluzioni e sembra obsoleta rispetto alle alternative più recenti a Zoom.

Il piano gratis limita le riunioni di gruppo a 40 minuti, costringendo a interruzioni imbarazzanti durante le discussioni più lunghe.

I problemi relativi alla sicurezza hanno fatto notizia dopo diversi incidenti di alto profilo in cui ospiti indesiderati hanno interrotto le riunioni.

Prezzi di Zoom

Privati e aziende

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Aziendale: 21,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 54.545 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.370 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

Utilizzo Zoom Workplace principalmente per condurre interviste, corsi di formazione e riunioni, e apprezzo molto le sue chiare funzionalità di audio e videoconferenza. Ciò garantisce una comunicazione efficace e aiuta a identificare la persona che viene intervistata, il che è fondamentale per il mio lavoro. Trovo che le funzionalità di videoconferenza e condivisione dello schermo siano preziose, poiché facilitano le presentazioni e le interazioni senza soluzione di continuità. Inoltre, mi piace la funzionalità "alzare la mano", che consente alle persone di fornire feedback o intervenire durante una sessione di formazione o una riunione, promuovendo così discussioni interattive e inclusive. L'app e il supporto web migliorano l'accessibilità, consentendomi di utilizzare la piattaforma su vari dispositivi, il che è molto comodo. Apprezzo in particolare la possibilità di effettuare una connessione con più membri del team contemporaneamente, una funzionalità che manca a molte altre app di videoconferenza, rendendo Zoom Workplace una scelta più versatile per la collaborazione e la comunicazione del team.

Utilizzo Zoom Workplace principalmente per condurre interviste, corsi di formazione e riunioni, e apprezzo molto le sue chiare funzionalità di audio e videoconferenza. Ciò garantisce una comunicazione efficace e aiuta a identificare la persona che viene intervistata, il che è fondamentale per il mio lavoro. Trovo che le funzionalità di videoconferenza e condivisione dello schermo siano preziose, poiché facilitano le presentazioni e le interazioni senza soluzione di continuità. Inoltre, mi piace la funzionalità "alzare la mano", che consente alle persone di fornire feedback o intervenire durante una sessione di formazione o una riunione, promuovendo così discussioni interattive e inclusive. L'app e il supporto web migliorano l'accessibilità, consentendomi di utilizzare la piattaforma su vari dispositivi, il che è molto comodo. Apprezzo in particolare la possibilità di collegarmi con più membri del team contemporaneamente, una funzionalità che manca a molte altre app di videoconferenza, rendendo Zoom Workplace una scelta più versatile per la collaborazione e la comunicazione del team.

Scopriamo come questi strumenti di collaborazione di gruppo si adattano ai diversi flussi di lavoro e casi d'uso dei team. 🗒️

Team remoti e distribuiti

Il lavoro da remoto crea una sfida fondamentale: il tuo collega a Tokyo sta dormendo quando hai domande urgenti e aspettare 12 ore per una risposta uccide lo slancio.

La comunicazione asincrona risolve questo problema consentendo alle persone di contribuire con un lavoro significativo secondo i propri tempi, senza richiedere un coordinamento in tempo reale.

In tali scenari, il monitoraggio delle attività diventa la tua unica fonte di verità per la visibilità remota. Quando tutti possono vedere su cosa si sta lavorando e chi ne è responsabile, si elimina l'ansia di chiedersi se il lavoro venga effettivamente svolto. Ancora più importante, una corretta documentazione delle attività significa che i lavoratori remoti comprendono il contesto completo dietro gli incarichi.

💡 Suggerimento professionale: tieni traccia del lavoro con le visualizzazioni di ClickUp (elenco, Bacheca, Calendario o diagramma di Gantt) per avere una visione completa del lavoro del tuo team. Individua le dipendenze, tieni traccia delle scadenze e passa alle attività con tutto il contesto necessario.

Team creativi

Il lavoro creativo è disordinato, non lineare e difficile da monitorare con gli strumenti tradizionali di project management.

Cogli l'impulso creativo durante le sessioni di brainstorming nelle lavagne online di ClickUp

Le lavagne online ClickUp offrono ai team creativi lo spazio per pensare in modo visivo e collaborativo. I concetti possono evolversi in tempo reale durante le discussioni, con tutti che contribuiscono simultaneamente invece che a turno.

Oltre all'ideazione, i team creativi hanno bisogno di una solida gestione delle risorse. La domanda "quale file è la versione finale?" fa perdere più tempo creativo di quanto la maggior parte dei team creda. Le librerie centralizzate con controllo delle versioni e convenzioni di denominazione chiare consentono a designer e copywriter di trovare ciò di cui hanno bisogno in pochi secondi, invece di passare ore a cercare tra cartelle e cronologie di chat.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ogni modifica e ogni cambiamento di versione sono importanti durante il monitoraggio dei feedback, e ClickUp Docs li ricorda tutti. La cronologia delle versioni consente al tuo team di ripristinare le modifiche, confrontare gli aggiornamenti e vedere chi ha fatto cosa, mantenendo il lavoro creativo trasparente e senza stress. Ripristina le versioni precedenti del tuo lavoro in ClickUp Docs

Team di progetto interfunzionale

La collaborazione interfunzionale fallisce in genere a causa di dipendenze invisibili, non per il lavoro richiesto. Il marketing ha bisogno delle funzionalità/funzioni del prodotto, il personale commerciale ha bisogno del materiale collaterale del marketing e l'ingegneria ha bisogno dei requisiti di tutti.

Una gestione delle attività che mostri chiaramente queste connessioni previene conflitti imprevisti. Ora che le dipendenze sono visibili, i team possono adeguarsi in modo proattivo invece di scoprire i problemi solo al momento del lancio.

Inoltre, i diversi reparti devono comprendere in che modo il loro lavoro si collega agli obiettivi aziendali, non solo a quelli del proprio team. Quando i dashboard mostrano lo stato dei progressi verso il raggiungimento di risultati condivisi, i team interfunzionali coordinano meglio il proprio lavoro perché comprendono perché alcune richieste sono urgenti mentre altre possono attendere.

Aziende

La sicurezza e le autorizzazioni diventano complesse quando migliaia di dipendenti necessitano di livelli di accesso diversi a informazioni diverse. Sono necessari controlli granulari che proteggano i dati sensibili senza creare così tante restrizioni da bloccare il lavoro.

Inoltre, la standardizzazione diventa fondamentale a livello di azienda. I diversi team sviluppano naturalmente i propri flussi di lavoro, che funzionano bene fino a quando non è necessario collaborare. Gli strumenti aziendali come ClickUp garantiscono una coerenza sufficiente per il lavoro tra i team, consentendo al contempo ai reparti la flessibilità necessaria per le loro esigenze specifiche.

Le capacità di integrazione sono importanti anche per le aziende, poiché lavorano con stack tecnologici sviluppati nel corso degli anni. La tua piattaforma di collaborazione deve connettersi perfettamente con i sistemi CRM, le piattaforme HR e gli strumenti specifici del settore, in modo che il flusso dei dati sia automatico. Funzionalità/funzioni come la ricerca approfondita basata sull'IA possono essere preziose in questo senso. 👇🏼

🚀 Vantaggio di ClickUp: proteggi i dati sensibili senza rallentare il lavoro. ClickUp offre ai team aziendali l'autenticazione a più fattori e autorizzazioni granulari, consentendoti di controllare chi vede cosa, mantenendo al contempo una collaborazione fluida sul progetto.

Teams a contatto con i clienti

I team del supporto devono affrontare un tipo di caos unico. Un cliente scopre un bug critico alle 16:47 di venerdì, un altro non riesce ad accedere al proprio account durante una demo del prodotto e qualcun altro ha bisogno di chiarimenti sulla propria fattura, il tutto nel giro di dieci minuti.

Il vero killer della produttività è il "toggle tax". Quando il tuo agente ha raccolto tutto il necessario per aiutare il cliente, sono passati 20 minuti e la frustrazione del cliente è raddoppiata.

Le piattaforme di collaborazione che centralizzano tutto fanno una differenza enorme. Quando le conversazioni con i clienti, le discussioni del team e la documentazione sono disponibili in un unico posto, gli agenti commerciali risolvono i problemi più rapidamente perché non devono cercare le informazioni.

Le funzionalità di assegnazione intelligente assicurano inoltre che i problemi complessi vengano gestiti dai membri più esperti del team, mentre le domande più semplici vengono risolte rapidamente dagli agenti IA del servizio clienti, evitando così colli di bottiglia che causano frustrazione sia ai clienti che al personale.

Puoi capire come utilizzare l'IA nel servizio clienti con questo video:

Errori comuni da evitare

Questi errori nell'uso degli strumenti di collaborazione creano inefficienze nascoste che si aggravano nel tempo:

Supponendo che tutti interpretino le reazioni allo stesso modo: un pollice in su potrebbe significare "approvato", "l'ho visto" o "buona fortuna". Riconoscimenti ambigui portano a comunicazioni errate.

Richiedere risposte in tempo reale per questioni non urgenti: aspettarsi risposte immediate a ogni messaggio compromette il tempo dedicato al lavoro approfondito. I team confondono la disponibilità costante con l'efficacia effettiva.

Taggare @tutti per aggiornamenti minori: l'uso eccessivo di notifiche generiche porta le persone a ignorarle. Riserva gli avvisi a livello aziendale solo alle informazioni veramente importanti.

Non impostare limiti alle notifiche: le continue notifiche distruggono la concentrazione e logorano il tuo team. Imposta orari di silenzio a livello aziendale e insegna alle persone a utilizzare in modo efficace le impostazioni "Non disturbare".

Creazione di troppi spazi di progetto: i team perdono tempo a cercare informazioni su 47 diversi i team perdono tempo a cercare informazioni su 47 diversi canali di comunicazione . Stabilisci convenzioni di denominazione chiare e archivia gli spazi inattivi.

🚀 Vantaggio di ClickUp: prendi il controllo della tua esperienza di chat su ClickUp personalizzando le impostazioni di notifica. Puoi anche disattivare le notifiche durante le ore di lavoro intense o impostare avvisi mobili con suoni specifici. Rimani aggiornato con le notifiche personalizzabili in ClickUp Chat

Smetti di lavorare più del necessario con questi suggerimenti per migliorare il coordinamento del team:

Progetta la tua area di lavoro in base ai flussi di lavoro

Organizza gli spazi di collaborazione in base al flusso di lavoro della tua organizzazione.

Il lancio di un prodotto potrebbe richiedere uno spazio in cui i reparti di progettazione, marketing, ingegneria e commerciali possano collaborare, anziché lavorare in compartimenti stagni che richiedono un costante scambio di informazioni.

Gli spazi di progetto interfunzionali mantengono informati tutti gli stakeholder rilevanti senza costringere le persone a partecipare a tutti i canali dipartimentali. Il tuo team potrà vedere solo i progetti in cui è coinvolto, invece di dover gestire una miriade di aggiornamenti irrilevanti.

🧠 Curiosità: nel 1913, il matematico indiano Srinivasa Ramanujan, in gran parte autodidatta, inviò una lettera piena dei suoi teoremi al matematico britannico G. H. Hardy. Hardy rimase così colpito che invitò Ramanujan a Cambridge, dando vita a una delle collaborazioni più fruttuose nella storia della matematica.

Documenta man mano che procedi

Il momento migliore per documentare qualcosa è proprio quando lo capisci, non settimane dopo, quando hai dimenticato i dettagli. Crea modelli che invitino le persone a documentare le decisioni, i passaggi di risoluzione dei problemi e le lezioni apprese come parte del completamento del lavoro.

Questa pratica consente di costruire la tua base di conoscenze interna in modo organico, senza richiedere sprint di documentazione dedicati che sembrano non arrivare mai.

Utilizza gli indicatori di disponibilità in modo significativo

Gli indicatori di stato come "in riunione" o "concentrato" dovrebbero sempre avere un significato.

Se il tuo stato è sempre "disponibile" anche quando non lo sei, le persone smetteranno di fidarsi del sistema e ti interromperanno comunque.

Gli indicatori di presenza onesti potrebbero aiutare i teams a coordinarsi meglio. Le persone sanno quando aspettarsi risposte rapide e quando lasciare messaggi asincroni dettagliati. Il tuo team potrebbe rispettare i momenti di concentrazione senza chiedersi se qualcuno li sta semplicemente ignorando.

Mantieni il tuo team sincronizzato con lo stato utente in ClickUp

Fai in modo che "terminato" abbia un significato

Il tuo team contrassegna le attività come completate, ma tre giorni dopo qualcuno chiede: "Aspetta, abbiamo terminato quella cosa?" perché nessuno è del tutto sicuro di cosa significhi "terminato". Questa ambiguità uccide la produttività più di qualsiasi altra cosa.

Definisci i criteri di completamento prima dell'inizio del lavoro, non quando qualcuno pensa di aver finito. Una campagna di marketing è terminata quando:

Gli annunci vengono lanciati

Viene misurata la performance iniziale

Il team ha documentato cosa ottimizzare

Allo stesso modo, un'attività di ingegneria è completata quando il codice è stato testato, revisionato, implementato e gli stakeholder interessati sono stati informati.

Queste definizioni impediscono il ciclo infinito del "solo un'altra cosa", in cui le attività non vengono mai realmente completate. Quando tutti comprendono esattamente cosa significa "completato", le persone smettono di riaprire il lavoro finito o di scoprire all'ultimo minuto che sono stati saltati passaggi fondamentali.

Crea spazi di collaborazione per il declino

La maggior parte degli strumenti di collaborazione rende facile coinvolgere le persone in progetti, canali e riunioni. Ciò che non riescono a fare bene è aiutare le persone a declinare con garbo il coinvolgimento quando non dovrebbero essere incluse.

Questo crea il problema opposto a quello che ci si aspetterebbe: le persone vengono coinvolte eccessivamente in lavori che non richiedono il loro contributo, diluendo la loro concentrazione su troppe cose. Il tuo sviluppatore non ha bisogno di partecipare a tutte le riunioni di marketing solo perché ha creato il prodotto. Il tuo designer non ha bisogno di partecipare a tutte le sessioni di pianificazione dello sprint.

I team intelligenti rendono socialmente accettabile e operativamente facile dire "Non ho bisogno di essere qui". Gli spazi di collaborazione dovrebbero indicare chiaramente chi deve partecipare attivamente e chi deve solo essere tenuto informato.

Le persone possono scegliere di non partecipare a canali o progetti senza preoccuparsi di perdere informazioni importanti, perché gli elementi veramente urgenti hanno un percorso separato che garantisce il coinvolgimento delle persone giuste.

Ecco alcuni esempi di come l'IA sta trasformando il modo in cui i team collaborano:

Attività gestite dagli agenti: agenti IA autonomi o semi-autonomi eseguono attività di routine (controlli di stato, follow-up, creazione di bozze) e integrano i flussi di lavoro tra le app, consentendo ai team di concentrarsi sulle decisioni e sulle eccezioni.

Governance e misure di sicurezza più solide: le piattaforme di collaborazione integreranno regole, livelli di verifica e controlli di parzialità per le piattaforme di collaborazione integreranno regole, livelli di verifica e controlli di parzialità per gestire il rischio man mano che l'IA assume lavoro decisionale.

Feedback basato sull'IA: gli agenti IA forniranno gli agenti IA forniranno feedback personalizzato e automatizzato ai team , migliorando la comunicazione e i contributi.

Produttività su larga scala: gli studi stimano un gli studi stimano un enorme aumento della produttività grazie all'IA generativa, ma i guadagni reali dipendono dalla formazione, dalla riprogettazione dei ruoli e da nuovi modi di lavorare che integrano l'IA nelle routine del team.

🧠 Curiosità: i dipendenti che hanno almeno una relazione di collaborazione sul lavoro sono il 29% più propensi a dichiarare che rimarranno nella loro azienda per il prossimo anno. Avere anche solo un buon partner di lavoro sembra aumentare la fidelizzazione.

Trova il tuo partner ideale nella collaborazione: ClickUp

Ogni team ha modi di lavorare diversi, ma tutti hanno bisogno di un luogo in cui idee, aggiornamenti e attività possano avere una connessione. La sfida consiste nel sapere come scegliere strumenti di collaborazione che eliminino la confusione invece di aggiungere ulteriore rumore.

ClickUp rende questa scelta più facile.

Riunisce chat, documentazione, attività e IA in un unico spazio, in modo che i team rimangano allineati dall'inizio alla consegna. Avrai meno grattacapi legati al passaggio da un'app all'altra, una collaborazione remota più fluida e più energia da dedicare al lavoro vero e proprio.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Le funzionalità/funzioni più importanti da ricercare includono la messaggistica in tempo reale e le videochiamate per una comunicazione istantanea, il monitoraggio delle attività e dei progetti per mantenere chiare le responsabilità e le scadenze, la condivisione sicura dei file con controllo delle versioni per evitare confusione, l'integrazione con le app già utilizzate dal tuo team e la scalabilità, in modo che lo strumento possa crescere insieme al tuo team.

Potresti aver bisogno di un nuovo strumento se la comunicazione è spesso ritardata o poco chiara, le attività sono distribuite su più piattaforme, è difficile facilitare le conversazioni e effettuare il monitoraggio dello stato delle attività, le informazioni sensibili non sono ben protette o il tuo strumento attuale non è in grado di fornire il supporto necessario per la crescita del team.

Il software di project management è progettato per pianificare, monitorare e supervisionare i progetti, offrendo funzionalità quali scadenze, attività cardine e allocazione delle risorse. Il software di collaborazione, invece, si concentra sul lavoro di squadra quotidiano, fornendo messaggistica, condivisione di file e modifica collaborativa in tempo reale.

Il budget dipende dalle dimensioni e dalle esigenze del team. I team di piccole dimensioni possono spesso utilizzare strumenti digitali gratuiti o a basso costo, mentre quelli di medie e grandi dimensioni possono spendere 7-20 dollari al mese per utente per funzionalità avanzate. Le soluzioni di livello aziendale prevedono solitamente prezzi personalizzati per funzionalità, sicurezza e supporto migliorati.

ClickUp è il miglior strumento di collaborazione per team di grandi dimensioni in quanto è scalabile in modo efficace, supporta una comunicazione strutturata e centralizza la gestione delle attività, la condivisione dei documenti, l'automazione del flusso di lavoro e la collaborazione in un'unica piattaforma.