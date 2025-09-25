I migliori agenti IA per il servizio clienti nel 2025

Il servizio clienti sta subendo una silenziosa trasformazione grazie all'IA.

Lontani dall'essere una moda futuristica, gli agenti IA stanno ora assumendo compiti poco affascinanti ma fondamentali: smistare i ticket, gestire richieste ripetitive, fornire le informazioni giuste al momento giusto e mantenere il flusso delle operazioni con meno intervento umano.

Uno studio McKinsey afferma che, con gli agenti nel mix:

Fino all'80% degli incidenti comuni potrebbe essere risolto in modo autonomo, con una riduzione dei tempi di risoluzione dal 60 al 90%.

E i migliori agenti IA? Non intralciano il lavoro. Svolgono silenziosamente il loro compito e consentono al tuo team di concentrarsi su ciò che è realmente necessario.

In questo post del blog analizzeremo i migliori agenti IA per il servizio clienti che vale la pena utilizzare. Immergiamoci nell'argomento! 🤖

I migliori agenti IA per il servizio clienti

Ecco un breve confronto tra i migliori agenti IA per i team di assistenza clienti.

Strumento Caratteristiche migliori Ideale per Prezzi ClickUp Agenti autopilota personalizzati, risposte integrate nella chat, flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale, modelli di aree di lavoro di supporto Team di tutte le dimensioni Piano Free disponibile; personalizzato disponibile per le aziende Intercom Fin Risposte basate su GPT-4, trigger del flusso di lavoro, apprendimento basato sul feedback, trascrizioni con punti chiave Piccole e medie imprese A partire da 39 $ al mese per postazione; 14 giorni di versione di prova gratuita; 0,99 $ per risoluzione Fin Ada assistenza IA multilingue, livelli di supporto differenziati, assistenza proattiva, builder drag-and-drop Aziende Prezzi personalizzati (variano in base alla scala di implementazione) Kustomer Rilevamento delle emozioni, contesto basato su CRM, supporto vocale e supporto per chatattare, pianificazione intelligente Team di medie e aziende A partire da 89 $ al mese per utente; componenti aggiuntivi IA a partire da 0,60 $ per conversazione Zendesk IA Triage predittivo, assistenza agli agenti potenziata dall'IA, rilevamento automatico della lingua, logica incentrata sugli SLA Team di medie e grandi dimensioni A partire da 55 $/mese per agente (fatturato annualmente); componente aggiuntivo IA: 50 $/mese per agente Drift IA Supporto orientato alle vendite, valutazione dei lead, prenotazione del calendario, metriche di conversione Aziende SaaS e aziendali di medie dimensioni Prezzi personalizzati Tidio Lyro Configurazione rapida, cambio di canale, collegamento al catalogo prodotti, automazione fuori orario Privati e piccole aziende aziendali Il componente aggiuntivo dell'agente IA Lyro parte da 39 $ al mese Freshdesk Freddy IA Triage basato sul sentiment, caricamento di documenti di aiuto, metriche IA vs. metriche umane, supporto multicanale Team di piccole e medie dimensioni A partire da 18 $ al mese per agente; AI Copilot a partire da 94 $ al mese per agente

Cosa sono gli agenti IA per il servizio clienti?

Gli agenti IA per il servizio clienti sono sofisticati assistenti digitali che trasformano il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti. Questi strumenti avanzati sfruttano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l'apprendimento automatico (ML) per gestire richieste complesse dei clienti.

Sono progettati per comprendere il contesto, imparare dalle interazioni e migliorare nel tempo.

Gli strumenti di assistenza AI possono lavorare su più canali, come chat, email e help desk, fornendo ai clienti risposte più rapide e mantenendo tutto organizzato dalla tua parte.

🧠 Curiosità: Alla fine degli anni '60, Shakey the Robot è stato il primo robot mobile multiuso in grado di ragionare sulle proprie azioni. Sviluppato da SRI International, Shakey ha impostato la fase per i futuri agenti IA.

Cosa dovresti cercare negli agenti IA per il servizio clienti?

Gli addetti al supporto desiderano strumenti che risolvano le frustrazioni del mondo reale senza creare nuovi problemi. Perché l'unica cosa che non hanno è il tempo di spiegare più e più volte lo stesso contesto o contesti ricorrenti.

Ecco cosa conta di più in un agente di assistenza clienti basato sull'IA:

Configurazione intuitiva: Operativo in poche ore con una formazione minima, consentendo agli addetti all'assistenza di concentrarsi sull'assistenza ai clienti

Risposte sensibili al contesto: Coglie il tono, il gergo o l'urgenza del cliente, elaborando risposte che risultano calorose e umane

Coerenza multipiattaforma: fornisce risposte uniformi su WhatsApp, email, X o SMS, garantendo un'esperienza cliente coerente

Passaggio fluido dell'agente: trasferisce le chatattare agli agenti umani con il contesto completo, così i clienti non devono ricominciare da capo la loro storia

tono in linea con il marchio: *Personalizza le risposte per riflettere la posizione della tua azienda, da eccentrica a professionale, per garantire autenticità

*informazioni immediate sulle prestazioni: mostra agli agenti dell'assistenza statistiche in tempo reale come i tassi di risoluzione, aumentando la fiducia e l'efficienza

Prestazioni affidabili al massimo livello: Gestisce i picchi di lavoro, come le vendite durante le festività, senza rallentamenti e lunghi tempi di attesa, mantenendo i clienti soddisfatti

I migliori agenti IA per il servizio clienti

Questi strumenti di assistenza clienti basati sull'IA possono aiutare ad aumentare la soddisfazione dei clienti fornendo risposte immediate alle loro query. Esploriamo ogni strumento in dettaglio. 👇

1. ClickUp (ideale per il monitoraggio delle attività di supporto e l'automazione del flusso di lavoro)

Ottimizza il supporto con gli agenti automatici ClickUp AI Autopilot Configura l'agente di risposta automatica di ClickUp per estrarre i dati delle attività e rispondere alle domande

ClickUp riunisce tutte le parti mobili del servizio clienti in un unico sistema.

È l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Agenti Autopilot di ClickUp

Usa gli agenti ClickUp AI per automatizzare le attività, rispondere alle domande e terminare di più

Utilizza gli agenti Autopilot di ClickUp per fornire aggiornamenti senza dover rincorrere i responsabili del team

Inizia con ClickUp Autopilot Agents. Questi flussi di lavoro basati sull'IA agiscono in base a trigger definiti dall'utente.

Supponiamo che qualcuno invii un messaggio chiedendo chi si occupa del rimborso per un account specifico. L'agente di risposta automatica esegue la scansione del tuo spazio di lavoro, trova l'attività e risponde con il nome dell'assegnatario e un link al thread attivo.

Agenti Autopilot personalizzati di ClickUp

Crea un agente automatico personalizzato ClickUp per trigger azioni basate su parole chiave o canali specifici

Se il tuo flusso di lavoro richiede qualcosa di più specifico, puoi utilizzare il generatore senza codice per creare un agente automatico personalizzato ClickUp.

ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, fornisce supporto anche durante la creazione. Usalo per redigere prompt, perfezionare azioni o suggerire strumenti in base al tuo flusso di lavoro.

Supponiamo che tu abbia un canale di supporto partner per gli account VIP. Puoi creare un agente IA che monitora quel canale, si attiva solo quando il messaggio contiene una menzione di "violazione dei dati" o "problema di accesso", quindi crea un'attività nell'elenco "Escalation aziendale", allega il messaggio originale e lo assegna al tuo team di sicurezza.

Gestione delle attività in ClickUp

Una volta che i tuoi agenti sono al loro posto, il resto del flusso di lavoro ha ancora bisogno di una struttura. Il software di project management per il servizio clienti di ClickUp offre una configurazione dello spazio di lavoro dedicata per smistare i ticket, assegnare i titolari, monitorare lo stato e far emergere le intuizioni.

Inizia con attività di ClickUp per convertire ogni problema dei clienti in un elemento da intraprendere. Quindi, migliora queste attività con i campi personalizzati di ClickUp per classificare e dare priorità in modo efficace. Campi come "Tipo di problema", "Segmento di clientela", "Canale" e "Urgenza" consentono al tuo team di filtrare e gestire i ticket in modo efficiente.

Implementa le automazioni di ClickUp per mantenere lo slancio nei tuoi processi di supporto. Può smistare, dare priorità e assegnare i ticket per te in un attimo. Se un'attività rimane in stato "Blocco" per più di due giorni, un'automazione può avvisare il team leader, segnalare il problema e pubblicare un aggiornamento nel canale di comunicazione pertinente.

Per velocizzare la configurazione, il modello di gestione del servizio clienti ClickUp offre uno spazio di lavoro pronto all'uso.

Ottieni un modello gratis Lancia uno spazio di lavoro completo per l'assistenza utilizzando il modello di gestione del servizio clienti di ClickUp

Questo modello di assistenza clienti include campi personalizzati predefiniti come "Tipo di problema", "Stato di completamento", "E-mail di contatto del richiedente" e "Valutazione della soddisfazione del cliente". Inoltre, è dotato di una funzionalità/funzione Modulo predefinita per semplificare la ricezione dei ticket, garantendo al tuo team una gestione efficiente delle richieste dei clienti.

E per i team che desiderano approfondire i problemi ricorrenti, il modello di dichiarazione dei problemi dei clienti di ClickUp è preziosissimo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Tieni traccia di ciò che conta: crea crea dashboard ClickUp personalizzati per monitorare ticket, SLA e capacità del team

Scrivi senza partire da zero: usa ClickUp Brain per redigere bozze di risposte e documenti di supporto

semplicemente dicendole, senza cliccare: digita ciò che ti serve e lascia che ClickUp Brain ne effettui l'impostazione Automatizza le attivitàsemplicemente dicendole, senza cliccare: digita ciò che ti serve e lascia che ClickUp Brain ne effettui l'impostazione

*archivia tutte le risposte in un unico posto: crea una knowledge base di supporto utilizzando ClickUp Doc con formattazione rich text

Trasforma le richieste in attività: utilizza utilizza i moduli ClickUp per raccogliere i problemi e compilare automaticamente i dettagli delle attività

Evita che le attività secondarie vengano trascurate: i commenti assegnati in ClickUp assicurano che i follow-up non vengano persi

*comunica senza cambiare strumento: usa ClickUp Chat per discutere di problemi, effettuare condivisione di file e rimanere allineato in tempo reale

Limiti di ClickUp

La flessibilità è potente, ma i nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per orientarsi tra le configurazioni personalizzate e le impostazioni dell'area di lavoro

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.230 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.460 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questo commento su Reddit dice davvero tutto:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'intelligenza artificiale per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, modifica ciò che ho scritto (fantastico!).

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo l'intelligenza artificiale principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Inoltre, modifica ciò che ho scritto (fantastico!).

📮 ClickUp Insight: Solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza regolarmente strumenti di automazione e cerca attivamente nuove opportunità di automazione. Questo evidenzia un importante fattore di produttività ancora inutilizzato: la maggior parte dei team si affida ancora a lavoro manuale che potrebbe essere semplificato o eliminato. Gli agenti IA di ClickUp semplificano la creazione di flussi di lavoro automatizzati, anche se non hai mai utilizzato l'automazione prima d'ora. Con modelli plug-and-play e comandi basati sul linguaggio naturale, l'automazione delle attività diventa accessibile a tutti i membri del team! 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

2. Intercom Fin (Il migliore per la risoluzione di query basate sulla conoscenza)

tramite Intercom Fin

Intercom Fin utilizza modelli linguistici avanzati come GPT-4 per comprendere le domande dei clienti al di là della semplice corrispondenza delle parole chiave. Si collega alla tua documentazione esistente, rendendo l'implementazione relativamente rapida.

Noterai come adatta il tono in base al contesto della conversazione: professionale quando si discutono questioni tecniche, comprensivo quando si gestiscono reclami. Molti team apprezzano il modo in cui identifica i modelli di risoluzione per individuare le lacune nei materiali di supporto.

Se utilizzi già altri strumenti Intercom, Fin si integra perfettamente nel tuo flusso di lavoro esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom Fin

Imposta flussi di lavoro personalizzati che trigger azioni specifiche quando i clienti fanno menzione di determinati prodotti o problemi

Verifica le prestazioni dell'IA attraverso analisi che mostrano gli esiti positivi rispetto alle escalation

Includi il feedback dei clienti nel processo di apprendimento per migliorare le interazioni future

Visualizza le trascrizioni delle conversazioni con i punti chiave evidenziati per comprendere rapidamente le preoccupazioni dei clienti

Limiti di Intercom Fin

Solo il lavoro all'interno dell'ecosistema Intercom, il che limita le opzioni se utilizzi altre piattaforme

Ha difficoltà con domande altamente tecniche o relative a settori specializzati

Richiede aggiornamenti regolari dei contenuti per rimanere accurato man mano che le tue offerte cambiano

Prezzi di Intercom Fin

versione di prova gratis di 14 giorni

Essenziale: 39 $ al mese per postazione

Avanzato: 99 $/mese per postazione

Esperto: 139 $/mese per postazione

Fin IA Agent: 0,99 $ per risoluzione (il prezzo si applica a tutti i piani e integrazioni)

Valutazioni e recensioni di Intercom Fin

G2: 4,5/5 (oltre 3.380 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.115 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Intercom Fin?

Questa recensione ha attirato la nostra attenzione:

A prima vista, è una soluzione IA semplicissima che non richiede molta configurazione. Una volta superata la configurazione iniziale, però, inizia a sembrare piuttosto limitata.

A prima vista, è una soluzione AI semplicissima che non richiede molta configurazione. Una volta superata la configurazione iniziale, però, inizia a sembrare piuttosto limitata.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di mappa del percorso del cliente

3. Ada Support (ideale per l'assistenza multilingue dell'azienda)

tramite Ada assistenza

Ada Support gestisce conversazioni in più lingue senza bisogno di configurazioni separate per ciascuna di esse. Classifica automaticamente le domande in arrivo e le invia a moduli IA specializzati per argomenti diversi.

Molte grandi organizzazioni utilizzano questo sistema perché può espandersi nei mercati globali senza richiedere un aumento proporzionale del personale. La sua conformità alle norme di sicurezza lo rende adatto a settori con regole rigorose in materia di trattamento dei dati, come quello bancario e sanitario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ada Support

Collega il sistema al database dei tuoi prodotti in modo che le risposte includano informazioni aggiornate sull'inventario e sulle specifiche

Dividi le conversazioni personalizzate in base ai livelli di valore, offrendo automaticamente diversi livelli di servizio

Invia messaggi proattivi triggerati da attività cardine dell'account o da periodi di tempo tipici in cui si verificano problemi

Genera report personalizzati sui tipi di risoluzione per individuare i problemi relativi ai prodotti prima che causino picchi di ticket

Limiti di Ada Supporto

La configurazione richiede in genere 4-6 settimane e necessita di personale tecnico dedicato

La struttura dei prezzi lo rende poco pratico per le aziende con volumi di supporto inferiori

A volte fornisce risposte meno accurate quando attinge da più argomenti di conoscenza personalizzati

Prezzi di Ada supporto

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ada Support

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Ada Support?

Una prospettiva nota:

ADA è facile da usare e il funzionamento del suo sistema è intuitivo. Anche l'impostazione delle risposte automatiche è semplice, poiché le opzioni come caselle di testo, video e immagini possono essere trascinate nel flusso di chat e le azioni disponibili consentono al flusso di chat di funzionare correttamente.

ADA è facile da usare e il funzionamento del suo sistema è intuitivo. Anche la configurazione delle risposte automatiche è semplice, poiché le opzioni come caselle di testo, video e immagini possono essere trascinate nel flusso di chat e le azioni disponibili consentono al flusso di chat di funzionare correttamente.

🧠 Curiosità: KPMG ha scoperto che per ogni dollaro investito nell'IA, le aziende ottengono un ritorno medio di 3,5 dollari. Un piccolo ma impressionante 5% delle aziende riporta di guadagnare fino a 8 dollari.

4. Kustomer (il migliore per la prioritizzazione del supporto basato sul sentiment)

tramite Kustomer

Kustomer opera come parte di una piattaforma CRM piuttosto che come chatbot autonomo. Interpreta i messaggi dei clienti per rilevare emozioni come frustrazione o urgenza. Questa consapevolezza emotiva aiuta a dare priorità alle conversazioni che richiedono attenzione immediata, spesso impedendo che i problemi si aggravino.

Potresti apprezzare il modo in cui tiene conto della cronologia del cliente per fornire risposte contestualizzate, invece di trattare ogni messaggio separatamente. Questo approccio riduce le ripetizioni per i clienti abituali e facilita l'assistenza personalizzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kustomer

Pianifica automaticamente i follow-up in base al tipo di problema senza dover gestire manualmente il calendario

Applica diverse strategie di conversazione o di gestione dei clienti in base al sentiment o all'umore rilevato

Mostra la cronologia degli acquisti pertinenti quando i clienti fanno menzione di prodotti specifici

Genera suggerimenti di risposta che includono dettagli dell'account come il tipo di sottoscrizione

Limiti di Kustomer

Le valutazioni di automazione del flusso di lavoro dell'IA potrebbero essere considerate inferiori rispetto ad alcuni concorrenti

Le funzionalità vocali non sono ancora mature come le funzioni basate sul testo

Richiede l'adozione della piattaforma CRM Kustomer completa anziché l'integrazione con i tuoi sistemi attuali

Offre meno opzioni linguistiche rispetto alle soluzioni multilingue specializzate

Prezzi di Kustomer

*azienda: 89 $ al mese per utente

Ultimate: 139 $ al mese per utente

Componenti aggiuntivi IA

*agenti IA per i clienti: 0,60 $ per ogni conversazione avviata

*agenti IA per rappresentanti: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kustomer

G2: 4,4/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 75 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kustomer?

Un utente ha condiviso questo feedback:

Adoro Kustomer perché è così elegante e ben progettato. Non è ingombrante né difficile da usare. È davvero ottimizzato. La reportistica è eccellente, molto approfondita non solo per i clienti ma anche per il tuo team. Funziona davvero bene anche nel monitoraggio delle prestazioni e della produttività del team.

Adoro Kustomer perché è così elegante e ben progettato. Non è ingombrante né difficile da usare. È davvero ottimizzato. La reportistica è eccellente, molto approfondita non solo per i clienti ma anche per il tuo team. Funziona davvero bene anche nel monitoraggio delle prestazioni e della produttività del team.

5. Zendesk IA (il migliore per la gestione della conversazione basata sui dati)

tramite Zendesk

Zendesk IA attinge a modelli provenienti da miliardi di interazioni di supporto per classificare automaticamente i messaggi in arrivo e assegnarli alle code appropriate. Il software di helpdesk si concentra sul linguaggio del servizio clienti piuttosto che sulla conversazione generale, aiutandolo a riconoscere i termini di settore utilizzati dai tuoi clienti.

Combina l'automazione rivolta al cliente con strumenti di assistenza agli agenti per migliorare entrambi i lati dell'esperienza di supporto. Questo approccio spesso ha come risultato transizioni più fluide quando problemi complessi richiedono competenze umane.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA di Zendesk

Esamina i modelli di conversazione per trovare i punti comuni in cui i clienti abbandonano le soluzioni automatizzate

Consiglia le azioni successive agli agenti sulla base di ticket storici simili e delle loro risoluzioni

Rileva automaticamente la lingua e cambia la lingua di risposta senza selezione del cliente

Limiti dell'IA di Zendesk

Richiede una quantità considerevole di dati provenienti da interazioni passate per funzionare in modo ottimale

Diventa più complesso integrarsi con sistemi non Zendesk

L'interfaccia cambia frequentemente, creando occasionali ostacoli all'apprendimento

Le prestazioni variano a seconda delle lingue, secondo alcuni utenti

Prezzi di Zendesk IA

Versione di prova gratis

Suite Team: 55 $/mese per agente (fatturato annualmente)

Suite Growth: 89 $/mese per agente (fatturato annualmente)

Suite Professional: 115 $/mese per agente (fatturato annualmente)

Suite Enterprise: Prezzi personalizzati

Componente aggiuntivo IA

IA avanzata: 50 $/mese per agente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni sull'IA di Zendesk

G2: 4,3/5 (oltre 6.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 4.040 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk IA?

Una recensione su G2 lo descrive in questo modo:

Mi piacciono le funzionalità/funzione IA. Posso scrivere una risposta e ZD può renderla più amichevole, più elaborata, più formale. È fantastico. Inoltre, il team di Zendesk è sempre molto disponibile e fantastico.

Mi piacciono le funzionalità/funzione IA. Posso scrivere una risposta e ZD può renderla più amichevole, più elaborata, più formale. È fantastico. Inoltre, il team di Zendesk è sempre molto disponibile e fantastico.

🔍 Lo sapevi? Deloitte riferisce che il 15% dei contact center sta già utilizzando l'IA generativa per velocizzare l'autenticazione dei clienti, semplificare le soluzioni e generare riepiloghi automatici delle chiamate e follow-up.

6. Drift IA (ideale per le interazioni con i clienti orientate al commerciale)

tramite Salesloft

Drift by Salesloft affronta le conversazioni di supporto con consapevolezza commerciale, riconoscendo quando le interazioni del servizio clienti potrebbero rivelare opportunità di commercio.

Questo software per il successo dei clienti si collega agli strumenti di marketing per aggiungere contesto, notando se qualcuno che sta chattando ha precedentemente visualizzato le pagine dei prezzi o ha abbandonato un carrello. La prospettiva di vendita rende Drift particolarmente utile per le aziende SaaS e di sottoscrizione, dove spesso emergono possibilità di upgrade durante le interazioni di supporto.

Inoltre, l'analisi monitora le metriche di conversione insieme alle tradizionali misurazioni di supporto per garantire l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Drift IA

Individua le opportunità di upselling durante le conversazioni di supporto in base ai modelli di utilizzo

Prenota le riunioni direttamente nei calendari commerciali quando dalle conversazioni emerge un interesse all'acquisto

Monitora le fonti delle conversazioni per vedere quali canali di marketing generano esigenze di supporto

Crea percorsi di conversazione diversi per i potenziali clienti rispetto ai clienti personalizzati

Limiti dei limiti dell'IA di Drift

Le funzioni di supporto non sono così solide come le sue capacità commerciali

L'analisi dei dati privilegia le metriche di conversione rispetto ai tradizionali indicatori di performance del supporto

L'impostazione di flussi di conversazione personalizzati richiede più lavoro manuale rispetto ad alcune alternative

Prezzi di Drift IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Drift IA

G2: 4,4/5 (oltre 1.250 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 195 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Drift IA?

Secondo un recensore:

Adoro il modo in cui Drift rende le conversazioni con i potenziali clienti più naturali. Mi aiuta a ottenere quei lead in più ogni mese e fornisce una soluzione facile da navigare per i rappresentanti di vendita per pianificare riunioni e prequalificare i lead in entrata. Adoro anche la sua facile integrazione con Gmail, che lo rende molto più snello e non solo un'altra piattaforma che devo bilanciare nel mio stack tecnologico. Controllo Drift ogni giorno ed è stata una risorsa fantastica per me in un anno difficile per il commerciale!

Adoro il modo in cui Drift rende le conversazioni con i potenziali clienti più naturali. Mi aiuta a ottenere ogni mese quei lead in più e fornisce una soluzione facile da navigare che consente ai rappresentanti commerciali di pianificare riunioni e prequalificare i lead in entrata. Adoro anche la sua facile integrazione con Gmail, che lo rende molto più snello e non solo un'altra piattaforma che devo bilanciare nel mio stack tecnologico. Controllo Drift ogni giorno ed è stata una risorsa fantastica per me in un anno difficile per il commerciale!

7. Tidio Lyro (Ideale per le piccole aziende con risorse con limite)

tramite Tidio

Lyro di Tidio riduce la complessità tecnica concentrandosi su una configurazione rapida per le piccole aziende. Gestisce circa il 70% delle domande più comuni dei clienti senza bisogno di dati di formazione approfonditi.

Le conversazioni seguono un flusso tra canali come live chat, WhatsApp, Instagram e Messenger senza perdere il contesto. Questa connessione aiuta i piccoli team a gestire contemporaneamente più piattaforme di comunicazione IA.

Ancora meglio? Il sistema combina Claude (Anthropic IA) e modelli interni per bilanciare prestazioni ed efficienza dei costi. Tidio privilegia i risultati pratici rispetto a complesse opzioni di personalizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tidio Lyro

Inizia con i modelli di flusso di lavoro per i tipi di attività più comuni per migliorare il supporto clienti basato sull'IA

Trasferisci le conversazioni tra l'IA e gli agenti dal vivo senza costringere i clienti a ripetere le informazioni

Installa i cataloghi dei prodotti in modo che l'IA possa fare riferimento agli elementi specifici in base al nome e alle funzionalità/funzione

Configura la copertura fuori orario per le domande di base quando il tuo team non è disponibile

Limiti di Tidio Lyro

Sono disponibili meno funzionalità/funzioni aziendali

È in grado di gestire un volume di conversazioni simultanee inferiore rispetto alle soluzioni dell'azienda

Personalizzazione avanzata con limite rispetto alle piattaforme incentrate sugli sviluppatori

Prezzi di Tidio Lyro

versione di prova gratuita di 7 giorni

Lyro IA Agent: 39 $ al mese

Flusso: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Tidio Lyro

G2: 4,7/5 (oltre 1.730 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 465 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tidio Lyro?

Un recensore di G2 lo ha riassunto così:

Tidio ha reso incredibilmente facile gestire la chat dal vivo, automatizzare le domande più comuni con Lyro e inoltrare le conversazioni al nostro team del supporto. L'interfaccia è pulita e intuitiva e la possibilità di connetterla con piattaforme come WooCommerce e Klaviyo è un grande vantaggio. Apprezziamo anche la flessibilità di gestire sia i flussi di supporto che quelli di marketing all'interno dello stesso strumento.

Tidio ha reso incredibilmente facile gestire la chat dal vivo, automatizzare le domande più comuni con Lyro e inoltrare le conversazioni al nostro team del supporto. L'interfaccia è pulita e intuitiva e la possibilità di connetterla con piattaforme come WooCommerce e Klaviyo è un grande vantaggio. Apprezziamo anche la flessibilità di gestire sia i flussi di supporto che quelli di marketing all'interno dello stesso strumento.

🔍 Lo sapevi? Gli studi hanno dimostrato che gli agenti IA possono sviluppare spontaneamente convenzioni di comunicazione simili a quelle umane quando interagiscono in gruppo. Questo comportamento rispecchia l'evoluzione del linguaggio umano e mette in evidenza le complesse dinamiche sociali che l'IA può manifestare.

8. Freshdesk Freddy IA (ideale per un'implementazione rapida senza competenze tecniche)

tramite Freshdesk

Freshdesk Freddy IA riduce i tempi di implementazione attraverso la connessione ai materiali esistenti, senza richiedere una formazione manuale approfondita. Gestisce in modo indipendente circa il 45% delle richieste di supporto.

L'agente AI offre anche funzionalità/funzione di assistenza proattiva che identificano potenziali problemi prima che i clienti li segnalino. Questo approccio preventivo può ridurre il volume dei ticket nel tempo. La strategia di Freddy AI si concentra sul determinare quando è più opportuno ricorrere all'assistenza umana, piuttosto che forzare l'automazione delle attività in ogni ambito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshdesk Freddy IA

Carica automaticamente i documenti di assistenza esistenti invece di ricostruire manualmente le knowledge base personalizzate del servizio clienti

Esamina i ticket di supporto più comuni per suggerire nuovi contenuti di supporto che potrebbero prevenire problemi futuri

Confronta le prestazioni tra agenti IA e agenti umani in base a metriche di risoluzione

Limiti dell'IA di Freshdesk Freddy

Rami di conversazione meno sofisticati rispetto ad alcune piattaforme conversazionali

Richiede l'infrastruttura Freshdesk anziché lavorare come soluzione autonoma

A volte mostra incongruenze nell'interpretazione della knowledge base, secondo alcuni utenti

Prezzi di Freshdesk Freddy IA

Piano Free (per un massimo di due agenti)

Crescita: 18 $ al mese per agente

Pro: 59 $ al mese per agente

Pro + IA Copilot: 94 $ al mese per agente

*azienda: 95 $ al mese per agente

Valutazioni e recensioni di Freshdesk Freddy IA

G2: 4,4/5 (oltre 3.505 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (3.385 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshdesk Freddy IA?

Leggi cosa ha detto questo recensore di G2:

Apprezzo l'interfaccia di Freshdesk e le potenti funzionalità di automazione che semplificano il nostro lavoro di supporto clienti e la gestione dei ticket relativi al supporto pagamento, mentre Freddy migliora le nostre risposte e le risposte predefinite ci fanno risparmiare tempo. Il supporto multicanale di Freshdesk consente una comunicazione fluida tramite email, chat e social media, garantendo un servizio clienti coerente.

Apprezzo l'interfaccia di Freshdesk e le potenti funzionalità/funzione di automazione che semplificano il nostro lavoro di supporto clienti e la gestione dei ticket relativi al supporto pagamento, mentre Freddy migliora le nostre risposte e le risposte predefinite ci fanno risparmiare tempo. Il supporto multicanale di Freshdesk consente una comunicazione fluida tramite email, chat e social media, garantendo un servizio clienti coerente.

🔍 Lo sapevi? La maggior parte dei team tiene sotto stretta osservazione i propri agenti AI: il 55,4% si affida a strumenti di tracciamento o osservabilità e il 44% ha messo in atto misure di sicurezza. Sono comuni anche le valutazioni offline e online.

Ripensa il servizio clienti con gli agenti IA di ClickUp

Scegliere l'agente IA giusto significa capire cosa migliora effettivamente il lavoro quotidiano del tuo team. La velocità da sola non risolve molto se il tuo team continua a cercare aggiornamenti, a riscrivere le stesse risposte o a faticare per trovare il contesto.

ClickUp ti aiuta in entrambi i casi: con agenti che agiscono e uno spazio di lavoro che mantiene tutto connesso.

Modelli, automazione, aggiornamenti in tempo reale e agenti IA per il servizio clienti che agiscono secondo le tue condizioni. Dall'assegnazione del titolare giusto alla visualizzazione del contesto corretto, ogni funzionalità/funzione è progettata per migliorare il supporto senza rallentare il tuo team.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti

Sì, l'IA è ampiamente utilizzata oggi nel servizio clienti. Le aziende implementano l'IA in modulo di chatbot, assistenti virtuali e sistemi di ticketing automatizzati per gestire query di routine come il monitoraggio degli ordini, i problemi relativi agli account e le domande frequenti. L'IA può anche analizzare il sentiment dei clienti per rilevare frustrazione o urgenza e indirizzare i problemi all'agente umano giusto. Oltre a reagire alle esigenze dei clienti, l'IA viene sempre più utilizzata in modo proattivo, prevedendo i problemi dei clienti prima che si verifichino e offrendo soluzioni personalizzate. Il risultato è un servizio più rapido, disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, costi ridotti e più tempo a disposizione degli operatori umani per concentrarsi su casi complessi o emotivamente delicati.

Non esiste un'unica IA "migliore" per il servizio clienti, perché la scelta giusta dipende dalla dimensione dell'azienda, dal settore, dal tipo di interazioni personalizzate con i clienti e dal budget. Le aziende in genere valutano gli strumenti di IA in base alla comprensione del linguaggio naturale, all'integrazione con i sistemi esistenti come i CRM, al supporto multicanale, alle opzioni di personalizzazione e alla sicurezza. Tra i principali attori figurano piattaforme aziendali come Salesforce, Microsoft e Google, nonché provider specializzati di IA conversazionale incentrati su chatbot e voice bot. La soluzione migliore è solitamente quella che bilancia l'automazione con un passaggio fluido agli agenti umani, integrandosi perfettamente nell'ecosistema di supporto dell'azienda.

Nella teoria dell'intelligenza artificiale, un "agente" si riferisce a un sistema che percepisce il proprio ambiente e intraprende azioni per raggiungere obiettivi. I cinque tipi classici sono: agenti riflessi semplici, che rispondono solo agli input attuali; agenti riflessi basati su modelli, che mantengono uno stato interno per gestire situazioni parzialmente osservabili; agenti basati su obiettivi, che pianificano azioni per raggiungere obiettivi definiti; agenti basati sull'utilità, che confrontano i possibili risultati e scelgono quello che massimizza il valore; e agenti di apprendimento, che migliorano le loro prestazioni nel tempo imparando dai dati e dal feedback. Sebbene si tratti di categorie teoriche, esse costituiscono la base per molte applicazioni pratiche dell'IA, tra cui i bot personalizzati per il servizio clienti e gli assistenti virtuali.

Molte aziende famose hanno integrato l'IA nelle loro strategie di assistenza clienti. Ad esempio, Verizon utilizza l'IA generativa per prevedere il motivo delle chiamate dei clienti e indirizzarli in modo più efficace, mentre l'assistente virtuale Erica della Bank of America aiuta i clienti nelle attività bancarie tramite voce e chat.