ClickUp vs. Slack: Quale strumento di comunicazione per team è il migliore?

Tra i dipendenti che cancellano gli elementi dai loro elenchi di cose da fare e raggiungono gli obiettivi settimanali, gli strumenti di collaborazione del team sono fondamentali per mantenere la produttività e l'allineamento di tutti.

Esistono molti strumenti di collaborazione che i dipendenti possono utilizzare per le comunicazioni interne. Tuttavia, non tutti gli strumenti di collaborazione del team sono uguali.

Alcuni possono avere una maggiore profondità di funzionalità/funzione di gestione delle attività, mentre altri possono fungere da strumenti completi di project management.

Per semplificarvi la vita, abbiamo selezionato due opzioni popolari. Ecco una panoramica dettagliata di ClickUp e Slack: la resa dei conti definitiva. Andiamo!

**Che cos'è ClickUp?

Affrontate le vostre attività con la rinnovata finestra In arrivo di ClickUp, progettata per navigare rapidamente tra le vostre priorità e terminare il lavoro

ClickUp è uno strumento di comunicazione di gruppo all-in-one che riunisce i flussi di lavoro del team sotto un unico tetto. Ciò significa che non dovrete più destreggiarvi tra attività e strumenti per condividere aggiornamenti, collegare risorse o comunicare.

Se siete alla ricerca di uno strumento di comunicazione strumento di collaborazione remota o di un programma di strumento di collaborazione per il project management clickUp è utile per entrambi gli scenari.

I meme "riunioni che avrebbero potuto essere un'email" sono stati sostituiti dalla messaggistica "perché l'email quando si può fare un DM", poiché la generazione Z si rende conto di quanto l'email possa essere limitata e soffocante. La messaggistica istantanea consente a tutti di risparmiare tempo e lavoro richiesto e di ottenere risultati più rapidi.

ClickUp aiuta i team ad abbandonare l'email sul lavoro con funzionalità/funzione chiave come la chat istantanea, la condivisione di file, i commenti con tag, la modifica di documenti collaborativi dal vivo e altro ancora. Con le sue attività di ClickUp, altamente valutate per la gestione delle attività e la produttività, ha trasformato il modo in cui le persone collaborano e portano a termine il lavoro.

Continuate a leggere per scoprire le funzionalità/funzione di ClickUp per la comunicazione tra team all'interno di un solido software di project management.

Funzioni di ClickUp

Le vostre specifiche esigenze di collaborazione possono dipendere dal tipo di progetto, dalla dimensione del team, dalle scadenze, ecc. Di seguito sono riportate tre funzionalità/funzione che ClickUp offre per la comunicazione:

Funzione #1: Comunicazione e collaborazione

Per 40% una piattaforma completa di project management come ClickUp può facilitare la comunicazione e la collaborazione del team.

ClickUp offre funzionalità di collaborazione e comunicazione a 360 gradi attraverso chat, lavagne online, documenti condivisibili in tempo reale, registrazione dello schermo, presa di note, assegnazione di commenti, ecc. Aiuta ad allineare le attività con i progetti, a tenere informati i membri del team e a coordinare le azioni con flussi di lavoro altamente visualizzati.

Più avanti in questo articolo, faremo un confronto approfondito di tutte queste funzionalità/funzione con quelle di Slack.

Funzione #2: IA e automazione

La possibilità di integrare l'IA nei flussi di lavoro, nei documenti, nelle attività e nei progetti correnti è un superpotere che si ottiene con ClickUp Brain .

ClickUp Brain è una funzionalità/funzione intelligente della piattaforma di gestione delle attività di ClickUp. È come avere un assistente super intelligente che vi aiuta a organizzare meglio il vostro lavoro.

Ora è possibile comunicare in modo più efficace utilizzando Brain per scrivere messaggi ed email di grande impatto. È in grado di riepilogare testi lunghi e di analizzare i dati per trovare intuizioni; può persino tradurre i vostri scritti in altre lingue!

Non dovrete più ricordare nulla del vostro elenco di cose da fare, perché ClickUp Brain terrà traccia delle vostre attività, invierà aggiornamenti e ve lo promemoria quando necessario. E più lo si usa, più diventa intelligente. Impara come lavorate e scrivete e vi aiuta a diventare più efficienti.

La definizione delle priorità diventa più semplice perché identifica quali attività devono essere affrontate per prime, aiutandovi a concentrarvi su ciò che conta davvero. Inoltre, l'integrazione con altri strumenti semplifica il flusso di lavoro, mantenendo tutto ciò che serve in un unico comodo posto. Automazioni in ClickUp vi aiutano anche a Da fare più velocemente. Automazioni per le attività quotidiane e ripetitive e impostazione di flussi di lavoro basati su trigger per concentrarsi su attività più strategiche.

Funzione #3: Gestione di attività e progetti

ClickUp è una piattaforma all-in-one per la gestione delle attività e dei progetti, che permette di terminare il lavoro senza dover pedalare attraverso una dozzina di schermate. Create e gestite attività di progetto, monitorate lo stato di avanzamento con dashboard personalizzabili, risparmiate tempo con tempi e flussi di lavoro automatizzati, e utilizzate una varietà di visualizzazioni per vedere il vostro lavoro nel modo che preferite.

Dal monitoraggio delle attività alla costruzione della strategia, dalla comunicazione con i collaboratori all'analisi dei risultati degli sprint, ClickUp vi aiuta a fare tutto in modo efficiente. Non c'è da stupirsi che sia la piattaforma di gestione del lavoro preferita da team e aziende di tutto il mondo.

Se volete inviare promemoria, avvisi o notifiche, non avete bisogno di un'app separata: è tutto disponibile in ClickUp. I Teams di Prodotto, Ingegneria, Risorse Umane, IT, Marketing, ecc. possono collaborare in ClickUp in spazi condivisi per raggiungere più velocemente gli obiettivi dei rispettivi team.

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre quattro piani tariffari:

Free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

: : : : : Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese su tutti i piani a pagamento

**Che cos'è Slack?

Utilizzate l'IA per semplificare tutto, dalla creazione di contenuti al project management

Migliorate la visibilità e il monitoraggio dei progetti in tutta l'azienda conCampi personalizzati di ClickUp e gerarchia

Comunicare in modo efficace con la visualizzazione della chat, i commenti in thread e le Clip

Collaborate efficacemente con gli strumenti integrati per il lavoro da remoto e asincrono.

Create e condividete i documenti con Docs, aggiungete più assegnatari, assegnate le risorse in modo efficiente conVista Carico di lavoro di ClickUpe gestire facilmente le autorizzazioni

Monitorare lo stato di avanzamento senza sforzo conDashboard di ClickUp, notifiche e altro ancora

utilizzate le dashboard di ClickUp, completamente personalizzabili, per ottenere panoramiche di alto livello del vostro lavoro

Godetevi un design intuitivo con funzioni di drag-and-drop e integrazioni perfette con app di terze parti usandoIntegrazioni ClickUp* Accedi al tuo lavoro in qualsiasi momento e ovunque ti trovi conL'app mobile di ClickUp su tutti i dispositivi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7 su 5 (9400+ recensioni)

: 4.7 su 5 (9400+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (4000+ recensioni)

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Connessione istantanea con i membri del team attraverso messaggi diretti e canali di gruppo

Comunicare con i partner esterni attraverso i canali sicuri di Slack Connect

Condivisione di file, documenti relativi al progetto e immagini senza soluzione di continuità all'interno della piattaforma

Integrazione con un ampio intervallo di app e servizi di terze parti per semplificare i flussi di lavoro

Trovare rapidamente messaggi, file e conversazioni precedenti con funzionalità/funzione di ricerca avanzate

Personalizzate la vostra esperienza in Slack con temi, notifiche e preferenze

Utilizzate strumenti come sondaggi, promemoria e canali condivisi per collaborare in modo efficace

Proteggete i vostri dati e le vostre comunicazioni con una sicurezza di livello aziendale

Accedete a Slack da qualsiasi luogo utilizzando le app desktop, web e mobile

Valutazioni e recensioni su Slack

G2 : 4.5 su 5 (32.300+ recensioni)

: 4.5 su 5 (32.300+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (23.000+ recensioni)

ClickUp vs. Slack: Comunicazione e collaborazione del team

Nel primo round, confrontiamo le funzionalità/funzione di ClickUp e Slack per la comunicazione e la collaborazione del team.

Caratteristiche chiave di ClickUp per la comunicazione e la collaborazione

Lavagne online per il brainstorming e la collaborazione

Messaggistica istantanea e canali di chat in tempo reale con Visualizzazione chat

Rilevamento e modifica delle collaborazioni per una collaborazione senza interruzioni

Aggiunta di altre persone a documenti e attività con menzioni "@"

Condivisione e gestione dei documenti con ClickUp Documenti

Assegnazione di commenti nelle attività e nei documenti per terminare le cose al volo

Registrazione dello schermo con ClickUp Clip

Blocco note per appunti veloci e liste di controllo

Invio e ricezione di email dalla piattaforma per mantenere tutte le conversazioni in un unico posto

Integrazioni con strumenti di messaggistica istantanea e videoconferenza

Comunicazione e collaborazione in ClickUp

Le conversazioni efficaci sono il fondamento di team in sincronia e una specialità di ClickUp ClickUp Chattare Visualizza . Questa funzionalità/funzione consente ai Teams di connettersi e utilizzare canali di chat in tempo reale per tenere tutti al corrente e semplificare la comunicazione del team.

la visualizzazione della chat in ClickUp in sintesi

I team possono comunicare tra loro, condividere documenti e inviare e ricevere istantaneamente messaggi sensibili al tempo. Invece di perdere tempo a destreggiarsi tra più strumenti e a dare un senso a conversazioni sparse, i team possono promuovere la collaborazione con questa funzionalità/funzione di messaggistica istantanea integrata.

Se il brainstorming è tra i requisiti da soddisfare, provate Lavagne online ClickUp i team possono utilizzarla per fare brainstorming sulla strategia, sul piano e sull'esecuzione dei progetti:

Collaborate visivamente con i membri del team all'interno delle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e trasformare le idee in elementi attuabili

Volete assegnare commenti ai membri del team interessati e spuntare elementi d'azione al volo?

/Riferimenti/ https://clickup.com/features/assign-comments Assegnazione di commenti di ClickUp /%href/

vi aiuta a taggare i dipendenti nelle conversazioni di lavoro con le @menzioni e a far partire il lavoro in pochi secondi:

Delegate facilmente il lavoro assegnando le attività direttamente al team o menzionandole in un commento per trasformare i vostri pensieri in elementi d'azione

Utilizzate questa funzionalità/funzione per creare elementi d'azione e assegnarli ad altri (o anche a voi stessi), in modo che tutte le attività più piccole vengano eseguite, senza che si perdano nel nulla.

Un'altra funzionalità/funzione che vale la pena di menzionare è ClickUp Documenti . È eccellente per la modifica collaborativa di basi di conoscenza, roadmap, brief, ecc. in tempo reale con il team:

modifiche collaborative in tempo reale in ClickUp Docs

Da fare in che modo? Innanzitutto, tutti vengono a conoscenza delle ultime modifiche e possono aggiornarsi rapidamente. La funzionalità/funzione consente inoltre di taggare gli altri con commenti, assegnare loro elementi d'azione e convertire il testo in attività tracciabili per rimanere al passo con le idee.

Inoltre, è possibile gestire documenti, creare bellissimi documenti, wiki e così via, collegarli ai flussi di lavoro ed eseguire facilmente le idee. E non è tutto. I membri del team possono modificare i documenti e visualizzare le modifiche in tempo reale, aumentando la visibilità e la trasparenza del team.

Se avete uno stile di lavoro visuale, vi piacerà molto ClickUp Clip . Questa funzionalità/funzione offre un registratore di schermo per registrare e condividere istruzioni video, aggiornamenti e altro ancora. Ideale per gli studenti visivi, è perfetta per semplificare idee e processi complessi:

Salvate le vostre registrazioni con ClickUp Clip e inviatele a chiunque con un link pubblico

E se state cercando di organizzare le vostre note, liste di controllo e attività in un unico posto, non cercate altro che Blocco note di ClickUp . Il blocco consente di annotare note, formattare con una ricca modifica e trasformare le voci in attività tracciabili accessibili da qualsiasi luogo.

Infine, se non si è ancora passati completamente alla messaggistica istantanea, abbiamo ClickUp Email che consente di inviare e ricevere email, creare attività dalle email, aggiungere allegati e altro ancora. ClickUp si integra con Gmail, Outlook, Microsoft 365 e altri, in modo da poter lavorare con diversi account all'interno di ClickUp.

Se avete ancora bisogno di uno strumento per le videoconferenze, ricordate che ClickUp offre l'integrazione con Slack e Zoom, in modo da ottenere il meglio di tutti i mondi con questa piattaforma: videochiamate, collaborazione tra team e gestione del team in un unico strumento.

Caratteristiche chiave di Slack per la comunicazione e la collaborazione

Messaggistica istantanea con messaggi vocali e di testo

Integrazione di altre persone nelle conversazioni con menzioni "@"

Canali per tenere organizzate le conversazioni

Slack Connect per comunicare con persone esterne all'organizzazione

Canali privati per limitare l'accesso a conversazioni sensibili o riservate

Registrazione dello schermo e condivisione di video

Riunioni giornaliere per videochiamate o audio dal vivo con condivisione dello schermo e invio di file

Comunicazione e collaborazione in Slack

Slack è un hub di collaborazione che offre diverse funzionalità/funzioni per favorire le interazioni in tempo reale tra team e partner esterni, come ad esempio:

Canali

Riunioni giornaliere

Clip

Messaggi

Connessione a Slack

Il punto di forza di Slack è la sua funzionalità/funzione Canali, che porta ordine e chiarezza nei progetti e nei team e aiuta i team a lavorare verso un obiettivo comune.

I Canali sono uno spazio dedicato per organizzare le conversazioni, indipendentemente dalla funzione, dalla posizione o dal fuso orario:

via Slack Creare un canale dedicato per ogni cosa permette ai partecipanti di concentrarsi su conversazioni produttive e di accedere rapidamente alle informazioni utili. Slack offre due canali predefiniti, #generale e #casuale, ma è possibile crearne uno proprio e tenere tutti i messaggi importanti in un unico posto.

Poi c'è Slack Connect, un'eccellente funzionalità/funzione per la connessione con le parti interessate esterne, come partner, venditori, personalizzati, ecc.

Invece di inviare infinite email senza ottenere risposta, è possibile collaborare con organizzazioni esterne in modo semplice e senza temere la perdita di dati. Se volete inviare file sensibili al tempo o prenotare riunioni dell'ultimo minuto, Slack connette tutti gli strumenti e automatizza i flussi di lavoro.

via Slack È possibile inviare messaggi individuali a persone esterne alla propria organizzazione. Tuttavia, per condividere i canali tra le varie organizzazioni, è necessario avere uno dei piani a pagamento di Slack.

Slack Connect consente di spostare le conversazioni importanti da thread di email isolati per accelerare la coordinazione con gli stakeholder esterni. Permette di programmare facilmente riunioni, condividere documenti e semplificare le attività di routine con le app.

Un'altra menzione merita la funzionalità di Messaggi di Slack, che aiuta il team a comunicare con voce, video e così via, con un contesto. I gestori del team che desiderano interagire a tu per tu con il team e controllarlo regolarmente possono utilizzare la funzione Messaggi di Slack, che consente di impostare canali privati e inviare messaggi diretti.

via Slack La possibilità di gestire chattare uno a uno con il team e di integrare Slack con app importanti come Google Drive, Asana e così via, consente ai membri del team di tenere il polso degli aggiornamenti importanti, di discuterne e di agire, senza dover cambiare scheda o strumento.

Inoltre, abbiamo funzionalità/funzione come le Riunioni giornaliere che consentono di connettersi istantaneamente con il team tramite audio o video e di condividere le schermate e le Clips che consentono di registrare e inviare clip audio o video senza la necessità di incontrarsi di persona.

**Entrambi gli strumenti hanno una base di fan fedeli grazie alle loro funzionalità di collaborazione e comunicazione. Le funzionalità/funzione di Slack favoriscono la comunicazione senza interruzioni; tuttavia, ClickUp ha ancora la meglio. Questo strumento all-in-one per il project management offre utili funzionalità di collaborazione e comunicazione per favorire conversazioni produttive in tempo reale all'interno dei team, come lavagne virtuali, mappe mentali, funzioni email e così via, tutte assenti in Slack

ClickUp vs. Slack: IA e automazione

Passiamo al secondo round! Ora confronteremo Slack e ClickUp in termini di funzionalità/funzione di IA e automazione.

Caratteristiche chiave di ClickUp per l'IA e l'automazione

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in tutti i vostri lavori in ClickUp 🧠

AI Knowledge Manager per risposte contestuali istantanee sul vostro lavoro in ClickUp

AI Project Manager per generare reportistica e aggiornamenti sullo stato, riepilogare/riassumere le note delle riunioni, identificare gli elementi d'azione a cui dare priorità, compilare tabelle, ecc.

AI Writer for Work per creare qualsiasi tipo di testo: script, frammenti di codice, email, blog, didascalie per i social media, ecc.

Suggerimenti ortografici, grammaticali e di tono in tutto ClickUp

Automazioni per eliminare le attività ripetitive

AI e automazione in ClickUp

ClickUp Brain dispone di tre utili strumenti di AI: AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work. Insieme, questi tre strumenti vi aiutano a ottenere:

Risposte immediate e precise per i vostri lavori all'interno di ClickUp

Aggiornamenti e reportistica sullo stato delle attività, dei documenti e delle persone

Accesso con un solo clic a tabelle, trascrizioni, riepiloghi/riassunti di documenti e modelli per velocizzare i progetti

Un assistente di scrittura IA per perfezionare la vostra scrittura e creare contenuti con il tono perfetto

Usa ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i tuoi testi, le tue risposte alle email e molto altro

Una volta integrato ClickUp Brain con Documenti, Attività e Progetti, il vostro lavoro sarà letteralmente dimezzato.

La piattaforma offre un assistente di scrittura IA integrato che può aiutarvi:

Lucidare la vostra scrittura usando il tono giusto

Scrivere email, articoli, domande di intervista, snippet di codice, ecc

Controllare automaticamente la presenza di errori ortografici nei documenti e nelle attività

Creare tabelle con dati ricchi e approfondimenti per qualsiasi argomento

Generazione istantanea di modelli per attività, documenti e progetti

Con ClickUp Automazioni potete anche automatizzare i vostri flussi di lavoro e risparmiare tempo prezioso. Aggiungete azioni e trigger personalizzati per automatizzare il vostro lavoro quotidiano e aumentare la produttività. In alternativa, potete sfogliare i modelli nella libreria delle Automazioni o impostare integrazioni tra ClickUp e l'app di vostra scelta.

Creare un numero qualsiasi di Automazioni ClickUp personalizzate che fanno risparmiare tempo e facilitano il lavoro quotidiano in base a qualsiasi trigger o condizione

Caratteristiche chiave di Slack per l'IA e l'automazione

Slack IA nel piano Enterprise per rispondere alle domande e riepilogare le conversazioni

Riassunto automatico dei canali (presto disponibile su tutti i piani)

Notifiche automatiche per le azioni nelle app connesse

IAutomazione e automazione in Slack

Sebbene Slack abbia funzionalità/funzione relativamente limitate in questa categoria, esaminiamole.

La prima funzionalità/funzione di cui vogliamo parlare è l'IA di Slack.

Slack IA è una nuova aggiunta a Slack ed è attualmente disponibile nel piano Enterprise. Aiuta a risparmiare tempo creando riepiloghi/riassunti dei thread e riassumendo le conversazioni dei canali. Inoltre, aiuta a effettuare ricerche nell'area di lavoro di Slack in modo più efficiente.

Attualmente la piattaforma sta lanciando una nuova funzionalità/funzione, "Catch Up", in cui è possibile trovare riassunti automatici dei canali che si desidera tenere sotto controllo. Inoltre, l'IA di Slack è in grado di rispondere a domande specifiche, risolvendo query a portata di mano.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-600.png Integrazione di ClickUp con Slack /$$$img/

Ma non è tutto. Slack consente di integrarsi con le app preferite e con strumenti come ClickUp, Salesforce e Zoom per ricevere notifiche automatiche. Ecco come funziona:

Passaggio 1: integrare la vostra suite di strumenti in Slack

Passaggio 2: utilizzare il Workflow Builder di Slack, che offre automazione con 65 nuovi connettori (app di terze parti). Utilizzatelo per connettervi allo strumento che preferite

Passaggio 3: impostare i flussi di lavoro di base. Per esempio, potete creare una riga in un foglio di Google o aggiungere un'attività al tracker del project management in ClickUp sulla base di un'azione in un canale Slack

Se desiderate connettere Slack con altri strumenti di lavoro, abbiamo elencato i canali di Slack che vi servono migliori integrazioni di Slack per voi.

Vincitore: _ClickUp Brain offre funzionalità/funzione più complete di ClickUp AI, in particolare per favorire la collaborazione del team e affrontare le attività di routine. Con ClickUp Brain potete creare elementi d'azione, pianificare progetti, scrivere in modo fluente e costruire un elenco di attività secondarie; il mondo è vostro!

ClickUp vs. Slack: Attività e project management

Caratteristiche chiave di ClickUp per l'attività di ClickUp e il project management

Gerarchie di progetti per la visibilità e l'organizzazione efficiente del lavoro

15+ visualizzazioni personalizzate del progetto, compresa una funzione di foglio di calcolo

Infinitamente personalizzabile con campi personalizzati, stati personalizzati e priorità

Dashboard in tempo reale e personalizzabili con oltre 50 widget per il monitoraggio di progetti e attività

Ricerca universale per trovare rapidamente qualsiasi informazione all'interno della piattaforma

Monitoraggio nativo del tempo dei progetti per tenere traccia delle ore, impostare stime e visualizzare reportistica

più di 1000 modelli per iniziare rapidamente qualsiasi progetto

Estensione per Chrome per prendere rapidamente note, monitorare il tempo, ecc.

Integrazione con oltre 1000 app per migliorare la collaborazione e il project management

Task e project management in ClickUp

La Ricerca universale di ClickUp consente agli utenti di trovare rapidamente attività, documenti, file, utenti, chat e dashboard nell'intera area di lavoro e anche in altre aree di lavoro connesse Ricerca universale di ClickUp consente di trovare in pochi secondi tutte le informazioni necessarie sui progetti. È possibile aggiungere comandi di ricerca personalizzati, come scorciatoie per i collegamenti, memorizzare testi da utilizzare in seguito e altro ancora, per ottenere risultati di ricerca personalizzati e pertinenti in un batter d'occhio.

Personalizzabile ClickUp Dashboard con i widget scelti aiutano a monitorare lo stato di tutte le attività in tempo reale. È possibile scegliere tra oltre 50 widget per impostare le dashboard esattamente come si desidera.

Grazie alle integrazioni con oltre 1000 app, tra cui molte delle preferite, ClickUp aiuta a ridurre il carico cognitivo dovuto al continuo cambio di schermata. Inoltre, con l'estensione Chrome, è possibile prendere note, monitorare il tempo, ecc. ovunque nel browser.

la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp offre un'estensione per Chrome

Per i manager che vogliono lavorare con velocità, La libreria di modelli di ClickUp dispone di oltre 1000 modelli per ruoli e casi d'uso diversi, come Finanza, Ingegneria, Project Management, Design, Risorse umane, Marketing e altri ancora.

Funzionalità/funzione chiave di Slack per la gestione di attività e progetti

Ricerca Slack per trovare risultati filtrati nei canali e nei messaggi

Slack Canvas per creare documenti ricchi di file, video, immagini, ecc. e modificarli in modo collaborativo con i colleghi

Generatore di flussi di lavoro per automatizzare semplici attività quotidiane e ripetitive

Integrazioni con oltre 60 app per migliorare la collaborazione e la gestione del lavoro

Task e project management in Slack

Le funzionalità di Slack per la gestione delle attività e dei progetti non sono robuste come quelle di ClickUp, ma Slack offre una serie di funzioni utili come la condivisione di file, la ricerca, Canvas e i costruttori di flussi di lavoro.

Analizziamo ogni funzionalità/funzione in modo più dettagliato, iniziando dalla condivisione di file per foto, video, documenti, ecc. Slack offre la condivisione collaborativa di file e documenti per aiutarvi a organizzare i vostri file e le vostre conversazioni all'interno di Slack. Utilizzate i canali per condividere i file con le persone giuste al momento giusto.

Diamo poi un'occhiata a Slack Search per filtrare i risultati. La particolarità di questa funzionalità è che è possibile creare un archivio ricercabile di tutte le conversazioni e le decisioni prese. Per restringere la ricerca, aggiungete i modificatori (ad esempio, aggiungendo le virgolette all'interno di una frase, aggiungendo un trattino davanti a una parola specifica e così via) come necessario.

via Slack

I team che desiderano condividere le conoscenze potranno beneficiare di Slack Canvas. Questo strumento consente di organizzare, collaborare, curare e condividere le informazioni all'interno dell'area di lavoro di Slack.

È possibile creare documenti ricchi e curare i propri contenuti. È inoltre possibile incorporare il canvas con file, immagini, video e altro ancora, formattare i contenuti in modo intuitivo, menzionare direttamente i compagni di squadra e condividere le conversazioni in movimento.

Per quanto riguarda i manager, la leadership può collaborare con le parti interessate nei commenti e nei thread senza lasciare Slack! Quindi, se volete collaborare con i membri chiave e diffondere informazioni importanti, Canvas è lo strumento che fa per voi.

Abbiamo menzionato brevemente il Workflow Builder di Slack nella sezione precedente. La semplicità di trascinamento del Workflow Builder consente al team di aggiungere flussi di lavoro personalizzati al Canvas in modo che tutti possano utilizzarli con un contesto più ampio. Non è necessario alcun codice! Collegate i vostri strumenti preferiti con un clic e lasciate che sia il Workflow Builder ad occuparsene.

si noti che il costruttore di flussi di lavoro è una funzionalità a pagamento inclusa nelle sottoscrizioni Slack Pro, Business+ e Enterprise

**A differenza di ClickUp, Slack non offre funzionalità di monitoraggio o visualizzazione delle attività

Vincitore: ClickUp è il chiaro vincitore in questo caso in quanto non richiede l'integrazione di app esterne per completare le attività e i progetti.

ClickUp vs. Slack: Piani tariffari

Vediamo come ClickUp e Slack si posizionano rispetto alle funzionalità/funzione che offrono per ogni livello dei loro piani tariffari:

ClickUp Slack Free Forever funzionalità: Attività illimitate5 spazi100 cartelleViste personalizzate illimitate100 MB di archiviazione file3 lavagneVisualizzazioni multiple come Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.50+ integrazioni nativeTracciamento del tempoAutenticazione a due fattoriAssegnazione di commentiNotifiche intelligenti24/7 supporto Free funzionalità:90 giorni di cronologia dei messaggi10 integrazioni di app o flussi di lavoro pubblicati1:1 riunioni audio e video1:1 messaggi con persone esterne all'organizzazioneCreazione e collaborazione su documenti solo nei canali e nei DM1 spazio di lavoro: accesso per 90 giorniIntegrazioni e altre app: 10 Caratteristiche illimitate:Spazio di archiviazione, integrazioni e dashboard illimitatiGuest con permessi Grafici di Gantt e campi personalizzati illimitatiCalcoli di colonneEmail in ClickUpTeam (gruppi di utenti)Tracciamento del tempo nativoObiettivi e portafogliVisualizzazione dei moduliGestione delle risorseAgile ReportingAI compatibile24/7 supportoLive chattare Caratteristiche Pro:Storia dei messaggi illimitataIntegrazioni di app e flussi di lavoro illimitatiRiunioni audio e video di gruppoMessaggi di gruppo con persone al di fuori dell'organizzazioneCreare e collaborare su documenti ovunque1 area di lavoro Caratteristiche aziendali:Team illimitatiEsportazione personalizzataCondivisione pubblica avanzata, Automazioni e Funzionalità dashboard avanzateTracciamento del tempoStime di tempo granulariFogli di presenzaGestione del carico di lavoroLinee temporali e mappe mentaliCartelle di obiettiviAI CompatibileWebhooks, email, SMS, IntegrazioniGoogle Single Sign-OnSMS per l'autenticazione a due fattoriSupporto 24/7Caratteristiche aziendali+:**Cronologia dei messaggi illimitata Integrazioni di app e flussi di lavoro illimitati Riunioni audio e video di gruppo Messaggi di gruppo con persone esterne all'organizzazione Creazione e collaborazione di documenti ovunque1 spazio di lavoro99.99% di uptime garantitoProvisioning e de-provisioning degli utentiSAML-based single sign-onEsportazioni di dati per tutti i messaggi Caratteristiche aziendali:White LabelingImpostazioni delle autorizzazioni + condivisioneLogica condizionale nei moduliApi EnterpriseRuoli personalizzati illimitatiCondivisione del team per gli spaziRicerca universaleVisioni personali predefiniteMSA e HIPAA disponibiliSingle Sign-On (SSO)Provisioning SCIMCapacità personalizzata nel carico di lavoroFormazione onboarding in tempo realeCustomer Success ManagerAccesso ai servizi gestitiResidenza dati USA, Unione europea e APACCCompatibilità con l'AIForm: Branding e PersonalizzazioneNota: Il componente aggiuntivo ClickUp Brain può essere aggiunto a qualsiasi piano a pagamento al costo di $5 per membro al mese Piano Enterprise: Cronologia messaggi illimitataIntegrazioni di app e flussi di lavoro illimitatiRiunioni audio e video di gruppoGruppo di messaggi con persone esterne all'organizzazioneCreazione e collaborazione su documenti ovunqueSpazi di lavoro illimitati99.99% di uptime garantitoProvisioning e de-provisioning degli utentiSupporta diverse configurazioni SAMLEsportazioni di dati per tutti i messaggiSupporto per la prevenzione della perdita di dati, l'e-discovery e i fornitori di backup offlineCollaborazione di messaggi e file conforme alla normativa IPAARubrica dei dipendenti integrataNota:Componente aggiuntivo Slack IA disponibile

Vincitore: _ClickUp offre funzionalità più avanzate di Slack su tutti i piani

Confronti correlati

Di seguito, abbiamo messo Slack a confronto con alcuni altri strumenti popolari che le persone utilizzano per migliorare l'efficienza del proprio lavoro. Vediamo come Slack si confronta con ciascuno di essi:

Slack contro Asana : Se volete comunicare in tempo reale con il team, anche con chiamate vocali e video, Slack è la scelta migliore. Asana è uno strumento di project management che può essere integrato con Slack

Slack vs Mattermost :Mattermost è una piattaforma di collaborazione open-source utile per i team tecnici e operativi alla ricerca di solide funzionalità/funzione di privacy e sicurezza. Slack, invece, consente alle organizzazioni commerciali di qualsiasi dimensione di organizzare il lavoro, chattare, condividere file e così via

Slack vs Monday : Slack è una piattaforma di comunicazione all-in-one che offre funzionalità semplici e utili come la chat diretta, i canali di condivisione, le videochiamate e l'audio in diretta, ecc. In confronto, Monday è uno strumento di project management che consente di gestire e ottimizzare i flussi di lavoro aziendali. Monday è più orientato alla gestione delle attività che alla sola collaborazione

Slack vs. email : Slack è più simile a un'app di messaggistica istantanea in quanto consente di discutere in tempo reale, mentre l'email è più asincrona ed è più adatta per discutere di idee che necessitano di maggiore profondità e non sono urgenti

Slack vs. Microsoft Teams : Sia Slack che Microsoft Teams sono simili per interfaccia utente, funzionalità/funzione e utilità. Se volete trovare tutte le conversazioni relative al lavoro in un unico posto, i "team" di Microsoft Teams o i "canali" di Slack servono allo scopo

Slack vs. Google Chattare : L'uso di Google Chattare ha senso se si è già iscritti all'area di lavoro di Google. Precedentemente noto come Google Meet, Google Chat è uno strumento di comunicazione sicuro costruito per i team. I membri del team possono condividere file, chattare e videochiamarsi in Google Meet. Anche Slack riunisce persone, strumenti e informazioni in un unico luogo e consente di utilizzare l'app su computer, cellulare o browser: a voi la scelta

ClickUp vs. Slack su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per capire cosa preferissero le persone: Slack vs. ClickUp. Quando si cerca un'applicazione ClickUp vs. Slack su Reddit la maggior parte degli utenti concorda sul fatto di utilizzare ClickUp per quasi tutto, che si tratti di CRM, moduli, chattare o monitoraggio del tempo:

Io uso ClickUp (soprattutto con campi personalizzati e visualizzazioni) per quasi tutto. Invece di Slack, uso le viste di conversazione (canali di chat) in ClickUp. Invece di un CRM separato, uso campi personalizzati come "valore dell'accordo" in ClickUp. Anche se ClickUp chiama ogni voce dell'elenco o della bacheca un'attività, può anche essere un contatto, un articolo del sito web, una campagna di marketing o un progetto. In questo modo, non è necessario pagare per più strumenti e si possono trovare tutte le informazioni importanti in un unico posto.

Altri utenti di Reddit notano che Slack è un ottimo strumento di messaggistica istantanea:

_Slack può sembrare solo un altro strumento di messaggistica a prima vista, ma in realtà è una potente piattaforma per semplificare la comunicazione e il project management in qualsiasi ambiente aziendale

Quale strumento di collaborazione tra team regna sovrano: ClickUp o Slack?

I voti sono arrivati e abbiamo un vincitore!

Nel confronto definitivo tra ClickUp e Slack, ClickUp è il migliore tra i due strumento di project management e di comunicazione sul posto di lavoro .

Ma ClickUp può sostituire Slack? Noi pensiamo di sì! Certo, Slack si è fatto un nome nella categoria della messaggistica istantanea. Tuttavia, non è affatto perfetto. Ciò che compensa nella comunicazione in tempo reale, manca nel project management e nelle attività. Inoltre, è più costoso e ci sono molti altri programmi degni di nota Alternative a Slack per una comunicazione senza sforzo.

D'altra parte, ClickUp compensa tutte le aree in cui Slack è carente: automazione del flusso di lavoro e creazione di contenuti guidati dall'IA, funzionalità di collaborazione, modelli di project management, reportistica e approfondimenti e funzionalità di integrazione, solo per citarne alcune!

A differenza di altri strumenti di comunicazione per team, ClickUp è dotato di solide funzionalità di project management, di opzioni personalizzate e di funzionalità di integrazione senza soluzione di continuità. Soprattutto, ClickUp offre l'integrazione di Slack con un solo clic, che è possibile utilizzare con la piattaforma di project management ClickUp, più ricca di funzionalità/funzione.

Tutte queste funzionalità si fondono in ClickUp per migliorare l'esperienza di lavoro dei team. Inoltre, contribuiscono a creare un senso di condivisione e connessioni più profonde, elementi indispensabili nell'ambiente aziendale di oggi, caratterizzato da una connessione digitale.

Ma non credeteci sulla parola. Provate una demo delle potenti funzionalità/funzione di cui abbiamo parlato in questo articolo. Iniziate con iscrivendosi oggi stesso a ClickUp.