ClickUp vs. Teams: Quale strumento di collaborazione è più adatto a voi?

La riunione giornaliera attorno a una tabella sembra un ricordo lontano. Sessioni virtuali di brainstorming e di riunioni online sono la norma.

Ma sono sempre così produttive come si vorrebbe? il 68% dei dipendenti ritiene che le riunioni di team inefficienti siano il principale killer della produttività.

Un ambiente collaborativo può migliorare significativamente la produttività riducendo gli sprechi di tempo nelle riunioni o in altro modo.

Il giusto strumento di collaborazione digitale può aiutarvi a raggiungere più rapidamente questo obiettivo attraverso una solida gestione delle attività o una comunicazione semplificata.

Considerate i meriti relativi di ClickUp e Microsoft Teams. Sono opzioni valide per mantenere i team in connessione, organizzati ed efficienti. Quale delle due si adatta meglio al vostro team?

Che cos'è ClickUp? ClickUp non è semplicemente uno strumento di collaborazione. È stato progettato per essere un vero e proprio spazio di lavoro all-in-one in cui convergono attività e conversazioni. Conosciuto per le sue potenti funzionalità di project management, possiede le funzionalità più importanti che ci si aspetta da uno strumento di gestione del lavoro di alto livello.

Utilizzate le Bacheche di ClickUp per visualizzare in modo chiaro e dettagliato tutte le attività di ClickUp

Dalla registrazione e condivisione dello schermo questo software è in grado di gestire da solo i thread di discussione e le attività nella stessa finestra. Il risultato? Riduzione del sovraccarico di app, in modo che il team possa fare di più senza dover passare tutto il giorno da uno strumento all'altro.

Funzionalità/funzioni come campi personalizzati, visualizzazioni personalizzate, modelli e dipendenze dalle attività fanno sì che i progetti procedano senza intoppi, mentre le @menzioni, i commenti assegnati e i thread di chat contestuali mantengono tutti sulla stessa pagina. Che si tratti di una startup o di un'azienda, ClickUp si adatta allo stile del vostro team e trasforma il modo di terminare i lavori.

Funzionalità di ClickUp

Vediamo alcune delle funzionalità/funzione di ClickUp.

Funzionalità/funzione #1: Registrazione di video asincroni con ClickUp Clip

Supponiamo di aver perso una riunione cruciale. Come preferite recuperare? Ripercorrere thread di email disarticolati per cercare di ricostruire quello che è successo, oppure guardare un riepilogo/riassunto della riunione che il vostro collega ha condiviso con voi? La scelta è ovvia, ed è ciò che ClickUp Clip sono per.

Registrare e condividere video in attività o chat con ClickUp Clip Un ottimo strumento di comunicazione per i lavori da remoto clickUp Clip combina la registrazione dello schermo e la messaggistica video con la gestione delle attività. Si possono usare per creare facilmente tutorial, fornire feedback visivi o spiegare processi complessi. È inoltre possibile trasformare parti della trascrizione del video direttamente in Attività di ClickUp .

Aggiungete feedback e commenti ovunque ai vostri ClickUp Clip con un solo clic

ClickUp organizza e salva in modo ordinato tutti i vostri video nell'Hub Clip, rendendoli facilmente reperibili in seguito. È inoltre possibile condividerli in diversi modi, ad esempio incorporandoli direttamente nelle attività di ClickUp, inviandoli come collegamenti o scaricando i video.

Funzionalità/funzione n. 2: coordinare le riunioni settimanali con calendari condivisi

Volete integrare la gestione delle riunioni direttamente nella vostra area di lavoro? Utilizzate Riunioni ClickUp !

Una delle funzionalità/funzione migliori è la connessione tra riunioni e risultati effettivi. È possibile programmare riunioni, prendere note dettagliate, produrre programmi e trasformare i punti di discussione in attività, il tutto in un unico posto. Le decisioni importanti e gli elementi d'azione non andranno persi nella confusione.

È anche possibile riportare le note e gli elementi d'azione alla riunione successiva, in modo da avere una chiara registrazione di ciò che è stato discusso e deciso. Questo aiuta a tenere traccia dello stato del progetto, a seguire gli elementi in sospeso e a garantire la responsabilità, il tutto in un'interfaccia facile da usare.

💡Pro Tip: Avviate e partecipate alle riunioni di Zoom direttamente dalle vostre attività o chat in ClickUp con Integrazione di ClickUp con Zoom . Passate dalle discussioni sulle attività alle videochiamate senza lasciare ClickUp!

Ottenete un vantaggio sulle vostre riunioni grazie all'accesso a una libreria di modelli in ClickUp Meetings

Inoltre, grazie ai modelli di comunicazione pronti all'uso di ClickUp (come il modello Modello di gestione delle conferenze di ClickUp ), è possibile costruire un piano solido che rende ogni riunione più produttiva e mantiene un registro chiaro dei commit del team e degli aggiornamenti del progetto.

Se lo chiedete a noi, vi suggeriamo di dare il Modello per le riunioni ClickUp una ripresa.

Questo framework pre-costruito e completamente personalizzabile fornisce una solida base per iniziare. Viene fornito con:

Una serie di stati personalizzati predefiniti per monitorare lo stato delle attività (ad esempio, Programmato, In corso, Aperto, Chiuso)

Livelli di priorità e categorie per una migliore visibilità della fase di ogni riunione. In questo modo è facile monitorare lo stato di avanzamento e assicurarsi che gli elementi d'azione e gli spunti di discussione non vengano tralasciati

Opzioni di visualizzazione multiple per adattarsi al flusso di lavoro del team: Visualizzazione tradizionale dell'elenco, pannello Kanban visivo, Calendario e thread di conversazione integrato

Funzionalità/funzione #3: prendere note e trascrivere automaticamente le riunioni ClickUp Brain , l'IA nativa della piattaforma, è un assistente intelligente all'interno dell'area di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-540-1400x836.png ClickUp Brain: ClickUp vs. Microsoft Teams /$$$img/

Chiedete a ClickUp Brain di auto-trascrivere le vostre Clip e di accedere alle chiavi di lettura

La funzionalità di trascrizione automatica converte attivamente il contenuto dei video in conoscenza ricercabile. In questo modo è facile scorrere i video, saltare a specifici momenti e individuare discussioni, decisioni o spiegazioni specifiche senza dover guardare l'intera registrazione.

Lo strumento di IA è anche in grado di generare automaticamente le note delle riunioni e programmi, oltre a riepilogare/riassumere i verbali delle riunioni in secondi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-541-1400x836.png ClickUp Brain: ClickUp vs. Microsoft Teams /$$$img/

Lasciate che ClickUp Brain cerchi ciò di cui avete bisogno invece di farlo da soli

I membri del team possono anche porre domande su un video e ClickUp Brain esaminerà le trascrizioni per fornire risposte pertinenti.

Inoltre, questo strumento genera automaticamente elementi di azione e attività secondarie durante le discussioni. In questo modo, al termine della riunione, tutte le decisioni e le responsabilità chiave sono state acquisite e sono pronte per il follower.

In questo modo, la produttività si amplifica e non si perdono mai di vista le intuizioni preziose contenute in ore di filmati.

Funzionalità/funzione bonus: Il massimo con le chat istantanee e le lavagne online

E se avete bisogno di discutere immediatamente con i membri del vostro team? Rivolgetevi a ClickUp Chattare . Riunisce tutte le conversazioni individuali e di team, i commenti, gli aggiornamenti e le attività di progetto in un unico luogo, in modo da poter passare senza problemi dalla discussione all'azione senza dover cambiare app.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-542.png ClickUp Chattare: ClickUp vs. Microsoft Teams /$$$img/

Mantenete le discussioni in sincronizzazione con le attività per flussi di lavoro chiari e integrati utilizzando ClickUp Chattare

Trasformate qualsiasi messaggio in un'attività con un semplice clic. L'IA di ClickUp è in grado di catturare il contesto dalle vostre conversazioni e di creare attività dettagliate pronte per essere eseguite, risparmiandovi il fastidio della voce manuale. Inoltre, la menzione di un'attività o di un documento in una chat crea automaticamente i collegamenti a tali elementi.

**Da fare?

Altri strumenti di IA all'interno della chat ClickUp includono risposte IA dalla cronologia delle chat e dalle app connesse, oltre a CatchUp AI per riepilogare/riassumere i thread che vi siete persi.

Avete bisogno di una discussione dal vivo? SyncUps in ClickUp Chat permette di effettuare videochiamate e audio direttamente nell'area di lavoro. È possibile condividere lo schermo, collegare le attività durante la chiamata e persino chiedere all'IA di riepilogare la riunione e creare elementi d'azione con la funzionalità/funzione FollowUps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-543-1400x935.png ClickUp Lavagna online /$$$img/

Fate un brainstorming visivo e trasformate le vostre idee migliori in attività di ClickUp Whiteboards

Se voi e il vostro team siete tipi più visivi, che si riuniscono alla lavagna online, Lavagne online ClickUp sono perfette per voi. Permettono di mappare le idee, progettare i flussi di lavoro e tenere discussioni strategiche in un unico luogo.

💡Pro Tip: Utilizzate questi modelli di lavagna online per risparmiare tempo e organizzare rapidamente le idee. Ti aiutano a lavorare in modo efficiente e a dare il via al lavoro di squadra, mettendo il team sulla stessa pagina.

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Cos'è Microsoft Teams?

via Microsoft Teams Microsoft Teams è un hub di collaborazione versatile dove è possibile chattare, tenere riunioni virtuali, condividere file e lavorare su documenti con il proprio team. La sua esclusiva integrazione con Microsoft 365 lo rende ideale per le aziende che utilizzano questo ecosistema, semplificando i flussi di lavoro con app come Word, Excel e Outlook.

Disponibile su dispositivi mobili, Teams consente di essere in connessione ovunque. Teams offre canali dedicati, videochiamate di alta qualità e condivisione dello schermo per connettersi con tutti, sia per un check-in veloce che per un grande evento virtuale.

Funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Analizziamo alcune delle funzionalità/funzione di Teams.

Funzionalità/funzione #1: registrare riunioni e ospitare eventi dal vivo per migliaia di partecipanti

Teams è diventato un potente strumento di videoconferenza, in grado di supportare fino a 10.000 partecipanti con una durata illimitata delle chiamate.

tramite Microsoft Teams

È dotato di tutto ciò che serve per un'esperienza di riunione produttiva: didascalie dal vivo, opzioni di condivisione, schermo e soppressione del rumore per filtrare i suoni di sottofondo. Le Breakout Rooms consentono discussioni in piccoli gruppi, mentre gli sfondi personalizzabili e la modalità Together creano un'atmosfera più naturale.

Tuttavia, durante le riunioni altamente personalizzate, gli utenti hanno dovuto affrontare tempi di caricamento lenti senza una connessione ad alta larghezza di banda. Pertanto, è sempre una buona idea aggiornare regolarmente il browser per ottenere le migliori prestazioni.

tramite Microsoft Teams

Teams supporta webinar con un massimo di 1.000 partecipanti interattivi e 20.000 partecipanti in sola visualizzazione, offrendo registrazione, controlli dell'host, reazioni in diretta, monitoraggio delle presenze e analisi.

È possibile invitare partner esterni tramite l'accesso per gli ospiti e Teams Connect, aggiungerli ai canali e condividere file in modo sicuro grazie alla solida sicurezza informatica di Microsoft.

Funzionalità/funzione n. 2: Impostazione di canali di conversazione e accesso ai file direttamente dalla suite Microsoft

Teams è un esperto nel mantenere la comunicazione del team in un unico luogo.

È possibile creare canali dedicati per progetti o argomenti diversi, in modo da ridurre la confusione dei messaggi e mantenere le conversazioni focalizzate.

tramite Microsoft Teams

Il canale Generale è l'hub principale per gli aggiornamenti di tutto il team (addio alle email aziendali!), mentre i canali personalizzati consentono di concentrarsi su traguardi più mirati.

Avete bisogno del contributo di qualcuno? Basta fare una menzione con @ per coinvolgerlo nella conversazione, in modo da tenere tutti informati.

tramite Microsoft Teams

Un altro grande vantaggio è la stretta integrazione di Teams con gli strumenti documentali di Microsoft 365. L'app consente di accedere a file e registrazioni direttamente da SharePoint e OneDrive. L'app consente di accedere, condividere e modificare file e registrazioni direttamente da SharePoint e OneDrive, senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Funzionalità/funzione #3: semplificazione del carico di lavoro con strumenti di IA e bot

Grazie a Microsoft Copilot, Teams offre un intervallo di strumenti di IA e bot progettati per gestire le attività più noiose al posto vostro.

via Microsoft Teams

Uno degli strumenti di IA più utili è il Recap. Situato nella scheda Recap del calendario e della chat di Teams, questo strumento può generare automaticamente:

Riepiloghi/riassunti delle riunioni e punti chiave

Punti salienti personalizzati per ogni partecipante

Facile accesso alle registrazioni e alle trascrizioni

Programmi delle riunioni e note

via Microsoft Teams

Oltre a questo, Teams offre una serie di bot specializzati per aiutarvi. Un esempio popolare è il bot TellMe, che agisce come un relè intelligente di informazioni e consente di accedere rapidamente a informazioni organizzative essenziali da tutte le applicazioni Microsoft 365.

via Microsoft Teams

Altri bot comunemente utilizzati sono il Polly bot per la creazione e la gestione dei sondaggi e lo Statsbot per l'automazione della programmazione e della consegna dei report.

È anche possibile progettare i propri bot, se necessario!

Altre funzionalità/funzione rilevanti di Teams: Messaggistica istantanea e lavagne online riutilizzabili

Una delle funzionalità/funzione chiave di Teams è la messaggistica istantanea, che mette rapidamente in connessione le persone da sole o in gruppo.

via Microsoft Teams

L'interfaccia di chattare consente la formattazione del testo, il trasferimento di file, gli snippet di codice e le @menzioni per attirare l'attenzione delle persone giuste, aiutando i team a rimanere sulla stessa pagina, anche a distanza.

via Microsoft Teams

Se avete bisogno di uno spazio più grande per discutere le vostre idee, potete usare le lavagne specifiche per le riunioni per disegnare, scrivere e annotare su una tela condivisa, ricreando la sensazione di una sessione di brainstorming di persona.

La lavagna online può essere salvata e rivisitata, consentendo ai team di riprendere da dove si erano interrotti nelle riunioni future.

Prezzi di Microsoft Teams

Piani Home

Microsoft Teams: Gratis

Gratis Microsoft 365 Personal: $6,99/mese

$6,99/mese Microsoft 365 Family: $9,99/mese

Piani Business

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente

$4/mese per utente Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

ClickUp vs. Teams: Funzionalità/funzione a confronto

Prima di passare ai dettagli, ecco una rapida panoramica delle funzionalità/funzione di entrambe le piattaforme.

Funzione | ClickUp | Microsoft Teams |

| ------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |

| Videochiamate a tu per tu e di gruppo | Sì | Sì |

| Grandi webinar | No | Sì, consente fino a 1.000 membri interattivi e 20.000 membri in sola visualizzazione |

| Condivisione dello schermo | Si | Si | Si

| Registrazione video | Sì, Hub Clip memorizza e organizza automaticamente i file | Sì, le riunioni registrate vengono salvate in OneDrive |

| Messaggi e chattare istantaneamente | Sì | Sì | Sì

| Gruppi, canali e thread | Sì | Sì | |

| Condivisione dei file | Sì, tutti i file sono disponibili all'interno della stessa piattaforma | Sì, i file sono accessibili direttamente da Teams con SharePoint e OneDrive |

| Menzioni e commenti | Sì | Sì | | Polls, GIF | Sì

| Polls, GIFs ed emojis | Sì | Sì | Sì |

| Lavagna online | Sì, dispone di strumenti avanzati per il brainstorming e la mappatura delle idee | Sì, lavagne bianche di base e riutilizzabili a ogni riunione |

| Didascalie e traduzioni in tempo reale | No | Si |

| Trascrizione automatica e presa di note | Si (per Clip) | Si |

| Strumenti di IA per riepiloghi intelligenti e ricerca di argomenti | Sì; riepilogare/riassumere le conversazioni, evidenziare i messaggi chiave, identificare elementi d'azione, convertire i video in una directory ricercabile | Sì, riepilogare/riassumere le conversazioni e fare query a bot specializzati | Sì

| Calendari in condivisione | Sì | Sì | Sì

| Conversione da messaggi a attività | Sì, conversione diretta dei messaggi in attività e loro gestione in loco | Sì; tuttavia, fa parte dei piani premium |

| Visualizzazione e modifica dei documenti | Sì | Sì; tuttavia, è necessario passare a un'altra app |

| Spazi multipli per i progetti | Sì | No

| Autorizzazioni per i partecipanti | Sì | Sì

| Integrazioni | Sì, oltre 1000 integrazioni con tutti i tipi di strumenti aziendali, comprese le app di Microsoft | Sì; si integra con oltre 700 app |

| Modelli per le riunioni | Sì | Sì |

Autenticazione a due fattori e crittografia dei dati | Si | Si | Si |

| Applicazioni per mobile e desktop | Sì | Sì | | Autenticazione a due fattori e crittografia dei dati | Sì | Sì

| Prezzi | Gratis, piani a pagamento a partire da $7/utente/mese | Free, piani aziendali a pagamento a partire da $4/utente/mese |

E ora, confrontiamoli in dettaglio:

1. Videochiamate

ClickUp

La funzionalità/funzione SyncUps semplifica le videochiamate per discussioni individuali o di gruppo. Queste chiamate possono essere registrate e archiviate nell'Hub Clip, dove gli utenti possono commentarle e condividerle con persone interne ed esterne all'organizzazione.

È anche possibile condividere il proprio schermo e collaborare utilizzando lavagne online, con il salvataggio automatico di tutto per un facile accesso successivo.

Teams

Microsoft Teams supporta tutto, dalle chiamate individuali ai team con un massimo di 20.000 partecipanti, compresi gli ospiti.

Le chiamate possono essere registrate su OneDrive o SharePoint e sono disponibili opzioni di condivisione dello schermo, annotazioni, didascalie dal vivo (con traduzione) e lavagne riutilizzabili. Sfondi personalizzati e la modalità Together guidata dall'IA creano un'atmosfera naturale, da ufficio, per ridurre l'affaticamento.

Vincitore: Mentre ClickUp copre l'essenziale, Microsoft Teams offre strumenti di videoconferenza più robusti, rendendolo una scelta più forte per riunioni e webinar di grandi dimensioni.

2. Chattare e messaggistica istantanea

ClickUp

ClickUp Chat combina la messaggistica e la gestione dei progetti in un'unica area di lavoro, consentendo di passare facilmente da un'attività all'altra, dai commenti ai documenti. È anche possibile trasformare i commenti e le note delle riunioni in attività, ma ne parleremo più avanti.

ClickUp consente anche di organizzare le chat creando spazi che rispecchiano la struttura del team, in modo da facilitare la ricerca delle discussioni. Per gli aggiornamenti importanti, la funzionalità Funzione (simile al canale generale di Teams) offre un punto centrale per gli annunci. Con opzioni per chattare uno a uno, promemoria e SyncUp (videochiamate), ClickUp Chat è un modo rapido per rimanere in contatto con il team.

Teams

La messaggistica veloce e in tempo reale per chattare da soli o in gruppo è una funzionalità/funzione chiave di Teams che riduce al minimo la necessità di inviare email. È possibile fissare i messaggi, formattare il testo e utilizzare emoji, GIF e meme personalizzati per rendere le chat più coinvolgenti.

Per gli aggiornamenti importanti, è possibile contrassegnare i messaggi come Importanti o Urgenti; questi ultimi inviano avvisi ripetuti per garantire che vengano notati. È possibile puntare a persone specifiche con le menzioni @, oppure usare @channel per notificare tutti i partecipanti a un thread. Avete anche la possibilità di silenziare i messaggi per lavorare in modo mirato.

Vincitore: ClickUp! Combinando il project management e la comunicazione in un unico posto si riduce l'attivazione/disattivare e si aumenta la concentrazione e la produttività.

3. Gestione integrata delle attività

ClickUp

ClickUp è orgoglioso di trasformare le idee in azioni. Potete facilmente trasformare i messaggi, i commenti, le note delle riunioni o le idee più interessanti delle sessioni di lavagna online in attività realizzabili e assegnarle ai membri del team sul momento. Inoltre, tutte le attività rimangono accessibili all'interno della chat, della lavagna online o delle note, facilitando il monitoraggio delle scadenze, delle priorità e degli stati di avanzamento in un unico luogo.

Teams

La gestione del team è un vantaggio riservato ai membri Premium. Grazie a strumenti integrati come Planner e Da fare, è possibile creare attività, fissare scadenze, assegnare responsabilità e monitorare lo stato di avanzamento direttamente nell'interfaccia di Teams. In questo modo è facile vedere le Sequenze dei progetti e chi è responsabile di cosa, aiutando il team a gestire in modo più efficace i progetti e le scadenze.

Vincitore: Quando si tratta di gestire le attività di ClickUp, ClickUp si aggiudica il primato grazie alle sue potenti funzionalità/funzione, tutte disponibili in un unico posto senza il coinvolgimento di altre app (a differenza di Teams).

4. Funzionalità IA

ClickUp

Lo strumento di IA integrato in ClickUp - ClickUp Brain - trascrive automaticamente i contenuti dei video in clip, trasformandoli in pochi minuti in un database ricercabile. È possibile cercare facilmente i dettagli importanti nelle trascrizioni o lasciare che sia lo strumento a farlo.

Dopo le riunioni, ClickUp Brain può anche aiutare a riepilogare le note della riunione e a creare attività e elementi d'azione in modo da avere tutto organizzato. Può anche recuperare le conversazioni perse, evidenziare i messaggi chiave e filtrare i dettagli non necessari in modo da potersi concentrare sulle cose importanti.

Teams

Microsoft Teams dispone anche di uno strumento IA che riepiloga le riunioni e produce trascrizioni automatiche, rendendo più facile per tutti ricordare la discussione. Può generare sintesi personalizzate per ogni persona, assicurando che riceva i punti chiave che le interessano.

Teams dispone anche di vari bot specializzati che possono rispondere a domande, eseguire sondaggi e fornire statistiche. Tuttavia, trovare il bot giusto può essere complicato, in quanto può essere necessario un po' di tempo per navigare tra le opzioni.

Vincitore: Ancora una volta, ClickUp si impone grazie al suo approccio organizzato, che consente di tenere tutto in un unico posto durante le riunioni.

5. Integrazioni

ClickUp

Con oltre 1.000 integrazioni, ClickUp si connette facilmente a strumenti popolari come Google Drive, Slack, Zoom e GitHub. Consente agli utenti di inserire documenti, gestire la comunicazione e monitorare lo stato di avanzamento in un unico luogo. È inoltre possibile personalizzare il flusso di lavoro automatizzando le attività e sincronizzando i dati su tutte le piattaforme.

Teams

Teams è lo strumento di collaborazione nativo di Microsoft 365, quindi la sua integrazione con l'ecosistema Microsoft è senza dubbio la più forte. Consente di passare rapidamente dall'invio di email alla condivisione di file e alla programmazione di riunioni utilizzando strumenti come Outlook, OneDrive e SharePoint. Si connette inoltre con oltre 700 app di terze parti gli utenti possono aggiungere funzionalità/funzione aggiuntive per la gestione di progetti o sondaggi direttamente nei loro canali.

Vincitore: Dipende. Se la vostra azienda utilizza diversi strumenti, ClickUp è la scelta migliore. Ma se il vostro team è già immerso nell'ambiente Microsoft, Teams potrebbe fare al caso vostro.

6. Prezzi

ClickUp

I prezzi di ClickUp si concentrano sulle funzionalità/funzione di gestione e offrono una struttura a livelli chiari per adattarsi a team di varie dimensioni ed esigenze.

Se siete agli inizi, scegliete la versione gratuita. Tuttavia, se avete bisogno di funzionalità/funzione avanzate, potete esplorare i piani a pagamento, che partono da 7 dollari per utente al mese. ClickUp ha un'opzione Enterprise per le aziende più grandi, ma per i dettagli sui prezzi è necessario rivolgersi a loro.

Inoltre, chiunque può accedere a ClickUp Brain con un supplemento di 7 dollari al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp.

Teams

Microsoft Teams offre anche un'opzione gratuita con funzionalità/funzione di base. I piani a pagamento offrono opzioni per l'uso personale e aziendale, rendendo più facile per coloro che hanno bisogno solo di strumenti di chattare e collaborare di iniziare a un costo inferiore.

I piani personali partono da 6,99 dollari al mese, mentre i piani aziendali vanno da 4 a 12,50 dollari al mese per utente.

Vincitore: Tra i due, Teams ha il piano più economico. Tuttavia, la scelta migliore dipende dalle vostre esigenze: project management avanzato di ClickUp o strumenti di comunicazione integrati di Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams su Reddit

Per capire meglio questo confronto, abbiamo esaminato ciò che gli utenti di Reddit hanno detto su questi strumenti.

I titolari di piccole aziende tendono ad amare l'atmosfera all-arounder che ClickUp porta in tabella. Grazie alla capacità di gestire gran parte delle operazioni aziendali di base, è diventato molto popolare, soprattutto tra le startup.

Ecco cosa dice GeekyBlogger:

Gestisco una piccola azienda online (un blog di tecnologia) e Uso ClickUp (specialmente con i campi personalizzati e le visualizzazioni) per quasi tutto. Invece di Slack, uso le visualizzazioni delle conversazioni (canali di chat) in ClickUp. Invece di un CRM separato, uso campi personalizzati come "valore dell'accordo" in ClickUp. Anche se ClickUp chiama ogni voce dell'elenco o della bacheca un'attività, può anche essere un contatto, un articolo del sito web, una campagna di marketing o un progetto. In questo modo, non è necessario pagare per più strumenti e si possono trovare tutte le informazioni importanti in un unico luogo._

GeekyBlogger

Nel frattempo, alcuni utenti di ClickUp sono rimasti impressionati dalle nuove e migliorate funzionalità/funzione di chat.

JordyGG di Redditor dice,

I adoro la funzionalità/funzione della chat da utilizzare dai nostri client rispetto alle email. Questo rende la nostra comunicazione asincrona molto più canalizzata"_

Un altro utente ha risposto,

La il nuovo ClickUp Chattare è presente al livello superiore _, sia su desktop che su mobile. È molto facile entrare e chattare, sapere se ci sono cose a cui rispondere, ecc

Tuttavia, alcuni utenti si sono lamentati della sua curva di apprendimento (dovuta alle funzionalità/funzione personalizzate) e dei bug occasionali che di tanto in tanto causano micro-ritardi.

MS Teams ha un enorme seguito. Alcuni

gli utenti sono grandi fan delle sue capacità di integrazione

con l'ambiente Microsoft.

Il bello di team è che combina Slack, Zoom, OneDrive e tutte le applicazioni di Office e Trello/notion/quello che volete in un'unica app. Prima il mio studio utilizzava programmi diversi che difficilmente comunicavano tra loro, quindi pian piano stiamo sostituendo tutto, e lo stesso vale per i nostri client"

Cancro al piede

Tuttavia,

alcuni Redditor non gradiscono il passaggio tra le sezioni Teams e Chattare

poiché si tratta di due sezioni separate della piattaforma. Altri, invece, ritengono che la curva di apprendimento sia piuttosto ripida, e ciò li ha spinti a cercare

alternative a Teams

.

{\an8}Dice graysky311,{\an8}

Il il problema più grande è la curva di apprendimento _. Soprattutto, imparare a cosa servono le chat e i canali e usarli correttamente. E poi capire come si collega al sito del team in sharepoint e come condividere correttamente i file. Ho visto persone distribuire i team a tutta l'organizzazione senza formare nessuno su come dovrebbero essere usati e questo porta a molta frustrazione ed errori

Se si desidera utilizzare entrambi gli strumenti di collaborazione per i team insieme, è possibile

integrare Teams direttamente in ClickUp

e godere del meglio di entrambi i mondi.

Quale strumento di collaborazione regna sovrano?

Tra il continuo cambio di app, la gestione limitata delle attività e l'IA di base di Teams, è facile sentirsi frustrati dai piccoli ritardi che si accumulano nel tempo.

ClickUp affronta questi problemi a testa alta. Grazie a potenti funzionalità/funzione, dashboard personalizzabili, strumenti di comunicazione continui e IA integrata, ClickUp non è solo un'ottima soluzione per la collaborazione tra team e la gestione del flusso di lavoro in un unico luogo.

Questo lo rende il campione del nostro confronto testa a testa!

Siete pronti a colmare il divario tra collaborazione e project management?

!