10 Migliori software di condivisione dello schermo per riunioni remote nel 2024

Sappiamo tutti che il lavoro da remoto è destinato a rimanere. Ma questo non è un motivo per cui il vostro riunioni con i client e colleghi non dovrebbero soffrire per il buffering delle videochiamate, le schermate spezzate e le diapositive pixelate.

Con le aziende tecnologiche che aggiornano continuamente il supporto per il lavoro da remoto, è ora di stupire i vostri colleghi e clienti con schermi cristallini e una collaborazione più stretta e ininterrotta. Preparatevi a migliorare le vostre riunioni a distanza!

Da dove cominciare con le numerose opzioni di software per la condivisione dello schermo, che promettono connessioni fluide e strumenti di collaborazione efficienti?

Ci siamo presi il compito di setacciare il panorama digitale e di presentarvi i 10 migliori software di condivisione dello schermo per le riunioni a distanza del 2024. Dagli strumenti gratuiti a quelli ricchi di funzionalità/funzione, ne abbiamo per tutti i gusti.

Cosa cercare in un software per la condivisione dello schermo?

Il lag è senza dubbio il nemico finale, ma cosa rende piacevole uno strumento di condivisione dello schermo? Cerchiamo strumenti con connessioni fulminee per gestire anche le presentazioni più intense.

Ecco la scheda informativa:

**Le presentazioni meritano di brillare! Trovate un software con condivisione dello schermo di alta qualità che mantenga le immagini nitide e le idee brillanti

**Scegliete un software con strumenti di collaborazione integrati, come annotazioni, condivisione di file e co-browsing. È come avere unalavagna online per tutti per fare brainstorming e creare insieme

Sicurezza robusta: Assicuratevi che il software abbia solide funzionalità/funzione di sicurezza: crittografia, protezione con password e controllo dell'accesso remoto per tenere i dati al sicuro da occhi indiscreti

Assicuratevi che il software abbia solide funzionalità/funzione di sicurezza: crittografia, protezione con password e controllo dell'accesso remoto per tenere i dati al sicuro da occhi indiscreti **Facile da usare: la condivisione dello schermo non dovrebbe richiedere una chiamata all'helpdesk IT. Cercate un software che sia intuitivo e che permetta a tutti di essere operativi in pochi secondi

Compatibile con il budget: Attenzione alle vostre tasche! È possibile disporre di eccellenti opzioni di condivisione dello schermo e di un'ampia gamma di serviziestensioni per la registrazione video dello schermo per ogni budget, dai piani Free alle soluzioni di livello aziendale. Trovate quella più adatta al vostro portafoglio

Oltre alle funzioni di base, ci sono funzionalità/funzione come la videoconferenza, opzioni di registrazione dello schermo compatibilità con i dispositivi mobili e possibilità di riepilogare/riassumere con l'IA. Questi trampolini di lancio consentono di elevare le interazioni con i client e i progetti e di Riunioni di livello 10 !

I 10 migliori strumenti di condivisione dello schermo da usare nel 2024

È ora di dire addio ai capricci tecnologici e di dare il benvenuto a una collaborazione perfetta! Approfondiamo la nostra scelta dei 10 migliori software per la condivisione dello schermo nel 2024.

1. Screenleap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/screenleap-screenshot.png

/$$$img/

via Screenleap Screenleap consente di condividere lo schermo o la fotocamera senza installare alcun software. È inoltre possibile condividere lo schermo su tablet e smartphone utilizzando le app native dello strumento.

Una funzionalità/funzione unica è la modalità rettangolo. In questa modalità, è possibile condividere l'intero schermo, una finestra specifica o persino un rettangolo personalizzato, mantenendo nascoste le informazioni riservate.

È inoltre possibile includere il proprio logo e la combinazione di colori nella pagina del visualizzatore, aumentando così l'esposizione al marchio dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di Screenleap

Condivisione dello schermo direttamente dal browser, senza scaricare o installare nulla

Consentire agli spettatori di condividere i loro schermi, rendendo la collaborazione una strada a doppio senso

Annotazione sugli schermi condivisi, condivisione di file e co-browsing di siti web

Limiti di Screenleap

Prezzo più alto rispetto alla maggior parte delle alternative

La versione Free per la condivisione dello schermo ha il limite di un'ora al giorno

Potrebbe non essere facile da integrare con altri strumenti per la produttività

Prezzi di Screenleap

Free

Basic: $19/mese per utente

$19/mese per utente Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: da $19 a $49/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Screenleap

G2: 4/5 (15+ recensioni)

4/5 (15+ recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

2. Google Meet (precedentemente chiamato Google Meet)

via Google incontra Google Meet fa parte dell'area di lavoro potenziata di Google, che semplifica l'integrazione con tutti gli altri strumenti di Google. È possibile condividere file direttamente da Google Drive, condividere inviti e note per le riunioni tramite Gmail e sincronizzare tutto sul calendario di Google.

Con l'aumento della sua popolarità come strumento di riunione formale, Google promette anche un'estesa reingegnerizzazione per garantire la sicurezza delle conversazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Meet

Annotazione su schermi condivisi, condivisione di file e modifica di documenti in tempo reale

Possibilità di organizzare riunioni con un massimo di 100 persone, anche nella versione gratuita

Piattaforma facile da usare e da dispositivi, che consente la condivisione in remoto anche dal telefono o dal tablet

Limiti di Google Meet

Consente la condivisione di una sola schermata o finestra alla volta, limitando le capacità di multitasking

Utilizzo più elevato di CPU e RAM rispetto ad altre alternative

La qualità dei video e dell'audio potrebbe non essere ottimale nelle chiamate con più di 10 partecipanti

Prezzi di Google Meet

**Versione di prova gratuita

Area di lavoro - Business starter: $7/mese per utente

$7/mese per utente Google Area di lavoro - Business standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Google Area di lavoro - Business Plus: $18/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Meet

G2: 4.6/5 (1900+ recensioni)

4.6/5 (1900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (11.000+ recensioni)

3. Discord

via Discord Discord è più di un software di condivisione dello schermo. La piattaforma permette di unirsi o creare server per tutti i tipi di comunità: club di lettura, corsi di ballo, gruppi di studio, amici con cui si vuole passare del tempo. È come un ufficio virtuale a distanza, ma più cool.

La condivisione dello schermo su Discord è un ottimo modo per creare un senso di comunità. Permette agli utenti di guardare video didattici o di collaborare a progetti remoti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Discord

Creazione di server dedicati per il team, completati da canali vocali e chattare a testo

Personalizzate l'esperienza con i bot che possono automatizzare le attività, riprodurre musica e persino moderare il vostro server

Organizza le tue conversazioni in modo efficiente con schede separate per Messaggi e Server per i tuoi DM e le chat dei server

Limiti di Discord

L'interfaccia può risultare un po' informale per le presentazioni formali, rispetto ad alcuni dei programmi diAlternative di Discord* Limite massimo di 50 spettatori durante la condivisione dello schermo, che può essere un limite per un pubblico più numeroso

La funzionalità di condivisione dello schermo potrebbe non consentire l'integrazione con strumenti di terze parti per la registrazione delle sessioni

Prezzi Discord

Discord Free

Discord Nitro Classic: $4,99/mese per utente

$4,99/mese per utente Discord Nitro: $9,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Discord

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

4. Skype

via Skype Skype è uno dei più vecchi concorrenti in questo spazio e presenta una funzionalità/funzione familiare agli utenti di tutto il mondo.

Come Google e Meet, Skype si integra perfettamente con altri prodotti Microsoft come Office 365, rendendo la condivisione di file e la collaborazione un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzione di Skype

Registrate le vostre condivisioni dello schermo per poterle consultare in seguito o per la formazione. Catturate le idee brillanti prima che svaniscano

Le videochiamate di base, la funzione di condivisione dello schermo e la messaggistica istantanea sono tutte gratis

Funzionalità/funzione di condivisione dello schermo facile da navigare, per semplificare le chiamate e le riunioni

limiti di Skype

Non si integra perfettamente con altri strumenti di produttività come ClickUp e Slack

Può soffrire di frequenti ritardi, che possono interrompere il processo di condivisione dello schermo remoto e interrompere le riunioni

Manca di crittografia end-to-end, con potenziali problemi di privacy

Prezzi di Skype

Da Skype a Skype: Free

Free Skype per telefono: Unlimited US+Canada: $2,99/mese per utente

Unlimited US+Canada: $2,99/mese per utente Skype per telefono: Unlimited Nord America: $6,99/mese per utente

Unlimited Nord America: $6,99/mese per utente Skype per telefono: Piani mondiali Unlimited: $13,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Skype

G2: 4,3/5 (23.000+ recensioni)

4,3/5 (23.000+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

5. Zoom

via Zoom Durante la pandemia di COVID-19, Zoom è emerso come un importante connettore sociale, utilizzato in estensione per i lavoratori a distanza, l'istruzione a distanza e persino gli eventi di intrattenimento online.

La nuova visualizzazione immersiva di Zoom è un modo divertente per i partecipanti di riunirsi in un ambiente virtuale coerente. Promette inoltre un motore IA integrato per aumentare la produttività, migliorare l'efficacia del team e potenziare le proprie competenze. È possibile utilizzare l'IA Companion per redigere email e messaggi di testo, riepilogare riunioni e fare brainstorming in modo più creativo.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Condivisione simultanea di più schermi durante le riunioni

Funzionalità/funzione di sfondo virtuale che permette agli utenti di personalizzare il proprio sfondo durante la condivisione dello schermo

Robusti strumenti di annotazione e collaborazione permettono ai partecipanti di interagire con i contenuti condivisi in tempo reale

Limiti dello Zoom

Il piano Free non dispone di alcune funzionalità/funzione avanzate come la registrazione, la programmazione e le sale riunioni

I piani a pagamento possono essere costosi, soprattutto per le grandi organizzazioni. Prima di effettuare l'aggiornamento, valutate le funzionalità/funzione rispetto al vostro budget

La condivisione dello schermo su dispositivi mobili può essere meno intuitiva rispetto all'esperienza su desktop

Prezzi di Zoom

Basic: Gratis

Gratis Pro: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Business: $21/mese per utente

$21/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,6/5 (54.000+ recensioni)

4,6/5 (54.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 5.800 recensioni)

6. QualsiasiDesk

via QualsiasiDesk AnyDesk è un software di accesso remoto con una soluzione cloud integrata. È possibile utilizzare l'infrastruttura e il servizio nativo dell'azienda o installare lo strumento sui propri server e lavorare in modo indipendente.

AnyDesk consente anche di accedere e controllare i dispositivi tramite smartphone o tablet, il che lo rende una scelta cross-compatibile e indipendente dalla piattaforma.

Inviate una richiesta di accesso una volta sola. Se l'altra persona accetta l'invito alla sessione, l'accesso remoto al vostro dispositivo viene stabilito senza che dobbiate accettare nuovamente la connessione in arrivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di AnyDesk

Gli standard di crittografia di livello militare garantiscono la sicurezza e la protezione della condivisione dello schermo

Il mio lavoro si svolge senza problemi sulla maggior parte dei sistemi operativi, compresi Windows, Mac, Linux, iOS e Android, indipendentemente dal dispositivo

Controllo del desktop remoto rapidissimo, anche per attività impegnative come la progettazione grafica o la modifica di video

Limiti di AnyDesk

È limitato alla sessione di condivisione dello schermo in remoto e non offre funzionalità aggiuntive come videochiamate o chiamate vocali

Opzioni di personalizzazione limitate, che rendono difficile la personalizzazione dell'esperienza di condivisione dello schermo

L'interfaccia è un po' più tecnica rispetto ad altre opzioni di condivisione dello schermo di facile utilizzo

Prezzi di AnyDesk

Solo: $14,90/mese per utente

$14,90/mese per utente Standard: $29,90/mese per utente

$29,90/mese per utente Avanzato: $79,90/mese per utente

$79,90/mese per utente Ultimate: Prezzi personalizzati

AnyDesk valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (950+ recensioni)

4.5/5 (950+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1650+ recensioni)

7. TeamViewer

via TeamViewer TeamViewer lavora con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, Mac, Linux, Android e iOS, rendendolo un vero e proprio eroe "platform-agnostic". Supporta tutti i dispositivi e le macchine della vostra organizzazione e risolve i problemi dei clienti in tutto il mondo dal vostro dispositivo.

TeamViewer vanta una solida architettura di sicurezza. Lo strumento mantiene le connessioni al sicuro grazie all'accesso in condizioni, all'autenticazione a due fattori e al SSO.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamViewer

Permette la registrazione delle sessioni, consentendo agli utenti di registrare e salvare le sessioni di condivisione dello schermo remoto per riferimenti futuri

Personalizza lo spazio dello schermo grazie alle opzioni di branding, agli strumenti di gestione del software per il desktop remoto e alle integrazioni

Consente il controllo remoto dei dispositivi in modo istantaneo, per offrire assistenza tecnica o sessioni di collaborazione senza soluzione di continuità

Limiti di TeamViewer

Il piano Free è limitato all'uso personale, non a scopi commerciali

È limitato alla condivisione dello schermo in remoto e non offre funzionalità aggiuntive come videochiamate o chiamate vocali

Non offre funzionalità/funzione quali strumenti di collaborazione o sfondi virtuali

Prezzi di TeamViewer

Accesso remoto: A partire da $24,90/mese per utente

A partire da $24,90/mese per utente Business: $50,90/mese per utente

$50,90/mese per utente Premium: $112,90/mese per utente

$112,90/mese per utente Aziendale: $229,80/mese per utente

Valutazioni e recensioni di TeamViewer

G2: 4,4/5 (oltre 3.200 recensioni)

4,4/5 (oltre 3.200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 11.300 recensioni)

8. Dialpad

via Dialpad Dialpad è uno strumento di comunicazione aziendale e un'app per la produttività che offre una soluzione all-in-one per l'esperienza del cliente con sincronizzazione in tempo reale tra i dispositivi.

Dialpad offre client desktop per Windows e Mac, ma può essere utilizzato sul browser se non si vuole installare l'app. Ciò significa che è possibile accedere allo strumento da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet.

Durante la condivisione di uno schermo, nell'angolo in alto a destra viene visualizzato un avviso che indica una condivisione attiva. La funzione è quella di un hub di comunicazione, con canali di chat simili a quelli di Slack e l'avvio di una chat vocale con uno o più contatti.

Funzionalità/funzione migliori di Dialpad

Combina videochiamate, videoconferenze, messaggistica e app per la condivisione remota dello schermo

L'assistente IA integrato che aiuta a prendere appunti, a riepilogare le chiamate e persino a trascriverle rende la collaborazione un gioco da ragazzi

Robuste funzionalità/funzione di sicurezza, tra cui la crittografia e i criteri di conservazione dei dati personalizzabili, consentono di rispettare le normative sulla privacy e sulla sicurezza dei dati

Limiti del Dialpad

Può comportare una curva di apprendimento più ripida rispetto ai più semplici strumenti di condivisione dello schermo

Si concentra principalmente sulla comunicazione aziendale, quindi le funzionalità di condivisione dello schermo possono essere meno personalizzabili rispetto a un software di condivisione dello schermo dedicato

Le integrazioni potrebbero non essere così estese come quelle di alcuni concorrenti

Prezzi di Dialpad per IA Meetings

Gratuito: Free

Free Aziendale: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2: 4.4/5 (2.000+ recensioni)

4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)

9. App Webex

via Webex Webex di Cisco è una suite di videoconferenza e collaborazione che centralizza le funzionalità/funzione della piattaforma di web conferencing e dell'app per la collaborazione dei team.

Questa piattaforma basata su cloud consente riunioni online, messaggistica di team e condivisione di file ed è progettata per facilitare la collaborazione di piccoli gruppi per le PMI e le riunioni di grandi gruppi per le grandi aziende.

È possibile partecipare a riunioni e conferenze video utilizzando un'app desktop o mobile. È disponibile anche una versione web, ma con meno funzionalità/funzioni.

Migliori funzionalità/funzione di Webex App

Riunioni video con un massimo di 250 partecipanti (piani a pagamento)

Assistente IA dedicato per trascrivere le riunioni video, prendere note e persino impostare promemoria

Consente annotazioni su schermi condivisi in remoto, condivisione di file e modifica di documenti in tempo reale

Limiti dell'app Webex

Il piano Free consente solo riunioni video 1 a 1 e manca di funzionalità avanzate come la registrazione e l'annotazione

L'interfaccia ricca di funzionalità/funzione può avere una curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti più semplici di condivisione dello schermo

Non supporta la visibilità della lavagna online o la condivisione durante le sessioni di breakout

Prezzi di Webex App

Webex Free: Gratuito

Gratuito Webex Meet: $14,50/mese per utente

$14,50/mese per utente Webex Suite: $25/mese per utente

$25/mese per utente Webex Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Webex App

G2: 4,2/5 (oltre 6.200 recensioni)

4,2/5 (oltre 6.200 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 6.800 recensioni)

10. CoScreen

via CoScreen CoScreen permette a più utenti di condividere e interagire simultaneamente con gli schermi degli altri, molto più velocemente di Zoom.

Il terminale condiviso di CoScreen consente di eseguire comandi, eseguire il debug e scrivere codice in modo collaborativo e sicuro con una latenza prossima allo zero.

È particolarmente indicato per gli sviluppatori, poiché CoScreen si integra perfettamente con la maggior parte degli ambienti di sviluppo integrato (IDE), consentendo la collaborazione e la modifica del codice in tempo reale. È un vantaggio durante il debugging o i progetti di codifica congiunti.

Le migliori funzionalità/funzione di CoScreen

Condivisione di finestre o schermate di applicazioni trascinandole sulla finestra di CoScreen. Eliminate i tentativi di armeggiare nella foga di una riunione

Comunicate con i vostri colleghi in un ambiente sicuro. Grazie alla crittografia end-to-end, CoScreen garantisce la sicurezza dei dati e della proprietà intellettuale durante la trasmissione

Utilizzate sistemi operativi diversi per collaborare senza problemi: che utilizziate un sistema Mac, Windows o Linux, CoScreen vi copre

Limiti di CoScreen

L'interfaccia interattiva e ricca di funzionalità/funzione può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Le funzionalità/funzione avanzate e la condivisione simultanea dello schermo possono richiedere risorse di sistema e l'hardware più vecchio può subire un calo delle prestazioni

Sebbene CoScreen offra un piano Free, presenta dei limiti in termini di funzionalità/funzione e la maggior parte delle aziende potrebbe dover effettuare un upgrade per trarne valore

Prezzi di CoScreen

CoScreen Standard: Gratis

Gratis CoScreen Enterprise: A partire da $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di CoScreen

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

Altri strumenti di registrazione dello schermo ClickUp è più di uno strumento di condivisione dello schermo; è un hub di collaborazione che si integra perfettamente con il software di condivisione dello schermo esistente, elevando le riunioni video remote a un livello superiore.

Offre una serie completa di funzionalità/funzione basate sull'IA per migliorare la qualità delle riunioni la collaborazione online e aumentare la produttività.

La suite per la produttività rivoluziona la comunicazione e favorisce la collaborazione tra team. Funzionalità come la condivisione di schermi remoti, la registrazione dello schermo, la presa di note e il riepilogo/riassunto delle riunioni sono solo la punta dell'iceberg.

Rendete la comunicazione asincrona meno monotona e più interattiva con i video condivisibili di ClickUp Clip

Sebbene ClickUp non offra la condivisione dello schermo direttamente sulla sua piattaforma, si integra con strumenti popolari come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Creare documenti collaborativi all'interno di ClickUp e condividere lo schermo durante le riunioni direttamente dalla piattaforma. Sfruttare Lavagna online di ClickUp per fare brainstorming e collaborare visivamente con annotazioni in tempo reale. È possibile utilizzare vari modelli di lavagna online e modelli di piano di comunicazione del progetto per migliorare il vostro piano di progetto anche quando collaborate tra team diversi.

Inoltre, catturate i momenti chiave della vostra condivisione dello schermo con ClickUp Clip . Registrate finestre specifiche, aggiungete una narrazione vocale e condividete le Clip direttamente dalla piattaforma per facilitarne l'accesso remoto e la consultazione.

Salvate le vostre registrazioni con ClickUp Clip e inviatele a chiunque con un link pubblico

Infine, avete ClickUp Brain da fare il lavoro pesante! ClickUp trascrive automaticamente le riunioni e genera riepiloghi/riassunti intelligenti, evidenziando gli elementi chiave e le azioni da intraprendere.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Clips-AI-Transcription-feature-example-1400x849.png Esempio di funzionalità/funzione ClickUp Clip AI Transcription /$$$img/

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Risparmiate tempo e lavoro richiesto grazie a funzionalità automatiche come la trascrizione IA e la generazione di note

Trasformate i riepiloghi/riassunti di ClickUp Brain in attività da svolgere e assegnatele ai membri del team, assicurando che tutti sappiano quali sono i loro passaggi successivi

Conservate tutte le registrazioni delle schermate, le note e i riepiloghi/riassunti delle riunioni in un'unica posizione centrale all'interno di ClickUp: non dovrete più cercare in diversi strumenti o email

Limiti di ClickUp

Le potenti funzionalità di reportistica richiedono piani di livello superiore, il che limita l'accesso ai dati da parte degli utenti gratis

Alcune funzionalità/funzione dell'app mobile possono risultare limitate rispetto all'esperienza dell'app desktop

La padronanza delle numerose funzionalità/funzione di ClickUp per aumentare la produttività può comportare una curva di apprendimento per i principianti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile a $5 su tutti i piani a pagamento per utente al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.300+ recensioni)

4,7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

ClickUp + Condivisione schermo: Il team dei sogni per le riunioni a distanza

Sfruttando l'abilità di ClickUp nel project management insieme al software di condivisione dello schermo scelto, è possibile creare un flusso di lavoro continuo ed efficiente per le riunioni remote. Assicuratevi che tutti siano coinvolti, informati e produttivi.

Ricordate che gli strumenti migliori vanno oltre la soluzione dei problemi: aprono le porte a nuove possibilità. Allo stesso modo, abbracciando la collaborazione basata sull'IA, non avrete solo una soluzione per la condivisione dello schermo. Ora è possibile usufruire di un nuovo livello di lavoro di squadra, efficienza e potenziale creativo. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso per esplorare le possibilità!