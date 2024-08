le 10 migliori integrazioni di Microsoft Teams per la collaborazione nel 2024

Migliaia di aziende in tutto il mondo sono in connessione tramite Microsoft Teams . Integrato in Microsoft Office 365, questo strumento basato sul cloud combina Outlook, Word, Excel e altri strumenti in un ambiente di lavoro unificato.

È possibile chattare, ospitare riunioni e condividere file all'interno di Teams, ma anche in questo caso la piattaforma potrebbe non avere tutto ciò di cui si ha bisogno. 👀

Passare da una piattaforma all'altra tutto il giorno interrompe il flusso quindi utilizzate le integrazioni di Microsoft Teams. La giusta manciata di integrazioni porta tutti gli strumenti non Microsoft che amate nei vostri canali di Microsoft Teams per una migliore comunicazione e giornate di lavoro più semplici.

Tuttavia, esistono centinaia di app per Microsoft Teams: quali sono le opzioni migliori per il vostro team?

In questa guida vi forniremo una panoramica su cosa cercare in un'integrazione per Microsoft Teams, oltre a un elenco delle 10 migliori app e integrazioni per Microsoft Teams nel 2024.

Cosa cercare nelle integrazioni per Microsoft Teams?

L'ideale sarebbe cercare integrazioni con funzioni che l'app di Teams da sola non è in grado di fornire. Queste includono:

Integrazioni del flusso di lavoro senza soluzione di continuità: Ci sono alcuni strumenti interessanti, ma non dovreste fare i salti mortali per inserirli nel vostro flusso di lavoro. Scegliete le migliori integrazioni di Microsoft Teams che potete personalizzare o che si adattano perfettamente al vostro caso d'uso

**Le chat di Teams vanno bene, ma le giuste integrazioni rendono Teams ancora più interessantecollaborazione. Cercate estensioni di messaggistica, strumenti di videoconferenza, mappe mentali o lavagne online per il brainstorming

Funzionalità di project management: Teams non ha la migliore configurazione per la gestione dei progettimonitoraggio dei progetti o delle attività, quindi assicuratevi di integrarlo con una solida piattaforma di strumento di project management solido . La soluzione giusta deve offrire dashboard, modelli e funzionalità di monitoraggio di facile utilizzo

Scalabilità: Non dovreste fare i salti mortali per aggiungere nuovi utenti o progetti alle vostre integrazioni di Microsoft Teams. Scegliete le integrazioni che semplificano la scalabilità

Le 10 migliori integrazioni di Microsoft Teams da utilizzare nel 2024

Se avete bisogno di un aiuto per il project management, per la collaborazione sul lavoro da remoto o semplicemente per ospitare riunioni Teams coinvolgenti, c'è un'integrazione Microsoft Teams che fa al caso vostro.

Utilizzate l'integrazione di ClickUp Microsoft Teams per trovare e allegare facilmente un'attività in qualsiasi conversazione Teams, in modo che il team sappia esattamente di cosa si sta discutendo

Esatto: la piattaforma di area di lavoro all-in-one preferita al mondo si integra con Microsoft Teams. L'integrazione di ClickUp con Microsoft Teams invia una notifica a Teams ogni volta che c'è un commento, un allegato o un cambiamento di stato per i progetti. Tutto viene inviato automaticamente alla chat di Teams scelta dall'utente, in modo da non perdere nulla.

Anche noi puntiamo sul contesto. Le ricche anteprime di ClickUp mostrano i collegati con testi descrittivi, indicando ai membri del team di quale attività si sta discutendo senza un solo clic. È molto meglio di un collegato con un mucchio di caratteri alfanumerici casuali. ✨

Non per tentarvi, ma potete anche abbandonare del tutto Microsoft Teams e fare tutto il vostro lavoro e la vostra collaborazione all'interno di ClickUp. Visualizzazione di ClickUp Chattare sostituisce tutte le funzionalità di Teams e altre ancora come strumento principale di project management.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione della chat semplificata /$$$img/

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un software all'altro

Chattate insieme al vostro lavoro e convertite i commenti in attività assegnate con un semplice clic. Per tutte le chat di ClickUp è disponibile una modifica ricca, quindi sentitevi liberi di inserire blocchi di codice, punti elenco e banner per dire di più con meno caratteri. È lo strumento perfetto per il project management e l'integrazione con Microsoft Teams.

Le migliori funzionalità di ClickUp

ClickUp offre formazione gratuita e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per non essere mai soli

UtilizzoClickUp AI per comporre messaggi, riepilogare/riassumere reportistiche o modificare commenti prima di inviarli al team

Allegare facilmente attività di ClickUp a qualsiasi conversazione in Teams

Cercare rapidamente le attività di ClickUp senza lasciare Teams

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo per gli account a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, quindi datevi il tempo di familiarizzare con la piattaforma

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Zoom per i team

via Microsoft Certo, Microsoft Teams è dotato di videoconferenze integrate, ma cosa succede se state chattando con un client che non vuole usare Teams? Basta aggiungere l'integrazione di Zoom con Microsoft Teams per avere un po' di faccia in un attimo.

Questo app di comunicazione è una scelta obbligata se vi riunite regolarmente con le parti interessate al di fuori della vostra organizzazione.

Zoom le migliori funzionalità di Teams

Avvio, pianificazione e partecipazione alle riunioni di Zoom dall'interno di Teams

L'integrazione aggiunge una scheda Zoom Meetings Teams all'interfaccia di Teams

La funzionalità/funzione di disponibilità di Zoom semplifica la ricerca di orari di riunione adatti a tutti i partecipanti

Utilizzate il pulsante Zoom in qualsiasi chat per avviare o programmare una riunione con il gruppo

Zoom per limiti di Teams

Potrebbe non essere necessario se si utilizza già l'app Teams di Microsoft per le videoconferenze

Alcuni utenti affermano di dover premere il pulsante "chiama" più volte in luoghi diversi per effettuare una chiamata

Zoom prezzo

Basic: Gratis

Gratis Pro: $15,99/mese per utente

$15,99/mese per utente Business: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Business Plus: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Zoom valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (53.700+ recensioni)

4.5/5 (53.700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.600+ recensioni)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

via Zapier Acuity Scheduling è un servizio online di software di pianificazione degli appuntamenti che consente di programmare riunioni, controllare automaticamente la propria disponibilità e riscuotere pagamenti. Se si desidera che Acuity funzioni correttamente con l'app Microsoft Teams, è necessario utilizzare questa connessione Zapier per integrare i due sistemi tramite API.

Una volta stabilita la connessione, i dati delle riunioni di Acuity si integreranno perfettamente con il calendario di Teams.

Migliori funzionalità di Zapier Acuity Scheduling

Questa integrazione semplifica la pianificazione per i team che si rivolgono ai client o ai servizi

Richiesta di invio di moduli personalizzati prima di programmare una riunione

Raccogliere i pagamenti per prenotare le riunioni e riscuotere le commissioni per le mancate presentazioni

Creazione di una pagina di pianificazione con il proprio marchio

Limiti di pianificazione di Acuity

Acuity non dispone di un'integrazione nativa con Teams, quindi è necessario utilizzare Zapier. Zapier è ottimo, ma i connettori di terze parti come questo sono più inclini a problemi

A volte Acuity prenota accidentalmente appuntamenti quando non siete disponibili

Acuity prezzi

In crescita: $16/mese, fatturati annualmente

$16/mese, fatturati annualmente Crescente: $27/mese, fatturati annualmente

$27/mese, fatturati annualmente Powerhouse: $49/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Acuity

G2: 4.7/5 (390+ recensioni)

4.7/5 (390+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 5.500 recensioni)

4. InVision Freehand - Lavagna online

via Microsoft MS Teams va bene come chat basato su strumento di collaborazione con i team ma se il vostro team è più visivo? L'integrazione di InVision Freehand con Microsoft Teams è perfetta per la collaborazione virtuale. Questo strumento per il lavoro da remoto è adatto a tutti lavagna online è dotata di strumenti drag-and-drop per il brainstorming, la presentazione e la revisione delle idee.

Le migliori funzionalità di InVision Freehand

Aumento della produttività con i modelli Freehand

Elementi fissati per le lavagne Freehand su qualsiasi canale di Teams

Condivisione facile delle lavagne Freehand esistenti in riunione

Reagire alle lavagne online con emoji e note adesive

Limiti di InVision Freehand

Alcuni utenti segnalano problemi nel trasferire le lavagne online su Teams

Altri dicono che il processo di login è sorprendentemente difficile

InVision Freehand prezzo

Free

Freehand Pro: $4/mese per utente, fatturati annualmente

$4/mese per utente, fatturati annualmente Freehand Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di InVision Freehand

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (730+ recensioni)

5. Karma

via Microsoft Siamo grandi fan del lavoro da remoto, ma è difficile costruire una cultura di team quando tutti sono dispersi ai quattro venti. Karma è un'integrazione intelligente per Microsoft Teams che colma il divario tra il lavoro da remoto e la creazione di una cultura.

È un'app che consente di condividere feedback, distribuire vantaggi e monitorare le metriche di coinvolgimento tramite uno strumento chatbot simile a Slack. 🤖

Karma migliori funzionalità

Convertire i punti karma in vantaggi reali, come caffè gratis o PTO

Legare ogni riconoscimento dei dipendenti ai valori aziendali

Aggiungete Karmabot a MS Teams per rallegrare o premiare automaticamente il vostro team

Creare una piccola competizione con una classifica del karma in tempo reale

Karma limitazioni

Alcuni utenti segnalano problemi con il sistema di parole chiave dei valori del Karma

Altri utenti segnalano un supporto clienti lento e poco utile rispetto ad altre integrazioni del team Teams di Microsoft

Karma prezzo

$$$a al mese per utente per un minimo di cinque postazioni, con fatturazione annuale

Karma valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (30+ recensioni)

4.9/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3 recensioni)

6. MeisterTask

via Microsoft Microsoft Teams non è dotato di gestione delle attività per gestire tutti gli impegni, è necessaria un'integrazione con Microsoft Teams, come MeisterTask. Questa integrazione porta gli oggetti del progetto , le dipendenze delle attività e gli avanzamenti del progetto direttamente a MS Teams per un project management più sano.

Le migliori funzionalità dell'integrazione di MeisterTask

Automazione dei passaggi ricorrenti arisparmiare tempo e migliorare l'accuratezza

Monitorate il vostro tempo o analizzate i tempi registrati dai vostri dipendenti per la gestione delle risorse

Consultate il dashboard di panoramica istantanea delle attività aperte, dei tempi registrati e delle notifiche

Impostare le relazioni tra le attività e le dipendenze in modo che nessuno perda la palla

Limiti di MeisterTask

Alcuni utenti segnalano problemi di fatturazione con MeisterTask

Altri vorrebbero che offrisse i grafici di Gantt

MeisterTask prezzo

Basic: Gratis

Gratis Pro: $12/mese per utente, con fatturazione annuale

$12/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $24/mese per utente, con fatturazione annuale

$24/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MeisterTask

G2: 4,6/5 (170+ recensioni)

4,6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.100+ recensioni)

7. Wrike

via Microsoft Gestite progetti in Wrike? Smettete di passare da una piattaforma all'altra e acquistate subito l'integrazione con Microsoft Teams. Questa integrazione consente di creare, accedere e modificare tutti i progetti di Wrike progetti e attività di Wrike senza lasciare Teams.

È anche possibile collegare le chat di Microsoft Teams alle attività e ai progetti per facilitarne la consultazione.

Le migliori funzionalità di Wrike

Accesso alle attività di Wrike come scheda in Microsoft Teams

Pubblicare le anteprime delle attività di Wrike nelle chat di Teams con titolo, assegnatario, stato e data di scadenza

Ricevere le notifiche di Wrike nel proprio account Teams

Visualizzazione dei progetti in vista Sequenza o in un grafico Gantt

Limiti di Wrike

Molti utenti affermano che Wrike non è facile da usare, anche quando viene trasferito su MS Teams

Altri dicono che processi come la costruzione di moduli sono troppo complicati

Wrike prezzo

**Gratuito

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)

8. Intervallo

via Microsoft Le riunioni aziendali hanno una cattiva reputazione e questo è un problema che Range sta cercando di risolvere. L'integrazione con Microsoft Teams favorisce la connessione dando a tutti una migliore visualizzazione dello stato del progetto.

I membri del team creano Check-in giornalieri per i piani di oggi e gli stati di ieri, evitando così la necessità di una riunione di un'ora ogni mattina.

Le migliori funzionalità dell'intervallo

Range invia ogni mattina promemoria di Outlook per i check-in

Potete visualizzare i check-in dei vostri colleghi da Teams

Se aggiungete Range alle videochiamate, potete visualizzare tutti i check-in nella barra laterale

Utilizzate la banca di domande di team-building di Range per entrare in connessione a un livello più personale

Limiti di Range

Diversi utenti segnalano problemi di esperienza d'uso

Altri dicono che l'intervallo si blocca se si dimentica di inviare i check-in per un po' di tempo

Ampio intervallo prezzo

**Free

Pro: $8/mese per utente

$8/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni degli intervalli

G2: 4.6/5 (70+ recensioni)

4.6/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

9. Lavoro di squadra

via Microsoft Teamwork è una soluzione di project management che si integra nel vostro account di Microsoft Teams. Passate dalla vista Bacheca alla vista Attività o alla vista Grafico di Gantt per personalizzare facilmente la vostra area di lavoro di MS Teams.

È anche possibile accedere ai file, ai wiki della knowledgebase e ai post del team senza lasciare Teams, il che lo rende una buona opzione per i team remoti.

Teamwork migliori funzionalità

Monitoraggio semplice del tempo dedicato a ogni attività e progetto

Funzionalità di gestione delle attività e dei client per la fatturazione e l'emissione di fatture

Gestione delle risorse e dei carichi di lavoro del team senza lasciare Teams

Creazione di dipendenze e attività secondarie

Collaborare alle correzioni di bozze, taggare le persone nei commenti e organizzare i contenuti nei documenti di Teamwork

Teamwork limitazioni

È necessaria un'integrazione separata dell'app Teamwork per Outlook

Alcuni utenti affermano che la piattaforma è controintuitiva

Teamwork prezzo

Free

Starter: $5,99/mese per utente per un minimo di tre utenti, fatturati annualmente

$5,99/mese per utente per un minimo di tre utenti, fatturati annualmente Deliver: $9,99/mese per utente per un minimo di tre utenti, con fatturazione annuale

$9,99/mese per utente per un minimo di tre utenti, con fatturazione annuale Crescere: $19,99/mese per utente per un minimo di cinque utenti, fatturati annualmente

$19,99/mese per utente per un minimo di cinque utenti, fatturati annualmente Scala: Contattare per i prezzi

Lavoro di squadra Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

10. Signeasy

via Microsoft Microsoft Teams ha molte funzionalità/funzioni, ma non ha una soluzione nativa per la firma elettronica. Invece di inviare documenti avanti e indietro via email, è possibile ottenere l'integrazione Signeasy per Microsoft Teams.

Questo strumento carica documenti in tutti i formati e offre una visibilità totale dei flussi di lavoro di firma con notifiche di chat in tempo reale. ✍️

Le migliori funzionalità di Signeasy

Visualizzazione dei contratti all'interno delle chat dei team

Basta aggiungere l'email di un destinatario per richiedere una firma

Utilizzate l'app mobile di Signeasy per richiedere e firmare i documenti in mobilità

Inviare rapidamente un ping ai team in Teams se si ha bisogno che firmino un contratto il prima possibile

Limiti di Signeasy

Alcuni utenti hanno problemi ad accedere a Signeasy in Outlook

Altri vorrebbero che permettesse di effettuare richieste di firma in blocco

Signeasy prezzo

Teams: $20/mese per utente, con fatturazione annuale

$20/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $30/mese per utente, fatturati annualmente

$30/mese per utente, fatturati annualmente Business Plus: $50/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Signeasy

G2: 4.6/5 (600+ recensioni)

4.6/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (450+ recensioni)

Ripensare l'esperienza del team: Vai con ClickUp

Microsoft Teams ha molto da offrire, ma anche in questo caso la piattaforma manca di molte funzionalità/funzione. Certo, app e integrazioni ne ampliano le funzioni, ma non avete tempo per mettere insieme un sistema che funzioni per il vostro team.

Scegliete uno strumento di project management in grado di fare tutto, come ClickUp, che combina in un'unica area di lavoro un'app per la gestione delle attività, funzionalità di collaborazione remota tra team, comunicazione, modelli per team agili e molto altro ancora.

Fateci fare un giro: Create subito la vostra area di lavoro ClickUp gratuita .