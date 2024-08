10 Migliori software di registrazione dello schermo per Windows nel 2024

Quando ogni clic e movimento del cursore è importante, la registrazione dello schermo può essere un modo incredibilmente efficace per condividere le informazioni con il pubblico. Sia che siate educatori, presentatori o semplicemente cercate di catturare un processo sullo schermo, il giusto software di registrazione dello schermo può aiutarvi a risparmiare tempo.

Per gli utenti di Windows sono disponibili molte eccellenti opzioni di software di registrazione dello schermo, sia che abbiate bisogno di un registratore gratuito sia che siate disposti a pagare per ottenere funzionalità più potenti. Tuttavia, sapere quale sia il miglior software di registrazione dello schermo per Windows nel 2024 può essere difficile, poiché esistono centinaia di opzioni.

Scopriamo di più su queste opzioni software e su come possono aiutarvi a catturare, modificare e condividere le registrazioni dello schermo e della webcam con pochi clic!

Cos'è il software di registrazione dello schermo per Windows?

I software di registrazione dello schermo comprendono programmi o applicazioni per computer che consentono di catturare e registrare tutto ciò che accade sullo schermo del computer. Con questo strumento, è possibile registrare l'attività dello schermo aggiungendo una narrazione o catturando l'immagine per aggiungere un contesto.

Dopo aver catturato il filmato, le opzioni del software di registrazione dello schermo consentono di modificarlo e condividerlo con il pubblico a cui è destinato tramite YouTube, il proprio sito web o un collegamento sicuro. Questo software può essere utile per creare tutorial video, condividere la registrazione di un gioco, registrare videochiamate o fare presentazioni a distanza.

Cosa cercare in un software di registrazione dello schermo per Windows?

Se cercate un software di registrazione dello schermo che sia in grado di catturare ogni pixel importante sullo schermo, ci sono alcune funzionalità/funzioni specifiche che dovrete cercare, come le seguenti:

Un'interfaccia utente intuitiva: cercate un software di facile utilizzo che vi permetta di usarlo in modo intuitivo senza dover passare ore a imparare ogni funzionalità/funzione. Quanto più velocemente si può iniziare a usare il software, tanto più prezioso sarà, in quanto si può sempre espandere la propria conoscenza della creazione di film in seguito

**Assicuratevi che il software scelto vi permetta di formattare il video finale nel formato che preferite. Alcuni software lavorano meglio con piattaforme come YouTube, mentre altri richiedono di inviare gli spettatori a un link sicuro. Comprendete le varie opzioni e come possono influenzare le modalità di condivisione dei vostri contenuti in futuro

**Registrazione audio e video di alta qualità sono la chiave per mantenere il pubblico coinvolto. L'alta definizione è diventata la norma, quindi cercate un software che catturi video a 1080p o più e che abbia una buona qualità del suono. Sarete in grado di trasmettere in modo più accurato ciò che appare sullo schermo e di tenere il vostro pubblico in sintonia

Funzionalità/funzione di modifica facili da usare: anche i migliori registi hanno bisogno di fare dei tagli, quindi cercate un software di registrazione dello schermo che vi permetta di tagliare le vostre riprese, ad esempio eliminando i tempi morti o creando transizioni morbide tra le Clip. In questo modo otterrete un'opera finale più curata e un prodotto che coinvolgerà il vostro pubblico

**Applicazioni basate sul Web e software di cattura dello schermo con requisiti operativi minimi sono i migliori, quindi optate per un software di cattura dello schermo che non impatti significativamente sulle prestazioni del vostro sistema operativo durante la registrazione

Il seguente elenco comprende registratori di schermo gratis, insieme ad alcune versioni di prova gratuite. Questo è un ottimo modo per testare le funzionalità/funzione e vedere come lavorano. Sperimentate prima di determinare il miglior registratore di schermo per le vostre esigenze.

I 10 migliori software di cattura dello schermo da usare nel 2024

ClickUp offre tutto ciò che serve per Da fare, documentare e mostrare il proprio lavoro, compreso un facile software di registrazione dello schermo per Windows ClickUp Clip è un registratore di schermo facile da usare che permette di registrare, salvare e inviare catture video dello schermo in modo semplice e sicuro. È possibile scegliere di registrare l'intero schermo, una singola scheda o la finestra di un'app, in modo da avere il controllo totale su ciò che il pubblico vede. Poi potete inviare un collegato a chiunque per visualizzare il vostro capolavoro nel suo browser.

Grazie all'integrazione con il resto della piattaforma ClickUp, potete aggiungere le catture di schermo al vostro attuale flusso di lavoro di project management o addirittura utilizzarle per creare attività da svolgere. Il processo è così semplice che si può passare dalla registrazione alla condivisione dei video in pochi secondi, e anche la qualità del prodotto finale è eccellente.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Nessun limite di tempo per la registrazione delle schermate e per la condivisione dei videonessun fastidioso watermarkanche con la versione gratis

Funzionalità di condivisione e registrazione dei video istantanea e sicura, senza necessità di esportazione o upload

Teams facili da creare direttamente dalle registrazioni video e da assegnare ai membri del team

DettagliatoDate d'inizio, date di scadenza e orari esatti per una maggiore precisione nella programmazione delle scadenze

Oltre1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro, tra cui Zoom, Slack, l'area di lavoro di Google, Microsoft Office e altri ancora

Stati personalizzati delle attività per un aggiornamento immediato sullo stato di avanzamento dei lavori

Limiti di ClickUp

Nessun strumento per la modifica dei video, anche se gli utenti che non hanno bisogno di queste funzionalità più avanzate non ne sentiranno la mancanza in questo software di registrazione dello schermo gratis

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Free Cam

Via Camma libera Free Cam è un registratore di schermo gratis dal nome appropriato che consente di catturare e modificare le registrazioni dello schermo e della webcam. Free Cam si distingue per l'assenza di limiti di tempo e di watermark e consente agli utenti di creare voci fuori campo per accompagnare le registrazioni.

L'editor video integrato è impressionante, con la possibilità di importare musica di sottofondo, regolare le impostazioni audio e perfezionare il taglio finale. Si integra facilmente con YouTube, per cui è possibile pubblicare i video con un solo clic o esportarli e condividere i file con chiunque.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Free Cam

Possibilità di selezionare l'area dello schermo che si desidera registrare, in modo da mantenere l'attenzione dove si desidera

Eccellenti opzioni audio per catturare i suoni del sistema o per aggiungerne di propri dopo la registrazione

Evidenziazioni del cursore che rendono facile seguire ciò che accade sullo schermo

Limiti di Free Cam

Diverse funzionalità/funzione, come la registrazione simultanea dello schermo e della videocamera, sono disponibili solo con la versione a pagamento

Prezzi di Free Cam

Versione Free disponibile

Pro: 227 dollari/anno

Free Cam valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (15+ recensioni)

3. ScreenRec

Via ScreenRec ScreenRec è un'app di registrazione dello schermo di facile utilizzo che semplifica la creazione di tutorial, la registrazione di presentazioni e la condivisione di gameplay. La piattaforma ha un approccio basato sul cloud, in modo da poter archiviare e condividere le registrazioni dello schermo rendendole accessibili in sicurezza al pubblico.

ScreenRec consente di registrare simultaneamente lo schermo e la telecamera web, il che lo rende un'opzione eccellente se avete bisogno di aggiungere contenuti a ciò che accade sullo schermo. Questo registratore di schermo gratis è in grado di fare il lavoro per la maggior parte degli utenti produttività video gli utenti più esperti potranno godere delle funzionalità/funzione aggiuntive disponibili nella versione a pagamento.

Le migliori funzionalità/funzione di ScreenRec

La possibilità di registrare lo schermo, il microfono, l'audio o la webcam con un solo clic nell'app di registrazione dello schermo

Analisi che permettono di capire chi sta guardando i video e come interagisce con essi

Crittografia dei contenuti, che mantiene le informazioni al sicuro e vi dà la possibilità di controllare chi vede i vostri contenuti e quando

Limiti di ScreenRec

Nessuna capacità di modifica dei video, per cui alcuni utenti potrebbero trovarsi a registrare il proprio schermo più volte per ottenere il risultato desiderato

Prezzi di ScreenRec

App gratuita per la registrazione dello schermo

Valutazioni e recensioni di ScreenRec

G2: 4.8/5 (5+ recensioni)

Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

4. Registratore di schermo Movavi

Via Movavi Movavi è un popolare strumento di registrazione dello schermo disponibile per Windows, con un'interfaccia intuitiva che consente di impostare l'area di registrazione, registrare audio e video e modificare rapidamente il pezzo prima di condividerlo. Il software di cattura dello schermo ha diverse funzionalità/funzioni eccellenti, tra cui la possibilità di pianificare gli orari di registrazione, mostrare la pressione dei tasti e disegnare sui video. Movavi continua ad aggiornare attivamente il software e gli utenti riceveranno gratis tutti gli aggiornamenti minori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Movavi Screen Recorder

Molte opzioni di esportazione, tra cui MP4, AVI e MOV

Semplici strumenti di modifica che consentono di perfezionare le registrazioni dello schermo in modo facile e veloce

Possibilità di abbinamento con il software Movavi Video Editor, che offre ancora più opzioni per la modifica, il perfezionamento e la produzione di contenuti di alta qualità dal desktop

Limiti di Movavi Screen Recorder

La presenza di una filigrana nel registratore dello schermo gratis può distrarre alcuni spettatori

Prezzi di Movavi Screen Recorder

Versione gratuita disponibile durante il periodo di prova

42,95 dollari/una sottoscrizione annuale

Valutazioni e recensioni di Movavi Screen Recorder

G2: 4.5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (660+ recensioni)

5. Loom

Via Loom Loom è una piattaforma popolare che consente di registrare lo schermo sulla maggior parte dei dispositivi, compreso Windows. È possibile catturare l'audio e il video dello schermo e persino disegnare o annotare le registrazioni in tempo reale.

Questo strumento consente di condividere molte informazioni in modo visivo e promette di essere più veloce dei metodi tradizionali, come le email o le riunioni. Gli spettatori possono reagire ai video lasciando commenti o emoji, fornendo un feedback istantaneo sulla vostra presentazione. Questo registratore dello schermo è disponibile anche come come estensione per Chrome in modo da non rallentare il sistema.

cercate altre alternative a Loom? Date un'occhiata al sito Le 10 migliori alternative e concorrenti di Loom per il 2024 ._

Le migliori funzionalità/funzioni di Loom

Annotazione in tempo reale, che consente di evidenziare facilmente le informazioni cruciali sullo schermo per gli spettatori

Compatibilità con dispositivi desktop e mobili, in modo da poter presentare da qualsiasi luogo

Integrazione con le più diffuse piattaforme di comunicazione e produttività per una condivisione semplice

Limiti di Loom

Richiesta di connessione a Internet per visualizzare i video, il che potrebbe frustrare alcuni spettatori

Prezzi di Loom

Starter: versione gratuita

Business: 12,50 dollari/utente al mese, fatturati annualmente

Azienda: Chiamare per un prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni di #### Loom

G2: 4,7/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (380+ recensioni)

6. Studio OBS

Via Studio OBS OBS Studio di Open Broadcaster Software (OBS) è uno strumento gratuito per la registrazione dello schermo, la registrazione video open-source e lo streaming dal vivo. Il software offre numerose opzioni per coloro che hanno bisogno di un controllo più preciso sulle opzioni di registrazione, come la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi.

Ha anche eccellenti capacità di mixaggio dell'audio, in modo da poter ottenere il suono giusto. Essendo open source, alcuni ottimi plugin di terze parti possono espandere le funzioni del software al di là di un semplice registratore di schermate e trasformarlo in un potente strumento di registrazione creazione di contenuti .

Le migliori funzionalità/funzione di OBS Studio

Opzioni di personalizzazione avanzate che consentono di perfezionare le registrazioni per creare contenuti dall'aspetto professionale

Mixaggio audio, che consente di utilizzare in tempo reale l'audio proveniente da diverse fonti, tra cui microfoni e suoni di sistema

Una comunità attiva di sviluppatori per rispondere alle domande e condividere plugin ed estensioni per il software

Limiti di OBS Studio

Numerose funzionalità/funzione, che potrebbero intimidire gli utenti nuovi e inesperti

Prezzi di OBS Studio

Versione gratuita disponibile

Valutazioni e recensioni di OBS Studio

G2: 4.6/5 (110+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (980+ recensioni)

7. Camtasia

Via TechSmithCamtasia è un potente registratore di schermo per Windows, facile da usare senza rinunciare alle funzionalità/funzione. È possibile registrare simultaneamente lo schermo, la webcam e l'audio e poi utilizzare gli strumenti di modifica integrati per creare contenuti dall'aspetto professionale. È possibile aggiungere testi, transizioni ed effetti per rendere i video più coinvolgenti. C'è anche un'eccellente libreria di filmati e musiche di repertorio da inserire nei video.

Le migliori funzionalità/funzione di Camtasia

Opzioni di registrazione dello schermo che consentono di catturare tutto o parte dello schermo in modo da poter condividere con gli spettatori esattamente ciò che si desidera

Strumenti di modifica intuitivi, anche per i principianti, che consentono di realizzare un lavoro finale professionale

Molte opzioni di condivisione, che facilitano la condivisione delle registrazioni su YouTube, Vimeo, Google Drive e altro ancora

Limiti di Camtasia

Meno scorciatoie da tastiera rispetto ad altre piattaforme, per cui la modifica può risultare a volte lenta e goffa

Prezzi di Camtasia

$179,99/annualmente

299,99 dollari/unica licenza perpetua

Valutazioni e recensioni su Camtasia

G2: 4.6/5 (950+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

8. EaseUS RecExperts

Via EaseUS Il software di registrazione dello schermo EaseUS RecExperts per Windows è uno strumento potente con molte funzionalità/funzioni eccellenti. È possibile registrare l'intero schermo o solo regioni specifiche e persino registrare la webcam allo stesso tempo.

Il software utilizza strumenti di intelligenza artificiale (IA) che rimuovono automaticamente il rumore di fondo e migliorano la qualità del video. Se è necessario apportare modifiche, i potenti strumenti di editing della piattaforma consentono di regolare e mettere a punto facilmente il pezzo. Gli appassionati di videogiochi apprezzeranno il fatto che il software consente loro di trasmettere in streaming il gioco senza ritardi.

Le migliori funzionalità/funzione di EaseUS RecExperts

Strumenti di IA che facilitano la rimozione del rumore o il miglioramento dei video per una qualità audio e visiva più chiara

Uno schermo verde avanzato, che permette di registrare la webcam senza rivelare sfondi indesiderati

La possibilità di aggiungere la propria filigrana ai contenuti, in modo da poter identificare i video come propri e costruire la consapevolezza del proprio marchio

Limiti di EaseUS RecExperts

La versione di prova gratuita del registratore di schermo, che include anche un watermark, ha un limite di tempo di due minuti. Gli utenti dovranno utilizzare una versione a pagamento del software per usufruire di più tempo e di tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di EaseUS RecExperts

19,95 dollari/mese

39,95 dollari/anno

69,95 dollari a vita

Business: $99,95/due computer, con aggiornamenti gratis a vita

Valutazioni e recensioni di EaseUS RecExperts

Capterra: 4/5 (1+ recensioni)

9. Filmora

Via Filmora Filmora è una nota piattaforma che consente di registrare lo schermo e modificare facilmente i video. Grazie alla sua facilità d'uso e all'intervallo di funzionalità/funzione, è uno dei preferiti sia dai principianti che dagli autori di contenuti più esperti. È possibile registrare simultaneamente lo schermo, la webcam e l'audio e poi utilizzare i semplici strumenti di editing video per aggiungere testi, transizioni e altri effetti.

Filmora offre anche diversi modelli e animazioni gratis, e non avrete problemi a mostrare il vostro lavoro finale grazie alle ottime opzioni di esportazione.

Le migliori funzionalità di Filmora

Aree di ripresa personalizzate che permettono di catturare con precisione l'area desiderata

Opzioni audio che consentono di registrare voci fuori campo, suoni di sistema o entrambi contemporaneamente

Strumenti avanzati che aiutano a pianificare le sessioni di registrazione, a mostrare i tasti premuti sullo schermo e a evidenziare i movimenti del cursore

limiti di #### Filmora

Mancanza di compatibilità con le versioni più recenti del software, che può frustrare gli utenti di lunga data

Prezzi di Filmora

Versione di prova gratuita

49,99 dollari/anno

79,99 dollari a vita

Filmora valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (630+ recensioni)

10. Bandicam

Via Bandicam Se il modo in cui il sistema operativo gestisce il software di registrazione dello schermo vi preoccupa, potreste prendere in considerazione Bandicam. Questo leggero registratore di schermo è compatibile con Windows e consente di catturare facilmente le attività sullo schermo senza rallentare il computer grazie al suo elevato rapporto di compressione.

È anche possibile registrare con dispositivi esterni, come webcam, smartphone e altre fotocamere, per sovrapporre le registrazioni dello schermo. È un'opzione software affidabile per creare video dall'aspetto professionale senza dover imparare pacchetti software complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bandicam

Animazioni del mouse e del disegno in tempo reale, che consentono di evidenziare le aree importanti dello schermo mentre gli spettatori guardano il video

Software leggero in grado di catturare audio e video di alta qualità senza rallentare il computer

Possibilità di impostare gli orari di registrazione in modo da avere sessioni libere per catturare audio e video sul computer

Limiti di Bandicam

Il limite di registrazione dello schermo gratis è di 10 minuti e di un watermark. Gli utenti più assidui dovranno pagare una licenza

Prezzi di Bandicam

49,97 dollari/un anno di licenza personale per un computer

59,78 dollari/licenza personale a vita per un computer

79,74 dollari/licenza annuale aziendale per un computer

Bandicam valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (35+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

Fai di ClickUp Clip il tuo software di registrazione dello schermo di Windows preferito

Siete pronti a fare il vostro debutto alla regia con uno screen recorder gratis? Sebbene tutti gli strumenti sopra citati offrano ottime funzionalità/funzione per chi è alla ricerca di opzioni di registrazione dello schermo, ClickUp si distingue dal gruppo.

ClickUp Clip è uno strumento facile e veloce che consente di catturare e condividere le registrazioni dello schermo. È un modo semplice per comunicare con il team, condividere informazioni e mettere tutti sulla stessa pagina. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e inizia a utilizzare la funzione Clip per catturare e condividere istantaneamente il tuo schermo!