le 50 migliori alternative a Slack per chattare in team nel 2025 (gratis e a pagamento)

Essendo un team che lavora principalmente da remoto, una comunicazione efficace è ciò che ci permette di rimanere allineati e produttivi.

Ci affidiamo a una combinazione di comunicazione in tempo reale e asincrona per rimanere connessi tra diversi fusi orari e orari di lavoro.

Slack avrebbe potuto essere un ottimo strumento per unificare le nostre conversazioni, ma non dispone delle solide funzionalità di collaborazione in team richieste dal nostro flusso di lavoro. Il numero schiacciante di canali e le notifiche costanti non aiutano.

Tenendo presenti queste sfide, abbiamo testato varie alternative a Slack che potrebbero supportare meglio la comunicazione del nostro team.

Sulla base delle ricerche del nostro team e della mia esperienza, abbiamo compilato un elenco dei 50 migliori strumenti. Che tu stia cercando uno strumento per supportare videoconferenze, catturare schermate, chattare, condividere file multimediali o qualcosa che faccia tutto questo, abbiamo quello che fa per te. Esploriamoli insieme!

Leggi anche: I pro e i contro di Slack sul lavoro

Limiti di Slack

Prima di passare all'elenco degli strumenti, esaminiamo alcuni dei problemi che abbiamo riscontrato con Slack:

1. La comunicazione e la gestione delle attività/project management non sono connesse

Slack è progettato principalmente per la messaggistica e non offre strumenti integrati per la gestione delle attività e dei progetti.

Sebbene sia possibile comunicare con il proprio team in tempo reale, la gestione delle attività o il monitoraggio dello stato spesso richiedono l'integrazione di app di terze parti come ClickUp, Asana o Monday.com.

2. I messaggi potrebbero andare persi a causa del sovraccarico di informazioni

La struttura basata sui canali di Slack può diventare rapidamente opprimente, soprattutto per i team di grandi dimensioni.

Con più canali, messaggi diretti e notifiche incessanti, è facile che i messaggi importanti si perdano nel rumore.

3. Non è un'opzione economica

Dato che è uno strumento di sola comunicazione, Slack è costoso. Avrai bisogno di altri strumenti per gestire il tuo lavoro.

Slack offre un piano gratuito, ma non consente di accedere a messaggi e file più vecchi di 90 giorni. Se la tua azienda richiede un accesso continuo alle conversazioni e ai documenti passati (come nel nostro caso), la versione gratuita è troppo limitata.

Nonostante avessimo investito tempo per imparare a usare Slack e avessimo adottato i migliori trucchi per Slack, non siamo riusciti a trovare una via d'uscita.

Gli svantaggi ci hanno spinto a cercare un'alternativa a Slack. Gli strumenti che abbiamo elencato qui risolvono questi problemi, promuovendo una comunicazione efficace e la collaborazione in team.

Leggi anche: I migliori software e app per la comunicazione in team

Le alternative a Slack in breve

Migliore alternativa complessiva a Slack Funzionalità/funzione distintiva Prezzi 1. ClickUp Chat ClickUp, Clip ClickUp, ClickUp Brain (IA) Free ForeverUnlimited: 7 $/mese per utente Business: 12 $/mese per utente Enterprise: contattaci per i prezzi ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese Il migliore per chattare in team 2. Microsoft Teams Post per chat di grandi gruppi Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mese per utente Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese per utente Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente 3. Google Chat Spazi individuabili, attività di gruppo Business Starter: 7,20 $/utente al mese (Google Workspace) Business Standard: 14,40 $/utente al mese (Google Workspace) Piano Business: 21,60 $/utente al mese (Google Workspace) Enterprise: prezzi personalizzati (Google Workspace) 4. Mattermost Formattazione Markdown avanzata, evidenziazione della sintassi del codice multilingue Professional: 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente) Enterprise: prezzi personalizzati 5. Rocket. Chattare Piattaforma sicura per connettersi con stakeholder esterni Starter: gratuito Pro: 4,60 $ al mese per utente Enterprise: prezzi personalizzati 6. Flock Tutti i canali per visualizzare tutti i nuovi messaggi contemporaneamente Pro: 6 $ al mese per utente Enterprise: 10 $ al mese per utente 7. Twist Thread iper-focalizzati Piano gratuito Illimitato: 8 $ al mese per utente 8. Ryver Forum, gruppi e canali Persone Starter: 34,50 $/mese (fino a 12 utenti) Standard: 64,50 $/mese (fino a 30 utenti) Enterprise: prezzi personalizzati 9. Zoho Cliq Dominio personalizzabile, risorse del marchio e temi Professional: 2 $ al mese per utente Enterprise: 4 $ al mese per utente Standard: 18 $ al mese per 25 utenti 10. Chanty Interfaccia simile a WhatsApp Free 11. Discord Bassa latenza, opzione di streaming di alta qualità FreeBasic: 9,99 $ al mese per utente Ideale per videoconferenze 12. Zoom Video di alta qualità, analisi delle riunioni Base: Gratuito Pro: 14,99 $ al mese per utente Business: 21,99 $ al mese per utente Business Plus: 26,99 $ al mese per utente Enterprise: Prezzo personalizzato 13. Google Meet Sessione di domande e risposte, brainstorming utilizzando una lavagna online Gratuito Business Starter: 6 $ al mese per utente Business Standard: 12 $ al mese per utente Business Plus: 18 $ al mese per utente 14. Lifesize Videoconferenze in qualità 4K con un massimo di 500 partecipanti Prezzi delle soluzioni per riunioni Plus: A partire da 14,95 $/mese per host (minimo 10 host)Enterprise: A partire da 14,95 $/mese per host (minimo 50 host)Organizzazione: Prezzi personalizzati 15. Cisco Webex Visualizzazione a griglia, automazioni Webex FreeWebex Meet: 14,50 $ al mese per utenteWebex Suite: 25 $ al mese per utente Webex Enterprise: prezzi personalizzati 16. GoToMeeting Riunioni protette da password Professional: 12 $ al mese per organizzatore (fatturato annualmente) Business: 16 $ al mese per organizzatore (fatturato annualmente) Enterprise: prezzi personalizzati 17. Video RingCentral Team Huddle per riunioni continue Video Pro: FreeVideo Pro+: 10 $ al mese per utenteWebinar: 40 $ al mese per organizzatore Sale: 49 $ al mese per sala 18. Jitsi Meet Invia messaggi ed emoji senza interruzioni durante una videochiamata Free 19. Whereby Sala riunioni personalizzata FreePro: 8,99 $/mese per host Business: 11,99 $/mese per host 20. BigBlueButton Dashboard di analisi dell'apprendimento Free 21. Skype Link di invito che non scadono Skype è gratuito per qualsiasi interazione Skype-Skype. Per le chiamate internazionali verso cellulari e telefoni fissi, è necessaria una sottoscrizione o crediti Skype Ideale per le chiamate 22. RingCentral Analisi del sentiment integrata Core: 30 $ al mese per utente Advanced: 35 $ al mese per utente Ultra: 45 $ al mese per utente 23. Fuze Operatore telefonico automatico Fuze Meetings: 15 $/mese per utente Fuze Calling: 25 $/mese per utente Fuze Pro: 35 $/mese per utente Fuze International: 45 $/mese per utente Fuze Unlimited Global: 65 $/mese per utente 24. 8×8 Modalità DND per inviare automaticamente le chiamate in arrivo alla segreteria telefonica Prezzi personalizzati 25. Aircall Trasferimento cordiale delle chiamate dei clienti Essentials: 40 $/licenza al mese Professional: 70 $/licenza al mese 26. Dialpad Regole di instradamento personalizzate Business Communication Standard: 27 $/mese per utente Pro: 35 $/mese per utente Enterprise: prezzi personalizzati Ai MeetingsFreeBusiness: 20 $/mese per utente 27. Grasshopper Analisi e reportistica delle chiamate aziendali True Solo: 14 $/mese Solo Plus: 25 $/mese Small Business: 55 $/mese 28. Vonage Registrazione delle conversazioni in entrata e in uscita Mobile: 19,99 $/mese per estensione Premium: 29,99 $/mese per estensione Advanced: 39,99 $/mese per estensione 29. Nextiva Gestione remota senza interruzioni Piccole imprese Digital: 25 $/mese per utente Core: 35 $/mese per utente Engage: 50 $/mese per utente Power Suite: 75 $/mese per utente Enterprise Essential: 129 $/mese per agente Professional: 159 $/mese per agente Premium: 199 $/mese per agente 30. Zoom Phone Riepilogo/riassunto post-chiamata generato dall'IA Stati Uniti e Canada a consumo: prezzi personalizzati Stati Uniti e Canada Unlimited: prezzi personalizzati Global Select: prezzi personalizzati 31. Ooma Office Gruppi di chiamata Ooma Office Essentials: 19,95 $ al mese per utente Ooma Office Pro: 24,95 $ al mese per utente Ooma Office Pro Plus: 29,95 $ al mese per utente Ideale per la registrazione dello schermo 32. Loom Riavvolgimento live, cattura delle reazioni delle visualizzazioni Starter: gratuito Business: 15 $ al mese per utente Enterprise: prezzi personalizzati 33. Camtasia Registra l'audio del sistema, i dati del mouse e l'audio del microfono Camtasia Essentials: 179 $. 88 $/anno Camtasia Create: 249 $/anno Camtasia Pro: 499 $/anno Licenza perpetua: 299,99 $/anno 34. ScreenPal Disegna, evidenzia, aggiungi testo e forme o scarabocchia sullo schermo ScreenPal offre un registratore dello schermo gratuito con funzionalità limitate. Per funzionalità/funzioni aggiuntive, i livelli di prezzo sono: Solo Deluxe: $3/mese per utente (fatturato annualmente) Solo Premier: $6/mese per utente (fatturato annualmente) Solo Max: $10/mese per utente (fatturato annualmente) Team Business: $8/mese per utente per 3+ utenti (fatturato annualmente) 35. Snagit Cattura a scorrimento Sottoscrizione individuale: 39 $/anno Licenza perpetua: 62,99 $/anno 36. OBS Studio Registra i live streaming di webinar e conferenze Prezzi personalizzati 37. ScreenFlow Funzionalità/funzioni di modifica avanzate ScreenFlow 7: 129 $ 38. Bandicam Interfaccia utente minimalista, esportazione in 4K Licenza Business: annuale: 49,46 $ (1 PC) annuale: 95,92 $ (2 PC) Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC) 39. Zight (precedentemente CloudApp) Screenshot programmato Pro: 7,95 $ al mese per utente (fatturato annualmente) Team: 8 $ al mese per utente (fatturato annualmente) Enterprise: prezzi personalizzati 40. Vimeo Record Sceneggiatore IA e teleprompter Starter: 20 $/mese Standard: 33 $/mese Advanced: 108 $/mese 41. Movavi Screen Recorder Registra a schermo intero o un'area personalizzata Licenza personale: 39,95 $ (a vita, 1 PC) Licenza aziendale: 49,95 $ (sottoscrizione annuale) Ideale per la comunicazione unificata 42. Zoho Connect Intranet interna Starter: 0,40 $/mese per utente Enterprise: 1 $/mese per utente Ultimate: 3 $/mese per utente 43. Bitrix 24 Gruppi di lavoro per gestire più progetti contemporaneamente Base: 61 $/mese per organizzazione Standard: 124 $/mese per organizzazione Professional: 249 $/mese per organizzazione Enterprise: 499 $/mese per organizzazione 44. Troop Messenger Notifica messaggi (invia messaggi a un gruppo specifico di persone senza creare un gruppo/canale separato) Premium: 1 $ (utenti illimitati) Enterprise: 5 $ (utenti illimitati) Self-Hosted: prezzi personalizzati 45. Front Imposta flussi di lavoro automatizzati per assegnare e taggare i messaggi su larga scala Starter: 29 $/mese per utente Growth: 79 $/mese per utente Scale: disponibile solo con piano annuale Premier: disponibile solo con piano annuale 46. Basecamp Conversazioni su argomenti specifici Basecamp: 15 $/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: 299 $/mese (tariffa fissa) 47. Missive Chat di team, automazioni Starter: 18 $/utente al mese Productive: 30 $/utente al mese Business: 45 $/utente al mese 48. Wire Messaggistica e chat video crittografate end-to-end, sistema di gestione dei file sicuro Wire Cloud: prezzi personalizzati Wire On-Premises: prezzi personalizzati 49. Spike Email conversazionale Spike TeamspaceStarter: gratuitoTeam: 5 $ al mese per utente Business: 10 $ al mese per utente 50. Workplace di Meta Software di collaborazione simile a Facebook per team Workplace Core: 4 $ al mese per utente Enterprise Live: 2 $ al mese per utente Amministrazione e assistenza avanzate: 2 $ al mese per utente

Le 50 migliori alternative a Slack

Abbiamo diviso i nostri concorrenti di Slack in sei categorie: migliore alternativa complessiva a Slack, migliore per chattare in team, migliore per videoconferenze, migliore per chiamate, migliore per registrare lo schermo e migliore per comunicazioni unificate.

La migliore alternativa a Slack in assoluto

Nella nostra ricerca del miglior concorrente di Slack, il nostro obiettivo principale era trovare uno strumento che, a differenza di Slack, mantenesse le conversazioni e il lavoro sulla stessa piattaforma.

Dopo aver provato centinaia di strumenti di collaborazione per team, abbiamo capito che ce n'è solo uno che soddisfa tutti i requisiti e va oltre: ClickUp.

Dalla gestione delle comunicazioni sincronizzate e asincrone, alla trasformazione di idee/conversazioni in attività, alla riduzione del fastidio di un kit di strumenti disordinato, ClickUp ha davvero cambiato il modo in cui lavorano i nostri team remoti e ibridi, soprattutto dopo il lancio di ClickUp Chat.

1. ClickUp

Quando usi ClickUp, idee e azioni vanno di pari passo. Grazie a ClickUp Chat, i nostri progetti e le nostre conversazioni non sono solo connessi, ma ora convergono su un'unica piattaforma.

Con questa app di messaggistica all-in-one non dovrai più passare da uno strumento di messaggistica a uno strumento di gestione delle attività.

Inizia con ClickUp Chatta Usa ClickUp Chat per conversare con i tuoi colleghi senza cambiare contesto

L'integrazione della chat di ClickUp nella nostra area di lavoro ci ha aiutato a:

1. Semplifica la comunicazione del team

La nuovissima chat ClickUp offre tutte le funzionalità/funzioni di un'app di chat e molto altro ancora. Ci permette di:

Partecipa a videochiamate audio 1:1 o conversazioni di gruppo con persone specifiche tramite canali di chat in tempo reale

Crea spazio per conversazioni in qualsiasi spazio, cartella o elenco direttamente all'interno di ClickUp, oppure crea un nuovo spazio per chattare senza allegati

Aggiungi chiunque alle conversazioni di lavoro con @menzioni e commenti assegnati

Organizza le chat con i thread (conversazioni nidificate) e trova rapidamente le informazioni

Ottieni una panoramica di tutti i messaggi attualmente assegnati a ciascuno di noi nella pagina FollowUp

Controlla i messaggi che ti sono stati assegnati e quelli già risolti con FollowUps su ClickUp Chat

2. Rimani aggiornato con comunicazioni asincrone

In team di grandi dimensioni come il nostro, le conversazioni si svolgono in parallelo su più canali. Con così tante cose in ballo, è difficile ricordare il contesto dei messaggi/attività. Ecco come ClickUp Chat risolve questo problema:

Collega i messaggi alle attività e mantieni il contesto coerente

Visualizza le attività collegate a un messaggio nella chat di ClickUp

Incorpora pagine web, fogli di calcolo, video e altre risorse nelle chat per un facile accesso. Visualizza tutti i link e gli allegati comodamente raggruppati per una rapida consultazione

Condividi gli aggiornamenti e gli annunci aziendali creando contenuti lunghi e asincroni con i post (come parte dei thread di chat)

Condividi gli aggiornamenti a livello aziendale con i post su ClickUp Chat

I membri del nostro team sanno che possono accedere alle conversazioni importanti da una posizione centralizzata e possono anche comprendere il contesto di una conversazione/attività anche se non partecipano alla discussione in tempo reale.

Un sistema di comunicazione asincrono stabile come questo ci permette di rallentare e rimanere concentrati sull'attività da svolgere, invece di vivere nella paura di perdere conversazioni importanti del team.

3. Risparmia tempo con ClickUp Brain

Ordinare le chat e agire manualmente occupava gran parte del nostro tempo. ClickUp Brain, l'assistente AI di ClickUp, è riuscito a velocizzare una serie di attività noiose. Ci aiuta a:

Crea un'attività da un messaggio con un solo clic: scrivi il nome dell'attività, la descrizione e il link al contesto della chat automaticamente (è anche possibile creare attività manualmente, ma trovo più comoda la funzionalità/funzione assistita dall'IA)

Trasforma i messaggi in attività con ClickUp Brain

Ottieni risposte immediate alle query relative a un particolare canale di chat o all'intera area di lavoro e alle app connesse

Mi tengo aggiornato sul lavoro dopo essere tornato da una pausa. ClickUp Brain offre una panoramica degli argomenti importanti o delle azioni su cui devo lavorare (tramite la funzionalità/funzione AI CatchUp)

Rimani aggiornato sui dettagli della tua area di lavoro dopo una pausa dal lavoro con AI CatchUp in ClickUp

Per le videochiamate e le chiamate audio con il mio team, SyncUps è la soluzione ideale. Mi permette di effettuare una chiamata direttamente dalla mia area di lavoro, condividere il mio schermo, collegarmi alle attività nella chat di SyncUps e assegnare commenti ai membri del team.

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chat, WhatsApp in un unico posto. Così saprai sempre dove trovare le informazioni di cui hai bisogno.

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chat, WhatsApp in un unico posto. Così saprai sempre dove trovare le informazioni di cui hai bisogno.

Risparmio anche tempo nella presa di appunti. ClickUp pubblica un riepilogo/riassunto generato dall'IA e crea elementi di azione dalla nostra discussione.

Crea e partecipa a riunioni audio/video con SyncUps su ClickUp Chat e ottieni riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni

Oltre alle chat di ClickUp, i Clip di ClickUp sono utili per migliorare la collaborazione in team.

Quando ho bisogno di chiarire qualcosa o fornire un feedback a un membro del team, invece di digitare lunghi testi, catturo lo schermo e registro l'audio in modo pratico, utilizzando Clips. Non devo più lanciarmi in "chiamate veloci" a meno che non sia necessario.

Possiamo trascrivere clip con ClickUp Brain, commentare le clip per avviare una conversazione e convertire una clip in un'attività. Ogni clip che registriamo in un commento, in un'attività di ClickUp o in un documento di ClickUp viene archiviata nell'Hub clip.

Inizia Comunica in modo asincrono tramite registrazioni avanzate dello schermo con ClickUp Clips

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Personalizza le chat visualizzate nella barra laterale; segui e smetti di seguire le chat in base alle tue esigenze

Scegli tra notifiche di chat globali o notifiche di chat individuali

Imposta gli stati per indicare la tua disponibilità nell'area di lavoro e fai sapere ai tuoi colleghi se sei fuori ufficio, in riunione o disponibile a collegarti

Controlla la cronologia delle chat, i file caricati in precedenza, il calendario e le attività assegnate dalle intestazioni dei messaggi diretti (DM con i membri del team)

Salva i messaggi che crei ma non invii come bozze; accedi ad essi dalla scheda Bozze

Limiti di ClickUp

L'app mobile non offre ancora tutte le funzionalità/funzioni disponibili nell'app desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Il migliore per chattare in team

2. Microsoft Teams

tramite Microsoft Teams

Ogni canale Microsoft Teams è dotato di una scheda Post. Quando ho provato lo strumento, ho creato diversi canali per i nostri reparti, come commerciale, marketing, contenuti e così via. La funzionalità/funzione Post funziona come una chat di gruppo di grandi dimensioni: un modo semplice per condividere messaggi con tutte le persone presenti sul canale.

Le risposte a un messaggio del canale rimanevano allegate al post originale. Questo rendeva facile per chiunque leggesse la conversazione seguire l'intero thread.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Evidenzia i messaggi con opzioni di formattazione come grassetto, corsivo e sottolineato

Filtra le conversazioni in base ai messaggi non letti o alle @menzioni

Nascondi, disattiva o elimina una chat chat/thread

Accedi rapidamente ai file (condivisi tramite chat) tramite OneDrive

Limiti di Microsoft Teams

L'interfaccia utente può intimidire i principianti

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 9.000 recensioni)

3. Google Chat

tramite Google Chat

Per i team che utilizzano Google Workspace per comunicare, Google Chat è un'ottima opzione per le conversazioni di gruppo e la comunicazione individuale.

Lo strumento mi ha aiutato a scambiare file, condividere link video, inviare GIF animate e altro ancora. Se volevo ricevere input da qualcuno nuovo in una conversazione di gruppo o in uno spazio, potevo facilmente includerlo aggiungendolo all'elenco dei membri.

le migliori funzionalità/funzioni di Google Chat

Crea spazi facilmente individuabili (ad esempio, sala pausa, squadra sportiva aziendale, spazio per i nuovi assunti, ecc.) a cui i membri del team possono unirsi in base ai propri interessi

Crea attività di gruppo all'interno di uno spazio e assegnale ai membri dello spazio

Collabora su Documenti Google e Fogli Google tramite chat

Avvia riunioni video tramite Google Meet direttamente dalle chat

Limiti di Google Chat

Fortemente dipendente dall'ecosistema Google

Prezzi di Google Chat

Business Starter : 7,20 $ al mese per utente (Google Workspace)

Business Standard : 14,40 $/utente al mese (Google Workspace)

Piano Business : 21,60 $/utente al mese (Google Workspace)

Enterprise: prezzi personalizzati (Google Workspace)

Valutazioni e recensioni di Google Chat

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4. Mattermost

via Mattermost

Oltre a offrire funzionalità/funzioni generali come la messaggistica e le chiamate all'interno dei canali, Mattermost funge da hub di collaborazione. Ha aiutato il nostro team di sviluppo a migliorare la comunicazione interna.

Dalla ricca formattazione Markdown e l'evidenziazione della sintassi del codice multilingue ai frammenti di codice senza soluzione di continuità e alla condivisione di file, i nostri sviluppatori hanno trovato questo strumento estremamente comodo da utilizzare durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mattermost

Ottieni accesso illimitato alla cronologia dei messaggi con funzione di ricerca

Goditi le chiamate audio native e la condivisione dello schermo nei canali di chat

Sincronizzazione tra web, desktop e dispositivi mobili

Scegli tra opzioni di implementazione self-hosted o cloud sicure

Limiti di Mattermost

Le notifiche nell'app mobile devono essere migliorate

Prezzi di Mattermost

Free

Professional : 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mattermost

G2 : 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Confronta Slack e Mattermost!

Leggi anche: Le principali sfide comunicative sul posto di lavoro e come risolverle

5. Rocket. Chattare

Ci sono due cose che mi hanno colpito di Rocket. Chat.

Innanzitutto, è uno strumento open source, quindi viene costantemente migliorato. Vengono aggiunti continuamente nuovi plugin e integrazioni.

In secondo luogo, lo strumento ha permesso al mio team di rimanere facilmente in contatto con i collaboratori esterni e i client. Avevano un accesso limitato alla nostra area di lavoro, ma il canale di comunicazione era fluido. Un ottimo modo per mantenere la privacy senza influire sull'esperienza dell'utente.

Rocket. Le migliori funzionalità/funzioni per chattare

Connettiti tramite chat individuali o chat uno-a-molti

Organizza le conversazioni utilizzando i thread

Ricevi conferme di lettura per i messaggi urgenti

Rocket. Limiti della chat

La configurazione iniziale è complessa

Rocket. Prezzi per chattare

Starter : Gratis

Pro : 4,60 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Rocket. Valutazioni e recensioni di chat

G2 : 4. 2/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

6. Flock

via Flock

Quando ho più attività urgenti nella mia agenda, diventa difficile tenerle tutte sotto controllo. Durante la prova di Flock, ho utilizzato lo strumento per impostare dei promemoria per me stesso. Mi ha anche dato la possibilità di impostare promemoria per i miei colleghi o per l'intero team: una funzionalità semplice ma efficace per mantenere il team al passo con le scadenze imminenti.

Un'altra funzionalità/funzione che mi ha colpito è stata All Channel di Flock, che mostrava tutti i miei nuovi messaggi contemporaneamente, indipendentemente dal canale a cui appartenevano. Mi ha aiutato a dare un'occhiata veloce a tutti i messaggi in sospeso che avevo ricevuto quando ero fuori ufficio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flock

Crea canali pubblici e privati

Avvia una videochiamata direttamente dalla chat

Cerca nelle chat con le funzionalità di ricerca avanzata di Flock

Trova e accedi ai file/cartelle di Google Drive da Flock

Limiti di Flock

Mancano le personalizzazioni delle notifiche

Prezzi Flock

Pro : 6 $ al mese per utente

Enterprise: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Flock

G2 : 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

7. Twist

via Twist

I canali Slack spesso diventano fonte di distrazione, ostacolando le mie sessioni di lavoro intenso.

L'app di comunicazione solo asincrona Twist emerge come una valida alternativa a Slack. Sì, lo strumento non supporta la messaggistica in tempo reale!

I suoi thread iper-focalizzati mantengono le discussioni del nostro team pertinenti e ben organizzate. Quando ho sfogliato i miei messaggi, non mi sono mai sentito sopraffatto. Ho anche apprezzato molto la flessibilità di organizzare i canali in base alle mie preferenze: per argomento, progetto o client.

Le migliori funzionalità/funzioni di Twist

Elementi fissati

Rinomina o abbandona le conversazioni con un solo clic

Condividi frammenti di codice con la formattazione intuitiva dello strumento per gli sviluppatori

Limiti di Twist

Non funziona per team che necessitano di comunicazioni in tempo reale

Prezzi di Twist

Piano Free

Unlimited: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Twist

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

8. Ryver

via Ryver

Su Ryver, ho potuto creare tre tipi di canali: forum per le comunicazioni a livello aziendale, gruppi per conversazioni private con i colleghi e persone per interazioni individuali.

Ho apprezzato anche le funzionalità/funzioni di gestione delle attività di base dello strumento, come la possibilità di trasformare le conversazioni in azioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ryver

Goditi la condivisione illimitata dei file

Crea tutte le attività che desideri

Passa alle videochiamate e alla condivisione dello schermo

Condividi file direttamente da Google Drive o Dropbox

Limiti di Ryver

L'interfaccia utente deve essere più intuitiva

Prezzi di Ryver

Starter : 34,50 $/mese (fino a 12 utenti)

Standard : 64,50 $/mese (fino a 30 utenti)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ryver

G2 : 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

9. Zoho Cliq

via Zoho Cliq

Parte della suite Zoho, Zoho Cliq ci ha permesso di connetterci con i team interni e gestire la comunicazione esterna con fornitori e agenzie.

Con il pannello di amministrazione di Cliq, ho potuto personalizzare l'esperienza complessiva, ad esempio impostando il nostro dominio, le risorse del marchio e i temi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Cliq

Offri un repository di informazioni per i dipendenti

Crea canali di messaggistica personalizzabili

Entra in contatto con persone in fusi orari diversi con messaggi vocali e video asincroni

Limiti di Zoho Cliq

Occasionalmente si verificano rallentamenti durante la gestione di file di grandi dimensioni

Prezzi di Zoho Cliq

Professional : 2 $ al mese per utente

Enterprise : 4 $ al mese per utente

Standard: 18 $ al mese per 25 utenti

Valutazioni e recensioni di Zoho Cliq

G2 : 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Leggi anche: 15 modelli gratuiti di piani di comunicazione per progetti: Excel, Word e ClickUp

10. Chanty

via Chanty

Chanty è uno strumento mobile-first che ho trovato particolarmente utile per le comunicazioni interne. È simile a WhatsApp, ma è disponibile anche offline, rendendolo più facile da usare per i lavoratori in prima linea o per coloro che operano da aree con scarsa connettività.

Durante i nostri test, ogni volta che avevo una nuova idea da discutere con il mio team, pubblicavo un sondaggio o un'indagine in tempo reale per ottenere informazioni. Questa funzionalità sarebbe perfetta per progetti urgenti o settori in cui sono necessarie approvazioni/feedback rapidi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Condividi aggiornamenti di lavoro istantanei e altre informazioni vitali tramite Newsfeed

Sincronizza l'app su smartphone, tablet e chioschi in negozio

Consenti al team sul campo di connettersi direttamente con la sede centrale tramite la rubrica dei dipendenti

Tieni traccia delle attività con un task manager in stile Kanban

Limiti di Chanty

Integrazioni limitate

Prezzi di Chanty

Free

Business: 4 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2 : 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

11. Discord

tramite Discord

Progettato originariamente per i giocatori, Discord è un'opzione valida per la comunicazione in team o nelle community grazie alla sua interfaccia semplice e alla possibilità di personalizzazione.

L'alternativa a Slack combina testo, chiamate, chat video e giochi, il tutto in un'unica chat di gruppo. Invece di usarla per lavoro, l'ho testata come piattaforma dove i membri del team possono rilassarsi dopo il lavoro, giocare e chattare con i colleghi, e tutti hanno apprezzato l'esperienza.

La sua bassa latenza e l'opzione di streaming di alta qualità mi hanno fatto sentire come se fossi nella stessa stanza con i miei compagni di squadra. È un ottimo modo per guardare un film insieme, giocare o fare brainstorming su un evento in tempo reale con i membri del team da tutto il mondo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Discord

Usa emoji personalizzati, adesivi ed effetti sonori nelle chat

Scopri quali membri del team sono online o stanno giocando

Passa dal telefono al PC o alla console di gioco

Imposta un avatar unico nelle chat

Limiti di Discord

Potrebbe non essere adatto a

Prezzi di Discord

Free

Base: 9,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Discord

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Confronta Slack e Discord!

Il migliore per le videoconferenze

12. Zoom

tramite Zoom

Zoom è stata la soluzione ideale per le nostre esigenze di videoconferenza. La sua alta qualità video e la facilità d'uso mi hanno attirato inizialmente, ma sono rimasto per la funzionalità di analisi delle riunioni.

Il dashboard Rooms è stato un'ottima aggiunta al nostro flusso di lavoro. Dal monitoraggio dell'utilizzo delle sale riunioni in base ai minuti al monitoraggio dei feedback degli utenti di Zoom Rooms, gestisce perfettamente l'esperienza delle riunioni video per noi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Allega documenti da leggere in anticipo e programmi alle riunioni su Zoom Workplace

Continua le riunioni mentre sei in movimento con l'app mobile Zoom, che supporta Apple CarPlay e Android Auto

Collabora con i membri del team prima, durante e dopo le riunioni utilizzando Zoom Team Chat

Genera didascalie per le riunioni in più lingue

Limiti di Zoom

I livelli di prezzo diventano costosi man mano che si aumenta la scala

Prezzi di Zoom

Base : Gratis

Pro : 14,99 $ al mese per utente

Business : 21,99 $ al mese per utente

Business Plus : 26,99 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2 : 4,6/5 (oltre 55.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 13.000 recensioni)

13. Google Meet

tramite Google Meet

Ideale per gli utenti di Google Workspace, Google Meet mi ha colpito per le sue funzionalità/funzioni di collaborazione durante le chiamate.

Potrei avviare un sondaggio o una sessione di domande e risposte, fare brainstorming utilizzando una lavagna online o separarmi in stanze separate da una riunione in corso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Meet

Crea riunioni direttamente da Documenti Google, Fogli e Presentazioni

Usa "prendi appunti per me" per annotare i dettagli delle riunioni utilizzando Gemini, l'assistente IA di Google

Inserisci l'evento nei calendari degli ospiti e consenti loro di partecipare rapidamente alla riunione

Determina quando gli ospiti possono partecipare e specifica chi può entrare senza attendere

Limiti di Google Meet

A volte la qualità audio e video diminuisce quando un numero elevato di persone partecipa alla riunione

Prezzi di Google Meet

Free

Business Starter : 6 $ al mese per utente

Business Standard : 12 $ al mese per utente

Business Plus: 18 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Meet

G2 : 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 11.000 recensioni)

14. Lifesize

via Lifesize

Lifesize è una soluzione cloud per riunioni aziendali. L'ho provata durante una delle nostre riunioni annuali del team con circa 200 partecipanti. La qualità della chiamata era indubbiamente ottima nonostante il numero elevato di persone, ma era necessaria una connessione ad alta velocità.

I nostri colleghi potevano partecipare alla teleconferenza da diversi browser (Chrome, Edge e Safari, per la precisione) senza scaricare l'app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lifesize

Conduci videoconferenze in qualità 4K

Integra lo strumento con Microsoft Teams o Skype for Business

Ospita fino a 500 ospiti per chiamata

Scarica le app native per iOS, Android, Mac e PC

Limiti di Lifesize

Occasionali problemi tecnici durante la condivisione dello schermo

Prezzi Lifesize

Prezzi delle soluzioni per riunioni

In più: A partire da 14,95 $ al mese per host (minimo 10 host)

Enterprise: A partire da 14,95 $ al mese per host (minimo 50 host)

Organizzazione: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lifesize

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 50 recensioni)

15. Cisco Webex

tramite Cisco Webex

Durante il test di WebEx, ho scoperto una varietà di visualizzazioni del layout video. Hanno aiutato me (e gli altri partecipanti alla riunione) a concentrarci su ciò che era importante.

Ho utilizzato principalmente la visualizzazione a griglia, utile nelle riunioni di grandi dimensioni in cui devo dividere la mia attenzione tra più relatori. Ho anche potuto personalizzare il numero di partecipanti visualizzati contemporaneamente sullo schermo, da uno a 25.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cisco Webex

Passa dal desktop al telefono all'auto utilizzando la funzionalità/funzione codice QR "Passa al cellulare" e l'integrazione con Apple CarPlay

Automatizza le attività ripetitive (come prendere appunti e creare elementi di azione) con Webex Assistant

Potenzia i lavoratori in prima linea connettendo Webex ai dispositivi indossabili

Invia reazioni durante le riunioni con le dita/i gesti

Limiti di Cisco Webex

Non funziona bene senza una connessione Internet ad alta velocità

Prezzi di Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet : 14,50 $ al mese per utente

Webex Suite : 25 $ al mese per utente

Webex Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (oltre 19.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 7.000 recensioni)

16. GoToMeeting

via GoToMeeting

Ho apprezzato molto il modo in cui GoTo Meeting ha protetto con password le nostre riunioni riservate. Ho utilizzato la funzionalità Blocco riunione per collocare gli ospiti in una sala d'attesa virtuale fino a quando non ero pronto ad accoglierli.

Un'altra cosa che mi ha colpito è stata la flessibilità dello strumento. L'app mobile è completamente funzionale e mi ha aiutato a condurre riunioni mentre ero in viaggio.

Funzionalità/funzioni migliori di GoToMeeting

Genera trascrizioni automatiche delle riunioni

Personalizza le sale riunioni per aggiungere un tocco personale alle riunioni virtuali

Consenti agli ospiti di partecipare alle riunioni senza scaricare l'app

Limiti di GoToMeeting

Occasionali ritardi nell'audio e interruzioni nella qualità video

Prezzi di GoToMeeting

Professional : 12 $ al mese per organizzatore (fatturato annualmente)

Business : 16 $ al mese per organizzatore (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GoToMeeting

G2 : 4,3/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

17. Video RingCentral

tramite RingCentral Video

RingCentral Video è un altro strumento per riunioni video che non richiede alcun download che ho provato e l'esperienza è stata fluida.

La mia funzionalità/funzione preferita è sicuramente la riunione giornaliera, che mi permette di ospitare riunioni continue a cui i colleghi possono partecipare quando vogliono, simulando una sala riunioni virtuale.

Lo strumento mi ha anche permesso di prendere appunti direttamente durante la riunione, quindi non ho dovuto affidarmi a un'app separata per gli appunti.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingCentral Video

Passa dal desktop al cellulare e viceversa con un solo clic

Genera riepiloghi/riassunti post-riunione utilizzando l'IA

Collabora su programmi e note delle riunioni

Condividi contenuti in tempo reale utilizzando la fotocamera posteriore del tuo cellulare

Limiti di RingCentral Video

La qualità diminuisce notevolmente in assenza di una connessione Internet ad alta velocità

Prezzi di RingCentral Video

Video Pro : Gratis

Video Pro+ : 10 $ al mese per utente

Webinar : 40 $ al mese per organizzatore

Rooms: 49 $ al mese per stanza

Valutazioni e recensioni di RingCentral Video

G2 : 4. 1/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Dai un'occhiata a queste alternative a RingCentral!

18. Jitsi Meet

tramite Jitsi Meet

Jitsi Meet è una soluzione di videoconferenza open source completamente crittografata. Impostare una riunione è stato semplice e ho apprezzato molto la flessibilità di poter scegliere URL divertenti per le riunioni, che hanno aggiunto un tocco personale alle nostre riunioni quotidiane.

È dotato di chat integrata. I partecipanti possono inviare messaggi ed emoji senza interruzioni durante una videochiamata, rendendo l'interazione divertente e coinvolgente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jitsi Meet

Collabora su documenti di testo con Etherpad

Invita le persone a partecipare alle riunioni con URL semplici e personalizzati

Goditi l'audio HD con Opus

Limiti di Jitsi Meet

L'interfaccia utente sembra antiquata

Prezzi di Jitsi Meet

Free

Valutazioni e recensioni di Jitsi Meet

G2 : 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 70 recensioni)

19. Whereby

via Whereby

Whereby è una soluzione semplice e senza download per riunioni basate su browser. Durante la versione di prova, ho potuto personalizzare la mia sala riunioni come volevo: ho aggiunto un nome personalizzato, un URL unico e il mio marchio.

Mi sono piaciute anche le funzionalità/funzioni di sicurezza. Le stanze erano bloccate per impostazione predefinita, quindi avevo il pieno controllo su chi poteva entrare e partecipare alla riunione.

Dove trovare le migliori funzionalità/funzioni

Rendi le chiamate/sessioni coinvolgenti con le reazioni emoji in tempo reale

Organizza sessioni di brainstorming virtuali integrando Miro

Crea gruppi di discussione e organizza sessioni di formazione in modo più efficace

Usa la funzionalità/funzione picture-in-picture per tenere d'occhio i partecipanti mentre guardi altre schede

Dove sono i limiti

Problemi occasionali di connettività

Prezzi Whereby

Free

Pro : 8,99 $ al mese per host

Business: 11,99 $ al mese per host

Valutazioni e recensioni di Whereby

G2 : 4,6/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

20. BigBlueButton

via BigBlueButton

BigBlueButton è un software di apprendimento virtuale per sessioni di formazione dei dipendenti. Mi è piaciuto molto il modo in cui incoraggia il pensiero creativo con la funzionalità/funzione lavagna online multiutente: il formatore e i partecipanti possono collaborare senza soluzione di continuità.

Anche il Learning Analytics Dashboard è stato utile e mi ha permesso di rispondere rapidamente a tre domande chiave: chi stava partecipando alle mie sessioni, chi stava partecipando attivamente e chi stava imparando (in base alle loro risposte ai sondaggi).

Le migliori funzionalità/funzioni di BigBlueButton

Crea slide intelligenti basate sull'IA

Comunica con i tirocinanti tramite chat pubbliche e private

Carica materiali in vari formati, come PowerPoint, Word, PDF e immagini

Consenti ai partecipanti di fornire feedback durante la formazione alzando virtualmente la mano

Limiti di BigBlueButton

È più uno strumento di apprendimento che uno strumento di comunicazione per team

Prezzi di BigBlueButton

Free

Valutazioni e recensioni di BigBlueButton

G2 : 4. 1/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 60 recensioni)

21. Skype

tramite Skype

Skype mi ha permesso di creare rapidamente un link per una riunione e condividerlo con i miei colleghi, senza bisogno di registrarsi. Anche chi non aveva Skype installato poteva partecipare tramite Google Chrome o Microsoft Edge. Ho potuto invitare fino a 99 persone, oltre a me stesso, per videochiamate gratis.

La parte migliore è che i miei link di invito personali non sono mai scaduti, quindi ho potuto crearli in anticipo. Funziona bene per pianificare eventi di lavoro o programmare riunioni ricorrenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Skype

Conserva le registrazioni delle chiamate fino a 30 giorni

Sfoca lo sfondo per ridurre al minimo le distrazioni durante le riunioni

Condividi presentazioni e materiali di lavoro durante le riunioni e collabora tramite chat

Goditi un limite di utilizzo di 24 ore al giorno

Limiti di Skype

Occasionali rallentamenti e interruzioni delle chiamate

Prezzi di Skype

Skype è gratis per qualsiasi interazione Skype-Skype.

Per le chiamate internazionali verso cellulari e telefoni fissi, è necessario un abbonamento Skype o crediti Skype, che variano a seconda del Paese o della regione verso cui si chiama.

Valutazioni e recensioni di Skype

G2 : 4,3/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 460 recensioni)

Il migliore per le chiamate

22. RingCentral

via RingCentral

RingCentral unifica chiamate, riunioni video, messaggistica, SMS e persino fax in un'unica piattaforma (e un unico numero di telefono). Avere tutti questi strumenti in un unico posto rende molto più facile gestire la comunicazione a tutti i livelli.

Durante il test dello strumento, sono rimasto colpito dalla sua funzionalità/funzione di analisi del sentiment integrata. Mi ha aiutato a comprendere meglio il tono delle mie conversazioni e a capire dove posso migliorare. Tenere d'occhio le metriche e adattarmi di conseguenza ha fatto una notevole differenza nel modo in cui comunico con i clienti e i colleghi.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingCentral

Personalizza l'orario di lavoro per le chiamate e mantieni l'equilibrio tra vita privata e lavoro

Semplifica la comunicazione multicanale con risorse IT minime o nulle

Trova rapidamente le informazioni nelle chat utilizzando l'IA

Integra le chiamate incorporate in MS Teams

Limiti di RingCentral

C'è una curva di apprendimento ripida

Prezzi di RingCentral

Core : 30 $ al mese per utente

Avanzato : 35 $ al mese per utente

Ultra: 45 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di RingCentral

G2 : 4/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1.100 recensioni)

23. Fuze

via Fuze

Fuze (ora parte di 8×8) è uno strumento di comunicazione cloud che consente di effettuare chiamate telefoniche da qualsiasi luogo e dispositivo.

Mi è piaciuta la qualità audio delle chiamate. Le chiamate internazionali sono andate liscio. Ho potuto impostare un operatore automatico per rispondere alle chiamate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fuze

Effettua chiamate da scrivania a scrivania

Ottieni un VoIP che può essere chiamato da qualsiasi luogo

Riproduci musica per i contatti in attesa

Limiti di Fuze

A volte le notifiche subiscono ritardi

Prezzi di Fuze

Fuze Meetings : 15 $ al mese per utente

Fuze Calling : 25 $ al mese per utente

Fuze Pro : 35 $ al mese per utente

Fuze International : 45 $ al mese per utente

Fuze Unlimited Global: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fuze

G2 : 3,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 70 recensioni)

24. 8×8

8×8 offre chiamate, SMS e fax illimitati tramite cloud.

Ho particolarmente apprezzato la funzionalità/funzione di segreteria visiva di questo strumento. Mi ha permesso di accedere ai messaggi vocali dal mio sistema telefonico o tramite un dispositivo desktop o mobile tramite 8×8 Work.

Potrei usare la modalità "Non disturbare" per inviare automaticamente le chiamate in arrivo alla segreteria telefonica.

le migliori funzionalità/funzioni di 8×8

Mantieni lo stesso numero quando cambi provider di servizi telefonici

Tieni traccia del lavoro richiesto assegnando un numero di telefono virtuale unico a ciascuna campagna

Ottieni le trascrizioni dei file audio

limiti di 8×8

C'è una grande curva di apprendimento

prezzi 8×8

Prezzi personalizzati

8×8 valutazioni e recensioni

G2 : 4. 1/5 (oltre 600 recensioni) (8×8 Work)

Capterra: 4/5 (oltre 300 recensioni) (8×8 Work)

25. Aircall

via Aircall

Il sistema VoIP di Aircall ci ha permesso di facilitare il trasferimento a caldo. Quando un agente trasferisce la chiamata di un cliente a un altro membro del team, il primo può informare il secondo sulla conversazione. In questo modo, il secondo agente è pienamente consapevole di come aiutare il potenziale cliente/cliente, garantendo una transizione fluida.

Per utilizzare questa funzionalità/funzione, tutto quello che ho dovuto fare è stato scegliere l'opzione "parla prima" prima di toccare "trasferisci ora"

Le migliori funzionalità/funzioni di Aircall

Ottieni visibilità sulle metriche delle chiamate e migliora l'esperienza dei clienti

Richiedi numeri locali e internazionali per la tua azienda in oltre 100 paesi

Configura un IVR intelligente per indirizzare i chiamanti al team giusto al primo tentativo

Limiti di Aircall

Occasionali interruzioni delle chiamate

Prezzi di Aircall

Essentials : 40 $ al mese per licenza

Professionale: 70 $ al mese per licenza

Valutazioni e recensioni di Aircall

G2 : 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

26. Dialpad

via Dialpad

Ho provato Dialpad per le comunicazioni esterne (ricezione di chiamate da potenziali clienti/clienti esistenti) e mi sono trovato piuttosto bene.

Con la voce IA di Dialpad, ho potuto impostare regole di instradamento personalizzate e inoltrare le chiamate al mio smartphone o a un team specifico, garantendo che i clienti raggiungano sempre la persona giusta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dialpad

Genera trascrizioni di chiamate in tempo reale con l'IA

Usa i messaggi vocali per gestire le chiamate ricevute dopo l'orario di lavoro

Ottieni riunioni video illimitate gratis su qualsiasi dispositivo

Limiti di Dialpad

Il prezzo è piuttosto elevato

Prezzi di Dialpad

Comunicazione aziendale

Standard : 27 $ al mese per utente

Pro : 35 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Riunioni IA

Free

Business: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2 : 4,4/5 (oltre 1.800 recensioni) (Dialpad Ai Voice)

Capterra: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)

27. Grasshopper

via Grasshopper

La funzionalità di analisi e reportistica delle chiamate aziendali di Grasshopper ha aiutato il nostro team commerciale a capire come sta andando la nostra attività, se i team del servizio clienti sono in grado di aiutare con le query e qual è stata l'esperienza complessiva dei clienti.

I rapporti dettagliati ci hanno fornito informazioni sulle chiamate effettuate durante un periodo specifico, inclusi ID chiamante, estensioni e numeri di destinazione, mentre i rapporti sulle attività hanno fornito una panoramica delle chiamate per tipo, come messaggi vocali, chiamate interrotte o fax.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grasshopper

Invia e ricevi messaggi di testo sul tuo numero aziendale

Gestisci le comunicazioni tramite app desktop o telefono

Ricevi chiamate da più persone contemporaneamente (e assicurati che nessuno senta il segnale di occupato)

Limiti di Grasshopper

Difficile da configurare

Prezzi Grasshopper

True Solo : 14 $ al mese

Solo Plus : 25 $ al mese

Piccole imprese: 55 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Grasshopper

G2 : 4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

28. Vonage

via Vonage

Come soluzione integrata per le comunicazioni aziendali, Vonage ti aiuta a connetterti tramite un'app desktop, un'app mobile o persino un telefono fisso.

Mentre provavo lo strumento, ho potuto abilitare la registrazione di tutte le conversazioni in entrata e in uscita per riferimento. Queste registrazioni offrono informazioni dettagliate sui problemi/richieste ricorrenti dei clienti, sui modi per migliorare le chiamate commerciali e su come migliorare il servizio clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vonage

Rendi più semplice per i clienti interni chiamarti

Ottieni un'affidabilità di uptime di livello aziendale

Usa SMS, MMS e Facebook Messenger per comunicare con i clienti sui loro canali preferiti

Limiti di Vonage

Piani tariffari costosi

Prezzi Vonage

Mobile : 19,99 $ al mese per ogni estensione

Premium : 29,99 $ al mese per ogni estensione

Avanzato: 39,99 $ al mese per ogni estensione

Valutazioni e recensioni di Vonage

G2 : 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 300 recensioni)

29. Nextiva

via Nextiva

Le soluzioni di comunicazione di Nextiva gestiscono le query dei clienti e migliorano la produttività e la fidelizzazione dei team a contatto con i clienti.

La funzionalità di gestione remota senza interruzioni dello strumento mi ha colpito particolarmente. Ho potuto impostare e modificare rapidamente autorizzazioni, utenti e flussi di chiamata, anche se ero un utente alle prime armi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nextiva

Mostra la disponibilità in tutte le posizioni con l'indicatore di presenza del team

Configura e modifica i percorsi delle chiamate con sistemi senza codice

Passa istantaneamente da un dispositivo all'altro senza compromettere la qualità delle chiamate

Limiti di Nextiva

Lunghi tempi di attesa per le chiamate all'assistenza

Prezzi di Nextiva

Piccole imprese

Digitale : 25 $ al mese per utente

Core : 35 $ al mese per utente

Engage : 50 $ al mese per utente

Power Suite: 75 $ al mese per utente

Enterprise

Essenziale : 129 $ al mese per agente

Professional : 159 $ al mese per agente

Premium: 199 $ al mese per agente

Valutazioni e recensioni di Nextiva

G2 : 4,5/5 (oltre 3.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 800 recensioni)

30. Zoom Phone

tramite Zoom Phone

Zoom Phone, la soluzione VoIP di Zoom, è facile da configurare. Durante l'utilizzo dello strumento, ho richiesto un riepilogo/riassunto post-chiamata all'IA Companion di Zoom, che ha funzionato alla grande. Grazie a questa funzionalità/funzione, ho potuto concentrarmi sulla conversazione invece di prendere appunti.

C'è un'altra funzionalità/funzione che mi ha colpito. Lo strumento mi ha permesso di estrarre le attività dai messaggi vocali senza doverli ascoltare manualmente uno per uno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom Phone

Gestisci telefono, chat e riunioni su desktop e dispositivi mobili

Ottieni una breve panoramica dei thread SMS del team in PowerPack e recupera rapidamente i messaggi non letti

Si integra con suite di terze parti come Microsoft, Google e Salesforce

Limiti di Zoom Phone

Costoso, soprattutto per le organizzazioni di grandi dimensioni che necessitano di più linee

Prezzi di Zoom Phone

USA e Canada a consumo : prezzi personalizzati

Stati Uniti e Canada Unlimited : prezzi personalizzati

Selezione globale: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom Phone

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

31. Ooma Office

via Ooma Office

Un sistema VoIP per le aziende, Ooma Office offre chiamate aziendali convenienti, in patria e all'estero.

Mentre provavo lo strumento, mi è piaciuta molto la funzionalità Ring Groups. L'idea è che, se il mio team ha membri dello staff dedicati che possono rispondere alle chiamate, questi possono far parte del Ring Group. Quando un cliente chiama, tutti i membri del gruppo ricevono la chiamata sui propri dispositivi e chiunque risponde può proseguire la conversazione.

Ci ha aiutato a garantire che nessuna chiamata di clienti/potenziali clienti rimanga senza risposta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ooma Office

Ottieni numeri locali e numeri verdi gratis

Chiama e invia messaggi di testo utilizzando l'app mobile

Usa l'app desktop con softphone per effettuare chiamate

Accedi a Ooma Meetings per videoconferenze

Limiti di Ooma Office

A differenza delle normali telefonate, le chiamate su Ooma Office richiedono una connessione Internet per funzionare

Prezzi di Ooma Office

Ooma Office Essentials : 19,95 $ al mese per utente

Ooma Office Pro : 24,95 $ al mese per utente

Ooma Office Pro Plus: 29,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Ooma Office

G2 : 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Il migliore per la registrazione dello schermo

32. Loom

via Loom

Sebbene noi giuriamo fedeltà a ClickUp Clips per la condivisione delle registrazioni dello schermo, anche Loom si è rivelato ottimo per lo stesso scopo. Grazie alla funzionalità di riavvolgimento in tempo reale, ho potuto facilmente tornare indietro durante le registrazioni e rifare alcune parti (invece di rifare l'intera registrazione) se necessario.

Lo strumento mi ha permesso di catturare le reazioni degli spettatori. Il mio team ha potuto commentare e reagire con le emoji mentre guardava la registrazione, rendendo l'intera esperienza interattiva e coinvolgente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Loom

Aggiungi tutti i video registrati a Loom HQ e accedi ad essi in qualsiasi momento: modifica, guarda in un secondo momento o modifica le autorizzazioni secondo necessità

Rimuovi le parole di riempimento e le pause inutili per mantenere la chiarezza

Trasforma i video in documenti scritti con Loom IA

Aggiungi link alle risorse all'interno del video come riferimento per gli spettatori

Limiti di Loom

L'interfaccia di modifica avrebbe potuto essere più intuitiva

Prezzi di Loom

Starter : Gratis

Business : 15 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Loom

G2 : 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Dai un'occhiata a queste alternative a Loom!

33. Camtasia

via Camtasia

Forse conosci Camtasia come software professionale per la modifica di video, ma è dotato anche di uno strumento per la registrazione e la modifica dello schermo.

L'ho trovato abbastanza facile da usare, anche per un utente alle prime armi. Non si è limitato a catturare ciò che era sul mio schermo, ma ha anche registrato l'audio del sistema, i dati del mouse e l'audio del microfono.

Ho caricato il mio video registrato su Screencast per raccogliere feedback dai miei colleghi e collaborare con loro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Camtasia

Crea una playlist con raccolte di video

Rimuovi gli sfondi dai video con l'IA

Aggiungi voci fuori campo realistiche generate dall'IA ai tuoi video

Aggiungi file di sottotitoli in qualsiasi lingua

Limiti di Camtasia

Può rallentare il dispositivo durante modifiche complesse

Prezzi di Camtasia

Camtasia Essentials : 179,88 $ all'anno

Camtasia Create : 249 $/anno

Camtasia Pro : 499 $/anno

Licenza perpetua: 299,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2 : 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Dai un'occhiata a queste alternative a Camtasia!

34. ScreenPal (precedentemente Screencast-O-Matic)

via ScreenPal

La cosa che mi è piaciuta di più di ScreenPal è stata la possibilità di disegnare, evidenziare, aggiungere testo formattato e forme e scarabocchiare sullo schermo per attirare l'attenzione. Questo strumento mi ha permesso di registrare facilmente tutorial, demo e feedback personalizzati per il mio team.

Un'altra cosa che mi ha colpito è stata la rapidità con cui ho potuto collegare il registratore all'editor video integrato. Mi ha permesso di regolare la velocità di sezioni specifiche del mio video, che è risultato nitido e professionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ScreenPal

Ospita tutte le registrazioni dello schermo con l'account di hosting gratuito di ScreenPal e condividile con i membri del team

Aggiungi musica di sottofondo ed effetti sonori gratis ai tuoi video

Registra contemporaneamente lo schermo e la webcam

Registra una particolare area dello schermo, una finestra o l'intero schermo

Limiti di ScreenPal

L'interfaccia di modifica è piuttosto goffa

Prezzi di ScreenPal

ScreenPal offre un registratore dello schermo gratuito con funzionalità limitate. Per funzionalità/funzioni aggiuntive, i livelli di prezzo sono:

Solo Deluxe : 3 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Solo Premier : 6 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Solo Max : 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Team Business: 8 $ al mese per utente per 3 o più utenti (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di ScreenPal

G2 : 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

35. Snagit

via Snagit

Con Snagit, sono riuscito a ridurre il disordine visivo dei miei screenshot e a trasformarli in grafici dell'interfaccia utente (SUI).

La funzionalità/funzione Scrolling Capture è un'aggiunta utile. Invece di fare più screenshot, lo strumento mi ha permesso di catturare facilmente un'intera pagina web in un solo colpo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snagit

Modifica il testo all'interno di un'immagine o di un documento scansionato

Regola il font, la dimensione e il colore del testo

Organizza e sincronizza gli screenshot su tutti i dispositivi

Limiti di Snagit

Lo strumento richiede molte risorse e può rallentare le prestazioni della CPU

Prezzi di Snagit

Sottoscrizione individuale : 39 $/anno

Licenza perpetua: 62,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di Snagit

G2 : 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 470 recensioni)

Dai un'occhiata a queste alternative a Snagit!

36. OBS Studio

via OBS Studio

OBS Studio è stato originariamente progettato per i giocatori, ma l'ho trovato abbastanza versatile da poter essere utilizzato anche per altri scopi. Mi ha permesso di registrare streaming live di webinar e conferenze. Ho catturato video e audio di alta qualità e poi ho modificato quelle registrazioni per creare contenuti raffinati per i social media.

Ho anche condiviso i video finiti con i membri del team che non hanno potuto partecipare alla sessione live.

Le migliori funzionalità/funzioni di OBS Studio

Visualizza in anteprima le scene con la modalità Studio prima di pubblicarle

Scegli tra diverse transizioni personalizzabili

Accedi al suo mixer audio intuitivo con filtri per singola sorgente come noise gate, soppressione del rumore e guadagno

Limiti di OBS Studio

Difficile da usare per i principianti

Prezzi di OBS Studio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OBS Studio

G2 : 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Dai un'occhiata a queste alternative a OBS Studio!

37. ScreenFlow

via ScreenFlow

Cercavo qualcosa di industriale per i nostri overlay pesanti e ScreenFlow era perfetto. Catturava video di alta qualità, il suono era nitido e l'interfaccia utente non era troppo complessa. Il fatto che sia forte da 20 anni mi ha dato fiducia nelle sue capacità.

Ma ciò che mi ha sorpreso di più sono state le funzionalità/funzioni di modifica video di ScreenFlow. In poco tempo, non mi limitavo più ad aggiungere sovrapposizioni alle nostre registrazioni dello schermo, ma correggevo i bordi, correggevo i colori e aggiungevo animazioni!

Le migliori funzionalità/funzioni di ScreenFlow

Aggiungi filmati stock ai tuoi contenuti utilizzando la libreria multimediale integrata di ScreenFlow

Aumenta o diminuisci l'audio di sottofondo con la funzionalità/funzione audio ducking

Inizia a catturare e modificare schermate rapidamente all'interno di un'interfaccia utente elegante e pulita

Registra lo schermo di iPhone e iPad ed esporta i contenuti in qualità ProRes

Limiti di ScreenFlow

È limitato a macOS, il che lo rende inutilizzabile per chi non fa parte dell'ecosistema Apple

Il prezzo di ScreenFlow può sembrare piuttosto elevato se non hai flussi di lavoro intensi

Prezzi di ScreenFlow

ScreenFlow 7: 129 $

Valutazioni e recensioni di ScreenFlow

G2 : 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

38. Bandicam

via Bandicam

Prima di usare Bandicam, ero scettico perché è uno strumento di registrazione dello schermo legacy piuttosto popolare tra gli editor veterani. Dato che non rientro in quella categoria, non ero sicuro di poterlo consigliare per attività generiche. E mi sbagliavo.

Bandicam ha un'interfaccia utente minimalista ed è un programma piuttosto leggero. Sono riuscito a registrare a schermo intero senza catturare lo sfondo, cosa che molti programmi di registrazione dello schermo non riescono a fare. I video sono risultati nitidissimi e ho potuto esportarli in 4K senza perdere qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bandicam

Cattura più monitor contemporaneamente utilizzando l'impostazione di registrazione a schermo intero di Bandicam

Disegna sullo schermo mentre registri per illustrare i punti più velocemente

Approfitta di un'ampia selezione di codec supportati per esportare e pubblicare su diverse piattaforme

Limiti di Bandicam

Non supporta lo streaming live

Prezzi di Bandicam

Licenza Business

Annuale : 49,46 $ (1 PC)

Annuale : 95,92 $ (2 PC)

Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC)

Valutazioni e recensioni di Bandicam

G2 : 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

39. Zight (precedentemente CloudApp)

via Zight

A differenza dei due strumenti precedenti, Zight assomiglia molto a Loom, grazie ai suoi colori moderni e all'interfaccia utente fluida. CloudApp ha cambiato nome in Zight, pur mantenendo tutte le funzionalità/funzioni principali che ci si aspetta da un'app di registrazione dello schermo odierna.

È molto facile catturare schermate e modifiche nello stesso flusso di lavoro e si integra con Google Drive, Onedrive e Dropbox. È inoltre disponibile su tutte le piattaforme.

Ma Zight si distingue per la sua funzionalità/funzione di screenshot programmati. Un giorno ho impostato l'acquisizione automatica a intervalli regolari e ho continuato a lavorare. Alla fine della giornata, quando sono tornato, Zight aveva organizzato tutto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zight

Accedi facilmente ai vecchi screenshot con i registri di cattura screenshot e monitora le modifiche

Condividi istantaneamente le registrazioni dello schermo con i link di condivisione personalizzati di Zight

Aggiungi date di scadenza ai link e proteggi con password i file registrati per proteggere le informazioni sensibili

Limiti di Zight

Lo sviluppo è piuttosto lento e non sono rari i frequenti crash del sistema

Prezzi di Zight

Free

Pro : 7,95 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Team : 8 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zight

G2 : 4,6/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

40. Vimeo Record

via Vimeo Record

Lo scriptwriter IA e il teleprompter integrato di Vimeo Record hanno reso i miei video molto più curati e professionali. Il teleprompter continuava a scorrere automaticamente mentre parlavo, così potevo leggere il copione in una sola ripresa, senza errori.

Dopo la registrazione, ho anche avuto la possibilità di omettere frasi e pause indesiderate dalla trascrizione generata automaticamente, proprio come si fa con la modifica di un documento di testo.

Funzionalità/funzioni migliori di Vimeo Record

Organizza le registrazioni dello schermo in cartelle e imposta autorizzazioni granulari per colleghi, client o stakeholder

Tagga gli utenti con @menzioni in capitoli specifici di un video

Ricevi una notifica quando qualcuno guarda o lascia un commento nel video

Limiti di Vimeo Record

Funzionalità/funzioni gratuite limitate; i sottotitoli tradotti sono una funzionalità a pagamento

Prezzi di Vimeo Record

Free

Starter : 20 $ al mese

Standard : 33 $ al mese

Avanzato: 108 $ al mese

Vimeo Record valutazioni e recensioni

G2 : 4,3/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

Dai un'occhiata a queste alternative a Vimeo!

41. Movavi Screen Recorder

tramite Movavi Screen Recorder

Con Movavi Screen Recorder, ho potuto creare screencast senza alcuno sforzo. Mi ha dato la possibilità di registrare l'intero schermo o scegliere un'area personalizzata.

Questa funzionalità è utile perché durante la registrazione dello schermo posso mantenere la privacy e non mostrare tutte le schede aperte sul mio dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Movavi Screen Recorder

Evidenzia il cursore del mouse e i tasti premuti

Sovrapponi il tuo screencast con un video dalla webcam

Disegna puntatori sui video per evidenziare elementi importanti

Limiti di Movavi Screen Recorder

Costoso per piccoli team con un budget limitato

Prezzi di Movavi Screen Recorder

Licenza personale : 39,95 $ (a vita, 1 PC)

Licenza Business: 49,95 $ (fatturata annualmente)

Valutazioni e recensioni di Movavi Screen Recorder

G2 : 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Il meglio per la comunicazione unificata

42. Zoho Connect

tramite Zoho Connect

Ho apprezzato molto il modo in cui ZohoConnect ha creato una intranet interna per la mia organizzazione. La bacheca aziendale ha consolidato tutti gli annunci e i risultati a livello aziendale, mantenendo tutti aggiornati.

Ho apprezzato anche la traduzione fluida dei post e dei commenti, che ha permesso a tutti, indipendentemente dalla lingua madre, di partecipare e contribuire ai post.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Connect

Rendi più ludiche le comunicazioni interne per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

Personalizza la dashboard con widget personalizzati come sondaggi, compleanni, anniversari di lavoro e altro ancora

Incoraggia i dipendenti a condividere idee e consenti loro di monitorare lo stato di tali idee

Organizza eventi virtuali o riunioni su larga scala con Live Broadcast

Limiti di Zoho Connect

Funziona bene con gli strumenti dell'ecosistema Zoho, ma l'integrazione con altre suite software è difficile

Prezzi di Zoho Connect

Starter : 0,40 $ al mese per utente

Enterprise : 1 $ al mese per utente

Ultimate: 3 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Connect

G2 : 4. 4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

43. Bitrix24

via Bitrix24

I gruppi di lavoro di Bitrix24 sono progettati appositamente per team come il nostro, che gestiscono più progetti contemporaneamente.

Sebbene continuiamo a preferire ClickUp per le sue funzionalità complete e la personalizzazione, la piattaforma offre anche diversi strumenti per le aree di lavoro, che si tratti di una bacheca Kanban, un grafico di Gantt o un semplice elenco di attività. Il calendario del gruppo di lavoro mi ha permesso di rispettare le scadenze, mentre l'unità di archiviazione e la knowledge base hanno semplificato l'archiviazione e l'accesso ai documenti importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Crea e modifica documenti online in collaborazione

Gestisci e condividi file in uno spazio di archiviazione cloud sicuro all'interno della piattaforma

Crea calendari condivisi e ottimizza i tuoi programmi e quelli del tuo team

Accedi all'area di lavoro, comprese attività, chat, riunioni video e commenti, dall'app mobile

Limiti di Bitrix24

Accesso limitato alle opzioni di personalizzazione per gli utenti normali: la maggior parte delle funzionalità/funzioni di personalizzazione sono riservate al Super Amministratore

Prezzi di Bitrix24

Base : 61 $ al mese per organizzazione

Standard : 124 $ al mese per organizzazione

Professional : 249 $ al mese per organizzazione

Enterprise: 499 $ al mese per organizzazione

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 800 recensioni)

Dai un'occhiata a queste alternative a Bitrix24!

44. Troop Messenger

via Troop Messenger

Le funzionalità/funzioni avanzate di messaggistica di Troop Messenger mi hanno conquistato. Con i suoi messaggi di notifica, posso inviare messaggi a un gruppo specifico di persone all'interno del mio team (invece di creare un gruppo o un canale separato o rendere il messaggio pubblico) e contrassegnarli come normali, urgenti o con scadenza.

Ti permette anche di modificare i messaggi entro cinque minuti dall'invio. Un ottimo modo per salvare la giornata da errori di battitura involontari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Troop Messenger

Registra le conversazioni di lavoro tramite video e condividile con i tuoi colleghi

Condividi/collabora su frammenti di codice all'interno di chat 1:1 o chat di gruppo

Usa la funzionalità di auto-messaggistica per tenere traccia delle cose da fare; non è necessaria un'app separata per prendere appunti

Goditi comunicazioni sicure tramite chat, chiamate e conferenze con crittografia end-to-end

Limiti di Troop Messenger

Integrazioni limitate

Prezzi di Troop Messenger

Premium : 1 $ (utenti illimitati)

Enterprise : 5 $ (utenti illimitati)

Self-Hosted: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

G2 : 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

45. Front

via Front

Progettato per i team di assistenza clienti, Front si rivela utile per la collaborazione in tempo reale e per accedere alla knowledge base della nostra azienda. Durante il test dello strumento, ho potuto aggregare tutte le conversazioni dei clienti provenienti da diversi canali in un'unica piattaforma, facilitando la risoluzione dei problemi in modo più rapido.

Ho anche potuto impostare flussi di lavoro automatizzati per assegnare e taggare i messaggi su larga scala, senza più dover passare da un canale all'altro o da un thread di email all'altro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Front

Ottieni dati relativi ai tempi di risposta, ai livelli di soddisfazione dei clienti, alle ore di punta e altro ancora

Crea bozze e riepiloghi/riassunti delle chat con l'IA

Controlla la cronologia e i dati dei clienti insieme alle chat e semplifica i passaggi di consegne

Stabilisci percorsi di escalation chiari per avvisare automaticamente i manager

Limiti di Front

È complesso impostare le regole

Prezzi Front

Starter : 29 $ al mese per utente

Crescita : 79 $ al mese per utente

Scala : disponibile solo con piano annuale

Premier: disponibile solo con piano annuale

Valutazioni e recensioni di Front

G2 : 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

46. Basecamp

tramite Basecamp

Ho apprezzato molto Basecamp per la sua capacità di semplificare la comunicazione su un argomento specifico. Ad esempio, se ho fatto un annuncio al team riguardo a un progetto imminente e un collega pone una domanda importante relativa a esso, tutti possono vedere quando rispondo a quel messaggio.

Ogni membro del team ha accesso alla stessa versione della conversazione completa. Non è necessario perdere tempo a cercare tra lunghi thread di email!

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Comunica in tempo reale con le chat di gruppo

Inizia a chattare 1:1 con Pings

Applaudisci i messaggi e i commenti che ti piacciono

Incorpora file e immagini nei messaggi

Limiti di Basecamp

Difficoltà nella gestione di progetti complessi che richiedono risorse multiple

Prezzi di Basecamp

Basecamp : 15 $ al mese per utente

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/mese (tariffa fissa)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2 : 4. 1/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.000 recensioni)

Dai un'occhiata a queste alternative a Basecamp!

47. Missive

via Missive

Missive riunisce più canali di comunicazione sotto lo stesso tetto, da email, SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram e altro ancora.

La funzionalità/funzione di chat interna del team mi ha permesso di collaborare con il mio team interno in tempo reale, direttamente insieme alle nostre comunicazioni esterne.

Un'altra funzionalità/funzione che mi ha colpito è stata l'automazione. Ho potuto impostare regole personalizzate per eseguire attività ripetitive in modo automatico, come l'invio di email di follow-up, l'inoltro delle ricevute o la gestione delle risposte fuori sede.

Le migliori funzionalità/funzioni di Missive

Assegna conversazioni/attività direttamente all'interno dell'email o della chat

Rispondi più velocemente con risposte predefinite (messaggi e modelli precompilati)

Scrivi e rivedi le email in tempo reale con i tuoi colleghi

Gestisci eventi e rispondi agli inviti all'interno dell'app

Limiti di Missive

Lo strumento ha una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Missive

Starter : 18 $ al mese per utente

Productive : 30 $ al mese per utente

Business: 45 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Missive

G2 : 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 90 recensioni)

48. Wire

via Wire

Wire mantiene tutte le conversazioni del team crittografate end-to-end sia per i messaggi che per le chat video. Supporta conferenze audio e video con un massimo di 150 persone alla volta. Sebbene la qualità della chiamata fosse ottima, ho notato che l'app diventava leggermente instabile man mano che altre persone si univano.

Mi è piaciuto il sistema di gestione sicura dei file di Wire. Mi ha permesso di gestire facilmente chi può visualizzare, utilizzare e condividere informazioni sensibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wire

Verifica automaticamente persone e dispositivi tramite ID Shield

Imposta dei timer per controllare la visibilità delle informazioni sensibili al fattore tempo (come credenziali di accesso o password monouso)

Usa fino a tre account Wire diversi su un unico dispositivo contemporaneamente senza dover effettuare il login e il logout

Consenti agli ospiti di connettersi tramite browser web, anche senza un account Wire

Limiti di Wire

L'interfaccia utente potrebbe essere migliore

Prezzi Wire

Wire Cloud : prezzi personalizzati

Wire On-Premises: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wire

G2 : 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

49. Spike

via Spike

La funzionalità Conversational Email di Spike ha trasformato la mia email in un'esperienza simile alla chat.

Ho potuto organizzare comodamente tutte le mie comunicazioni (vecchie e recenti) sotto ogni contatto, incluse email, thread, file, profili social e allegati.

I canali mi hanno permesso di collaborare pubblicamente con i miei colleghi, mentre i gruppi hanno offerto un modo conveniente per connettermi con piccoli circoli e mantenere la riservatezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Spike

Componi email e riepiloga/riassumi contenuti con Magic IA

Trova rapidamente le informazioni che cerchi nella tua area di lavoro con Super Search (la funzionalità di ricerca globale dello strumento)

Migliora la collaborazione con la finestra In arrivo condivisa per i team

Controlla gli allegati con l'anteprima avanzata dei file, anche senza scaricare i file multimediali

Limiti di Spike

L'esperienza utente desktop non è intuitiva come quella dell'app mobile

Prezzi a picco

Spike Teamspace

Starter : Gratis

Team : 5 $ al mese per utente

Business: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Spike

G2 : 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

50. Workplace di Meta

tramite Workplace da Meta su G2

Progettato nello stile di Facebook (ora Meta), Workplace è un software di collaborazione in team facile da usare. Durante il test dello strumento, la funzionalità Live Video e Gruppi mi ha colpito particolarmente, poiché semplifica la condivisione delle informazioni e mantiene i dipendenti coinvolti.

Tuttavia, lo strumento chiuderà nel 2026, quindi ti consigliamo di esplorare altre opzioni.

Workplace by Meta: le migliori funzionalità/funzioni

Gestisci chat di gruppo di grandi dimensioni senza intoppi

Ricevi post e aggiornamenti personalizzati

Ricevi e mostra apprezzamento dai tuoi colleghi e viceversa

Connettiti tramite il sito web o l'app mobile

Limiti di Workplace by Meta

L'eccessiva attenzione agli elementi interattivi (mi piace, commenti, ecc.) distrae e riduce la produttività

Prezzi di Workplace by Meta

Workplace Core : 4 $ al mese per utente

Enterprise Live : 2 $ al mese per utente

Amministrazione e assistenza migliorate: 2 $ al mese per utente

Workplace by Meta valutazioni e recensioni

G2 : 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.300 recensioni)

Snellisci il tuo stack tecnologico e migliora la comunicazione del team con ClickUp

Gli strumenti di cui abbiamo parlato soddisfano diversi aspetti della comunicazione di team e aiutano ad affrontare i problemi che potresti incontrare con Slack. Alcuni offrono eccellenti funzionalità/funzioni di chiamata aziendale, altri sono ottimi per le videochiamate, altri ancora eccellono come app di chat, mentre altri combinano più canali in uno solo.

Ma per gestire il nostro team numeroso e i flussi di lavoro complessi, uno strumento di comunicazione semplice non sarebbe sufficiente. Abbiamo bisogno di uno strumento che ci spinga anche ad agire tempestivamente.

Passare continuamente da un'app all'altra e importare/esportare dati è dispendioso in termini di tempo e scomodo, oltre a ingombrare il nostro stack tecnologico. Pertanto, utilizzare due software separati per la comunicazione e la gestione del lavoro non è una soluzione praticabile per noi.

Con ClickUp, possiamo risolvere questo problema in modo efficace. Ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno per lavorare senza intoppi: canali di comunicazione sincroni e asincroni, strumenti di project management, strumenti di IA e molto altro ancora. Tutte queste parti mobili sono interconnesse, rendendo il lavoro un gioco da ragazzi!

Inizia oggi stesso con ClickUp!