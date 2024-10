Teams vs. Zoom: qual è il miglior strumento per le riunioni nel 2024?

La scelta della giusta piattaforma per le riunioni può fare la differenza in termini di produttività e collaborazione.

Microsoft Teams e Zoom sono stati in testa per un po' di tempo, ma quale si distingue veramente oggi?

Se siete alla ricerca di una collaborazione senza interruzioni o dell'esperienza video più fluida, vi aiutiamo a decidere!

Scopriamo come si posizionano queste piattaforme l'una rispetto all'altra.

**Che cos'è Microsoft Teams?

Microsoft Teams è una piattaforma di comunicazione che combina videoconferenze, chat e altri strumenti di produttività, creando uno spazio di condivisione per i team per collaborare in tempo reale.

Microsoft Teams si integra con altri strumenti di Microsoft Office 365, come SharePoint, per consentire l'accesso a tutto da un'unica piattaforma.

Funzionalità di Microsoft Teams

Ecco un'analisi più approfondita delle funzionalità/funzione chiave che rendono Microsoft Teams un potente strumento di comunicazione e collaborazione in qualsiasi luogo di lavoro moderno.

1. Sale riunioni intelligenti

L'app per videoconferenze di Microsoft Teams consente di creare sale riunioni virtuali per una collaborazione inclusiva e in tempo reale. Offre un'ottima qualità video con un'esperienza audio e video IA-powered, la registrazione della riunione e la soppressione del rumore per garantire che i partecipanti si sentano nello stesso spazio.

Consiglio per i professionisti: Partecipate per la prima volta a una riunione di Microsoft Teams? Assicuratevi di seguire le procedure corrette Il galateo di Microsoft Teams .

2. Sfondi virtuali

Microsoft Teams consente di scegliere sfondi che mostrano la propria personalità. È possibile selezionare vari filtri di sfondo, sfocare lo sfondo, scegliere immagini dalla libreria di Microsoft Teams o persino caricare una foto del luogo preferito del mondo e usarla come sfondo.

Via Teams di Microsoft

3. Webinar

A parte riunioni di progetto gli utenti possono ospitare webinar memorabili ed eventi dal vivo su Microsoft Teams. Grazie alle opzioni di registrazione di Teams, è possibile personalizzare la registrazione per ogni webinar. Inoltre, è possibile delegare il lavoro a un massimo di 10 co-organizzatori per contribuire all'impostazione del webinar.

via Microsoft Teams

4. Collaborazione

Microsoft Teams consente ai team di collaborare su file e chattare utilizzando canali privati e condivisi.

È possibile tradurre le chat in 35 lingue, usare lavagne online per fare brainstorming e condividere componenti del ciclo, tabelle, elenchi puntati o elementi d'azione nelle chat.

5. Telefono di Microsoft Teams

Con Microsoft Teams Phone, potete connettervi facilmente con il vostro team tramite chiamate o videochiamate, direttamente da una chat di Teams o componendo numeri di telefono, tutto all'interno della piattaforma. Chiamate singole o di gruppo, unire, trasferire, trascrivere e accedere anche alla segreteria telefonica: tutte opzioni facilmente disponibili su Teams.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/RE5chXP\_microsoft-teams-phone-1400x782.jpg Telefono di Microsoft Teams /$$$img/

via Microsoft Teams

Prezzi Microsoft Teams

Microsoft Teams offre piani aziendali e piani domestici. Ecco i dettagli:

Piani aziendali

I piani Business prevedono sottoscrizioni annuali e si rinnovano automaticamente ogni mese.

Microsoft Teams Essentials: 4 dollari al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic: $6 utente al mese

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 dollari per utente al mese

Piani Home

Free: $0

Microsoft 365 Personal: $6,99 al mese

Microsoft 365 Family: 9,99 dollari al mese

👉 Non siete fan di Microsoft Teams? Date un'occhiata a questi Le 8 migliori alternative a Microsoft Teams .

**Che cos'è Zoom?

Zoom è un'applicazione molto diffusa strumento per riunioni online che semplifica la comunicazione aiutandovi a impostare riunioni virtuali, chiamate audio, webinar e altro ancora. Offre anche soluzioni di collaborazione per migliorare il coordinamento tra team ibridi.

Funzioni di Zoom

Esploriamo le funzionalità/funzione che fanno di Zoom una piattaforma ideale per le riunioni virtuali:

1. Prenotazione dell'area di lavoro

Utilizzate la funzionalità di prenotazione dell'area di lavoro per prenotare la vostra postazione prima della riunione.

È possibile navigare facilmente nell'area di lavoro, effettuare il check-in, invitare e gestire gli ospiti attraverso la gestione dei visitatori e persino impostare un chiosco Zoom per accogliere gli ospiti con un receptionist virtuale.

Questa funzionalità/funzione vi permette di partecipare alle riunioni da un ambiente professionale, assicurandovi di mantenere un'adeguata Etichetta Zoom durante le chiamate.

via Zoom

2. Clip dello Zoom

Con Zoom Clip è possibile creare e condividere video di alta qualità, perfetti per quando si è troppo impegnati per le riunioni.

Catturate lo schermo o il video con Clip, rivedete e modificate le registrazioni e condividetele facilmente con il vostro team. Inoltre, è possibile monitorare le visualizzazioni dei video e gestire in modo efficace i contenuti nella libreria dei contenuti.

3. Lavagna online

Zoom offre lavagne online per chiarire le idee al team. È possibile fare brainstorming con note adesive, connettori intelligenti e strumenti di disegno.

È inoltre possibile classificare le note adesive, aggiungere commenti per il team e condividere le lavagne online.

_vi_a Zoom

4. Programmatore

Quando si hanno troppe riunioni in un giorno, Zoom Scheduler ottimizza gli appuntamenti. Pianifica automaticamente le riunioni, tenendo conto della vostra disponibilità, e invia notifiche di conferma e promemoria.

Con Zoom Scheduler, potete personalizzare i collegamenti agli appuntamenti e le pagine di pianificazione con i loghi del marchio e conoscere meglio i partecipanti aggiungendo campi personalizzati per raccogliere i dati dei partecipanti.

5. Segnaletica digitale

Questa funzionalità dell'area di lavoro di Zoom consente di migliorare la comunicazione e di coinvolgere efficacemente i membri del team. Durante una riunione, è possibile mostrare video, immagini, collegamenti o siti web sullo schermo di Zoom Rooms.

È inoltre possibile trasmettere le riunioni di tutta l'azienda, evidenziare eventi imminenti, inviare messaggi di avviso e visualizzare informazioni sulle aree di lavoro e le sale disponibili.

Prezzi Zoom

Basic: piano Free per un utente

Pro: $12,49/utente al mese

Business: $18,32/utente al mese

Business Plus: personalizzato

Enterprise: Personalizzato

Zoom Scheduler, Clip e Lavagne online sono componenti aggiuntivi rispettivamente a 5,99, 6,99 e 2,49 dollari al mese.

**Con molte funzionalità/funzione disponibili come componenti aggiuntivi, Zoom può essere costoso per le startup e le piccole aziende. Esplorate questi le 10 migliori alternative a Zoom .

Microsoft Teams vs. Zoom: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Microsoft Teams che Zoom sono ottimi strumenti per le videoconferenze. Semplificano la comunicazione e migliorano la collaborazione e il coinvolgimento dei dipendenti.

Se state cercando di fare una scelta per voi o per la vostra organizzazione, ecco un confronto testa a testa delle loro funzionalità/funzione chiave. Se siete alla ricerca di solide capacità di videoconferenza, di strumenti di collaborazione integrati o di interfacce di facile utilizzo, questo confronto vi fornirà indicazioni preziose per orientare la vostra decisione.

1. Riunioni esterne (con utenti ospiti)

Da fare riunioni frequenti con ospiti esterni?

Con Zoom, chiunque può facilmente partecipare alle riunioni da qualsiasi luogo utilizzando un collegato senza la necessità di creare un account Zoom. Tutti i partecipanti alle riunioni Zoom possono accedere a funzionalità/funzione come la chat Zoom integrata, sfondi virtuali, creazione di riunioni, condivisione dello schermo e altro ancora.

Grazie alle conferenze audio e video, Microsoft Teams è anche un ottimo strumento per le riunioni interne. È possibile pianificare le riunioni, inviare inviti e riunione programmi e chattare con i partecipanti durante le riunioni. Tuttavia, lo strumento limita l'accesso a funzionalità/funzione come la condivisione di file nelle chat, la creazione di gruppi, l'aggiunta di app e così via, per gli utenti esterni.

Vincitore: Zoom meeting, per la sua funzionalità/funzione di accessibilità senza limitazioni per gli utenti ospiti, elimina questo problema. A differenza di Teams di Microsoft, che richiede un account email di Outlook, è possibile partecipare a Zoom utilizzando qualsiasi ID email.

2. Collaborazione

Microsoft Teams offre funzionalità di collaborazione più avanzate rispetto a Zoom.

Sebbene Zoom offra lavagne, chattare e note dal vivo, le loro funzioni sono di base. Inoltre, funzionalità come le lavagne sono disponibili come strumenti aggiuntivi a pagamento.

Microsoft Teams, invece, offre lavagne integrate per gli utenti di Microsoft 365. Inoltre, la sua funzionalità/funzione di chattare ha più funzioni di quella di Zoom. Per istanza, è possibile inviare ai colleghi adesivi personalizzati in base ai progetti. Tuttavia, in Zoom è possibile inviare solo emoji e accedere alla funzionalità/funzione avatar.

Inoltre, Microsoft Teams consente di collaborare senza problemi con altre app Microsoft come Word, PowerPoint ed Excel Live. È possibile utilizzare questi strumenti durante le chiamate e aggiornarli in tempo reale.

Da fare: Zoom offre la possibilità di lavorare su documenti dal vivo, ma l'integrazione non è così perfetta come quella di Teams.

Vincitore: Microsoft Teams è il chiaro vincitore, in quanto offre un'esperienza di collaborazione più snella.

3. Aree di lavoro

È possibile prenotare un'area di lavoro, utilizzare layout video inclusivi, regolare la soppressione del rumore, acquisire contenuti, attivare il monitoraggio attivo degli oratori, i flussi video e il riconoscimento delle persone.

Per quanto riguarda la scalabilità, Microsoft Teams Rooms si integra in diversi spazi per riunioni. In dipendenza del numero di persone, è possibile scegliere tra spazi piccoli, medi e grandi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Teams\_Rooms\_Medium\_3840x2160.png Area di lavoro tramite Microsoft Teams Teams Vs. Zoom /$$$img/

via Microsoft Teams D'altra parte, l'area di lavoro Zoom eccelle con funzionalità/funzione quali digital signage, display di pianificazione, chioschi e gestione dei visitatori.

Vincitore: È un pareggio. Sia Teams che Zoom offrono funzionalità avanzate per le sale riunioni.

4. Funzionalità/funzione IA

Microsoft Copilot in Microsoft Teams fornisce approfondimenti sulle chat delle riunioni. Aiuta l'utente a riepilogare/riassumere i verbali delle riunioni e fare un riassunto delle chiamate vocali.

Con il riquadro di composizione delle chat di Copilot, è possibile prompt l'IA per generare i messaggi senza sforzo. Tuttavia, è importante notare che Microsoft Copilot è disponibile come componente aggiuntivo.

_vi_a Microsoft Teams D'altra parte, Zoom's IA Companion è integrato. Viene fornito senza alcun costo aggiuntivo.

È possibile chiedere all'IA informazioni sulle sezioni mancanti delle riunioni, generare riepiloghi/riassunti e condividerli con gli invitati. Zoom offre anche sottotitoli dal vivo in più lingue.

via Zoom Vincitore: Zoom. Sebbene Microsoft Copilot sia alla pari con Zoom per quanto riguarda le funzionalità/funzione, è disponibile solo a un costo aggiuntivo di 30 dollari al mese per utente.

Microsoft Teams vs. Zoom: un grafico a confronto

Funzione Microsoft Teams Zoom Capacità della riunione Fino a 1.000 partecipanti (fino a 19.000 in sola visualizzazione) Durata della riunione Fino a 60 minuti sul piano Free; 24 ore sui piani a pagamento Fino a 40 minuti sul piano Free; 30 ore sui piani a pagamento Sistemi di chattare Chat individuali, di gruppo, di canale e di riunione Messaggi di gruppo e privati durante le riunioni Facilità d'uso App necessaria per l'accesso da dispositivi mobili Facile accesso da qualsiasi dispositivo, anche senza account Qualità dei video Fino a 1080p HD Fino a 1080p HD Fino a 1080p HD Larghezza di banda consigliata 1,2-1,8 Mbps per HD 1,2-1,5 Mbps per HD Interfaccia utente Completa ma complessa, integrata con gli strumenti di Microsoft Office Semplice, intuitiva, user-friendly Integrazioni Strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, strumenti di Google Oltre 1000 integrazioni tra cui Smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, Dropbox, Slack Sicurezza Autenticazione a due fattori, crittografia dei dati, protezione avanzata contro le minacce Crittografia end-to-end per tutti i piani Prezzi Da $4 a $12,50 al mese per utente (fatturati annualmente) Da $12,49 a $18,32 al mese per utente (fatturati annualmente)

Microsoft Teams vs. Zoom su Reddit

Abbiamo esaminato i thread su Reddit di Microsoft Teams e Zoom per scoprire cosa pensano gli utenti di questi strumenti di videoconferenza.

Molti preferiscono l'app Teams per le sue funzionalità/funzione avanzate:

Teams è più profondamente integrato nell'ecosistema MS Office e fornisce canali Teams più ricchi e capacità di chattare (ad esempio, PowerPoint Live è una funzionalità/funzione unica su Teams). Copilot per Teams è fantastico se il team che si occupa della conformità consente di registrare la riunione o di ottenere la trascrizione. Anche il pacchetto Teams in M365 rappresenta un valore commerciale chiave.

Molti altri utenti preferiscono Zoom a Teams per la facilità d'uso e l'attenzione alle videoconferenze.

Ritengo che Zoom sia una soluzione di videoconferenza pura più bella. Il client è leggero e affidabile. I layout video sono buoni. Il ritmo dell'innovazione (ad esempio, con Neat for Rooms) è più veloce di Teams. È semplicemente una buona esperienza.

La maggior parte degli utenti concorda sul fatto che Microsoft Teams è destinato a chi utilizza Microsoft Office 365 e cerca uno strumento di collaborazione e videoconferenza.

D'altra parte, Zoom è per coloro che hanno riunioni frequenti con ospiti esterni e sono alla ricerca di uno strumento di videoconferenza semplice.

Bonus: Volete migliorare la collaborazione del vostro team? Date un'occhiata al nostro 10 strategie di comunicazione del team per una collaborazione efficace e usufruire dei segreti per un lavoro di squadra senza interruzioni

Meet ClickUp-La migliore alternativa a Teams rispetto a Zoom

Microsoft Teams e Zoom sono le opzioni migliori finché non si incontra ClickUp!

Pensate a uno strumento che sia un pacchetto all-in-one. Vi permette di gestire progetti, collaborare in tempo reale, monitorare lo stato di avanzamento, generare riepiloghi di riunioni, creare elenchi di cose da fare e molto altro ancora, tutto da un'unica piattaforma. Questo è ClickUp!

ClickUp Meetings: Organizza le riunioni e risparmia tempo con una comunicazione continua

Con Riunioni ClickUp gestite le vostre riunioni senza problemi. Prendete note, impostate programmi e elementi d'azione, documentate i verbali delle riunioni e altro ancora. Organizzate le note delle riunioni, modificatele ed evidenziate le cose importanti grazie a funzionalità di modifica estremamente ricche.

Assegnate commenti ai membri del team responsabili della chiusura dell'attività e pianificate le riunioni con liste di controllo per segnare le attività già terminate.

Utilizzate le attività ricorrenti per gli elementi ripetitivi del Programma, in modo da non doverli creare ogni volta che c'è una riunione.

riassumere le note di una riunione con ClickUp Meetings

Suggerimento professionale: Utilizzare Il modello di gestione delle conferenze di ClickUp per pianificare, monitorare e gestire con facilità le riunioni.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Clip - Risparmia tempo per le riunioni con la videocomunicazione asincrona

ClickUp Clip è un'alternativa alla tradizionale software di registrazione dello schermo .

Con ClickUp Clip , consente di evitare lunghe riunioni di 30 minuti condividendo le registrazioni video con il team, catturando le schermate e articolando le idee in modo più efficace.

Create automaticamente le trascrizioni di Clip con ClickUp Brain, lo strumento di IA integrato in ClickUp, in modo che il vostro team possa analizzare i punti salienti e saltare a diversi momenti.

Inoltre, il team può commentare i Clip per chiarire i dubbi. Possono anche incorporare i Clip nelle attività per trasformare le idee in elementi d'azione.

condividere le registrazioni dello schermo con il team utilizzando ClickUp Clips

Lettura consigliata: 14 migliori strumenti di registrazione dello schermo Free (senza filigrana)

ClickUp's One Up #2: Lavagne online di ClickUp - Brainstorming con collaborazione visiva

Con Lavagne online ClickUp collaborare con il proprio team in tempo reale. Potete seguire da vicino le attività di tutti, aggiungere note, taggare i membri, mappare le strategie e visualizzare i flussi di lavoro.

Eseguite le idee creando attività direttamente dalla Lavagna online. Aggiungete più contesto alle attività aggiungendo collegamenti, descrizioni, sottoattività, documenti e altro ancora.

brainstorming con il team con ClickUp Whiteboard

ClickUp One Up #3: ClickUp Brain-Automazione delle note delle riunioni

Con ClickUp Brain è possibile automatizzare le note delle riunioni e creare trascrizioni per i video. È inoltre possibile richiedere a ClickUp Brain gli aggiornamenti delle riunioni e le parti mancanti di una riunione.

È possibile creare rapidamente un verbale di riunione in pochi secondi e condividerlo con gli invitati, assicurando che coloro che non hanno potuto partecipare rimangano informati e aggiornati.

generare riepiloghi/riassunti delle riunioni con ClickUp Brain

Lettura consigliata: i 10 migliori strumenti di IA per prendere nota delle riunioni nel 2024 Oltre alle funzionalità/funzione sopra elencate, ClickUp Chattare ottimizza la comunicazione del team. Offre canali di chattare in tempo reale con il team, aggiungere persone con @ menzioni e assegnare commenti per mantenere le cose da fare. Tutti i lavori di collaborazione possono risiedere all'interno di ClickUp Chat.

È anche possibile incorporare nei messaggi video, collegamenti, pagine web, fogli di calcolo e altro ancora per condividerli con il gruppo. Inoltre, è possibile formattare i messaggi utilizzando elenchi puntati, banner, blocchi di codice e altro ancora.

comunicare in tempo reale con ClickUp Chat

La funzionalità/funzione SyncUp di ClickUp consente di effettuare rapide videochiamate. È possibile condurre riunioni individuali e di gruppo direttamente dalle conversazioni. Questa funzionalità/funzione di riunione video vi offre uno spazio dedicato per discutere del lavoro con il vostro team utilizzando la condivisione dello schermo, le reazioni, gli sfondi virtuali e altro ancora.

Modello ClickUp Meetings: Semplificare l'organizzazione delle riunioni

Se state organizzando una riunione, il modello di Modello per le riunioni ClickUp vi aiuta a gestire programma, verbali, note e follow-up in un unico luogo, rendendo il processo più rapido ed efficiente.

Scaricate questo modello

Questo modello di facile utilizzo è dotato di visualizzazioni e stati personalizzati, che lo rendono adatto a tutte le vostre riunioni.

Se state organizzando una conferenza su una qualsiasi delle piattaforme descritte sopra, prendete in considerazione la possibilità di scaricare Gestione delle conferenze di ClickUp modello. Il modello è la base perfetta per dirigere i processi di gestione degli eventi e impostare tutte le attività necessarie per pianificare, organizzare e gestire una conferenza.

Integrazione di ClickUp con Zoom e Microsoft Teams: Semplificate le vostre riunioni

Infine, ClickUp è in grado di integrare perfettamente si integra con Zoom consentendo di avviare le riunioni di Zoom direttamente da ClickUp con il comando slash /zoom. È possibile partecipare alle riunioni dai Commenti di ClickUp e ClickUp aggiorna automaticamente le attività con i dettagli essenziali delle riunioni e le registrazioni, rendendo il flusso di lavoro più rapido ed efficiente.

partecipare alle riunioni di Zoom dai commenti di ClickUp

È possibile anche integrare Teams con il vostro ClickUp Area di lavoro. Gli utenti di Teams possono sfruttare questa integrazione per mantenere le conversazioni nel contesto, monitorare le attività senza sforzo e mantenere i team impegnati su tutte le piattaforme.

Fai contare ogni riunione con ClickUp

Se volete un unico strumento per le videoconferenze e la collaborazione, ClickUp è quello che fa per voi.

ClickUp è uno strumento di produttività e collaborazione all-in-one che sostituisce tutte le altre app di produttività. Vi aiuta a pianificare e gestire riunioni orientate ai risultati, collaborative e perfettamente integrate nel vostro flusso di lavoro.

Poiché ClickUp riunisce tutto sotto un unico tetto, non è necessario passare da un'app all'altra. Volete saperne di più? Prova gratis ClickUp .