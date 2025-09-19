Modelli di marketing gratis di Asana per gestire le campagne

🔍 Lo sapevi? Il 66% dei professionisti del marketing non è sicuro di riuscire a raggiungere gli obiettivi di fatturato.

Questi modelli pronti all'uso ti consentono di pianificare campagne, gestire attività, risparmiare tempo e rimanere allineato dall'inizio alla fine. Con un buon modello di marketing, tutti sanno cosa fare, entro quando e come. Ciò garantisce concentrazione, coerenza e chiarezza in ogni campagna, fattori fondamentali per aumentare i ricavi.

Scopriamo i migliori modelli di marketing di Asana per allineare il tuo team e farlo muovere nella stessa direzione. E se stai cercando qualcosa di ancora più intuitivo, più connesso e più facile da monitorare a lungo termine, abbiamo modelli alternativi più intelligenti di ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo.

*panoramica dei modelli di marketing di Asana

cosa rende efficace un modello di marketing Asana?*

Ecco cosa dovresti cercare quando scegli un modello di marketing Asana:

obiettivi della campagna e KPI*: scegli un modello con sezioni chiare per definire gli obiettivi e gli indicatori di performance della campagna. In questo modo il team sarà allineato e concentrato sui risultati che contano

Chiarezza del flusso di lavoro : cerca modelli che suddividano tutto il lavoro in piccoli elementi concreti. Ciò semplifica l'esecuzione ed evita confusione

Completezza : un modello di marketing dovrebbe aiutarti a organizzare tutti i dettagli chiave, come le date di scadenza delle campagne, gli assegnatari, il tipo di progetto e altro ancora. Migliora la responsabilità e garantisce un progresso senza intoppi

Allineamento degli obiettivi : scegli modelli personalizzabili che si adattano a email, social media, blog e altro ancora, garantendo un processo di pianificazione più fluido su tutti i formati

dati visivi*: cerca modelli con tabelloni, linee temporali e calendari per visualizzare i dati a colpo d'occhio. Questi aiutano i team a vedere rapidamente lo stato e a fare un piano migliore

I migliori modelli Asana per il marketing

Se passi decine di ore a impostare ogni nuova campagna da zero, abbiamo i modelli di marketing Asana giusti per aiutarti. Utilizza questi modelli per ridurre i tempi di configurazione e rendere ogni campagna la migliore che tu abbia mai realizzato!

1. Modello di piano di progetto di marketing

tramite Asana

Gestire un progetto di marketing multicanale diventa semplice con il modello di piano di progetto di marketing di Asana. Ti aiuta a definire gli obiettivi di marketing chiave, delineare il piano per raggiungerli e monitorare i dati essenziali durante tutto il progetto.

La dashboard offre un riepilogo visivo delle attività (quelle in scadenza, non assegnate, in corso e completate) per controllarne i dettagli a colpo d'occhio.

Ecco perché ti piacerà:

Collega obiettivi, risorse e attività cardine al tuo piano in modo che la tua campagna rimanga in linea con gli obiettivi di marketing generali

Crea un flusso di lavoro personalizzato per il tuo team per garantire che il piano proceda nella giusta direzione

Comunica con i membri del team all'interno del modello utilizzando i messaggi per migliorare la collaborazione

🔑 Ideale per: team di marketing, responsabili di progetto e manager creativi alla ricerca di un framework di base per ospitare progetti di marketing

2. Modello di gestione delle campagne di marketing

tramite Asana

Il modello di gestione delle campagne di marketing di Asana fornisce supporto al lavoro interfunzionale necessario per portare le campagne dall'ideazione al lancio. Con tutto il tuo lavoro in un unico posto, aiuta a semplificare i flussi di lavoro, riduce i ritardi nei passaggi di consegne e garantisce l'efficienza di ogni fase del processo della campagna.

Ecco perché ti piacerà:

Ottieni una visione d'insieme di tutte le tue attività di marketing in un unico posto. Scegli tra una visualizzazione a elenco, tabellone, timeline, calendario e flusso di lavoro

Identifica le dipendenze delle attività per creare un flusso di processo efficiente

Modifica e aggiorna facilmente la tua strategia man mano che la campagna sta procedendo

🔑 Ideale per: team di marketing, project manager e team interfunzionali che desiderano gestire campagne di marketing end-to-end

3. Modello per richieste creative

tramite Asana

Dalle fasi iniziali ai risultati finali, il modello di richiesta creativa di Asana mantiene il tuo processo di produzione organizzato ed efficiente. Ti aiuta a gestire tutte le richieste creative in arrivo in un unico posto per tenere sotto controllo le priorità e capire su cosa sta lavorando il tuo team in un dato momento.

Ecco perché ti piacerà:

Raccogli dati completi sul progetto creativo attraverso un modulo strutturato

Imposta dei trigger per automatizzare lo spostamento delle attività e mantenere un flusso regolare

Fai il monitoraggio delle approvazioni insieme al lavoro creativo e alle risorse per una migliore visibilità

🔑 Ideale per: team creativi, coordinatori di progetto e reparti marketing alla ricerca di un modello strutturato per gestire più richieste di contenuto e progettazione

4. Modello di calendario dei social media

tramite Asana

Tenere traccia dei contenuti social della tua azienda ti sembra una sfida? Dalla gestione delle piattaforme alla programmazione dei post, ci sono molti aspetti da coordinare. Il modello di calendario social di Asana ti aiuta a organizzare e mantenere la coerenza.

Questo modello ti aiuta a pianificare e gestire i contenuti per canale, campagna e altro ancora. La parte migliore? Le sue sequenze chiare e i flussi di approvazione aiutano a mantenere una presenza social raffinata e coinvolgente.

Ecco perché ti piacerà:

Includi il formato dei contenuti e il canale social media per una migliore organizzazione

Monitora le attività nelle diverse fasi, dall'ideazione alla pubblicazione

Aggiungi un riepilogo/riassunto del progetto e i dettagli correlati per fornire una panoramica completa

🔑 Ideale per: Social media manager, team di contenuto e professionisti del marketing che desiderano creare e gestire post su più piattaforme

5. Modello di lancio del marketing di prodotto

tramite Asana

Mantieni chiari i dettagli del lancio e allinea i team interfunzionali con il modello di lancio del marketing di prodotto di Asana. Con l'avvicinarsi del lancio, definisci chiaramente chi è responsabile di cosa e quando, mantenendo la sincronizzazione di tutti gli stakeholder.

Questo modello ti aiuta a pianificare, a monitorare e a gestire ogni aspetto del tuo lancio come un professionista, così non dovrai mai posticipare le scadenze per realizzare un lancio di successo.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza i contenuti social per la campagna di marketing del prodotto in vista del lancio

Classifica le attività di lancio in base alla fase di creazione su piattaforme come i social media e la pubblicità a pagamento

Imposta regole e moduli per ogni attività, come moduli per materiali di riferimento e regole per i testi dei social media

🔑 Ideale per: Responsabili marketing di prodotto, team di lancio e responsabili marketing che desiderano promuovere lanci di prodotto coordinati e puntuali

6. Modello di piano di marketing per eventi

tramite Asana

I piani di promozione degli eventi sono complessi, ma gestirli non deve esserlo per forza. Il modello di piano di marketing per eventi di Asana ti aiuta a organizzare l'intera strategia di marketing degli eventi in un unico posto.

Ti aiuta ad aumentare la partecipazione e il coinvolgimento con un piano per le promozioni, agendo rapidamente sui feedback e rendendo le approvazioni semplici e trasparenti.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi le attività in attività di piano, promozione, attività durante l'evento e attività post-evento

Fai il monitoraggio del budget per ogni attività per rimanere sul traguardo

Fornisci feedback utili su risorse come file immagine e documenti

🔑 Ideale per: Addetti al marketing degli eventi, team di brand e coordinatori che desiderano gestire le promozioni degli eventi end-to-end

7. Modello di calendario editoriale

tramite Asana

Tra il brainstorming delle idee per i contenuti, la produzione di risorse per vari canali e il coordinamento tra i team, la tua campagna ha bisogno di un hub intelligente per gestire tutto. Il modello di calendario editoriale di Asana semplifica l'organizzazione di ogni passaggio, dall'ideazione alla pubblicazione.

Inoltre, questo modello ti aiuta a monitorare i progressi dei contenuti, la piattaforma, il tipo e lo stato di approvazione in un unico posto, senza il caos di dover destreggiarsi tra più fogli di calcolo.

Ecco perché ti piacerà:

Semplifica la collaborazione interfunzionale riunendo i team dei social media, delle pubbliche relazioni e del marketing

Organizza tutte le tue risorse utilizzando strumenti integrati come Google e Dropbox

Monitora le nuove idee di contenuto e resta al passo con il tuo programma di pubblicazione

🔑 Ideale per: strateghi dei contenuti, team editoriali e professionisti del marketing che gestiscono pipeline di contenuto su più canali

8. Modello per la pianificazione di eventi

tramite Asana

Per mantenere i tuoi sforzi di marketing per eventi sulla strada giusta, hai bisogno di un piano chiaro che riunisca tutte le attività e i dettagli in un unico posto, dal budget e dai contratti con i fornitori alle dipendenze delle attività e alle cose da fare il giorno stesso. Il modello di pianificazione degli eventi di Asana ti aiuta a organizzare l'intera strategia della campagna per eventi, a rimanere concentrato sugli obiettivi della campagna e a lavorare meglio insieme come team.

Ti consente di monitorare il tuo piano di eventi e comunicare con tutte le persone coinvolte. Approfitta delle funzionalità integrate come timeline visive, attività cardine, aggiornamenti di stato e monitoraggio di fornitori/ospiti, il tutto potenziato dall'integrazione con strumenti come Gmail, Slack e Outlook.

Ecco perché ti piacerà:

Attiva l'automazione dei calcoli del budget per rimanere entro i limiti previsti

Coinvolgi i membri del team e le parti interessate per una maggiore visibilità e responsabilità

Assegna attività e imposta scadenze all'interno di ciascuna sezione per mappare la tua strategia dall'inizio alla fine

🔑 Ideale per: Responsabili marketing, team e agenzie per creare piani di marketing chiari e orientati agli obiettivi

9. Modello di piano di progetto di design

tramite Asana

Il modello di piano di progetto di design di Asana rende la project management creativa semplice ed efficiente. Suddivide il lavoro in sezioni chiare e attività essenziali con date di scadenza, in modo che tutti sappiano cosa deve essere fatto e quando.

Progettato specificamente per i team di progettazione web, grafica e di prodotto, questo modello ti consente di lanciare ogni campagna con chiarezza e coerenza, stabilendo flussi di lavoro ripetibili. Le attività sono organizzate in base alla priorità e alla fase, aiutando il tuo team a rimanere allineato dall'inizio alla fine.

Ecco perché ti piacerà:

Valuta lo stato con un piano per le attività cardine e i passaggi successivi

Includi riferimenti relativi al testo e al design delle immagini per editor e scrittori

Aggiungi grafici visivi per visualizzare il carico di lavoro, le priorità e i dettagli chiave a colpo d'occhio

🔑 Ideale per: Designer, responsabili creativi e team di contenuto per gestire progetti di marketing strutturati e creativi

10. Modello di carta del progetto

tramite Asana

Hai ideato un'ottima iniziativa di marketing, ma come trasformarla in azione? È qui che entra in gioco il modello di carta di progetto di Asana. Ti aiuta a delineare i dettagli chiave della campagna, come obiettivi, ambito, tempistiche e risorse, in modo che le parti interessate possano comprendere rapidamente il piano. Ti aiuta anche a calcolare automaticamente i costi del progetto per mantenere trasparente il budget della campagna.

Ecco perché ti piacerà:

Raccogli feedback in tempo reale dagli stakeholder attraverso i commenti

Monitora le parti dello statuto che sono state approvate e sono pronte per essere portate avanti

Aggiungi documenti, immagini o video per fornire un contesto completo per ogni attività

🔑 Ideale per: team di marketing, responsabili di progetto e stakeholder che desiderano gettare basi solide per nuove iniziative di marketing.

Limite di Asana

Sebbene i modelli di marketing di Asana consentano di allineare il lavoro richiesto, il team e gli obiettivi, potrebbero non essere adatti a tutti i team. Ecco alcune delle principali limitazioni dei modelli di marketing di Asana:

limite della varietà e della funzione dei modelli*: la libreria di modelli per i progetti di marketing è essenziale e scarsa, e offre solo pochi punti di partenza. Per i liberi professionisti o i piccoli team che utilizzano il piano Free, molti modelli non usufruiscono della loro funzione completa a meno che non si passi a un piano a pagamento

Interfaccia complessa : Asana risulta intuitiva per gli utenti esperti, ma i principianti potrebbero avere difficoltà con gli elenchi, le bacheche Kanban o i grafici Gantt. Senza una guida chiara, i team potrebbero non sapere da dove iniziare o cosa utilizzare

limiti dei modelli di attività*: sei limitato a 10 modelli di attività per progetto, una restrizione che frustra i team che necessitano di risultati o procedure operative standard diversi

Nessuna condivisione delle attività : le attività in Asana possono essere assegnate a una sola persona. Ciò determina un limite alla flessibilità quando sono necessarie collaborazioni o backup

attività duplicate*: se un'attività coinvolge più persone, gli utenti devono creare attività separate per ciascuna di esse. Ciò rende confusa la visualizzazione del progetto e rende più difficile il monitoraggio dello stato di avanzamento

condivisione limitata*: i modelli di attività non sono facilmente condivisibili, spostabili o utilizzabili a livello globale, il che ne ostacola l'efficienza

Modelli Asana alternativi

Sebbene i modelli di marketing di Asana possano essere un utile punto di partenza, spesso incontrano ostacoli quando i team hanno bisogno di qualcosa di più di semplici elenchi di attività, che si tratti di scalare campagne su più stakeholder, di monitorare i budget o di automatizzare flussi di lavoro ripetitivi.

È qui che ClickUp fa il passaggio. Come app completa per il lavoro, ClickUp va oltre le funzionalità di base con modelli completamente personalizzabili, potenziale di automazione illimitato e strumenti integrati per la definizione del budget, la collaborazione e la reportistica, in modo che le tue campagne vengano realizzate in tempo e su larga scala.

Ecco i migliori modelli di marketing di ClickUp:

1. Modello di piano di marketing ClickUp

Definisci gli obiettivi di marketing, organizza un piano d'azione e monitora le metriche con il modello di piano di marketing di ClickUp

Un piano di marketing ben strutturato indirizza i tuoi sforzi nella giusta direzione e il modello di piano di marketing di ClickUp ti offre la struttura necessaria per mantenere allineati obiettivi e attività.

Il modello ti guida con una chiara roadmap di marketing che delinea i risultati chiave e ti aiuta a costruire un piano d'azione chiaro per raggiungerli. I risultati sono organizzati in base alla priorità e all'impatto, così saprai esattamente su cosa concentrarti per primo. Inoltre, gli indicatori di lavoro richiesto e stato integrati rendono il monitoraggio semplicissimo.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un profilo del tuo pubblico per orientare la tua strategia di marketing

Contrassegna i tipi di attività e i livelli di impatto per ciascun elemento

Imposta e modifica le tempistiche con le date di scadenza per ogni obiettivo e risultato

🔑 Ideale per: Project manager, team di marketing e liberi professionisti alla ricerca di un modello per creare un piano di marketing dettagliato

Ecco cosa dice Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager presso Lulu Press, sull'utilizzo di ClickUp:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo il fatto che ci aiuti a rimanere in connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

2. Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp

Crea campagne coinvolgenti e monitora i risultati con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Ottieni il mix perfetto di organizzazione e collaborazione con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp. Ti aiuta a gestire diversi aspetti della campagna da un unico posto.

Il modello include strumenti di monitoraggio personalizzati in base alle esigenze della campagna, come strumenti di monitoraggio del budget e dei social media, per aiutarti a organizzare in modo efficace le metriche chiave. Inoltre, la scheda dei riferimenti memorizza documenti importanti come i profili del pubblico, le linee guida del marchio e i dettagli del prodotto per un facile accesso.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi dettagli sulla fase della campagna, il tipo di risultato atteso e il canale di marketing utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Crea una roadmap chiara su tutti i canali per costruire solide connessioni con il pubblico

Fissa obiettivi realizzabili e misurabili, quindi suddividili in attività di ClickUp gestibili

🔑 Ideale per: team di marketing, responsabili delle campagne e agenzie alla ricerca di una struttura organizzata per gestire le campagne di marketing

3. Modello di piano di campagna ClickUp

Pianifica, monitora e ottimizza le tue campagne di marketing con il modello di piano di campagna ClickUp

Il modello di piano di campagna ClickUp semplifica la pianificazione, l'organizzazione e il monitoraggio delle campagne di marketing. Include campi dedicati per registrare il responsabile della campagna, il team, il budget, lo stato e altro ancora, rendendo il tuo piano completo e facile da gestire.

Questo modello ti consente di classificare le attività in base al tipo di campagna (prodotto, social media, annunci a pagamento o consapevolezza del marchio), in modo da poter adattare ogni processo del tuo piano di marketing ai tuoi obiettivi. Inoltre, le liste di controllo e le attività secondarie aiutano a semplificare ogni passaggio dell'esecuzione.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna un budget a ciascun piano e attività e monitoralo per tutta la durata della campagna

Definisci le relazioni tra le attività di marketing utilizzando le dipendenze delle attività di ClickUp

Incorpora link dal tuo spazio di lavoro per aggiungere risorse o asset alla campagna

🔑 Ideale per: Responsabili marketing, capi progetto e team che desiderano organizzare campagne di marketing strutturate e orientate agli obiettivi

➡ Per saperne di più: Strumenti di IA per i social media dedicati ai professionisti del marketing

4. Modello di piano dei contenuti social media ClickUp

Mantieni un flusso costante di contenuti accattivanti sui social media con il modello di piano dei contenuti social media di ClickUp

Desideri un modo semplificato per pianificare i contenuti dei social media? Prova il modello di piano dei contenuti dei social media di ClickUp per garantire la coerenza su tutte le piattaforme. Riunisce tutto ciò che serve per creare un piano dei contenuti chiaro e con scadenze precise, sufficientemente strutturato da riempire il tuo calendario ma anche abbastanza flessibile da lasciare spazio a tendenze spontanee.

Il modello include sezioni che descrivono in dettaglio il brief dei contenuti, il copywriter, il designer e la piattaforma di social media. Gli indicatori di stato mostrano quanto del piano è stato completato, consentendo al tuo team di rimanere in linea con gli obiettivi.

Ecco perché ti piacerà:

Elenco tutti i passaggi rilevanti per organizzare il piano del contenuto come attività secondarie per un facile monitoraggio

Includi didascalie e link al contenuto in ogni voce

Contrassegna le dipendenze e allega gli allegati pertinenti per garantire un piano di contenuto coerente

🔑 Ideale per: Social media manager, team di contenuto e agenzie che desiderano creare un calendario social coerente e organizzato

💡 Suggerimento da esperto: Non riesci a capire come migliorare il tuo piano di contenuto sui social media per ottenere conversioni migliori? Chiedi a ClickUp Brain, il tuo assistente AI intelligente e sensibile al contesto, di darti suggerimenti e ottenere informazioni utili.

5. Modello di piano d'azione di marketing ClickUp

Delinea una strategia completa per promuovere i tuoi prodotti e servizi con il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp

Imposta un piano di marketing SMART con il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp. Riunisce tutti gli elementi chiave di un piano d'azione di marketing in un unico posto per una maggiore concentrazione ed efficacia.

Questo modello ti aiuta a organizzare le preferenze dei clienti attraverso sondaggi e analisi per completare un profilo del cliente. Grazie a dettagli strutturati, ti aiuta anche a verificare i lavori richiesti passati e presenti per perfezionare le strategie future.

Ecco perché ti piacerà:

Confronta le prestazioni effettive con gli obiettivi stabiliti in ClickUp per orientare il tuo futuro lavoro richiesto nel marketing

Crea una lista di controllo con obiettivi SMART e segna come completata man mano che li raggiungi

Imposta i KPI di marketing per il piano d'azione per rendere il monitoraggio senza soluzione di continuità

🔑 Ideale per: strateghi di marketing, team leader e titolari alla ricerca di un piano d'azione mirato e orientato al risultato

6. Modello ClickUp per team di marketing

Visualizza il processo di marketing completo con il modello ClickUp Marketing Teams

Il modello ClickUp Marketing Teams organizza le tue attività di team building con cartelle dedicate per l'onboarding interno, lo sviluppo della carriera, i piani di marketing e altro ancora. Ti offre inoltre la possibilità di visualizzare chiaramente le campagne nelle varie fasi, allineate ai KPI utilizzando i campi personalizzati.

Hai bisogno di prospettive diverse per il tuo lavoro? Passa tra sei visualizzazioni integrate, tra cui un organigramma, verbali di riunioni, wiki di marketing e persino un dashboard di benvenuto, per soddisfare le esigenze del tuo team in ogni fase.

Inoltre, grazie alle funzionalità integrate di tagging, attività secondaria annidata, monitoraggio del tempo e gestione diretta delle e-mail, ClickUp for Marketing Teams aiuta il tuo team a collaborare e a rimanere in linea con gli obiettivi di marketing.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci un processo di progettazione creativa e archivia le risorse in un'unica posizione centrale

Crea un organigramma per stabilire la gerarchia del team

Crea un modulo di richiesta di marketing per allineare le risorse agli obiettivi del progetto

🔑 Ideale per: Responsabili marketing, team leader e coordinatori delle risorse umane per organizzare in modo efficiente le operazioni di marketing e la struttura del team.

7. Modello dei processi del team di marketing ClickUp

Documenta i processi della tua campagna per poterli consultare facilmente con il modello ClickUp Marketing Team Processes Template

Il modello ClickUp Marketing Team Processes ti aiuta a semplificare il flusso di lavoro con guide chiare e passo-passo per le attività ricorrenti. Assicura che il tuo team segua procedure coerenti, in modo che ogni campagna soddisfi i tuoi standard.

Il modello organizza tutto, dall'avvio della campagna al monitoraggio dei KPI. La parte migliore? Le lavagne online ClickUp integrate offrono lo spazio di lavoro perfetto per il brainstorming creativo di cui i team di marketing hanno bisogno per prosperare.

Ecco perché ti piacerà:

Crea pagine nidificate in ClickUp Doc per organizzare le campagne e classificare i processi

Collega attività e documenti collegati per mantenere il contesto

Converti i passaggi del processo in attività e liste di controllo concrete per una facile esecuzione e monitoraggio

🔑 Ideale per: team di marketing, responsabili di progetto e responsabili operativi che desiderano standardizzare i flussi di lavoro e mantenere la qualità delle campagne

8. Modello di piano di marketing strategico ClickUp

Crea un piano di marketing completo e effettua il monitoraggio dell'esito positivo con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Il modello di piano di marketing strategico di ClickUp semplifica l'organizzazione delle campagne e delle risorse di marketing. Ti aiuta a monitorare i risultati chiave per trimestre per perfezionare la tua strategia durante tutto l'anno.

La scheda dei progressi mostra le attività in base alla loro fase di completamento. La vista Sequenza ti consente di impostare scadenze chiare per ogni OKR e monitorare chiaramente i progressi.

Ecco perché ti piacerà:

Piano le attività in base agli OKR e includi campi personalizzati come canali, budget e spesa per mantenere la visibilità

Classifica gli OKR in base allo stato, ad esempio a rischio, raggiunti e in linea con gli obiettivi

Indica le attività secondarie per ciascun OKR per garantire un flusso di lavoro fluido e attuabile

🔑 Ideale per: strateghi di marketing, team leader e project managers che desiderano allineare gli obiettivi a lungo termine con l'esecuzione quotidiana

9. Modello di piano di marketing per eventi ClickUp

Pianifica eventi e monitora i budget senza intoppi con il modello di piano di marketing per eventi di ClickUp

Il modello di piano di marketing per eventi di ClickUp semplifica ogni fase della pianificazione di un evento, dalla strategia all'esecuzione e all'analisi post-evento. Suddivide le attività in fasi chiave: pianificazione, implementazione e valutazione, in modo che il tuo team rimanga concentrato e allineato.

Questo modello ti consente di creare un elenco di attività specifiche per ogni fase e di lista di controllo per il tuo piano di marketing. Le tempistiche e i calendari degli eventi ti consentono di pianificare passaggi specifici a livello granulare. Inoltre, campi personalizzati come fase, responsabile, autovalutazione, tasso di completamento e altro ancora ti aiutano a mantenere la responsabilità.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi campi formula per monitorare i budget assegnati e la spesa effettiva

Allega fatture e crediti, nonché documenti di supporto per la verifica e l'analisi post-evento

Usa le note per acquisire ulteriori dettagli e contesto

🔑 Ideale per: Event marketer, brand manager e team che organizzano e realizzano eventi di marketing di grande impatto con precisione

➡ Per saperne di più: Esempi e campioni di piani di marketing efficaci

10. Modello di piano di content marketing ClickUp

Organizza il piano di content marketing per l'anno con il modello di piano di content marketing di ClickUp

Cerchi un modo organizzato ma flessibile per pianificare il tuo piano di contenuto? Il modello di piano di contenuto di ClickUp ti offre la struttura necessaria per pianificare e gestire la tua strategia con facilità.

Ti consente di pianificare il tuo piano mensile ed elencare dettagli chiave come tipo di contenuto, canali, orientamento, mese, reparto, pilastro di contenuto e altro ancora. Con visualizzare personalizzabili come Sequenza dei contenuti, Sequenza dei reparti e Date di pubblicazione, il monitoraggio delle scadenze diventa semplicissimo.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una pipeline di contenuti con stati delle attività personalizzati quali ideazione, produzione, approvazione, pubblicazione e valutazione

Includi immagini di riferimento e migliora l'appeal visivo del tuo piano di contenuto

Aggiungi brief sui contenuti, idee, KPI e altro nella colonna di riferimento per mantenere centralizzato il contesto

🔑 Ideale per: Content marketer, team editoriali e responsabili marketing che desiderano gestire calendari editoriali strutturati e basati su scadenze precise

➡ Per saperne di più: Come creare un piano di gestione del contenuto marketing

11. Modello di piano del contenuto ClickUp

Crea contenuto, monitora i risultati e identifica le aree di miglioramento con il modello di piano dei contenuti di ClickUp

La gestione di ogni fase della pianificazione dei contenuti diventa semplice con il modello di piano dei contenuti ClickUp. Fornisce un elenco chiaro e strutturato per gestire la creazione dei contenuti dall'inizio alla fine.

Il modello include campi personalizzati come piano d'azione, autore, scopo, pubblico di destinazione, parole chiave e altro ancora per completare il contesto completo. Inoltre, il pannello di approvazione mostra sia i contenuti pianificati che quelli creati nelle diverse fasi di approvazione per una migliore visibilità.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un calendario dei contenuti con idee/post in piano contrassegnati da colori diversi in base al pilastro di contenuto

Classifica le attività di creazione e approvazione dei contenuti in base all'urgenza, ad esempio alta, media e bassa

Automatizza le attività ripetitive per accelerare i flussi di lavoro di creazione dei contenuti

🔑 Ideale per: Strateghi dei contenuti, team editoriali e responsabili marketing che desiderano creare un piano di contenuto efficiente e organizzato.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Autopilot Agents per gestire le tue attività più impegnative. Si tratta di assistenti intelligenti che monitorano l'attività dell'area di lavoro e agiscono automaticamente, ad esempio generando report, assegnando attività, riepilogando/riassumendo contenuto e altro ancora. Ecco alcune idee per iniziare: Bozza → Revisione: assegna e avvisa automaticamente il revisore corretto e attiva la condivisione di un riepilogo/riassunto con lui quando una bozza viene contrassegnata come completata

trasformare le riunioni in attività concrete:* trasforma le note delle riunioni con gli elementi da intraprendere in nuove attività

Follow-up da parte del client o dell'editor: se un'attività rimane invariata dopo una durata determinata, trigger un promemoria

aggiornamenti sulle prestazioni*: consenti agli agenti di riepilogare/riassumere gli aggiornamenti ai canali di leadership secondo un programma prestabilito

12. Modello di campagna di email marketing ClickUp

Organizza l'elenco dei potenziali clienti, definisci i flussi di lavoro e effettua il monitoraggio del processo di email marketing con il modello di campagna di email marketing di ClickUp

Fai in modo che ogni email di marketing abbia un impatto immediato con il modello di campagna di email marketing di ClickUp. Offre uno spazio centralizzato per gestire gli obiettivi della campagna, i link, le specifiche, le CTA e il pubblico di destinazione in un'unica tabella.

Le attività secondarie ti aiutano a strutturare il flusso di lavoro, dalla definizione degli obiettivi alla creazione di email accattivanti e al monitoraggio dei risultati. Inoltre, le liste di controllo aggiungono più contesto a ciascuna attività secondaria per una maggiore chiarezza.

Ecco perché ti piacerà:

Crea elenchi personalizzati per diverse campagne di email marketing

Aggiungi una lavagna online per visualizzare i profili dei clienti, elaborare piani e identificare i KPI

Imposta attività ricorrente per rivedere le tue campagne email e apportare modifiche

🔑 Ideale per: esperti di email marketing, team digitali e gestori del team per la pianificazione, l'esecuzione e l'ottimizzazione delle campagne di email marketing

13. Modello di pianificazione pubblicitaria ClickUp

Pianifica il tuo piano pubblicitario e effettua il monitoraggio dello stato con il modello di piano pubblicitario di ClickUp

🔎 Lo sapevi? 2 leader di marketing su 3 non sono molto fiduciosi che le loro attuali strategie mediatiche e pubblicitarie possano effettivamente portare a risultati fondamentali come l'acquisizione di clienti e la fedeltà al marchio.

La gestione degli annunci pubblicitari è un'attività complessa e che richiede molto tempo. Il modello di pianificazione degli annunci pubblicitari di ClickUp semplifica il processo grazie a un layout chiaro e organizzato.

La pipeline degli annunci mostra quali annunci sono in corso, in attesa di approvazione o in fase di revisione. Gli annunci sono raggruppati per canale: social media, pubblicità a pagamento, ricerche di mercato e marketing locale. La vista calendario drag-and-drop ti aiuta a pianificare e programmare gli annunci con facilità.

Ecco perché ti piacerà:

Fai menzione dei KPI, del trimestre fiscale e dell'obiettivo di marketing insieme alle attività pubblicitarie

Esamina la Sequenza e le metriche chiave delle tue campagne pubblicitarie per adeguare la strategia

Esegui lo strumento di monitoraggio del tempo integrato in ClickUp per ogni attività pubblicitaria per stimare il tempo necessario dall'ideazione alla consegna, in particolare per il lavoro fatturabile ai client

🔑 Ideale per: Media planner, responsabili pubblicitari e team di marketing alla ricerca di un modello strutturato per gestire e ottimizzare i programmi pubblicitari multicanale

14. Modello di branding ClickUp

Definisci le linee guida dello stile del tuo marchio e gestisci le risorse del marchio con il modello di branding ClickUp

Crea un marchio inconfondibile con il modello di branding di ClickUp, un framework intuitivo e pronto all'uso progettato per unificare la tua identità visiva e i tuoi messaggi in ogni punto di contatto.

Utilizzalo per definire il tuo logo, la tavolozza dei colori, gli elementi di stile e i messaggi. Crea e mantieni una libreria centralizzata di risorse di marca e regole di stile, in modo che il tuo team rimanga allineato e fedele al marchio in ogni campagna e canale.

Puoi anche riutilizzarlo per intraprendere progetti di branding per i clienti. Grazie alle sezioni separate per le approvazioni interne e quelle dei clienti, puoi facilmente vedere quali attività stanno procedendo e quali sono in attesa di feedback. Ogni attività elenca anche il membro del team responsabile per mantenere chiara la responsabilità.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un documento con colori, stili, forme ed elementi di design del logo che riflettono il tuo marchio e aggiornalo man mano che il tuo marchio si evolve

Acquisisci metadati come "Link di riferimento", "Tipo di approvazione" e fase del progetto per organizzare in modo efficace le attività di branding

Rimani in linea con le funzionalità/funzione della timeline, come il monitoraggio del tempo, le dipendenze, i tag, i promemoria e l'integrazione delle email

🔑 Ideale per: team creativi, brand manager e designer che desiderano costruire un'identità di marca coerente e pronta per il client

15. Modello ClickUp per agenzie di marketing

Tieni tutti i contratti dei tuoi client ben organizzati con il modello ClickUp Marketing Agency

Una delle sfide chiave per qualsiasi agenzia di marketing è mantenere i dati dei client e le campagne sufficientemente organizzati da garantire risultati personalizzati ed efficienti. È qui che entra in gioco il modello ClickUp Marketing Agency.

Ti aiuta a gestire gli account dei client individualmente, insieme alle rispettive campagne, per un monitoraggio senza interruzioni. La visualizzazione della sequenza dei contratti ti consente di tenere sotto controllo le date di scadenza e assicurarti che nulla sfugga al tuo controllo.

Ecco perché ti piacerà:

Classifica le attività in campagne, creatività, contenuto e altro ancora

Delinea un processo contrattuale con passaggi quali bozza, esecuzione, prestazione, scadenza e altro ancora

Fai una menzione alle dimensioni del contratto, agli indicatori di stato e ad altri criteri per facilitare l'ordinamento, e allega i file pertinenti alle attività relative al contratto

🔑Ideale per: agenzie di marketing e team creativi che desiderano gestire più client e progetti in modo strutturato e chiaro

16. Modello di piano di commercio e marketing ClickUp

Imposta gli obiettivi di vendita, visualizza un piano e monitora le metriche chiave con il modello di piano di vendita e marketing di ClickUp

Il modello di piano di vendita e marketing di ClickUp ti aiuta ad allineare entrambi i reparti ai tuoi obiettivi aziendali principali. Ti consente di organizzare le attività in base all'obiettivo e alla posizione (social media, locale, nazionale, PR e pubblicità), in modo che la tua strategia rimanga mirata e facile da monitorare.

Questo modello consente ai team di condividere ricerche, delineare strategie e coordinare gli sforzi in tempo reale. Che si tratti di impostare obiettivi, pianificare piani di campagna o effettuare il monitoraggio dei risultati, tutto rimane allineato e collaborativo.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un profilo cliente con dati chiave quali dati demografici, preferenze e altro ancora

Elenco gli obiettivi e i risultati dei tuoi piani strategici, come commerciale, budget e tassi di successo

Conduci un'analisi della concorrenza e documenta le informazioni raccolte per ottimizzare il tuo approccio al commerciale e al marketing

🔑 Ideale per: Responsabili commerciali, team di marketing e strateghi aziendali che desiderano allineare il proprio lavoro richiesto per la crescita

🔍 Lo sapevi? Il 35% dei professionisti del marketing ritiene difficile garantire una comunicazione efficace tra i team commerciali e marketing.

17. Modello avanzato per social media ClickUp

Mantieni il tuo lavoro richiesto di social media marketing allineato con il modello avanzato per social media di ClickUp

Il modello avanzato per i social media di ClickUp offre un sistema strutturato per elaborare strategie, organizzare, effettuare il monitoraggio e ottimizzare i tuoi contenuti in un unico posto.

Il modello ti aiuta a strutturare dettagli chiave come la categoria dei contenuti, l'assegnatario, il link alla bozza e altro ancora. Inoltre, gli stati personalizzati aiutano il tuo team a rimanere allineato sui progressi di ogni post, dall'idea alla pubblicazione.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un archivio di contenuti per i social media per organizzare le idee e renderle accessibili

Aggiungi documenti per scrivere testi, elaborare flussi di lavoro e archiviare risorse per le campagne

Categorizza i contenuti per piattaforma, come Twitter, Instagram e altre rilevanti per la tua azienda

🔑 Ideale per: Social media manager, team di contenuto e agenzie per gestire strategie di contenuto multipiattaforma ad alto volume

18. Modello di calendario marketing ClickUp

Crea il calendario di marketing ideale con il modello di calendario di marketing ClickUp

Stanco di fogli di calcolo sparsi e scadenze delle campagne non rispettate? Il modello di calendario marketing di ClickUp offre al tuo team uno spazio centralizzato e senza codice per pianificare, monitorare e realizzare le campagne. Tieni traccia dei flussi di lavoro, monitora la capacità del team e modifica i piani in base alle esigenze del tuo team.

Le automazioni di ClickUp velocizzano le operazioni assegnando attività e attività secondarie alle persone giuste non appena i passaggi corretti sono completati. Le priorità delle attività assicurano che il tuo team sappia sempre cosa gestire per primo.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora le stime e le spese effettive con una tabella di bilancio

Crea schede attività personalizzate per ogni attività di marketing e aggiungi liste di controllo e risorse

Visualizza tutto in un unico calendario coerente: migliora il coordinamento, individua tempestivamente eventuali conflitti e semplifica la pianificazione delle risorse

🔑 Ideale per: Responsabili marketing, team di contenuto e responsabili delle campagne alla ricerca di un framework organizzato per gestire le campagne di marketing con chiarezza e controllo

19. Modello di budget di marketing ClickUp

Tieni sotto controllo il monitoraggio delle spese di marketing con il modello di budget di marketing di ClickUp

Ti chiedi perché il budget di marketing supera sempre il limite? Il modello di budget di marketing di ClickUp ti aiuta a individuare i modelli di spesa e a ottimizzare le tue spese di marketing.

Fornisce una panoramica chiara del budget di marketing assegnato a ciascuna attività di marketing. Le attività sono raggruppate per tipo di campagna per evidenziare il quadro generale. Il tracker dei costi confronta la spesa stimata con quella effettiva per trimestre per aiutarti a individuare le tendenze ed evidenziare le aree in cui è possibile ridurre i costi.

Ecco perché ti piacerà:

Identifica le tendenze per la previsione dei budget delle future campagne di marketing

Fai menzione di KPI personalizzati quali impatto, valutazione dello sforzo, budget, spesa e altro ancora

Aggiungi campi formula per automatizzare il calcolo del budget e garantire la precisione

🔑 Ideale per: Responsabili marketing, team finanziari e gestori del team che desiderano monitorare e ottimizzare ogni euro speso in marketing

20. Modello di proposta di marketing ClickUp

Crea una proposta vincente per raggiungere i tuoi obiettivi di marketing con il modello di proposta di marketing ClickUp

Il modello di proposta di marketing ClickUp offre un quadro strutturato che include tutti i dettagli essenziali per una proposta convincente. Mantiene le tue idee organizzate e facili da seguire.

Le sottopagine ti consentono di presentare chiaramente diverse sezioni, dal processo complessivo ai risultati attesi. Inoltre, gli elementi visivi come icone e immagini migliorano il flusso e aumentano l'appeal visivo.

Ecco perché ti piacerà:

Fornisci una ripartizione completa del budget per garantire la trasparenza

Suddividi le attività proposte in attività concrete

Collega i documenti di supporto alle attività, alle metriche e ai risultati per garantire la verifica

🔑 Ideale per: Team di marketing, consulenti e agenzie che desiderano creare proposte chiare, professionali e orientate al risultato

Crea strategie di marketing più intelligenti con ClickUp

I modelli di marketing di Asana aiutano i team a organizzare le campagne, monitorare le attività e rimanere allineati. Offrono un approccio strutturato che chiarisce il lavoro richiesto di marketing. Tuttavia, la curva di apprendimento ripida e l'interfaccia complessa rallentano il lavoro e influiscono sulla produttività.

È qui che ClickUp fa la differenza.

La pianificazione e la gestione delle campagne di marketing diventano più veloci ed efficienti grazie a modelli facili da usare, ClickUp Brain e potenti strumenti di collaborazione e monitoraggio.

Non lasciare che flussi di lavoro complicati e strumenti disordinati ostacolino il tuo team. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e porta chiarezza ed efficienza in ogni campagna di marketing.