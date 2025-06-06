Le 10 migliori app gratis per la pianificazione digitale nel 2026

È l'inizio della settimana ed è ora di annotare le tre attività più importanti della giornata, impostare dei promemoria e rivedere e modificare le note della settimana scorsa.

Ma aspetta.

Dovresti farlo su Documenti Google? Con la nuova app di pianificazione che ti ha fatto conoscere un tuo amico? O mantenere le cose semplici e continuare a usare l'app per gli appunti sul tuo telefono?

Probabilmente ti sei trovato in questa situazione più di una volta se non sei riuscito a trovare un'agenda digitale.

Certo, praticamente ogni agenda giornaliera in circolazione svolge la maggior parte delle attività di base. Ma poche unificano e centralizzano praticamente tutte le tue esigenze di pianificazione in un'unica piattaforma.

Per aiutarti nella ricerca del miglior planner digitale, abbiamo stilato qui sotto un elenco di tutte le opzioni che vale la pena prendere in considerazione.

Vediamo i dettagli.

Cosa dovresti cercare in un'app di pianificazione digitale?

Una delle funzionalità più importanti di un'agenda è la facilità d'uso. È già abbastanza difficile attenersi a uno strumento di pianificazione digitale a lungo termine: non renderti le cose più difficili cercando di integrare nella tua vita quotidiana un'agenda digitale rigida e macchinosa.

Un'ottima app di pianificazione digitale semplifica la gestione centralizzata di tutte le tue attività. Per questo è sempre una buona idea verificare quali altre applicazioni stai già utilizzando (come Gmail o Slack), in modo che si integri più facilmente con il tuo flusso di lavoro esistente.

Sebbene sia una questione di preferenze, più integrazioni e funzionalità/funzioni ha un'agenda digitale, meglio è. Perché? È uno dei modi migliori per ridurre il numero di applicazioni che spesso devi utilizzare per destreggiarti tra la creazione di documenti, la gestione delle fatture, i promemoria o persino lo stato di avanzamento dei tuoi progetti. 📚

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le 10 migliori app di pianificazione digitale del 2025

Inizia con ClickUp Organizza le attività, definisci gli obiettivi e effettua il monitoraggio dei progressi in tutti i progetti con ClickUp

Come pianificatore digitale, pensa a ClickUp come allo strumento all-in-one che si occupa di tutto, dalle esigenze di pianificazione più semplici a quelle più complesse, sia per i team che per i singoli individui. Sì, è dotato di tantissime funzionalità/funzioni ed è iper-personalizzabile: perfetto per il pianificatore digitale che è molto esigente su come monitorare e gestire il lavoro (o la propria vita personale). 📖

Le migliori funzionalità di ClickUp

Vista Calendario di ClickUp : organizza le tue attività in modo sistematico, pianifica le scadenze e crea un calendario dinamico che consenta al tuo team di effettuare il monitoraggio dello stato delle attività e rimanere allineato.

Automazioni : gestisci le attività di routine che diventano rapidamente ripetitive con le funzionalità di automazione avanzate di ClickUp. È un ottimo modo per liberare spazio mentale e pianificare in modo più efficiente. Grazie a trigger e condizioni di automazione, automatizza la creazione delle attività, i cambiamenti di assegnatario, i promemoria e la priorità delle attività, solo per citarne alcuni

Personalizzazione: I migliori I migliori planner giornalieri sono flessibili: in questo modo, non dovrai avere a che fare con campi rigidi e irrilevanti per le tue esigenze. ClickUp è stato progettato intorno alla personalizzazione, il che significa che ti consigliamo di dedicare un po' di tempo a familiarizzare con il funzionamento di pagine, cartelle, visualizzazioni e attività per definire un flusso di lavoro personalizzato per te

Modelli: Chi non ama i modelli? ClickUp offre ai propri utenti centinaia di modelli che coprono ogni tipo di esigenza, come delle risorse e Chi non ama i modelli? ClickUp offre ai propri utenti centinaia di modelli che coprono ogni tipo di esigenza, come la pianificazione degli eventi . Inizia con il modello di agenda giornaliera di ClickUp

Scarica questo modello Resta al passo con le tue attività quotidiane grazie al modello di agenda giornaliera di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano il limite degli strumenti per i fogli di calcolo e la complessità delle formule

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili su dispositivi mobili (almeno per ora!)

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

Capterra : 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

2. Google Calendar

Esempio di una vista di tre giorni in Google Calendar

Conosci Google Calendar come una delle piattaforme di pianificazione digitale originali. Le sue funzionalità di pianificazione ti aiutano a superare indenne la giornata lavorativa senza sovrapposizioni tra riunioni, ore di lavoro o tempo per te stesso.

Sebbene sia essenziale, Google Calendar offre comunque alcune ottime funzionalità di pianificazione adatte all'utente giusto o come integrazione per un'app che stai già utilizzando. È facile da usare come app per la pianificazione giornaliera o settimanale. Puoi anche programmare eventi per tutto l'anno grazie alla sua interfaccia intuitiva.

Le migliori funzionalità di Google Calendar

Promemoria automatici: Google Calendar imposta promemoria automatici per eventi e attività imminenti, in modo che gli utenti Google Calendar imposta promemoria automatici per eventi e attività imminenti, in modo che gli utenti possano tenere sotto controllo la propria agenda

Visualizzazione Agenda: Google Calendar dispone di una funzionalità di visualizzazione Agenda, che consente agli utenti di vedere a colpo d'occhio i propri eventi imminenti, le attività e le note

Condivisione del calendario: Google Calendar consente inoltre agli utenti di condividere il proprio calendario con altri, in modo che attività, eventi e note possano essere gestiti in modo collaborativo

Ottimizzata per dispositivi mobili: funziona su dispositivi iOS e Android

Limiti di Google Calendar

Limitate principalmente alla pianificazione e alla gestione del tempo

Manca delle funzionalità aggiuntive che lo rendono una dashboard di pianificazione davvero completa

Prezzi di Google Calendar

Free

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

Capterra : 4,8/6 (oltre 2.000 recensioni)

G2: 4,6/5 (oltre 40.000 recensioni)

3. Todoist

Gestisci le tue attività e i tuoi elenchi di cose da fare con Todoist

Todoist è un'app di pianificazione digitale che aiuta gli utenti a rimanere organizzati e produttivi. È dotata di una serie di funzionalità e strumenti, come la gestione delle attività e di alcuni progetti di base, elenchi di cose da fare (ovvero to-do list ), promemoria e notifiche, oltre alla possibilità di creare filtri personalizzati.

Le migliori funzionalità di Todoist

Elenchi delle attività da fare: Questa funzionalità di elenco delle attività da fare consente agli utenti di suddividere le proprie attività e obiettivi in elenchi più piccoli e gestibili, ed è accessibile su più dispositivi per pianificare ovunque ti trovi

Promemoria e notifiche: L'app include promemoria e notifiche automatici, che aiutano gli utenti a rimanere in carreggiata e organizzati

Filtri personalizzati: Todoist dispone anche di una funzionalità di filtri personalizzati per cercare e trovare facilmente attività e dati

Limiti di Todoist

Mancano funzionalità avanzate (non è possibile archiviare gli elenchi vecchi)

Può essere difficile la condivisione degli elenchi delle cose da fare per la collaborazione online

Prezzi di Todoist

Free :

Pro : 4 $ al mese con fatturazione annuale

Aziendale: 6 $ al mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Todoist

Capterra : 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

G2: 4,4/6 (oltre 700 recensioni)

4. Notion

Prendere note in Notion

Notion è intuitivo ed è un'ottima scelta per chi ama dare sfogo alla propria creatività con l'agenda digitale partendo da una tela bianca. Offre strumenti e funzionalità utili, tra cui la gestione delle attività, una vista del Calendario e righe e colonne personalizzabili per le attività.

Inoltre, gli utenti possono sincronizzare i propri dati su più dispositivi, effettuare la condivisione delle informazioni di pianificazione e integrare altre applicazioni per ottenere la massima produttività.

Le migliori funzionalità di Notion

Gestione delle attività : Notion offre agli utenti un : Notion offre agli utenti un sistema intuitivo di gestione delle attività per creare, organizzare e effettuare il monitoraggio delle attività

Database nidificati e collegati : i database nidificati e collegati di Notion consentono agli utenti di organizzare e archiviare facilmente pagine e attività correlate in un formato di facile navigazione

Funzionalità di integrazione e incorporamento: Notion dispone anche di funzionalità/funzioni di integrazione e incorporamento, che consentono agli utenti di effettuare la connessione dei propri dati Notion con altri servizi, come Gmail o Slack, per un flusso di lavoro più efficiente. Inoltre, è possibile incorporare visivamente le applicazioni direttamente sulla propria dashboard per un facile accesso

Limiti di Notion

Attualmente mancano le solide funzionalità di automazione e promemoria delle attività offerte da altre app di pianificazione digitale

Le funzionalità delle app mobili sono un po' limitate rispetto ad altre agende digitali

Alcuni utenti dicono di impiegare un po' più di tempo all'inizio per superare la curva di apprendimento

Prezzi di Notion

Free

In più : 8 $ al mese per utente, fatturati annualmente

Aziendale : 15 $ al mese per utente, fatturati annualmente

Enterprise: Contatta il team commerciale

Valutazioni e recensioni di Notion

Capterra : 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

G2: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

5. Asana

Tramite Asana

Se ti piacciono le agende digitali che adottano un approccio più orientato alla struttura o al project management per il flusso di lavoro, allora vale la pena prendere in considerazione Asana. Offre agli utenti un'ampia gamma di funzionalità, come il classico software di gestione delle attività e dei progetti, una vista calendario, modelli personalizzati, una facile integrazione con altre fantastiche app e numerose visualizzazioni.

Le migliori funzionalità di Asana

Campi personalizzati: organizza e ordina le informazioni come in un foglio di calcolo con campi personalizzati a selezione singola, a selezione multipla, numeri e testi

Moduli collegati ai progetti: Raccogli i dettagli esatti necessari per ogni attività collegando direttamente i moduli di richiesta a progetti specifici

Scadenze delle attività: visualizza le attività sul calendario di Asana e resta in linea con i tuoi obiettivi, oppure visualizzale direttamente nel tuo calendario di lavoro

Semplice elenco delle cose da fare: facile da creare per elenchi personali o collaborativi

Limiti di Asana

Asana non offre vere e proprie funzionalità/funzioni native di monitoraggio del tempo

Alcuni sostengono che non sia uno strumento flessibile rispetto agli altri planner digitali presenti in questo elenco

Gli strumenti per i campi personalizzati possono sembrare limitati

La versione gratis potrebbe essere limitante per una semplice agenda giornaliera

Prezzi di Asana

Base : Gratis

Premium : 10,99 $ al mese per utente, con fatturazione annuale

Aziendale: 24,99 $ al mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

Capterra : 4,5/5 (oltre 11.000 recensioni)

G2: 4,3/5 (oltre 9.000 recensioni)

6. Mydailyplanners

Tramite MyDailyPlanners

Metti insieme GoodNotes, Google Calendar e Apple Calendar e otterrai MyDailyPlanners. Questa app per la pianificazione giornaliera offre opzioni per gli elenchi delle cose da fare e fornisce modelli di pianificatori digitali completi di link e impostazioni di promemoria. Funziona in modo molto simile ai bullet journal e, in più, come pianificatori digitali che possono essere modificati “a mano”.

Le migliori funzionalità/funzioni di MyDailyPlanners

Pagine collegate tramite link ipertestuali: Organizza e gestisci ogni mese con pagine collegate facilmente navigabili

Adesivi digitali: usa gli adesivi digitali in qualsiasi pagina del tuo piano mensile, proprio come nella vita reale

Modelli PDF riutilizzabili: Riutilizza il modello PDF se hai bisogno di usare la stessa pagina per ulteriori piani

Limiti di MyDailyPlanners

Non si tratta tanto di un'applicazione quanto di un'agenda digitale basata su modelli per iPad o tablet

Gli aggiornamenti ai modelli di agenda digitale comportano un costo aggiuntivo

Prezzi di MyDailyPlanners

L'intervallo di prezzo per i planner digitali e i pacchetti è compreso tra 15 e oltre 20 dollari

Valutazioni e recensioni di MyDailyPlanners

Capterra : N/A

G2: N/A

7. Trello

Tramite Trello

Se sei un fan dell'approccio di pianificazione Kanban, non cercare oltre: Trello è quello che fa per te. Come pianificatore digitale, è uno strumento altamente visivo che utilizza schede per pianificare attività e progetti. Tagga gli utenti, aggiungi liste di controllo, collega file e imposta promemoria automatici per tenere sotto controllo tutte le tue attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Interfaccia drag-and-drop: l'intuitiva interfaccia drag-and-drop di Trello semplifica lo spostamento di schede, elenchi o bacheche e la visualizzazione dello stato dei diversi progetti

Caricamento di immagini e file: Trello consente agli utenti di visualizzare le attività imminenti, caricare immagini e file e effettuare il monitoraggio delle scadenze dei progetti

Organizzazione flessibile: Trello offre un sistema di organizzazione facile da usare con etichette personalizzabili, liste di controllo e assegnazione delle attività, che può funzionare alla grande per le attività quotidiane

Limiti di Trello

Costruite attorno a un unico tipo di struttura di agenda digitale

Non è possibile integrare o incorporare altre app che stai già utilizzando

Può essere un bel po' di lavoro per un semplice elenco di cose da fare

Prezzi di Trello

Free

Standard : 5 $ al mese per utente, fatturati annualmente

Premium : 10 $ al mese per utente, fatturati annualmente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

Capterra : 4,5/5 (oltre 22.000 recensioni)

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

8. GoodNotes

Tramite Goo dNotes

GoodNotes è un'app iOS accessibile che consente agli utenti di prendere note o realizzare schizzi in modo rapido e semplice. L'app di pianificazione digitale presenta una funzionalità/funzione intuitiva che ti permette di creare, organizzare e effettuare modifiche ai documenti.

Include anche una libreria virtuale che permette agli utenti di archiviare, gestire e accedere facilmente alle proprie note. Tra le migliori agende digitali, questa è l'ideale per attività organizzative più visive.

Le migliori funzionalità di GoodNotes

Libreria virtuale: offre una libreria virtuale organizzata per archiviare, gestire e accedere alle note degli utenti

Riconoscimento della scrittura manuale: Consente agli utenti di digitare semplicemente scrivendo le parole sul proprio dispositivo

Riconoscimento del testo: L'app di pianificazione digitale riconosce il testo digitato o scritto a mano per convertirlo facilmente in un formato modificabile

Limiti di GoodNotes

Disponibile solo per dispositivi iOS (la versione per dispositivi Android potrebbe essere in arrivo)

Mancanza di forme predefinite nello strumento forme

L'assenza della funzione di sovrapposizione rende la funzionalità di disegno davvero difficile

Prezzi di GoodNotes

Free

Go Limitless: 8,99 $ (pagamento una tantum)

Valutazioni e recensioni di GoodNotes

Capterra : 4,5/5 (oltre 35 recensioni)

G2: 4,8/5 (oltre 29 recensioni)

9. Any.do

Any.do ha una dashboard facile da usare che ti permette di creare il tuo piano giornaliero ovunque ti trovi. Tra i migliori planner digitali di questa lista, Any.do è piuttosto semplice da usare per aggiungere note e allegati all'elenco. Puoi persino assegnare un codice colore alle tue priorità.

È un'ottima app di pianificazione per creare elenchi di attività centralizzati da condividere con il tuo team o per creare un semplice elenco di cose da fare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Any.do

Calendario ottimizzato per dispositivi mobili: Gli strumenti di calendario sono perfettamente ottimizzati per i dispositivi mobili e ti consentono di effettuare la connessione al tuo Google Calendar

Trasforma le e-mail in attività: una volta effettuata la connessione con il tuo provider di posta elettronica, è facile trasformare le e-mail in attività, così non ti dimenticherai mai di rispondere

Sincronizza facilmente i dati: pensata per la pianificazione in movimento, è facile lavorare dall'app e effettuare la sincronizzazione dei dati su tutti i tuoi dispositivi

Limiti di Any.do

La versione gratis offre solo funzionalità limitate

Non si integra bene con altre app di lavoro

Prezzi di Any.do Da fare

Personale : Gratis

Premium : 3 $ al mese, fatturati annualmente

Teams: 5 $ al mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Any.do

Capterra : 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

G2: 4/5 (oltre 150 recensioni)

10. Monday.com

Via Monday

Con Monday, gli utenti creano progetti, collaborano con i membri del team e monitorano i progressi in un unico posto. La piattaforma offre un'interfaccia intuitiva drag-and-drop per la gestione delle attività, notifiche personalizzate per le attività essenziali e potenti funzionalità di automazione.

Monday si integra inoltre con centinaia di app e servizi per aiutarti a lavorare in modo più efficace e a ottenere maggiori risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday

Bacheche e documenti illimitati: il piano Free offre agli utenti bacheche illimitate e la possibilità di creare documenti a volontà

Flussi di lavoro personalizzabili: Crea flussi di lavoro senza soluzione di continuità che portano le attività e i progetti dallo stato "in sospeso" a quello "completato" in meno tempo

Strumenti per la gestione del carico di lavoro: Trova strumenti all'interno della dashboard per la pianificazione dei clienti, Trova strumenti all'interno della dashboard per la pianificazione dei clienti, gli obiettivi settimanali gli OKR , nonché la pianificazione di alto livello

Limiti di Monday

La versione gratis può sembrare limitante

Alcuni ritengono che riservi le sue migliori funzionalità agli utenti premium a pagamento

Alcuni utenti non trovano le funzionalità/funzioni così approfondite o flessibili come quelle di altre app alternative per la pianificazione digitale

In generale, più gestione del lavoro che pianificazione digitale

Prezzi di Monday

Base : Gratis

Standard : 8 $ al mese per set, fatturati annualmente

Pro : 10 $ al mese per set, fatturati annualmente

Enterprise: Contatta il team commerciale

Valutazioni e recensioni di Monday

Capterra : 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

G2: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cerchi altre app di pianificazione digitale? Dai un'occhiata a questa guida alle alternative a Sunsama!

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Il bello della pianificazione è che non si tratta di un approccio standardizzato, ma è altamente personale. Con ClickUp, la tua ricerca della migliore app di pianificazione digitale giunge finalmente al termine.

Usala per fare brainstorming partendo da zero, creare modelli e tenere traccia delle tue attività più importanti, tutto in un unico posto. ClickUp ti permette persino di integrare più Google Calendar.

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