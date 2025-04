10 app per rendere la vita più facile e produttiva nel 2025

Alcune delle cose più belle sono fatte dai più grandi nerd. E quando si tratta di app interessanti, vorremmo fare un applauso a tutti i nerd della tecnologia. 🤓

Cosa cercare nelle app più belle?

Le app più interessanti dovrebbero aiutarvi a risolvere un problema, a raggiungere un obiettivo o a a realizzare un progetto . Che si tratti di raggiungere gli obiettivi di allenamento, dare la priorità alle attività di lavoro o rimanere aggiornati sulle ultime notizie, o essere più creativi, l'app giusta vi permette di prendere il controllo.

Anche se le app sono online, le migliori aiutano a raggiungere gli obiettivi anche offline.

10 app interessanti da usare nel 2024

Queste 10 app possono trasformarti in un grande realizzatore e semplificare la tua vita quotidiana. Scaricatele dalle vostre piattaforme preferite (la maggior parte sono disponibili sia per iOS che per Android) e iniziate.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per organizzare le vostre attività quotidiane

Se volete ottenere il massimo dal minor numero di app, allora avete bisogno di ClickUp.

ClickUp è l'app per la produttività che sostituisce tutte le app. Offre gestione delle attività, elenchi di cose da fare, monitoraggio del tempo, budgeting, reportistica e una lavagna interattiva - e queste sono solo alcune delle funzionalità di ClickUp vantaggi che rendono ClickUp unico nel suo genere .

È la migliore app per pianificare progetti sia nella vita lavorativa che in quella privata. È possibile stabilire il ambito di lavoro per il vostro prossimo progetto client, tenere traccia dei vostri obiettivi di fitness, creare un calendario dei contenuti per il vostro blog, trovare l'appartamento perfetto, creare un grafico delle faccende domestiche, pianificare la vostra festa di Natale, monitorare la vostra ricerca di lavoro o iniziare la ristrutturazione della vostra casa - e ci sono modelli per guidarvi in tutto questo. 👣 Le funzionalità/funzione di ClickUp sono progettate per aiutarvi a fissare e raggiungere i vostri obiettivi e a monitorare ogni attività cardine lungo il percorso. Ci sono anche delle automazioni che aiutano a snellire le attività ripetitive e a lavorare in modo più efficiente.

ClickUp è disponibile come applicazione web o come app mobile per iPhone e Android.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Modelli di gestione delle attività : Esistono migliaia di elenchi di attività già pronti che vi accompagneranno in qualsiasi progetto. Il modelli aumentano la vostra produttività e migliorano l'organizzazione del progetto, e sono completamente personalizzabili, in modo da poter rimuovere o aggiungere attività a seconda delle necessità

Esistono migliaia di elenchi di attività già pronti che vi accompagneranno in qualsiasi progetto. Il modelli aumentano la vostra produttività e migliorano l'organizzazione del progetto, e sono completamente personalizzabili, in modo da poter rimuovere o aggiungere attività a seconda delle necessità **IA incorporata ClickUp AI è il primo assistente IA in assoluto basato sui ruoli. Questo Strumento di IA è stato addestrato su attività relative a centinaia di lavori diversi, e ci sono prompt suggeriti per aiutarvi a capire come sfruttarlo al meglio

Impostazione degli obiettivi: Prima di creare il vostro elenco di cose da fare, avete bisogno di un obiettivo. L'impostazione degli obiettivi di ClickUp vi aiuta a stabilire il vostro obiettivo personale o quello che volete raggiungere obiettivi professionali e a monitorare le attività cardine del vostro percorso verso il loro raggiungimento 🏆

Prima di creare il vostro elenco di cose da fare, avete bisogno di un obiettivo. L'impostazione degli obiettivi di ClickUp vi aiuta a stabilire il vostro obiettivo personale o quello che volete raggiungere obiettivi professionali e a monitorare le attività cardine del vostro percorso verso il loro raggiungimento 🏆 Monitoraggio del tempo: Potete tenere traccia del tempo necessario a completare ogni attività per capire dove va il vostro tempo e migliorare la vostra pianificazione futura

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento: Poiché ClickUp è così ricco di funzionalità/funzione, molti utenti riferiscono che ci vuole tempo per capire come utilizzare al meglio l'app

Prezzi di ClickUp

**Free Forever: gratis per sempre

Unlimitato: $5 per membro al mese

$5 per membro al mese Business: $12 per membro al mese

$12 per membro al mese Business Plus: $19 per membro al mese

$19 per membro al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.250+ recensioni)

4,7/5 (8.250+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Habitica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image3.png Modulo migliori abitudini di lavoro con Habitica /$$$img/

via Habitica Se siete estremamente motivati a raggiungere il livello successivo in un video, ma non riuscite a trovare la motivazione per lavorare, pianificare i pasti o pulire l'armadio, allora dovete rendere più divertenti le vostre attività quotidiane. Ecco la gamification. 🎮

Habitica vi aiuta a formare abitudini sane utilizzando gli stessi preferiti che vi spingono a continuare a giocare ai vostri video preferiti. Ogni volta che si usa il filo interdentale, si va in palestra o si mangia un frutto, si può spuntare una casella nell'app e guadagnare oro e altri premi (come armature, animali domestici e poteri magici).

L'oro potrà poi essere utilizzato per effettuare acquisti in-app o per acquistare ricompense personalizzate impostate dall'utente (come la possibilità di guardare il proprio programma televisivo preferito o di mangiare il proprio snack preferito).

Habitica è disponibile su Apple App Store e Google Play Store.

Le migliori funzionalità di Habitica

Monitoraggio delle abitudini: Aggiungete gli obiettivi e le abitudini salutari che desiderate prendere, quindi spuntateli man mano che li completate

Aggiungete gli obiettivi e le abitudini salutari che desiderate prendere, quindi spuntateli man mano che li completate Ricompense e punizioni: Avanzate nel gioco man mano che completate la vostra lista di controllo, o perdete le ricompense nei giorni in cui non vi impegnate

Avanzate nel gioco man mano che completate la vostra lista di controllo, o perdete le ricompense nei giorni in cui non vi impegnate Ricompense personalizzate: Imposta le tue ricompense in base a ciò che ti motiva di più, poi acquistale con l'oro guadagnato completando le tue attività quotidiane

Limiti di Habitica

Notifiche Glitches: Alcuni utenti riferiscono di non ricevere le notifiche giornaliere o di riceverle negli orari sbagliati, anche quando sono state impostate correttamente nell'app

Alcuni utenti riferiscono di non ricevere le notifiche giornaliere o di riceverle negli orari sbagliati, anche quando sono state impostate correttamente nell'app Tempi di ritardo: Alcuni utenti riscontrano tempi di ritardo quando aggiungono nuove abitudini o devono spuntare più volte gli stessi elementi dell'elenco Da fare

Prezzi di Habitica

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

3. ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ChatGPT.jpg App interessanti: ChatGPT /%img/

via ChatGPT Se avete sempre desiderato fare amicizia con un robot, come in un film di fantascienza futuristico, il vostro futuro inizia ora. ChatGPT non avrà braccia e gambe da robot, ma è in grado di rispondere alle domande e di conversare, quindi questa app è pronta a diventare il vostro amico robot. 🦾

È possibile utilizzare questa Strumento di IA per ricercare, scrivere, codificare e altro ancora. Per scoprire modi unici di far lavorare ChatGPT per voi, potete consultare l'elenco di Prompt di ChatGPT da provare . Qualunque cosa chiediate, ChatGPT vi darà una risposta, quindi il limite è la vostra immaginazione.

ChatGPT è nato come applicazione web, ma ora è disponibile anche come app per iPhone nell'Apple Store.

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Ricerca: Accelera il processo di ricerca chiedendo a ChatGPT le risposte di cui hai bisogno. È possibile utilizzare il chatbot per capire come Da fare correttamente uno squat, cosa preparare per cena o dove andare in vacanza

Accelera il processo di ricerca chiedendo a ChatGPT le risposte di cui hai bisogno. È possibile utilizzare il chatbot per capire come Da fare correttamente uno squat, cosa preparare per cena o dove andare in vacanza **Se state lottando per trovare idee per decorare la camera degli ospiti o per completare il vostro prossimo pitch deck, ChatGPT può aiutarvi a trovare l'ispirazione di cui avete bisogno

/IA scrittura: Potete controllare la vostra grammatica e l'ortografia o usare ChatGPT come un Strumenti di IA per la scrittura per comporre email, post di blog, newsletter, poesie, testi di canzoni e altro ancora, partendo da zero

Completamento del codice IA: Usare ChatGPT come strumento di scrittura Strumento di IA per il completamento del codice chiedendogli perché un pezzo di codice non funziona o facendogli scrivere un nuovo codice da zero

Limiti di ChatGPT

Nessuna Applicazione Android : Al momento, ChatGPT offre solo un'app iOS per iPhone e iPad. Gli utenti Android dovranno affidarsi all'applicazione basata sul web

Al momento, ChatGPT offre solo un'app iOS per iPhone e iPad. Gli utenti Android dovranno affidarsi all'applicazione basata sul web Errori reali: Molti utenti riferiscono che le risposte fornite da ChatGPT e i contenuti scritti possono contenere informazioni non corrette, per cui sarà necessario un controllo dei fatti

Molti utenti riferiscono che le risposte fornite da ChatGPT e i contenuti scritti possono contenere informazioni non corrette, per cui sarà necessario un controllo dei fatti Contenuto generico: Quando si usa ChatGPT per fare brainstorming o scrivere, il contenuto creato può essere poco originale o ripetitivo. Potrebbe essere necessario utilizzare prompt più specifici per far sì che produca idee originali

Prezzi di ChatGPT

**Gratis

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.7/5 (275+ recensioni)

4.7/5 (275+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (15+ recensioni)

4. Lontra.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Otter-AI.png Otterrete un assistente per le riunioni che registra l'audio, scrive note, acquisisce automaticamente le diapositive e genera riepiloghi/riassunti con Otter IA /$$$img/

via Lontra.ai Usare Otter.ai è come avere una segretaria che vi segue e annota le informazioni più importanti della vostra giornata. 📝

Questa app IA è stata progettata per fungere da servizio di trascrizione, prendendo note durante le riunioni o le lezioni. È anche possibile chattare con il bot Otter e con le altre persone del gruppo. Così, se vi sfugge qualcosa, potete fare una domanda e Otter.ai vi aiuterà a recuperare.

Questa app è disponibile sul web o sul cellulare.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai

Note delle riunioni: Ottiene la trascrizione completa di tutte le riunioni a cui partecipa o dei promemoria vocali che registra

Ottiene la trascrizione completa di tutte le riunioni a cui partecipa o dei promemoria vocali che registra Riepiloghi/riassunti: Vedere i punti chiave a colpo d'occhio

Vedere i punti chiave a colpo d'occhio Acquisizione di diapositive: Le diapositive delle presentazioni vengono aggiunte automaticamente alle note delle riunioni

Le diapositive delle presentazioni vengono aggiunte automaticamente alle note delle riunioni Chattare: Fare domande a Otter.ai sulla riunione e ottenere chiarimenti immediati

Limiti di Otter.ai

Difficile da modificare: Molti utenti riferiscono che le trascrizioni sono difficili da modificare e possono tornare al testo originale o apportare ulteriori modifiche errate in base alle modifiche effettuate dall'utente

Molti utenti riferiscono che le trascrizioni sono difficili da modificare e possono tornare al testo originale o apportare ulteriori modifiche errate in base alle modifiche effettuate dall'utente **Otter.ai lavora al meglio in impostazioni tranquille e con un solo interlocutore. Può creare trascrizioni confuse o al limite in ambienti rumorosi o in riunioni in cui le persone parlano l'una con l'altra

Prezzi di Otter.ai

Basic: Gratis

Gratis Pro: $8,33 per utente al mese

$8,33 per utente al mese Business: $20 per utente al mese

$20 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Otter.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (110+ recensioni)

4.1/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (65+ recensioni)

5. Discord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Discord-1400x765.png App interessanti: Discord /$$$img/

via Discord Se siete stanchi della comunicazione superficiale che la maggior parte delle piattaforme di social media favorisce (un flusso infinito di like, battute, meme e GIF), allora è arrivato il momento di fare amicizia con Discord . 👯

Questa semplice app, gratuita, vi aiuta a coltivare relazioni più strette con le persone della vostra rete sociale. Invece di postare un filmato della vostra vita per farlo vedere a tutta la rete, come avviene nella maggior parte delle app di social media, Discord vi permette di creare gruppi privati, chattare su argomenti che vi appassionano, unirvi ad amici che già si frequentano online e conversare in tempo reale.

Discord è disponibile su desktop o su dispositivi mobili per iOS, Linux, Microsoft Windows e Android.

Le migliori funzionalità/funzione di Discord

Chat video, vocale e di testo: È possibile ospitare videochiamate, condividere memo vocali o inviare testi, e ogni volta che gli amici sono già online e stanno chattando, è possibile unirsi a loro

È possibile ospitare videochiamate, condividere memo vocali o inviare testi, e ogni volta che gli amici sono già online e stanno chattando, è possibile unirsi a loro Canali a tema: L'app consente di creare chattare a tema su qualsiasi argomento, che si tratti di un videogioco a cui non si riesce a smettere di giocare o di una serie di true crime di cui si è ossessionati 🕵️

L'app consente di creare chattare a tema su qualsiasi argomento, che si tratti di un videogioco a cui non si riesce a smettere di giocare o di una serie di true crime di cui si è ossessionati 🕵️ Grande comunità di giocatori: Discord è stato originariamente creato per i videogiocatori e la comunità è ancora molto numerosa. È possibile riunire persone appassionate del proprio gioco preferito e trasmettere in streaming insieme 🎮

Limiti di Discord

Problemi di filtro: Discord ha un filtro di decenza, ma gli utenti riferiscono che il filtro spesso non rileva i contenuti grafici e cerca di filtrare i contenuti sicuri

Discord ha un filtro di decenza, ma gli utenti riferiscono che il filtro spesso non rileva i contenuti grafici e cerca di filtrare i contenuti sicuri **Molti utenti lamentano che la nuova interfaccia utente per i messaggi di testo è confusa e disordinata e richiede passaggi aggiuntivi per individuare la chat desiderata rispetto ad altre app

Prezzi di Discord

**Gratis

Valutazioni e recensioni su Discord

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

6. Goccia di pioggia /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Raindrop.jpg App interessanti: Raindrop /$$$img/

via App Raindrop Non preoccupatevi. Non si tratta di un'altra app per il meteo. 🌧️

Raindrop è un gestore di segnalibri che consente di salvare articoli online, video, foto e pagine web per poterli consultare in seguito.

È un'app gratis ideale per i creativi, perché potete salvare tutto ciò che vi ispira e organizzare i contenuti in cartelle per le vostre diverse passioni e progetti. Createne una per le ricette di cena che volete provare, una per gli allenamenti che amate e una per i tagli di capelli che starebbero bene sul vostro scarabocchio. 🐩

Raindrop si può scaricare sull'Apple App Store per iPhone e iPad, su Google Play per Android e sul sito web dell'app come estensione per i browser Chrome, Safari, Firefox ed Edge.

Le migliori funzionalità/funzioni di Raindrop

Collezioni: Organizza i segnalibri in cartelle basate su hobby, progetti e aree di interesse per facilitare la ricerca dei contenuti

Organizza i segnalibri in cartelle basate su hobby, progetti e aree di interesse per facilitare la ricerca dei contenuti Ricerca a testo pieno: Cerca in tutti i contenuti salvati delle parole chiave per trovare rapidamente ciò che stai cercando

Cerca in tutti i contenuti salvati delle parole chiave per trovare rapidamente ciò che stai cercando Libreria permanente: Salvate gli articoli nella vostra libreria permanente e avrete accesso ad essi in Raindrop anche se il contenuto viene rimosso online

Limiti di Raindrop

Versione gratuita Manca di alcune delle migliori funzionalità/funzione: È ancora possibile utilizzare le raccolte con la versione gratuita, ma la ricerca a testo pieno e la biblioteca permanente sono disponibili solo con la versione a pagamento

È ancora possibile utilizzare le raccolte con la versione gratuita, ma la ricerca a testo pieno e la biblioteca permanente sono disponibili solo con la versione a pagamento Tempi di caricamento lenti sui dispositivi smart: Alcuni utenti Android lamentano tempi di caricamento lenti e occasionali blocchi dell'app. Molti segnalano un'esperienza migliore utilizzando l'estensione per il browser desktop rispetto all'app mobile

Prezzi di Raindrop

**Gratis

Pro: 28 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni di Raindrop

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

7. Flipboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Flipboard.jpg App interessanti: Flipboard /$$$img/

via Flipboard Per un nuovo modo di tenersi aggiornati sulle notizie, provate Flipboard. 📰

Questa app è come Pinterest per le notizie che aggiungete ai preferiti. Vi permette di raccogliere gli articoli delle vostre pubblicazioni preferite, che si tratti di The Atlantic, The New York Times o Condé Nast Traveler.

L'app vi suggerisce gli articoli che preferite. Potete seguire gli argomenti che vi interessano o altri utenti con interessi simili. Potete anche salvare gli articoli che vi piacciono nella vostra rivista per trovare le destinazioni di viaggio su Google Mappa per le vostre prossime vacanze!

Le migliori funzionalità/funzione di Flipboard

**Scoprire e condividere le notizie: trovare le notizie di proprio interesse e aggiungere storie all'app per facilitarne la scoperta da parte di altre persone

Segui argomenti e persone: Segui gli argomenti e le persone che ti interessano per rimanere aggiornato sulle ultime notizie di sport, viaggi o tecnologia.

Segui gli argomenti e le persone che ti interessano per rimanere aggiornato sulle ultime notizie di sport, viaggi o tecnologia. Raccogliere storie: Aggiungere le storie che amate alla vostra rivista personale per poterle consultare in qualsiasi momento

Limiti di Flipboard

Nessun monitoraggio dei commenti: Alcuni utenti lamentano il fatto che la sezione dei commenti spesso include commenti incendiari o divisivi senza alcun monitoraggio

Alcuni utenti lamentano il fatto che la sezione dei commenti spesso include commenti incendiari o divisivi senza alcun monitoraggio Tempi di caricamento lenti: Molti utenti affermano che l'app impiega molto tempo per caricare gli articoli oltre l'anteprima del primo paragrafo

Prezzi di Flipboard

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Flipboard

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

8. Slite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Slite-1400x977.jpeg App interessanti: Slite /$$$img/

via Slite Per tutti coloro il cui lavoro li porta ovunque tranne che in ufficio, Slite può aiutarvi a tenere il passo con il vostro lavoro. Questa app funge da strumento di base di conoscenza dove è possibile immagazzinare il cervello collettivo della vostra azienda. 🧠

È possibile documentare le decisioni chiave, aggiungere idee, fornire feedback e ricevere aggiornamenti importanti ovunque ci si trovi. L'IA integrata è in grado di rispondere alle domande sulle politiche aziendali. Così, quando avete riunioni con i clienti che durano tutto il giorno, siete in giro per una fiera o semplicemente state lavorando da casa, voi e il vostro team potete sempre rimanere sulla stessa pagina. 📖

Le migliori funzionalità/funzioni di Slite

Wiki aziendale: Conserva tutte le informazioni aziendali e le risorse dei dipendenti in un unico luogo di facile accesso

Conserva tutte le informazioni aziendali e le risorse dei dipendenti in un unico luogo di facile accesso Note per le riunioni: Creare note per consentire ai membri del team di trovare sempre i punti chiave da cui partire

Creare note per consentire ai membri del team di trovare sempre i punti chiave da cui partire Documentazione dei processi: Una volta stabilito un processo per l'azienda o per il team, aggiungere la documentazione in modo che tutti possano farvi riferimento

Limiti di Slite

L'app per dispositivi mobili manca di funzionalità/funzione: Molti utenti lamentano che le app per dispositivi Apple e Android non hanno le stesse funzionalità dell'app web

Molti utenti lamentano che le app per dispositivi Apple e Android non hanno le stesse funzionalità dell'app web La condivisione con l'esterno è difficile: Mentre Slite facilita la condivisione dei documenti con i membri del team interno, alcuni utenti lamentano la difficoltà di esportare la documentazione e condividerla con i collaboratori esterni

Prezzi di Slite

**Gratis

Standard: $8 per utente al mese

$8 per utente al mese Premium: $12,50 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Slite

G2: 4.7/5 (190+ recensioni)

4.7/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (35+ recensioni)

9. Feedly /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Feedly.jpg Feedly /$$$img/

via Feedly Questo è per gli studenti a vita. Vi vediamo consumare quante più informazioni possibili su tutto ciò che potete. 👀

Feedly è un'app essenziale per un feed di notizie alimentato dall'IA che vi aiuta a trovare le informazioni che vi interessano e a filtrare il resto. Gli dite cosa volete sapere e lui raccoglierà articoli e approfondimenti da pubblicazioni di tutto il mondo.

Potete insegnare a Feedly le vostre fonti di fiducia e le informazioni più ricercate. Questa grande app vi fornirà approfondimenti di alto livello e chiavi di lettura da tutto il web. In sostanza, si ottiene il tl;dr e l'articolo in modo da poter decidere se sfogliare o approfondire.

Le migliori funzionalità/funzione di Feedly

Notizie filtrate: Ricevi notizie sugli argomenti che ami dalle fonti di cui ti fidi, curate appositamente per te

Ricevi notizie sugli argomenti che ami dalle fonti di cui ti fidi, curate appositamente per te Condivisione facile: Condividi gli articoli con i tuoi amici, la tua famiglia o il tuo team con un semplice pulsante

Condividi gli articoli con i tuoi amici, la tua famiglia o il tuo team con un semplice pulsante Modalità notturna: Leggete in qualsiasi momento e semplificate la lettura con la modalità scura

Limiti di Feedly

Errori nel caricamento delle immagini: Alcuni utenti lamentano che le immagini non vengono caricate completamente o non rispondono alle dimensioni dello schermo

Alcuni utenti lamentano che le immagini non vengono caricate completamente o non rispondono alle dimensioni dello schermo $$$a caricamento lento di nuove fonti: Altri utenti dichiarano che quando vogliono caricare una nuova fonte di notizie, l'app funziona lentamente e c'è un lungo tempo di attesa

Prezzi di Feedly

**Free

Pro: $6 al mese

$6 al mese Pro+: $12 al mese

$12 al mese Azienda: Contattare per un prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Feedly

G2: 4.4/5 (75+ recensioni)

4.4/5 (75+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (35+ recensioni)

10. Dubsado

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/dubsado.png Dubsado /$$img/

via Dubsado Se sei un freelance, sai cosa vuol dire darsi da fare. Riunite i client, inviate proposte, programmate, fatturate, pianificate e, nel mezzo, fate il lavoro per cui siete stati assunti. Dubsado vi aiuta a rimanere organizzati, a gestire le informazioni dei vostri clienti e ad automatizzare il vostro lavoro, in modo che possiate concentrarvi su quello fatturabile. È disponibile come app web o mobile, che i vostri client possono utilizzare per programmare riunioni, accedere ai documenti e pagare le fatture, perché non c'è niente che amiamo di più di un cliente autosufficiente. 😍

Le migliori funzionalità/funzioni di Dubsado

Modulo: Con i moduli di Dubsado è possibile inviare rapidamente proposte e contratti o incorporare moduli e questionari per l'acquisizione di contatti sul proprio sito

Con i moduli di Dubsado è possibile inviare rapidamente proposte e contratti o incorporare moduli e questionari per l'acquisizione di contatti sul proprio sito Programmazione: Permettete ai client di vedere la vostra agenda e di prenotare appuntamenti che lavorino per entrambi gli orari

Permettete ai client di vedere la vostra agenda e di prenotare appuntamenti che lavorino per entrambi gli orari Fatturazione: È possibile inviare fatture, collegare un elaboratore di pagamenti e impostare promemoria di pagamento automatici per non doverli seguire manualmente

È possibile inviare fatture, collegare un elaboratore di pagamenti e impostare promemoria di pagamento automatici per non doverli seguire manualmente Portali per i clienti: Impostazione di un portale personale per i vostri clienti, dove possono accedere da un dispositivo desktop o mobile, vedere le loro proposte e i documenti del progetto e pagare le loro fatture

limiti di #### Dubsado

**Nonostante la fatturazione sia uno dei principali vantaggi di questa app, gli utenti spesso lamentano la difficoltà di impostare diversi tipi di fattura se i progetti sono fatturati in modo diverso o di fatturare in più valute se si hanno client internazionali

Curva di apprendimento: Molti utenti riferiscono che alcune funzionalità/funzione di questa app possono intimorire e che la sezione di aiuto non offre abbastanza tutorial per aiutarvi a iniziare

Prezzi di Dubsado

Starter: $200 all'anno

$200 all'anno Premier: 400 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni su Dubsado

G2: 4.3/5 (65+ recensioni)

4.3/5 (65+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

