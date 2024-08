10 Alternative e concorrenti Free Sunsama nel 2024

Sunsama è una strumento di pianificazione giornaliera e di gestione delle attività che esiste dal 2013. Anche se questa web app ha più di 10 anni, è ancora popolare e regolarmente aggiornata.

I fan amano la sua app Calendario, le funzioni di gestione delle attività e la capacità di integrare altri strumenti come Trello e Asana. Mancano però le integrazioni con le essenziali funzioni di automazione e di strumenti di produttività come Zapier, Toggl e TickTick .

Senza menzionare che è troppo costoso per alcuni freelance e piccole aziende, con una tariffa mensile di $$$a.

Ed è qui che entrano in gioco le opzioni gratis! 👀

Questa guida mette in evidenza le nostre migliori alternative a Sunsama, completate da funzionalità/funzione chiave, pro, contro e livelli di prezzo.

Continuate a leggere per rendere la vostra vita più facile (e più economica).

Cosa cercare in un'alternativa Sunsama?

Lo capiamo: scegliere uno strumento di produttività non è facile, soprattutto quando si ha un budget limitato. Ma potete evitare il mal di testa ponendovi alcune domande:

Siete disposti a pagare un aggiornamento se amate la versione gratis di un'app per la gestione delle attività?

Da fare: con quali app, strumenti e piattaforme deve integrarsi l'alternativa Sunsama?

A quali funzioni dovete dare la priorità in un'app gratis?

Quanti membri del team utilizzeranno l'alternativa Sunsama?

Potreste voler impostare una breve Timer del Pomodoro e annotare ciò che si desidera se si è amanti degli elenchi. Ma non preoccupatevi se non avete tempo per questo: siamo qui per aiutarvi in ogni caso. 🙂

Le 10 migliori alternative a Sunsama

Siete pronti a trovare la vostra alternativa? Date un'occhiata al nostro elenco delle 10 migliori alternative Sunsama per vedere se c'è un'opzione e un prezzo migliore per il vostro flusso di lavoro.

Scegliete tra le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Sì, siamo un po' prevenuti nei confronti di ClickUp e probabilmente vi aspettavate che fosse in cima al nostro elenco, ma questo non è l'unico elenco in cui ha primeggiato. ClickUp è stato votato al primo posto nella classifica di Software per il project management nel 2023 su G2 ! E per una buona ragione. 🙌

ClickUp presenta oltre 15 funzionalità/funzioni, di cui almeno 10 disponibili nella versione gratis. Queste visualizzazioni consentono di trasformare l'area di lavoro in base al proprio flusso. Inoltre, è possibile scegliere tra migliaia di modelli nel nostro centro modelli per pianificare, programmare e organizzare le attività o i documenti.

Ad esempio, il modello Modello di pianificatore giornaliero ClickUp è paragonabile al planner di Sunsama. Ma è disponibile per i membri gratis invece di essere chiuso dietro un muro a pagamento. Chiunque può quindi utilizzarlo per pianificare appuntamenti, attività una tantum, attività ricorrenti e attività cardine per i propri impegni quotidiani e per la propria vita privata obiettivi settimanali .

C'è anche il Visualizzazione del calendario di ClickUp che rende blocco del tempo un gioco da ragazzi. È un'altra funzionalità/funzione gratuita che chiunque può usare per tenere tutto (e tutti) sulla stessa pagina.

Programmate i post sui social, i blog e gli annunci insieme alle altre attività e alle riunioni utilizzando la visualizzazione Calendario di ClickUp

L'elenco delle meraviglie potrebbe continuare, ma per farla breve, ClickUp copre tutte le basi: calendario per il project management , soluzione CRM, in tempo reale app di messaggistica aziendale , software di collaborazione, elenco di cose da fare e molto altro ancora. È anche ideale per i professionisti e i team che utilizzano diverse piattaforme. È possibile accedere a ClickUp tramite app mobile per iOS e Android, app desktop per Windows, Linux e Mac, e un'applicazione per la gestione delle risorse umane Estensione per Chrome .

ClickUp migliori funzionalità/funzione

I membri Free hanno accesso a numerose funzionalità, tra cui 100 MB di spazio di archiviazione, attività illimitate, utenti illimitati, oltre 10 viste gratuite, lavagne online, chat, tabelle Kanban, grafici Gantt, monitoraggio nativo del tempo, vista Calendario, registrazione in app e supporto 24/7

Semplificate il project management con funzionalità come attività secondarie annidate, attività ricorrenti, monitoraggio nativo del tempo, modelli di attività e stato, liste di controllo ricorrenti, attività ricorrenti, attività cardine e promemoria

Creazione di campi personalizzati, stati, notifiche, assegnatari, filtri, tasti di scelta rapida, scorciatoie, allegati drag-and-drop, fogli di calcolo, tag e stati

Collaborare con i membri del team utilizzando funzionalità come la sincronizzazione bidirezionale del calendario, i dettagli degli elenchi e le discussioni, le menzioni, la modifica in tempo reale, l'assegnazione di commenti, i clip, chi è online, i gruppi di utenti, la correzione di bozze, i commenti e le risposte dei thread, il markdown e l'accesso offline

Integrazioni di ClickUp coprono oltre 1.000 strumenti, tra cui Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick e Zapier

Limiti di ClickUp

Può presentare una curva di apprendimento per i nuovi utenti (ma questo può essere risolto condemo gratuite e con la formazione)

Alcuni utenti segnalano un numero eccessivo di notifiche se non regolano le impostazioni delle notifiche intelligenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

2. Todoist

Via TodoistTodoist presente sulla scena del project management dal 2007, è adatto per stilare elenchi di cose da fare e semplificare la vita.

I fan di Todoist apprezzano la sua interfaccia pulita e intuitiva. Permette a piccoli team di collaborare su elenchi di attività e progetti semplici. E può far sì che gli imprenditori solitari riescano a rispettare le loro numerose scadenze.

È da notare, tuttavia, che molti utenti hanno bisogno di un'alternativa più dinamica quando devono affrontare progetti complessi che richiedono un project management più che basilare.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Le funzionalità/funzione Free includono fino a cinque progetti attivi, cinque collaboratori per progetto, upload di file da 5 MB, tre filtri e una settimana di cronologia delle attività

Semplificare la gestione delle attività con elenchi di attività e una comoda suddivisione in fasce orarie,livelli di prioritàpreferiti, promemoria e schede in stile Kaban

Delegare attività tra membri di team remoti per una facile collaborazione e personalizzare le notifiche di conseguenza

Personalizzazione di temi, colori e notifiche

Integrazione con strumenti come Outlook, Chrome, Gmail e Alexa

Limiti di Todoist

Non è possibile accedere offline o monitorare il tempo all'interno dell'app

Alcuni utenti hanno segnalato l'insoddisfazione per la mancanza di opzioni personalizzate

Il piano Free ha un limite di collaboratori, progetti e cronologia delle attività

Prezzi di Todoist

Free

Pro: 5$/mese

5$/mese Business: $8/mese per utente

3. nTask

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image-40.png esempio di visualizzazione dell'elenco di nTask /$$$img/

Via nTask Dal 2015 la piattaforma nTask è al servizio di privati e piccole aziende come strumento di gestione delle attività basato su cloud. Offre strumenti di collaborazione per unire i membri del team e un'area di lavoro facile da usare con buone funzionalità gratis.

I membri Free possono aggiungere fino a cinque membri del team con attività e spazi di lavoro illimitati. Riceveranno anche l'accesso ad altre funzionalità di gestione delle attività progettate per mantenere organizzata ogni giornata di lavoro.

E se vi piace abbastanza da fare l'upgrade, i membri a pagamento di nTask possono accedere anche a grafici di Gantt, attività ricorrenti, reportistica sullo stato di avanzamento e altre preziose funzionalità.

Le migliori funzionalità/funzione di nTask

Il piano Unlimited offre aree di lavoro, attività, riunioni, timesheet e monitoraggio dei problemi illimitati per un massimo di cinque membri del team

Gestite le vostre giornate di lavoro con funzionalità/funzioni come la pianificazione, le schede Kanban trascinabili,modelli di prioritizzazionemonitoraggio delle attività, accesso offline e azioni di follower

Collaborazione con i membri del team tramite commenti sulle attività, allegati, ruoli assegnati, autorizzazioni e gestione del team

Integrazione con Outlook Calendar, Google Calendar, Apple Calendar, Microsoft Teams, Google Calendar e Zoom

Limiti di nTask

Alcuni membri segnalano opzioni personalizzate e di formattazione limitate

Il piano Free è limitato a cinque membri del team

Prezzi di nTask

nTask Basic: gratis

gratis nTask Premium: $3/mese per utente

$3/mese per utente nTask Business: $8/mese per utente

$8/mese per utente nTask Enterprise: Contattare per i prezzi

4. Google Calendar

Via Google Calendar Adoriamo un buon Google Calendar! 🤩

È intuitivo, comodo e gratuito per chiunque abbia un account Google. È difficile credere che esista dal 2009, vista la frequenza degli aggiornamenti.

Le funzionalità/funzione di Google Calendar, come l'intuitivo blocco degli orari, vi soddisfano se cercate un'alternativa alla visualizzazione del calendario di Sunsama. Vi aiuterà a passare più tempo a fare e meno a pianificare.

Gli amanti del multitasking apprezzeranno la visualizzazione tradizionale delle attività, delle riunioni e degli eventi della giornata lavorativa. E poiché Google Calendar semplifica la pianificazione di eventi e riunioni, completando la sincronizzazione automatica per tutti i membri e i dispositivi, è ideale per le collaborazioni.

Nel complesso, Google Calendar è una soluzione pratica, anche se semplice, per progetti, team e aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Calendar

Free per tutti gli utenti di Gmail e dell'area di lavoro di Google

Gestione agevole dell'elenco delle cose da fare con funzionalità/funzioni come promemoria per le riunioni, attività ricorrenti, attività secondarie e attività cardine del progetto

Visualizzazioni multiple, colori degli eventi, durata delle attività e sfondi predefiniti

Tutti possono stare sulla stessa pagina condividendo attività, calendari, progetti, riunioni e stati

Integrazioni con strumenti come ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack,Attività di Googlee altri ancora

Limiti di Google Calendar

Alcuni utenti riferiscono che la modifica e la creazione di attività è un po' macchinosa e può portare alla condivisione di eventi personali su calendari professionali

Le funzionalità/funzione avanzate possono essere difficili da trovare e utilizzare per i nuovi utenti

Le funzionalità/funzione di gestione delle attività non sono all'altezza della versatilità degli strumenti di gestione delle attività dedicati

Prezzi di Google Calendar

Standard: Free

Free Business Starter per Google Area di lavoro : $6/mese per utente per tutte le app di Google

Impara il meglio_ Alternative a Google Calendar nella nostra guida completa!_

5. TickTick

Via TickTick TickTick è uno strumento di gestione delle attività basato su un'app con un'interfaccia semplice e flessibile per tenervi sotto controllo. E va forte dal 2013.

Con funzionalità/funzione personalizzate, input vocale, promemoria basati sulla posizione e sincronizzazione dei dati in tempo reale, TickTick è l'opzione ideale per le piccole aziende. Inoltre, è possibile condividere elenchi con il proprio team, assegnare priorità e monitorare le attività e tenere aggiornati tutti i membri del team.

TickTick è apprezzato da coloro che hanno appena iniziato il loro percorso di gestione delle attività e dai solisti che non vogliono funzionalità/funzione extra.

Le migliori funzionalità di TickTick

Gli utenti Free possono creare fino a nove elenchi con 99 attività per elenco, oltre a 19 attività secondarie e due promemoria per attività

Semplifica la vita con cartelle, condivisione degli elenchi, promemoria in base alla posizione dell'attività, tag, date intelligenti, inserimento vocale, timer per il Pomodoro, visualizzazioni multiple e impostazioni della durata dell'attività

Creazione o scelta di elenchi intelligenti, opzioni di scorrimento e temi personalizzati

Le integrazioni includono strumenti come Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier e Spark

Limiti di TickTick

La versione Free ha un accesso limitato alle funzionalità/funzioni

Non si integra con molte delle più diffuse app per la gestione delle attività

Alcuni utenti riferiscono di una navigazione e di un'interfaccia utente difficili per l'app

Prezzi di TickTick

TickTick Gratuito

TickTick Premium: $27,99/mese per utente

**Confronto

**TickTick Vs Todoist_

!

6. Campo orario

via Campo di tempoCampo orario si occupa di gestire il tempo in modo efficiente e di semplificare la vita. È arrivato sulla scena nel 2009 e, anche se a volte l'età si fa sentire, è ancora uno degli strumenti di gestione del tempo più popolari.

Questa simpatica app basata su cloud è stata progettata per aiutare i project manager e le organizzazioni a tenere traccia delle ore di lavoro, a monitorare lo stato dei progetti e a rimanere informati sui loro team. TimeCamp è anche popolare tra i WFH, che spesso si affidano a TimeCamp per avere un account durante le loro giornate lavorative.

Vale la pena menzionare che le funzionalità/funzione gratuite di TimeCamp sono alquanto limitate, ma sono sufficienti per consentire a team di qualsiasi dimensione di beneficiare delle sue funzioni di base.

Le migliori funzionalità/funzione di TimeCamp

Le funzionalità del piano Free includono utenti, progetti e attività illimitate

Monitoraggio del tempo da app desktop, web e mobile

Integrazione con i più diffusi strumenti aziendali come Asana, ClickUp, Gmail, Airtable e Google Calendar

Semplifica la fatturazione grazie al monitoraggio delle ore fatturabili

Limiti di TimeCamp

Funzionalità/funzione limitate per i membri del piano Free

Alcuni membri hanno notato un'interfaccia dell'app poco intuitiva e una curva di apprendimento ripida con le funzioni avanzate

Funzioni di monitoraggio del tempo soggette a errori di funzionamento manuale

Prezzi di TimeCamp

**Free Forever

Basic: $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente Pro: $10.99/mese per utente

$10.99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Impara il meglio_ Alternative al TimeCamp nella nostra guida completa!_

7. Basecamp

Via BasecampBasecamp è stato progettato per essere, beh, un basecamp per i membri del team, i progetti e le attività. È un'app all-in-one per il project management, lanciata nel 2004.

Da allora è stata aggiornata, semplificata e perfezionata in base al feedback di centinaia di migliaia di team. Questo processo è risultato in una serie di strumenti e metodi progettati per ridurre la complessità del project management.

Basecamp è stato progettato per riunire sotto un unico tetto la gestione delle attività e la comunicazione del team. Da fare per ridurre la complessità del project management e renderlo meno faticoso.

Purtroppo, però, Basecamp non ha una versione veramente gratis. È possibile provarla gratis per 30 giorni, ma per continuare a usare l'app è necessario registrarsi.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Gli elenchi di cose da fare sono facili da creare, gestire, archiviare, assegnare e modificare, e la funzionalità di ricerca rapida rende facile trovare quello che si sta cercando

Gli esclusivi grafici a collina di Basecamp forniscono una visione a volo d'uccello del progetto e del suo stato, dividendolo in fasi di salita (ideazione) e di discesa (esecuzione) che tutti possono visualizzare e modificare

La collaborazione è più facile grazie alle bacheche, alle attività individuali e alla personalizzazione delle notifiche

Si integra con strumenti popolari come Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana e Wrike

Limiti di Basecamp

Nessuna priorità delle attività o monitoraggio del tempo nativo

Limiti alla personalizzazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alle visualizzazioni del progetto

Prezzi elevati dopo la fine della versione di prova gratuita

Prezzi di Basecamp

Basecamp: $15/mese per utente

$15/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: $299/mese

8. Microsoft Outlook

Via Microsoft Microsoft Outlook è lo strumento più vecchio di questo elenco. È stato rilasciato nel 1997 come strumento per la gestione delle informazioni ed è disponibile come parte di Microsoft Office e Microsoft 365.

Anche se Microsoft Outlook non è stato esplicitamente progettato per il project management, ha diverse funzioni preziose. E se è il vostro provider di email principale, è super conveniente.

È possibile creare attività a partire dalle email e utilizzare le bacheche a colpo d'occhio e le note adesive per rimanere organizzati. Inoltre, si integra perfettamente con altre applicazioni Microsoft come SharePoint, Excel e PowerPoint.

Inoltre, i membri possono utilizzare Microsoft Planner, una lavagna di base in stile Kanban, per organizzare, condividere e gestire le attività pianificare i loro progetti attività e progetti.

Si noti che chi cerca un piano Free avrà accesso a funzionalità/funzioni limitate rispetto ai pacchetti Microsoft Suite a pagamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Outlook

Gli utenti Free hanno accesso agli strumenti di calendario, alla posta elettronica, all'archiviazione dei file da 5 GB, allo spazio di archiviazione email da 15 GB e alle funzionalità/funzione di base di Teams

La collaborazione è semplice grazie alla condivisione del calendario, ai tag, alle menzioni @, alla programmazione delle email, alla gestione dei messaggi e agli avvisi personalizzabili

Come Gmail, Outlook offre promemoria per i file allegati se si menziona un allegato in un'email ma si dimentica di allegarlo

Gli aggiornamenti automatici del calendario aggiungono eventi, voli, riunioni e altro al vostro calendario da un'email

Lavora con Microsoft Project, che consente di accedere a calendari organizzati,strumenti di monitoraggio dei progetti, reportistica di progetto, project management, modelli di progetto predefiniti e una comunità di utenti attiva

Si integra con strumenti popolari come ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike e Asana

limiti di Microsoft Outlook

Sono possibili problemi di compatibilità se i membri del team non utilizzano gli stessi strumenti e le stesse versioni

Può essere costoso per i team di piccole dimensioni

Le opzioni di personalizzazione sono limitate rispetto ad altri strumenti di project management

Prezzi di Microsoft Outlook

Piano Free

Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Microsoft 365 Business Premium: $22/mese per utente

$22/mese per utente Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/mese per utente

9. Da fare

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/any.do\_-1400x843.png esempio di prodotto any.do /$$$img/

Via Da fare Any.do è un'app per la produttività lanciata nel 2011 e finalizzata alla gestione delle attività per piccoli team e singoli individui.

Grazie a un'interfaccia utente leggera e a funzionalità/funzione semplici, è facile capire perché Any.do abbia dei fan sfegatati. Inoltre, grazie alla sincronizzazione su tutti i dispositivi, questa piccola e potente app mantiene tutto aggiornato.

La versione gratuita ha sufficienti funzionalità/funzioni per iniziare a gestire le attività personali e gli elenchi da fare. E se avete bisogno di un aggiornamento per utilizzare Any.do con i team, i prezzi sono relativamente bassi.

Le migliori funzionalità/funzione di Any.do

Gli utenti Free hanno accesso alle attività assegnate, elenchi di attività , promemoria, visualizzazione del calendario, agenda giornaliera e sincronizzazione

App Calendario integrata epianificatore digitale semplificano l'organizzazione e il monitoraggio dei progetti

Promemoria una tantum, ricorrenti, basati sulla posizione e su WhatsApp vi aiutano a non perdere il filo del discorso

Temi e tag di colore personalizzabili

Integrazioni con strumenti quali Gmail, Google Assistant, Zapier, WhatsApp e Siri

Limiti di Da fare

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia utente è confusa e complicata

Mancano alcune opzioni come le attività secondarie, i commenti, le note, la gestione dei file, i grafici Gantt, la pianificazione e il monitoraggio dei progetti

Prezzi di Da fare

Piano Free

Premio per utenti individuali: $3/mese

$3/mese Teams: $5/mese per utente

10. Notion

Via NotionNotion è una robusta app per prendere appunti e un'applicazione interna di base di conoscenza che esiste dal 2013. È stata progettata per aiutare a organizzare il lavoro e le attività dei team, creando documenti e semplificando la collaborazione.

I project manager possono utilizzare Notion per redigere piani di progetto, creare database di informazioni e realizzare guide interne e materiali di formazione fondamentali. Inoltre, è possibile creare layout e modelli unici utilizzando un sistema super-semplice per organizzare lo spazio del progetto.

Notion è molto apprezzato anche dai solisti che vogliono semplificare la propria vita.

La versione gratuita di Notion è limitata e anche i membri a pagamento potrebbero non disporre di alcune funzionalità/funzione di monitoraggio e gestione.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

I membri Free hanno accesso a blocchi illimitati, aree di lavoro collaborative, analisi di base delle pagine, cronologia delle pagine per sette giorni e fino a 10 ospiti

Modelli diversi per diversi casi d'uso

Opzioni personalizzate per i vari componenti dell'interfaccia utente

La collaborazione con i membri del team è resa più accessibile con la condivisione e la modifica delle attività

Limiti di Notion * Il sistema unico di blocchi scoraggia alcuni utenti

Molti utenti sperimentano una curva di apprendimento ripida con i sistemi unici di Notion (ma questo può essere affrontato con l'estensione dei tutorial e della documentazione)

Prezzi di Notion

Piano Free

Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Trova la migliore alternativa Sunsama per te

Non state chiedendo troppo se volete un'alternativa gratuita a Sunsama che faccia tutto. Almeno, non se scegliete ClickUp!

Con molte funzionalità/funzione gratuite e app mobili per ogni dispositivo, ClickUp è un modo eccellente per migliorare le vostre capacità di organizzazione e produttività. Scaricate l'app oggi stesso per iniziare!