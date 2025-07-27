Modelli gratuiti per pianificare video e strutturare le riprese come un professionista

L'inquadratura può essere perfetta, ma non si vede il caos dietro l'obiettivo: cavi ovunque, piani che cambiano di minuto in minuto e qualcuno che urla perché manca un copione.

E con il 73% dei professionisti del marketing video che oggi crea contenuti come video esplicativi, la domanda di immagini veloci e raffinate è più alta che mai. Ma la qualità non nasce dal nulla: inizia con una preparazione intelligente.

Uno degli strumenti più sottovalutati nella tua produzione è un modello di pianificazione video (oltre alla tua videocamera, ovviamente). Analizziamo alcuni modelli di pianificazione video semplici e gratuiti per aiutarti a strutturare le tue riprese senza complicarti la vita.

Che tu sia un autore solista o a capo di un team, questi modelli gratuiti per la pianificazione video ti aiuteranno a rimanere organizzato e pronto per qualsiasi imprevisto durante le riprese.

Cosa sono i modelli di pianificazione video?

I modelli di pianificazione video ti aiutano a organizzare e gestire la produzione dei tuoi video. Descrivono tutto ciò di cui hai bisogno per dare vita al tuo progetto, come la sceneggiatura, l'elenco delle riprese, il programma di produzione e le responsabilità del team.

Considerali come il tuo progetto per il successo della produzione. Quando crei un video YouTube, un annuncio o una produzione su larga scala, questi modelli ti aiutano a organizzare tutto e assicurarti che nulla venga trascurato.

Dagli storyboard ai fogli di chiamata, ci sono modelli adatti alle tue esigenze. Ti fanno risparmiare tempo, riducono lo stress e ti aiutano a realizzare riprese più fluide dall'inizio alla fine. Quindi, se sei stanco del caos dell'ultimo minuto, un buon modello gratuito è il tuo nuovo migliore amico.

Cosa rende un modello di pianificazione video efficace?

Un buon modello di pianificazione video è chiaro, organizzato e facile da usare. Copre tutti gli aspetti essenziali della produzione di contenuti video, come la sceneggiatura, l'elenco delle riprese, la sequenza e le responsabilità della troupe.

Programma di produzione dettagliato: include una sequenza completa ed è personalizzabile per vari tipi di video (ad es. brevi post sui social, film completi)

Definisci ruoli chiari per ogni membro del team

Offre uno spazio per monitorare attrezzature, oggetti di scena e posizioni delle riprese

Modello dal design pulito, intuitivo e facile da usare. Dovrebbe essere facile da aggiornare secondo necessità e visivamente chiaro per evitare confusione durante la produzione.

Documento condivisibile che funge da hub per l'allineamento e funge da hub per l'allineamento e la comunicazione del team. Migliora la collaborazione per garantire una produzione video fluida e professionale

17 modelli per la pianificazione video

Sei pronto a pianificare le tue riprese video?

Abbiamo raccolto i nostri modelli gratuiti preferiti per la pianificazione dei video. Ognuno di essi contiene sezioni chiave, elementi indispensabili e flessibilità integrata per adattarsi a qualsiasi progetto, grande o piccolo che sia.

Prima delle luci e della telecamera, pianifichiamo!

1. Modello per la produzione video di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza facilmente ogni passaggio delle riprese con il modello di produzione video ClickUp

I progetti video possono diventare caotici, con idee che volano in tutte le direzioni, sequenze che slittano e lavoro sparso ovunque. È qui che entra in gioco il modello di produzione video di ClickUp. Organizza attività, scadenze e aggiornamenti del team in uno spazio pulito e facile da navigare.

Consideralo come il tuo assistente di produzione video integrato. Delinea chiaramente il processo per il tuo team, dal brainstorming al montaggio finale. Ti consente di rimanere in carreggiata, sincronizzato e di goderti il processo creativo.

Le funzionalità/funzioni chiave di questo modello consentono di:

Monitora lo stato di avanzamento utilizzando stati personalizzati come "Script", "Riprese", "Revisione" e "Montaggio finale"

Assegna le attività con date di scadenza, priorità e dipendenze integrate

Visualizza la tua sequenza con il Calendario ClickUp, le viste Sequenza e il grafico Gantt ClickUp

Collabora in tempo reale con commenti alle attività, documenti ClickUp e lavagne online

Personalizza il modello utilizzando campi personalizzati, tag e potenti automazioni

🔑 Ideale per: Team o autori che necessitano di un luogo centrale per gestire in modo efficiente i progetti video.

🪄 Suggerimento bonus: Utilizzare il modello di produzione video di ClickUp con ClickUp Brain è come avere un paio di mani in più nel tuo team. Supponiamo che tu stia creando il tuo prossimo progetto video: basta aprire un'attività come "Script YouTube - Episodio 5" e chiedere a ClickUp Brain di redigere una bozza di schema basata sugli episodi precedenti. Ecco un esempio tratto da Il Trono di Spade! Sfrutta le funzionalità IA di ClickUp Brain per scrivere le tue sceneggiature video

2. Modello Sequenza di produzione video ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e pianifica l'intera sequenza della tua produzione video con il modello Sequenza di produzione video di ClickUp

Oltre alla creatività, i progetti video hanno bisogno di struttura. E il modello Sequenza di produzione video di ClickUp è l'asso nella manica. Ti offre una visione chiara e basata sul tempo del tuo flusso di lavoro di produzione. Dalla sceneggiatura alla post-produzione, vedrai ogni attività, membro e scadenza mappati in una sequenza chiara e personalizzabile.

Inoltre, mantiene il tuo team connesso e garantisce il corretto svolgimento delle riprese. Inoltre, grazie a un elenco di contatti condiviso, puoi contattare rapidamente la persona giusta quando sorgono problemi durante la produzione.

Gli elementi chiave di questo modello ti aiutano a:

Crea sequenze dettagliate di produzione utilizzando le viste Sequenza e Gantt con funzionalità drag-and-drop

Modifica istantaneamente le sequenze quando cambiano le date delle riprese o le scadenze

Ingrandisci o rimpicciolisci il tuo programma per pianificare giorno per giorno o su più settimane

🔑 Ideale per: Autori, team di produzione video e manager che hanno bisogno di visualizzare un piano d'azione per mantenere i propri progetti in carreggiata.

🪄 Suggerimento utile: registra e condividi video rapidi dello schermo utilizzando ClickUp Clips per spiegare le scelte di progettazione o fornire feedback senza digitare nulla.

3. Modello per la produzione di video YouTube di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci la produzione YouTube con un flusso di lavoro dei contenuti integrato e intuitivo grazie al modello di produzione video YouTube di ClickUp

Passi rapidamente dalla proposta del progetto alla sua realizzazione? Il modello di produzione video YouTube di ClickUp è progettato per organizzare l'intero processo di produzione video, dall'inizio alla fine. Questo modello semplifica la gestione delle attività con flussi di lavoro di produzione personalizzabili, garantendo una collaborazione fluida e risultati coerenti.

È facile da usare, quindi puoi coinvolgere tutti, dagli stagisti ai responsabili di progetto, per rispettare le scadenze.

Il modello ti consente di:

Organizza le attività in fasi, come "Ideazione", "Modifica" e "Pubblicazione finale"

Personalizza il modello con campi come "Sceneggiatore", "Titolo del video" e "Parole chiave"

Assegna attività, imposta priorità e utilizza i commenti per migliorare la comunicazione del team

🔑 Ideale per autori di YouTube, team di produzione e agenzie che desiderano organizzare il processo di produzione video e migliorare la collaborazione tra i team.

👀 Lo sapevi? YouTube vanta oltre 2,7 miliardi di utenti attivi al mese, rendendolo il secondo sito web più visitato al mondo, subito dopo Google. Questa immensa base di utenti sottolinea la portata e l'influenza senza pari della piattaforma nel mondo digitale.

4. Modello di pianificazione e produzione YouTube di ClickUp

Ottieni il modello gratis Esplora e organizza il processo di creazione dei contenuti con il modello di pianificazione e produzione YouTube di ClickUp

Rispettare un programma YouTube coerente può sembrare un compito arduo. Le idee si accumulano, le scadenze slittano e i contenuti rimangono bloccati in fase di produzione. Il modello di pianificazione e produzione YouTube di ClickUp aiuta a mettere ordine nel caos.

Ti offre un modo chiaro per strutturare il processo di pianificazione, produzione e gestione dei video, così puoi concentrarti sulla creazione. Questo modello ti consente di:

Utilizza uno spazio centralizzato per raccogliere idee, classificare e dare priorità ai concetti video

Assegna attività ai membri del team, imposta scadenze e monitora i contributi

Integra strumenti di analisi per valutare le prestazioni dei video

Sviluppa ed esegui piani promozionali, comprese campagne sui social media e collaborazioni, per massimizzare la portata dei video

🔑 Ideale per: autori di YouTube, società di produzione e agenzie che desiderano ottimizzare il flusso di lavoro di produzione video e migliorare la collaborazione.

💡 Suggerimento: Riutilizza il tuo script YouTube per post sui social, introduzioni al blog o teaser di podcast. Un buon modello di pianificazione consente di utilizzare un unico video per più contenuti, senza lavoro richiesto. E non dimenticare di annotare le idee per i tuoi progetti futuri mentre l'ispirazione è ancora fresca.

5. Modello di miniature YouTube di ClickUp

Ottieni il modello gratis Progetta e gestisci immagini straordinarie con il modello per miniature YouTube di ClickUp

Ti capita spesso di pensare che progettare le miniature richieda più tempo che modificare il video vero e proprio? Il modello per miniature YouTube di ClickUp ti aiuta a organizzare meglio questo processo. Ti offre un modo chiaro e organizzato per pianificare, progettare e gestire le tue miniature, in modo che siano coerenti, accattivanti e facili da produrre.

Con questo modello puoi:

Utilizza stati personalizzati come "Da fare", "In corso" e "Completato" per monitorare lo stato di avanzamento di ciascuna miniatura

Utilizza diversi campi personalizzati, come "Approvazione miniature", "Progettista" e "Stato di avanzamento del progetto", per memorizzare informazioni chiave su ciascuna miniatura

Accedi a quattro viste, tra cui "Riepilogo miniature", "Elenco miniature", "Guida introduttiva" e "Bacheca di produzione", per mantenere le informazioni organizzate e facilmente accessibili

🔑 Ideale per: Autori di YouTube, team di marketing video e professionisti del design che desiderano ottimizzare il flusso di lavoro di creazione delle miniature e aumentare la consapevolezza del marchio.

👀 Lo sapevi? Il 90% dei video YouTube più performanti utilizza miniature personalizzate. Una miniatura accattivante può aumentare significativamente la visibilità e il coinvolgimento del tuo video.

6. Modello di piano dei contenuti YouTube di ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e gestisci un programma YouTube con il modello di piano dei contenuti YouTube di ClickUp

Le ricerche dell'ultimo minuto per trovare idee per i video possono rallentare l'intero programma dei contenuti e la creatività. Il modello di piano dei contenuti YouTube di ClickUp allevia questa pressione offrendoti un modo chiaro e organizzato per pianificare, monitorare e gestire in anticipo i tuoi contenuti YouTube.

È progettato per aiutarti a rispettare le scadenze e mantenere il flusso delle tue idee in un'area di lavoro facile da usare.

Con questo modello puoi:

Accedi a diverse viste, come Calendario, Elenco e Bacheca, per organizzare tutte le informazioni

Utilizza potenti funzionalità/funzioni come il monitoraggio del tempo, i tag e gli avvisi di dipendenza per gestire il processo di creazione dei contenuti

Utilizza i campi personalizzati per aggiungere e monitorare i KPI chiave del content marketing , come visualizzazioni, tempo di visualizzazione e coinvolgimento

🔑 Ideale per: Autori di YouTube, team di content marketing e strateghi che desiderano ottimizzare il flusso di lavoro di pianificazione dei contenuti e mantenere un programma di pubblicazione coerente.

🧠 Curiosità: alcuni YouTuber girano intere stagioni in un solo fine settimana, perché niente è meglio di una maratona di 48 ore a base di caffeina per definire una "strategia dei contenuti"! Un autore è persino riuscito a girare quattro video in sole tre ore!

7. Modello YouTube di ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica la pianificazione e l'esecuzione dei contenuti YouTube con il modello YouTube di ClickUp

Per creare contenuti YouTube di qualità non basta premere il pulsante di registrazione: occorrono una pianificazione solida, un coordinamento approfondito e un flusso di lavoro trasparente. Il modello YouTube di ClickUp ti aiuta a gestire tutto in uno spazio organizzato.

Con flussi di lavoro personalizzabili e strumenti di collaborazione integrati, mantiene il processo dei tuoi contenuti fluido, efficiente e senza stress. Ti aiuta a:

Utilizza stati personalizzati come "Aperto", "In discussione", "Definitivo" e "Rifiutato" per monitorare il percorso di ogni video dall'ideazione alla pubblicazione

Utilizza campi personalizzati come "Playlist", "Filmato", "Stato di pubblicazione", "Categoria" e "URL" per gestire e classificare i tuoi video

Accedi a diverse viste, tra cui "Playlist ClickTips", "20 video", "Pianificazione caricamenti" e "Vista Elenco" per organizzare e monitorare la pipeline dei tuoi contenuti

🔑 Ideale per: Autori di YouTube e team di marketing che necessitano di un modo strutturato per gestire i flussi di lavoro di produzione video collaborando su scadenze e strategie di contenuto.

💡 Suggerimento: Includi sempre una call-to-action (CTA) nei tuoi piani video, chiedendo agli spettatori di mettere "mi piace", iscriversi o commentare. Puoi pre-scrivere queste CTA all'interno del modello per facilitarne la consultazione durante le riprese.

8. Modello di fattura per produzione video ClickUp

Ottieni il modello gratis Mostra la tua professionalità con una fattura di produzione video pronta per il client grazie al modello di fattura di produzione video ClickUp

Concludere le riprese, perfezionare il montaggio e inviare il taglio finale è solo l'inizio. Ora arriva la parte meno divertente: creare una fattura sensata. Il modello di fattura per produzione video di ClickUp elimina le congetture dalla fatturazione e ti aiuta a ricevere i pagamenti più rapidamente senza la corsa dell'ultimo minuto.

È stato creato appositamente per i professionisti del settore video, quindi ogni sezione parla la tua lingua. Gli elementi chiave di questo modello ti consentono di:

Calcola automaticamente i totali per i giorni di riprese, le ore di modifica, il noleggio delle attrezzature e altro ancora

Suddividi i servizi in sezioni di pre-produzione, produzione e post-produzione

Utilizza tag intelligenti per monitorare lo stato delle fatture, ad esempio "Inviata", "Pagata" o "Scaduta"

Duplica i modelli per i client esistenti o per lavori ripetitivi

🔑 Ideale per: Videografi freelance, editor video e team di produzione che desiderano un modo semplice e ripetibile per fatturare ogni fase del progetto.

Rehab M., responsabile della pre-produzione in una piccola azienda, afferma:

Quello che mi piace anche è la possibilità di automatizzare la maggior parte delle mie attività quotidiane. Abbiamo un processo complesso per la produzione video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni risultato unico che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata... Una delle cose principali che ci aiuta a risolvere è il calcolo del costo dei nostri progetti. Il nostro costo principale è quello delle risorse umane e, grazie alla funzionalità di monitoraggio del tempo, siamo in grado di determinare il costo di un progetto nella sua interezza consolidando le voci di tutte le persone coinvolte. Potendo impostare vari elenchi all'interno di una cartella, siamo anche in grado di suddividere il costo di un progetto in varie fasi (come rappresentato dall'elenco).

Quello che mi piace anche è la possibilità di automatizzare la maggior parte delle mie attività quotidiane. Abbiamo un processo complesso per la produzione video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni risultato unico che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata... Una delle cose principali che ci aiuta a risolvere è il calcolo del costo dei nostri progetti. Il nostro costo principale è quello delle risorse umane e, grazie alla funzionalità di monitoraggio del tempo, siamo in grado di determinare il costo di un progetto nella sua interezza consolidando le voci di tutte le persone coinvolte. Inoltre, potendo impostare vari elenchi all'interno di una cartella, siamo anche in grado di suddividere il costo di un progetto in base alle varie fasi (come rappresentato dall'elenco).

9. Modello ClickUp per la produzione di podcast video/audio

Ottieni il modello gratis Organizza la produzione dei tuoi podcast con un flusso di lavoro visivo grazie al modello ClickUp per la produzione di podcast video/audio

La gestione di un podcast può diventare rapidamente intensa. Tra il contatto con gli ospiti, la programmazione e il monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni episodio, è facile perdere la lucidità senza un sistema strutturato.

Il modello ClickUp per la produzione di podcast video/audio ti aiuta a mettere ordine nel processo. Con un flusso di lavoro di produzione semplice e un layout intuitivo, saprai sempre cosa è stato fatto, cosa c'è da fare e chi se ne sta occupando, così i tuoi episodi andranno avanti senza caos.

Questo modello ti aiuta a:

Organizza gli invii degli ospiti, la pianificazione e i contatti della lista dei desideri in un unico spazio

Pianifica visivamente il tuo programma di rilascio con le visualizzazioni del calendario integrate

Automatizza le attività ripetitive come i promemoria per la raccolta delle risorse o gli aggiornamenti di stato

🔑 Ideale per: Podcaster che gestiscono internamente la prenotazione degli ospiti, la pianificazione e il processo di produzione e desiderano un sistema semplice e affidabile per avere tutto sotto controllo in ogni episodio.

🧠 Curiosità: Jeremy Pope, attore e cantante poliedrico, registra la sua musica nel suo armadio. Nonostante il disordine occasionale causato da abiti e parrucche, l'armadio funge da studio di registrazione.

10. Modello di progettazione grafica ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il flusso di lavoro di progettazione e rimani in linea con il modello di progettazione grafica ClickUp

I progetti di design possono accumularsi rapidamente, soprattutto quando si devono gestire feedback, file e scadenze. Senza un sistema chiaro, è difficile che tutto proceda senza intoppi.

Il modello di progettazione grafica ClickUp organizza il tuo processo creativo. Ti aiuta a gestire ogni passaggio, dai moduli di raccolta dati alle revisioni e alle approvazioni finali, senza il caos delle comunicazioni avanti e indietro.

Le funzionalità/funzioni chiave consentono di:

Organizza il tuo flusso di lavoro con fasi predefinite per brief, bozze, revisioni e consegna

Centralizza tutti i dettagli del progetto, le risorse creative e i feedback in un'unica area di lavoro

Personalizza lo stato e i campi delle attività in base al tuo processo di progettazione

Collabora con i clienti e i membri del team tramite commenti in tempo reale e strumenti di correzione di bozze

🔑 Ideale per: Designer freelance o team creativi interni che desiderano un sistema pulito e organizzato per portare avanti i progetti.

💡 Suggerimento professionale: Stanco di spiegare le modifiche di progettazione con lunghe email? Usa ClickUp Clips per registrare brevi video in cui rivedi il processo di revisione. È molto più veloce che scrivere tutto e aiuta a evitare confusione. Inoltre, il tuo client o il tuo collega possono rivedere il video in qualsiasi momento.

11. Modello di storyboard ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma la tua visione creativa in realtà con il modello di storyboard ClickUp

Cercare di mantenere organizzato il tuo storyboard su diversi strumenti o piattaforme può portare a confusione e alla perdita di dettagli. Il modello Storyboard di ClickUp risolve questo problema fornendo uno spazio lavagna online unico e centralizzato per visualizzare, pianificare e monitorare in modo impeccabile i tuoi progetti creativi.

Ti consente di riorganizzare, remixare e dare vita alle tue scene. La parte migliore? Con la collaborazione di ClickUp, il tuo team può collaborare da qualsiasi parte del mondo.

Questo modello ti aiuta a:

Organizza risorse visive e idee in un unico spazio facilmente accessibile

Lavora con i membri del team in tempo reale per condividere feedback e apportare modifiche

Tieni traccia dello stato di avanzamento di ogni scena e modifica le sequenze quando necessario

🔑 Ideale per: team creativi nel settore cinematografico, dello sviluppo di videogiochi e del marketing che cercano un modo organizzato per gestire il processo di storyboarding.

12. Modello Calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, crea e programma i contenuti senza sforzo con il modello Calendario dei contenuti di ClickUp

Gestisci più contenuti su vari canali? È una danza delicata che richiede di bilanciare una dozzina di parti in movimento contemporaneamente. Il modello Calendario dei contenuti di ClickUp organizza la pipeline dei tuoi contenuti, mantenendo tutto in un'unica vista in modo che il tuo team possa rimanere allineato e concentrato sulle scadenze.

Questo modello semplifica la pianificazione, la creazione e la programmazione dei contenuti, garantendo coerenza e puntualità nella consegna.

Le funzionalità/funzioni chiave aiutano a:

Tieni traccia delle scadenze e dei post imminenti con la visualizzazione Calendario di ClickUp

Collabora in tempo reale con funzionalità di feedback e approvazione

Personalizza i flussi di lavoro in base al tuo processo di creazione dei contenuti

🔑 Ideale per: team di marketing, social media manager e autori di contenuti alla ricerca di un approccio strutturato alla pianificazione e alla pubblicazione dei contenuti.

📮 ClickUp Insight: Il 30% dei lavoratori rispetta l'orario di lavoro, ma il 27% fa regolarmente gli straordinari e il 19% non ha un orario fisso. Quando il lavoro è imprevedibile, come si fa a staccare davvero? La pianificazione automatizzata delle attività nel Calendario di ClickUp può portare più struttura anche ai programmi più imprevedibili. Pianifica la tua settimana, imposta orari di lavoro fissi e automatizza i promemoria per disconnetterti, perché il tuo tempo deve essere sotto il tuo controllo!

13. Modello di piano dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Struttura l'intera pipeline dei contenuti in un unico posto con il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Caos nei contenuti? Non con te. Il modello di piano dei contenuti di ClickUp offre ai team di marketing uno spazio chiaro per mappare la strategia, assegnare le attività e monitorare le scadenze, senza inutili perdite di tempo.

Che tu stia raccogliendo idee per il blog, gestendo proposte, gestendo feedback o esaminando analisi, ClickUp per i team di project management nel settore marketing mantiene tutto connesso. Trasforma la pianificazione generale in passaggi concreti, coinvolgi le parti interessate con commenti e monitora le prestazioni in tempo reale, tutto in un unico posto.

Non dovrai più passare da un documento all'altro, da un'email all'altra o da un foglio di calcolo all'altro. Solo creazione di contenuti organizzati e in linea con il tuo brand per il tuo pubblico di riferimento. Questo modello ti aiuta a:

Suddividi il processo di creazione dei contenuti in attività più piccole e gestibili e assegnale ai membri del team

Utilizza viste personalizzate come il Calendario dei contenuti e la Bacheca delle approvazioni per organizzare il flusso di lavoro

Aggiungi campi personalizzati come autore, parole chiave e tipo di contenuto per un monitoraggio migliore

🔑 Ideale per: autori di contenuti, esperti di marketing e team che desiderano un modo dettagliato e organizzato per pianificare ed eseguire la propria strategia di contenuti su più campagne.

14. Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e gestisci il processo di creazione dei contenuti con il modello di gestione dei contenuti ClickUp

La gestione dei contenuti su più canali, scadenze e team può diventare rapidamente caotica senza un sistema unificato. Il modello di gestione dei contenuti ClickUp elimina questa complessità fornendo uno spazio centralizzato per la creazione, l'approvazione e la pubblicazione dei contenuti.

Questo modello ti consente di:

Utilizza stati personalizzati come "In revisione", "Concept" e "In sospeso" per monitorare lo stato di avanzamento dei contenuti

Aggiungi campi personalizzati, tra cui "Budget", "Canale" e "Tipo di attività di marketing", per un monitoraggio dettagliato

Scegli tra diverse viste, come Bacheca, Elenco, Sequenza e Gantt, per visualizzare il tuo flusso di lavoro

🔑 Ideale per: autori di contenuti, esperti di marketing e team alla ricerca di una soluzione per gestire e ottimizzare il processo di creazione dei contenuti.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di proposte di budget in Excel e ClickUp

15. Modello di piano di progetto creativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica i flussi di lavoro creativi con il modello di piano di progetto creativo ClickUp

I progetti creativi spesso devono affrontare sequenze temporali mutevoli, feedback sparsi e ritardi nelle approvazioni. Il modello di piano di progetto creativo di ClickUp riunisce tutto, aiutando i team a organizzare le fasi, assegnare le attività e monitorare lo stato senza perdere un colpo.

Con questo modello puoi:

Pianifica i progetti in fasi distinte come la stesura del brief creativo , la pianificazione, la produzione e la revisione

Assegna le parti interessate, monitora lo stato e gestisci le date di scadenza utilizzando i campi personalizzati e i tag

Visualizza lo stato di avanzamento tramite le viste Sequenza, Bacheca e Calendario

Semplifica le approvazioni e i passaggi di consegne con flussi di lavoro di produzione strutturati e aggiornamenti di stato

🔑 Ideale per: team creativi che gestiscono campagne, video, risorse di progettazione o progetti di produzione in più passaggi.

16. Modello di guida di stile ClickUp

Ottieni il modello gratis Elimina l'incoerenza del marchio con il modello di guida di stile ClickUp

Sei stanco dei membri del team che utilizzano font obsoleti, loghi sbagliati o colori contrastanti? Il modello Guida di stile ClickUp centralizza tutte le linee guida del tuo marchio, rendendo facile per tutti seguire le stesse regole e presentare un'immagine coerente.

All'interno di questo modello puoi:

Descrivi l'utilizzo del logo, i colori del kit del marchio , i font e la voce in un unico documento organizzato

Tieni i file di progettazione, gli esempi e i riferimenti facilmente accessibili a tutte le parti interessate

Usa documenti, pagine nidificate e collegamenti per strutturare la tua guida in modo chiaro e ordinato

🔑 Ideale per: team di marketing, design o brand che cercano un'unica fonte di verità per aumentare la consapevolezza del marchio.

17. Modello di script per podcast ClickUp

Ottieni il modello gratis Struttura gli episodi con uno script podcast chiaro e riutilizzabile con il modello ClickUp Podcast Script

Improvvisare un podcast può sembrare divertente, finché non si verifica una pausa imbarazzante, si dimentica un punto della discussione o si divaga fuori tema. Il modello di script per podcast di ClickUp ti aiuta a strutturare i tuoi episodi dall'introduzione alla conclusione, in modo da rimanere concentrato, apparire professionale e mantenere viva l'attenzione degli ascoltatori.

Il modello offre:

Suddividi il tuo episodio in introduzione, discussione principale, domande e risposte degli ospiti e conclusione

Aggiungi note temporali e punti di discussione per non perdere mai un colpo

Collabora con co-host o produttori direttamente nel documento per perfezionare la sceneggiatura

Tieni tutto organizzato con schemi riutilizzabili per diversi formati di episodi

🔑 Ideale per: Podcaster che desiderano una sceneggiatura chiara e collaborativa per guidare i propri episodi e fornire contenuti coerenti e coinvolgenti.

🧠 Curiosità: il podcast Pepperoni Pizza Dreams di Julie Gauthier aiuta gli ascoltatori ad addormentarsi leggendo i menu dei ristoranti. Da Houston a Melbourne, le persone si addormentano cullate dai suoni rilassanti delle descrizioni dei piatti e dei prezzi. Chi avrebbe mai detto che sussurrare il nome dei cibi fosse la chiave per una buona notte di sonno?

Dalla sceneggiatura allo schermo: pianifica tutto nel modo giusto con ClickUp

Che tu stia pianificando contenuti per YouTube, gestendo script di podcast, progettando miniature o inviando fatture, ClickUp ti copre le spalle. Non è solo un pezzo del puzzle, ma copre l'intero flusso di lavoro creativo.

Hai bisogno di mappare il tuo prossimo progetto video IA? Terminato. Vuoi creare miniature accattivanti? Facile. Pronto a monitorare i pagamenti per il tuo brillante lavoro? C'è un modello anche per questo.

Qualunque sia il tuo processo, ClickUp ti aiuta a mantenerlo organizzato, creativo e in continua evoluzione.

Allora, perché non salire di livello? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma il tuo lavoro, perché anche le idee migliori hanno bisogno di un ottimo piano per diventare grandi!