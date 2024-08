10 migliori alternative a Microsoft Loop che rendono facile la collaborazione

Microsoft Loop è come la caffetteria più vicina. ☕

Basta presentarsi con tutti i propri amici e si può lavorare insieme sorseggiando una buona bevanda. Anche se Microsoft Loop non è in grado di fornire bevande e cibo, Da fare vi aiuta a collaborare virtualmente con i vostri provider!

Grazie a una semplice interfaccia utente, la piattaforma aiuta sia gli studenti che le aziende a collaborare contemporaneamente allo stesso progetto. Ma non è l'unica soluzione disponibile! È importante essere perspicaci e provare altri strumenti, proprio come si farebbe con diversi caffè prima di trovare il proprio locale preferito!

Per fare in modo che il processo decisionale per facilitarvi il compito, abbiamo messo insieme un elenco delle **top 10 alternative a $$$a che hanno ridefinito la logistica della collaborazione tra team!

Cos'è Microsoft Loop?

Via: Loop Microsoft Microsoft Loop è una piattaforma che facilita l'uso di collaborazione in tempo reale e condivisione di informazioni con più persone sotto lo stesso tetto.

Creato per evitare di destreggiarsi tra altre app Microsoft come Word, Excel e PowerPoint Presentation, questo strumento aiuta a creare aree di lavoro per ideare, commentare e lavorare insieme sullo stesso progetto.

In effetti, è possibile semplificare l'ideazione con il suo Copilota IA. Basta digitare una domanda e l'assistente IA vi aiuterà con risposte che daranno una spinta alla vostra giornata di lavoro.

Inoltre, la barra di ricerca della piattaforma consente di trovare modelli basati su parole chiave specifiche, come ad esempio una campagna di marketing . Inoltre, è possibile lavorare facilmente su più progetti grazie agli strumenti di project management e produttività.

Nel complesso, Microsoft Loop è un'area di lavoro collaborativa (si pensi a Notion), ma le sue funzionalità/funzioni non sono adatte a tutti. Alcuni utenti trovare funzionalità/funzione simili a quelle dei concorrenti esistenti e ritengono che non offra nulla di unico che possa indurli a cambiare.

Cosa cercare in un'alternativa a Microsoft Loop?

Considerate queste funzionalità/funzione come un punto di riferimento per la scelta dell'alternativa a Microsoft Loop:

Modelli di progetto: Cercate un'alternativa a Microsoft Loop che fornisca una facile assistenza ai progetti attraverso modelli di alta qualità per vari casi d'uso Collaborazione online: Una delle funzioni principali di Microsoft Loop è l'impostazione degli utenti con una piattaforma di collaborazione per la comunicazione in tempo reale e ottimizzata. È naturale aspettarsi che la sua alternativa offra funzionalità/funzione per la creazione, come i thread di commento,lavagne onlinee il tag degli utenti Supporto per l'IA: Non si può avere uno strumento di collaborazione senza IA, al giorno d'oggi! Trovate un'alternativa che fornisca supporto all'IA per attività come la scrittura e il brainstorming di idee Compatibilità: È bene avere uno strumento che lavori su tutti i dispositivi e non sia limitato a Windows o MacOS (ad esempio, Microsoft Teams o Documenti Google) Integrazioni: Non è mai una cattiva idea scegliere uno strumento che si integri con altre app e che riduca al minimo il fastidioso avanti e indietro per la gestione dei progetti Gestione dei documenti: cercate una soluzione che vi aiuti a modificare e gestire tutti i documenti per i vostri progetti in un unico posto, rendendovi più facile tenere il passo!

10 Migliori alternative a Microsoft Loop per migliorare la collaborazione del team

Sulla base delle funzionalità/funzioni menzionate sopra, abbiamo stilato un elenco di 10 alternative a Microsoft Loop su cui potete mettere subito le mani. Esaminate le funzionalità/funzione di ogni opzione, i pro e i contro per fare la scelta migliore! ❤️

Collaborate visivamente con i membri del team all'interno delle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e trasformare le idee in elementi attuabili

Non si può parlare di collaborazione moderna senza ClickUp! Creato per team veloci che dipendono dal lavoro di squadra in tempo reale, ClickUp fornisce tutte le informazioni necessarie per la collaborazione strumenti di collaborazione per il project management in un unico posto! ⭐

Iniziare è facile come navigare in Internet! Basta fare clic sull'avatar della propria area di lavoro e scegliere + Nuova area di lavoro. Le aree di lavoro si trovano nella parte superiore dell'elenco ClickUp gerarchia dei progetti e da questo punto in poi è possibile suddividerli in Spazi, Cartelle, Elenchi e altro ancora.

Avete bisogno di una soluzione semplificata per modificare, archiviare e gestire i documenti? Se sì, allora ClickUp Documenti è il vostro migliore amico! Potete creare documenti con pagine annidate e tag tracciabili e modificarli con i vostri collaboratori contemporaneamente.

Infatti, con ClickUp Live Collaboration Detection gli utenti possono vedere quando altri membri stanno scrivendo e modificando insieme, in modo da evitare la duplicazione dei lavori richiesti!

Utilizzo di ClickUp AI per generare un post di blog in ClickUp Docs da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

Da fare menzione dell'opzione di utilizzo di ClickUp AI per scrivere e modificare facilmente testi? L'assistente IA nativo della piattaforma è dotato di oltre 100 prompt specifici per ruolo per completare attività quali:

Scrivere un documento, come ad esempio un documento disequenza di un progetto o un brief sui contenuti - da zero

Ottimizzazione di documenti esistenti per grammatica e tono

Riepilogare/riassumere contenuti lunghi

Traduzione di documenti (oltre 10 lingue supportate)

La collaborazione con i team remoti e distribuiti è un gioco da ragazzi, grazie alle funzionalità di ClickUp Chattare visualizzare che permette la condivisione interna di aggiornamenti, richieste, collegamenti e feedback.

I team composti da più dipartimenti apprezzeranno il Modello di progetto interfunzionale di ClickUp per gestire le dipendenze delle attività , lo stato di avanzamento e la comunicazione senza attriti!

Supponiamo che vogliate fare un brainstorming con il vostro team. Basta lanciare Lavagne online di ClickUp nell'area di lavoro, invitate le persone e mettete al lavoro la vostra intelligenza collettiva. L'area di lavoro è dotata di una funzionalità di trascinamento che consente al team di aggiungere un contesto alle discussioni con attività, file, documenti e altri componenti!

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Piattaforma completa di gestione della conoscenza e collaborazione

Lavagna online e documenti facili da usare che accelerano i processi del team

Gestione e monitorare tutti i progetti in un unico luogo * Scrittura e modifica assistite dall'IA

15+ visualizzazioni per gestire attività e carichi di lavoro

Visualizzazione olistica della chat che consente la condivisione di collegamenti e incorporamenti

oltre 1.000 modelli per il project management

Disponibilità multipiattaforma

oltre 1.000 integrazioni per ridurre al minimo il cambio di contesto

Correzione di bozze eCreazione di moduli strumenti per un feedback continuo e richieste interne

Passaggio da un'area di lavoro all'altra con un solo clic in ClickUp 3.0

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione crea una curva di apprendimento per i nuovi utentinumerosi tutorial e guide rendono la transizione agevole

Potrebbero essere utilizzate più opzioni di formattare i grafici Gantt

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Confluenza

Via: Confluenza Confluence è un popolare strumento basato sul web che permette di la condivisione della conoscenza e collaborazione. Create pagine dinamiche sulla piattaforma e date al vostro team un luogo dove creare e collaborare su qualsiasi progetto.

La pagina delle attività consente di tenere d'occhio tutti i progetti in corso e di monitorarne lo stato. Qui è possibile anche taggare altri membri e inviare loro avvisi per qualsiasi suggerimento!

Grazie alle impostazioni delle autorizzazioni, gli amministratori possono limitare l'accesso degli utenti a contenuti specifici. Un altro vantaggio che apprezzerete è l'ampio intervallo di modelli disponibili. Con una libreria di 70+ modelli suddivisi in 10+ categorie, potrete iniziare con piano del progetto e le attività di documentazione all'istante!

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Consente la collaborazione in tempo reale

Si integra con app come Lucidchart, Microsoft Teams e Documenti o Fogli Google

Spazi e pagine illimitati

Albero dei contenuti strutturato per gestire progetti o hub di conoscenza

oltre 70 modelli

Limiti di Confluence

I modelli possono impiegare un po' di tempo per essere caricati

I nuovi utenti potrebbero avere difficoltà a configurare le autorizzazioni

Prezzi di Confluence

**Gratis

Standard: $600/anno

$600/anno Premium: $1.150/anno

$1.150/anno Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4,1/ 5 (3.690+ recensioni)

4,1/ 5 (3.690+ recensioni) Capterra: 4.4/ 5 (3.180+ recensioni)

3. Basecamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Basecamp-1.png Basecamp /%img/

Via: Basecamp Basecamp permette di creare un'area di lavoro virtuale e di organizzare presentazioni e progetti di gruppo con facilità. Ogni spazio è composto da numerosi strumenti che possono aiutare i team a collaborare in vari modi, come ad esempio condivisione di elenchi di cose da fare , orari, file e promemoria per le riunioni .

Basecamp visualizza tutte le riunioni, i documenti e le liste di controllo in un'unica dashboard. Nella pagina principale del progetto, è possibile trovare gli aggiornamenti sulle attività recenti e i nomi dei membri che hanno apportato le modifiche.

Se state cercando strumenti di miglioramento continuo vi piaceranno le tavole Kanban di Basecamp. Sono ideali per stabilire flussi di lavoro orientati al processo che richiedono un'ottimizzazione costante .

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Visualizzazione singola per chattare, documenti eBacheca Kanban* Possibilità di aggiungere o rimuovere strumenti nelle aree di lavoro

Feed delle attività recenti

Elenco degli impegni e organizzazione di riunioni

Limiti di Basecamp

La mancanza di integrazioni può essere un ostacolo per alcuni team

Da fare meglio con la prioritizzazione delle attività

Prezzi di Basecamp

Basecamp: $15/mese per utente

$15/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: $299/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Basecamp

G2: 4,1/ 5 (5.250+ recensioni)

4,1/ 5 (5.250+ recensioni) Capterra: 4,4/ 5 (14.330+ recensioni)

4. Asana

Via: Asana Cercate qualcosa che vi aiuti a gestire con sicurezza i progetti del team personale e aziendale? Asana vi copre le spalle! La funzione principale di questo strumento è quella di aiutare le aziende a visualizzare lo stato di avanzamento di ciascun progetto e a valutare eventuali rischi potenziali all'inizio.

Per un flusso di lavoro più fluido e veloce, i manager possono usare le configurazioni per ricevere prompt quando un'attività è completata e ha bisogno del via libera. Hanno anche la possibilità di creare Sequenze, Pietre miliari e Bacheche e vedere se ogni reparto sta portando a termine il proprio lavoro nei tempi previsti.

Essendo uno strumento completo per il project management, permette di il monitoraggio dei progetti in tempo reale e tenere d'occhio i ritardi. Una delle sue interessanti funzionalità/funzione di assistenza è la capacità di creare reportistica per le attività mensili incomplete di ogni dipartimento!

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Visualizzazione dello stato di ogni progetto con attività cardine, sequenze e Bacheche

Prompt per l'approvazione del flusso di lavoro durante la gestione delle attività

Facile monitoraggio dei progetti e pagine interattive

Reportistica mensile sui ritardi delle attività

Integrazione con oltre 200 strumenti

Limiti di Asana

L'interfaccia può confondere i nuovi utenti

La mancanza di spazio di archiviazione cloud può diminuire l'esperienza dell'utente

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter: $10,99/mese

$10,99/mese Avanzato: $24,99/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/ 5 (9.520+ recensioni)

4,3/ 5 (9.520+ recensioni) Capterra: 4.4/ 5 (12.270+ recensioni)

5. Figma

Via: Figma Grazie a Figma, i team di progettazione possono realizzare le loro idee creative utilizzando funzionalità e strumenti avanzati. Migliorate il vostro lavoro di squadra utilizzando questo software di collaborazione visiva che consente di creare, condividere e testare i progetti per il sito web dell'azienda con visibilità end-to-end del team.

La piattaforma è stata creata per rendere il processo di progettazione easy-Figma ospita la modifica in tempo reale e una Modalità di osservazione che consente di visualizzare le schermate dei provider e di fornire feedback. Gli utenti possono offrire suggerimenti per migliorare il progetto/prototipo stesso.

Utilizzando i controlli di autorizzazione, gli amministratori danno agli utenti l'autorità di lasciare commenti, modificare e visualizzare. Per chi è alla ricerca di opzioni di controllo della versione, è possibile monitorare facilmente le modifiche apportate dagli utenti.

La libreria di risorse condivise di Figma aiuta a standardizzare i componenti nei progetti.

Bonus: Ecco alcuni Alternative a Figma da controllare !

Le migliori funzionalità/funzione di Figma

Modifiche peraccelerare il flusso di lavoro della progettazione* Modalità di osservazione per una maggiore collaborazione

Impostazioni delle autorizzazioni

Visualizzazione della cronologia delle modifiche

Libreria di risorse condivisa

Cicli di feedback senza soluzione di continuità su progetti o prototipi

Limiti di Figma

Il tempo di caricamento può essere occasionalmente lento

Il supporto limitato per i formati di file può causare difficoltà ai team nell'importazione/esportazione

Prezzi di Figma

Starter: Free

Free Figma Professional: $12/mese

$12/mese Organizzazione Figma: $45/mese

$45/mese Azienda: $75/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/ 5 (980+ recensioni)

4.7/ 5 (980+ recensioni) Capterra: 4.8/ 5 (680+ recensioni)

6. RaccogliContenuti

Via: Raccogliere il contenuto GatherContent risolve un problema comune a molti team aziendali: la strutturazione dei contenuti. Consente di passare da decine di canali e file di documenti a un semplice strumento in cui tutti i membri dell'azienda possono visualizzare tutti i progetti in corso.

Grazie a un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), gli utenti possono facilmente lavorare sui documenti in tempo reale. GatherContent offre anche diversi modelli che possono ridurre il tempo di creazione di tutti i tipi di documenti di progetto.

È possibile assegnare l'attività giusta al team appropriato usando flussi di lavoro automatizzati . Inoltre, la piattaforma offre una traccia di audit delle modifiche apportate al contenuto, essenzialmente cosa è stato modificato, da chi e quando.

Si consiglia di utilizzare il sistema GatherContent del Calendario dei contenuti per una migliore organizzazione delle attività sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di GatherContent

Supporta la modifica in tempo reale

Flussi di lavoro automatizzati e personalizzati

Editor WYSIWYG

Diversi modelli di contenuto

Traccia di controllo delle modifiche

Limiti di GatherContent

Non ci sono molte funzionalità/funzione per migliorare il contenuto scritto

Potrebbe non fornire livelli di personalizzazione più elevati per i modelli web

Prezzi di GatherContent

Richiedi una demo per avere un preventivo

Valutazioni e recensioni su GatherContent

G2: 4.3/ 5 (75+ recensioni)

4.3/ 5 (75+ recensioni) Capterra: 4.2/ 5 (15+ recensioni)

7. Quip

Via: Quip Quip è una piattaforma online facile da usare su dispositivi mobili e web che si concentra principalmente sulla collaborazione tra i team commerciali. Permette ai team di creare, modificare e modificare i documenti e fogli di calcolo come gruppo. La visibilità centralizzata permette ai venditori di collaborare su processi quali:

Pianificazione degli account

Piani di chiusura reciproci

Note di qualificazione

Il modo in cui si svolge la collaborazione è piuttosto semplice. Per ogni documento o foglio di calcolo creato, Quip aggiunge una chat del team. Il risultato? Voi e il vostro team potete avere discussioni specifiche e raggiungere gli obiettivi di comunicazione più velocemente che andando avanti e indietro nelle chat tradizionali!

Tutti i dati sono archiviati nel cloud (gestito da Salesforce) e sono interamente crittografati. Avete la libertà di modificare i controlli di accesso per gli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quip

Si concentra sulle collaborazioni dei team commerciali

Chat specifiche per ogni documento e foglio di calcolo creato

Dati archiviati in sicurezza sul cloud

Comodi controlli per gli amministratori

Limiti di Quip

L'app mobile può essere difettosa durante la chiusura automatica

A volte gli utenti potrebbero non essere in grado di visualizzare la cronologia delle modifiche di un documento

Prezzi di Quip

Inizio : $10/mese

: $10/mese Quip plus : $25/mese

: $25/mese Quip Advanced: $100/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Quip

G2 : 4.0/5 (1.090+ recensioni)

: 4.0/5 (1.090+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (190+ recensioni)

8. Creately

Via: Creately Creately è stato progettato per essere un hub centrale per gestire le persone e dei processi. 🌷

Con Creately, i team possono godere sia di una modalità sincrona sia di una modalità collaborazione asincrona . Grazie a funzionalità/funzione di monitoraggio, come il live tracking del mouse, le anteprime delle modifiche sincronizzate e i thread di discussione dei commenti, il team può da fare in modo più rapido che mai.

In quanto digitale software per lavagne online creately permette agli utenti di portare la creatività a un livello superiore. Inoltre, offre un buon numero di modelli per la strutturazione di dati e diagrammi visivi. Questi modelli sono dotati di un editor drag-and-drop con forme predefinite e personalizzate che possono essere utilizzate per costruire in modo efficiente il diagramma desiderato.

Gli amministratori possono decidere la quantità di dati a cui ogni utente dell'area di lavoro può accedere.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Lavagna online con spazi illimitati

Modelli per la creazione di diagrammi

Si integra con app come Microsoft Office e Google Area di lavoro

Funzionalità di trascinamento e rilascio

Controllo dell'accesso ai dati da parte degli amministratori

Limiti di Creately

I suoi piani aziendali possono essere più costosi rispetto ad altre alternative

Le integrazioni limitate con le aree di lavoro ne limitano le funzioni

Prezzi di Creately

Personale : $5/mese

: $5/mese Team : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business: $89/mese (tariffa fissa)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Creately

G2 : 4.4/ 5 (1.070+ recensioni)

: 4.4/ 5 (1.070+ recensioni) Capterra: 4.4/ 5 (160+ recensioni)

9. Scheda concettuale

Via: Scheda concettuale Conceptboard è un altro software per l'area di lavoro digitale che si concentra su progetti e prototipi. Permette ai team di fare brainstorming di idee, collaborare a progetti e testare prototipi. Grazie alle infinite lavagne online con puntatori in tempo reale, è possibile vedere facilmente quale persona sta apportando una modifica specifica!

I leader dei team possono rendere trasparente la collaborazione del team organizzando le lavagne online, dando e revocando l'accesso agli utenti e gestendo le versioni precedenti.

Gli utenti possono sfruttare le note adesive e i commenti per lasciare suggerimenti ai progettisti. Finché si dispone di una connessione a Internet, è possibile utilizzare questo strumento su più dispositivi, poiché tutti i dati sulle lavagne vengono salvati automaticamente.

Per ogni spazio condiviso, viene fornito un link protetto da password. Caricare o scaricare è facile grazie alla capacità di Conceptboard di importare ed esportare diversi formati di file.

Le migliori funzionalità/funzioni di Conceptboard

Tela della lavagna online illimitata

Puntatori in tempo reale

Robusto sistema di sicurezza

Assistenza per più tipi di file

Limiti di Conceptboard

Un tutorial di avvio aiuterebbe gli utenti a padroneggiare le funzionalità/funzione

Può rimanere indietro in termini di funzionalità/funzione rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Conceptboard

**Gratis

Premio : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business: $9,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Conceptboard

G2 : 4.6/5 (90+ recensioni)

: 4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

10. Notion

Via: Notion Notion non ha bisogno di presentazioni! Come piattaforma collaborativa, aiuta i team a visualizzare più progetti contemporaneamente. Costruito per aiutare a organizzare progetti, wiki e documenti, Notion fa un ottimo lavoro aiutando i project management a visualizzare in modo completo le attività, con un'impostazione personalizzata Grafici di Gantt e tabelle Kanban personalizzati .

I team possono facilmente collaborare in tempo reale sullo stesso documento o wiki, grazie a un rapido drag-and-drop. Le persone taggate nei commenti ricevono notifiche email per rimanere all'erta. Le attività possono essere ulteriormente suddivise in schede all'interno dei database, dove i membri possono usare il comando "/" per aggiungere tabelle, elenchi, attivare/disattivare titoli o callout.

Una delle funzionalità/funzione più notevoli di Notion è il suo componente aggiuntivo IA. Organizza i vostri database e documenti in informazioni chiare e fruibili con cui potete interagire in un formato Q&A!

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Visualizzazione dei progetti tramite schede Kanban e grafici Gantt

Database e tabelle di facile utilizzo

Modifica in tempo reale all'interno dello stesso documento

Assistente IA per migliorare l'accessibilità dei dati di lavoro

Limiti di Notion

La curva di apprendimento iniziale può essere molto ripida per i nuovi utenti

Il prezzo dell'assistente AI può essere relativamente alto (rispetto ad alternative come ClickUp AI)

Prezzi di Notion

Free

Plus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA è disponibile su tutti i piani a pagamento al prezzo di 8 dollari per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.900+ recensioni)

4,7/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

Rafforzate il vostro team con ClickUp: La migliore alternativa a Microsoft Loop!

Tutte le alternative menzionate in precedenza sono adatte a diversi team, come sviluppatori agili, progettisti, scrittori o persino gestori del team.

Ma se siete ancora in dubbio, provate a dedicare del tempo a ClickUp! Come piattaforma gratuita, è dotata di una serie di funzionalità/funzioni uniche create per rimuovere gli ostacoli alla collaborazione, assicurando che il vostro team sia sempre informato, ben connesso e pronto ad affrontare qualsiasi sfida! ✌️