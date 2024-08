Lavorare in modo più intelligente: ecco i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per Mac nel 2024

È emozionante vedere come l'intelligenza artificiale (AI) stia cambiando il gioco in quasi tutto ciò che facciamo! 🤖

Dalla previsione del comportamento dei clienti alla scrittura aumentata, le colossali capacità di gestione dei dati e di apprendimento progressivo dell'IA hanno semplificato la vita dell'uomo in molti modi. Oltre a farvi risparmiare risorse, Soluzioni software AI possono migliorare l'accuratezza e l'efficienza del vostro lavoro e aiutarvi a consegnare più velocemente.

Se siete utenti Mac che desiderano sfruttare l'IA, abbiamo pensato a voi! Scoprite il nostro elenco di 10 strumenti di IA di maggior impatto per i dispositivi Mac curato da esperti. Abbiamo presentato opzioni versatili che amplieranno le possibilità in termini di creatività, produttività e convenienza.

Cosa cercare negli strumenti di intelligenza artificiale per Mac?

L'intelligenza artificiale per i dispositivi Mac si presenta sotto forma di varie applicazioni, come chatbot, assistenti digitali, flussi di lavoro e strumenti per la gestione della produttività soluzioni di gestione dei progetti . Le loro capacità possono variare a seconda dei modelli analitici utilizzati.

Ad esempio, molti strumenti di intelligenza artificiale utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per aiutare i computer a comprendere, interpretare e rispondere al linguaggio umano. I software di intelligenza artificiale utilizzano anche funzioni di automazione per aumentare la produttività e completare più rapidamente le attività, grazie a messaggi di testo che riassumono i contenuti, anche nelle attività!

Riassumi istantanei di lunghe discussioni di commenti con un clic di un pulsante grazie a ClickUp AI

Sebbene sia possibile individuare caratteristiche specifiche in base alle proprie esigenze, ecco alcuni punti generali da considerare quando si sceglie una soluzione AI per Mac:

Compatibilità: Siete immersi nell'universo Apple con iPhone, iPad e Mac? In questo caso, vorrete scegliere uno strumento di intelligenza artificiale che sia compatibile con tutti i vostri gadget Apple 📱 Esperienza utente: Un'interfaccia pulita e intuitiva, facile da navigare, può essere di grande aiuto per la gestione dell'intelligenza artificiale aumentare la produttività Performance: Esaminare la velocità e l'efficienza dello strumento. Gli altri utenti segnalano bug e problemi di funzionamento? 🐞 Scalabilità: Lo strumento deve essere in grado di soddisfare le vostre esigenze man mano che i vostri progetti crescono Personalizzazione: Le personalizzazioni del software possono variare da semplici modifiche dell'interfaccia a modifiche più approfondite Capacità di integrazione: I migliori strumenti di intelligenza artificiale si integrano tipicamente con altri sistemi, app o database per ottimizzare i processi quotidiani

I 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per Mac: Recensione

Dalla gestione delle attività alla collaborazione, dal lead sourcing al

diagrammi intelligenti

abbiamo stilato un elenco di 10 strumenti di intelligenza artificiale con diverse funzionalità per Mac. Le recensioni qui sotto vi aiuteranno a trovare la vostra soluzione ideale! 🌚

Utilizzate ClickUp Brain per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle e-mail e molto altro ancora

ClickUp è un sistema completo di collaborazione e strumento di gestione dei progetti con capacità AI native per qualsiasi settore o nicchia. Si tratta di una piattaforma basata sul cloud, ma è possibile scaricare il client dedicato per Mac o Mac M1 per una maggiore flessibilità d'uso sul desktop. Cervello ClickUp è un assistente di lavoro altamente qualificato che vi aiuta a velocizzare le consegne nei vari ruoli. Lo strumento elimina le congetture impostando decine di comandi e prompt specifici per ogni ruolo, completamente templatizzati, per accelerare le attività quotidiane.

Utilizzate la ClickUp Brain Toolbar per migliorare i vostri contenuti in tempo reale. Alleggerite il vostro lavoro di amministrazione generando riepiloghi, briefing di progetto , note di riunione , e-mail e elementi di azione immediatamente con l'AI Project Manager, l'AI Knowledge Manager e l'AI Writer for Work di ClickUp.

Questo strumento di intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare qualsiasi elemento creato nel vostro Documenti ClickUp . Evidenziate un testo specifico e utilizzate i suggerimenti di scrittura disponibili per renderlo più breve, più lungo, più coinvolgente o più semplice.

Controllare al volo l'ortografia e la grammatica, migliorando la qualità complessiva del testo comunicazioni interne ed esterne . ClickUp Brain può anche tradurre le lingue, facilitando una collaborazione più efficace per i team globali. 🌎

Sfruttando ClickUp Brain, si riducono i tempi di qualsiasi flusso di lavoro, sia per il marketing che per le vendite, Gestione agile dei progetti team di progettazione o di ingegnerizzazione! E la ciliegina sulla torta? ClickUp dispone di applicazioni native per iPad, iPhone e Apple Watch, in modo che possiate rimanere connessi ai vostri progetti anche in movimento!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

ClickUp Brain con più di 100 suggerimenti integrati specifici per il ruolo

Assistenza alla scrittura per sembrare più professionali, diretti o coinvolgenti

ImmediatoAzione di traduzione* Rilevamento e correzione degli errori

Supporto per i contenuti creativi

Lavagne bianche e Mappe mentali per la creazione di diagrammi

Riassunti che fanno risparmiare tempo ed estrazione dei passi successivi da documenti lunghi

Integrazione con oltre 1.000 altri strumenti

più di 1.000 modelli per diversi casi d'uso (tra cui Modelli di prompt ChatGPT )

15+ visualizzazioni personalizzabili del flusso di lavoro

Scalabilità con supporto multidispositivo

Limitazioni di ClickUp

La creazione di attività basate sull'intelligenza artificiale non è ancora disponibile (ma è in arrivo)

L'esplorazione di tutte le funzionalità dell'intelligenza artificiale può richiedere del tempo

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contatta il team di vendita per un piano personalizzato in base alle vostre esigenze

: Contatta il team di vendita per un piano personalizzato in base alle vostre esigenze ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro di Workspace al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.500+ recensioni)

2. Dattilografia

Via: Dattilografia Se siete alla ricerca di un modo semplice per usare ChatGPT con alcuni vantaggi aggiuntivi, TypingMind vi ha aiutato. Dispone di una libreria di messaggi specializzati e di personaggi IA come "Commediante" o "Ricercatore accademico_" per aiutarvi a rispondere alle vostre domande in modo distinto.

È anche possibile caricare un documento e interagire con l'IA sul suo contenuto. Questo potrebbe essere particolarmente utile per gli utenti accademici o professionali che cercano un assistente AI. 🎓

Utilizzate TypingMind direttamente nel vostro browser web senza effettuare il login, oppure scaricate l'app nel dock del vostro Mac. Inoltre, la vostra chiave API rimane sana e salva, memorizzata direttamente sul vostro computer per un ulteriore livello di privacy.

Le migliori caratteristiche di TypingMind

Ricerca sul Web all'interno della chat per migliorare le risposte

Enorme libreria di suggerimenti

Testo a voce alta disponibile

Chatbot personalizzabile con interfaccia condivisibile

Plugin illimitati (con il livello più alto)

Limitazioni di TypingMind

Richiede una chiave API OpenAI per la configurazione

Personaggi AI limitati sul piano gratuito

Prezzi di TypingMind

**Gratuito

Standard: $39 per licenza

$39 per licenza Esteso: $59 per licenza

$59 per licenza Premium: $79 per licenza

*Ogni chiave di licenza può essere utilizzata su cinque dispositivi

Valutazioni e recensioni di TypingMind

Non ci sono ancora valutazioni disponibili

3. Elefante

Via: Elefante Elephas, un assistente di scrittura AI, può integrarsi direttamente nelle applicazioni per Mac, iPhone e iPad. In questo modo è possibile continuare il proprio flusso di lavoro senza passare da un'applicazione all'altra o utilizzare un browser.

Elephas introduce una nuova funzione chiamata Super Brain per centralizzare la vostra base di conoscenze. Raccoglie i dati da una varietà di fonti come PDF, pagine web e piattaforme come Notion e Obsidian e gli dà vita. Potete assolutamente fare brainstorming e chattare con il vostro set di dati Elephas! 🐘

I dati caricati sono indicizzati localmente e funzionano insieme a OpenAI per supportare attività di scrittura come rispondere alle e-mail o creare contenuti.

Elephas si concentra sulla privacy e offre agli utenti la possibilità di utilizzare le proprie chiavi OpenAI per evitare di conservare i dati su server pubblici.

Le migliori caratteristiche di Elephas

Si integra con le applicazioni Mac

Super cervello personalizzato a disposizione degli utenti

personalizzato a disposizione degli utenti Set di dati centralizzato con opzioni di chat

la funzione Snippets permette agli utenti di definire le proprie attività

permette agli utenti di definire le proprie attività Riscrittura dei contenuti disponibile

Limitazioni di Elephas

Il design dell'interfaccia utente potrebbe essere migliorato

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Elephas

Standard : $4.99/mese

: $4.99/mese Pro : $8,99/mese

: $8,99/mese Pro+: $14,99/mese

Elephas valutazioni e recensioni

Caccia al prodotto : 4.4/5 (4+ recensioni)

: 4.4/5 (4+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15+ recensioni)

4. Artigianato

Via: Artigianato Craft è uno strumento eccezionale per la presa di appunti, la collaborazione e il strumento di produttività riconosciuto come App dell'anno per Mac ai premi App Store Best of 2021 di Apple.

Oltre a essere lodata per la sua splendida interfaccia utente, la piattaforma sfrutta la tecnologia GPT-3 per aiutare a superare il blocco dello scrittore. Il suo assistente AI è ideale per generare idee di contenuto, riassumere lunghi documenti e riformulare relazioni complesse in un linguaggio più semplice.

Craft AI è in grado di correggere istantaneamente l'ortografia e la grammatica e di tradurre il testo in qualsiasi lingua. Inoltre, aiuta a estrarre informazioni dai documenti archiviati in un formato Q&A. Ad esempio, è possibile chiedere: "A cosa sta lavorando Tom questa settimana?"_ per ottenere un riepilogo dei compiti assegnati. 🔍

Le migliori caratteristiche di Craft

Design e layout visivamente accattivanti

Barra di ricerca per un accesso rapido ai documenti e suggerimenti intelligenti

Organizzazione avanzata delle note con la possibilità di creare sottopagine per gli argomenti più complessi

Personalizzabile wiki di gruppo

Obiettivi settimanali per assegnare compiti e fissare scadenze

Limiti dell'artigianato

Il modello di condivisione potrebbe essere migliore

Potrebbero essere utilizzati più modelli

Prezzi dell'artigianato

Inizio : Gratuito

: Gratuito Pro : $5/mese per membro

: $5/mese per membro Business : $10 /mese per membro

: $10 /mese per membro Impresa: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Craft

G2 : 4.8/5 (15+ recensioni)

: 4.8/5 (15+ recensioni) Capterra: Non disponibile

5. Plus AI di Setapp

Via: Più su Setapp Plus è un altro assistente di scrittura GPT-powered, disponibile esclusivamente su Mac OS attraverso un abbonamento mensile a Setapp. Non c'è bisogno di un pagamento aggiuntivo o di una chiave API separata, perché tutto è incluso nell'abbonamento a Setapp.

Una volta attivato con un tasto di scelta rapida, Plus si integra perfettamente in qualsiasi applicazione. La piattaforma mira a semplificare e migliorare il processo di scrittura, sia che si tratti di comporre un'e-mail, creare una presentazione o riassumere lunghi articoli.

Utilizzate Plus per generazione di testo , riscrittura e traduzione. Fornisce anche servizi di correzione per tenere a bada gli errori ortografici e grammaticali. È possibile creare e personalizzare i propri prompt per le attività più frequenti. ✍️

Plus AI Caratteristiche migliori

Tecnologia avanzata GPT-4

Si integra nelle applicazioni Mac

Eccelle nella scrittura commerciale formale, in particolare con la funzione Improve Writing

Suggerimenti personalizzabili

Plus limitazioni AI

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente confusa e buggata

Per ora non è possibile utilizzare la propria chiave API OpenAI

Prezzi di Plus AI (abbonamento Setapp)

Mac : $9,99/mese

: $9,99/mese Mac + iOS : $12,49/mese

: $12,49/mese Power User: $14,99/mese

Plus AI valutazioni e recensioni (per Setapp)

G2 : 4.8/5 (20+ recensioni)

: 4.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

6. Fresco

Via: Freshchat Freshchat, parte della suite Freshworks, risponde alle esigenze di vendita e assistenza clienti di piccole e grandi imprese. La piattaforma è accessibile attraverso numerosi canali, tra cui web, mobile, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger e Apple Business Chat.

Utilizzatela per costruire chatbot versatili abilitati all'intelligenza artificiale che analizzano l'intento sottostante alle richieste dei clienti, fornendo soluzioni più pertinenti e consapevoli del contesto.

Se una conversazione diventa troppo complessa da gestire, il bot trasferisce la domanda a un agente in carne e ossa con un solo clic. I bot aggiornano automaticamente i dati dei clienti, il che può essere particolarmente utile per gli agenti quando riprendono da dove il bot si è interrotto, assicurando continuità e un'esperienza cliente personalizzata. 🗨️

Le migliori caratteristiche di Freshchat

Supporto omnichannel

Progettato per l'assistenza clienti con una dettagliata funzione di chatbot AI

Widget di chat personalizzabili con la possibilità di aggiungere allegati ed emoji

Creazione di bot personalizzati per vari scenari di coinvolgimento dei clienti

Limitazioni di Freshchat

Funzionalità di reporting e analisi limitate

Gli agenti non ricevono sempre le notifiche delle chat in arrivo

Prezzi di Freshchat

**Gratuito

Crescita : $15/mese per agente

: $15/mese per agente Crescita Omnichannel : $29/mese per agente

: $29/mese per agente Pro : $39/mese per agente

: $39/mese per agente Pro Omnichannel : $59/mese per agente

: $59/mese per agente Impresa : $69/mese per agente

: $69/mese per agente Enterprise Omnichannel: $99/mese per agente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Freshchat

G2 : 4.4/5 (400+ recensioni)

: 4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

7. FotoRevive

Via: FotoRevive PhotosRevive è utilizzato per colorare le foto in bianco e nero. Disponibile su MacOS e iOS, offre opzioni automatiche e manuali per aggiungere colore a immagini vecchie o monocromatiche. 📷

Importa le foto dal dispositivo, tramite l'app Foto o il Finder, oppure scansiona direttamente le foto nell'applicazione. Il software è in grado di gestire le immagini con imperfezioni e consente anche di regolare la luminosità e il contrasto.

Per chi sta iniziando o cerca ispirazione, l'applicazione offre una libreria di esempi con idee di trasformazioni possibili con lo strumento.

Le migliori caratteristiche di PhotosRevive

Colorazione delle foto assistita dall'intelligenza artificiale

Modalità manuale e marcatori di colore personalizzabili per chi preferisce un maggiore controllo sul processo

Produzione in batch con preset creati dall'utente

Interfaccia intuitiva di trascinamento per l'aggiunta di foto

Limitazioni di PhotosRevive

L'intelligenza artificiale a volte non riesce a colorare alcune parti, come le mani, il che richiede regolazioni manuali

Occasionali fuoriuscite di colore in aree non desiderate

Prezzi di PhotosRevive

FotoRevive Unlimited: $18,99 per licenza a vita per 3 Mac

Valutazioni e recensioni di PhotosRevive

Mac App Store: 4.2/5 (100+ recensioni)

8. Taskheat

Via: Compito Disponibile su MacOS e iOS, Taskheat è un programma di gestione delle attività app progettata per semplificare la lista delle cose da fare e vi aiuterà a raggiungere più velocemente i vostri obiettivi. Utilizza l'intelligenza artificiale per generare compiti personalizzati in base ai vostri input, assegnando loro una priorità in un diagramma di flusso visivo .

Gestite relazioni complesse tra i compiti creando, modificando ed eliminando i collegamenti esistenti. Se si assegnano compiti a terzi con competenze specifiche, l'applicazione adatta il diagramma di flusso di conseguenza.

Funzionalità come i codici colore che facilitano la navigazione e le date di scadenza che vi avvisano delle scadenze imminenti. Taskheat offre anche promemoria basati sulla posizione e la possibilità di condividere o stampare il diagramma di flusso. 🖨️

Le migliori caratteristiche di Taskheat

Organizzazione dei progetti in base adipendenze dei compiti* Suddivisione visiva delle attività in sottoattività

Le visualizzazioni a diagramma di flusso e a elenco aiutano a visualizzare flussi di lavoro complicati

Interfaccia semplice e facile da usare

Limitazioni di Taskheat

A volte l'applicazione può bloccarsi o rallentare

Strumenti di condivisione limitati tra gli utenti

Prezzi di Taskheat

Taskheat Versione completa: $14.99 per licenza a vita per Mac, iPad e iPhone

Valutazioni e recensioni di Taskheat

Mac App Store: 4.2/5 (230+ recensioni)

9. Miro

Via: Miro Avete bisogno di abbozzare un'idea o di mettere insieme una presentazione? Miro vi copre come un lavagna virtuale . Offre collaborazione in tempo reale su più dispositivi: iOS, Android, Windows e Mac.

Lavorando insieme alla lavagna Miro, Miro AI offre funzioni che vanno dalla generazione di immagini basate su note adesive alla sintesi di contenuti o alla creazione di blocchi di codice. Ad esempio, può raggruppare gli appunti per parole chiave, rimuovere gli sfondi dalle immagini, espandere le mappe mentali con domande o idee e molto altro ancora. 📌

Sebbene sia ancora in fase beta e in continua evoluzione, Miro AI è disponibile per tutti gli abbonati Miro, anche con il piano gratuito.

Le migliori caratteristiche di Miro

Generazione di immagini supportata da AI

Spazio illimitato per le vostre esigenze creative e di pianificazione dei progetti

Strumenti come note adesive, penna a forma libera, forme, frecce e disegno intelligente

Opzioni di comunicazione multiple (feedback, revisioni e approvazioni)

Modelli personalizzabili

Applicazioni per desktop, cellulari e tablet disponibili

Limitazioni di Miro

Tempo di caricamento relativamente più lungo rispetto ad applicazioni simili

Alcuni utenti ritengono che le funzioni di navigazione e di zoom siano poco intuitive

Prezzi di Miro

**Gratuito

Starter : $8/mese per membro

: $8/mese per membro Business : $16/mese per membro

: $16/mese per membro Impresa: Contattare le vendite per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (5.000+ recensioni)

: 4.8/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

10. Pipedrive

Via: Pipedrive Come altre piattaforme CRM pipedrive è stato progettato per aiutare i team di vendita chiudere più affari con meno lavoro. Ma ciò che lo rende veramente vantaggioso sono le sue funzioni intelligenti di intelligenza artificiale.

Ad esempio, lo strumento AI-driven Prospector vi dà accesso a un'ampia gamma di strumenti per la ricerca di clienti Database B2B che attinge a dati pubblici e privati per ottenere i lead più freschi possibili.

L'Assistente alle vendite offre suggerimenti sulle prestazioni basati sul comportamento, integrazioni di app e notifiche per mantenere tutti sincronizzati. Volete eliminare le attività ripetitive ? Le Automazioni di Pipedrive vi coprono, ottimizzando tutto, da all'inserimento dei dati ai follow-up via e-mail. 📧

La piattaforma mira a ridurre l'errore umano, ad automatizzare le attività amministrative e a offrire approfondimenti personalizzati per aiutarvi a concludere gli affari e a migliorare il vostro processo di vendita.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive

Pipeline di vendita visiva personalizzabile con un'interfaccia drag-and-drop

Strumenti di intelligenza artificiale predittiva per la ricerca di contatti

Strumenti pratici perfiltrare, categorizzare e ordinare i lead* applicazioni per iPad e iOS con accesso offline

Limitazioni di Pipedrive

Funzionalità di reporting limitate

Le opzioni di automazione potrebbero essere migliori

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $9,90/mese per utente

: $9,90/mese per utente Avanzato : $19,90/mese per utente

: $19,90/mese per utente Professionale : $39,90/mese per utente

: $39,90/mese per utente Power : $49,90/mese per utente

: $49,90/mese per utente Enterprise: $59,90/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.500+ recensioni)

: 4.2/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.500 recensioni)

Il futuro è adesso: Non perdete l'onda dell'intelligenza artificiale sul vostro Mac

Lo spettro degli strumenti di IA progettati per gli utenti Mac è vario e in continua crescita. Tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato apportano punti di forza unici, quindi visitatene quanti ne volete!

ClickUp si distingue per le sue intuitive funzioni di supporto al flusso di lavoro alimentato dall'intelligenza artificiale e per la perfetta integrazione nell'ecosistema Apple iscriviti ed esplora la piattaforma gratuitamente !