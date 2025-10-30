Les 11 meilleurs outils de gestion de projet qui s'intègrent à Microsoft Teams (2025)

Teams est la plateforme collaborative centrale de Microsoft 365. Pour les équipes qui utilisent déjà l'écosystème Microsoft 365, c'est là que l'on discute et que l'on organise des réunions. Bien que Teams ait été conçu pour favoriser la connexion entre les personnes, il ne fonctionne pas bien pour gérer des projets complexes. Et vous n'y trouverez pas de diagrammes de Gantt, de suivi de sprint ou de règles d'automatisation intégrées.

Lorsque les tâches sont réparties entre différents outils, votre équipe passe plus de temps à rechercher des informations qu'à faire du travail, ce qui entraîne une prolifération des tâches, un frein silencieux à la productivité. Un logiciel de gestion de projet qui s'intègre à Microsoft Teams peut donc être un atout considérable pour votre équipe.

Dans cet article, nous vous présentons notre sélection des meilleurs logiciels de gestion de projet intégrés à Microsoft Teams. Êtes-vous prêt à multiplier votre productivité par 10 ?

👀 Le saviez-vous ? Microsoft souhaitait initialement racheter Slack en 2016 pour environ 8 milliards de dollars. Après un débat interne (au cours duquel Bill Gates se serait opposé à cette idée), Microsoft a décidé de créer sa propre plateforme : Teams.

Voici un tableau récapitulatif qui met en évidence les différences clés entre les différents logiciels de gestion de projet. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Créez, gérez et suivez les tâches dans Teams, partagez des aperçus des tâches et recevez des notifications en temps réel. Gestion de projet et communication d'équipe tout-en-un basées sur l'IA Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises. Wrike Work Intelligence®, types d'éléments personnalisés Agile, intégration avec plus de 400 applications Idéal pour rationaliser les flux de travail Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur. Microsoft Projet Microsoft 365 Copilot, Ma journée, Mes tâches Idéal pour planifier et gérer le travail Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur. Basecamp LineUP, Mission Control, Hill Diagrammes et Doors Idéal pour les petites entreprises qui souhaitent gérer leurs projets Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur. ProjectManager Planification du chemin critique, 5 affichages de projet, 6 widgets, Idéal pour planifier des projets et créer des flux de travail Les forfaits payants commencent à partir de 30 $/mois par utilisateur. Trello Trello Boîte de réception, Butler Automatisation et Power-Ups Idéal pour la gestion visuelle de projet Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/mois par utilisateur. Jira Atlassian Intelligence (IA), backlog dynamique et intégration avec Slack et Figma Idéal pour gérer des projets de développement logiciel complexes à l'aide d'Agile. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 8 $/mois par utilisateur. Travail d'équipe Teamwork Espaces, intégration avec Xero et QuickBooks Idéal pour la gestion des ressources Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10,99 $/mois par utilisateur. Todoist Plus de 50 modèles prêts à l'emploi, e-mails quotidiens récapitulatifs, plus de 80 intégrations Idéal pour la gestion des tâches et la productivité Gratuit ; forfaits payants à partir de 2 $/mois par utilisateur Zoho Projets Calendrier intégré, facturation Zoho, diagrammes de Gantt et tableaux Kanban. Idéal pour la gestion de projet évolutive Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 4,20 $ par mois et par utilisateur. Hive Buzz IA, Hive Mail et intégration avec QuickBooks Idéal pour rationaliser la gestion de projet Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 1 $/mois par utilisateur.

Pourquoi utiliser un outil de gestion de projet qui s'intègre à Teams ?

Si vous avez déjà utilisé Microsoft Planner, à faire dans Teams ou exploré des outils tels que liste, DevOps ou Power Automate, vous savez de quoi il s'agit.

Vous ne pouvez pas mentionner les membres de l'équipe dans les commentaires. Le téléchargement de plusieurs pièces jointes est fastidieux. Les mises à jour des tâches inondent votre boîte de réception de notifications encombrantes. Les listes et DevOps nécessitent une installation et des connaissances techniques. Tout cela fonctionne pour les listes de base.

Mais comme l'a dit un utilisateur de Reddit:

Plus important encore, les informations et les mises à jour clés sont réparties entre des feuilles de calcul, Microsoft À faire et e-mail, ce qui entraîne une prolifération du travail qui coûte 2 500 milliards de dollars par an aux entreprises. Cela prouve l'inefficacité de cette méthode face au torrent quotidien de tâches, de projets et de demandes interfonctionnelles auxquelles est confrontée la main-d'œuvre moderne. Nous pensons qu'il est temps de dire adieu à cette méthode.

Principales fonctionnalités à rechercher dans un outil de gestion de projet intégré à Teams

Si vous gérez des projets dans Microsoft Teams, vous aurez besoin d'un outil qui ne se contente pas d'être présent dans un onglet. Voici les éléments à prendre en compte lors du choix d'un outil de gestion de projet intégré à Teams :

Gestion des tâches dans Teams : ils doivent vous permettre de créer, d'attribuer et de mettre à jour des tâches directement à partir des chats ou des canaux Teams. Un bonus si les tâches peuvent être transformées directement à partir d'un message en élément exploitable avec des dates d'échéance et des assignés.

Visibilité claire sur les projets : fournisseur de tableaux Kanban , de diagrammes de Gantt, de feuilles de route et de tableaux de bord pour le suivi des progrès et la gestion des dépendances entre les équipes.

Assistance des workflows Agile, Waterfall ou hybrides : s'adapte à différents styles de projet grâce à des fonctionnalités telles que la planification de sprints , le suivi des retards et la gestion des jalons.

Collaboration basée sur les rôles et contrôles d'accès : le logiciel de gestion de projet doit vous permettre de définir qui peut afficher, effectuer une modification en cours, ou commenter, tout en protégeant les données sensibles du projet.

Fonctionnalités avancées de gestion de projet : alors que la gestion de projet Microsoft Teams couvre la communication, le meilleur logiciel de gestion de projet prendra en charge les dépendances, la planification des sprints, le suivi du temps et l'allocation des ressources.

Automatisation des flux de travail : recherchez des applications de gestion de projet qui vous permettent de créer des automatisations basées sur des règles (par exemple, « lorsque le statut passe à « En cours de révision », attribuer à l'assurance qualité ») directement dans Teams ou de synchroniser de manière transparente avec la plateforme de gestion de projet.

🧠 Anecdote : au début des années 1900, la gestion de projet se faisait à l'aide de blocs-notes et de chronomètres. Le suivi des projets consistait à parcourir l'usine avec un bloc-notes, un chronomètre et un grand livre. L'approche de « gestion scientifique » de Frederick Taylor consistait à diviser le travail en tâches et à optimiser manuellement les flux de travail, une forme précoce de suivi du temps et d'analyse des tâches.

Vous trouverez ci-dessous les outils de gestion de projet Microsoft Teams qui servent de support structurel et améliorent la gestion de projet, plutôt que des modules complémentaires.

ClickUp (idéal pour la gestion de projet et la communication d'équipe tout-en-un basées sur l'IA)

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde. Il combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la communication en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA professionnelle la plus cohérente au monde. Et il s'intègre à Microsoft Teams.

Prenons un exemple. Vous êtes chef de projet et supervisez un lancement complexe. Votre équipe coordonne ses activités dans Microsoft Teams, mais les actions critiques disparaissent souvent lorsqu'on discute dans le flux des discussions. Dans Teams, vous avez ajouté l'intégration ClickUp Microsoft Teams. Lorsqu'un développeur écrit « Nous avons besoin d'un prototype d'interface utilisateur d'ici Monday », vous le convertissez en tâche ClickUp.

L'outil de gestion de projet ClickUp s'intègre à Microsoft Teams pour une collaboration fluide.

Ensuite, attribuez-la au concepteur, fixez la date limite et liez-la au dossier du projet concerné. Cette tâche apparaît directement dans Teams, avec tous les détails achevés.

Suivez et gérez les demandes de projet à l'aide de ClickUp pour la gestion de projet.

ClickUp alimente également l'espace de travail Microsoft Teams Project Management, offrant à votre équipe une vue d'ensemble du statut des tâches, des retards dans les sprints, des prochaines jalons et de la charge de travail de l'équipe. Vous pouvez suivre les progrès et gérer les dépendances directement là où le travail est effectué, sans avoir à changer d'outil. Regardez cette courte vidéo pour découvrir comment intégrer ClickUp à MS Teams :

Lors d'une séance de brainstorming dans ClickUp Chat, vous et votre concepteur pouvez échanger des idées d'interface utilisateur et annoter les exigences, convertir n'importe quel message de chat en tâche en un seul clic, joindre vos messages aux tâches ou projets pertinents, afin de synchroniser tout le travail via l'application de communication de l'équipe.

Utilisez ClickUp pour rester au courant de toutes les discussions.

ClickUp Brain est votre assistant alimenté par l'IA dans ClickUp. Si vous lui demandez de « résumer notre discuter sur la conception et de produire des actions à mener sous forme de tâches », Brain génère des listes de tâches avec les propriétaires désignés et les prochaines étapes en fonction du contexte de la discussion, ce qui vous fait gagner du temps et vous épargne des efforts.

Et si vous êtes un chef de projet de projet qui collabore avec des ingénieurs, vous pouvez également demander des suggestions de code.

Utilisez ClickUp Brain comme assistant IA dans ClickUp.

Enfin, pendant une réunion de revue de sprint, ClickUp Meetings s'exécute en arrière-plan. Il capture automatiquement les décisions et suit les tâches de suivi. Vous pouvez même l'inviter à générer des résumés de réunion qui peuvent être publiés directement dans Teams. Et l'assistant personnel AI Notetaker de ClickUp se joint à vos réunions ou vous remplace si vous êtes occupé. En tant qu'outil de réunion en ligne alimenté par l'IA, il enregistre l'audio, crée des transcriptions consultables, résume les points clés et met en évidence les éléments à entreprendre dans un document ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez les flux de travail répétitifs : utilisez les agents IA de ClickUp pour les mises à jour de projet et la génération de tâches, sans avoir besoin d'invites ou d'installation.

Modification en temps réel : rédigez, modifiez et collaborez sur des documents grâce aux commentaires en direct, aux pages imbriquées et à la liaison des tâches dans rédigez, modifiez et collaborez sur des documents grâce aux commentaires en direct, aux pages imbriquées et à la liaison des tâches dans ClickUp Docs

Permission avancées et confidentialité : gérez la visibilité grâce à des contrôles d'accès granulaires basés sur les rôles pour les dossiers, les tâches et les documents.

Gestion simplifiée de la charge de travail : visualisez la capacité de votre équipe grâce à plus de 15 vues ClickUp , notamment les vues Charge de travail et Échéancier, afin de pouvoir équilibrer les tâches avant que vos collaborateurs ne soient épuisés.

Enregistrez et partagez le contexte : utilisez ClickUp Clips pour capturer rapidement des enregistrements d'écran avec audio et les partager directement dans les tâches ou les chats.

Visualisez les échéanciers à l'aide de diagrammes de Gantt : planifiez et gérez des projets complexes à l'aide de planifiez et gérez des projets complexes à l'aide de la vue Diagramme de Gantt de ClickUp

Créez une base de connaissances consultable : organisez les procédures opératoires normalisées, les guides pratiques et les références de projet en interne, puis liez-les à des tâches. Tout devient consultable grâce à la recherche universelle de ClickUp.

ClickUp limitations

Cela peut sembler un peu intimidant pour les nouveaux utilisateurs, car il y a tellement de fonctionnalités et d'options parmi lesquelles choisir.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

ClickUp offre une gamme impressionnante de fonctionnalités qui facilitent la personnalisation des flux de travail, la gestion des tâches et le suivi des progrès en un seul endroit. J'apprécie particulièrement la possibilité de créer des vues adaptées à chaque projet, de définir des automatisations et de les intégrer à d'autres outils que j'utilise déjà.

💡 Bonus : Vous recherchez une application de bureau qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel et vous offre tout ce que vous attendez d'une IA de travail ? ClickUp Brain MAX est peut-être la solution qu'il vous faut. Transformez votre façon de gérer les projets grâce à : Automatisation transparente : remplacez plusieurs outils d'IA déconnectés et accédez à des modèles d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Gemini et Claude grâce à une plateforme intelligente qui automatise les tâches routinières, effectue le suivi de la progression et fournit des informations exploitables pour chaque projet.

Informations centralisées : recherchez et accédez instantanément aux plans de projet, aux échéanciers et aux fichiers sur ClickUp, Google Drive, SharePoint et toutes vos applications de connexion, ainsi que sur le Web.

Talk to Text: utilisez les commandes vocales pour transcrire des notes, créer des tâches, mettre à jour l'état de statut des projets et attribuer des responsabilités sans les mains, ce qui rend la gestion de projet plus rapide et plus efficace. utilisez les commandes vocales pour transcrire des notes, créer des tâches, mettre à jour l'état de statut des projets et attribuer des responsabilités sans les mains, ce qui rend la gestion de projet plus rapide et plus efficace. ClickUp Brain MAX est la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Oubliez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour terminer votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

2. Wrike (idéal pour rationaliser les flux de travail)

via Wrike

Wrike est un outil de gestion de projet basé sur le cloud, conçu pour la gestion visuelle de la charge de travail et des ressources. Il propose des diagrammes de charge de travail par glisser-déposer et des rapports dynamiques sur l'utilisation des ressources qui offrent à vos chefs de projet une visibilité en temps réel sur la capacité de l'équipe.

En tant qu'outil de gestion de projet visuel, Wrike vous permet également de créer des diagrammes de Gantt interactifs et des tableaux de bord personnalisables, ce qui facilite la planification, la séquence et l'ajustement des tâches dans le cadre de projets complexes.

Grâce à l'intégration de Wrike à Microsoft Teams, vous pouvez intégrer la planification et l'exécution des projets directement dans le flux de communication quotidien de votre équipe. Elle vous permet également d'ajouter des fonctionnalités de modification en cours des tâches et des mises à jour bidirectionnelles pour améliorer l'efficacité des projets.

Ajoutez un projet Wrike sous forme d'onglet dans n'importe quel canal Teams pour gérer les tâches dans une liste ou un diagramme de Gantt, mettre à jour les statuts, attribuer des propriétaires et effectuer la modification en cours des échéances. Les tâches peuvent être créées directement à partir des discussions de chat, et les aperçus en direct facilitent le partage des mises à jour ou des références pendant une réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Automatisez les flux de travail grâce à des suggestions basées sur l'IA et utilisez Work Intelligence® pour obtenir des recommandations et réduire les tâches fastidieuses.

Utilisez des formulaires de demande pour enregistrer et attribuer automatiquement des tâches de projet répétitives, en fonction de règles et de processus personnalisés.

Configurez des règles d'automatisation des flux de travail à différents niveaux, soit à l'échelle du compte, soit au sein d'espaces/projets individuels.

Limites de Wrike

Le processus de gestion des tâches peut être fastidieux, tant pour les nouveaux utilisateurs que pour les utilisateurs existants.

Tarifs Wrike

Gratuit : 0 $/mois par utilisateur

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Pinnacle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,0/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Voici un avis publié sur G2:

Nous utilisons Wrike depuis plus de six ans, et cet outil est véritablement devenu le cœur de notre processus de révision et d'approbation de contenu. Ce qui a commencé comme une solution de gestion de projet rapide a fini par devenir un élément essentiel du flux de travail de notre entreprise.

3. Microsoft Project (idéal pour planifier et gérer le travail)

via Microsoft Projet

Microsoft Planner est un logiciel de gestion de projet conçu pour les équipes déjà intégrées à l'écosystème Microsoft 365. Son interface basée sur des cartes permet aux utilisateurs d'organiser les tâches et de gérer les échéances de manière visuelle.

Avec ses tableaux glisser-déposer et ses compartiments visuels, Planner offre une disposition familière aux équipes qui souhaitent gérer leur travail quotidien sans la complexité des logiciels de gestion de projet traditionnels. La plateforme low-code/no-code vous permet de configurer, d'automatiser et d'étendre Planner pour l'adapter à vos flux de travail.

En tant qu'application Microsoft Teams, Planner s'intègre directement dans les canaux Teams, permettant aux utilisateurs d'afficher et de gérer les tableaux de tâches sans quitter leur environnement de travail. Vous pouvez épingler des onglets Planner à des canaux Teams spécifiques, créer des tâches à partir de messages et attribuer des propriétaires avec des dates d'échéance.

Bien qu'il ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que le suivi des dépendances ou l'automatisation de la gestion de projet, Planner travaille bien pour la planification de base en combinaison avec Microsoft à faire et Outlook.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Projet

Automatisez les mises à jour de projet grâce à des e-mail de rapport d'état générés par l'IA qui résument les progrès, les jalons et les tâches à venir.

Unifiez la gestion des tâches grâce à la nouvelle application Microsoft Planner dans Teams, qui combine À faire et Planner pour le travail individuel et collaboratif.

Collaborez en partageant des fichiers, en discutant et en organisant des réunions directement dans Microsoft Teams et Planner.

Limites de Microsoft Projet

N'inclut pas de fonction de discuter intégrée comme le ferait une application de discuter collaborative pour équipes.

Tarifs Microsoft Project

Microsoft Planner : 0 $

Planner forfait 1 : 10 $ par utilisateur/mois

Planner et forfait de projet 3 : 30 $ par utilisateur/mois

Planner et forfait de projet 5 : 55 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Microsoft Projet

G2 : 4,0/5 (plus de 1 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Projet ?

Voici un avis publié sur G2:

L'une des fonctionnalités phares de Microsoft PPM est son interface intuitive et conviviale. Naviguer dans le logiciel et accéder aux différentes fonctionnalités est un jeu d'enfant, même pour les utilisateurs ayant des connaissances techniques limitées.

4. Basecamp (idéal pour la gestion de projets dans les petites entreprises)

via Basecamp

Basecamp est un outil de gestion de projet simple, basé sur des listes à faire, des forums, des calendriers et des documents partagés. Il convient particulièrement aux petites équipes qui souhaitent attribuer des tâches et centraliser les discussions relatives aux projets.

Bien que Basecamp n'offre pas d'intégration native à Microsoft Teams, il peut être connecté via des applications tierces telles que Zapier, Make ou Integrately. Ces intégrations vous permettent de déclencher des mises à jour dans Microsoft Teams en fonction de l'activité Basecamp.

Par exemple, lorsque vous envoyez un message sur un canal Teams lorsqu'une tâche est créée, qu'un commentaire est ajouté ou qu'un jalon du projet est atteint. Bien qu'ils ne soient pas aussi profondément intégrés que d'autres outils, ces flux de travail permettent d'intégrer le suivi des tâches de Basecamp dans l'environnement Teams avec un minimum d'effort.

Meilleures fonctionnalités de Basecamp

Définissez l'accès des clients dans les modèles de projet afin de contrôler ce que les clients peuvent afficher et ce qui reste privé dès le début.

Connectez des outils externes tels que Google Docs ou Notion à l'aide de la fonctionnalité Doors pour intégrer votre flux de travail.

Suivez vos listes à faire avec Hill Charts et utilisez Hilltop View pour afficher tous les diagrammes de projet de tous les comptes sur un seul écran.

Limites de Basecamp

Il manque des fonctionnalités avancées telles que les diagrammes de Gantt, les dépendances et la planification de sprints

Tarifs Basecamp

Gratuit : 0 $

Plus : 15 $ par utilisateur/mois

Pro Unlimited : 299 $/mois (tarif forfaitaire)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,0/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez Basecamp, c'est sa facilité d'utilisation. Dès le début, vous vous rendez compte que vous n'avez pas à perdre de temps à configurer un million de paramètres. Tout est organisé de manière très claire : tâches, messages, calendriers, le tout au même endroit.

📮 ClickUp Insight : 70 % des responsables utilisent des briefings détaillés pour définir les attentes, 11 % s'appuient sur les réunions de lancement d'équipe et 6 % adaptent le lancement de leurs projets en fonction des tâches et de leur complexité. Cela signifie que la plupart des lancements sont axés sur la documentation et non sur le contexte. Le forfait est peut-être clair, mais est-il clair pour tout le monde, de la manière dont chacun a besoin de l'entendre ? Les fonctionnalités d'IA de ClickUp Brain vous aident à personnaliser la communication dès le début. Utilisez-le pour résumer les documents de lancement en briefs de tâches spécifiques à chaque rôle, générer des plans d'action par fonction et identifier les personnes qui ont besoin de plus de détails et celles qui en ont besoin de moins. 💫 Résultats concrets : Hawke Media a réduit les retards dans ses projets de 70 % grâce aux fonctionnalités avancées de suivi de projet et d'automatisation de ClickUp.

5. ProjectManager (idéal pour planifier des projets et créer des flux de travail)

via ProjectManager

Lorsque la communication au sein de vos Teams est fluide, mais que les mises à jour du projet achoppent, ProjectManager comble le vide. ProjectManager est un outil de gestion de projet visuel basé sur le cloud qui comprend des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban, des listes de tâches, des tableaux de bord et des graphiques de charge de travail.

Grâce à l'intégration de la gestion de projet Teams, vous pouvez créer, rechercher et mettre à jour des tâches à l'aide de simples commandes slash. Les modifications apportées dans Teams se synchronisent instantanément avec l'outil de gestion de projet, garantissant ainsi la cohérence entre les deux plateformes.

Qu'il s'agisse de mettre à jour le statut d'une tâche à partir d'un message sur un canal ou de référencer un identifiant de tâche dans un chat, ProjectManager intègre vos workflows dans votre collaboration quotidienne. Il offre une automatisation des workflows sans code dans toutes les vues de projet afin de réduire la dépendance de votre organisation de projet vis-à-vis de l'équipe informatique.

Les meilleures fonctionnalités de ProjectManager

Répartissez et équilibrez la capacité de l'équipe à l'aide de diagrammes de charge de travail, de feuilles de route de portefeuille et d'un suivi intégré des ressources/du temps.

Suivez l'état d'avancement de votre projet grâce au tableau de bord Project Dashboard, qui comprend six widgets : état du projet, tâches, progression, temps, coût et charge de travail.

Importez des plans de projet depuis Microsoft Excel, CSV ou MS Project grâce au mapping des champs et à la détection automatique des en-têtes.

Limites de ProjectManager

Intégration limite, en particulier sur l'application ; le site web est également lent par rapport à d'autres applications.

Tarifs ProjectManager

Équipe : 17 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 30 $ par utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ProjectManager

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ProjectManager ?

Voici un avis publié sur G2:

L'interface utilisateur est simple à utiliser et facilite la communication avec les autres. Elle offre un excellent environnement de travail en équipe pour mener à bien les activités habituelles de gestion de projet. Elle dispose d'un tableau de bord et de rapports faciles à utiliser, ce qui la rend très efficace pour la gestion de projets.

6. Trello (idéal pour la gestion visuelle de projet)

via Trello

Trello est un outil de gestion de projet basé sur des cartes qui aide vos chefs de projet à organiser le travail de manière visuelle. Considérez-le comme un tableau numérique sur lequel vous pouvez glisser-déposer des listes. Sur ces listes, vous pouvez attribuer des propriétaires et même suivre la progression.

Dans Trello, vous pouvez transformer vos e-mails en tâches exploitables. Il vous suffit de les transférer vers votre boîte de réception Trello, et Atlassian Intelligence (IA) les convertira en tâches organisées, avec les liens pertinents.

Dans Microsoft Teams, Trello vous permet de convertir les messages directs en une action particulière, par exemple lors d'un compte rendu d'équipe. Vous pouvez épingler un tableau à n'importe quel canal pour y accéder rapidement, créer de nouvelles cartes à partir de messages de chat et recevoir une notification lorsque vos collègues commentent, mettent à jour une tâche ou achèvent une checklist.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Intégrez des outils tels que UBit Trello Tool, BetterBugs, Pegasus et Costello pour étendre votre flux de travail dans Trello.

Améliorez vos tableaux grâce à des Power-Ups qui ajoutent des fonctionnalités telles que des calendriers, des tâches récurrentes, des champs personnalisés et des rapports.

Affichez les détails du projet dans plusieurs vues, telles que Tableau, Calendrier, Échéancier, Plan et Tableau de bord, pour obtenir la clarté dont vous avez besoin.

Limites de Trello

Trello ne propose pas de dépendances de tâches intégrées. Vous aurez donc besoin de Power-Ups tels que Planyway ou Elegantt pour simuler le séquençage.

Tarifs Trello

Gratuit : 0 $

Standard : 6 $ par utilisateur/mois

Premium : 12,50 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 17,50 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce que j'aime chez Trello, c'est sa simplicité d'utilisation et son aspect très visuel. Je suis le genre de personne qui aime que tout soit clairement présenté, et Trello répond parfaitement à cette attente. Les tableaux et les cartes me permettent d'organiser mes tâches exactement comme je le souhaite, et il est très facile d'attribuer des tâches et de suivre la progression.

👀 Le saviez-vous ? Un groupe de 8 personnes a initialement développé Microsoft Teams en secret, après que Microsoft ait décidé de ne pas acquérir Slack, afin de créer son propre concurrent. Dirigée par Jigar Thakkar et Brian MacDonald, cette petite équipe s'est vu confier la tâche d'atteindre l'objectif ambitieux de créer une plateforme de collaboration basée sur le discuter afin d'améliorer la suite de productivité de Microsoft et de concurrencer la popularité croissante de Slack sur le lieu de travail.

7. Jira (idéal pour gérer des projets de développement logiciel complexes à l'aide d'Agile)

Jira est un outil de gestion de projet conçu pour les équipes de développement logiciel et d'ingénierie afin de réaliser leur travail à l'aide de flux de travail Agile. Lorsque des discussions sur des bugs, des fonctionnalités ou des incidents ont lieu dans Microsoft Teams, Jira permet de les saisir et d'y donner suite instantanément.

Grâce à l'application Jira Cloud, vous pouvez transformer n'importe quel message Teams en problème Jira. L'éditeur IA intégré vous permet de remplir automatiquement les résumés et les descriptions en fonction du contexte du message. La carte du problème s'affiche directement dans le discuter, indiquant le statut, l'assigné et la priorité.

À partir de là, vous pouvez rechercher, surveiller, mettre à jour ou commenter des problèmes sans jamais quitter Teams. Les commandes slash telles que /jira find, @Jira Cloud ou /create aident les utilisateurs à intégrer des tickets dans la discussion ou à être avertis lorsqu'ils sont mentionnés ou assignés.

Les automatisations dans Jira peuvent également transférer des activités clés, telles que les transitions de problèmes ou les nouveaux rapports de bugs, directement dans les canaux Teams.

Meilleures fonctionnalités de Jira

Créez des éléments de travail directement à partir des discussions Teams à l'aide d'un agent IA pour la gestion de projet

Mettez à jour les problèmes Jira (attribuez, commentez, modifiez le statut ou la priorité) directement depuis l'interface Teams.

Utilisez un backlog dynamique pour hiérarchiser les tâches et planifier des sprints afin d'équilibrer la charge de travail de l'équipe.

Limites de Jira

L'intégration Teams repose sur les règles d'automatisation Jira (par exemple, les webhooks) qui sont soumises à des limites d'exécution.

Tarifs Jira

Free : gratuit à vie pour 10 utilisateurs

Standard : 8 $ par utilisateur/mois

Premium : 14 $ par utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus dans Jira, c'est que tout est regroupé au même endroit et qu'il est facile de gérer des projets complexes. Sa capacité à proposer des flux de travail personnalisés, à créer des tickets descriptifs et à suivre visuellement la progression aide vraiment à s'organiser.

8. Teamwork (idéal pour la gestion des ressources)

via Teamwork

Teamwork est une plateforme de gestion de projet et de ressources conçue pour les entreprises axées sur la clientèle. Elle résout le décalage entre la discussion et l'action pour les équipes orientées client qui travaillent dans Microsoft Teams.

Grâce à l'intégration à Teams, les utilisateurs n'ont pas besoin de changer d'application : ils restent dans Teams tout en discutant en travail structuré. Cela réduit l'effort et crée une transparence autour des livrables.

Les onglets Teamwork épinglés dans les canaux Teams donnent une visibilité aux tableaux de projet (comme Kanban ou diagramme de Gantt) à tous. Vous pouvez même ajouter des mises à jour de tâches et synchroniser les échéances dans Teams.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Mettez à jour les tâches directement depuis Teamwork Espaces et liez les projets à Spaces pour centraliser les procédures opératoires normalisées et les briefs clients.

Créez des tâches Teamwork à partir des messages Teams en sélectionnant un message et en le convertissant directement en tâche, avec sélection du projet, date d'échéance, assigné et étiquette via un code court.

Commentez et répondez aux tâches, affichez les mises à jour et collaborez dans le contexte sans revenir à l'application Teamwork.

Limites du travail d'équipe

Bien que les tâches et les commentaires soient synchronisés entre Teamwork et Teams, les modèles, les paramètres d'automatisation ou les workflows administratifs doivent toujours être gérés dans le portail Teamwork.

Tarifs Teamwork

Gratuit : 0 $

Deliver : 13,99 $ par utilisateur/mois

Grow : 25,99 $ par utilisateur/mois

Scale : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur le travail d'équipe

G2 : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Teamwork ?

Voici un avis publié sur G2:

Teamwork nous permet de partager facilement la charge de travail entre collègues tout en bénéficiant d'une visibilité totale sur la progression. Les tâches sont attribuées, suivies et archivées en toute simplicité, ce qui signifie que toute notre équipe dispose en permanence d'une vue d'ensemble.

👀 Le saviez-vous ? En 2019, Microsoft a annoncé que Skype Entreprise serait retiré au profit de Teams. La transition a été achevée en 2021, faisant de Teams l'outil de communication phare de Microsoft.

9. Todoist (idéal pour la gestion des tâches)

via Todoist

L'application de gestion des tâches Todoist aide les utilisateurs à noter leurs idées, organiser leurs projets et hiérarchiser leurs actions dans leurs domaines personnels et professionnels à l'aide d'une saisie en langage naturel.

Les utilisateurs peuvent rapidement transformer n'importe quel message Teams en tâche Todoist sans quitter le chat : il suffit de cliquer sur le menu « Plus d'actions » d'un message et de sélectionner « Ajouter une tâche à Todoist ».

Au-delà de l'intégration native, Todoist fonctionne également avec des outils d'automatisation sans code tels que Zapier pour automatiser les flux de travail entre Microsoft Teams et Todoist. Par exemple, vous pouvez créer automatiquement une tâche Todoist lorsqu'un nouveau message Teams est publié dans un canal spécifique, ou envoyer une notification Teams lorsqu'une tâche est achevée. Ces intégrations réduisent le travail manuel et permettent à tout le monde de rester synchronisé.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Utilisez les vues filtrées pour créer la vue de votre choix, exemple toutes les tâches avec le libellé @waiting dans votre projet « Travail ».

Partagez les tâches et les détails Todoist avec vos coéquipiers depuis Microsoft Teams.

Définissez les échéances et les priorités de vos projets.

Limites de Todoist

Thèmes et icônes limités dans la version gratuite.

Tarifs Todoist

Débutant : 0 $

Pro : 2,50 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 8 $ + taxes locales par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Todoist ?

Voici un avis publié sur G2:

J'utilise Todoist depuis 2016. J'ai achevé 57 500 tâches jusqu'à présent. Ces dernières années, j'ai constaté de nombreuses progressions dans le fonctionnement de ce programme. Je trouve qu'il s'agit d'un programme facile à utiliser, doté de nombreux outils et options pratiques. Je ne peux pas imaginer ma vie sans un outil comme Todoist.

10. Zoho Projects (idéal pour la gestion de projet évolutive)

via Zoho Projets

Selon le rapport de Grammarly, les entreprises américaines subissent 1 200 milliards de dollars de pertes annuelles en raison de problèmes de communication. L'une des raisons possibles ? La gestion de projet qui se fait en dehors de l'outil de communication principal de votre équipe.

Zoho Projects s'intègre parfaitement à Microsoft Teams pour combler cette lacune, transformant les discussions en une collaboration structurée. Il intègre les listes de tâches, les diagrammes de Gantt, les jalons et le suivi des problèmes directement dans l'interface Teams.

Vous pouvez épingler des vues de projet entières sous forme d'onglets dans les canaux, créer des tâches à partir de messages de chat et utiliser le bot Zoho Projects pour attribuer du travail, fixer des délais et cocher les livrables.

Lorsqu'un collègue signale un obstacle dans le chat, vous n'avez pas besoin de le copier dans un autre outil. Transformez ce message en tâche, attribuez-la immédiatement et voyez-la apparaître instantanément dans votre tableau de bord de projet dans Microsoft Teams.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projets

Automatisez les flux de travail de projet à l'aide de Blueprint Editor en définissant les statuts des tâches et en déclenchant des actions telles que des mises à jour de champs ou des alertes par e-mail.

Assistance pour la gestion de portefeuille de projets via des diagrammes de Gantt inter-projets, des tableaux de bord de portefeuille et l'intégration avec Zoho Analytics pour des rapports plus approfondis.

Déclenchez des automatisations intelligentes grâce à des fonctions personnalisées, par exemple, réattribuez automatiquement des problèmes, informez les parties prenantes par SMS ou e-mail, appelez des webhooks ou exécutez des logiques complexes.

Limites de Zoho Projet

Seuls les utilisateurs faisant partie du portail Zoho Projects peuvent accéder aux onglets de projet dans les canaux Teams.

Tarifs de Zoho Projets

forfait Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Projets ?

Voici un avis publié sur G2:

Zoho Projets est étonnamment facile à utiliser pour un outil de gestion de projet complet. Nous avons pu nous lancer rapidement sans aucune formation complexe.

🧠 Le saviez-vous ? Henry L. Gantt, ingénieur en mécanique et consultant en gestion américain, a inventé le diagramme de Gantt dans les années 1910 afin de représenter visuellement les activités d'un projet en fonction du temps.

11. Hive (idéal pour rationaliser la gestion de projet)

via Hive

Lorsque vous gérez des projets, la dernière chose dont vous avez besoin est un onglet supplémentaire à consulter. Hive aide les équipes à planifier et à exécuter leur travail grâce à des outils intégrés de suivi du temps et de gestion de la charge de travail. Ses tableaux de bord affichent l'activité en direct de l'environnement de travail, et vous pouvez ajuster les filtres et les widgets pour vous concentrer sur ce qui compte.

L'intégration de Hive vous permet d'accéder à toutes les fonctions de l'application Hive directement dans MS Teams. Vous pouvez également accéder à l'environnement de travail du projet directement dans les canaux où votre équipe collabore.

Il suffit d'épingler un projet sous forme d'onglet pour fournir à tout le monde avec un accès en temps réel aux tâches, aux échéanciers et aux mises à jour.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Visualisez vos projets en affichant huit vues différentes.

Échangez des messages professionnels spécifiques à votre équipe et à vos projets grâce à la fonctionnalité de messagerie intégrée de Hive.

Centralisez les boucles de rétroaction à l'aide de formulaires de demande et de flux d'approbation personnalisables, plus besoin de suivre les chaînes d'e-mail.

Limites de Hive

Vous ne pouvez pas joindre de fichiers ou de médias directement aux cartes de tâches, uniquement du texte.

Tarifs Hive

Free

Starter : 1,50 $ par utilisateur/mois

Teams : 5 $ par utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hive

G2 : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hive ?

Voici un avis publié sur G2:

Hive aide vraiment notre équipe à rester organisée sur de nombreux projets différents. Nous sommes une grande équipe d'environ 21 personnes travaillant sur différents campus. Hive nous permet de rester synchronisés et à l'heure, comme si nous étions tous dans le même bureau.

Choisissez ClickUp et éliminez la dispersion du travail

La communication est importante, mais c'est l'exécution qui fait la différence. Trop souvent, les équipes passent des heures à discuter d'éléments à prendre qui ne se concrétisent jamais au-delà des réunions.

Si vous cherchez un logiciel de gestion de projet qui travaille là où votre équipe communique déjà, l'intégration de ClickUp à Microsoft Teams est la meilleure solution.

Ils transforment les discussions en tâches suivables, ce qui vous permet de convertir instantanément les messages en tâches à accomplir, d'attribuer du travail et de suivre la progression.

Vous souhaitez que vos équipes de gestion de projet soient la version la plus efficace d'elles-mêmes. C'est exactement ce que vous offre ClickUp grâce à sa suite de fonctionnalités.

