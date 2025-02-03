Les 15 meilleurs outils logiciels de collaboration d'équipe en 2025

Que vous travailliez à domicile, au bureau ou sur une île tropicale avec un arrière-plan en $$$a Zoom, vous utilisez la collaboration en équipe des logiciels pour faire le travail terminé. 🏝

Les outils de collaboration d'équipe varient en complexité, en fonction et en type, mais ils partagent tous un objectif commun - aider les équipes_

il n'y a pas d'autre solution que d'aider les équipes à travailler ensemble https://clickup.com/fr-FR/blog/6086/renforcement-de-l'equipe/ à mieux travailler ensemble /%href/

. Bien que le mouvement du travail à domicile ait donné une grande popularité à ces outils, ils ont prouvé leur valeur !

Aujourd'hui, plus de la moitié des employeurs utilisent encore des outils de collaboration pour communiquer avec les employés les clients, les parties prenantes, etc. En fait, vous utilisez probablement déjà des la collaboration en temps réel logiciel dans votre travail quotidien .

Pourtant, l'efficacité du travail en équipe et de la communication reste l'un des obstacles les plus difficiles à surmonter, en particulier pour les employés de l'entreprise les équipes interfonctionnelles .

Si vous êtes dans ce bateau, il est temps de changer. 🛥

Depuis gestion du travail collaboratif est une catégorie tellement vaste qu'il est de plus en plus difficile de trouver l'outil qui répondra le mieux au style de travail, aux cas d'utilisation, à la taille, aux besoins sectoriels et aux processus de votre équipe. Mais vous êtes au bon endroit !

Nous avons déjà fait nos recherches et nos tests pour vous présenter 15 des meilleurs logiciels de collaboration d'équipe, quel que soit le cas d'utilisation. Peu importe ce que vous attendez de votre prochain outil, nous disposons des fonctionnalités, des avantages et des inconvénients, des évaluations et des commentaires nécessaires pour démarrer votre recherche de logiciels du bon pied.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Whiteboards-Blog-CTA.png ClickUp Tableau blanc Blog CTA /$$img/

Que faut-il rechercher dans un logiciel de collaboration d'équipe ?

Les logiciels de collaboration d'équipe vont bien au-delà d'un simple DM ou d'un e-mail rapide.

Cela signifie que pour trouver le meilleur outil de collaboration pour votre équipe, il faut d'abord bien comprendre ce que vous attendez du produit : Posez-vous les questions suivantes :

Quels sont les projets sur lesquels l'équipe travaille? Les outils de collaboration qui aident àla gestion de projet de construction les outils de collaboration qui aident les équipes diffèrent grandement de ceux utilisés par les ingénieurs en informatique, et il en va de même pour les départements des ressources humaines par rapport aux équipes commerciales.

Les outils de collaboration qui aident àla gestion de projet de construction les outils de collaboration qui aident les équipes diffèrent grandement de ceux utilisés par les ingénieurs en informatique, et il en va de même pour les départements des ressources humaines par rapport aux équipes commerciales. **Quelle est la taille de votre équipe et quel est votre budget ? De nombreux outils sont facturés par utilisateur et par mois. Si vous devez débourser 10 $ par utilisateur et par mois pour plus de 200 personnes afin d'utiliser un logiciel que les gens sont réticents à utiliser, vous ne verrez pas les résultats immédiats que vous espérez.

**Quel problème spécifique cet outil résoudra-t-il ? $$$a Cherchez-vous un moyen d'atteindre rapidement l'équipe ou de la faire participer à des activités de formation ?modifier les documents les uns à côté des autres ? Votre outil idéal peut faire l'une ou l'autre de ces choses, voire les deux !

Les réponses à ces questions vous mettront sur la bonne voie. Mais comment faire pour distinguer les logiciels de qualité des autres ? En recherchant des fonctionnalités comme celles-ci :

Commentaires filés, discussions et messagerie instantanée

Commentaires assignés ou @mentions

Captures d'écran, enregistrements d'écran ou réunions vidéo

Des statuts personnalisés très visuels, des jalons de projets et des dépendances de tâches

Modification collaborative ou en cours de documents, de tableaux, de tâches, etc

Fonctionnalités axées sur les objectifs

Logiciel de tableau blanc numérique ou des fonctionnalités de brainstorming

Intégrations multiples

Et bien d'autres choses encore !

Oui, vous pouvez trouver toutes ces fonctionnalités dans un seul logiciel de collaboration d'équipe. Mais tous les outils ne remplissent pas ces fonctions de la même manière, et nous sommes là pour vous aider à éliminer les outils qui ne sont tout simplement pas faits pour vous.

Les 15 meilleurs logiciels de collaboration d'équipe en 2024

Les possibilités sont infinies lorsqu'il s'agit de logiciels de collaboration d'équipe efficaces, il est donc agréable d'avoir sous les yeux les meilleurs conseils, les meilleures ventilations et les meilleures alternatives logicielles pour guider votre recherche !

Utilisez cette liste détaillée pour comparer les fonctionnalités, les avantages et les inconvénients, les prix et les avis des 15 meilleurs logiciels de collaboration pour chaque équipe.

1. ClickUp /img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Docs, Chat, et Vue Liste dans ClickUp /%$img/

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

ClickUp est le seul système de outil de productivité suffisamment puissant pour rassembler tout votre travail, toutes applications confondues, en une seule plateforme centralisée et collaborative. Cet outil fournit des paramètres mur à mur pour les équipes de toute taille grâce à son riche ensemble de fonctionnalités personnalisables pour vous aider à gagner du temps et de rationaliser les processus, qu'il s'agisse de la connexion avec les parties prenantes, de l'alignement sur les objectifs ou de l'échéancier des projets.

La collaboration est au cœur de toutes les fonctionnalités de ClickUp, avec de nombreux outils intégrés pour développer des idées du début à la fin aux côtés de l'équipe et de visualiser la progression au fur et à mesure que vous mettez vos paramètres en œuvre. De plus, il existe plus de 15 façons d'afficher votre travail dans ClickUp, y compris l'affichage unique de la discussion qui regroupe toutes les discussions pertinentes en un seul hub pratique.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image3-10.gif Modification en cours en équipe dans ClickUp Teams /$$img/

Plusieurs membres d'une équipe collaborant sur un document sans chevauchement dans ClickUp Docs

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail, notamment Zoom, Slack,Environnements de travail de Googlemicrosoft Office, etc

Une dynamique Objectifs fonctionnalité permettant d'aligner l'équipe sur les OKR et de suivre la progression de multiples façons

Statuts personnalisés et projet Jalons pour faire le point sur la progression du projet en un coup d'œil

Commentaires assignés et filés dans n'importe quel Le document ClickUp une tâche, ou ClickUp Tableau blanc Assignés multiples sur les tâches pour une transparence totale sur toutes les progressions

Gratuit et ressources d'aide accessibles webinaires, et assistance en ligne

Un vasteBibliothèque de modèles pour chaque cas d'utilisation afin de collaborer avec votre équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Cross-Functional-Project-by-Departments-Template.png Modèle ClickUp de projet interfonctionnel par départements /$$img/

Réunir des équipes interfonctionnelles n'a jamais été aussi facile grâce au modèle de projet interfonctionnel par départements de ClickUp

Limites de ClickUp

Tant d'outils de collaboration puissants peuvent poser une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas disponibles dans l'application mobile... pour l'instant

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5,670+ commentaires)

4.7/5 (5,670+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3,540+ commentaires)

2. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image57.jpg Exemple de produit Slack /$$$img/

via Slack L'une des meilleures fonctionnalités de Slack est la messagerie sécurisée et en temps réel avec les membres de l'équipe, les partenaires externes ou les clients. La fonctionnalité de messagerie directe de la plateforme est utile lorsqu'on est confronté à une échéance ou qu'on tente de résoudre un problème urgent.

Grâce aux canaux de groupe, les membres de l'équipe peuvent communiquer, partager des mises à jour et fournir des commentaires sur les projets. Même en cas de travail télétravail, les gens peuvent rester en contact et alignés. Vous pouvez paramétrer différents canaux pour différents paramètres, projets ou équipes, ce qui facilite la recherche de discussions pertinentes.

Parfois Les canaux Slack deviendront encombrés . Plusieurs fils parlant du même projet nécessiteront des éclaircissements supplémentaires. Les interruptions constantes vous éloignent du travail en profondeur. Pour les meilleurs résultats avec Slack , connectez-le avec d'autres outils de collaboration ou gestion des tâches pour stimuler la productivité.

Si vous souhaitez gérer des projets et des tâches directement dans Slack, consultez la section Intégration de Slack avec ClickUp !

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Rôles du système pour classer un membre de l'équipe en tant qu'administrateur pour gérer les comptes Slack ou non-administrateur

Canaux pour créer des espaces centraux et partagés pour les discussions, les fichiers et les personnes

Flux de travail pour automatiser les actions et les communications de routine

Réunions quotidiennes et clips avec options audio et vidéo

Limites de Slack

Options de personnalisation limitées dans les paramètres individuels

L'assistance à la prévention de la perte de données est une fonctionnalité du forfait Enterprise

Prix de Slack

Formule Free : Formule Professionnelle : Formule Entreprise : **Formule Entreprise

: : : **Formule Entreprise Plan Pro : 7,25 $/mois par personne, facturé annuellement

: 7,25 $/mois par personne, facturé annuellement Plan Business+ plan : 12,50 $/mois par personne, facturé annuellement

: 12,50 $/mois par personne, facturé annuellement Enterprise Plan Grid : Contactez Slack pour connaître les tarifs

Capterra: 4.7/5 (22,000+ reviews)

4.7/5 (22,000+ reviews) G2: 4.5/5 (30 000+ commentaires)

Compare Microsoft Teams Vs Slack and Slack Vs Asana */%href/_ * !

3. Environnement de travail Google (Docs, Sheets, Slides)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Google-Workspace.png Logiciel de collaboration de l'environnement de travail de Google /$$img/

via Environnement de travail de GoogleEnvironnement de travail de Google (anciennement connu sous le nom de G Suite) est un ensemble d'outils de collaboration basés sur le cloud proposés par Google. Des applications comme Google Docs, Google Sheets et Google Slides, permettent aux membres d'une équipe télétravail de travailler ensemble de n'importe où et à n'importe quel moment.

Pour collaborer dans Google Docs, Sheets et Slides, invitez d'autres personnes à afficher ou à modifier un document en partageant un lien ou en envoyant une invitation par e-mail. Une fois que ces personnes ont accès au document, vous pouvez voir leur curseur et les modifications qu'elles apportent en temps réel. Vous pouvez également communiquer avec vos collaborateurs à l'aide des outils de commentaires et de suggestions intégrés. L'historique des révisions vous permet également de revenir en arrière et de voir comment le document a évolué au fil du temps.

Check out the best Alternatives à Google Docs !

Meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google (Docs, Sheets, Slides)

Contrôles de partage faciles à gérer avec différentes permissions (modifier, afficher ou ajouter des commentaires)

Commentaires et modifications en temps réel avec les membres de l'équipe ou les partenaires externes

Historique des révisions illimité permettant d'annuler toute modification

formats .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt ou .html

Limites de l'environnement de travail Google (Docs, Sheets, Slides)

Les temps de chargement dépendent fortement de la connexion internet, en particulier pour les fichiers volumineux

Les modèles et dispositions prédéfinis limitent la personnalisation

Prix de l'environnement de travail de Google

Docs, Sheets et Slides sont gratuits avec un compte Google

Capterra: 4.6/5 (40 000+ commentaires)

4.6/5 (40 000+ commentaires) G2: 4.7/5 (14 000+ commentaires)

4. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Zoom.png Outil de collaboration pour les réunions Zoom /$$$img/

via ZoomZoom est une plateforme de vidéo conférence permettant à quiconque d'organiser des réunions virtuelles, des webinaires et de discuter par vidéo. Elle inclut des fonctionnalités telles que le partage d'écran, l'enregistrement et les salles de réunion, et elle est accessible via un navigateur web ou via ses applications mobiles et de bureau. La plateforme est conçue pour faciliter la communication et la collaboration à distance, ce qui en fait une entreprise idéale choix de logiciel de collaboration .

L'un des principaux avantages de Zoom est sa facilité d'utilisation. À Zoom est convivial, et sa mise en place et son utilisation ne requièrent pas de connaissances techniques spécialisées. En outre, Zoom offre un large intervalle de fonctionnalités qui en font un outil polyvalent pour une variété de cas d'utilisation, tels que les réunions tous azimuts des sessions de planification de projet et des évènements virtuels !

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Team Chat pour collaborer en dehors des réunions virtuelles et des appels téléphoniques

Bibliothèque d'arrière-plans virtuels pour personnaliser les réunions

Place de marché d'applications, intégrations et API dédiées

Tableau blanc en ligne pour lancer des idées

Limites de Zoom

Le nombre de participants aux réunions est limité, même sur les forfaits payants

Ne convient pas comme outil de gestion de projet à long terme

Prix de Zoom

Zoom propose des forfaits payants Personnel et Business en fonction du secteur d'activité ou du produit Zoom utilisé

Capterra: 4.6/5 (13,000+ reviews)

4.6/5 (13,000+ reviews) G2: 4.5/5 (50,000+ avis)

5. Figma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Figma-Product-Example-Image-Scale-Feature-1400x865.png Outils de collaboration en ligne Figma /$$$img/

via Figma Figma est un outil de conception d'interface basé sur un navigateur permettant aux équipes de collaborer en temps réel au développement de sites web, d'applications mobiles et d'autres produits numériques. La plateforme vise à améliorer la collaboration et la productivité des équipes de conception . Il permet de faciliter le partage et le retour d'informations sur les conceptions afin de rester sur la même page et d'itérer plus rapidement.

Un autre avantage de Figma est son accessibilité. Figma est basé sur un navigateur, il n'est donc pas nécessaire de télécharger un logiciel. Vous pouvez travailler sur vos conceptions depuis n'importe où et les partager avec les membres de l'équipe, les parties prenantes et les clients !

Grâce aux fonctions avancées de Figma, les concepteurs peuvent produire des spécifications de conception, des transferts de développeurs et des exportations de code, ce qui facilite la mise en œuvre des conceptions par les développeurs.

Les meilleures fonctionnalités de Figma

Paramètres de remplissage, de direction et d'espacement avec disposition automatique pour simplifier la tâche des développeurs

Outil de stylo moderne pour dessiner dans n'importe quelle direction avec les réseaux vectoriels

Plugins et Widgets pour créer des flux de travail personnalisés

Liens en direct pour un partage facile

Limites de Figma

Ne convient pas comme outil autonome de gestion des tâches

Courbe d'apprentissage importante pour les membres de l'équipe (et les partenaires externes si nécessaire)

Prix de Figma

Forfait gratuit

Figma Professionnel : 12 $/éditeur par mois, facturé annuellement

: 12 $/éditeur par mois, facturé annuellement Figma Organisation : 45 $/éditeur par mois, facturé annuellement

: 45 $/éditeur par mois, facturé annuellement Enterprise : Contactez Figma pour connaître les tarifs

Capterra: 4.7/5 (500+ commentaires)

4.7/5 (500+ commentaires) G2: 4.7/5 (700+ avis)

Check out these Figma alternatives !

6. Compagnon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Hugo.png Outils de gestion de projet Hugo /$$$img/

via AmiBoursier est un puissant outil IA de gestion des réunions conçu pour vous aider à organiser et à mener des réunions efficaces et productives. Il est facile à utiliser, avec une interface intuitive conviviale pour créer rapidement des agendas, attribuer des rôles et des ressources, rédiger des procès-verbaux, et bien plus encore. Avec Teams, vous pouvez personnaliser votre expérience de réunion pour l'adapter aux besoins de votre équipe ou de votre organisation.

Cet outil permet aux membres de l'équipe de collaborer en temps réel pendant le processus de prise de notes et de modification en cours. Par instance, plusieurs membres peuvent modifier et commenter un document côte à côte, en voyant les modifications de chacun au fur et à mesure qu'elles sont apportées !

Fellow meilleures fonctionnalités

plus de 80 modèles gratuits d'agenda de réunion sont accessibles dans Word et Google Docs

Fonctionnalité de recherche puissante pour trouver rapidement n'importe quel document ou tâche

Intégrations natives et plus encore grâce à Zapier

Documents et tâches illimités dans le forfait gratuit

Limites des boursiers

Avancéesoutils de gestion de projet en collaboration sont des fonctionnalités payantes

Options de personnalisation limitées

Prix de l'étudiant

Gratuit

Pro : 7$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 7$/utilisateur par mois, facturé annuellement Business : 10$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 10$/utilisateur par mois, facturé annuellement Entreprise: Contactez Fellow pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Fellow

Capterra: 4.9/5 (30+ reviews)

4.9/5 (30+ reviews) G2: N/A

7. ProofHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/proofhub-1400x822.png exemple d'affichage de proofhub /$$$img/

via PreuveHub ProofHub est une plateforme de gestion de projet en ligne avec gestion des tâches, calendriers et partage de fichiers. Les membres de l'équipe peuvent vérifier l'exactitude des documents et autres fichiers grâce à ses services de Révision, ce qui rationalise le processus d'approbation.

Le logiciel est intuitif et facile à utiliser, ce qui permet à tous les niveaux de compétence de s'en servir. De plus, il offre de multiples options de personnalisation, notamment des rôles, des permissions et des flux de travail personnalisés, afin que les équipes puissent personnaliser la plateforme en fonction de leurs besoins spécifiques. En outre, il peut être utilisé pour accéder à des fichiers importants et les partager avec d'autres outils, notamment Google Drive, Slack et Dropbox.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Rappels automatiques pour planifier le travail sur les calendriers

Contrôle de haut niveau sur les équipes et les projets

Fonctionnalité d'assignés multiples

Suivi du temps

Limites de ProofHub

Un nombre réduit d'intégrations natives par rapport à d'autres solutions logicielles de collaboration d'équipe

Ne convient pas à la gestion de projet agile

Prix de ProofHub

Essentiel : 45$/mois, facturé annuellement

: 45$/mois, facturé annuellement Ultimate Control : 89 $/mois, facturation annuelle

Capterra: 4.5/5 (70+ commentaires)

4.5/5 (70+ commentaires) G2: 4.5/5 (70 commentaires)

8. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Miro-Diagramming-Tableau blanc-Example-1400x938.jpg Exemple de tableau blanc de Miro pour la schématisation /$$$img/

via MiroMiro est un logiciel de gestion de l'information basé sur le cloud tableau blanc numérique plate-forme conçue pour permettre aux équipes créatives de collaborer sur des projets visuels tels que les cartes mentales, les plans de processus des parcours utilisateurs et des wireframes. Il inclut des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, les notes autocollantes et une grande variété de modèles et de formes préconstruits pour créer de magnifiques diagrammes.

L'outil de collaboration en temps réel de Moniro permet à plusieurs membres de l'équipe de travailler simultanément sur le même Tableau, ce qui contribue à faciliter un brainstorming et une prise de décision plus rapides et plus efficaces. Par exemple, une équipe de production peut utiliser Miro pour travailler ensemble sur un projet de plan du parcours du client en temps réel, ce qui leur permet d'apporter rapidement des modifications et d'obtenir un retour d'information sans délai.

Miro meilleures fonctionnalités

Vote anonyme et réactions en direct

plus de 1 000 modèles créés par des experts et la communauté

Suivi du temps dans le Tableau blanc

Autocollants de groupe avec regroupement

Limites de Miro

N'offre pas d'assistance à toutes les plates-formes comme Linux

Pas de fonctionnalité de suivi du temps des tâches

Prix de Miro

Forfait Free : Forfait de démarrage : Forfait d'achat : Forfait de vente : Forfait de vente : Forfait de vente : Forfait de vente : **Forfait de vente

: : : : : : : **Forfait de vente Plan de démarrage : 8 $/membre par mois, facturé annuellement

: 8 $/membre par mois, facturé annuellement Business : 16$/membre par mois, facturé annuellement

: 16$/membre par mois, facturé annuellement Entreprise : Contactez Miro pour connaître les tarifs

Capterra: 4.7/5 (900+ commentaires)

4.7/5 (900+ commentaires) G2: 4.8/5 (4 000+ commentaires)

9. MindMeister

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/MindMeister-product-example-1400x788.png Exemple de produit MindMesiter /$$img/

via MindMeister MindMeister est un logiciel de cartographie mentale basé sur le web qui permet aux utilisateurs de créer, modifier et partager des diagrammes visuels de leurs idées et pensées. Il est couramment utilisé pour le brainstorming, la planification de projets et l'organisation de l'information.

Les cartes mentales sont un moyen d'organiser visuellement les informations et les idées. MindMeister permet aux utilisateurs de créer ces cartes mentales en ligne, ce qui facilite le partage et la collaboration avec d'autres personnes. Vous pouvez inviter d'autres personnes à modifier leurs cartes mentales en temps réel, ce qui en fait un outil idéal pour le travail en équipe. Les équipes télétravail peuvent ainsi travailler ensemble sur des projets et des idées, quel que soit leur emplacement.

Découvrir plus Alternatives MindMeister !

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Dispositions de Plan mixtes pour construire des diagrammes multiples

Commentaires et notifications pour créer des discussions

Médias intégrés pour ajouter du contexte aux idées

Modèles pour le brainstorming et la planification stratégique

Les limites de MindMeister

Les diverses options d'exportation sont réservées aux forfaits payants onéreux

Intégrations limitées avec d'autres outils et applications

Prix de MindMeister

Basique : Free

: Free Personnel : 4,99 $/mois

: 4,99 $/mois Pro : 8,25 $/mois

MindMeister évaluations et critiques

Capterra: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) G2: 4.3/5 (30 commentaires)

10. Microsoft Teams

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Microsoft-Teams.png Outils de collaboration Microsoft Teams /$$img/

via Microsoft Teams Un logiciel de collaboration basé sur le cloud développé par Microsoft, Microsoft Teams est un outil complet permettant aux équipes de communiquer, de collaborer et de partager des fichiers en un seul endroit. Les équipes peuvent créer des canaux pour des projets, des départements ou des sujets spécifiques, et les membres peuvent rejoindre et quitter les canaux selon leurs besoins !

Un canal offre à ses membres la possibilité de discuter en temps réel par texte, audio et vidéo, de partager et de modifier des documents, ainsi que de programmer des réunions en ligne et d'y participer. Par exemple, un canal équipe de marketing produit pourrait utiliser un canal pour coordonner le lancement d'un nouveau produit, où les partenaires interfonctionnels peuvent discuter d'idées et collaborer sur des documents en temps réel.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Appels, messagerie vocale et transferts d'appels pour la collaboration de groupe

Application Tableau blanc pour l'idéation et le brainstorming

Synchronisation automatique et suivi de l'historique des versions

Discussions, tâches et listes de choses à faire partagées

Limites de Microsoft Teams

Intégrations limitées avec d'autres produits n'appartenant pas à Microsoft

Trop de fonctions risquent de nuire à la rationalisation du travail

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Project propose deux solutions de tarification payante en fonction de votre équipe et de vos besoins en logiciels : Business et Accueil

Capterra: 4.5/5 (8,000+ reviews)

4.5/5 (8,000+ reviews) G2: 4.3/5 (13 000+ avis)

11. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image-1-1400x900.png capture d'écran de la gestion de projet gratuite nTask /$$$img/

via nTâche La plateforme de gestion de tâches et de projets nTask aide les équipes et les individus à prioriser, gérer et collaborer sur les tâches en un seul endroit. Outre les listes de tâches, les tableaux Kanban, les échéanciers, les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et les tableaux de bord personnalisés, il fournit également des outils pour une collaboration efficace au sein de l'équipe.

Grâce au système de rappels et de notifications automatisés de nTask, les équipes restent informées des dates d'échéance et autres mises à jour importantes. Par exemple, les utilisateurs peuvent paramétrer des rappels automatiques à envoyer trois jours avant l'échéance d'une tâche.

nTask meilleures fonctionnalités

Diagrammes de Gantt et dépendances des tâches

Partage de documents et gestion de fichiers

Estimation de durée

Répondre plus tard

nTask limitations

Joindre des pièces jointes volumineuses lors du partage prend plus de temps que la normale

Convient uniquement aux équipes comptant moins de 50 membres

Prix de nTask

Premium : A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs Business : A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs Enterprise : Contactez nTask pour connaître les tarifs

Capterra: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) G2: 4.4/5 (10+ commentaires)

12. Basecamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/basecamp-1400x911.png exemple de produit Basecamp /$$$img/

via BasecampBasecamp est un outil de gestion de projet permettant aux équipes télétravail de centraliser toutes leurs informations et discussions liées au travail en un seul endroit. Les équipes peuvent créer des listes de tâches, programmer des évènements et partager des fichiers, ce qui leur permet de ne pas perdre de vue leur travail.

En outre, Basecamp dispose d'un tableau d'affichage et d'une fonctionnalité de discussion intégrés, qui permettent aux membres de l'équipe de communiquer et de partager des informations en temps réel. Par exemple, les membres de l'équipe peuvent utiliser le Tableau pour partager des mises à jour sur leur progression et poser des questions, tandis que la fonctionnalité de discussion permet de se connecter rapidement avec d'autres membres de l'équipe et de discuter d'idées.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Les diagrammes en cours permettent de visualiser la progression en montée ou en descente au fil du temps

Le menu $$$a regroupe les notifications en un seul menu

Check-in avec un sondage automatique pour l'équipe

Messages directs individuels ou de groupe dans l'application

Limites de Basecamp

Pas de priorités pour les tâches (voir Alternatives à Basecamp ))

Fonctionnalité de suivi de la progression limitée

Prix de Basecamp

Utilisateurs illimités : 299 $/mois, facturation annuelle

: 299 $/mois, facturation annuelle Pour les freelances, les startups ou les petites équipes : 15 $/mois par utilisateur

Capterra: 4.3/5 (14,000+ reviews)

4.3/5 (14,000+ reviews) G2: 4.1/5 (5 000+ commentaires)

13. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Monday-File-Management-Feature-Example--1400x870.png Exemple de fonctionnalité de gestion des fichiers du Monday /$$$img/

via MondayMonday.com est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud, conçue pour permettre aux équipes de collaborer, de suivre la progression et d'améliorer la communication. Elle permet aux responsables d'assigner facilement des tâches, de fixer des délais et des paramètres, de déléguer des responsabilités et de contrôler les performances.

En outre, il fournit aux utilisateurs une visibilité en temps réel de leur flux de travail afin que tout le monde soit sur la même page en ce qui concerne les délais, les attentes et la progression. Monday n'offre pas de fonctionnalité de messagerie en ligne, de sorte que les intégrations avec des outils tels que Slack, Microsoft Teams ou Zoom contribueront à accroître la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Tableaux de bord personnalisables et automatisation

Suivi des dépendances pour la gestion des projets

Charge de travail

Stockage sécurisé des fichiers

Les limites de Monday

La fonctionnalité de la colonne de suivi du temps n'est disponible que dans les forfaits Pro et Enterprise

Une courbe d'apprentissage importante pour se familiariser avec les fonctions et l'interface (voirAlternatives Monday)

Prix du Monday

Individuel : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Basic : 8$/place par mois à partir de 3 places

: 8$/place par mois à partir de 3 places Standard : 10$/place par mois à partir de 3 places

: 10$/place par mois à partir de 3 places Pro : 16$/place par mois à partir de 3 places

: 16$/place par mois à partir de 3 places Entreprise : Contactez Monday pour connaître les tarifs

Capterra: 4.6/5 (3,300+ reviews)

4.6/5 (3,300+ reviews) G2: 4.7/5 (6,600+ commentaires) Comparez Monday à ClickUp *_/href/ !

14. Troupeau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Flock.jpg Outil de collaboration Flock /$$$img/

via Troupeau Les équipes peuvent facilement collaborer, communiquer et travailler ensemble avec l'aide de Flock, une plateforme de collaboration et de communication basée sur le cloud. Une variété d'outils et de fonctionnalités est mise à la disposition des utilisateurs, notamment pour discuter, organiser des vidéoconférences, partager des fichiers, gérer des projets et assurer le suivi des tâches.

Flock fournit également aux utilisateurs une plateforme intuitive et conviviale qui permet aux équipes de rester facilement connectées, même lorsqu'elles travaillent télétravail. Elle permet également de s'assurer que tout le monde est sur la même page et travaille dans le même objectif !

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Sondages au sein des canaux avec possibilité de répondre de manière anonyme

Vidéo-conférence dans l'application pour les réunions individuelles ou d'équipe

Bouton de sélection des pièces jointes pour partager des fichiers

Canaux de messages publics et privés

Limites de Flock

Les options de personnalisation avancées sont réservées aux forfaits Enterprise

Courbe d'apprentissage importante pour construire des flux de travail d'équipe stables et cohérents au sein de la plateforme

Prix de Flock

Free

Pro : 4,50 $/mois par utilisateur

: 4,50 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Flock pour connaître les tarifs

Capterra: 4.5/5 (300+ reviews)

4.5/5 (300+ reviews) G2: 4.4/5 (200+ avis)

15. Airtable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Airtable-Kanban-Tableau-View-Example.png Exemple d'affichage du Tableau Kanban d'Airtable /$$img/

via AirtableAirtable est un logiciel basé sur le web qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des bases de données dans une forme semblable à celle d'une feuille de calcul. Il combine la fonction d'une base de données avec la facilité d'utilisation d'une feuille de calcul, ce qui en fait un outil populaire pour la gestion et l'organisation des données.

Airtable facilite la collaboration au sein d'une équipe en fournissant un emplacement central pour le stockage et la gestion d'informations qui peuvent être facilement consultées, partagées et modifiées par plusieurs membres de l'équipe.

Dans Airtable, les gestionnaires de projets peuvent structurer et organiser les données d'une manière qui convient à leurs équipes en créant des champs personnalisés, des formulaires et des vues. En créant un champ personnalisé pour stocker le statut de " priorité " d'un enregistrement, l'utilisateur peut filtrer les vues et trier les tableaux pour identifier rapidement les éléments à haute priorité.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Extensions pour créer des tableaux de bord de diagrammes, de graphiques et d'indicateurs de premier ordre

Synchronisation des données avec d'autres plateformes et applications pour rationaliser les informations

Interface sans code pour regrouper ou trier les données

Fonctionnalité Javascript pour étendre l'automatisation

Limites d'Airtable

Capacité limitée à gérer des flux de travail individuels et d'équipes séparées (voirAlternatives à Airtable)

Fonctionnalité de suivi du temps basique par rapport à d'autres outils de collaboration d'équipe

Prix d'Airtable

Formule gratuite

Plus : 10 $/place par mois, facturé annuellement

: 10 $/place par mois, facturé annuellement Pro : 20 $/place par mois, facturé annuellement

: 20 $/place par mois, facturé annuellement Enterprise : Contactez Airtable pour connaître les tarifs

Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

4.7/5 (1,000+ reviews) G2: 4.6/5 (2,000+ reviews)

Bonus: Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday

Avantages d'un logiciel de collaboration pour votre équipe

Les logiciels de collaboration changent la donne sur le lieu de travail moderne. Ils rassemblent les équipes, favorisant une communication transparente et une gestion efficace des tâches. Voici quelques-uns des avantages que les entreprises peuvent attendre de l'utilisation d'un logiciel de collaboration :

Améliore le travail d'équipe : Il facilite le partage des idées, des fichiers et des mises à jour en temps réel, éliminant ainsi le besoin de réunions constantes et de fils d'e-mails.

: Il facilite le partage des idées, des fichiers et des mises à jour en temps réel, éliminant ainsi le besoin de réunions constantes et de fils d'e-mails. Centralisation de la gestion de projet : Permet l'attribution, le suivi et la mise à jour des tâches, garantissant ainsi la transparence et la responsabilisation au sein de l'équipe.

: Permet l'attribution, le suivi et la mise à jour des tâches, garantissant ainsi la transparence et la responsabilisation au sein de l'équipe. Facilite le travail télétravail : Grâce aux outils basés sur le cloud, les membres de l'équipe peuvent accéder à leur travail de n'importe où et à tout moment, ce qui assiste la productivité indépendamment des distances géographiques.

: Grâce aux outils basés sur le cloud, les membres de l'équipe peuvent accéder à leur travail de n'importe où et à tout moment, ce qui assiste la productivité indépendamment des distances géographiques. Intégration avec d'autres logiciels Business : Rationalise le flux de travail en réduisant la nécessité de passer d'une application à l'autre, ce qui permet de se concentrer davantage sur les tâches essentielles.

: Rationalise le flux de travail en réduisant la nécessité de passer d'une application à l'autre, ce qui permet de se concentrer davantage sur les tâches essentielles. Promotion de l'efficacité, de la transparence et de la flexibilité : En fin de compte, c'est la réussite de l'entreprise qui en dépend.

Unifiez votre équipe avec un logiciel de collaboration

Les avantages des logiciels de collaboration en font un outil indispensable pour toute équipe, quel que soit le lieu de travail. L'astuce consiste à trouver un logiciel doté de suffisamment de fonctionnalités pour relever les défis auxquels les équipes sont confrontées au quotidien.

La seule solution ? ClickUp. 🏆

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Plus de 15 affichages dans ClickUp /$$$img/

Visualisez vos tâches et collaborez avec l'équipe en utilisant les plus de 15 vues de ClickUp, y compris Liste, Tableau et Discuter

ClickUp est le seul outil de cette liste qui offre un environnement de travail collaboratif et totalement transparent aux équipes afin qu'elles puissent superviser la progression du projet, planifier les tâches et communiquer plus efficacement depuis pratiquement n'importe où dans le monde.

Avec le chat dans l'application, des centaines de fonctionnalités personnalisables , et plus de 1 000 intégrations pour consolider tout votre travail, ClickUp est le logiciel de communication d'équipe idéal sur toute la ligne.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et voyez votre collaboration s'améliorer au-delà de toute espérance.