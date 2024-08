Slack et Asana : Quel est le meilleur outil pour votre équipe en 2024 ?

Asana et Slack sont deux des applications de gestion de projet les plus populaires pour aider les équipes télétravail et en personne à mieux travailler ensemble. En apparence, chaque outil offre des fonctionnalités similaires, de la collaboration entre équipes aux intégrations tierces.

Mais en creusant un peu, les différences entre Asana et Slack commencent à apparaître. Si vous essayez de choisir entre ces deux outils outils de gestion de projet pour votre propre équipe, ce guide sur Asana vs Slack est fait pour vous.

Qu'est-ce que Slack ?

Via Slack Slack est un lieu de travail outil de communication conçu pour permettre aux équipes d'échanger des informations et des données collaborer en temps réel . Il propose même des visioconférences et des appels vocaux, ainsi que des discussions individuelles ou en groupe.

Sur Slack, votre organisation dispose d'un environnement de travail. Dans cet espace de travail, vous pouvez créer des canaux pour des équipes, des projets ou des sujets individuels, ou utiliser des messages directs pour discuter en tête-à-tête ou en groupe.

Dans les canaux et les discussions, vous pouvez partager des fichiers et lancer des appels (ou réunions quotidiennes). Au-delà des discussions, vous disposez de milliers d'intégrations avec d'autres applications, bien que la nouvelle fonctionnalité Canvas de la plateforme ajoute des capacités de gestion des tâches internes.

Fonctionnalités de Slack

Pour une plateforme axée sur la communication, il n'est pas surprenant de trouver des fonctionnalités qui favorisent la collaboration. Lorsque l'on compare Slack à Asana, quatre fonctionnalités se distinguent particulièrement :

Communication en temps réel

Nous connaissons tous l'importance de la d'une communication efficace au sein d'une équipe , en particulier lorsqu'il s'agit d'équipes à distance. Slack donne la priorité à la communication grâce à ses fonctionnalités de communication instantanée :

Tous les messages discutés sont en temps réel, avec des notifications instantanées permettant aux utilisateurs de savoir quand un nouveau message peut les concerner

Une hiérarchie claire, comprenant les canaux, les messages directs et les fils de discussion, vous donne un aperçu des multiples discussions qui se déroulent en même temps

Les réunions quotidiennes, qui peuvent avoir lieu à tout moment dans les canaux et les messages directs, intègrent des fonctions de visioconférence et d'appel audio sans envahir l'ensemble de l'interface

Les utilisateurs peuvent programmer des messages à l'avance ou mettre un message en signet pour y donner suite plus tard

La fonctionnalité de recherche avancée de Slack permet de retrouver facilement les anciennes discussions et les conversations archivées contenant des informations pertinentes

Les interfaces utilisateur simples des applications mobiles permettent de rester en contact sur les smartphones et les tablettes en toute simplicité

Ces fonctionnalités de communication sont la raison pour laquelle Slack est depuis longtemps la norme en matière de communication numérique au bureau.

Via Slack

Intégrations étendues

Pour une plateforme qui ne prétend pas être plus qu'elle n'est, les intégrations tierces doivent être au point. Heureusement, c'est l'un des domaines dans lesquels Slack brille.

Au total, les utilisateurs bénéficient de plus de 2 000 intégrations pour connecter Slack à n'importe laquelle de leurs autres plateformes de travail. Notre intégrations Slack placées dans les favoris vont d'ActiveCampaign et SalesForce à ClickUp et ZipBooks.

Pour les utilisateurs de la plateforme, ces intégrations s'affichent en tant qu'applications sous les messages directs. Mais vous pouvez également activer les fonctionnalités de l'outil intégré à l'aide d'une simple commande slash dans n'importe quelle discussion, comme "/zoom join" pour participer à votre prochaine réunion Zoom.

Et bien sûr, vous bénéficiez d'intégrations tierces inversées avec des plateformes partenaires. Par exemple, vous souhaitez ajouter un e-mail à une discussion Slack ? Il suffit d'installer l'application Outlook Slack, et c'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton.

Prix de Slack :

Free version

Pro : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Business : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Grille Entreprise : Contacter pour les prix

Qu'est-ce qu'Asana ?

Via Asana Asana est une application de gestion de projet qui aide les équipes à suivre toutes les tâches liées aux projets sur lesquels elles travaillent. Elle permet à votre organisation d'organiser vos projets en portefeuilles et objectifs plus vastes tout en construisant les tâches individuelles et les flux de travail nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Comme Slack, Asana est un outil de gestion du travail basé sur le web qui s'accompagne d'applications mobiles et de bureau. Contrairement à Slack, l'accent est davantage mis sur la gestion globale du travail, avec des fonctionnalités de collaboration axées sur des objectifs plus larges objectifs du projet au lieu d'une communication en temps réel.

Les fonctionnalités d'Asana

À la surprise de personne, les fonctionnalités avancées d'Asana se concentrent sur le fait de faire les tâches selon les spécifications et dans les délais impartis. Même les fonctionnalités similaires à celles de Slack, comme les outils de communication et de partage de fichiers, sont orientées autour de cet objectif.

Communication basée sur le projet

Asana comprend trois fonctionnalités de communication de base : les commentaires sur les tâches, les mises à jour de projet et les messages directs.

Les commentaires de tâche permettent à tout suiveur d'une tâche de partager ses réflexions ou de poser des questions. Lorsque quelqu'un laisse un commentaire, tous les abonnés de la tâche reçoivent une notification

Les mises à jour de projet permettent au propriétaire du projet d'envoyer une note avec un code couleur contenant des informations sur le projet à tous les autres membres de l'équipe du projet

Les messages directs envoient une note aux autres membres de l'équipe, qui reçoivent une notification et peuvent commenter le message comme ils le feraient pour une tâche

En combinant ces fonctionnalités, Asana est bien équipée pour construire et exécuter votre plan de communication du projet . Cependant, contrairement à Slack, il n'est pas possible de discuter sur Asana. La communication est plus proche de l'e-mail en termes de rythme que ne le serait une communication en temps réel.

Via Asana

Intégrations ciblées

Comme la plupart des outils de gestion du travail, Asana reconnaît qu'elle ne peut pas être tout pour tout le monde. Comme Slack, il résout ce problème grâce à un large intervalle d'intégrations qui connectent les autres outils que votre équipe pourrait déjà utiliser.

Ces intégrations, bien qu'elles soient nombreuses, ont tendance à se concentrer sur le fait de vous aider, vous et votre équipe, à mieux gérer votre travail. Les connexions Slack et Teams, par exemple, vous permettent de transformer les messages sur ces plateformes en tâches. Un connecteur Adobe Creative Cloud donne à vos équipes visuelles un moyen facile de partager leur travail dans des tâches pertinentes.

Tout comme Slack, l'interface utilisateur d'Asana se targue de plusieurs intégrations inverses. Ajoutez Asana à Outlook, et vous pourrez transformer n'importe quel e-mail en tâche d'un simple clic.

Tarifs d'Asana :

Free version

Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

: 24,99 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Slack vs Asana : Comparaison des fonctionnalités

Asana et Slack sont tous deux des outils de gestion du travail, mais un examen approfondi de leurs fonctionnalités comparables révèle leurs centres d'intérêt très différents. Comparons-les directement :

Communication

Si vous souhaitez rationaliser la communication avec les autres membres de l'équipe, Slack l'emporte haut la main. Et ce n'est pas une surprise. Après tout, c'est sa raison d'être.

La clé ici est la nature en temps réel de la communication. Vous pouvez vous connecter instantanément avec votre équipe, y compris avec des appels vocaux et des visioconférences, pour éviter de perdre du temps.

Et, comme Slack s'intègre à Asana, vous pouvez l'utiliser pour parler des tâches dans votre espace de travail Slack.

Gagnant : Slack

Via Slack

Gestion de tâches et de projets

Malgré la récente poussée de Slack pour inclure certains outils de projet, Asana l'emporte en.. la gestion des tâches comparaison. Asana se concentre nettement sur la gestion de projet qu'un outil de communication en temps réel ne peut tout simplement pas égaler.

Bien sûr, vous pouvez créer des tâches de base dans Slack via Canvas et envoyer des rappels par message lorsque votre équipe a un élément d'action à achever. Mais cela ne fait pas le poids face à la capacité d'Asana à créer des flux de projets complexes avec plusieurs membres de l'équipe et des parties interconnectées.

Gagnant : Asana

/$$$img/ https://global.discourse-cdn.com/asana/original/3X/a/0/a053292587cec82f9ac4d667786d716c6c4f56d2.png Aperçu des tâches d'Asana /$$$img/

Via Asana

Partage de fichiers

Slack permet de partager des fichiers plus volumineux, mais il limite le stockage global pour l'organisation. Asana a une limite de taille de fichier beaucoup plus petite, mais son stockage global est illimité. Les deux s'intègrent naturellement aux services de stockage cloud et s'accompagnent d'une option de prévisualisation utile.

Pour nous, Slack l'emporte parce que ses limites de stockage globales sont suffisantes pour la plupart des organisations, ce qui fait de la taille plus importante des fichiers un avantage plus significatif. Mais cela s'accompagne d'une mise en garde.

Si votre organisation n'a pas tendance à partager des fichiers volumineux (comme des fichiers vidéo ou des fichiers de conception Adobe), ou si vous utilisez un stockage cloud externe, la limite de taille n'aura en grande partie aucune importance. Dans ce cas, le stockage illimité d'Asana l'emporte.

Gagnant : Slack, mais avec des réserves

Intégrations

Asana et Slack proposent toutes deux à peu près toutes les intégrations dont votre organisation aura probablement besoin. À faire toutefois une suggestion. Avant de valider l'une ou l'autre, consultez la page d'intégration de chaque plateforme pour vous assurer qu'il ne manque aucune intégration spécifique dont vous aurez besoin.

Gagnant : C'est un match nul*

Qu'est-ce qui est le mieux : Slack ou Asana ?

Il est impossible de déclarer un vainqueur d'Asana vs Slack car, en fin de compte, il s'agit d'outils différents avec des objectifs différents. Slack gagne le jeu de la communication, tandis qu'Asana l'emporte dans la gestion de projet. En ce qui concerne les autres services, les deux outils présentent à peu près les mêmes avantages et inconvénients.

Cela signifie également qu'Asana ne peut pas remplacer Slack, et que Slack ne peut pas remplacer Asana. Plutôt que de choisir un outil de collaboration plutôt qu'un autre, votre organisation a peut-être intérêt à opter pour les deux - ou pour un outil alternatif capable de gérer à la fois la communication en temps réel et la gestion de projet_

Slack vs. Asana sur Reddit

Ne nous croyez pas sur parole pour déterminer un vainqueur entre ces deux outils de productivité. Nous avons également a pris sur Reddit pour voir ce que d'autres utilisateurs avaient à dire lorsqu'ils comparaient Slack et Asana.

/img/ https://luna1.co/f2501f.png Tableau du projet Asana /$$$img/

Via Asana Selon un utilisateur :

"Slack et Asana sont deux outils différents, mais comme d'autres l'ont dit, ils peuvent être intégrés pour travailler très bien l'un avec l'autre. L'intégration d'Asana dans Slack me permet de voir les notifications d'Asana et de répondre aux commentaires ou de les " aimer ". Cela me permet de gagner du temps."

Un autre a spécifiquement mis en avant les interfaces utilisateurs des applications de communication :

"Nous adorons la possibilité d'éviter le changement de contexte dans Slack en convertissant les messages Slack en tâches Asana, ou de répondre à de nouveaux commentaires ou tâches Asana depuis Slack. Cela dit, pour une planification plus minutieuse, une supervision de projet et une communication de brainstorming spécifique à une tâche et ne nécessitant pas une réponse urgente le jour même, il est bon de vivre dans Asana."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Asana et Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Les différents affichages de ClickUp /$$$img/

Affichez les plus de 15 vues de ClickUp pour gérer le travail et communiquer avec les équipes en un seul endroit

Asana et Slack assument des rôles différents dans la plupart des organisations, ce qui signifie que vous devriez toujours gérer deux plateformes distinctes pour les communications et la gestion des tâches. Mais si nous vous disions qu'un seul outil de gestion d'équipe pouvait accomplir les deux ?

C'est exact - il est temps de parler de ClickUp.

ClickUp n'est pas seulement l'un des meilleurs outils de gestion d'équipe au monde meilleures alternatives à Asana pour la gestion des tâches. Il a également d'autres fonctionnalités telles que le Tableau blanc que ni Asana ni Slack n'offrent, tout en incluant des outils de communication et des fonctionnalités clés incontournables pour les gestionnaires de projet avisés.

L'affichage du Chat de ClickUp pour une communication en temps réel au sein de l'équipe

Lorsque vous créez des projets dans ClickUp, chaque projet dispose d'une vue de chat intégrée Affichage du ClickUp Chat qui permet aux membres de l'équipe de communiquer en temps réel. Mais il ne s'agit pas seulement de mots. Dans cet affichage Chat, vous pouvez gérer des projets grâce à des fonctionnalités permettant de :

Assigner des tâches et les marquer lorsque vous les achevez

Partager des liens vers des projets

Intégrer des fichiers

Ajouter du texte enrichi

@mentionner des membres de l'équipe ou des groupes, et bien plus encore !

Compare

[Asana Vs ClickUp]( https://clickup.com/blog/asana-vs-clickup/*COMPARE)_

!

Mieux encore, vous pouvez garder le Chat ouvert parallèlement à d'autres affichages de projets pour maintenir les discussions. Et, grâce à des intégrations comme Zoom, vous pouvez lancer des visioconférences depuis la plateforme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Chat-view-Attachment-1400x927.png

/$$$img/

Envoyer des mises à jour sur la progression du projet dans un affichage ClickUp Chat

Une intégration native de Slack pour apporter la communication dans ClickUp

Nous connaissons l'attrait de Slack. De nombreuses organisations l'utilisent depuis longtemps et ont du mal à s'en défaire. C'est pourquoi nous sommes fiers de présenter notre ClickUp intégration Slack .

Oui, vous pouvez transformer n'importe quelle discussion Slack en une tâche Slack. Mais cela ne s'arrête pas là.

Une fois que vous avez publié une tâche ClickUp dans un canal ou un message Slack, vous pouvez gérer les échéances, les missions, les statuts et bien plus encore pour n'importe quel membre de l'équipe sans avoir à quitter Slack. Vous pouvez même configurer des notifications à envoyer sur Slack lorsqu'une de vos tâches ClickUp est mise à jour. C'est l'intégration parfaite pour les organisations qui ne peuvent tout simplement pas lâcher leur outil de communication favori.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Docs, Chat, et Liste affichée dans ClickUp /$$img/

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

Gestion de projet complète à tous les niveaux

Et bien sûr, la solution ClickUp de les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp peuvent égaler (et même dépasser) Asana et Slack avec facilité :

Créez des tâches et des structures de flux de travail

Visualisez votre flux de travail avec plus de 10 vues, notamment Gantt, Tableau, etc

Choisissez parmi une vaste gamme dede modèles de gestion de projet pour éviter de partir de zéro lorsque vous gérez des projets

Intégrer les documents ClickUp pour des aperçus de projets et une collaboration en temps réel au sein de l'équipe

Exploiter les tableaux de bord et les rapports pour une plus grande visibilité au niveau du projet et de l'organisation

Utiliser ClickUp IA pour accélérer les processus de gestion de projetles forfaits des projets grâce à la génération automatique d'ébauches, de documents provisoires, etc

Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui

Avec ClickUp, vous n'avez plus besoin de solutions différentes pour des besoins distincts, comme la communication et la gestion de projet. Au lieu de cela, vous pouvez tout avoir dans un seul outil de gestion du travail qui intègre et améliore toutes les meilleures fonctionnalités d'Asana vs Slack.

Ne nous croyez pas sur parole. Avec notre forfait Free Forever, vous pouvez tester vous-même la plateforme sans aucun engagement financier. Créez un environnement de travail gratuit dès aujourd'hui ! 🤩