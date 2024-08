Des exigences au déploiement : Comment utiliser une matrice de traçabilité des exigences

La clé de la réussite déployer un projet avec succès est de bien comprendre ses exigences de sortie et de faire un effort tangible pour les prendre en compte dans le processus de développement du les phases de test et de révision . Cependant, cela est généralement difficile parce que plusieurs relations many-to-many existent au sein des processus, ce qui conduit souvent à des écarts de livraison et à des défauts.

Si vous aspirez à construire la crème de la crème des produits une checklist ne suffira pas. Vous aurez besoin d'un système qui lie les exigences aux tests, les tests aux résultats et les problèmes aux résolutions.

Une façon de vous assurer que vous avez couvert toutes les bases est de comparer les fonctionnalités de votre projet de produit final avec ses exigences initiales . Mais il n'est ni facile ni productif de parcourir de nombreux documents pour suivre l'évolution constante des exigences !

C'est précisément là qu'intervient une matrice de traçabilité des exigences (RTM), qui aide les gestionnaires de projet à maintenir les processus de l'équipe alignés sur les exigences dans un espace centralisé. 😁

Ce guide complet vous aidera :

Comprendre les matrices de traçabilité des exigences

Créer la matrice à partir de zéro

Tirer parti des bonnes pratiques pour le processus de traçabilité

Quel est l'objectif d'une matrice de traçabilité ?

La traçabilité de la progression des projets à partir d'un point de vue granulaire a toujours été une tâche ardue pour les gestionnaires de projet, en particulier dans les équipes de développement de logiciels. Si une liste de tâches liées à la traçabilité permet de garder l'onglet sur les tâches d'organisation du projet, elle n'est pas d'une grande utilité à long terme.

En effet, chaque décision ou changement du point de vue d'une partie prenante au sein du projet peut bouleverser les choses et donner lieu à de nouvelles exigences. Cela a un impact direct sur le travail de l'équipe chargée des tests, les employés se sentant perdus dans l'information et n'ayant pas la possibilité d'être informés ne savent pas ce qu'il faut prioriser .

C'est là qu'une matrice de traçabilité apporte une transparence sans faille à toutes les parties prenantes. Elle sert de document unique, sous forme de grille, sur les exigences de l'entreprise, pour aider les équipes chargées des projets et des tests de logiciels :

De forfaiter les tâches du projet en fonction des exigences actuelles

Déléguer les tâches pour optimiser la qualité et les délais de livraison

Avoir une idée claire du statut de toutes les activités de test

Éviter les décisions qui peuvent perturber les objectifs globaux objectifs du projet Une matrice de traçabilité permet de s'assurer que chaque tâche essentielle du projet est cochée, ce qui contribue à créer une image plus produit final plus solide et plus utilisable .

Qu'est-ce qu'une matrice de traçabilité des exigences ?

Une matrice de traçabilité des exigences (TA) ou RTM est couramment utilisée comme document d'ancrage dans les projets logiciels en pleine croissance.

Lorsque deux ou plusieurs documents de base du projet doivent être mis en corrélation et que leurs relations multiples doivent être achevées, le résultat est une matrice de traçabilité des exigences. Il s'agit d'un outil utile pour planifier et lier les exigences initiales de votre projet aux les scripts ou les cas de test qui leur correspondent, ce qui permet d'éviter les exigences manquées ou orphelines au cours du processus. 🌷

Si vous cherchez une simple checklist, ce n'est pas celle-ci. Une RTM est un document vivant et détaillé visant à suivre l'évolution des demandes du projet et enfin fournir un produit qui répond, voire dépasse, les attentes initiales des utilisateurs. Les demandes de changement peuvent émaner d'utilisateurs, de parties prenantes spécifiques ou de divisions internes telles que l'unité de gestion des ressources humaines l'équipe commerciale .

Les matrices RT se présentent sous la forme de diagrammes ou de tableaux comportant des lignes distinctes pour chaque exigence et les techniques de test correspondantes. En fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez avoir des sections pour :

L'identifiant de l'exigence

Description de l'exigence

Justification ou besoin de l'entreprise

Identifiant du cas de test

Résultat du test ou statut d'exécution

Scripts de test

Produit livrable

Structure de répartition du travail ou WBS

Notes

Types de matrices de traçabilité des exigences

La traçabilité établit des liens entre les exigences, les processus, les cas de test et les éléments de sortie finaux. Le sens de la traçabilité indique comment la corrélation est établie - que ce soit en réponse à une exigence ou à une reconnaissance de celle-ci.

En fonction de la direction, vous pouvez vous attendre à trois types principaux de formats de traçabilité dans les matrices :

Traçabilité vers l'avant: L'exigence dicte une action vers l'avant ou future, telle qu'un test. Elle fournit un aperçu de ladéveloppement du projet du début à l'achvé ▶️ Traçabilité ascendante: Avec la traçabilité ascendante, vous retracez chaque cas de test jusqu'à une exigence. Cela permet de s'assurer que chaque test est conçu pour éviter les déviations par rapport à l'exigencel'étendue du projetainsi que les actions inutiles ◀️ Traçabilité bidirectionnelle: Combinaison des modèles avant et arrière, elle fournit la forme la plus achevée de traçabilité. Elle assiste le processus de vérification consistant à faire correspondre les cas de test aux exigences 🔁

Comme nous l'avons vu plus haut, une matrice de traçabilité des exigences est présentée sous la forme d'un diagramme ou d'un tableau. Pour de nombreux utilisateurs, Excel est le meilleur choix pour construire le diagramme, mais il n'offre pas toujours une assistance étendue pour noter toutes les péripéties auxquelles un projet peut être confronté.

De nombreuses équipes de production préfèrent désormais utiliser un logiciel de gestion de projet pour élaborer des matrices de traçabilité polyvalentes à partir de zéro. C'est une approche plus rapide car ces outils simplifient les processus de collecte et d'agencement et offrent une visibilité en temps réel des composants à l'ensemble de l'équipe. Pensez donc à aller plus loin que la norme Feuille de calcul Excel -nous parlons :

Suivi des objectifs

Créer des documents qui reflètent les exigences du client

Compilation de listes de tâches

Achevé la couverture des tests

Personnaliser les champs personnalisés

Réviser méticuleusement tout votre travail

Tout cela, soigneusement rassemblé en un seul endroit- ClickUp ! 🤩

Bénéficiez d'une assistance de bout en bout lors de l'élaboration et de la maintenance d'une matrice de traçabilité des exigences à l'aide de ClickUp

En tant que solution logicielle complète de gestion de projet, ClickUp permet à quiconque de créer facilement une matrice de traçabilité des exigences au sein de l'outil. De plus, ses fonctions pratiques de communication et de fonctionnalités de planification du flux de travail nous vous soutenons dans toutes les phases du projet !

Découvrez ci-dessous les cinq étapes standard pour créer une matrice de traçabilité des exigences utile.

Étape 1 : Compiler les objectifs de la matrice de traçabilité des exigences des différentes parties prenantes

Les objectifs RTM sont des exigences recueillies auprès des clients, des équipes internes ou d'autres parties prenantes. Ces objectifs peuvent aller de l'ajout de nouvelles fonctionnalités à votre produit à l'amélioration de la gestion des risques.

Admettons que votre projet porte sur le développement d'une application de fitness axée sur l'expérience utilisateur. Dans ce cas, le client met en avant deux fonctionnalités clés : l'intégration de forfaits d'exercices personnalisés en fonction des préférences de l'utilisateur et l'incorporation de fonctionnalités de suivi en temps réel pour surveiller les progrès de manière transparente. La portée de ce projet est de fournir une plateforme de remise en forme complète qui répond aux besoins individuels et nourrit une communauté soucieuse de sa santé.

Dans l'idéal, le manager de projet compilerait les besoins de l'entreprise du client, puis s'adresserait à l'équipe pour noter les demandes spécifiques afin de matérialiser le résultat. Ensuite, il décomposerait chaque grand objectif en étapes plus petites et réalisables.

Si vous cherchez à planifier tous vos objectifs et besoins en un seul endroit, Objectifs ClickUp est la solution idéale. Il vous aide à définir des objectifs RTM de toute taille et à les lier à des parties prenantes ou à des assignés spécifiques.

Une fois que vous avez configuré votre environnement de travail ClickUp , accédez à la page Objectifs dans la barre latérale de gauche en cliquant sur + Nouvel objectif. Une fois que vous avez regroupé vos objectifs , divisez-les en objectifs plus petits, parties mesurables en créant des cibles. La plate-forme assiste quatre types de cibles pour les matrices :

Nombre: Suivi de l'augmentation ou de la diminution à l'intérieur d'un intervalle de nombres **Vrai/Faux : marque une cible comme Done ou Not Done Devise: Suivi des changements d'objectifs monétaires Tâche: Contrôle l'achèvement d'une tâche, d'une sous-tâche ou d'une liste entière

Sélection de différents types d'objectifs à mesurer par devise, pourcentage, nombre, et par vrai ou faux

Avec ClickUp, vous pouvez créer des Dossiers et des Sprints pour suivre des objectifs spécifiques et même mettre en place des Jalons pour mettre en évidence les tâches critiques de la matrice de test et les points de progression.

Étape 2 : Rassembler les artefacts du projet et définir les tâches Artéfacts du projet sont les nombreux documents, tels que le

charte du projet , journal des modifications et le forfait du projet qui donnent du caractère à vos flux de travail. Ils forment le noyau de votre matrice de traçabilité des exigences, en vous aidant à connecter les cas de test aux artefacts pertinents.

Cette étape vise à mettre à la disposition de votre équipe de test de produits ou de logiciels tous les documents contextuels, ce qui permet d'avoir une meilleure vision des tâches, sous-tâches, et les carnets de commandes des produits . Utiliser les documents ClickUp pour créer et stocker tous les documents nécessaires au projet, les cas de test et les résultats des tests. Modification en cours en direct avec plusieurs membres de l'équipe, organisez-les dans des Dossiers, ou liez-les à vos tâches RTM - tout s'enclenche ! 🥳

Le document ClickUp sur les besoins de l'entreprise est le moyen idéal pour décrire tous les aspects d'un projet d'entreprise avant de commencer

Vous voulez gagner du temps sur le travail de documentation ? Utilisez ClickUp AI pour générer des documents de projet bien structurés en quelques invites seulement ! La plateforme propose également plusieurs modèles prêts à l'emploi comme :

Une fois que vous avez rassemblé les artefacts de votre projet, utilisez Tâches ClickUp pour dresser une liste des tâches et sous-tâches liées à votre processus de traçabilité. Vous obtiendrez ainsi une meilleure visualisation du réseau de livrables que vous suivrez dans la matrice de test. Vous pouvez établir plusieurs listes de tâches, chacune traitant d'une exigence spécifique, et créer des dépendances pour définir la commande des tâches interdépendantes.

Affichez, ajoutez ou supprimez une tâche dans d'autres listes de tâches afin d'améliorer la visibilité et la collaboration au sein des équipes

Étape 3 : Créer la matrice

Prêt à créer la matrice RT ? 🏗️

Une fois que vous avez terminé l'étape 2, choisissez le fichier feuille de calcul ou diagramme pour créer la matrice de traçabilité des exigences. Voici un aperçu des étapes à suivre :

Sélectionnez les colonnes à inclure dans votre RTM. Faites-vous des identifiants distincts pour les exigences, leurs descriptions, les identifiants des cas de test, ou plus encore ? Tracez les lignes et les colonnes en fonction du type de matrice. Par exemple, dans le cas d'une traçabilité ascendante, les lignes et les colonnes représenteraient respectivement les identifiants des exigences et des cas de test (vous pouvez utiliser un code couleur pour faciliter la traçabilité) Créez des liens entre les exigences et les paramètres liés dans la matrice

L'objectif est de disposer d'une interface visuelle à guichet unique pour planifier les relations entre les différentes exigences et cocher les objectifs achevés.

Si vous êtes à l'aise avec les feuilles de calcul, l'outil ClickUp Vue Tableur peut être un excellent outil pour personnaliser votre matrice RT à n'importe quelle échelle ! Ajoutez autant de colonnes que vous le souhaitez, créez des Champs personnalisés pour plus d'informations, et utilisez les actions de glisser-déposer pour modifier votre RTM.

Organisez, triez et filtrez les tâches dans la vue Tableur de ClickUp 3.0 pour obtenir plus rapidement des informations sur l'ensemble de votre travail

Si vous préférez les visualisations riches, vous pouvez également explorer Le Tableau blanc infini de ClickUp pour établir des connexions entre les exigences et les cas de test.

Pour donner un coup de pouce supplémentaire, tirez parti de la diversité de ClickUp modèles de matrice de ClickUp pour créer votre RTM. Notre favori est le modèle de matrice Modèle de matrice de traçabilité ClickUp . Utilisez-le pour diagrammer les connexions de manière systématique, afin d'améliorer votre capacité à :

Déterminer la relation entre les exigences et les résultats des tests

Visualiser les changements qui ont eu lieu dans l'ensemble du systèmecycle de développement du projet* Comprendre le raisonnement qui sous-tend certaines décisions

Utilisez ce modèle de matrice de traçabilité avancée pour examiner les cas de test pour tous vos besoins !

Étape 4 : Commencer à utiliser le RTM

À cette étape, vous devriez disposer de la structure de la matrice et des en-têtes pertinents. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de remplir la matrice RT ! 📝

Vous pouvez commencer par mapper les cas de test avec votre équipe de test et vous assurer que tout ce qui est dans le backlog est traité.

L'un des nombreux avantages offerts par ClickUp est que vous n'avez pas besoin de copier-coller ou de faire des allers-retours entre les backlogs et les checklists de tâches. Vous pouvez simplement mouvoir toutes les listes précédemment créées vers votre RTM avec tous leurs détails, et elles seront affichées dans n'importe quelle vue que vous choisirez.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Par exemple, vous pouvez utiliser la vue La liste , Tableau ou Calendrier pour afficher une vue d'ensemble de toutes les tâches en cours, classées par catégories selon leur Statut personnalisé tels que Passed, Failed ou On Hold. Affichez les tâches interdépendantes et gérez la planification de la capacité à l'aide de la fonction Diagramme de Gantt et Vue Charge de travail .

La plateforme permet également de mettre en place des canaux de communication interdépartementaux transparents grâce à l'application Affiche de discussion des commentaires attribuables et des outils de révision du flux de travail, garantissant qu'aucune exigence n'est abandonnée !

Étape 5 : Examen, validation et maintenance

Considérez la matrice de traçabilité des exigences comme un document en constante évolution. Au fur et à mesure que les choses changent, par exemple que les exigences diminuent ou que de nouveaux cas de test apparaissent, vous devez ajuster la matrice pour que tout le monde soit au courant.

**N'oubliez pas que le nombre identifiant initial de l'exigence reste le même, même si vous réorganisez les choses ou si vous les utilisez à nouveau. ⚠️ Tableaux de bord dans ClickUp vous aideront à examiner les résultats et suivre les performances du projet grâce aux indicateurs de suivi. Utilisez la solution personnalisable pour :

Distribuer facilement les tâches de l'équipe, en discutant des points de blocage et en suivant la progression

Visualiser l'allocation des ressources, en identifiant les zones efficaces et inefficaces

Évaluer les objectifs en achevant les tâches,suivi du temps du projetet l'analyse du flux de travail dans un centre de contrôle sécurisé

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord ClickUp 3.0 hautement personnalisable

Le suivi du pourcentage d'achevé des projets devient facile avec ces tableaux de bord. De plus, vous pouvez également utiliser Automatisations dans ClickUp pour recevoir des notifications automatiques ou mettre à jour le statut des tests dans l'ensemble du Tableau sans trop d'intervention manuelle.

Avantages de la matrice de traçabilité des exigences dans la gestion de projet

Une matrice de traçabilité des exigences est bien plus qu'un simple document technique. Voyons quelques-uns de ses avantages les plus notables :

Assistance à la prise de décision: La RTM vous affiche de manière nette les différentes..exigences du projet connexion. De plus, lorsqu'une exigence évolue, vous pouvez analyser la façon dont elle se répercute sur le développement, ce qui facilite une prise de décision bien équilibrée Une gestion du changement en douceur: Lorsque les produits livrables changent au cours du projet, le RTM en garde la trace afin que les ajustements ou les mises à jour soient bien documentés et accessibles Gestion des risques: En connectant les exigences aux tests, le RTM aide à détecter les problèmes éventuels ou les liens manquants à un stade précoce, ce qui vous donne un titre pour corriger les choses rapidement Amélioration de la conformité aux règles: Dans les secteurs où les règles et les réglementations sont strictes, la RTM vous permet de vous assurer que vous les respectez. Il permet de vérifier que votre projet respecte les paramètres établis, ce qui permet à votre entreprise de rester en conformité Réalisation des bons tests: Le RTM sert de guide à l'équipe d'assurance qualité, en affichant ce qui doit être testé et en liant les tests aux exigences exactes. Ainsi, les équipes d'assurance qualité exécutent efficacement les tests qui comptent vraiment

Bonnes pratiques pour la matrice de traçabilité des exigences

Même si vous disposez des meilleurs outils de gestion de projet, il se peut que vous soyez confronté à des obstacles et à des restrictions lors de la création de la matrice. Heureusement, ils peuvent être facilement évités si vous vous en tenez à ces Bonnes pratiques pour la matrice de traçabilité des exigences qui vous permettent d'incorporer l'approche sans problème. 💪

Créer une liste systématique des besoins

Toutes les exigences du projet doivent être bien rédigées et organisées de manière logique et systématique lors de la rédaction d'un RTM. Cela aide les équipes à déterminer si les scénarios de test, les exigences et les autres artefacts s'alignent convenablement pour combler les lacunes de traçabilité pendant les tests.

Utiliser des identifiants distincts

Pour faciliter la connexion entre les besoins et les scénarios de test, veillez à ce que chaque exigence de la matrice de traçabilité ait son propre code. De cette manière, les équipes peuvent gérer les changements, améliorer la détection des erreurs et retracer et évaluer les relations entre les différents composants. C'est essentiel si vous voulez obtenir des systèmes diversifiés lorsque vous essayez de combiner les tests et les cas de test outils de gestion des tests et des matrices de traçabilité.

Fixer des paramètres de priorité

En hiérarchisant les besoins, vous êtes dans une position plus efficace pour allouer des ressources aux tests et au développement des fonctionnalités les plus importantes en vous concentrant sur les besoins de haute priorité premièrement, les équipes peuvent minimiser les risques du projet, identifier les problèmes éventuels et produire des produits de qualité. Dès le début du processus de développement, les équipes peuvent minimiser les risques du projet, identifier les problèmes éventuels et fabriquer des produits de haute qualité.

Astuce: Utiliser Priorités ClickUp pour ajouter des libellés de priorité avec un code couleur à vos tâches !

Utilisez ClickUp pour créer une vue Liste du backlog avec des champs personnalisés tels que Priorité, ARR, et plus encore

Gardez votre RTM à jour

Des mises à jour régulières de la RTM sont importantes pour suivre la progression du projet et gérer les modifications. Faire cela réduit le risque d'incohérences de données et de lacunes dans la mise en œuvre.

Encourager le travail d'équipe parmi les employés

En matière de visibilité des exigences, veillez à ce que les testeurs, les développeurs et les analystes d'entreprise soient tous sur la même page. Cela favorisera l'efficacité communication et un travail d'équipe efficaces et assistent également les décisions qui donnent d'excellents résultats.

ClickUp's Fonctionnalité de Recherche universelle garantit que les artefacts de votre projet et les matrices de traçabilité sont accessibles aux parties prenantes en un seul clic. Vous pouvez modifier les paramètres de permission des documents individuels si vous souhaitez que certains fichiers restent privés.

Créez, modifiez et organisez des champs personnalisés dans ClickUp et simplifiez votre logistique de recherche

Gagnez gros : Gérez votre matrice de traçabilité des exigences avec ClickUp 39% des projets échouent en raison d'un manque de planification et de suivi des ressources et vous ne voulez certainement pas que votre projet fasse partie de ces statistiques. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas !

Nous avons promis une grande victoire avec ClickUp, et la grande victoire est ce que vous obtenez ! 🏆

Différents affichages, champs personnalisés, plus de 1 000 intégrations, des fonctionnalités de suivi, et plus encore - vous obtenez toutes les fonctionnalités utiles gratuitement! Inscrivez-vous pour construire votre matrice RTM dès aujourd'hui !