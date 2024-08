10 Outils de déploiement continu pour les équipes logicielles en 2024

Le déploiement continu est devenu un élément clé de la réussite des équipes logicielles' outils de développement d'applications et des processus. Il permet aux équipes de gagner du temps lors des tests et du déploiement du code source dans un environnement de production, ce qui permet aux entreprises d'accélérer et.. d'automatiser de nombreux processus d'entreprise .

Les développeurs de logiciels ont le choix entre de nombreux outils de déploiement continu, mais certains sont nettement meilleurs que d'autres. Examinons quelques-unes des meilleures options en 2024 afin que vous puissiez décider de l'outil qui convient le mieux à votre équipe.

Qu'est-ce que le déploiement continu ?

Le déploiement continu fait référence à l'automatisation des sorties de logiciels dans un environnement de production. C'est une suite logique de l'intégration continue, qui consiste à automatiser la construction et les tests des modifications du code source.

Les outils de déploiement continu vont plus loin et déploient les builds validés à partir d'un outil d'intégration continue, ce qui permet aux utilisateurs finaux d'accéder plus rapidement aux corrections de bugs importantes et aux nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Cette combinaison en deux étapes de l'intégration continue et du déploiement continu (CI/CD) s'impose de plus en plus aux équipes modernes de développement de logiciels. Ensemble, elles réduisent le besoin d'intervention manuelle et éliminent de nombreuses sources d'erreurs humaines, ce qui en fait un excellent outil pour les équipes qui tentent de comprendre.. comment travailler plus vite .

Que faut-il rechercher dans les outils de déploiement continu ?

Lorsque vous recherchez des outils de déploiement continu, assurez-vous que celui que vous choisissez répond à vos besoins actuels et à mesure que votre entreprise évolue. Lorsque vous évaluez vos choix, gardez les points suivants à l'esprit :

Capacités d'intégration: Votre équipe travaille probablement avec d'autres programmes de développement logiciel. La solution que vous avez choisie doit s'intégrer facilement aux outils de votre processus de déploiement

Votre équipe travaille probablement avec d'autres programmes de développement logiciel. La solution que vous avez choisie doit s'intégrer facilement aux outils de votre processus de déploiement Retours en arrière automatisés: Les choses peuvent mal tourner lorsque vous déployez du code. Si vous cassez quelque chose, votre système d'intégration continue doit permettre de revenir facilement sur les modifications

Les choses peuvent mal tourner lorsque vous déployez du code. Si vous cassez quelque chose, votre système d'intégration continue doit permettre de revenir facilement sur les modifications Évolutivité: Votre entreprise a peut-être des besoins minimes aujourd'hui, mais ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Assurez-vous que vos outils de déploiement continu peuvent gérer des projets plus importants et plus complexes

Votre entreprise a peut-être des besoins minimes aujourd'hui, mais ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Assurez-vous que vos outils de déploiement continu peuvent gérer des projets plus importants et plus complexes Multiples environnements: Les équipes de développement de logiciels travaillent par étapes, en séparant souvent les environnements de test et de production. Les outils que vous choisissez doivent rendre cela possible

Les équipes de développement de logiciels travaillent par étapes, en séparant souvent les environnements de test et de production. Les outils que vous choisissez doivent rendre cela possible Surveillance en temps réel: Si l'un de vos processus de déploiement se déroule mal, vous devez le savoir immédiatement. Les bons outils surveillent les erreurs et avertissent les membres de l'équipe concernés

Si l'un de vos processus de déploiement se déroule mal, vous devez le savoir immédiatement. Les bons outils surveillent les erreurs et avertissent les membres de l'équipe concernés **Personnalisation : le processus de développement de chaque entreprise peut évoluer au fil du temps. Vos outils doivent être suffisamment souples pour s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise

Les 10 meilleurs outils de déploiement continu à utiliser en 2024

Pour vous aider à commencer votre recherche de l'outil de déploiement continu adapté à vos besoins, nous avons dressé une liste des meilleures options sur le marché aujourd'hui.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une solution de gestion de projet tout-en-un, et l'outil spécial fonctionnalités pour les équipes de logiciels peut en faire un élément essentiel du processus de développement de votre équipe.

Les intégrations de ClickUp avec les principaux logiciels de DevOps et les outils de CI/CD en font un élément vital de la gestion de l'information outil de gestion de produit pour tout projet de logiciel. Les membres de l'équipe peuvent travailler ensemble pour créer des feuilles de route et de la documentation au fur et à mesure du processus de développement. Vous pouvez guider la progression du développement par le biais de backlogs de sprint, en assurant facilement le suivi et l'attribution des tâches. Vous pouvez également ajouter des des objets de projet à un tableau de bord ClickUp, les assigner à un membre de l'équipe et suivre leur progression.

ClickUp dispose d'une vaste collection de modèles pour chaque étape du processus de gestion de projet dans diverses disciplines, y compris des modèles de planification de la production et des modèles de déploiement post-produit pour gérer les relations avec les clients. ClickUp a des solutions pour que votre projet soit suivi et que vos clients soient satisfaits.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Outils de collaboration étendus pour la création de feuilles de route et de documents

Assistance pour la gestion des backlogs de sprint et le suivi des problèmes

Intégration d'outils Git pour des flux de travail automatisés

Suivi du temps de progression en temps réel avec des tableaux de bord agiles

Intégration d'outils IA pour stimuler la créativité de l'équipe et résoudre les problèmes

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte pour ceux qui essaient d'utiliser toutes les fonctionnalités

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. AWS CodeDeploy

Via Amazon AWS Faire partie de l'écosystème AWS expansif d'Amazon fait de CodeDeploy un choix facile pour les entreprises déjà dans cet environnement. Les utilisateurs des services EC2 ou Lambda d'Amazon peuvent facilement déployer des modifications de code sur ces plateformes. CodeDeploy travaille également avec des serveurs sur site pour ceux qui ne travaillent pas avec le cloud d'Amazon.

Cet outil de déploiement de logiciels est doté de fonctionnalités de rollbacks automatisés, un filet de sécurité supplémentaire en cas de problème. Son contrôle centralisé permet de déployer des applications pour différentes cibles de déploiement à partir de la console CodeDeploy ou de la CLI Amazon, ce qui permet un processus plus fiable et plus cohérent.

Les meilleures fonctionnalités d'AWS CodeDeploy

Déploiements automatisés

Intégration avec les services AWS

Contrôle centralisé

Temps d'arrêt réduit

Déploiements Lambda

Limites d'AWS CodeDeploy

L'installation initiale peut être complexe pour les débutants

Limité à l'écosystème AWS

Il peut y avoir des retards occasionnels dans le déploiement

Prix d'AWS CodeDeploy

Free pour les déploiements sur EC2, Lambda et ECS

0,02 $ par mise à jour d'instance pour une utilisation sur site

G2 : 4.2/5 (50+ avis)

Capterra : 4.3/5 (3 avis)

3. CircleCI

Via CircleCI CircleCI met fortement l'accent sur la rapidité et la flexibilité. Il s'intègre facilement aux systèmes de contrôle de version les plus populaires et offre une fonctionnalité d'assistance à Docker, ce qui permet aux développeurs de maintenir un environnement de développement et de production cohérent. Hautement personnalisable flux de travail améliorent la flexibilité de la plateforme, permettant aux équipes d'adapter le processus CI/CD à leurs besoins spécifiques.

Grâce au parallélisme et à la mise en cache, CircleCI veille à ce que le logiciel s'exécute aussi rapidement que possible. Les équipes de développement peuvent utiliser des tableaux de bord de performance pour les aider à identifier et à éliminer les goulets d'étranglement dans leurs pipelines de déploiement d'applications.

Les meilleures fonctionnalités de CircleCI

Assistance Docker

Flux de travail personnalisables

Tableaux de bord des performances

Parallélisme et mise en cache

Intégration avec les systèmes de contrôle de version les plus courants

Limites de CircleCI

Configuration complexe pour les grands projets

Nombre limité de minutes de compilation pour la version gratuite

Déboguer les échecs de construction peut être difficile

Prix de CircleCI

Free

Performance : 15$/mois

Echelle : 2 000 $/mois

Auto-hébergé : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (450+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

4. GitLab

Via GitLab Cet outil de déploiement continu a commencé comme un simple système de contrôle de version utilisant Git. Son évolution en un système de contrôle de version achevé est en cours Outil DevOps signifie qu'elle fournit désormais des outils pour chaque phase du cycle de vie du développement. Son pipeline CI/CD constitue un élément clé de cette orientation. Lorsque les développeurs valident les modifications apportées au code hébergé par GitLab, les processus CI/CD se déroulent au sein de GitLab et n'ont pas besoin de s'appuyer sur des fournisseurs distincts.

GitLab est connu pour son approche fortement axée sur la communauté. Il présente des mises à jour régulières et de nouvelles fonctionnalités qui correspondent aux besoins de ses utilisateurs. Les petites équipes et les grandes entreprises sont invitées à rejoindre la communauté et à fournir des commentaires pour les améliorations futures.

Les meilleures fonctionnalités de GitLab

CI/CD intégré

Gestion du code source

Outils de gestion de projet agile

DevOps automatisé

Intégration de Kubernetes

Limites de GitLab

Interface complexe pour les débutants

Quelques problèmes de performance occasionnels

Limites sur les minutes de CI/CD dans la version gratuite

Prix de GitLab

Free

Premium : 29 $/mois par utilisateur

Ultimate : $99/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de GitLab

G2 : 4.5/5 (750+ avis)

Capterra : 4.6/5 (950+ avis)

5. Octopus Deploy

Via Octopus Deploy Ce logiciel de déploiement continu vise à simplifier le processus de déploiement par l'automatisation et la outils de gestion des versions . Octopus Deploy permet de déployer des applications dans des environnements de test, de mise en scène et de production, ce qui facilite la gestion des changements de programme par les équipes. Il assiste les modèles de déploiement avancés, tels que la version canary et les déploiements en bleu-vert ou en continu.

Les meilleures fonctionnalités d'Octopus Deploy

Déploiements multi-environnements

Gestion des versions

Intégration avec les serveurs CI les plus courants

Modèles de déploiement avancés

Conventions intégrées

Limites d'Octopus Deploy

Courbe d'apprentissage initiale élevée pour l'installation

Interface non intuitive

Intégrations intégrées limitées par rapport à la concurrence

Prix d'Octopus Deploy

Communauté : 10$/mois

Professionnel : 12$/mois

Enterprise : 18$/mois

G2 : 4.4/5 (50+ avis)

Capterra : 4.8/5 (50+ avis)

6. Bambou

Via Atlassian Bamboo d'Atlassian est un outil puissant pour le CI/CD qui fonctionne de manière transparente avec leurs autres produits. Les entreprises qui utilisent JIRA pour le suivi des problèmes et Bitbucket pour le contrôle des versions peuvent utiliser Bamboo pour leurs besoins en matière de CI/CD et obtenir une expérience plus unifiée que ce que les autres outils de déploiement automatisé de logiciels peuvent fournir.

L'assistance pour les tests parallèles automatisés permet de optimiser votre flux de travail . Bamboo met aussi fortement l'accent sur la collaboration, avec de nombreuses fonctionnalités facilitant la la communication au sein de l'équipe tout au long du pipeline CI/CD.

Les meilleures fonctionnalités de Bamboo

Flux de travail de branchements Git intégrés

Tests automatisés en parallèle

Projets de déploiement

Agents de construction personnalisables

Intégration avec les produits Atlassian

Limites de Bamboo

Coûts de licence élevés pour les grandes équipes

Interface utilisateur obsolète

Ecosystème de plugins limité par rapport à Jenkins

Prix de Bamboo

À partir de 1 200 $ par an

G2 : 4.1/5 (50+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (10+ commentaires)

7. Codeship

Via Les abeilles des nuages Cette plateforme CI/CD basée sur le cloud a la simplicité à l'esprit. Elle est dotée d'une installation rapide qui permet aux équipes de commencer à déployer du code sans courbe d'apprentissage abrupte. Les pipelines de test parallèles de Codeship rendent les tests de code plus efficaces. Avec l'assistance de Docker, il est facile pour les équipes de gérer le cycle de vie du code, des tests au déploiement.

Codeship s'intègre à des référentiels populaires tels que GitHub et Bitbucket pour s'assurer qu'il s'aligne sur les processus de développement les plus courants.

Les meilleures fonctionnalités de Codeship

Pipelines de test parallèles

Assistance Docker

Installation simple

Intégration avec les référentiels les plus courants

Temps de construction rapide

Limites de Codeship

Options de personnalisation limitées

Échecs occasionnels de la construction

Intégrations limitées par rapport à d'autres plateformes

Prix de Codeship

Débutant : 49$/mois

Essentiel : 99$/mois

Puissance : 399 $/mois

Capterra : 4.6/5 (15 commentaires)

8. Travis CI

Via Travis CI À l'origine, Travis CI visait une intégration étroite avec GitHub, mais il travaille désormais avec divers référentiels de code source. Il automatise les déploiements d'applications grâce à plusieurs fonctionnalités avancées, comme ses constructions en matrice, qui permettent de tester plusieurs environnements.

Il peut déployer automatiquement le code dans le bon environnement et offre aux équipes un moyen hautement personnalisable de déployer des applications, en veillant à ce qu'il s'intègre à tous les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Travis CI

Intégration GitHub

Constructions matricielles

Assistance Docker

Assistance multilingue

Capacités de déploiement automatique

Limites de Travis CI

Configuration verbeuse

Les temps de construction peuvent être plus lents que ceux de ses concurrents

Prix de Travis CI

Bootstrap : 64$/mois

Startup : 119$/mois

Small Business : 229 $/mois

Premium : 449 $/mois

Platinum : $779/mois

G2 : 4.5/5 (50+ avis)

Capterra : 4.1/5 (100+ avis)

9. Jenkins

Via Jenkins Le plus grand nom des outils CI/CD open-source, Jenkins est doté d'un vaste écosystème de plugins qui offre aux développeurs plus de flexibilité et de personnalisation que la plupart des concurrents. Les plugins sont disponibles pour plus que les déploiements de code, couvrant les étapes de construction, de test et de surveillance du projet.

Grâce à sa nature open-source et à une communauté importante et active, Jenkins est fréquemment mis à jour avec les dernières pratiques de CI/CD.

Les meilleures fonctionnalités de Jenkins

Vaste écosystème de plugins

Pipeline en tant que code

Constructions distribuées

Intégration avec les principaux systèmes de contrôle de version

Hautement personnalisable

Limites de Jenkins

Nécessite une maintenance et des mises à jour régulières

Installation initiale complexe

Certains plugins peuvent avoir des problèmes de compatibilité

Prix Jenkins

Free

G2 : 4.5/5 (450+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (500+ avis)

10. Marionnette

Via Marionnette Puppet est l'un des meilleurs outils de déploiement continu, qui permet aux développeurs de définir leur infrastructure de déploiement à l'aide de code. Sa cohérence et son évolutivité permettent des transferts d'installation rapides et faciles.

Grâce à l'automatisation du provisionnement, Puppet assure une allocation efficace des ressources de déploiement continu. Les rapports en temps réel donnent un aperçu du pipeline de déploiement continu pour une résolution proactive des problèmes. Cet outil s'intègre aux plateformes cloud les plus répandues, de sorte que les développeurs peuvent utiliser Puppet pour déployer des logiciels quel que soit l'emplacement de l'hôte.

Les meilleures fonctionnalités de Puppet

Infrastructure en tant que code

Automatisation de l'approvisionnement

Rapports contextuels en temps réel

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Intégration avec les fournisseurs de cloud les plus courants

Limites de Puppet

Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

Le langage spécifique au domaine (DSL) peut être difficile à utiliser

Nécessite des ressources dédiées pour les déploiements à grande échelle

Prix de Puppet

Open Source : Free

Enterprise : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (43 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (24 commentaires)

Commencez dès aujourd'hui avec des déploiements plus efficaces

Nous venons de voir de nombreux outils formidables que votre équipe peut utiliser pour automatiser une grande partie du travail fastidieux qui découle du développement de logiciels ce qui leur permet de consacrer plus de temps à l'ajout de fonctionnalités et à l'élimination des bugs qu'à la compilation et au déploiement du code.

Pour accroître encore la productivité, essayez de gérer votre prochain projet avec ClickUp. Des milliers d'utilisateurs de modèles gratuits sont disponibles pour vous aider à démarrer et réduire la courbe d'apprentissage.