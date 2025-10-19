Plantillas gratuitas de listas de pendientes de Monday.com para organizar tareas

La mayoría de nosotros dedicamos demasiado tiempo a gestionar el trabajo en lugar de hacerlo. Y eso es especialmente cierto cuando te encuentras ante un tablero de proyectos en blanco, tratando de averiguar cómo organizar tus tareas.

Monday.com es una herramienta flexible, pero sin una plantilla que te ayude a empezar, puede convertirse en una pérdida de tiempo más que en un ahorro de tiempo.

Acabas creando estructuras desde cero cuando lo único que realmente quieres es terminar las cosas. Para ayudarte a saltarte la configuración y pasar directamente a la acción, hemos seleccionado las mejores plantillas gratuitas de listas de pendientes de Monday.com.

Y si Monday.com te sigue pareciendo demasiado complicado para tu estilo, también hemos incluido algunas plantillas de listas de pendientes de ClickUp que ofrecen una experiencia más fluida e intuitiva.

¿Qué son las plantillas de listas de tareas pendientes de Monday.com?

Las plantillas de listas de tareas pendientes de Monday.com son tableros de gestión de tareas ya preparados que te ayudan a organizar, realizar un seguimiento y completar tus tareas con facilidad.

Te evitan tener que crear un sistema de listas de pendientes desde cero, para que puedas empezar a planear de inmediato.

Estas plantillas suelen incluir:

Listas de tareas con fechas de vencimiento y prioridades.

Columna de estado para seguimiento del progreso (pendiente, en curso, terminado)

Automatizaciones para optimizar las tareas repetitivas.

Secciones para la planificación diaria, semanal o basada en proyecto.

🎉 Dato curioso: el adulto medio del Reino Unido escribe unas 156 listas de pendientes al año, lo que supone aproximadamente 3 a la semana. El 74 % afirma que las listas escritas a mano le ayudan a recordar mejor las tareas, y el 68 % se siente más organizado cuando anota las cosas.

¿Qué hace que una plantilla de lista de pendientes de Monday.com sea buena?

La plantilla de lista pendiente de Monday adecuada debe lograr un equilibrio entre estructura y flexibilidad para lograr la compatibilidad con las prioridades diarias. Esto es lo que debes tener en cuenta al elegir una: 👇

Estructura clara de tareas con columnas para el responsable, la prioridad y la fecha de vencimiento: busca una plantilla que organice las tareas con los propietarios asignados, los plazos y las prioridades, para que todos sepan qué hacer, cuándo debe hacerse y cuál es su importancia.

Etiquetas de estado personalizadas: elige una plantilla que te ayude a realizar un seguimiento del progreso de las tareas fácilmente mediante etiquetas personalizables y codificadas por color, sin necesidad de flujos de trabajo complejos.

Automatización integrada: elige una plantilla que envíe recordatorios automáticamente, avance las tareas o actualice los estados, lo que te ahorrará mucho tiempo.

Filtrado y clasificación: Asegúrate de que la lista de pendientes te permita filtrar por fecha límite, persona o prioridad para que puedas concentrarte en lo que realmente importa.

Compartir y colaborar: elige una plantilla que ofrezca compatibilidad con debates en tiempo real y el intercambio de archivos para mantener las conversaciones, las actualizaciones del trabajo, las notas y los documentos esenciales justo donde se realiza el trabajo.

Seguimiento del progreso: elige una plantilla con indicadores visuales de progreso, como paneles, contadores de tareas completadas, elementos de (la) lista de control, o widgets de estado, para ayudarte a mantener la motivación y la coherencia.

🎯 Truco de productividad: dedica 5 minutos cada mañana a volcar todo lo que tienes en la cabeza en una lista de pendientes. A continuación, agrupa las tareas por proyecto o categoría. Esto te ayudará a despejar la mente antes de empezar a establecer prioridades.

Plantillas de listas de pendientes de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de listas de pendientes que aparecen en el blog:

Plantillas gratuitas de listas de tareas pendientes de Monday.com

Monday.com ofrece algunas de las mejores plantillas de listas de pendientes que te ayudarán a planear tu semana, mantener a tu equipo sincronizado o sobrevivir al semestre sin incumplir los plazos.

Estas son nuestras mejores opciones:

1. Lista semanal de tareas pendientes para una gestión sencilla de las tareas

a través de Monday.com

La plantilla de lista de tareas semanal para una gestión sencilla de las tareas te ofrece una estructura lista para usar con la que planear toda tu semana laboral. Las tareas se agrupan por días de la semana (de Monday a viernes), lo que te permite ver lo que hay que hacer cada día, etiquetar a los miembros del equipo y realizar un seguimiento del progreso.

Utiliza esta plantilla para:

Organiza tus tareas pendientes utilizando los tableros «Esta semana» y «La semana que viene» para crear una clara división visual entre las tareas actuales y las próximas

Utiliza etiquetas codificadas por color, como «Terminada», «En curso» o estados personalizados, para obtener una vista rápida de en qué estado se encuentra todo

Incluye a las partes interesadas clave, los plazos y los detalles del proyecto para mejorar la coordinación y evitar idas y venidas

✅ Ideal para: *Equipos o profesionales que gestionan entregas semanales para múltiples clientes o partes interesadas y que desean tener una visibilidad real del estado de las tareas, la carga de trabajo y los plazos

🎥 Ver: Aprende a priorizar tareas como un director ejecutivo

2. Plantilla de lista de tareas del equipo

a través de Monday.com

el 64 % de los empleados pierde al menos tres horas a la semana debido a ineficiencias en la colaboración, y el 20 % pierde hasta seis horas. La plantilla de lista de tareas del equipo ayuda a los equipos a gestionar múltiples tareas, propietarios, dependencias y fases del proyecto desde un único tablero compartido.

Utiliza esta plantilla para:

Define los propietarios, establece una lista de prioridades y añade fechas límite para garantizar la claridad y la responsabilidad

Organiza las tareas por departamentos, flujos de trabajo o fases de proyecto para mantener la estructura y optimizar la colaboración

Desencadena automatizaciones para archivar tareas completadas, enviar actualizaciones o mover elementos

✅ Ideal para: Equipos o departamentos multifuncionales que buscan colaborar mejor, mantenerse alineados y gestionar las cargas de trabajo

📮 ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chat, correo electrónico y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. Crea tareas desde el chat, los comentarios de tareas, los documentos y los correos electrónicos con un solo clic

3. Plantilla de la matriz de Eisenhower

a través de Monday.com

Cuando todo parece urgente, es difícil saber qué es lo que realmente importa. La plantilla Eisenhower Matrix te ayuda a priorizar las tareas en función de su urgencia e importancia utilizando el método Eisenhower, de eficacia probada . Las tareas se etiquetan automáticamente en cuadrantes como «Hacer», «Programar», «Delegar» o «Eliminar», para que puedas dejar de perder tiempo en trabajo de bajo impacto.

Utiliza esta plantilla para:

Añade sugerencias inteligentes a cada tarea: hazla, delégala, prográmala o elimínala, según su posición en tu tabla de prioridad.

Aplica indicadores claros como «Terminada», «Pendiente» o «Atascado» para ver al instante en qué cuadrante se encuentra cada tarea.

Lleva un registro sencillo de las tareas delegadas o descartadas, para no acabar haciendo lo mismo dos veces.

✅ Ideal para: Profesionales, gerentes o emprendedores independientes que necesitan una forma práctica de decidir qué merece su tiempo y qué no.

Una idea de liderazgo: Importante ≠ Urgente 🧩 En un discurso de 1954, Eisenhower, citando a un antiguo rector universitario, dijo: «Tengo dos tipos de problemas: los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes, y los importantes nunca son urgentes». Más tarde, Stephen Covey adoptó esta idea en su libro de 1989 Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, creando la ahora famosa matriz de Eisenhower (Urgente-Importante).

4. Plantilla online para diario personal

a través de Monday.com

Esta plantilla de diario personal en línea ofrece la flexibilidad de los registros escritos a mano en un tablero limpio y organizado. Los registros semanales, los registros de hábitos, los bloques de tiempo y las actualizaciones de estado en un entorno de trabajo interactivo te brindan la flexibilidad para planear, reflexionar y realizar seguimiento de tus metas personales con claridad y facilidad.

Utiliza esta plantilla para:

Desglosa tus tareas y eventos semana a semana con herramientas integradas para realizar un seguimiento de las prioridades, el progreso y el tiempo dedicado.

Haz que tu diario sea más atractivo incorporando imágenes, listas de control, enlaces o incluso GIF que reflejen tus metas y tu mentalidad.

Etiqueta a otras personas o deja comentarios si tu bullet journal forma parte de un proyecto grupal, una colaboración creativa o un registro compartido de hábitos.

✅ Ideal para: Creativos, estudiantes y fanáticos de la productividad que desean realizar seguimiento de sus hábitos, gestionar tareas personales y mantener la constancia.

5. Plantilla de organizador para estudiantes

a través de Monday.com

Gestionar clases, tareas, exámenes y actividades extracurriculares puede resultar abrumador rápidamente. La plantilla Organizador para estudiantes ayuda a los alumnos a llevar un seguimiento de todo ello, ya que permite colocar cada tarea, proyecto, fecha límite y asignatura en un tablero claro y organizado.

Diseñadas para sustituir los diseños estáticos de Monday.com, ofrecen a los estudiantes total flexibilidad con tareas de arrastrar y soltar, barras de progreso y categorías codificadas por color para facilitar la gestión del tiempo.

Utiliza esta plantilla para:

Añade fechas de vencimiento, realiza ajustes de duración estimada y obtén una vista clara de dónde inviertes tu tiempo cada semana.

Agrupa tus tareas por tema, tipo de tarea o incluso clubes y proyectos paralelos utilizando carpetas o etiquetas personalizadas.

Uso compartido del acceso con tus compañeros para proyectos en grupo o etiqueta a tus mentores para que te den su opinión y sugerencias.

✅ Ideal para: Estudiantes de secundaria y universitarios que desean una forma más inteligente de gestionar su trabajo académico, reducir el estrés de los plazos de entrega y estar al tanto de todo en una vista Todo.

🌟 Bonificación: ¿Trabajas con varias herramientas que requieren un inicio de sesión, un contexto y una suscripción independientes? ClickUp Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología de IA que unifica todo tu espacio de trabajo digital. Con su función Talk to Text , puedes dictar comandos y contenido, creando listas pendientes sobre la marcha. También entiende el contexto de tu entorno de trabajo y ejecuta cambios de estado y progreso sin necesidad de hacer clic en múltiples menús.

6. Plantilla de incorporación de clientes

a través de Monday.com

Para ayudarte a gestionar todo el proceso de incorporación de clientes, la plantilla de incorporación de clientes de Monday.com te permite ver en qué punto del proceso se encuentra cada cliente con campos personalizados como el nombre del cliente, la fecha de inicio, el miembro del equipo responsable, el progreso y las notas para cada fase.

Las vistas disponibles en la plantilla son Gantt, Tabla, Cronograma y Gráfico, por lo que puedes personalizar las vistas para adaptarlas a diferentes roles. Por ejemplo, es posible que los gerentes prefieran vistas generales de la línea de tiempo, mientras que los especialistas en incorporación prefieran vistas basadas en tareas para una mejor gestión.

Utiliza esta plantilla para:

Automatiza los recordatorios de fecha límite y las actualizaciones de prioridad/estado para las personas asignadas a las tareas.

Habilita el control de tiempo para medir cuánto tiempo lleva cada fase e identificar los cuellos de botella.

Intégralas con Slack, Gmail, Outlook, Zoom y otras aplicaciones para mantener los flujos de trabajo en marcha sin necesidad de transferir datos manualmente.

✅ Ideal para: equipos de incorporación de clientes que desean estandarizar el proceso de incorporación sin un sistema complejo.

📚 Leer también: Plantillas gratuitas de listas de pendientes de Notion para mantener la productividad

7. Plantilla de tareas semanales de diseño

a través de Monday.com

Las múltiples revisiones, las aportaciones contradictorias, las prioridades poco claras y la escasa visibilidad de la carga de trabajo son solo algunos de los retos a los que se enfrentan los equipos de diseño. La plantilla «Tareas semanales de diseño» ayuda a evitar este caos al proporcionar a los equipos un tablero en el que pueden planear las tareas semanales, asignar propiedad, realizar seguimiento de la carga de trabajo y gestionar los activos de diseño de forma visual.

Como se integra con herramientas de diseño populares como Adobe Creative Cloud y Dropbox, puedes adjuntar, hacer uso compartido y previsualizar archivos fácilmente desde tu tablero de trabajo.

Utiliza esta plantilla para:

Filtra las tareas por miembro del equipo para supervisar la carga de trabajo individual/del equipo e identificar dónde es necesario reasignar tareas.

Cambia entre la vista Gantt para establecer cronogramas para las tareas y gráficos de progreso, o los paneles de control para obtener una visión general rápida de lo que está en marcha o pendiente.

Elige entre más de 30 tipos de columnas, como enlaces, archivos, menús desplegables, fechas, personas, etc., para añadir contexto a cada elemento de tu lista.

✅ Ideal para: Profesionales del diseño y estudios creativos que buscan un marco estructurado para gestionar los entregables semanales.

8. Plantilla de proceso de selección de personal

a través de Monday.com

La plantilla del proceso de selección puede ser una buena incorporación a tu kit de herramientas si deseas estructurar el proceso de avance de los candidatos a través de cada fase de contratación. Mientras que la vista Kanban proporciona claridad sobre el proceso de un solo vistazo, los paneles son una excelente manera de visualizar las fuentes de referencia o las tendencias de contratación.

Con formularios personalizables e integrados, también puedes recopilar solicitudes de candidatos y nuevas solicitudes de posiciones de los gestores de proyectos. Todos los envíos se incorporan automáticamente a tu tablero como nuevos elementos de tu lista de tareas.

Utiliza esta plantilla para:

Crea grupos personalizados o columnas de estado para la fase de contratación, el departamento, etc., para una mejor visualización.

Vincula los datos a un tablero «Directorio de empleados» para centralizar toda la información de los empleados después de su contratación.

Haz que tu panel de RR. HH. sea privado para garantizar la confidencialidad de los candidatos y establecer un límite en el acceso solo a los miembros autorizados del equipo.

✅ Ideal para: profesionales de RR. HH. y equipos de contratación que gestionan todo el ciclo de vida del proceso de selección.

📚 Leer también: Lista de pendientes en Google Calendar: guía paso a paso

9. Plantilla para un solo proyecto

a través de Monday.com

Diseñada para gestionar un único proyecto desde su inicio hasta su implementación, la plantilla de proyecto único reúne las fases del proyecto, el presupuesto, los cronogramas, los recursos y mucho más en un panel claro y centralizado. Las tareas se pueden organizar en grupos que reflejan las fases del proyecto o categorías como plan, ejecución, entrega, etc. Además, las automatizaciones basadas en los desencadenantes ayudan a notificar a las personas asignadas, mover las tareas, cambiar los estados o enviar recordatorios de los próximos plazos.

Utiliza esta plantilla para:

Personaliza los paneles para supervisar el progreso y obtener información rápida y en tiempo real sobre los proyectos.

Crea columnas de estado y prioridad para que tu equipo tenga una visibilidad completa de las tareas urgentes.

Intégralas con Gmail, Dropbox, Jira o Excel para evitar tener que cambiar constantemente de herramienta mientras gestionas proyectos.

✅ Ideal para: autónomos que gestionan proyectos independientes y startups que están lanzando un producto o iniciativa.

📚 Leer también: Cómo crear y gestionar una lista de proyectos eficaz

10. Plantilla de servicio técnico de TI

a través de Monday.com

¿Buscas una forma de gestionar las solicitudes y las incidencias de TI de manera más eficiente? La plantilla de servicio de asistencia técnica de TI ofrece una vista unificada de todos los tickets entrantes y su estado en un hub único.

Hay un formulario de admisión que recoge detalles como la información del solicitante, la descripción del problema, la urgencia, capturas de pantalla, etc., y que se puede personalizar para incluir campos que sean relevantes para tu equipo.

El tablero crea automáticamente grupos (por ejemplo, «Nuevas solicitudes», «En curso» o «Resueltas»), pero puedes añadirlos o modificarlos según la estructura de tu flujo de trabajo. La plantilla se integra con Jira, Zendesk, Slack, etc., para garantizar flujos de trabajo y colaboración fluidos.

Utiliza esta plantilla para:

Proporcione visibilidad sobre el estado de la cola y la carga de trabajo a los técnicos y gerentes.

Automatiza la asignación de tickets a un técnico disponible y las notificaciones/recordatorios.

Crea paneles para métricas críticas, como el tiempo medio de resolución, el volumen de tickets o la puntuación de satisfacción del cliente.

✅ Ideal para: equipos de TI y soporte técnico que gestionan solicitudes de cambio, informes de incidencias, soporte de dispositivos y tickets de resolución de problemas.

💡 Consejo profesional: Las plantillas son estupendas, pero combinarlas con las aplicaciones de listas de pendientes adecuadas puede potenciar tu productividad. Desde el seguimiento de tareas hasta la colaboración en equipo, la aplicación adecuada te ayuda a gestionar todo en un solo lugar. Es como tener una agenda inteligente que trabaja con ti, no solo para ti.

Límite de las plantillas de listas pendientes de Monday.com

Aunque Monday.com ofrece plantillas visualmente atractivas y flexibles, los usuarios han señalado algunas limitaciones de vez en cuando:

Las plantillas ofrecen listas de control básicas sin compatibilidad para pasos anidados o subtareas dentro de las listas de control

No hay control de tiempo nativo a nivel de tareas; se requieren herramientas externas para la elaboración de informes detallados

Las tareas no se pueden enlazar automáticamente entre tableros para dependencia o referencias cruzadas

Los diseños visuales basados en tablas no son lo suficientemente flexibles para las vistas de calendario o Kanban en dispositivos móviles

💡 Bonificación: Prueba aplicaciones de listas pendientes con tecnología de IA que incluyen funciones avanzadas como la priorización automática de tareas, la programación inteligente, la entrada de lenguaje natural y sugerencias de tareas basadas en tus hábitos y preferencias.

Plantillas alternativas de Monday.com

Debido a las crecientes limitaciones de las plantillas de Monday.com, muchos equipos están cambiando activamente a alternativas más inteligentes a Monday. ClickUp es una de ellas.

ClickUp es una app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo que te permite gestionar tareas, documentos, metas, chats y flujos de trabajo desde una única interfaz. Ofrece una amplia variedad de plantillas de listas de pendientes gratuitas y personalizables que son más sencillas de configurar y más fáciles de adaptar.

A continuación, hemos seleccionado las mejores plantillas de listas de pendientes de ClickUp que puedes empezar a utilizar de inmediato.

1. Plantilla básica de lista de pendientes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén el orden y haz tus pendientes sin esfuerzo con la plantilla básica de lista de tareas pendientes de ClickUp

La plantilla básica de lista de tareas pendientes de ClickUp es una plantilla de gestión de tareas lista para usar, diseñada para ofrecer rapidez y simplicidad. Incluye estados preestablecidos, como «Pendiente» y «Completar», y está disponible en las vistas de tablero y lista.

Con una estructura totalmente personalizable, es perfecta para aquellos que desean una función rápida con el mínimo esfuerzo. Utiliza esta plantilla para:

Gestiona tus elementos pendientes con solo dos estados principales para mayor claridad

Personaliza la vista de tu flujo de trabajo según cómo te guste plan y visualizar el progreso

Utiliza filtros sencillos para resaltar las tareas pendientes o completadas sin distracciones

✅ Ideal para: *Profesionales de entrada, asistentes administrativos o usuarios individuales que buscan un gestor de tareas sencillo sin funciones excesivas

🎥 Ver: ¿Cómo crear una lista de pendientes semanal en ClickUp?

2. Plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Desglosa fácilmente las tareas y mantente al día con tus quehaceres diarios utilizando la plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp

La plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp está diseñada para usuarios que desean una forma estructurada pero flexible de planear cada día con intención. Simplifica tu flujo de trabajo al ofrecerte espacio para anotar las tareas diarias, organizarlas por prioridad y mantenerte al día hora a hora.

Utiliza esta plantilla para:

Realiza un seguimiento de tus hábitos y rutinas diarios para reforzar los buenos comportamientos y agrupa tus tareas pendientes por prioridad, ubicación, categoría o fase del flujo de trabajo

Guarda notas, procedimientos operativos estándar o materiales de apoyo enlazados directamente a tu flujo de tareas diarias con ClickUp Documento

Establece desencadenantes y alertas, y utiliza listas de control para simplificar las acciones de varios pasos y ejecutarlas mejor

✅ Ideal para: Profesionales, autónomos o personas que buscan mejorar su productividad personal y quieren mantenerse organizados y ser constantes con el plan diario y el seguimiento de hábitos

3. Plantilla de lista pendiente del calendario de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica tus tareas y gestiona tus horas de trabajo de forma eficiente con la plantilla de calendario y lista de pendientes de ClickUp

La plantilla de lista pendiente del calendario de ClickUp está diseñada para ayudarte a planificar el trabajo semanal, quincenal o mensual con un control total sobre las categorías, los rols y las prioridades. Puedes cambiar entre varias vistas personalizadas, como la vista Gantt, Lista o Calendario, para adaptarla a tu estilo de planificación.

Utiliza esta plantilla para:

Envía el formulario de solicitud de reunión para proponer una reunión con un compañero de trabajo o miembro del equipo, incluyendo el propósito, los asistentes, sus rols y la urgencia de la conversación

Vista todas sus reuniones programadas para el mes en el calendario Por rol, que está codificado por color según el rol de cada asistente, lo que facilita la comprobación de las citas mensuales y la identificación rápida del rol de cada persona directamente desde la tarjeta de tareas

✅ Ideal para: Profesionales y autónomos que gestionan agendas apretadas con múltiples proyectos, plazos y confirmaciones de reuniones

4. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp Work Pendiente

Obtenga plantillas gratis Reúne todas tus tareas de trabajo en un solo lugar con la plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp Work

La plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp Work es un sólido sistema de gestión de tareas todo en uno que te permite añadir detalles precisos, como el tipo de tarea, notas importantes, correo electrónico de contacto, recursos y frecuencia, para realizar un seguimiento de las tareas en el trabajo.

Utiliza esta plantilla para:

Consulta todas tus tareas programadas a lo largo de la semana en la vista de calendario semanal para mantenerte al día y detectar fácilmente cualquier tiempo libre en tu jornada

Utiliza la vista de calendario mensual para ver todas tus tareas distribuidas a lo largo del mes, lo que te permitirá identificar fácilmente qué días están libres y cuáles ya están ocupados.

✅ Ideal para: *Equipos y profesionales que gestionan proyectos multifásicos u operaciones diarias y necesitan un espacio unificado para organizar, priorizar y realizar un seguimiento del trabajo

💡 Consejo profesional: Combina ClickUp Brain con cualquier plantilla de lista de pendientes (como Básica, Diaria, Calendario o lista de control de trabajo) para automatizar la planificación rutinaria y mantener tu espacio de trabajo limpio y organizado. Indícale lo siguiente: «Convierte la meta "Lanzar la campaña de correo electrónico antes del viernes" en una lista de tareas viables con duración estimada». Genera una lista de pendientes con duración estimada utilizando ClickUp Brain

5. Plantilla de lista de actividades de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Divide tu proyecto en pasos factibles y abórdalo con facilidad utilizando la plantilla de lista de actividades de ClickUp

La plantilla de lista de actividades de ClickUp ofrece una solución centralizada y estructurada para gestionar todo, desde simples listas de pendientes hasta planes detallados de sprints y complejos cronogramas de proyectos.

Los Campos personalizados, como el tipo de tarea, la urgencia y el cronograma, ayudan a organizar las actividades en grupos lógicos para una mejor visibilidad y control.

Utiliza esta plantilla para:

Distribuye las responsabilidades de manera eficiente y evita la sobrecarga de recursos con la vista Carga de trabajo

Establece relaciones de dependencia entre subtareas para mostrar lo que debe suceder antes o después de una actividad específica

✅ Ideal para: Gestores de proyectos de clientes, gestores de cuentas y jefes de equipo que gestionan varios proyectos de clientes simultáneamente

📚 Más información: Los mejores ejemplos de listas pendientes

6. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén el control de todas las tareas, grandes o pequeñas, con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

La plantilla de gestión de tareas de ClickUp es una potente solución para equipos que desean estar al tanto de todas las tareas, sin importar su magnitud. Las tareas se pueden agrupar en categorías prácticas, como Ideas, elementos de acción y Atrasos.

Adapta la configuración a tu estilo preferido, ya sea visualizando tu semana, delegando en función de la capacidad del equipo o gestionando por urgencia.

Utiliza esta plantilla para:

Ordena las tareas según su prioridad (urgente, alta, normal, baja) o agrúpalas por departamento para tener una visibilidad y una responsabilidad completas

Cambia a la vista Tablero para ver las tareas como tarjetas organizadas en columnas y añadir personas asignadas, fechas límite y rótulos de prioridad

Abre la vista Calendario para ver las tareas del equipo por día, semana o mes, y haz clic en una fecha para crear rápidamente una nueva tarea con detalles como el título, la descripción, la prioridad o la persona asignada

✅ Ideal para: Gestores de proyectos, jefes de equipo y coordinadores de operaciones que gestionan tareas complejas y carga de trabajo en varios equipos

📚 Más información: Las mejores herramientas de software para la gestión de tareas

7. Plantilla de lista de control para mudanzas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica tu mudanza con confianza utilizando la plantilla de lista de control para mudanzas de ClickUp

La plantilla de lista de control para mudanzas de ClickUp te ayuda a aportar estructura y tranquilidad a una de las experiencias más caóticas de la vida: mudarse de casa o de oficina. Con categorías de tareas diferenciadas, como «Antes de la mudanza» y «Día de la mudanza», te ayuda a prepararte con antelación y abordar cada fase de forma metódica.

La agrupación inteligente y la lista de control prellenada te permiten concentrarte más en adaptarte que en estresarte.

Utiliza esta plantilla para:

Asigna tareas a los miembros del equipo o de la familia utilizando campos personalizados para que todos sepan quién hace qué

Utiliza la sección Comentarios para registrar citas con la empresa de mudanzas, consejos para empaquetar o instrucciones especiales directamente en la tarea

Aprovecha las barras de progreso y las vistas Lista integradas para ver al instante lo que está hecho y lo que aún está pendiente

✅ Ideal para: Propietarios de viviendas, gerentes de oficina y coordinadores de mudanzas que desean un plan paso a paso para gestionar y ejecutar mudanzas sin problemas

👀 ¿Sabías que...? El estadounidense medio se muda aproximadamente 11,7 veces a lo largo de su vida.

8. Plantilla de lista de deseos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Convierte cada sueño en una meta con una plan cuidadosa utilizando la plantilla de lista de deseos de ClickUp

La plantilla ClickUp Bucket List es tu herramienta imprescindible para convertir los sueños de tu lista de deseos en metas viables. Te ayuda a correlacionar todo, desde escapadas exóticas hasta experiencias únicas en la vida, utilizando elementos visuales como categorías codificadas por color y campos personalizados.

Incluye tres listas: Lugares para explorar, Comidas para probar y Actividades. En la carpeta, puedes vista todas tus entradas organizadas por lista, lo que facilita el seguimiento de todo en un solo lugar.

Utiliza esta plantilla para:

Cambia a la vista Tablero para ver tus entradas con sus fotos adjuntas como portadas, lo que resulta perfecto para potenciar visualmente la inspiración

Utiliza la vista Por personas para clasificar las actividades que deseas realizar solo o con tu pareja, amigos o familiares, y utiliza la vista Por continente para clasificarlas por ubicación

Utiliza subcategorías como «Viajes», «Naturaleza» o «Solo por diversión» para contextualizar cada tarea

✅ Ideal para: Cualquiera que quiera aportar estructura, colaboración y algo de emoción a la planificación de su lista de cosas por hacer

9. Plantilla de lista de tareas pendientes para trabajos de clase de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona fácilmente el progreso y las tareas de los alumnos con la plantilla de tareas de clase de ClickUp

La plantilla de lista de tareas pendientes para asignaciones de clase de ClickUp es el mejor tablero de planificación académica para profesores y catedráticos que gestionan múltiples clases, tareas y ciclos de calificación. Aplica herramientas como el control de tiempo, las dependencias y la integración del correo electrónico para optimizar cada paso, desde la planificación de las lecciones hasta la programación de tareas y la calificación de los trabajos.

Utiliza esta plantilla para:

Cambia entre vistas como «Exámenes», «Documentos» y «Lista» para visualizar las tareas en formatos que se adapten a tu estilo de enseñanza

Supervisa cada tarea desde «No iniciada» hasta «Completar» para asegurarte de que no se te escape nada

Clasifica las tareas por tipo, como «Temas tratados» o «Calificación de la tarea», para ordenar y priorizar rápidamente las tareas de clase

✅ Ideal para: Profesores, coordinadores académicos y catedráticos que gestionan flujos de trabajo de tareas, calificaciones y progreso de los alumnos para varias clases

10. Plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Aborda tus tareas diarias con menos estrés utilizando la plantilla «Getting Things Done» (Tareas pendientes) de ClickUp

La plantilla «Getting Things Done» de ClickUp da vida al método de productividad GTD de David Allen con un espacio de trabajo bien estructurado que te ayuda a recopilar, procesar, organizar y ejecutar tareas con claridad.

Con vistas personalizadas, estados basados en acciones y categorías predefinidas como «Próximas acciones», «En espera» o «Algún día/Quizás», puedes priorizar las tareas urgentes y posponer las ideas no urgentes sin perderlas de vista.

Utiliza esta plantilla para:

Añade etiquetas como «Contexto», «Esfuerzo» y «Bloque» para aclarar el tiempo necesario, los bloque actuales o el área de interés

Mueve automáticamente las tareas de «Bandeja de entrada» a «Programadas» una vez que se añada una fecha de vencimiento, o ajusta las vistas en función del contexto o la prioridad seleccionados

Accede a procedimientos operativos estándar (SOP) integrados, notas de reuniones y documentos para compartir ideas directamente desde el entorno de trabajo para facilitar la coordinación del equipo

✅ Ideal para: Profesionales, entusiastas de la productividad y seguidores de GTD que desean un sistema estructurado y repetible para estar al tanto de las tareas, confirmaciones y metas en todas las áreas de la vida

💡 Consejo profesional: Utiliza la jerarquía de ClickUp para dominar el método GTD. Divide las tareas en listas, agrupa esas listas en carpetas y organiza las carpetas en espacios. Esta estructura te ayuda a clasificar, priorizar y actuar sin sentirte abrumado

11. Plantilla de lista de tareas pendientes para la renovación del hogar de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén las reformas de tu hogar bajo seguimiento y sin estrés con la plantilla de lista de tareas pendientes para reformas del hogar de ClickUp

Ya sea para remodelar una sola habitación o planificar una reforma completa de la casa, la plantilla de lista de tareas pendientes para reformas del hogar de ClickUp te ayuda con todo, desde la elaboración del presupuesto y la programación hasta el seguimiento del trabajo de los contratistas y la finalización de las tareas. La vista de tablero ayuda a visualizar el progreso del proyecto y los niveles de prioridad, mientras que la vista de cronograma proporciona un flujo fluido de tareas a lo largo del tiempo.

También tienes la opción de crear y supervisar un presupuesto de renovación personalizado, lo que te garantizará el control de tus finanzas y la gestión de tus tareas.

Utiliza esta plantilla para:

Utiliza campos específicos para registrar y supervisar los gastos de cada tarea de renovación, lo que garantiza una presupuestación precisa y una visibilidad de los gastos

Agrupa y organiza las tareas según las diferentes áreas de la casa, como la cocina, la habitación de los niños o el baño, para gestionar de forma eficiente el trabajo paralelo

Añade subtareas o notas con detalles como instrucciones para contratistas o disponibilidad de materiales sin saturar tu lista de tareas principal

✅ Ideal para: *Propietarios de viviendas, diseñadores de interiores o gestores de proyectos que deseen simplificar y optimizar los proyectos de renovación de viviendas con claridad en cuanto a costes, cronograma y tareas

📚 Leer también: Plantillas gratuitas de listas de pendientes de Asana para organizar tareas

12. Plantilla de lista de pendientes de productos digitales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén tus tareas relacionadas con productos digitales organizadas en un formato limpio tipo documento con la plantilla de lista de pendientes para productos digitales de ClickUp

La plantilla de lista de pendientes para productos digitales de ClickUp simplifica todo el ciclo de vida de tu producto digital, desde la lluvia de ideas y el diseño hasta el empaquetado y la promoción.

En lugar de gestionar herramientas inconexas o notas adhesivas, esta plantilla organiza todo en un formato de documento compartible y se puede personalizar de forma personalizada en función de tu nivel de competencia y del tipo de proyecto específico

Utiliza esta plantilla para:

Planifica diferentes recursos, como libros de trabajo, hojas de cálculo, maquetas o presentaciones, en función del tipo de producto

Realiza un seguimiento de todas las tareas creativas, incluido el contenido de las redes sociales por plataforma, las suscripciones y los recursos de correo electrónico

Utiliza casillas de selección para tareas como la creación de imanes de clientes potenciales y guías de uso de productos para preparar tu embudo de ventas

✅ Ideal para: creadores, diseñadores de cursos o formadores que desean una lista de control estructurada para lanzar y promocionar productos digitales con facilidad

👀 ¿Sabías que...? Los expertos recomiendan tres listas de pendientes por separado para los adultos con TDAH: Una breve lista diaria (3-5 tareas principales)

Una lista a largo plazo para proyectos más grandes y

Una lista rutinaria para hábitos diarios, como medicamentos o comidas

13. Plantilla de lista de tareas pendientes para la planificación de fiestas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica cada detalle de tu evento con facilidad utilizando la plantilla de planificación de fiestas de ClickUp

La plantilla de lista de tareas pendientes para la planificación de fiestas de ClickUp facilita la coordinación de fiestas al organizar las tareas del evento en tres fases principales: preparación, día del evento y cierre del evento.

Incluye listas predefinidas para marketing de eventos, inscripciones, diseño creativo y tareas de cierre, todas ellas personalizables y ampliables. También puedes establecer cronogramas separados para cada evento (como una fiesta de compromiso de 5 a 10 de la tarde o una cena de ensayo de 6 a 9 de la tarde) para evitar conflictos de horarios.

Utiliza esta plantilla para:

Utiliza indicadores visuales y subtareas para gestionar las tareas en curso y mantener a todo el mundo alineado

Gestiona todo, desde el lugar y el catering hasta los pagos finales, con secciones predefinidas para cada aspecto del evento

Realiza un seguimiento de los gastos por evento para evitar gastar de más

✅ Ideal para: *Gestionar eventos como fiestas de compromiso, celebraciones de equipo o hitos importantes que requieren un plan estructurado y una coordinación en cada fase

📚 Leer también: Ideas estéticas para listas pendientes que aumentan la productividad

14. Plantilla de lista de tareas pendientes para el cuidado personal de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza tus actividades para centrarte en los aspectos clave de tu vida con la plantilla de plan de autocuidado de ClickUp

Si quieres crear una rutina de autoc uidado estructurada que nutra tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, la plantilla de lista de pendientes de ClickUp es tu planificador ideal.

Esta plantilla, cuidadosamente diseñada, te ayuda a clasificar las tareas por tipos de bienestar, asignar categorías de autocuidado y realizar un seguimiento de tu progreso mediante seis rótulos de estado, como «En marcha», «Fuera de marcha» y «A toda máquina»

Utiliza esta plantilla para:

Agrupa tus tareas en «Mente», «Cuerpo» o «Espíritu» y clasifícalas por tipo de actividad, como «Tiempo frente a la pantalla», «Belleza», «Salud» o «Aficiones»

Utiliza las columnas de referencia y notas para adjuntar recordatorios, buenas prácticas o indicaciones motivacionales enlazadas a cada actividad

Comprende al instante qué aspecto de tu bienestar necesita atención gracias a un diseño codificado por color y fácil de leer

✅ Ideal para: Personas que desean crear una rutina de autocuidado coherente y personalizada con metas claramente definidas y seguimiento del progreso

📚 Leer también: Cómo utilizar ClickUp para el ajuste y el seguimiento de las metas

15. Plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Asegúrate de que tus productos y procesos cumplan con los requisitos gracias a la plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

La plantilla de lista de control de cantidad de ClickUp es un espacio de trabajo diseñado específicamente para garantizar que todos los productos o procesos cumplan con los más altos estándares antes de su lanzamiento.

Con campos predefinidos para actualizaciones de estado, categorización y comentarios, ayuda a los equipos a garantizar el cumplimiento de todos los estándares de calidad, ya sean comprobaciones críticas de producción o correcciones menores.

Utiliza esta plantilla para:

Clasifica cada tarea como menor, importante o crítica para orientar el enfoque del equipo y las vías de escalamiento, y utiliza estados personalizados como «Nueva aprobación», «Pendiente» o «Aprobado» para agilizar la toma de decisiones

Utiliza reglas de automatización sin código para actuar como desencadenante de actualizaciones basadas en la finalización de tareas o comentarios para agilizar los procesos

Registra comentarios, resultados y procedimientos de prueba en campos personalizados específicos para obtener una documentación completa y trazabilidad

✅ Ideal para: Equipos de control de calidad y responsables de operaciones que necesitan un sistema robusto para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en cada fase del ciclo de vida de los productos

16. Plantilla de lista de control SEO de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Detecta y corrige las deficiencias de tu estrategia SEO con la plantilla de lista de control SEO de ClickUp

La plantilla de lista de control SEO de ClickUp proporciona una visión general estructurada y clara de toda tu estrategia SEO. Te ayuda a desglosar tareas complejas en pasos manejables en varias páginas, como listados de productos, blogs y formularios de contacto.

Desde gestionar el SEO en la página y reparar enlaces rotos hasta realizar un seguimiento de la calidad de los metadatos, ofrece una categorización flexible y un seguimiento visual que se adapta a tu flujo de trabajo.

Utiliza esta plantilla para:

Crea columnas de lista de control para tipos de páginas SEO específicas, como la página de inicio, las preguntas frecuentes, las páginas de productos y mucho más, para una optimización con objetivo

Cambia entre la vista «Capacidad del equipo» y la vista «Lista de control SEO» para evaluar la carga de trabajo del equipo y las deficiencias en los procesos

Introduce tipos de metadatos, niveles de importancia y gravedad de los problemas para evaluar la prioridad de las tareas y garantizar el cumplimiento de las normas SEO

*✅ Ideal para: Profesionales de SEO y equipos de marketing que buscan una herramienta centralizada y adecuada para gestionar de forma eficiente las tareas técnicas y de SEO on-page

📌 Bonus: ¿Quieres optimizar tu flujo de trabajo de SEO? Utiliza la plantilla con estas estrategias inteligentes: Asigna a tu equipo tareas de investigación de palabras clave, actualizaciones de contenido y auditorías de backlinks con prioridades claras y realiza un seguimiento de las tareas de SEO on-page y off-page en un solo lugar

Establece fechas límite y dependencias para realizar un seguimiento de las correcciones técnicas y las actualizaciones de algoritmos

Utiliza los paneles de ClickUp para supervisar el rendimiento del SEO, la implementación de palabras clave y el impacto en el tráfico

Combínalo con ClickUp Brain para generar automáticamente metaetiquetas, esquemas de blogs o encontrar lagunas de SEO en tu contenido

17. Plantilla de lista de control para contrataciones de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Optimiza tu proceso de contratación e incorpora a nuevos miembros al equipo con la plantilla de lista de control para contrataciones de ClickUp

La plantilla de lista de control para contrataciones de ClickUp ayuda a optimizar cada paso del proceso de selección de personal. Incluye listas de control para todo, desde la publicación de ofertas de empleo hasta la incorporación de empleados. Desglosa las tareas de contratación en fases prácticas, como la búsqueda de candidatos, la selección, las entrevistas y la documentación.

Además, con secciones de comentarios integradas, adjuntos y seguimiento del estado, centraliza la comunicación y los comentarios.

Utiliza esta plantilla para:

Asigna responsabilidades, realiza un seguimiento del progreso con la vista Gantt de ClickUp y mantén a todos sincronizados con actualizaciones de estado en tiempo real

Adjunta currículos, añade comentarios sobre las entrevistas y mantén todos los datos de los candidatos en una vista centralizada

Utiliza rótulos como «Alto», «Media» y «Bajo» para centrarte en los rols urgentes y los elementos críticos

✅ Ideal para: Equipos de RR. HH., reclutadores y responsables de contratación que desean gestionar de forma eficiente los flujos de trabajo de los candidatos y garantizar un proceso de reclutamiento estructurado y sin error

👀 ¿Sabías que...? Una encuesta global realizada a más de 40 000 empresas de 42 países reveló que el 74 % de los empleadores tienen dificultades para encontrar personal cualificado. Una sencilla plantilla de lista de control para la contratación puede aportar estructura. Te ayuda a: estandariza tu proceso* para evitar saltarte pasos o tomar decisiones precipitadas

Acelera el proceso de contratación manteniendo a todas las partes interesadas alineadas

Ofrece una mejor experiencia a los candidatos garantizando una comunicación oportuna y unos requisitos claros para el rol

18. Plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén las tareas del proyecto de tu equipo organizadas y en seguimiento con la plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp

La plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp aporta orden y visibilidad incluso a los proyectos más caóticos con un enfoque basado en lista de control.

Con vistas detalladas de lista, barras de progreso y fases de aprobación, obtendrá una visión clara de lo que está sucediendo y lo que está por venir. También ofrece compatibilidad con una personalización profunda con dependencia, etiquetado de prioridad y control de tiempo para ayudarle a gestionar los recursos y los flujos de trabajo de forma eficaz.

Utiliza esta plantilla para:

Distingue fácilmente entre tareas importantes y secundarias para que tu equipo sepa en qué centrarse primero

Evita comienzos prematuros mediante el ajuste de las relaciones entre tareas que garanticen la secuencia correcta de ejecución

Utiliza el control de tiempo y los plazos editables para optimizar el uso de los recursos y mejorar la agilidad del proyecto

Supervise la finalización de tareas, los cuellos de botella y la carga de trabajo con los paneles visuales de ClickUp, que reúnen todo en un solo lugar

✅ Ideal para: *Equipos y gestores de proyectos que necesitan una forma sencilla pero eficaz de ejecutar, hacer seguimiento y completar proyectos de manera eficiente en todos los departamentos

📚 Más información: Lista de control para la gestión de proyectos

19. Plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Haz que la planificación de tus vacaciones sea más fácil y organizada con la plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp

La plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp es tu asistente de plan para viajes, ya sean escapadas rápidas de fin de semana o vacaciones prolongadas.

Te ayuda a organizar todas las tareas previas al viaje en un solo lugar, con estados y detalles muy claros, como las fechas del viaje, los acompañantes, el tipo de vacaciones y la categoría del viaje. Visualizar lo que está pendiente, lo que ya está empaquetado o lo que hay que comprar aporta una sensación de pedido al caos de hacer las maletas.

Utiliza esta plantilla para:

Clasifica los elementos utilizando el campo «Viajes de vacaciones» para agrupar todo bajo playa, camping, viaje por carretera o cualquier tipo de viaje personalizado

Agrupa por tipo de elemento (por ejemplo, ropa, artículos de aseo) y realiza un seguimiento de las cantidades con el campo «Cantidad» para no llevar nunca demasiado o demasiado poco equipaje

Aprovecha la función «Asignar comentarios» de ClickUp para la distribución de las tareas de preparación y embalaje entre los miembros del grupo y para establecer plazos antes de la salida

✅ Ideal para: Viajeros que desean hacer las maletas de forma más inteligente y mantenerse totalmente organizados para viajes de varios tipos sin estrés

20. Plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realiza un seguimiento de los gastos de tu lista de deseos y planifica tus metas clave para la jubilación con la plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp

La plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp es una solución diseñada para simplificar todos los aspectos de la planificación de la jubilación, ya sean financieros o personales.

Con páginas específicas para las finanzas y las actividades relacionadas con la jubilación, permite a los usuarios introducir metas financieras personalizadas, establecer cronogramas de jubilación y organizar todas las tareas y documentos.

Utiliza esta plantilla para:

Registra objetivos como ingresos por pensiones, inversiones y saldos de cuentas en elementos (la) lista de control (clara)

Añade planes de viaje, aficiones y actividades para después de la jubilación a una sección específica para visualizar tu estilo de vida ideal durante la jubilación

Añade enlaces a recursos de confianza que simplifican tu proceso de plan

✅ Ideal para: *Personas o parejas que desean correlacionar de forma organizada sus metas financieras y su plan de estilo de vida para la jubilación

Ordena tus días con una plantilla gratuita de ClickUp

Si bien Monday.com ofrece plantillas sólidas para listas de pendientes, ClickUp va un paso más allá con su flexibilidad, profundidad, facilidad de uso y funciones avanzadas.

Con funciones como paneles, vistas personalizadas, control de tiempo e incluso IA integrada, ClickUp te libera de la presión y te ofrece una forma más inteligente de gestionar tus tareas pendientes.

Si buscas una herramienta que crezca con tus tareas (y con tu vida), las plantillas de listas de pendientes de ClickUp son, sinceramente, difíciles de superar.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!