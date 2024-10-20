Las 12 mejores herramientas CRM inmobiliarias gratuitas (funciones, precios)

Cuando se trata de bienes raíces, el tiempo realmente es dinero.

Y cualquier profesional inmobiliario sabe que no hay nada peor que invertir muchas horas en un acuerdo específico que al final se queda en nada.

Eso realmente dio en el Inicio, ¿eh?

Para evitar volver a vivir esas situaciones, los agentes inmobiliarios confían en los mejores sistemas CRM para el sector inmobiliario para almacenar los datos de los clientes, identificar sus preferencias, agilizar la comunicación y mucho más.

Pero, al igual que las propiedades, ¡hay montones de herramientas CRM inmobiliarias gratuitas disponibles!

Para ayudarte a encontrar la mejor solución CRM para el sector inmobiliario, explicaremos qué es el CRM en el sector inmobiliario y destacaremos 12 fantásticas herramientas CRM gratis/a para el sector inmobiliario, junto con sus funciones clave, precios y valoraciones de los clientes.

¡Vamos al Inicio!

¿Qué es el CRM en el sector inmobiliario?

El CRM ( gestión de las relaciones con los clientes ) consiste en formular y mantener relaciones sólidas con los clientes.

¿Por qué es importante el CRM en el sector inmobiliario?

Un agente inmobiliario necesita establecer relaciones sólidas con los clientes para asegurar la seguridad de los acuerdos. Y se necesita mucho tiempo y dinero para establecer ese tipo de relaciones en el sector inmobiliario.

Pero ahí es donde entra en juego el software de gestión de la relación con el cliente.

El software CRM puede ayudar a los agentes inmobiliarios a automatizar los procesos de venta, centrarse en las mejores ofertas y acelerar los tiempos de respuesta. De esta manera, podrá vender más propiedades sin venderse por debajo de su valor. 😉

Estas son algunas de las funciones que se encuentran en el software CRM inmobiliario:

Automatización del marketing inmobiliario

Gestión del proceso de equipo de ventas

Gestión de contactos

Plantillas de correo electrónico

(elaboración de) informes y paneles de control

Al leer reseñas sobre CRM inmobiliarios, debe prestar atención a estas funciones para encontrar la herramienta más adecuada a sus necesidades.

Contar con el mejor CRM para agentes inmobiliarios ayudará a su empresa inmobiliaria a fomentar las relaciones con los clientes, automatizar tareas e impulsar el equipo de ventas.

¿No sabes cómo es el trabajo de la automatización de tareas? Aquí tienes una guía sobre cómo automatizar tareas .

Las 12 mejores herramientas CRM inmobiliarias gratuitas

Aquí tienes las 12 mejores herramientas CRM inmobiliarias del mercado. Una vez que hayas explorado todas las herramientas, ¡encontrarás fácilmente la herramienta CRM inmobiliaria de tus sueños!

ClickUp es una de las herramientas de gestión de proyectos y CRM inmobiliario gratuitas con la mejor valoración , utilizada por equipos de alta productividad de pequeñas y grandes empresas.

Y dado que el sector inmobiliario se basa en las transacciones , tenemos una oferta irresistible para usted.

Muy bien, vamos a escucharlo.

ClickUp es una solución CRM que se encarga de los procesos repetitivos por usted, para que pueda centrarse en alcanzar un hit en Inicio.

Con un software de gestión de proyectos inmobiliarios como ClickUp, puede crear la base de datos de clientes perfecta con Relaciones y obtener una atractiva vista de formulario que le ayudará a generar clientes potenciales y promocionar anuncios.

He aquí por qué ClickUp es el mejor CRM gratis, gratuito/a para el sector inmobiliario:

¿Quieres más información sobre cómo utilizar ClickUp como CRM? Aprende a crear tu propio CRM en ClickUp.

Y además, le ofrecemos estas fantásticas ventajas:

Ventajas de ClickUp

Echa un vistazo a la hoja de ruta pública de ClickUp para ver nuestras últimas novedades. *🏘

Y no olvide echar una vista a todas las interesantes funciones que este software CRM inmobiliario gratuito tiene reservadas para usted.

ClickUp ofrece numerosos planes de precios para satisfacer sus necesidades, entre los que se incluyen:

plan Free Forever :

plan Unlimited* 7 $ al mes por miembro

plan Business* 12 $ al mes por miembro

Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Aún no te has convencido? Aquí tienes una guía sobre cómo utilizar ClickUp para agencias inmobiliarias .

2. LionDesk

LionDesk es una herramienta CRM inmobiliaria con correos electrónicos y textos programados. La app también cuenta con funciones de generación de clientes potenciales y correos electrónicos y textos con vídeo integrados.

De esta manera, podrá cerrar acuerdos mientras permanece confinado. 😉

Funciones clave de LionDesk

Realice un seguimiento de su proceso de ventas y de los acuerdos cerrados

Acceso a 100 campañas de marketing predefinidas

Añada etiquetas a sus clientes para poder identificar rápidamente a los compradores y vendedores de inmuebles comerciales

Función de gestión de clientes potenciales que le permite asignar clientes potenciales según el rendimiento o el código postal

Precios de LionDesk

Los planes de precios de LionDesk comienzan en 25 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de LionDesk

G2: 3,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 80 opiniones)

Zoho CRM es una plataforma CRM todo en uno que le envía notificaciones en tiempo real cuando los clientes interactúan con su empresa. Además, puede realizar un seguimiento de sus KPI (indicadores clave de rendimiento) de equipo de ventas con informes en tiempo real.

También puede utilizar este CRM gratis, gratuito/a para encontrar el mejor momento y canal para llegar a sus clientes. De esta manera, tendrá más posibilidades de realizar una venta.

Funciones clave de Zoho CRM

Conecte a compradores y vendedores potenciales a través de portales de autoservicio

Genere clientes potenciales a partir de formularios en línea, chats en vivo, redes sociales y mucho más

Acelera la comunicación con plantillas de correo electrónico personalizables

Invite sus clientes a colaborar en proyectos

Precios de Zoho CRM

Zoho CRM es una herramienta inmobiliaria gratuita para hasta tres usuarios. Los planes de pago comienzan en 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Zoho CRM

G2: 4/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 4800 opiniones)

4. Wise Agent

Wise Agent es un software CRM inmobiliario que le permite generar informes de comisiones y crear listas de tareas con duración estimada y prioridad.

Pero, ¿estaría tomando una decisión acertada al elegir esta herramienta CRM inmobiliaria?

Vamos a verlo..

Funciones principales de Wise Agent

Almacene las transacciones de los clientes, los registros de contacto y cualquier otro documento en la app

Una función de lista de propiedades que le permite almacenar información importante sobre las propiedades

Establezca permisos para el equipo, de modo que los compradores puedan colaborar sin acceder a información confidencial

La agenda envía recordatorios de citas

Precios de Wise Agent

Los planes de precios de esta herramienta CRM inmobiliaria comienzan en 29 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de Wise Agent

G2: 3,7/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

5. Follow Up Boss

Follow Up Boss es un software de gestión de proyectos inmobiliarios con función integrada para realizar un seguimiento de métricas cruciales como las tasas de conversación, el valor total de las transacciones y el valor total de las comisiones.

La app, aplicación también tiene una función para tomar notas y puedes asignar conversiones a tus compañeros de equipo. De esta manera, ¡realmente puedes convertirte en un jefe del seguimiento! 😎

Funciones principales de Follow Up Boss

Intuitivo canal de ventas de arrastrar y soltar para ayudarle a visualizar y realizar un seguimiento de sus listas activas y compradores

Sincronizar bidireccional con Google Calendar y Office 365 Calendar

Configure recordatorios para no perder nunca un seguimiento

Ordena las tareas según su prioridad

Precios de Follow Up Boss

Los planes de precios comienzan en 69 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Follow Up Boss

G2: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

6. Top Producer

Top Producer es un sistema CRM que le permite crear flujos de trabajo dinámicos para sus clientes.

Si un acuerdo fracasa o se pierde una reunión, la función de automatización actualizará la tarea automáticamente. La app también se integra con Gmail, iCloud, Outlook y otros programas.

Pero, ¿le ayudará esta herramienta a formar agentes de alto rendimiento?

Veamos..

Funciones clave de Top Producer

Plantillas profesionales de correo electrónico para el sector inmobiliario

Mantenga a su equipo informado con acceso compartido a contactos, comunicaciones y calendarios

Obtenga información detallada sobre los clientes con datos de las redes sociales

Realice un seguimiento de las propiedades de interés de su cliente con una conexión MLS (servicio de listado múltiple) gratis

Precios de Top Producer

El plan de precios de Top Producer comienza en 45 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Top Producer

G2: 2,9/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 3,8/5 (más de 100 opiniones)

7. Freshworks

Freshworks es un software CRM que permite a los agentes colaborar en Slack y Zoom para cerrar acuerdos más rápidamente, y puedes predecir el tamaño medio de los acuerdos utilizando la función de previsión.

Veamos si esta app, aplicación, puede ayudar a sus agentes a capear cualquier tormenta inmobiliaria.

*características clave de Freshworks

Conversaciones por correo electrónico y de chat, y grabaciones telefónicas con clientes potenciales

Obtenga una lista de las próximas citas y tareas que debe completar

Prioriza mejor tu cartera de proyectos dejando que Freddy, la IA, identifique y etiquete los acuerdos en los que debes trabajar

Cree campos personalizados para almacenar datos relevantes y capturar los detalles de una propiedad

Precios de Freshworks

Los planes de precios de Freshworks comienzan en 35 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Freshworks

G2: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Ixact Contact es un software CRM con perfiles de contacto detallados que le ayudarán a llevar un seguimiento de los cumpleaños de los clientes y los aniversarios de mudanza. 💝

La herramienta también le permite establecer metas de comisión y correlacionar los pasos para alcanzarlos. De esta manera, los equipos pueden realizar un seguimiento del progreso y mantener la determinación.

Organiza tus datos de contacto en una base de datos única y fácil de gestionar

Realice un seguimiento de sus comisiones y su proceso de ventas

Obtenga información en tiempo real sobre su proceso de equipo de ventas con widget y panel

Reciba recordatorios por correo electrónico de tareas y citas importantes

Los planes de precios de Ixact Contact comienzan en 39 $ al mes.

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

*hubSpot es uno de los mejores CRM para el sector inmobiliario, ya que facilita enormemente la comunicación con los clientes. Con la función «click-to-call», puede establecer una conexión con los clientes con solo hacer clic en un botón.

También puede conectar este CRM gratis, gratuito/a a las herramientas de marketing, equipo de ventas, soporte al cliente y gestión de contenido de HubSpot para crear un «hub spot» de productividad para sus agentes.

HubSpot Funciones clave

Reciba una notificación cuando un cliente potencial abra su correo electrónico

Convierta sus mejores y más repetitivos correos electrónicos de equipo de ventas en plantillas

Haga vista completa de su proceso de ventas en un panel visual

Manténgase en conexión (a internet) con sus clientes potenciales mientras viaja con las aplicaciones CRM para Android y Mac

Precios de HubSpot

HubSpot ofrece un plan gratuito, y si desea optar por un plan de pago, los precios comienzan en 50 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de HubSpot

G2: 4,3/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

10. RealtyJuggler

RealtyJuggler real estate CRM Software es un software organizador para agentes inmobiliarios y otros profesionales del sector inmobiliario. Realice un seguimiento de los clientes, envíe correos electrónicos masivos y envíe mensajes por goteo utilizando tanto el correo electrónico como el formulario impreso.

Funciones clave de RealtyJuggler

Manténgase al día con sus tareas, citas y días especiales

Programa correos electrónicos masivos, individuales y secuenciales con formularios de correo integrados y personalizables

Seguimiento completo de las operaciones, desde los nuevos clientes potenciales hasta el cierre de la transacción.

Sincronizar con Google G-Suite o cuenta de Gmail.

Precios de RealtyJuggler

RealtyJuggler ofrece una (versión de) prueba de 90 días y los planes de pago cuestan 179 $ al año.

Valoraciones de los clientes de RealtyJuggler

G2: 4,3/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 20 opiniones)

A veces, los agentes inmobiliarios pueden volverse muy territoriales, lo que puede provocar conflictos en los equipos.

Afortunadamente, Salesforce es un software CRM inmobiliario con una interesante función de gestión de territorios. Puede ayudarle a evitar conflictos entre el equipo asignando agentes a oportunidades específicas.

Funciones principales de Salesforce

Aprovecha la actividad en redes sociales como LinkedIn, Facebook y YouTube para ver qué tipos de propiedades despiertan el interés de tus clientes.

Comparte documentos e información con los miembros del equipo mediante la función de feed de chat.

Dirija y asigne los clientes potenciales al agente de equipo de ventas adecuado.

Realice un seguimiento del rendimiento de sus agentes con paneles en tiempo real.

Precios de Salesforce

Los planes de precios de Salesforce comienzan en 25 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Salesforce

G2: 4,2/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)

12. Pipedrive

Pipedrive es un software de inversión inmobiliaria con una app nativa para Android e iOS que se puede utilizar sin conexión (a internet). De esta forma, podrá seguir haciendo el seguimiento de sus operaciones mientras conduce. 🚘

Funciones clave de Pipedrive

Tus notas de audio se transcriben automáticamente.

Funciones de automatización de la comunicación, como el envío automático de correos electrónicos personalizados.

Recordatorios de actividades para que no pierdas de vista tus operaciones.

Sincronizar tus citas con Google Calendar.

Precios de Pipedrive

Los planes de precios de Pipedrive comienzan en 15 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

Por último, pero no menos importante 😉

El software CRM puede ayudar a su agencia inmobiliaria a tomar decisiones informadas, mantenerse en contacto con clientes de alto valor y automatizar tareas repetitivas.

Pero, al igual que cualquier comprador de vivienda, no puede conformarse con cualquier software inmobiliario.

Y aunque hemos dejado pendiente mencionar algunas herramientas CRM inmobiliarias decentes, ninguna de ellas es tan completa como ClickUp.

¿Por qué conformarse con algo «decente» cuando puede tener el mejor CRM inmobiliario comercial?

Con ClickUp, sus agentes pueden establecer y realizar un seguimiento de su progreso hacia sus metas de ventas, enlazar documentos de listados a acuerdos existentes para consultarlos rápidamente y mucho más.

Cierre el trato con ClickUp gratis hoy mismo y pruebe una herramienta CRM gratuita que hará que sus agentes se sientan como en casa. 🏠