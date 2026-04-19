ClickUp vs. Workzone: Welches tool passt am besten zu Ihnen?

Zwar erfüllen sowohl ClickUp als auch Workzone Anforderungen im Projektmanagement, doch gehen sie das Problem sehr unterschiedlich an – ein zentraler Konfliktpunkt bei der Entscheidung zwischen Workzone und ClickUp.

Auf der einen Seite steht Workzone, das speziell für Marketing- und Kreativteams entwickelt wurde, die stark strukturierte, genehmigungsintensive Workflows benötigen. Auf der anderen Seite steht ClickUp, ein leistungsstarker All-in-One-Workspace, der alle Ihre Aufgaben, Dokumente und die Zusammenarbeit für jeden Teamtyp an einem Ort vereint.

Bevor Sie sich entscheiden, werden in diesem Leitfaden die Features erläutert, die besten Anwendungsfälle aufgezeigt und Ihnen dabei geholfen, eine endgültige Entscheidung zu treffen, die auf der Größe Ihres Teams und der Komplexität Ihrer Workflows basiert.

ClickUp vs. Workzone auf einen Blick

Feature / Kategorie ClickUp Workzone Kernansatz Konvergierter KI-Workspace, der Aufgaben, Dokumente, Chatten und KI auf einer Plattform vereint Strukturiertes Projektmanagement-Tool, entwickelt für Kreativ- und Marketing-Workflows Am besten geeignet für Teams jeder Größe aus verschiedenen Abteilungen, die Flexibilität und abteilungsübergreifende Workflows benötigen Marketing- und Kreativteams, die Projekte mit hohem Genehmigungsaufwand verwalten Teamgröße Skalierbar von Einzelpersonen bis hin zu großen Unternehmen Mittelgroße bis große Teams, vor allem mit Schwerpunkt auf Marketing KI-Funktionen ClickUp Brain für Zusammenfassungen, die Erstellung von Inhalten, die Erstellung von Aufgaben und den Wissensabruf Kein integrierter KI-Assistent; stützt sich auf manuelle Workflows und regelbasierte Automatisierung Automatisierung KI-gestützte und regelbasierte Automatisierungen, die auf den Aufgabenkontext und Workflow-Auslöser reagieren Regelbasierte Automatisierung für Aufgabenverteilung, Benachrichtigungen und Genehmigungen Ansichten Über 15 Ansichten, darunter Liste, Board, Gantt-Diagramm, Kalender, Zeitleiste, Workload und mehr Gantt-Diagramm, Aufgabenlisten, Kalender und Workload-Ansichten Struktur der Aufgaben Flexible Hierarchie mit Spaces, Ordnern, Listen, Aufgaben, Unteraufgaben und Beziehungen zwischen mehreren Listen Projekt → Aufgabe → Unteraufgabe-Struktur, geeignet für lineare Workflows Teamübergreifende Sichtbarkeit Aufgaben können ohne Duplikate in mehreren Listen vorhanden sein, was funktionsübergreifende Arbeit unterstützt Aufgaben sind in Projekten enthalten; die teamübergreifende Sichtbarkeit hängt von Aktualisierungen und Berichten ab Zusammenarbeit Dokumente, Whiteboards, Chatten, Kommentare und Echtzeit-Bearbeitung direkt in den Aufgaben integriert Mit Schwerpunkt auf Genehmigungsworkflows, Prüfung und Zusammenarbeit mit Clients Genehmigungsworkflows Flexible Genehmigungen mithilfe von zugewiesenen Kommentaren, Automatisierungen und Statusen von Aufgaben Leistungsstarke mehrstufige Workflows mit strukturierten Freigaben und Client-Portalen Integrationen Über 1.000 Integrationen, darunter Slack, Google Workspace, GitHub, Figma, Salesforce sowie API und Webhooks Lässt sich mit Tools wie Google Drive, Dropbox und Slack integrieren; API verfügbar, jedoch weniger native Integrationen Flexibilität bei Anwendungsfällen Passt sich an Marketing, Produktentwicklung, Technik, Betrieb und mehr an Am besten geeignet für strukturierte kreative Produktion und Kampagnenmanagement

ClickUp-Übersicht

Konsolidieren Sie die Arbeit in ClickUp mit Kontext Greifen Sie in ClickUp auf Chat, Dokumente, Aufgaben und kontextbezogene KI sowie auf Automatisierungen zu

🧠 Wissenswertes: Unsere Umfrage ergab, dass Wissensarbeiter an ihrem Arbeitsplatz durchschnittlich 6 tägliche Verbindungen unterhalten. Dies beinhaltet wahrscheinlich zahlreiche Nachrichten hin und her über E-Mails, Chat und Projektmanagement-Tools.

ClickUp bündelt all diese Unterhaltungen an einem Ort für Sie. Es ist ein integrierter KI-Arbeitsbereich, der Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles gestützt durch KI, die Ihnen und Ihrem Team hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Dadurch wird eine unübersichtliche Verteilung der Arbeit vermieden und Sie müssen nicht ständig den Kontext wechseln, was Ihnen letztlich Zeit und Ressourcen spart.

Zu den wichtigsten Features gehören:

ClickUp Brain : Verfassen Sie Aufgabenbeschreibungen, fassen Sie lange Kommentar-Threads zusammen und beantworten Sie Fragen zu Ihren Projekten mithilfe des kontextbezogenen KI-Assistenten, der überall in Ihrer ClickUp-Workspace verfügbar ist Verfassen Sie Aufgabenbeschreibungen, fassen Sie lange Kommentar-Threads zusammen und beantworten Sie Fragen zu Ihren Projekten mithilfe des kontextbezogenen KI-Assistenten, der überall in Ihrer ClickUp-Workspace verfügbar ist

ClickUp-Ansichten : Visualisieren Sie Ihre Arbeit in über 15 Formaten, darunter Listenansicht, Board-, Gantt- und Kalenderansichten – jeder kann das Layout nutzen, mit dem er die höchste Produktivität erreicht Visualisieren Sie Ihre Arbeit in über 15 Formaten, darunter Listenansicht, Board-, Gantt- und Kalenderansichten – jeder kann das Layout nutzen, mit dem er die höchste Produktivität erreicht

ClickUp Docs : Erstellen Sie Projektbeschreibungen, Standardarbeitsanweisungen und Meeting-Notizen und verknüpfen Sie diese direkt mit den entsprechenden ClickUp-Aufgaben Erstellen Sie Projektbeschreibungen, Standardarbeitsanweisungen und Meeting-Notizen und verknüpfen Sie diese direkt mit den entsprechenden ClickUp-Aufgaben

ClickUp Whiteboards : Brainstormen und Planen Sie visuell mit ClickUp Whiteboards und verwandeln Sie Ideen mit einem Klick in umsetzbare Aufgaben

ClickUp-Automatisierungen : Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit benutzerdefinierten Auslösern und Aktionen, um Routinearbeiten zu bewältigen, z. B. das Zuweisen von Aufgaben bei einem Status-Wechsel oder das Versenden einer E-Mail bei Erreichen eines Fälligkeitsdatums Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit benutzerdefinierten Auslösern und Aktionen, um Routinearbeiten zu bewältigen, z. B. das Zuweisen von Aufgaben bei einem Status-Wechsel oder das Versenden einer E-Mail bei Erreichen eines Fälligkeitsdatums

ClickUp-Integrationen : Nutzen Sie über 1.000 native ClickUp-Integrationen, darunter die bidirektionale Synchronisierung mit Tools wie Slack, Google Drive und GitHub, um alle Ihre Arbeitsabläufe miteinander zu verbinden und Datensilos zu beseitigen Nutzen Sie über 1.000 native ClickUp-Integrationen, darunter die bidirektionale Synchronisierung mit Tools wie Slack, Google Drive und GitHub, um alle Ihre Arbeitsabläufe miteinander zu verbinden und Datensilos zu beseitigen

Zu beachten:

Lernkurve: Bei so vielen Features kann es für neue Teams einige Zeit dauern, bis sie alles über ClickUp kennengelernt haben.

Eingeschränkte mobile Funktionalität: Die ClickUp-App fehltes komplexere Features, wie die detaillierte Die ClickUp-App fehltes komplexere Features, wie die detaillierte benutzerdefinierte Anpassung des ClickUp-Dashboards (am besten auf dem Desktop).

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, wenn Sie nur eine Plattform nutzen würden? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform – komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Workzone-Übersicht

via Workzone

Workzone ist eine Projektmanagement-Software, die chaotische kreative Überprüfungs- und Freigabezyklen verwaltet. Sie bietet Kreativteams einen klaren Überblick über ihr Portfolio und dokumentiert jede interne Überarbeitung oder jedes externe Kundenfeedback. Dieser Fokus auf Prozessdisziplin macht sie zu einer zuverlässigen Wahl für Teams, die strenge Fristen bei mehreren sich überschneidenden Kampagnen einhalten müssen.

Schlüssel-Stärken:

Workflows zur Genehmigung: Optimieren Sie den Kreativ-Prüfzyklus und stellen Sie sicher, dass jedes Asset die richtigen Freigaben erhält – dank integrierter Prüfung und mehrerer Phasen der Genehmigung.

Anfrageformulare: Standardisieren Sie die Art und Weise, wie Ihr Team Arbeit erhält, mit anpassbaren Standardisieren Sie die Art und Weise, wie Ihr Team Arbeit erhält, mit anpassbaren Anfrageformularen , und leiten Sie neue Projektanfragen an das entsprechende Team und die entsprechende Projektvorlage weiter.

Gantt-Diagramme und Abhängigkeiten: Planen Sie komplexe Projekte mit visuellen Zeitleisten, die zeigen, wie Aufgaben miteinander verbunden sind, um den kritischen Pfad zu erkennen und Termine effektiv zu verwalten Planen Sie komplexe Projekte mit visuellen Zeitleisten, die zeigen, wie Aufgaben miteinander verbunden sind, um den kritischen Pfad zu erkennen und Termine effektiv zu verwalten

Workload-Management: Verschaffen Sie sich mit Verschaffen Sie sich mit dem Workload-Management einen klaren Überblick über die Kapazitäten Ihres Teams, um Aufgaben leichter auszubalancieren

Zusammenarbeit mit Kunden: Bieten Sie externen Stakeholdern einen eigenen Space, in dem sie Anfragen einreichen und Arbeiten überprüfen können, um das Kundenfeedback übersichtlich zu halten

Mögliche Nachteile:

Vertriebsorientiertes Onboarding: Um mit der Arbeit zu beginnen, sollten Sie eine Unterhaltung mit dem Vertriebsteam führen, was die Evaluierung für Teams verlangsamt, die das Tool selbstständig erkunden möchten.

Es fehlt ein integrierter KI-Assistent: Sie finden keine KI-gestützten Schreibtools, keine intelligente Suche und keine erweiterten Funktionen der Automatisierung.

Eingeschränkter Anwendungsbereich: Geeignet für Marketing- und Kreativ-Workflows. Wenn Sie in einem Entwicklungs-, Betriebs- oder Produktteam arbeiten, könnte Ihnen die Struktur für Ihre Anforderungen zu starr sein.

🧠 Wissenswertes: Das von beiden Tools verwendete Gantt-Diagramm war revolutionär, als Henry Gantt es um 1910–1915 zur Nachverfolgung des Baus von Marineschiffen populär machte. Vor der Einführung von Software wurden diese Diagramme von Hand auf Papier gezeichnet und mussten jedes Mal, wenn sich ein Termin änderte, von Grund auf neu gezeichnet werden.

Funktionsvergleich zwischen ClickUp und Workzone

Über die oberflächlichen Funktionen hinaus liegt der eigentliche Unterschied zwischen ClickUp und Workzone in ihren Kernphilosophien: spezialisiertes Prozessmanagement versus ein konvergierter, KI-gestützter Arbeitsbereich. Dieser Vergleich zeigt auf, wie sich ihre unterschiedlichen Ansätze auf entscheidende Bereiche auswirken, darunter Zusammenarbeit, benutzerdefinierte Anpassung und Automatisierung.

KI- und Automatisierungsfunktionen

In den meisten Teams übernimmt die Automatisierung die Aufgabenverwaltung, nicht das Verständnis der Aufgaben.

Eine Aufgabe wechselt von „In Prüfung“ zu „Änderungen angefordert“, und die Benachrichtigung wird versendet. Als Nächstes wird der Mitarbeiter benachrichtigt.

Aber danach geht die Arbeit erst richtig los.

Jemand muss immer noch alle Kommentare durchlesen, herausfinden, was sich geändert hat, und daraus klare nächste Schritte ableiten. Wenn es 6–7 Kommentare von verschiedenen Beteiligten gibt, bedeutet das in der Regel, dass die Beschreibung der Aufgabe neu formuliert oder eine neue Checkliste erstellt werden muss, um die Ausführung übersichtlich zu halten.

ClickUp setzt direkt an diesem Schritt an.

Fassen Sie wichtige Informationen zu Ihrem Workspace zusammen, um mit ClickUp Brain schnell und kontextbezogen auf Details zugreifen zu können

Mit ClickUp Brain können Sie den bestehenden Kontext für Aufgaben nutzen, um zu ermitteln, was das Team als Nächstes benötigt:

Wandeln Sie einen vollständigen Kommentar-Thread in eine strukturierte Checkliste mit klaren Aktionspunkten um

Fassen Sie die neuesten Aktualisierungen zu einer Aufgabe zusammen, damit ein neuer Mitarbeiter den Kontext versteht, ohne Alles lesen zu müssen

Erstellen Sie ein Projekt-Update auf Basis der Aktivitäten der Aufgaben, anstatt es manuell zu verfassen

Nutzen Sie KI-Felder , um Aufgabenübersichten auf dem neuesten Stand zu halten, sobald neue Eingaben eingehen

🧠 Wissenswertes: Auch wenn wir heute digitale Checklisten in ClickUp verwenden, stammt der formale Ansatz des „Checklist Manifesto“ eigentlich von Boeing aus dem Jahr 1935. Nachdem ein komplexer neuer Bomber während eines Testflugs abgestürzt war, erkannten die Piloten, dass das Flugzeug zu komplex war, als dass ein einzelner Mann es aus dem Gedächtnis fliegen könnte, was zur Entwicklung des ersten standardisierten Tools für das Projektmanagement führte: die Piloten-Checkliste.

📌 Als Beispiel stellen Sie sich eine Aufgabe zum Inhalt vor, die gerade geprüft wird.

Drei Stakeholder hinterlassen detaillierte Kommentare. Einer schlägt Änderungen am Tonfall vor, ein anderer weist auf SEO-Lücken hin und ein dritter bittet um strukturelle Änderungen bei der Bearbeitung.

Anstatt jeden Kommentar manuell durchzugehen und Anweisungen neu zu formulieren, können Sie innerhalb der Aufgabe eine zusammengefasste Aktionsliste erstellen. Der Verfasser erhält eine übersichtliche Liste der nächsten Schritte, ohne verstreutes Feedback interpretieren zu müssen.

💡Profi-Tipp: Mit ClickUp Automatisierungen können Sie wiederkehrende Aufgaben abnehmen, sobald Anweisungen eingehen, sodass niemand sie manuell erledigen muss. Nutzen Sie den KI-gestützten ClickUp-Automatisierungs-Builder, um Absichten direkt in einen funktionierenden Workflow umzusetzen Beginnen Sie im Builder damit, zu beschreiben, was geschehen soll. Beispiel: Sie können schreiben:„Wenn die Priorität einer Aufgabe als dringend markiert wird, verschieben Sie sie in die Liste der Incidents und weisen Sie sie der technischen Leitung zu.“ ClickUp wandelt dies hinter den Kulissen in eine strukturierte Automatisierung um. Es legt den Auslöser (Prioritätsänderung) fest, wendet die Bedingung (dringend) an und definiert die Aktionen (Aufgabe verschieben + Team zuweisen). Sie können dann jeden Schritt überprüfen oder anpassen, bevor Sie ihn aktivieren. Dies verändert die Art und Weise, wie Sie Workflows erstellen. Anstatt mehrere Felder manuell zu konfigurieren, beschreiben Sie das Ergebnis einmalig und lassen das System es in Auslöser und Aktionen umsetzen.

Workzone geht diese Phase anders an.

Die Workflow-Automatisierung basiert darauf, Aufgaben durch definierte Schritte zu führen:

Leiten Sie eine Aufgabe vom Entwurf über die Überprüfung bis zur Genehmigung weiter

Benachrichtigen Sie Prüfer, wenn die Arbeit fertig ist

Verfolgen Sie jederzeit, in welcher Phase sich ein Asset befindet

Dies funktioniert gut, wenn Ihr Prozess feststeht und das Hauptziel Sichtbarkeit ist. Sobald jedoch Feedback hinzugefügt wird, wandelt das System dieses nicht in verwertbare Informationen um.

Wenn mehrere Prüfer Feedback hinterlassen, muss Ihr Team die nächsten Schritte dennoch lesen, interpretieren und manuell umschreiben. Die Plattform führt die Nachverfolgung des Fortschritts durch, reduziert jedoch nicht den Aufwand, der erforderlich ist, um vom Feedback zur Umsetzung zu gelangen.

▶️ Das Fazit: ClickUp reduziert den Zeitaufwand, um Feedback in klare Arbeitsaufgaben umzuwandeln. Workzone sorgt für einen strukturierten Überprüfungsprozess, überlässt diesen Umwandlungsschritt jedoch Ihrem Team.

🔎 Wussten Sie schon? Laut dem PwC 2025 Global AI Jobs Barometer haben Branchen, die am stärksten von KI betroffen sind (wie Software und professionelle Dienstleistungen), ein vierfaches Wachstum bei der Produktivität verzeichnet.

Ansichten und benutzerdefinierte Anpassungsoptionen

Bei vielen Tools gehen beim Wechsel von einer Aufgabenliste zu einer Zeitleiste oder einem Board entweder Details verloren oder es ist ein separates Setup erforderlich. Ihr Team muss letztendlich parallele Strukturen pflegen, nur um unterschiedliche Fragen zu beantworten.

ClickUp-Ansichten bewahren die Struktur bei und verändern gleichzeitig die Art und Weise, wie Sie sie lesen.

Organisieren und führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Arbeit mit mehreren ClickUp-Ansichten durch

📌 Als Beispiel nehmen wir ein Team, das mehrere Kundenverträge verwaltet.

Aufgaben werden in der Listenansicht nach Clients und Priorität sortiert. Unter der Woche verschieben sich die Zeitleisten.

Anstatt etwas umzustrukturieren, wechselt das Team zur Gantt-Diagramm-Ansicht, um Termine vorzuverlegen und Abhängigkeiten anzupassen. Diese Änderungen werden sofort in der Listenansicht für die Ausführung und in der Workload-Ansicht für die Ressourcenplanung übernommen.

Einfacher ausgedrückt: Sie arbeiten weiterhin mit denselben Aufgaben. ClickUp-Ansichten ändern lediglich, wie diese Daten organisiert, gefiltert und bearbeitet werden.

Gruppieren Sie agile Workflows nach Clients in der Listenansicht und wechseln Sie zur Board-Ansicht , um deren Phase zu verfolgen, ohne etwas neu erstellen zu müssen

Öffnen Sie die Gantt-Ansicht, um Zeitleisten und Abhängigkeiten anzupassen, ohne die Beziehungen zwischen den Aufgaben zu unterbrechen

Sehen Sie sich die Workload-Ansicht an, um Aufträge unter Verwendung derselben bereits in Bearbeitung befindlichen Aufgaben neu zu verteilen

Wechseln Sie in die Kalender-Ansicht , um Termine zu planen, ohne Terminplanungsdaten doppelt zu erfassen

Workzone folgt einer eher vordefinierten Struktur.

Die Ansichten – Gantt-Diagramm, Aufgabenlisten, Kalender und Workload-Berichtsberichte – sind darauf ausgelegt, eine konsistente Nachverfolgung von Projekten zu unterstützen. Dies funktioniert gut, wenn Projekte einem festgelegten Flow folgen und die Hauptanforderung die Transparenz über alle Phasen hinweg ist.

Das System ist jedoch weniger flexibel, wenn Teams dieselbe Arbeit rollenübergreifend neu interpretieren müssen. Anpassungen erfolgen eher auf Ebene des Projekts oder der Vorlage als durch dynamische Änderungen der Ansicht.

▶️ Das Fazit: Mit ClickUp können Teams ihre Perspektive ändern, ohne ihre Arbeit neu strukturieren zu müssen. Workzone unterstützt stabile Workflows, bei denen die Struktur konsistent bleibt und nicht häufig angepasst werden muss.

Aufgabenmanagement und Projektstruktur

Nehmen wir ein typisches Setup: Ein Marketingteam startet eine Kampagne, die Inhalte, Design und bezahlte Medien umfasst.

Die Kampagne beginnt als einzelne Initiative. Sie muss aufgeschlüsselt, auf verschiedene Teams verteilt und auf verschiedenen Ebenen durch Nachverfolgung verfolgt werden, dabei aber weiterhin miteinander verbunden bleiben.

So funktioniert das in ClickUp.

Die Kampagne befindet sich in einem ClickUp-Space (zum Beispiel „Marketing“). Darin ist sie in einem ClickUp-Ordner für „Q2-Kampagnen“ abgelegt. Innerhalb des Ordners kann jeder Kanal – Inhalt, Anzeigen, Design – eine eigene ClickUp-Liste haben.

Nutzen Sie ClickUp Space, um Informationen für alle Ihre Teams, Abteilungen und Projekte nach klaren, kontextbezogenen Kriterien benutzerdefiniert anzupassen und zu gruppieren

Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit.

Eine Landingpage-Aufgabe wird in der Inhaltsliste erstellt. Dieselbe ClickUp-Aufgabe kann auch in der Designliste erscheinen, ohne dupliziert zu werden. Der Texter, der Designer und der Marketer arbeiten alle an derselben Aufgabe und nicht an separaten Versionen davon.

Im Laufe der Arbeit:

ClickUp-Unteraufgaben unterteilen die Landingpage in Abschnitte wie Hero-Text, Bildmaterial und SEO-Aktualisierungen

ClickUp-Abhängigkeiten stellen sicher, dass mit dem Design erst begonnen wird, nachdem der Text freigegeben wurde

Ein ClickUp-Meilenstein markiert die Seite als „Bereit zur Veröffentlichung“, sobald alle Teile fertiggestellt sind.

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp lassen sich kampagnenspezifische Daten wie Kanal, Budget und Priorität erfassen

Zoomen Sie nun heraus.

Der Marketingleiter kann die gesamte Kampagne auf Ordner-Ebene nachverfolgen. Jedes Team arbeitet weiterhin in seinen eigenen Listen. Niemand dupliziert Aufgaben oder führt manuelle Synchronisierungen durch.

Die Struktur bleibt erhalten, da alles mit derselben zugrunde liegenden ClickUp Aufgabe verknüpft ist, was die funktionsübergreifende Zusammenarbeit erleichtert.

Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen über Aufgaben in ClickUp zu erhalten:

Die gleiche Kampagne würde in Workzone in einem einzigen Projekt mit Aufgaben und Unteraufgaben angesiedelt sein.

Das funktioniert gut, wenn der Workflow linear ist:

Aufgabe wird erstellt

Aufgaben durchlaufen verschiedene Phasen

Aufgabe wird genehmigt

Beispielsweise kann ein Design-Asset vom Entwurf über die Überprüfung bis zur Freigabe wandern, wobei bei jedem Schritt die Eigentümerschaft klar geregelt ist. Wenn dieselbe Arbeit jedoch teamübergreifend sichtbar sein muss, wird die Struktur straffer.

Wenn mehrere Teams Sichtbarkeit benötigen, erfolgt die Koordination über Updates, Berichte oder manuelle Nachverfolgung statt über die gemeinsame Platzierung von Aufgaben in verschiedenen Workflows. Dies funktioniert für Teams, die innerhalb definierter Pipelines arbeiten, insbesondere wenn die Übergaben nacheinander erfolgen.

▶️ Das Fazit: ClickUp sorgt dafür, dass eine einzige Version der Arbeit teamübergreifend sichtbar bleibt, ohne dass es zu Doppelarbeit kommt, was die Zusammenarbeit mehrerer Teams unterstützt. Workzone bündelt die Arbeit in strukturierten Projekten, was am besten funktioniert, wenn Aufgaben eine feste Abfolge durchlaufen.

Zusammenarbeit und Workflows für Genehmigungen

Überprüfungszyklen brechen ab, wenn Feedback und Umsetzung an unterschiedlichen Orten stattfinden.

Eine Datei wird freigegeben. Es kommen Kommentare herein. Dann muss jemand alles durchgehen und in konkrete Änderungen umsetzen, bevor die Arbeit fortgesetzt werden kann.

Bei ClickUp bleibt dieser gesamte Ablauf innerhalb der Aufgabe.

Beginnen Sie mit der Datei. Ein Designer lädt einen Entwurf zu einer Aufgabe hoch. Die Beteiligten öffnen diese Datei und nutzen ClickUp Prüfung, um Kommentare direkt an bestimmten Stellen des Bildes, Videos oder PDF zu hinterlassen. Ihr Kommentar bleibt an genau der Stelle verankert, auf die er sich bezieht, sodass keine Unklarheiten darüber bestehen, was geändert werden muss.

Nun geht es an die Umsetzung. Anstatt Kommentare als passives Feedback zu behandeln, verwandelt ClickUp Assigned Comments jeden Kommentar in ein Element mit Nachverfolgung. Ein Prüfer kann einen Kommentar einem Designer oder Autor zuweisen, und dieser bleibt offen, bis er erledigt ist.

Delegieren Sie Aufgaben direkt im Kontext des Projekts mithilfe von ClickUp Assigned Comments

Der Mitarbeiter kann diese Kommentare einzeln bearbeiten. Und das Beste daran? Die Aufgabe bleibt so lange unvollständig, bis Ihr Team alle Rückmeldungen bearbeitet hat.

Gleichzeitig bleibt die Verbindung zum Kontext erhalten.

Das Briefing kann in ClickUp Docs gespeichert werden, das Sie mit derselben Aufgabe verknüpfen können. Wenn sich die Vorgaben ändern, aktualisiert das Team das Dokument und arbeitet weiter, ohne den Prozess an anderer Stelle neu starten zu müssen.

Wenn das Team hingegen Änderungen skizzieren muss, können die Teammitglieder mit ClickUp Whiteboards Ideen visuell darstellen und in Aufgaben umwandeln.

Betten Sie ClickUp-Dokumente, Listen, Karten und mehr ganz einfach in ClickUp-Whiteboards ein

Für die Zusammenarbeit in Echtzeit und schnelle Unterhaltungen steht der ClickUp-Chat direkt neben der Arbeit zur Verfügung, sodass Unterhaltungen nicht in separate tools abwandern.

Sid Babla, Koordinator des Wellbeing-Programms am Dartmouth College – Student Wellness Center, hat ClickUp bewertet:

„ClickUp eignet sich hervorragend, wenn es für ein bestimmtes Projekt mehrere Aufgaben/Unteraufgaben gibt und alle Teammitglieder auf dem Laufenden gehalten werden müssen. Ein gut gestalteter Ordner oder eine Liste kann die Kommunikation per E-Mail und über Slack/MS Teams problemlos ersetzen. Die verschiedenen Ansichten helfen zudem dabei, Prioritäten zu erkennen und Zeitleisten effektiv zu erstellen.“

„ClickUp eignet sich hervorragend, wenn es für ein bestimmtes Projekt mehrere Aufgaben/Unteraufgaben gibt und alle Teammitglieder auf dem Laufenden gehalten werden müssen. Ein gut gestalteter Ordner oder eine Liste kann die Kommunikation per E-Mail und über Slack/MS Teams problemlos ersetzen. Die verschiedenen Ansichten helfen zudem dabei, Prioritäten zu erkennen und Zeitleisten effektiv zu erstellen.“

Workzone wurde speziell für Genehmigungsworkflows entwickelt und erfüllt dort seinen Zweck. Es bietet mehrstufige Prüfungsprozesse, die ideal für Kreativteams sind, die formelle Freigaben von mehreren Beteiligten benötigen. Seine Prüfungstools unterstützen Markups auf kreativen Assets.

Es bietet außerdem Client-Portale, über die externe Partner Anfragen einreichen und Feedback geben können, ohne vollen Zugriff auf die Plattform zu benötigen.

▶️ Das Fazit: Workzone eignet sich ideal für strukturierte, formelle Genehmigungszyklen. ClickUp bietet eine breitere und flexiblere Palette an Tools für die Zusammenarbeit, die für jedes Team geeignet sind, darunter leistungsstarke Funktionen wie „ClickUp Prüfung“ und „ClickUp Assigned Comments“ für die Überprüfung kreativer Inhalte.

Kundenbericht: ShopmonkeyWenn Marketingaufgaben über Dokumente, Nachrichten und persönliche Notizen verteilt sind, verlangsamen sich Genehmigungsprozesse und die Sichtbarkeit geht verloren. Shopmonkey nutzte ClickUp, um Zusammenarbeit, Genehmigungen und Sichtbarkeit des Projekts an einem Ort zu bündeln, sodass die Arbeit schneller voranschritt und weniger Details übersehen wurden.

Es gab keine klare Möglichkeit, den Status eines Projekts oder die Kapazität jedes Teammitglieds zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erkennen.

Es gab keine klare Möglichkeit, den Status eines Projekts oder die Kapazität jedes Teammitglieds zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erkennen.

Mit ClickUp erhalten Teams ein gemeinsames System für die Nachverfolgung von Arbeit, die Zusammenarbeit über Funktionen hinweg und die Verbindung von Genehmigungen mit der Ausführung.

🔎 Wussten Sie schon? Etwa 70 % der Mitarbeiter geben an, mindestens einmal im Monat mit zu vielen Anwendungen und Kontextwechseln konfrontiert zu sein – ein klares Anzeichen für Tool-Sprawl.

Eine mangelnde Koordination zwischen den Tools während der Arbeit kann dazu führen, dass Aktualisierungen in den einzelnen Systemen eingeschlossen bleiben. ClickUp-Integrationen schließen diese Lücke.

Mit der ClickUp-HubSpot-Integration kann beispielsweise ein als „geschlossen“ markierter Deal automatisch eine neue Onboarding-Struktur in ClickUp anhand einer vordefinierten Vorlage erstellen. Dank zugewiesener Aufgaben und festgelegter Fristen kann das Lieferteam mit einem vollständig strukturierten Projekt beginnen, anstatt es von Grund auf neu aufzubauen.

Ebenso sorgt die ClickUp-GitHub-Integration dafür, dass der Entwicklungsfortschritt auch ohne Statusaktualisierungen sichtbar bleibt. Wenn ein Pull Request eröffnet oder zusammengeführt wird, kann die verknüpfte Aufgabe automatisch aktualisiert werden, sodass Produkt- und Entwicklungsteams ohne zusätzliche Koordination aufeinander abgestimmt bleiben.

Es gibt auch eine ClickUp-Figma-Integration. Sie bindet die Designdateien direkt in die Aufgaben ein, sodass Prüfer und Stakeholder immer an derselben Stelle, an der Feedback und Umsetzung stattfinden, auf die aktuellste Version zugreifen können.

Für Workflows, die über native Integrationen hinausgehen, ermöglichen Ihnen die ClickUp-Zapier-Integration und die ClickUp-Make-Integration, Tausende von Tools zu verbinden und mehrstufige Prozesse zu automatisieren. Dazu gehören das Umwandeln von Formularübermittlungen in Aufgaben, die Synchronisierung von Support-Tickets oder der Auslöser für systemübergreifende Synchronisierungen.

💡Profi-Tipp: Wenn Ihr Team umfangreichere benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten benötigt, bieten die ClickUp-API und ClickUp-Webhooks volle Kontrolle über die Erstellung interner Workflows, die ClickUp mit proprietären Systemen, Finanztools oder internen Dashboards verbinden.

Workzone unterstützt Integrationen mit Tools wie Google Drive, Dropbox und Slack, die gängige Anforderungen an die Speicherung von Dateien und die Koordination der Kommunikation abdecken. Außerdem bietet es eine API für benutzerdefinierte Verbindungen.

Allerdings gibt es einen Limit bei den Integrationen, was die Umsetzung mehrstufiger Workflows über verschiedene tools hinweg erschwert. Teams müssen Aktualisierungen oft manuell verwalten oder auf externe Systeme zurückgreifen, um die Konsistenz zu gewährleisten.

▶️ Das Fazit: ClickUp nutzt Integrationen, um die Arbeit über verschiedene Tools hinweg zu synchronisieren, während sie sich weiterentwickelt. Workzone stellt Verbindungen zu wichtigen Tools her, ist jedoch stärker auf manuelle Koordination angewiesen, wenn Workflows mehrere Systeme umfassen.

Sollten Sie sich für ClickUp oder Workzone entscheiden?

Die Entscheidung hängt davon ab, wie Ihre Struktur der Arbeit aussieht und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert.

Workzone eignet sich am besten für Teams mit festgelegten kreativen Arbeitsabläufen. Projekte durchlaufen klare Phasen, Genehmigungen erfolgen in einer festgelegten Reihenfolge und das Feedback der Clients ist ein zentraler Bestandteil des Prozesses. Wenn Ihr vorrangiges Ziel darin besteht, Konsistenz und Kontrolle in die Überprüfungszyklen zu bringen, passt Workzone gut zu diesem Modell.

ClickUp beschränkt Ihre Arbeit nicht auf eine einzige Funktion oder Struktur. Aufgaben werden abteilungsübergreifend weitergegeben, Eingaben ändern sich während des Zyklus, und die Ausführung hängt davon ab, dass Dokumente, Unterhaltungen und Aktualisierungen aufeinander abgestimmt bleiben. Anstatt weitere Tools für jede Ebene hinzuzufügen, hält ClickUp alles innerhalb eines einzigen Workspaces miteinander verbunden.

Hier ist eine einfache Methode zur Entscheidung:

Entscheiden Sie sich für Workzone, wenn Ihre Arbeit wiederholbaren Genehmigungsflows folgt, Ihr Team von strukturierten Freigaben abhängig ist und Ihr Schwerpunkt auf der Verwaltung der kreativen Produktion mit klaren Phasen und Sichtbarkeit für den Client liegt.

Entscheiden Sie sich für ClickUp, wenn Ihre Arbeit mehrere Teams umfasst, sich Ihre Prozesse im Laufe der Projekte weiterentwickeln und Sie Aufgaben, Dokumentation, Kommunikation und Automatisierung benötigen, um ohne manuelle Koordination in Verbindung zu bleiben.

ClickUp vereint die Systeme, die die meisten Teams sonst mühsam zusammenfügen müssen. Aufgaben, Dokumente, Chat, Automatisierungen und KI laufen in derselben Umgebung, sodass Aktualisierungen an einer Stelle automatisch auf den gesamten Workflow übertragen werden.

Wenn die Reduzierung des Tool-Wechsels und die Abstimmung der Ausführung Priorität haben, können Sie ClickUp kostenlos nutzen und sehen, wie es sich in Ihre bestehenden Workflows einfügt.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie schneidet ClickUp Brain im Vergleich zu den Features der Automatisierung von Workzone ab?

ClickUp Brain arbeitet direkt in Ihren Aufgaben, Dokumenten und Chats, um Zusammenfassungen zu erstellen, Inhalte zu generieren und Fragen auf der Grundlage Ihrer Workspace-Daten zu beantworten. Workzone konzentriert sich auf regelbasierte Automatisierung, wie z. B. Aufgabenweiterleitung, Benachrichtigungen und Genehmigungsauslöser, ohne integrierte KI für die Verarbeitung von Inhalten oder Kontexten.

Welches Projektmanagement-Tool eignet sich besser für wachsende Teams?

ClickUp eignet sich besser für wachsende Teams, da es mehrere Abteilungen, Workflows und Projektarten innerhalb einer flexiblen Struktur unterstützt. Workzone funktioniert gut für Marketing- und Kreativteams, ist jedoch weniger anpassungsfähig, wenn es um die Skalierung über verschiedene Funktionen wie Produktentwicklung, Technik oder Betrieb geht.

Bietet ClickUp strukturierte Workflows für Projekte wie Workzone?

Ja, ClickUp kann strukturierte Workflows mithilfe von Projektvorlagen, erforderlichen benutzerdefinierten Feldern und mehrstufigen Automatisierungen nachbilden. Sie können bei Bedarf einheitliche Prozesse durchsetzen und gleichzeitig Flexibilität für andere Arten von Arbeit bewahren.

Was sind die wichtigsten Unterschiede bei den Features zur Zusammenarbeit zwischen ClickUp und Workzone?

ClickUp vereint Dokumente, Whiteboards, Chat und Prüfung direkt in den Aufgaben, sodass Diskussionen und Feedback stets mit der Arbeit verbunden bleiben. Workzone konzentriert sich auf strukturierte Genehmigungsworkflows und Kundenportale, was es für formelle Überprüfungen prädestiniert, aber für eine breitere Teamzusammenarbeit weniger flexibel macht.