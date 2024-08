Kreative Teams leiten: Wie Sie Ihr Team zum Erfolg führen

Ein Team effektiv zu leiten, ist eine Herausforderung. Kreative Teams gut zu führen, ist eine ganz andere Sache.

Zwischen teamübergreifender Zusammenarbeit, der Entwicklung von Assets, dem Einholen von Zustimmung, der Umsetzung von Feedback und vielem mehr haben kreative Mitarbeiter oft alle Hände voll zu tun.

Sie arbeiten an der Schnittstelle von Strategie und Kreativität und planen, entwerfen, entwickeln und führen Marketing- und branding-Initiativen eine nach der anderen. Natürlich müssen sie ständig die Grenzen der Kreativität ausloten und sich dem Innovationsdruck stellen.

Die Arbeit ist für die Kreativen nie einfach!

Wie unterstützen Sie sie also dabei, inspiriert zu bleiben und ihre beste Arbeit zu erledigen? Wie können Sie die Erwartungen steuern und gleichzeitig die Kreativität fördern?

Unabhängig davon, ob Sie ein internes Team von Kreativen leiten oder kreative Dienstleistungen für mehrere Clients anbieten, können die folgenden Vorschläge, Tipps und Vorlagen Ihnen helfen, kreative Teams besser zu managen.

Strukturierung und Leitung von Kreativ-Teams

Ein kreatives Team ist nur so gut wie die Synergie zwischen seinen Mitgliedern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Team auf Erfolgskurs bringen.

1. Bestimmen Sie, welche Rollen Sie besetzen wollen

Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung, welche Rollen Sie besetzen möchten, die unmittelbaren Anforderungen des Business und die Qualifikationslücken bei den derzeitigen Teammitgliedern.

Bei einem kleinen Team ist es am besten, Generalisten einzustellen, die mehrere Aufgaben übernehmen können. Sie können Spezialisten einstellen, wenn Sie Ihr Team vergrößern.

Die ideale Struktur für ein kreatives Team umfasst die folgenden Rollen:

Projektmanager/Teammanager: Überwacht die Durchführung von Projekten, strafft kreative Abläufe und steigert die Leistung der Mitarbeiter durch Feedback

Überwacht die Durchführung von Projekten, strafft kreative Abläufe und steigert die Leistung der Mitarbeiter durch Feedback Stratege: Recherchiert und führt Marketing- und Werbekampagnen durch, die auf die Bedürfnisse des Einzelziels abgestimmt sind

Recherchiert und führt Marketing- und Werbekampagnen durch, die auf die Bedürfnisse des Einzelziels abgestimmt sind Copywriter: Erstellt klare und markengerechte Inhalte für verschiedene Medien und Marketingkanäle

Erstellt klare und markengerechte Inhalte für verschiedene Medien und Marketingkanäle Grafikdesigner: Setzt Ideen in ansprechende visuelle Konzepte um um Kunden zu informieren und anzuziehen

Setzt Ideen in ansprechende visuelle Konzepte um um Kunden zu informieren und anzuziehen Markenexperte: kultiviert undverwaltet die Markenidentität und Reputation, um das Wachstum zu fördern

kultiviert undverwaltet die Markenidentität und Reputation, um das Wachstum zu fördern Webentwickler: Entwickelt, codiert und pflegt Webanwendungen und Websites

2. Legen Sie die Hierarchie und die Zuständigkeiten des Teams klar fest

Ein erfolgreiches kreatives Team braucht zwar ein gewisses Maß an Autonomie, um zu gedeihen, aber es braucht auch eine klare Struktur, um die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zu verstehen.

Eine klare Hierarchie im Team mit klar definierten Aufgaben verringert interne Konflikte und fördert eine Kultur der Verantwortlichkeit, in der die Teammitglieder aktiv ihre Eigentümerschaft unter Beweis stellen und zu Höchstleistungen anspornen können.

3. Gelöschte Prozesse und Arbeitsabläufe

Ein klar definierter kreativer Workflow mit bewährten Prozessen gibt Ihnen und Ihren Teammitgliedern das Vertrauen, die Aufgaben rechtzeitig abzuschließen.

Legen Sie also alle Ihre Prozesse fest und dokumentieren Sie sie, und kommunizieren Sie die Methodik an Ihre Teammitglieder. Lassen Sie gleichzeitig Raum für Fragen und Neugier, um die Arbeitsabläufe immer weiter zu verfeinern.

Um kreative Abläufe zu optimieren, sollten Ihre Prozesse und Workflows die Erwartungen an Projekte, Genehmigungsverfahren, Best Practices, Feedbackschleifen und andere Anweisungen festlegen.

4 Tipps zur effektiven Führung und Inspiration eines kreativen Teams

Die Einstellung der richtigen Mitarbeiter und der Aufbau eines kreativen Teams ist nur der erste Schritt im kreativen Projektmanagement. Sie müssen den richtigen Managementansatz finden, um alles unter einen Hut zu bringen. Hier sind einige Tipps:

1. Entfachen Sie den kreativen Funken

Als Kreativdirektor oder Führungskraft liegt es auf Ihren Schultern, Ihr Team zu inspirieren und zu befähigen.

Wenn Sie Ihrem Team helfen können, das große WARUM hinter dem, was sie erledigen, zu verstehen, können Sie kreatives Denken anregen und Ihre Teammitglieder motivieren, neue Initiativen in die Hand zu nehmen.

Auf diese Weise fördern Sie ein Team von Draufgängern, die sich nicht scheuen, den Status quo in Frage zu stellen und die beste Lösung für ein Problem zu finden - anstatt nur von einer Aufgabe zur nächsten zu springen

2. Perfektionieren Sie die Kunst des Delegierens

Niemand kann alles allein zu erledigen. Ihr Grafikdesigner kann die Ausrichtung des Textes in Ihrem Instagram-Post besser beurteilen. Gleichzeitig kann Ihr Social Media Manager lange Blogbeiträge in knackige Bildunterschriften umwandeln.

Wenn Sie wollen, dass Ihre kreativen Projekte perfekt werden, müssen Sie die Arbeit an die Personen delegieren, die sie am besten erledigen können. Binden Sie die Teammitglieder ein und leiten Sie sie an, indem Sie ihnen die richtigen Tools und Anweisungen geben. Vergewissern Sie sich, dass sie die Erwartungen an das Projekt verstehen und sich auf die Fristen für die zugewiesene Aufgabe einigen.

Auf diese Weise können Sie die verfügbaren Talente optimal nutzen und gleichzeitig dafür sorgen, dass sie sich einbezogen fühlen, und eine Kultur der Verantwortlichkeit fördern, anstatt die Ressourcen zu belasten oder einen bestimmten Mitarbeiter zu überfordern.

3. Tägliche Kommunikation im Team sicherstellen

Bei der Leitung von Kreativteams ist die tägliche Kommunikation unverzichtbar. Sie können 1:1-Check-Ins oder tägliche Meetings mit allen Teammitgliedern einplanen, um Projekte, den Fortschritt der Ziele und Herausforderungen zu besprechen.

Zu erledigen bedeutet, dass sich jedes Mitglied des Teams gehört fühlt, konzentriert bleibt und die Erwartungen gut versteht.

Diese täglichen Sitzungen eignen sich auch hervorragend, um Teammitglieder anzuerkennen und zu ermutigen, was unweigerlich dazu beiträgt, eine kollaborative Arbeitskultur zu schaffen.

Pflegen Sie stets eine offene Kommunikation über sichere und zugängliche Kanäle wie Slack und E-Mail.

4. Lassen Sie Autonomie und Flexibilität gedeihen

Keine zwei Kreativen in einem Team werden den gleichen Arbeitsstil haben - und sie werden auch nicht linear arbeiten. Wenn Sie also strenge Arbeitszeiten vorschreiben, sollten Sie zeitleisten für Projekte oder Protokollen, schaffen Sie unbewusst Reibungspunkte.

Indem Sie Ihrem kreativen Team Flexibilität bei der Herangehensweise an die Arbeit bieten und Ihre Mitglieder durch Selbstmanagement die Verantwortung übernehmen lassen, können Sie eine Kultur der Verantwortlichkeit, der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens kultivieren.

Häufige Fehler beim Management kreativer Teams

Trotz Ihres großen Aufwands, Ihre Mitglieder in Einklang zu bringen und für einen reibungslosen Ablauf des kreativen Betriebs zu sorgen, können Sie einige häufige Fehler begehen.

Welche sind das, und wie können Sie sie vermeiden? Lassen Sie es uns herausfinden.

Fehler Nr. 1: Keine konstruktive Kritik üben

Wenn ein Feedback rechthaberisch und negativ ist, es an Spezifität mangelt und nicht genügend Gründe für die festgestellten Schwächen liefert, ist es nicht konstruktiv. Instanz, eine Kritik wie "_Ich finde die Einleitung nicht gut"

Ein solcher Kommentar kann hart erscheinen und die Fähigkeiten der Person untergraben. Außerdem kann eine solche Praxis, wenn sie sich über einen längeren Zeitraum hinweg nicht ändert, die Moral Ihres Teams ernsthaft beeinträchtigen und unabhängiges, kreatives Denken unterdrücken.

Konstruktive Kritik hingegen bringt Licht in die positiven und negativen Aspekte der kreativen Arbeit. Für jedes Problem, das angesprochen wird, bietet sie klare Erklärungen und Verbesserungsvorschläge, die mit Einfühlungsvermögen und Verständnis vorgetragen werden.

Instanz: "_Da die Zielgruppe Schüler der Klassen 12 sind, sollten wir in der Einleitung einfachere Worte verwenden. Bitte überarbeiten Sie den Text entsprechend." ist ein besseres Feedback, da es klar und umsetzbar ist.

Verbesserungsbereiche:

Hören Sie sich zuerst die Sichtweise der Mitglieder des Teams an: Lassen Sie sie ihre Herangehensweise, ihre Denkweise und den Prozess hinter dem kreativen Ergebnis erläutern. Dies kann Ihnen helfen, die Lücken in ihrem Verständnis besser zu verstehen, bevor Sie Feedback geben

Lassen Sie sie ihre Herangehensweise, ihre Denkweise und den Prozess hinter dem kreativen Ergebnis erläutern. Dies kann Ihnen helfen, die Lücken in ihrem Verständnis besser zu verstehen, bevor Sie Feedback geben Seien Sie direkt, ohne verletzend zu sein: Bleiben Sie objektiv und präskriptiv, wenn Sie die Fehler ansprechen, die sie gemacht haben. Zeigen Sie auf, was funktioniert und was nicht, und schlagen Sie umsetzbare Schritte vor

Bleiben Sie objektiv und präskriptiv, wenn Sie die Fehler ansprechen, die sie gemacht haben. Zeigen Sie auf, was funktioniert und was nicht, und schlagen Sie umsetzbare Schritte vor Erläutern Sie konsequent Ihre Denkweise: Wenn Sie Kritik üben, sollten Sie logische Gründe und Rechtfertigungen für jeden Kommentar anführen, den Sie abgeben. Stellen Sie außerdem sicher, dass diese Begründungen eine Verbindung zu Problemen mit dem Verständnis des Publikums oder den Anforderungen des Projekts herstellen

Fehler 2: Keine klaren und detaillierten kreativen Briefings anbieten

Laut Lytho's 2023 Creative Operations Report) geben 94 % der Stakeholder an, dass sie ihre kreativen Wünsche klar kommunizieren. Doch nur 69 % der Kreativen sind der Meinung, dass sie dies zu erledigen haben. Diese offensichtliche Diskrepanz im Verständnis ist nicht so offensichtlich wie im Fall von Kreativaufträgen.

Kreative Briefings, denen es an Klarheit oder Details mangelt, können zu unnötigen Verzögerungen bei Projekten führen, die Beziehungen zwischen den Beteiligten belasten, Ressourcen kosten und ein sehr unzufriedenes Team von Kreativen hinterlassen.

Umgekehrt sollte das Briefing auch nicht zu restriktiv sein und strenge Richtlinien enthalten. Legen Sie Wert auf Schlüssel-Details wie Markenbotschaft und Tonalität, aber lassen Sie auch etwas Spielraum für Kreativität.

Der Schlüssel dazu ist Ausgewogenheit.

Verbesserungsmöglichkeiten:

Stellen Sie sicher, dass das Briefing Projektziele, Zielgruppe, Zeitleisten und Metriken detailliert abdeckt: Es sollte abschließende Informationen über das Projekt enthalten, damit die Kreativen schnell loslegen können

Es sollte abschließende Informationen über das Projekt enthalten, damit die Kreativen schnell loslegen können Vorlage für die Erstellung des Briefings: Dadurch wird sichergestellt, dass alle Details dem Team schnell und effizient zur Verfügung gestellt werden. Füllen Sie einfach die Projektdetails in dervorlage für ein kreatives Briefingaus, und schon sind Sie fertig.

Fehler 3: Kein sicheres Umfeld schaffen, in dem sich unabhängiges, kreatives Denken entwickeln kann

Erledigt Ihr Team die Dinge immer auf die gleiche Weise? Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich Mittelmäßigkeit in Ihre Projekte einschleicht.

Teams mit einem festgelegten kreativen Prozess schränken oft abweichendes Denken ein und unterdrücken Innovationen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Arbeit eintönig und uninteressant wird, weil es für die Mitarbeiter wenig bis gar keine Herausforderungen gibt.

So entstehen leicht gelangweilte Mitarbeiter, die am ehesten kündigen.

Verbesserungsmöglichkeiten:

Entmutigen Sie nicht so schnell unkonventionelle Ideen: Lassen Sie Ihr Team mit der Idee loslegen und kommen Sie zurück, um Sie zu überzeugen. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Freiheit geben, Dinge auszuprobieren, die nicht der Routine entsprechen, werden sie sich mit kreativen Problemlösungen auskennen

Lassen Sie Ihr Team mit der Idee loslegen und kommen Sie zurück, um Sie zu überzeugen. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Freiheit geben, Dinge auszuprobieren, die nicht der Routine entsprechen, werden sie sich mit kreativen Problemlösungen auskennen Beschreiben Sie dieProjektumfang klar: Wenn Ihre Teammitglieder die Projektanforderungen und -erwartungen kennen, werden sie lernen, sich innerhalb des Projektumfangs kreativ zu betätigen. Damit schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe - Sie regen interessante neue Ideen an und schaffen einen sicheren Space für die Mitarbeiter, in dem sie kreativ und unabhängig denken können

Gemeinsame Herausforderungen für kreative Teams

Hier sind drei der häufigsten Fallstricke, mit denen Kreativteams konfrontiert werden:

Die Geschwindigkeit, mit der kreative Teams arbeiten sollen

Die meisten kreativen Teams werden häufig dazu gedrängt, innerhalb strenger Fristen qualitativ hochwertige Arbeit zu liefern. Solche Erwartungen sind jedoch unfair, da Kreativität nicht linear und zufällig abläuft und in einem schnelllebigen Umfeld leidet.

Geschwindigkeit als kritische Metrik zu verwenden, schafft nur unnötige Reibung und mindert die Qualität der Ergebnisse. Eine bessere Metrik wäre die Qualität der geleisteten Arbeit.

Mangel an Ressourcen und wirksame Mittel zur Bekämpfung dieses Problems

Mit der zunehmenden Zahl von Marketingkanälen steigt auch der Bedarf an kreativen Ressourcen. Leider sind nicht alle Teams personell gut ausgestattet oder unterstützt, was bedeutet, dass Kreative mehrere Hüte tragen müssen.

Mit einer effizienten Planung von Ressourcen und der Delegation von Arbeit können Sie dies vermeiden. ClickUp's Vorlage für einen kreativen Plan für Projekte ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um die Arbeit schnell zu erledigen.

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für einen kreativen Projektplan, um Aufgaben für Ihre kreativen Projekte effizient zu skizzieren

Mit dieser Vorlage können Sie schnell und effizient Zeitleisten erstellen, Leistungen festlegen und den Fortschritt der Aufgaben für Ihre kreative Arbeit zuweisen und überwachen - alles an einem Ort.

Da Kreative oft überlastet sind, können sie diese Vorlage nutzen, um Projekte in kleinere Aufgaben zu unterteilen und die wichtigen Aufgaben zu priorisieren.

Ungenaue Analyse des Umfangs der erforderlichen kreativen Arbeit

Sie sollten die Produktivität eines kreativen Teams nicht anhand des Umfangs der von ihm produzierten Arbeit beurteilen, da unterschiedliche kreative Projekte unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen mit sich bringen.

Sie unterschätzen die Zeitleisten von Projekten, wenn Sie versuchen, den kreativen Prozess übermäßig zu standardisieren, um das Produktionsvolumen zu erhöhen. Das führt oft zu Frustration und senkt die Produktivität.

Effektive Techniken für das Management von Kreativteams

Da Sie nun wissen, mit welchen Problemen kreative Teams häufig konfrontiert sind, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen kreative Techniken um sie zu bekämpfen und kreative Teams besser zu führen.

Kontinuierliches Feedback bereitstellen

Was genau ist kontinuierliches Feedback? Es ist die Praxis des Freigebens von konstruktivem und ständigem Feedback durch formelle und informelle Unterhaltungen zwischen den Projektleitern und den Mitgliedern des Teams.

Anstatt also monatelang mit der Planung von Leistungsbeurteilungen zu warten, sollten Sie jetzt damit beginnen, Feedback zu geben.

Sie können regelmäßige Check-Ins und informelle Unterhaltungen zu einem Teil des Feedback-Prozesses machen, um verschiedene Themen anzusprechen, darunter die Erwartungen an die Arbeit, die Leistung der Mitarbeiter und vieles mehr.

Geben Sie regelmäßig Feedback in der ClickUp Chat Ansicht

Wäre es nicht schön, ein Feature zum Chatten auf der gleichen Plattform wie Ihr Dokument zu haben? ClickUp Chat-Ansicht kann helfen. Während Sie eine Datei überprüfen, können Sie Ihrem Mitarbeiter schnell mitteilen, was gut funktioniert und wo Sie Verbesserungen vorschlagen.

Dies gibt allen Beteiligten einen Kontext und spart Zeit, anstatt eine formelle E-Mail zu verfassen.

Hier sind einige Features der ClickUp Ansicht für die Zusammenarbeit im Team.

Zentrale Kommunikation im Team : Führen Sie die gesamte Team-Kommunikation an einem Ort zusammen. Geben Sie Updates frei, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie nahtlos zusammen, ohne zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln

: Führen Sie die gesamte Team-Kommunikation an einem Ort zusammen. Geben Sie Updates frei, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie nahtlos zusammen, ohne zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln Zusammenarbeit in Echtzeit : Halten Sie Ihr Team mit Echtzeit-Chat-Kanälen auf dem Laufenden. Erwähnen Sie Teammitglieder direkt mit @mentions und weisen Sieaction Elemente um sicherzustellen, dass alle konzentriert bleiben

: Halten Sie Ihr Team mit Echtzeit-Chat-Kanälen auf dem Laufenden. Erwähnen Sie Teammitglieder direkt mit @mentions und weisen Sieaction Elemente um sicherzustellen, dass alle konzentriert bleiben Integriertes Freigeben von Ressourcen : Geben Sie verschiedene Ressourcen wie Webseiten, Tabellenkalkulationen und Videos in Unterhaltungen per Chat frei. Diese Integration ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf wichtige Materialien und fördert so eine effiziente Entscheidungsfindung und den Fortschritt des Workflows

: Geben Sie verschiedene Ressourcen wie Webseiten, Tabellenkalkulationen und Videos in Unterhaltungen per Chat frei. Diese Integration ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf wichtige Materialien und fördert so eine effiziente Entscheidungsfindung und den Fortschritt des Workflows Anpassbare Chat-Ansichten: Erstellen Sie Chat-Ansichten, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind, sei es für unternehmensweite Updates oder projektspezifische Diskussionen. Kontrollieren Sie den Zugriff auf jeden Chat und sorgen Sie mit Benachrichtigungen dafür, dass wichtige Unterhaltungen leicht zugänglich sind und verwaltet werden

In einem kreativen Setup sorgt eine solche systematische Art der Zusammenarbeit dafür, dass Ihre Teammitglieder sofort loslegen und ihre Fähigkeiten schneller entwickeln können.

Kreative Standards festlegen und einhalten

Auch wenn kreativer Freiraum für die Ideenfindung unerlässlich ist, sollte Ihr Team nicht völlig frei arbeiten.

Es ist wichtig, kreative Standards festzulegen und zu dokumentieren und die Qualität der Ergebnisse, die Sie vom Team erwarten, bis hin zum Dateiformat festzulegen.

Schreiben, Bearbeiten und Speichern von Informationen mit ClickUp Docs ClickUp Dokumente hilft Ihnen, diese Standards zu dokumentieren. Verwenden Sie Docs, um Beispiele hinzuzufügen oder zu erstellen und den Zugriff für die betreffenden Mitarbeiter freizugeben. Seine echtzeit-Zusammenarbeit feature ermöglicht es Ihren Teamkollegen, ebenfalls Inhalte oder Beiträge hinzuzufügen.

Mit ClickUp Docs können Sie mühelos alle Ihre Dokumente und Arbeitsabläufe an einem Speicherort wie folgt verwalten:

Passen Sie Ihre Dokumente mit verschachtelten Seiten und verschiedenen Styling-Optionen an jedes Projekt an. Vom Einbetten von Lesezeichen bis hin zum Hinzufügen von Tabellen können Sie Ihre Dokumente so formatieren, dass sie den spezifischen Anforderungen Ihres Teams gerecht werden, egal ob Sie Roadmaps skizzieren oder Wissensdatenbanken erstellen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, indem Sie Dokumente gemeinsam bearbeiten und Kollegen mit Kommentaren markieren. Weisen Sie Elemente direkt im Dokument zu und wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben um, damit nichts verloren geht

Verknüpfen Sie Ihre Dokumente direkt mit Ihrem Workflow, um einen nahtlosen Zugriff auf alle zugehörigen Aufgaben und Aktualisierungen zu gewährleisten. Mit anpassbaren Widgets können Sie den Status von Projekten aktualisieren, Aufgaben zuweisen und vieles mehr - alles, ohne den Editor des Dokuments zu verlassen

Organisieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie die Dokumente für einen einfachen Zugriff und zum Durchsuchen kategorisieren. Egal, ob es sich um wichtige Ressourcen oder Unternehmens-Wikis handelt, Sie können sie überall in Ihrem Workspace platzieren, um schnell darauf zugreifen zu können

Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihrer Dokumente mit anpassbaren Kontrollen für Datenschutz und Bearbeitung. Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Links und verwalten Sie Berechtigungen, um die Zugriffsrechte für Ihr Team, Gäste oder die Öffentlichkeit zu steuern. Mit ClickUp können Sie Ihre Arbeit vertrauensvoll freigeben und gleichzeitig kontrollieren, wer Ihre Dokumente ansehen und bearbeiten kann

Mit den oben genannten Features müssen Sie nicht mehr auf langweilige Dokumente zurückgreifen. Machen Sie es für Ihre kreativen Mitglieder im Team interessant!

Zeigen Sie außerdem auf, wie Sie die vereinbarten Standards regelmäßig Meeting und Steigerung erreichen. Dies stellt eine gesunde Herausforderung für Ihre Mitarbeiter dar, fördert eine Kultur des Querdenkens und gewährleistet eine effiziente Zusammenarbeit.

Fördern Sie die Zusammenarbeit innerhalb des Teams

Die Leitung kreativer Teams geht über das Meeting von Terminen hinaus. Als Führungskraft sollten Sie Folgendes fördern zusammenarbeit im Team um ein hochproduktives Team zu bilden.

Wenn ein Team in einen offenen und sinnvollen Dialog eintritt, um neue Ideen von seinen Teamkollegen zu übernehmen, unabhängig von hierarchischen oder abteilungsspezifischen Grenzen, produziert es oft seine beste Arbeit.

Um ein solches Team aufzubauen, sollten Sie damit beginnen, die Idee der kollaborativen Beziehungen in der Teamphilosophie zu verankern, indem Sie Teamarbeit belohnen.

Zweitens sollten Sie, anstatt abweisend zu sein, unterschiedliche Ideen und Sichtweisen einladen und fördern, damit Ihre Teammitglieder ohne Angst vor Kritik ihren Beitrag leisten können.

Überdenken Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp

Tools sind für kreative Teams das, was Stollenschuhe für Fußballspieler sind. Man kann das Spiel auch ohne sie spielen, aber nicht mit derselben Effizienz.

Sie wollen nicht, dass Ihre Kreativen ihre Zeit damit verschwenden, in Slack- und E-Mail-Threads nach Anweisungen oder Feedback zu suchen, anstatt die eigentliche Arbeit zu erledigen. Als Manager des Projektteams sind Sie dafür verantwortlich, Ihren Mitgliedern das richtige Set an tools zur Rationalisierung des Projektmanagements und zur Verbesserung des kreativen Prozesses.

Mit ClickUp's Creative Agency Project Management Software haben Sie einen zentralen Ort, um Ihre Arbeit zu planen und Teams zu verwalten

Ganz gleich, ob Sie als Agentur mehrere Clients betreuen oder intern Projekte in verschiedenen Teams bearbeiten, ClickUp's Projektmanagement-Software für Kreativagenturen kann Ihnen helfen, Projekte an einem Ort zu organisieren.

Sie bietet einen anpassbaren Workspace, in dem Ihr Team Aufgaben und Projekte mit einer einfachen Drag-and-Drop-Funktion verwalten kann, sodass Sie leicht herausfinden können, welche Ressource an welchen Client gehen sollte.

Sie können auch den Fortschritt des Projekts visualisieren, um Engpässe zu erkennen und Ressourcen gut zu verwalten. Mit ClickUp können Sie die Flows Ihrer Aufgaben in über 15 anpassbaren Ansichten wie Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards visualisieren.

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um kreative Projekte zu visualisieren und in überschaubare Workflows zu unterteilen

Wenn Sie viel mit Designern zusammenarbeiten, ClickUp's Design Projekt Management Software ist eine, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Es ist ein Tool, das speziell für die Bedürfnisse kreativer Teams in verschiedenen Rollen entwickelt wurde. Ein Beispiel, nachverfolgung des Workloads der Mitarbeiter, um festzustellen, ob jemand überlastet oder unterausgelastet ist, und entsprechende Verwaltung der Ressourcen.

Befähigen Sie Ihr kreatives Team zu Höchstleistungen und liefern Sie außergewöhnliche Arbeit mit ClickUp's Design Project Management Software:

Nahtlose Koordinierung der Planungs-, Erstellungs- und Präsentationsphasen innerhalb einer einzigen Plattform

Visualisieren Sie Zeitleisten für Projekte, verfolgen Sie Fortschritte und fördern Sie die Dynamik der Teamarbeit

Effiziente Rationalisierung von kreativen Produktionsprozessen und Workflow-Management

Beschleunigen Sie die Zusammenarbeit und die Feedback-Schleifen, um das Projekt schneller abzuschließen und die Ergebnisse zu verbessern

Verwenden Sie beim Brainstorming ClickUp's KI Writer for Work um Design Personas und Benutzer-Stories zu erstellen. Dies wird den Prozess beschleunigen und Ihnen neue Ideen liefern, die Sie je nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um kreative Projekte zu visualisieren und in überschaubare Workflows zu unterteilen

Außerdem können Sie mit ClickUp Whiteboards können Sie Ihrem Team helfen, zusammenzuarbeiten und kreative Projekte in Echtzeit zu visualisieren. Ihre Teammitglieder können die Leinwand nutzen, um Roadmaps zu erstellen, Notizen hinzuzufügen oder Aufgaben, Dateien und mehr zu verknüpfen, um zusätzlichen Kontext zu erhalten.

Gemeinsames Brainstorming, Notizen machen und innovative Ideen zusammenführen

Wandeln Sie auf Whiteboards generierte Ideen nahtlos in umsetzbare ClickUp Aufgaben um. Verbessern Sie die Übersichtlichkeit von Aufgaben, indem Sie sie mit relevantem Kontext wie Dateien, Dokumenten usw. verknüpfen.

Rüsten Sie sich mit einem Array an kreativen Instrumenten aus - von Freihandzeichnungen bis hin zu Formen und Notizen. Verbinden Sie Ihre Ideen mit laufenden Projekten innerhalb des Workflows Ihres Teams

Was kann sich ein kreatives Team mehr wünschen?

Effektives Verwalten von kreativen Teams mit ClickUp

Das Management kreativer Teams ist halb Kunst und halb Wissenschaft.

Es braucht eine Mischung aus Führungsqualitäten und der richtigen Technologie, um ein Team von Kreativen zusammenzubringen und qualitativ hochwertige Arbeit zu produzieren. Die Aufgabe ist nicht einfach, denn Kreativteams stehen vor einer Reihe von Herausforderungen.

Als Manager eines Kreativteams können Sie dafür sorgen, dass die Abläufe in Ihrem Team reibungslos funktionieren und alle Beteiligten in Höchstform bleiben. Starten Sie mit dem Management Ihrer Design-Projekte und Ihre Marketing- und Werbematerialien mit ClickUp, einer All-in-One-Produktivitätsplattform mit all der Flexibilität, die Ihr kreatives Team lieben wird. Melden Sie sich hier für ClickUp an und starten Sie kostenlos!

Allgemeine FAQs

1. Wie erledigt man ein Team von Kreativen?

Um ein Team von Kreativen effektiv zu führen, sollten Sie unabhängiges Denken und Zusammenarbeit fördern, eine offene Kommunikation ermöglichen, ständiges Feedback geben und in Projektmanagement-Software investieren, um die Abläufe zu optimieren.

2. Wie strukturieren Sie ein kreatives Team?

Bei der Strukturierung eines Kreativteams sollten Sie die Größe des Unternehmens, die Anforderungen der anstehenden Projekte und die Qualifikationslücke bei den derzeitigen Mitarbeitern berücksichtigen.

3. Was ist die Rolle eines kreativen Teams?

In einem Kreativteam arbeiten Personen aus kreativen Disziplinen wie Texterstellung und Grafikdesign zusammen, um Marketing- und Werbekampagnen für ein Unternehmen zu konzipieren, zu planen und durchzuführen.