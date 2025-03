die 10 besten Apps für den Workflow bei Genehmigungen im Jahr 2025

Haben Sie sich mit langsamen Genehmigungsverfahren herumgeschlagen? Wenn ja, ist es an der Zeit, sich von Papierstapeln und manuellen Genehmigungsproblemen zu verabschieden und eine Software für den Genehmigungs-Workflow zu entwickeln!

Wenn Sie Ihre Technologie um Software für Genehmigungs-Workflows erweitern, können Sie die Effizienz steigern, Fehler reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien sicherstellen und den Entscheidungsprozess besser kontrollieren.

Wir haben eine Liste von 10 Apps für Genehmigungs-Workflows mit Features zusammengestellt, die das Genehmigungssystem Ihres Teams verbessern können. Lassen Sie uns eintauchen und entdecken, was die macht der Automatisierung und Zusammenarbeit für Ihr Team zu erledigen.

Worauf sollten Sie bei einer Software für den Approval Workflow achten?

Die Software für den Genehmigungs-Workflow ist ein digitales Tool, das den Prozess der Einholung von Genehmigungen für verschiedene Aufgaben, Projekte oder Dokumente rationalisiert und automatisiert. Sie bietet einen strukturierten und systematischen Ansatz für die Verwaltung von Genehmigungsanträgen.

Typische Features können sein:

Übermittlung von Anträgen: Benutzer können Genehmigungsanträge initiieren, indem sie relevante Informationen, Dokumente oder Aufgaben, die eine Genehmigung erfordern, übermitteln

Weiterleitung und Eskalation: Die Software leitet die Genehmigungsanfrage auf der Grundlage vordefinierter Regeln oder hierarchischer Strukturen an die entsprechenden Personen oder Gruppen weiter

Benachrichtigungen und Erinnerungen: Die Software sendet automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen an die Genehmigenden, um rechtzeitiges Handeln zu gewährleisten und Verzögerungen zu vermeiden

Kommentierung und Feedback: Die Genehmiger können innerhalb der Software Kommentare, Feedback oder Vorschläge abgeben, um die Kommunikation während des Genehmigungsprozesses zu erleichtern

Nachverfolgung von Genehmigungen: Die Software zeichnet alle Genehmigungsaktivitäten auf, einschließlich Zeitstempel, Kommentare und die endgültige Entscheidung

Anpassbare Workflows: Unternehmen können die Genehmigungsworkflows nach ihren spezifischen Anforderungen konfigurieren, einschließlich der Nummer der Genehmigenden, der Reihenfolge und der Entscheidungskriterien

Berichterstellung und Analyse: Die Software kann Berichterstellung anbieten, um die Prozesseffizienz zu analysieren, Engpässe zu identifizieren und die Gesamtleistung nachzuverfolgen

Die 10 besten Softwarelösungen für den Approval Workflow im Jahr 2024

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt sind effiziente Genehmigungsprozesse der Grundstein für den Erfolg. Die Auswahl der richtigen Software für den Genehmigungs-Workflow kann bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen eine schwierige Aufgabe sein.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der besten heute verfügbaren Genehmigungssoftware.

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine Projektmanagement-Software, die sich vor allem durch ihre Genehmigungs- und arbeitskräfte-Management . Die Software trägt dazu bei, den Genehmigungsprozess zu straffen, damit er wie eine gut geölte Maschine läuft. 🛠️

Beginnend mit einer virtuelles Whiteboard können Teams ihren Workflow planen und die erforderlichen Schritte für die Genehmigung auf einer Karte festhalten. Dies hilft allen, den Prozess von Anfang bis Ende zu visualisieren.

Wenn Sie bereit sind, den Prozess zu implementieren, bieten die anpassbaren Vorlagen für Genehmigungsworkflows von ClickUp einen nahtlosen und organisierten Ansatz. Ganz gleich, ob es sich um Projektanfragen, die Genehmigung von Dokumenten oder andere kritische Entscheidungen handelt, Sie können die Vorlagen an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Anschließend können Sie mit Echtzeit-Benachrichtigungen, Erinnerungen und Sofort-Feedback-Funktionen problemlos zusammenarbeiten und auf derselben Seite bleiben.

Das Beste daran ist, dass ClickUp über Ihre Genehmigungs-Workflows hinausgeht. Sie können ClickUp's Dokumente, ClickUp Aufgaben, Chats und vieles mehr nutzen, um organisiert zu bleiben und über alle Ihre Projekte und täglichen Aufgaben zu kommunizieren.

Verabschieden Sie sich von Engpässen und profitieren Sie von der Effizienz und Produktivität, die ClickUp Ihnen bietet. 🎉

ClickUp beste Features

ClickUp bietet benutzerdefinierte Tools, mit denen Teammitglieder ganz einfach verschiedene Felder, Status und Ansichten nach Bedarf hinzufügen können

Tools zur Automatisierung des Genehmigungs-Workflows ermöglichen das Erstellen von Aufgaben, das Ändern von Mitarbeitern, das Aktualisieren von Status und das Anwenden von Tags, um die Überprüfung von Projektanfragen zu beschleunigen

Benachrichtigungen halten Teammitglieder auf dem Laufenden

Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente in Echtzeit mit anderen Teammitgliedern bearbeiten, Kommentare hinzufügen, Elemente für Aktionen zuweisen und vieles mehr

Mehr als 1.000 Integrationen mit Plattformen von Drittanbietern geben Ihnen die Möglichkeit, die anderen Apps in Ihrem Tech-Stack mit Ihrem Workflow zu verbinden

ClickUp Limits

Die Software ist aufgrund der zahlreichen Features etwas gewöhnungsbedürftig

Die mobile App von ClickUp hat im Vergleich zu den Web- oder Desktop-Apps nur begrenzte Möglichkeiten

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Integrify

über Integrieren Integrify gibt Unternehmen die Tools an die Hand, die sie zur Optimierung und Automatisierung ihrer Genehmigungsprozesse benötigen. Mit dem Schwerpunkt auf Einfachheit und Effizienz bietet Integrify eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sowohl für Business-Benutzer als auch für IT-Experten geeignet ist. Seine robuste workflow-Automatisierung funktionen ermöglichen eine nahtlose Weiterleitung von Genehmigungen, die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit.

Mit dem Drag-and-Drop-Formularersteller der Software können Benutzer benutzerdefinierte Formulare für Genehmigungsanträge entwerfen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind und eine genaue und relevante Informationserfassung gewährleisten. Darüber hinaus bieten die Berichterstellung und die Analysefunktionen der Software wertvolle Einblicke in die Prozessleistung und helfen Unternehmen dabei, Engpässe zu erkennen und kontinuierliche Verbesserung vorantreiben .

Integrify beste Features

Es kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, vom Gesundheitswesen bis zum Bauwesen

Die Drag-and-Drop-Schnittstelle macht es einfach, eine unbegrenzte Anzahl von automatisierten Workflow-Prozessen zu erstellen

Die offene Architektur bietet Benutzern die Möglichkeit, ihre Workflow-Tools zu integrieren und darauf aufzubauen

Einschränkungen von Integrify

Einige Benutzer äußerten sich besorgt über das Styling und die Schnittstelle der automatisierung-Software Die Berichterstellung ist nicht sehr abwechslungsreich



Preise von Integrify

Kontakt für Preisgestaltung

Integrify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

3. Genehmigung Studio

über Zulassung Studio Approval Studio ist eine vielseitige und leistungsstarke Software für die Verwaltung kreativer Inhalte. Es wurde entwickelt, um den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess für Marketing-, Design- und Kreativteams zu optimieren.

Mit seinem umfangreichen Bereich an Features bietet Approval Studio eine zentrale Plattform für kollaboratives Feedback, Anmerkungen und Versionskontrolle von Artwork, Bildern, Videos und anderen visuellen Inhalten.

Die intuitive Benutzeroberfläche der Software ermöglicht ein müheloses Setup und eine mühelose Nachverfolgung von Projekten und stellt sicher, dass alle Beteiligten während des gesamten Genehmigungsprozesses auf der gleichen Seite stehen. Die Markup-Tools von Approval Studio ermöglichen präzise und eindeutige Kommentare, die dazu beitragen können, Unklarheiten zu beseitigen und den Zyklus der Überarbeitung zu verkürzen.

Das Echtzeit-Benachrichtigungssystem der Software hält Teams über Aktualisierungen und Fristen auf dem Laufenden und beschleunigt so den Genehmigungsprozess.

Approval Studio beste Features

Benutzer können große Dateien ohne Qualitätseinbußen hochladen

Eine unbegrenzte Nummer von externen Benutzern kann Entwürfe überprüfen und genehmigen, ohne sich für die Software anmelden zu müssen

Mit benutzerdefinierten Features für das Branding können Sie die Anforderungen Ihres Geschäfts erfüllen und gleichzeitig den Stil Ihres Unternehmens beibehalten

Beschränkungen von Approval Studio

Integrationen sind auf Slack und Zapier limitiert

Benutzer erwähnten, dass sie sich mehr Integrationen wünschten, insbesondere mit anderen Projektmanagement tools

Preise für Approval Studio

Lite: $45 pro Monat für fünf Benutzer

$45 pro Monat für fünf Benutzer Pro: $135 pro Monat für fünf Benutzer

$135 pro Monat für fünf Benutzer Pro XL: $255 pro Monat für 15 Benutzer

$255 pro Monat für 15 Benutzer Enterprise: 5.999 $ pro Jahr für unbegrenzte Benutzer

Approval Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (25+ Bewertungen)

4.9/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (20+ Bewertungen)

4. Kissflow Workflow

über Kissflow Kissflow Workflow zeichnet sich als robuste und benutzerfreundliche Software für Genehmigungsworkflows aus, mit der Geschäfte ihre Genehmigungsprozesse mühelos automatisieren und optimieren können. Mit einem No-Code-Ansatz ermöglicht Kissflow Workflow den Benutzern, benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflows ohne technisches Fachwissen zu entwerfen, was die Implementierung beschleunigt und die Abhängigkeit von IT-Teams verringert.

Mit Nachverfolgung und Sichtbarkeit in Echtzeit können Benutzer den Status von Genehmigungsanfragen überwachen und potenzielle Engpässe erkennen. Mit seinem Schwerpunkt auf Einfachheit und Anpassungsfähigkeit ermöglicht Kissflow Workflow Unternehmen, die Effizienz zu steigern, manuelle Fehler zu reduzieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Kissflow Workflow beste Features

Die Plattform bietet eine große Anzahl von Online Formularen, die in den Genehmigungs-Workflow-Prozess integriert werden können

Eine einfache Schnittstelle ohne Code macht das Onboarding zu einem Kinderspiel

Visuelle Darstellungen von Workflows machen es sehr einfach, Engpässe zu erkennen

Kissflow Workflow Limits

Obwohl Benutzer Workflow-Prozesse benutzerdefinieren können, gibt es ansonsten nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Die Preisstruktur könnte für kleine Geschäfte oder Startups abschreckend sein

Kissflow Workflow Preise

Basic: $1.500 pro Monat

$1.500 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kissflow Workflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (520+ Bewertungen)

4.3/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (35+ Bewertungen)

5. Hub Planer

über Hub-Planer Der Schwerpunkt der Features von Hub Planner liegt auf dem Ressourcenmanagement. Mit dem Feature "Zeitplanung" erhalten Sie eine Ansicht der Verfügbarkeit Ihrer Mitglieder im Team aus der Vogelperspektive, so dass Sie die Arbeit in der Pipeline planen können, ohne Ihre Mitarbeiter zu überfordern. Darüber hinaus bietet Hub Planner integrierte Genehmigungsworkflows für die Zeiterfassung und Urlaubsanträge.

Mit dem Feature der Zeiterfassung können Ihre Teammitglieder sowohl fakturierbare als auch nicht fakturierbare Stunden erfassen. Sie können ihre Einträge kategorisieren und Notizen hinzufügen, damit Sie sehen können, wo die Zeit hingeht und welche Teile eines Projekts am ressourcenintensivsten sind. Außerdem gibt es ein integriertes Verfahren zur Genehmigung von Timesheets.

Das Urlaubsmanagement-Tool ist direkt mit dem Feature des App-Planers verknüpft, so dass die Verfügbarkeit eines Mitarbeiters automatisch berücksichtigt wird. Mitglieder des Teams können Urlaubsanträge einreichen, die an den ihnen zugewiesenen Genehmiger weitergeleitet werden. Der Genehmigende erhält dann E-Mail- und Slack-Benachrichtigungen über den Antrag.

Hub Planner beste Features

Sie können die geplante Zeit für ein Projekt mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit vergleichen, um den Projektverbrauch zu berechnen und datengestützte Zeitprognosen für zukünftige Projekte zu erstellen

Sie können für jedes Mitglied des Teams verschiedene Genehmiger einstellen, die auf Ihrem spezifischen Genehmigungs-Workflow basieren

Urlaubsgenehmiger können Anfragen direkt in der App oder per E-Mail-Benachrichtigung absegnen

Hub Planner Beschränkungen

Das umfangreiche Feature-Set kann für diejenigen, die mit der Software nicht vertraut sind, überwältigend sein, insbesondere für erstmalige Benutzer

Benutzer wünschten sich, dass die Software mit Add-Ins mehr erledigen könnte

Hub Planner Preise

Plug & Play: $7/Monat pro Ressource

$7/Monat pro Ressource Premium: $18/Monat pro Ressource

$18/Monat pro Ressource Business Leader: Preise auf Anfrage

Hub Planner Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (15+ Bewertungen)

4.2/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

6. Frevvo

über Frevvo Frevvo ist ein workflow-Management software, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Genehmigungsprozesse effizient zu automatisieren und zu optimieren. Die Plattform bietet ein breites Array an vorgefertigten Genehmigungs workflow-Vorlagen für verschiedene Geschäftsszenarien, von Personal- und Finanzwesen bis hin zu Vertrieb und Betrieb.

Die dynamische Routing-Engine der Software leitet Genehmigungsanfragen auf der Grundlage vordefinierter Regeln automatisch an die entsprechenden Beteiligten weiter, was Zeit spart und das Risiko manueller Fehler ausschließt.

Frevvo ermöglicht auch die nahtlose Integration mit gängigen Anwendungen wie Salesforce, SharePoint und Google Tabellen. Und dank der mobilfreundlichen Oberfläche können Benutzer Anfragen auch unterwegs initiieren, nachverfolgen und genehmigen.

Frevvo beste Features

Vorgefertigte elektronische Formulare minimieren Fehler, die normalerweise während des Genehmigungsprozesses auftreten

Eingebaute Prüfpfade erleichtern den Mitarbeitern die Nachverfolgung des Fortschritts ihrer Anfrage

Als Workflow-Tool für die Genehmigung von Dokumenten kann es für die Genehmigung von Ausgaben und Rechnungen verwendet werden

Frevvo Beschränkungen

Benutzer gaben an, dass die Suchfunktion rudimentär sei

Es scheint nicht so weit verbreitet zu sein wie andere Optionen auf unserer Liste

Preise für Frevvo

Benutzerdefinierte Preise

Frevvo Bewertungen und Rezensionen

G2: 2.5/5 (1 Bewertung)

2.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.5/5 (25+ Bewertungen)

7. Gewinnen Sie

über Gewinnen Sie Gain ist eine Workflow-Lösung, die speziell für Marketing-Teams entwickelt wurde. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen benutzerfreundlichen Features vereinfacht Gain die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und Stakeholdern. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, Inhalte einfach zur Genehmigung einzureichen, Genehmigungs-Workflows einzustellen und den Fortschritt jeder Überprüfung in Echtzeit zu verfolgen.

Die intuitiven Kommentar- und Markup-Tools von Gain erleichtern die klare Kommunikation und das Feedback, so dass keine E-Mails mehr hin und her geschickt werden müssen. Die Genehmigenden können außerdem sowohl dynamische als auch öffentliche Voransichten anzeigen, so dass sie das Ergebnis ihrer Marketingkampagne vor der Veröffentlichung sehen können.

Darüber hinaus stellt die Nachverfolgung von Versionen sicher, dass alle Änderungen dokumentiert und leicht nachvollziehbar sind. Durch die Integration mit beliebten Tools zur Erstellung von Inhalten wie Adobe Creative Cloud und Canva ermöglicht Gain außerdem eine nahtlose Übertragung von Inhalten und vereinfacht den Genehmigungsprozess noch weiter.

Gain beste Features

Benutzer können eine unbegrenzte Anzahl von Runden und Personen zum Genehmigungsprozess hinzufügen

Die Genehmigenden können über ihre E-Mail sicher auf Inhalte zugreifen

Die intuitive Benutzeroberfläche macht es einfach, Anfragen mit einem Klick zu genehmigen

Begrenzungen gewinnen

Benutzer fanden es schwierig, Vorlagen zu finden und zu verwenden

Es scheint Probleme mit der Verbindung zu den Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) der sozialen Medienkanäle zu geben

Preise für Gain

$99 pro Monat für 10 Benutzer, dann $10/Monat für jeden weiteren Benutzer

Gain-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

4.7/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

8. Filestage

über Dateistufe Mit Filestage können Teams effizient zusammenarbeiten und Feedback verwalten, ohne dass endlose E-Mail-Threads und manuelle Nachfassaktionen erforderlich sind. Die Plattform bietet einen zentralen Hub für die Überprüfung von Inhalten und ermöglicht es den Beteiligten, Dateien direkt in ihrem Browser anzuzeigen und mit Anmerkungen zu versehen.

Die vielseitigen Kommentar- und Markup-Tools von Filestage ermöglichen klares und präzises Feedback, was die Kommunikation zwischen Prüfern und Erstellern von Inhalten verbessert.

Darüber hinaus ermöglicht das automatisierte Workflow Feature der Software den Benutzern, Genehmigungsprozesse mit bestimmten Phasen und Genehmigern einzurichten. Die robusten Features zur Nachverfolgung von Versionen und zur Aktivitätshistorie von Filestage bieten einen umfassenden Prüfpfad, der es Teams ermöglicht, alle Änderungen und Genehmigungen zu verfolgen.

Filestage beste Features

Mit diesem Dokumentenmanagement-Tool haben Sie jede Datei und jeden Kommentar sofort zur Hand

Ihre Daten sind dank der AES-256-Verschlüsselung auf Unternehmensebene sicher

Mit dem Passwortschutz können Sie kontrollieren, wer Ihre Inhalte ansieht

Filestage Beschränkungen

Niedrigere Preisoptionen haben ein geringes Limit für die Datenmenge, was ein kostspieliges Upgrade erforderlich machen kann

Benutzer berichteten, dass die Software sie abrupt abmeldet

Preise für Filestage

kostenlose Version

Basic: $49 pro Monat

$49 pro Monat Professional: $249 pro Monat

$249 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Filestage Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (235+ Bewertungen)

4.6/5 (235+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

9. WebProof

über WebProof WebProof ist eine funktionsreiche Workflow-Software für die Online-Prüfung und -Genehmigung, die entwickelt wurde, um den Überprüfungs- und Zusammenarbeitsprozess für kreative Teams zu rationalisieren. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und der Cloud-basierten Plattform ermöglicht WebProof den Benutzern das mühelose Hochladen, Freigeben und Prüfen von Dateien in Echtzeit, wodurch manuelle Dateiübertragungen und unzusammenhängende Kommunikation überflüssig werden.

Die umfassenden Anmerkungs-Tools der Plattform ermöglichen es den Beteiligten, Kommentare hinzuzufügen, bestimmte Bereiche hervorzuheben und direkt in die Dateien zu zeichnen, was ein klares und präzises Feedback ermöglicht. Der automatisierte Workflow von WebProof stellt sicher, dass der Inhalt vordefinierte Phasen der Freigabe durchläuft, mit anpassbaren Einstellungen für Fristen und Benachrichtigungen.

WebProof beste Features

Die dashboard für Projekte vereinfacht das Projektmanagement und bietet einen schnellen Überblick über alle offenen Aufgaben

Kommentare und Bearbeitungen können in Form einer Checkliste zusammengefasst werden

Benutzer können sowohl Textnachrichten als auch Benachrichtigungen per E-Mail erhalten

WebProof-Einschränkungen

Einige Benutzer fanden es schwierig, Workflows zu benutzerdefinieren

Die Software kann während der Upload-Phasen langsam sein

Preise für WebProof

Pageflip: Preise auf Anfrage erhältlich

Preise auf Anfrage erhältlich Enterprise: Preise auf Anfrage erhältlich

Preise auf Anfrage erhältlich Platin: Preise auf Anfrage erhältlich

WebProof Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

10. Admation

über Admation Admation ist eine Software mit vielen Features und automatisierten Genehmigungs-Workflows, die speziell auf die Bedürfnisse von Kreativ- und Marketing-Teams zugeschnitten ist. Eines der herausragenden Features sind die Genehmigungsstufen, mit denen Benutzer mehrstufige Genehmigungsprozesse mit verschiedenen Beteiligten einrichten können. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Inhalte die erforderlichen Phasen der Überprüfung durch die richtigen Personen durchlaufen.

Ein weiteres einzigartiges Feature von Admation ist Batched Approvals, mit dem Benutzer mehrere Assets zur gleichzeitigen Prüfung und Genehmigung zusammenfassen können. Dies vereinfacht den Prozess für Projekte, die mehrere Dateien oder Varianten umfassen, und spart sowohl den Prüfern als auch den Erstellern von Inhalten Zeit und Aufwand.

Admation bietet außerdem fortschrittliche Tools für Anmerkungen, die es den Beteiligten ermöglichen, direktes Feedback zu den Dateien zu geben, um Missverständnisse zu vermeiden und den Genehmigungsprozess zu beschleunigen. Mit der Versionskontrolle können Benutzer Änderungen nachverfolgen, verschiedene Versionen von Dateien vergleichen und ein umfassendes Prüfprotokoll führen, das eine vollständige Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit gewährleistet.

Admation beste Features

Mehrstufige Genehmigungen erleichtern die Arbeit in komplexen Genehmigungsstrukturen

Genehmigungen in Stapeln können Zeit sparen

Die Möglichkeit, stellvertretende Benutzer zu ernennen, erleichtert die Verwaltung von Genehmigungen in Abwesenheit

Beschränkungen für Genehmigungen

Das System kann manchmal etwas schwerfällig sein, so dass es schwierig ist, bestimmte Elemente und Dokumente zu finden

Benutzer berichteten, dass die Software mitunter langsam ist

Preise von Admation

Kontakt für Preise

Admation Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (10+ Bewertungen)

3.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 3.6/5 (215+ Bewertungen)

Fügen Sie Genehmigungsprozess-Software zu Ihrem Tech Stack hinzu

Wenn Ihr Team auf der Suche nach schnelleren Genehmigungsentscheidungen ist, ist es vielleicht an der Zeit, eine Software für den Genehmigungsprozess zu Ihrem Tech-Stack hinzuzufügen. Die verschiedenen Softwareoptionen, die in diesem Artikel vorgestellt werden, können Ihrem Team helfen, die Vorteile von Automatisierung, Zusammenarbeit und optimierten Genehmigungsprozessen zu nutzen. Die richtige Software für Genehmigungsworkflows kann Ihre Geschäftsprozesse verändern und die Produktivität wie nie zuvor steigern.

Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Lösung für Ihre Workflow- und Projektmanagement-Anforderungen sind, sind Sie bei ClickUp genau richtig! Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, seinen robusten Features und seiner unvergleichlichen Vielseitigkeit hat sich ClickUp seinen Platz als Spitzenkandidat auf unserer Liste verdient. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und verbessern Sie den Genehmigungsprozess in Ihrem Unternehmen!