10 beste Vorlagen für Projektanfragen für Teams

Es gibt verschiedene Arten von Projekten, jedes mit seinen eigenen Bedürfnissen. Jedes Projekt, wie ein software-Entwicklungsprojekt zum Beispiel, beginnt mit einer Idee. Aber eine Idee allein reicht nicht aus, um das Projekt zum Erfolg zu führen.

Um die Idee in eine funktionierende Lösung zu verwandeln, müssen Sie die Ziele, die erwarteten Ergebnisse, die Lieferstandards, die Erfolgskriterien usw. verstehen. Eine gute Vorlage für ein Formular für Projektanfragen enthält all dies und noch mehr.

Was ist eine Vorlage für ein Formular für Projektanfragen?

Ein Formular für Projektanfragen ist eine Liste von Fragen, die Business Teams beantworten müssen, wenn sie ein Projekt zu erledigen haben. Es handelt sich um einen formalen Prozess für Projekt Teams, um alle notwendigen Details zu sammeln, bevor sie mit dem Projekt beginnen.

Eine Vorlage für ein Formular für Projektanfragen ist eine grundlegende Liste von Fragen, die bereits eingestellt ist und zu Ihrem Workflow hinzugefügt werden kann. Wenn das Finanzteam beispielsweise eine interaktive digitale Schnittstelle benötigt, um Rechnungen von Lieferanten zu sammeln, enthält die Vorlage für ein Formular für Projektanfragen Fragen wie diese:

Wer ist die Zielgruppe für dieses Projekt? Z. B. Lieferanten, Auftragnehmer, Freiberufler

Auf welcher Plattform würden sie es verwenden? Z. B. Web, Android

Was ist das Ziel? Z. B. Verkürzung der Bearbeitungszeit, Automatisierung des Eintrags in das ERP-System

Wie viele Benutzer wird es geben? Z. B. Etwa 200 pro Monat

Welche Features benötigen Sie? Z.B. Erstellen eines Benutzerkontos, Speichern von Benutzerdaten, Hochladen von PDF, automatisches Extrahieren von Informationen ins ERP

Als das Team, das das Projekt durchführt, können Sie in diesem Formular alle erforderlichen Angaben erfassen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Formular für Projektanfragen aus?

Eine gute Vorlage für ein Formular für Projektanfragen verschafft dem Antragsteller und dem Projektteam Klarheit und Kontext. Sie ermöglicht es dem Antragsteller,:

Seine Idee zu klären und zu durchdenken

Einen Business Case für das Projekt zu erstellen

Ziele und Metriken festzulegen

Es ermöglicht dem Projekt Team,:

Die Bedürfnisse klar zu verstehen

Den Zeitaufwand und die benötigten Ressourcen abzuschätzen

Prioritäten zu setzen und das Projekt zu planen

Die Risiken des Projektmanagements zu minimieren

Bestandteile einer guten Vorlage für ein Formular für ein Projekt

Eine gute Vorlage für ein Formular für ein Projekt zielt darauf ab, ein klares Gesamtbild zu zeichnen, während man sich auf die Details konzentriert. Ziele und Zielsetzungen : Warum ist dieses Projekt notwendig? Wie werden die Menschen es nutzen? Welchen Wert wird es für das Business haben?

Projekt-Workflow: Welchen Prozess soll das Projekt durchlaufen?

Erwartete Fristen: Wann muss das Projekt fertiggestellt sein? Warum ist die gewählte Frist relevant?

Stakeholder: Wer sind die Stakeholder des Projekts? Wer wird Entscheidungen treffen? Wer wird Genehmigungen erteilen?

Spezifikationen: Soll es den Markenrichtlinien entsprechen? Oder muss es mit einer Vorschrift übereinstimmen?

Es sollte sich stark von einem Projekt zur Gestaltung von Werbung unterscheiden. Daher kann eine Vorlage nicht alle Ihre Anforderungen erfüllen.

Kein Problem. Wir haben benutzerdefinierte Vorlagen erstellt.

Die 10 besten Vorlagen für Formulare für Projektanfragen, die Ihnen helfen, jedes Projekt in Angriff zu nehmen.

1. ClickUp Vorlage für Projektanfrage und -genehmigung

Diese Vorlage vereinfacht die Kommunikation zwischen den Abteilungen und stellt sicher, dass jede Anfrage die entsprechende Aufmerksamkeit erhält

Beantragen, prüfen, genehmigen und starten Sie Projekte mit einer einzigen, übersichtlichen Vorlage.

Für den Antragsteller ist die ClickUp Vorlage für die Beantragung und Genehmigung von Projekten enthält ein Formular, in das sie den Namen und die Beschreibung ihres Projekts eingeben, die Priorität festlegen, Zeitleisten einfügen und alle zusätzlichen Ressourcen hochladen können, über die sie verfügen.

Nach dem Absenden erstellt ClickUp automatisch eine Aufgabe, die zur Überprüfung und Genehmigung vorgesehen ist. Als Projektleiter können Sie alle angeforderten Aufgaben in einer Liste und einem Board (einer Kanban-Ansicht) einsehen.

Sobald die Aufgabe genehmigt ist, wird sie in die Liste der "genehmigten Aufgaben" aufgenommen und kann von Ihrem Team bearbeitet werden. Sie können Benachrichtigungen einrichten, um über Fortschritte auf dem Laufenden zu bleiben. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Anfrage auch bearbeiten, aktualisieren oder zurückziehen.

Diese Vorlage ist der Schritt Null Ihres Projektmanagement-Prozesses, eine Möglichkeit, alle Anfragen aus dem gesamten Unternehmen zu sammeln und zu konsolidieren.

2. ClickUp Kreative Anfrage Formular Vorlage

bringen Sie funktionsübergreifende Teams zusammen, um kreative Briefings auf ClickUp einzureichen

Design Teams erhalten zahlreiche Anfragen aus den Bereichen Marketing, Produkt, Ereignisse und mehr. Die ClickUp Vorlage für kreative Anfragen trägt zur Rationalisierung des Workflows bei.

Mit dieser Vorlage kann jeder einen Kreativauftrag so einreichen, wie es für das Design-Team am besten funktioniert. Sie können das Formular mit einem Namen, einer Beschreibung und der Art der kreativen Leistung ausfüllen. Sie können auch eine Frist festlegen.

Wenn Sie die Anfrage erhalten, können Sie Personen/Teams neue Anfragen zuweisen oder den Status als Teil Ihres Workflows festlegen. Sie können die benutzerdefinierten Felder auch verwenden, um der Dropdown-Liste für die kreative Ausgabe Optionen hinzuzufügen, wenn Sie Ihr Angebot erweitern.

In der Listenansicht können Sie alle anstehenden Aufgaben nachverfolgen. In der Ansicht "Pipeline" können Sie den Status und etwaige Eskalationen nachverfolgen. In der Ansicht "Aufgaben" können Sie mit dem Team zusammenarbeiten, Motive hochladen, Feedback einholen und Genehmigungen einholen.

3. ClickUp Anfrage für Ressourcen Vorlage

richten Sie narrensichere Prozesse zur Erfassung von Ressourcenanfragen in ClickUp ein

Projekte entwickeln sich in der heutigen schnelllebigen Zeit rasch weiter. Um damit Schritt zu halten, benötigen Projektmanager oft zusätzliche Ressourcen. Wenn jeder Projektleiter zusätzliche Unterstützung anfordert, kann das mit der Zeit unübersichtlich werden.

Zur Rationalisierung Ihrer betriebsmanagement verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Anforderung von Ressourcen . Diese umfassende Vorlage enthält Felder für:

Projektdetails wie Name, ID, Umfang und Client

Details zum Antragsteller, z. B. Name, E-Mail ID, Priorität, Typ und Abteilung

Ressourcendetails wie benötigte Ressourcen, Schulungsanforderungen und Budgetvorschlag

Alle anderen hochzuladenden Assets

Sobald die Anfrage eingereicht wurde, können Ressourcenmanager die Ansicht des Prüfungsausschusses verwenden, um einen Überblick über alle Projektanfragen, gruppiert nach Status, zu erhalten.

Klicken Sie in dieser Ansicht auf eine bestimmte Karte mit einer Aufgabe, um ihre Details zu erweitern, und ziehen Sie sie über das Board, um ihren Status zu ändern.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Kosten zu schätzen, Genehmigungen einzuholen, Ressourcen zuzuweisen und den Fortschritt zu überwachen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ressourcenanfragen in Ihren Projektmanagement-Workflow zu integrieren. Sie können mühelos Projektressourcen anfordern, zuweisen und verwalten.

4. ClickUp Vorlage für Arbeitsanfragen

kostenlose Vorlage für Arbeitsanfragen von ClickUp für Projektmanagement-Teams_

Im Gegensatz zu einem Projekt mit spezifischen Zielen, an dem mehrere Personen beteiligt sind, das verschiedene Schritte umfasst und sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, ist eine "Arbeit" oder Aufgabe im Allgemeinen viel einfacher. Ein Beispiel hierfür ist die Anforderung einer neuen E-Mail ID durch das Marketing oder die Bereitstellung von zusätzlichem Cloud Space durch die Technik.

Um sie effektiv zu verwalten, ohne dass etwas durch die Maschen rutscht, brauchen Sie einen Prozess. Die ClickUp Vorlage für Arbeitsanfragen bietet das.

Diese Vorlage ermöglicht es dem Benutzer, eine Anfrage zu stellen, die zu erledigende Arbeit zu beschreiben, Priorität/Zeitleisten einzustellen und ggf. weitere Details einzugeben.

Als Projektleiter können Sie

Aufgaben genehmigen

Planen, dass sie abgeschlossen werden

Benachrichtigungen automatisieren, die bei Statusänderungen oder Aktualisierungen in den Kommentaren gesendet werden

Aufgaben nach Status in der Ansicht des Boards anzeigen

Geplante Arbeiten in der Ansicht des Kalenders anzeigen

5. ClickUp Team-Anfragen Vorlage

verwalten Sie Anfragen von internen Teams an einem Ort, direkt in Ihrem Projektmanagement-Tool

Egal, ob es sich um Markenartikel oder Büromaterial handelt, Sie brauchen eine Möglichkeit, Anfragen von Teams zu erfassen, zu verfolgen und zu verwalten. Die ClickUp Vorlage für Team-Anfragen ist hier um zu helfen.

Diese Vorlage ermöglicht es Administratoren-Teams, die Art aller internen Anfragen zu erfassen. Sie können Details zum Antragsteller, die Art des Antrags und Fälligkeitsdaten erfassen. Legen Sie auch benutzerdefinierte Felder für Kategorien und Zählungen fest.

Zum Beispiel können Sie die Kategorie-Dropdown-Liste so benutzerdefinieren, dass sie Kugelschreiber, Bleistifte und Notizblöcke enthält. Wenn Sie für Ihr Geschäft auch Waren und Zeitschriftenabonnements verwalten, können Sie es wie folgt strukturieren.

Auf diese Weise können Sie die Art der Anfragen, die Sie erhalten, organisieren. Verwenden Sie die Ansicht "Arten von Anfragen" auf dem Board, um die Anfragen in jeder Kategorie zu überwachen. So erfahren Sie, ob Ihr Bestand knapp ist, und können die Reihenfolge der Bestellungen entsprechend festlegen.

6. ClickUp Serviceanfrage Vorlage

Implementieren Sie ITIL-Prozesse mit der ClickUp Vorlage für Serviceanfragen

Egal, ob Sie ein Auto oder Computersoftware verkaufen, Ihre Kunden stehen vor Herausforderungen und wollen unterstützt werden. Geben Sie Ihren Kunden eine einfache Möglichkeit, ihre Anfragen zu stellen, und verwalten Sie sie nahtlos mit der ClickUp Vorlage für Serviceanfragen .

Mit dem in der Vorlage enthaltenen Formular für Serviceanfragen können Kunden das Problem beschreiben und Screenshots hochladen, um den Fehler zu rekonstruieren.

Diese Vorlage wurde speziell für IT-Teams entwickelt und kategorisiert eingehende Anfragen für den Zugriff auf Anwendungen, Softwarelizenzen, Passwortrücksetzungen oder neue Hardware automatisch als Serviceanfragen.

Zeigen Sie die Serviceanfragen in der von Ihnen gewünschten Ansicht an, als allgemeine Liste oder kategorisiert nach Typ oder Priorität.

Sie haben organisatorische Eigenheiten? Das ist kein Problem. Passen Sie das ausklappbare Menü, die Personen oder den Datei-Upload nach Belieben an, und legen Sie los!

7. ClickUp Vorlage für Änderungsanträge

fordern Sie die Beteiligten auf, ihre Änderungswünsche zu überdenken und mühelos mit ClickUp zu erfassen

Eine Änderungsanfrage ähnelt einer Arbeitsanfrage, mit dem Unterschied, dass sie sich auf eine spezifische Änderung eines bestehenden Features bezieht. Wenn Sie zum Beispiel Architekt sind, könnte ein Kunde Änderungen am Entwurf verlangen, z. B. getönte Glasfenster oder eine andere Farbe für das Badezimmer.

Um die Verwaltung für Sie und den Kunden zu vereinfachen, verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Änderungsanträge . Sammeln Sie Informationen darüber, was geändert werden soll und warum, wie es sich auf den Umfang, das Budget und die Zeitleiste des Projekts auswirkt, und vieles mehr.

Verwenden Sie diese Vorlage, um den Antragsteller zu ermutigen, über den Kontext seines Antrags nachzudenken, einschließlich seiner Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte Aktivitäten. Dies hilft ihnen bei der Entscheidung, ob diese Änderung überhaupt notwendig ist.

Verwenden Sie die Ansicht "Liste der Anfragen", um alle eingehenden Anfragen nach Projekten geordnet zu überprüfen und mit dem Anfragesteller zu besprechen. Verwenden Sie die Ansicht 'Tabelle der Anfragen', um sie nach Priorität zu überwachen. Verfolgen Sie den Fortschritt in der Ansicht 'Status'. Wenn Sie Projekte an mehreren Speicherorten haben, verwenden Sie die Ansicht "Karte", um die Aufgaben zu visualisieren.

8. ClickUp Vorlage für Informationsanforderung

ein einfaches Formular für die Anforderung von Informationen von jedem im Unternehmen

Von einer einfachen Frage wie "Hey, wie läuft das Projekt?" bis hin zu komplexen Fragen zur Aufschlüsselung der Budgetausgaben, ersuchen um Informationen (RFI) können in vielen Formen auftreten. Sie können per E-Mail, Slack, Telefonanruf oder Textnachricht eingehen. Die rechtzeitige Beantwortung all dieser Anfragen kann zu einer Herausforderung werden.

Die ClickUp Vorlage für eine Informationsanfrage (RFI) löst genau dieses Problem. Sie hilft Teams dabei, RFIs an einem Ort zu sammeln und den Mitgliedern des Teams die Verantwortung zuzuweisen, innerhalb der vereinbarten Zeit zu antworten.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Details über die Anfrage, den Anfragesteller und ggf. andere Ressourcen zu erfassen. Passen Sie diese Vorlage an Ihre Bedürfnisse an. Fügen Sie beispielsweise ein weiteres Formularfeld für das Format, in dem die Antwort benötigt wird, oder den Zweck der Informationen hinzu.

Diese Vorlage enthält drei verschiedene Ansichten. Verwenden Sie die Ansicht RFI-Protokoll, um alle Anfragen in einer Liste zu sehen. Verwenden Sie die Ansicht "Projekt Board", um nach Projektnamen zu kategorisieren. Verwenden Sie die Ansicht RFI-Umfang, um nach dem Umfang der Anfrage zu sortieren.

Wählen Sie eine der über 15 Ansichten von ClickUp, um Ihre Informationen so zu sortieren, wie Sie sie sehen möchten.

9. Helpdesk Anfrage Vorlage by Template.net

Helpdesk-Anfrage Vorlage Dokument von template.net

Wenn Sie Ihre Anfragen in einem einfachen Dokument wie Microsoft Word, Google Docs oder Apple Pages erfassen, ist diese Vorlage von template.net sehr praktisch.

Mit dieser Vorlage für Helpdesk-Anfragen wird ein Formular erstellt, in dem die Details der Anfrage erfasst werden, z. B. Name, Organisation, E-Mail-Adresse, Problemtyp und Kategorie. Sie können die Felder entsprechend den Anforderungen und Prozessen Ihrer Organisation benutzerdefiniert anpassen.

Bei dieser Vorlage handelt es sich um ein einfaches Dokument, das von jedem ausgefüllt werden kann. Allerdings kann es mühsam sein, mehrere solcher Anfragen zu verwalten und sie als E-Mail-Anhang zu erhalten.

Außerdem muss das Helpdesk-Team die Aufgaben manuell in seinem projektmanagement tool basierend auf diesen Formularen.

10. Projekt Anfrage Formular Vorlage von Slideshare

Projekte können sehr komplex sein, und selbst kleine Entscheidungen werden von vielen Faktoren beeinflusst. Um sicherzustellen, dass Sie alle Details erfasst haben, benötigen Sie eine umfassende Vorlage für ein Formular für ein Projekt wie diese Vorlage von Slideshare .

Auf sieben Seiten werden in dieser Vorlage Projektanforderungen, Begründungen, Ziele, Annahmen, Budget, Zeitleisten und mehr erfasst. Sie wurde für IT-Projekte entwickelt und enthält auch Fragen zu Nutzungsverhalten, Sicherheit, Schnittstellen, Beziehungen zu Clients, Portalintegration und technischer Infrastruktur.

Es enthält Abschnitte für Risikoauswirkungen, Schwachstellenbewertungen und finanzielle Faktoren. Mit dieser Vorlage können Sie sicher sein, dass Sie genügend Informationen gesammelt haben, um das Projekt voranzutreiben.

Wie bei der vorherigen Vorlage handelt es sich auch hier um ein Dokument, das normalerweise offline ausgefüllt und per E-Mail übermittelt wird. Daher ist zusätzliche manuelle Arbeit erforderlich, um diese Details in die projektmanagement-Software .

Wie man Formularvorlagen für Projektanträge effektiv nutzt

Die Verwendung einer der oben genannten ClickUp Vorlagen ist so einfach wie das Klicken auf die Schaltfläche "kostenlose Lösung", das Hinzufügen zu Ihrem ClickUp-Workspace und das Erfassen von Anfragen. Auch wenn diese Vorlagen eine gute Ausgangsbasis darstellen, können Sie sie an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Anpassen: Schauen Sie sich alle oben aufgelisteten Formulare für Projektanfragen an und benutzerdefinieren Sie sie für Ihre Branche, Ihr Unternehmen und Ihren Workflow. Fügen Sie die Daten, die Sie benötigen, in die Dropdown-Listen ein.

Automatisieren: Benachrichtigungen, das Erstellen von Aufgaben, das Zuweisen von Benutzern, das Ändern des Status und vieles mehr kann automatisiert werden mit ClickUp Automatisierungen . Sobald Sie den Prozess transparent gemacht haben, automatisieren Sie ihn.

Nutzen Sie die Ansichten: Was auch immer Sie sehen wollen, ClickUp hat eine Ansicht dafür.

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgaben-Automatisierungen zu verwalten

Wollen Sie die Zeitleisten sehen? Kalender-Ansicht

Möchten Sie den Workload des Teams sehen? Workload-Ansicht

Benötigen Sie nach Projekt/Priorität geordnete Aufgaben? Board-Ansicht

Möchten Sie den Fortschritt des Projekts nachverfolgen? Gantt-Ansicht

Mit mehr als 15 Ansichten können Sie mit ClickUp Ihr Projekt so sehen, wie Sie es wünschen

Verbessern: Je nachdem, wie die Vorlagen für Sie funktionieren, können Sie prozessverbesserungen . Felder hinzufügen oder entfernen. Erweitern Sie ihren Umfang. Sammeln Sie Rückmeldungen zu den Vorlagen und berücksichtigen Sie diese in späteren Versionen.

Rationalisieren Sie den Prozess der Projektanfrage mit ClickUp Vorlagen

Gutes Projektmanagement beginnt schon vor dem projekt-Kickoff -Anforderungen gründlich und klar erfasst werden. Die Vorlagen für Projektanfragen von ClickUp sind für diesen Zweck konzipiert.

Je nach Branche, Organisationsstruktur, Projektmanagement-Workflow und Präferenzen des Teams wählen Sie die Vorlage, die für Sie am besten geeignet ist. Integrieren Sie sie mit einem Klick auf eine Schaltfläche in Ihren ClickUp-Workspace und passen Sie sie nach Bedarf an.

ClickUp ermöglicht es Ihnen, Anfragen automatisch in Aufgaben umzuwandeln, sie Teammitgliedern zuzuweisen, Genehmigungen einzuholen und die Beteiligten über den Fortschritt zu informieren, damit Sie sich auf das Abschließen der Aufgaben für Ihr projektübergabe .

Zugriff auf Dutzende von Vorlagen für verschiedene Zwecke des Projektmanagements aus dem ClickUp Vorlagen-Bibliothek . Das Beste daran ist, dass das alles kostenlos ist!

Machen Sie noch heute mit ClickUp aus einer Idee ein großartiges Projektmanagement.