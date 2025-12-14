Die 10 besten WritingMate KI-Alternativen für eine bessere Erstellung von Inhalten

Klares Schreiben ist klares Denken. Auch wenn das Schreiben nicht Ihr Hauptfachgebiet ist, sind Kohärenz und grammatikalische Korrektheit mittlerweile eine Grundvoraussetzung am modernen Arbeitsplatz.

Mit KI-gestützten Schreibassistenten wie WritingMate AI wird es viel einfacher, sich klar auszudrücken.

Allerdings sind die Benutzer der Meinung, dass

Das Endprodukt von WritingMate muss erheblich bearbeitet werden, um den gewünschten Ton und Stil zu erreichen.

Aus diesem Grund suchen Content-Ersteller, Vermarkter und kleine Geschäfte oft nach fortschrittlicheren Optionen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Alternativen zu WritingMate KI vor, vergleichen ihre Features und helfen Ihnen, die für Ihre Schreibanforderungen am besten geeignete Lösung zu finden.

🧠 Wussten Sie schon? Der Ausdruck „Content is King“ wurde nicht von einem Marketingexperten geprägt. Er stammt von Bill Gates aus dem Jahr 1996, als er in einem Essay voraussagte, dass der wahre Wert des Internets in den Inhalten liegen würde. Fast drei Jahrzehnte später wirkt diese Vorhersage immer noch wie eine Prophezeiung, die das gesamte digitale Zeitalter geprägt hat.

Die 10 besten WritingMate-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten WritingMate-Alternativen, der Ihnen dabei hilft, anhand einiger wichtiger Funktionen, zusätzlicher Features, Preise und Benutzer-Bewertungen die für Sie passende Lösung zu finden.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* Bewertungen ClickUp KI-gestützte Inhaltsplanung und Teamzusammenarbeit ClickUp Brain für Gliederungen und Entwürfe, BrainGPT für mehrere LLM-Modelle und Talk to Text, Dokumente mit Echtzeit-Co-Writing. Free-Pläne; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly Business Professionelle Schreibkonsistenz zwischen Teams Vorschläge zu Grammatik und Tonfall, Stilrichtlinien und Markenton, Snippets, Wissensaustausch, Analyse-Dashboard, funktioniert mit über 500.000 Apps 15 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion KI All-in-One-Produktivität in Notion Zusammenfassungen, Übersetzungen, Tonverbesserungen, Brainstorming und Entwurfsgenerierung, automatisches Ausfüllen von Datenbanken Kostenlos; ab 12 $/Monat pro Benutzer G2: 4,6/5 (7.000+) • Capterra: 4,7/5 (2.600+) Jasper KI Marketingteams, die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit benötigen Über 50 Vorlagen für Inhalte, Brand Voice, Surfer SEO-Modus, Image Suite, Jasper Chat Kostenlos; ab 59 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Erstellung von Inhalten mit integriertem SEO-Support Langform-Autor, Keyword- und Themen-Clustering, Lückenanalyse, ChatSonic, über 100 Vorlagen, Chrome-Erweiterung Free; ab 49 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex KI Kleine Teams und Einzel-Ersteller, die schnelle Hilfe benötigen Umschreiben und Übersetzen, Erstellung von Kurzformaten, Personas, Wissensdatenbanken, über 500 Prompt-Vorlagen Kostenlos; ab 6,99 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro Produktivität bei E-Mails und Meetings Verfassen, beantworten und verbessern Sie E-Mails, Threads und Anhänge, Follow-up-Erinnerungen, intelligente Beschreibungen und TeamsMaestro-Aktionselemente. Kostenlos; ab 15 $/Monat pro Benutzer Capterra: 4,3/5 Koala KI Langformatige SEO-Inhalte in großem Umfang Vollständige Artikel aus einem Schlüsselwort, Echtzeit-SERP-Analyse, interne Verlinkung und Schema, Amazon Roundup Builder, Bulk + WordPress Kostenlos; ab 9 $/Monat pro Benutzer G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5 Evercopy Skalierung markengerechter Werbekreationen mit KI Über 30 Formate für Bilder und Videos, KI-Remixe, benutzerdefinierte Vorlagen, Markenpersonalisierung, Drag-and-Drop-Studio Kostenlos; ab 185 $/Monat pro Benutzer Capterra: 4,7/5 Wortspiele Langform-SEO-Inhalte mit einem Klick Artikel mit mehr als 5.000 Wörtern mit einem Klick, Bulk-Generator, WordPress-Veröffentlichung, SEO-freundliche FAQs Kostenlos; ab 99 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Worauf sollten Sie bei WritingMate KI-Alternativen achten?

Man könnte meinen, dass auffällige Features den besten Gegenwert für Ihr Geld bieten, aber das ist oft nicht der Fall. Die Suche nach dem perfekten KI-Tool, das zu Ihrem Stil und Ihrer Stimme passt, ist zwar ein Prozess des Ausprobierens, aber das ideale Tool nimmt Ihnen die Last kleiner Details ab und lässt gleichzeitig Ihre Stimme zur Geltung kommen.

So können Sie diese Systeme identifizieren:

Schlägt sanfte Korrekturen für Grammatik und Flow vor, damit Ihre Botschaft natürlich wirkt.

Bringt Ideen in Gang, wenn Sie nicht weiterkommen, und hilft Ihnen dabei, mühelos Formen zu erstellen.

Passt den Ton an die Stimmung an, die Sie freigeben möchten.

Funktioniert reibungslos überall dort, wo Sie bereits schreiben, egal ob E-Mails, Notizen oder Blogs.

Hilft Ihnen dabei, Ihren eigenen Stil zu verfeinern, anstatt ihn zu ersetzen, sodass Ihre Texte weiterhin wie von Ihnen verfasst klingen.

💡 Profi-Tipp: Testen Sie ein KI-Tool nicht nur bei langen Aufsätzen oder Artikeln. Probieren Sie es bei kleinen Alltagsaufgaben aus – zum Beispiel beim Verfassen einer kurzen Antwort, beim Überarbeiten eines Textes oder beim Brainstorming für eine Überschrift. So erkennen Sie viel schneller die tatsächlichen Stärken des Tools und können feststellen, ob es wirklich das Richtige für Sie ist.

Die 10 besten WritingMate KI-Alternativen

Hier sind 10 der besten WritingMate KI-Alternativen, von denen jede auf ihre eigene Weise das Schreiben einfacher, klarer und ein wenig angenehmer macht.

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestützte Inhaltsplanung und Teamzusammenarbeit)

WritingMate hilft Ihnen beim Schreiben mit KI, aber sobald der Entwurf erledigt ist, müssen Sie ihn manuell in Ihren Workflow übertragen – Text in Projekt-Tools kopieren, Überprüfungen zuweisen und die Nachverfolgung der Fristen separat durchführen.

Die meisten KI-Schreibassistenten beschränken sich auf die Erstellung von Inhalten. Sie sind nicht mit den Bereichen verbunden, in denen Ihre Arbeit tatsächlich stattfindet – den Listen mit Aufgaben, Kalendern und der Zusammenarbeit im Team, die Entwürfe in veröffentlichte Arbeiten verwandeln.

ClickUp löst dieses Problem als weltweit erster konvergierter KI-Workspace. Die integrierte KI von ClickUp befindet sich in Ihrem Workspace, wo Inhalte zugewiesen, überprüft, bearbeitet und versendet werden.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain eine wiederverwendbare Vorlage, um zukünftige Diskussionen in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln.

Keine Arbeitsüberlastung zwischen Recherche, Schreiben, Koordination und Ausführung. Für Content-Ersteller und Vermarkter, die es leid sind, mit verschiedenen Tools für die Erstellung und Verwaltung zu jonglieren, ist ClickUp Brain besser als eigenständige Schreibassistenten.

Sehen wir uns an, warum ClickUp für alle Arten von Teams weltweit eine gute Wahl ist.

Schreiben Sie mit ClickUp Brain Inhalte, die zu Ihrem Tonfall und Ihrer Stimme passen.

Holen Sie sich ClickUp Brain kostenlos Verwandeln Sie eine grobe Idee in einen klaren Entwurf und erstellen Sie dann mit ClickUp Brain mit einem Klick eine Aufgabe.

Beim Schreiben geht es nicht nur um Worte – es geht darum, Ideen in Wirkung umzusetzen. Ganz gleich, ob Sie Inhalte, Berichte oder Kampagnen erstellen, ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, nahtlos vom Konzept zum Abschließen zu gelangen, indem es Ihren Arbeitskontext versteht und Kreativität mit Handeln verbindet.

So geht's:

Von der Idee zum Entwurf im Handumdrehen: Beschreiben Sie, was Sie schreiben möchten, und ClickUp Brain erstellt einen strukturierten, markengerechten ersten Entwurf – ganz auf Ihre Ziele und Ihren Stil zugeschnitten.

Schreiben Sie klar und deutlich, ohne Ihren Ton zu verlieren: Erhalten Sie Vorschläge, die den Flow verbessern, umständliche Formulierungen korrigieren und Ihre Botschaft verfeinern, während Ihr authentischer Stil erhalten bleibt.

Recherchieren und schreiben Sie an einem Ort: Beziehen Sie Fakten, Notizen und Referenzen direkt aus Ihren verbundenen Dokumenten und Projekten.

Mühelos zusammenarbeiten und umsetzen: Fassen Sie Feedback zusammen, überarbeiten Sie Abschnitte anhand von Kommentaren und verwandeln Sie fertige Entwürfe in Aufgaben oder Kampagnen – alles innerhalb von ClickUp.

Genau wie WritingMate AI bietet Brain die Leistungsfähigkeit mehrerer LLMs in einer einzigen App. So vermeiden Sie die KI-Zersplitterung und erhalten Zugriff auf Claude, Gemini, GPT-4o und mehr unter einem Dach.

📌 Beispiel: Sie fügen eine Idee in ein Dokument ein. ClickUp AI erweitert diese zu einer Gliederung, schlägt Überschriften vor und erstellt eine Aufgabe für den ersten Entwurf mit einem Fälligkeitsdatum und einem Mitarbeiter.

Für tiefergehende Recherchen und mehr Kontext probieren Sie ClickUp BrainGPT aus.

ClickUp BrainGPT geht noch einen Schritt weiter. Es handelt sich um eine vollständig vernetzte Desktop-KI-App, die Ihr Arbeitsumfeld versteht, Ihre Tools vereinheitlicht und Ihnen hilft, nahtlos vom Schreiben zur Umsetzung überzugehen.

Fassen Sie das Meeting zusammen, erstellen Sie eine Liste mit Entscheidungen und erstellen Sie mit ClickUp BrainGPT Folgeaufgaben mit Eigentümern.

Stellen Sie sich vor, Sie entwerfen einen Blogbeitrag oder eine Marketingkampagne und müssen dabei auf Recherchen, frühere Assets oder Designdateien zurückgreifen, die über verschiedene Apps verstreut sind.

Anstatt zwischen verschiedenen Registerkarten zu wechseln, können Sie mit BrainGPT sofort in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und sogar im Internet suchen und alles, was Sie brauchen, an einem Ort zusammenführen. Ihre Texte werden fundierter, genauer und weitaus weniger fragmentiert.

Dann gibt es noch Talk to Text, das Ihrem kreativen Flow echte Flexibilität verleiht. Ganz gleich, ob Sie auf dem Weg zur Arbeit eine Absatzidee diktieren oder laut Schlagzeilen brainstormen, BrainGPT erfasst Ihre Stimme und wandelt sie in strukturierte Texte um.

Halten Sie kreative Ideen in Echtzeit mit ClickUp Talk to Text fest und verwandeln Sie Ihre Stimme in strukturierte Texte.

Darüber hinaus bietet BrainGPT den Benutzern Zugriff auf mehrere KI-Modelle wie Gemini, Claude und ChatGPT in einem. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Registerkarten oder Abonnements hin- und herwechseln müssen, um das Schreiben, Recherchieren und Planen separat zu erledigen. Sie erhalten eine einzige, unternehmensgerechte Umgebung, die versteht, woran Sie arbeiten und warum.

🎥 Die in ClickUp integrierte KI kann im Marketing auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Hier eine kurze Anleitung:

📚 Lesen Sie auch: Die beste KI-Korrekturlesesoftware für fehlerfreie Inhalte

Schreiben Sie gemeinsam in ClickUp Docs mit Echtzeit-Bearbeitung, freundlichen Kommentaren und Aktionselementen. Wandeln Sie jede Zeile in eine Aufgabe mit Eigentümern und Terminen um und halten Sie alles mit Docs Hub für eine einfache Suche miteinander verbunden.

Verfassen Sie den Artikel gemeinsam, taggen Sie einen Editor und wandeln Sie dessen Kommentar mit ClickUp Docs in eine Aktion mit Fälligkeitsdatum um.

Fügen Sie einfache Widgets hinzu, um den Status zu aktualisieren, ohne die Seite zu verlassen, und verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben, damit Ihr Plan übersichtlich bleibt. Dieser Ansatz kombiniert Entwurf und Ausführung, sodass die nächsten Schritte auf einen Blick ersichtlich sind. Das reduziert Hin und Her und sorgt dafür, dass jede Seite der Fertigstellung näher kommt.

📚 Lesen Sie auch: Die besten KI-Textvereinfachungsprogramme für einfaches und klares Schreiben

Verwandeln Sie Gespräche in Aufgaben mit ClickUp Chat

Verwandeln Sie eine Nachricht in eine Aufgabe, fügen Sie ein unverbindliches Fälligkeitsdatum hinzu und verknüpfen Sie den Chat über ClickUp Chat mit dem Kontext.

Brainstormen Sie mit Kollegen im ClickUp Chat, teilen Sie kurze Notizen und fügen Sie die Unterhaltung zur Arbeit hinzu. Mit nur einem Klick können Sie jede Nachricht in eine Aufgabe umwandeln und die KI bitten , lange Threads zusammenzufassen, damit alle über ihre Aufgaben informiert sind.

Behalten Sie den Kontext der Aufgabe und des Dokuments im Blick, damit nichts zwischen den Apps verloren geht. Der Flow bleibt reibungslos, da Sie Aufgaben erstellen, zuweisen und nachverfolgen können, ohne die App zu verlassen.

Die besten Features von ClickUp

Verfassen Sie gemeinsam Texte in ClickUp Dokumenten und wandeln Sie Kommentare in Aufgaben um, damit Bearbeitungen und Freigaben voranschreiten, ohne die Seite verlassen zu müssen.

Entwerfen und überarbeiten Sie Texte mit ClickUp Brain und weisen Sie dann den nächsten Schritt direkt aus demselben Dokument oder der selben Aufgabe zu.

Finden Sie mit Enterprise Search & Ask frühere Briefings und Dateien und verknüpfen Sie diese mit Ihrer aktuellen Arbeit, um sofort den Kontext zu erhalten.

Erfassen Sie Meeting-Notizen mit ClickUp Brain Notetaker, das direkt als Aufgaben aufzeichnet, transkribiert und Aktionspunkte erstellt.

Limitierungen von ClickUp

Für neue Benutzer kann dies überwältigend sein, da es so viel einzurichten und zu lernen gibt bei den Einstellungen.

Einige Benutzer berichten von langsamen Ladezeiten oder Verzögerungen bei großen Ansichten und Dashboards.

Das Handy eignet sich gut für schnelle Überprüfungen, aber aufwändige Arbeiten lassen sich besser auf einem Desktop-Computer erledigen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.450 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Features wie Automatisierungen, KI-Schreibassistent und der überarbeitete Kalender sparen viel Zeit. Und das Beste daran? Es passt sich unseren Bedürfnissen an – egal, ob wir eine neue Kampagne starten oder langfristige Projekte verwalten.

📮 ClickUp Insight: Mehr als 50 % der Befragten tippen täglich in drei oder mehr Tools und kämpfen dabei mit einer „App-Flut” und verstreuten Workflows. Das mag zwar produktiv und geschäftig wirken, aber Ihr Kontext geht einfach zwischen den Apps verloren, ganz zu schweigen von der Energie, die Sie durch das Tippen verbrauchen. BrainGPT bringt alles zusammen: Sprechen Sie einmal, und Ihre Updates, Aufgaben und Notizen landen genau dort, wo sie in ClickUp hingehören. Kein Umschalten mehr, kein Chaos mehr – nur noch nahtlose, zentralisierte Produktivität.

2. Grammarly Business (am besten geeignet für professionelles, teamübergreifend einheitliches Schreiben)

via Grammarly Business

Denken Sie an das letzte Mal, als Sie eine wichtige E-Mail geschrieben haben und inne gehalten haben, um zu überlegen, ob sie zu formell oder vielleicht nicht ausgefeilt genug klingt. Multiplizieren Sie diesen Moment mit einem ganzen Team, und Sie sehen, wie kleine Unsicherheiten beim Schreiben zu Zeitverlust und missverständlichen Botschaften führen können.

Grammarly Business hilft Teams dabei, dies zu vermeiden. Es greift unauffällig ein, schlägt den richtigen Ton vor, glättet holprige Sätze und sorgt dafür, dass die Stimme Ihres Unternehmens in jeder Nachricht zum Ausdruck kommt.

Die besten Features von Grammarly Business

Bieten Sie Echtzeit-Korrekturen in Bezug auf Grammatik, Tonfall und Stil, die Teams dabei helfen, in E-Mails, Dokumenten und Chats klar zu kommunizieren.

Verwenden Sie den Style Guide und Brand Tones, um sicherzustellen, dass alle Texte mit der Stimme Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Knowledge Share und Snippets, mit denen Teams die richtigen Formulierungen wiederverwenden können, ohne sie von Grund auf neu schreiben zu müssen.

Integrieren Sie mehr als 500.000 Apps und Websites, darunter Google Docs, Outlook, Slack, Salesforce und LinkedIn, um beim Schreiben nahtlos unterstützt zu werden.

Verfolgen Sie den Fortschritt und identifizieren Sie Wachstumsbereiche mithilfe des Team-Analyse-Dashboards mit übersichtlichen Berichten zur Schreibqualität und Effizienz.

Einschränkungen von Grammarly Business

Kann für größere Teams kostspielig werden, da die Preise pro Platz steigen.

Gelegentlich ungenaue Vorschläge, die einer Überprüfung durch Menschen bedürfen

Bei sehr großen Dokumenten kann es zu Leistungseinbußen kommen.

Einige Benutzer berichten von Kompatibilitätsproblemen mit bestimmten CMS-Plattformen wie WordPress.

Preise für Grammarly Business

Geschäft : 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly Business

G2 : 4,7/5 (über 11.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.200 Bewertungen)

Was Benutzer über Grammarly Business sagen

Es ist äußerst hilfreich, um das Schreiben im gesamten Team zu verbessern, Fehler zu erkennen und sicherzustellen, dass unsere Botschaften klar und professionell sind.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Grammarly

3. Notion KI (Am besten geeignet für All-in-One-Produktivität innerhalb des Notion-Ökosystems)

via Notion AI

Ein Reddit-Benutzer beschrieb, wie Notion AI die Arbeit mit einer riesigen Datenbank von Reisezielen verändert hat. Jedes Mal, wenn ein neuer Ort hinzugefügt wurde, füllte die KI still und leise die Details aus – bevorzugte Gerichte, Tripadvisor-Rankings und sogar kleine Geheimnisse, die nur Einheimische kennen.

Notion KI ist besonders dann zu Hause, wenn Sie Notion bereits zur Organisation Ihrer Welt nutzen. Es strukturiert unübersichtliche Projekte und entlastet Sie von Informationen, die Sie sonst überfordern könnten.

Dennoch weisen viele Leute darauf hin, dass die Features zwar leistungsstark sind, die höheren Kosten jedoch abschreckend wirken können, insbesondere wenn Sie das Tool nur für einfachere Aufgaben benötigen.

Die besten Features von Notion KI

Fassen Sie lange Berichte, Artikel oder E-Mail-Ketten in kurzen, übersichtlichen Notizen zusammen, auf deren Grundlage Sie Maßnahmen ergreifen können.

Übersetzen Sie Dokumente in mehrere Sprachen, um die Zusammenarbeit mit globalen Teams zu vereinfachen.

Verbessern Sie Grammatik, Rechtschreibung und Tonfall direkt in Notion-Dokumenten, ohne Ihren Workflow zur Erstellung des Inhalts zu verlassen.

Erstellen Sie erste Entwürfe oder sammeln Sie Ideen mit einfachen Eingabeaufforderungen und verwandeln Sie eine leere Seite in einen Ausgangspunkt.

Füllen Sie Datenbanken automatisch mit Zusammenfassungen und Erkenntnissen, damit Projekte ohne manuelle Dateneingabe organisiert bleiben.

Einschränkungen von Notion KI

Funktioniert nur innerhalb von Notion, daher müssen Sie sich auf das Ökosystem festlegen.

Bezahlte Pläne können für Teams, die nur eine geringe Nutzung von KI benötigen, teuer erscheinen.

Kann gelegentlich allgemeine Ergebnisse liefern, die noch manuell überarbeitet werden müssen.

Preise für Notion KI

Free

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Notion KI sagen

Der KI-Schreibassistent hilft mir, Ideen schnell in ausgefeilte Texte umzusetzen, die Wissensmanagement-Tools sorgen dafür, dass alles an einem Ort organisiert ist, und dank der Enterprise-Suche finde ich in Sekundenschnelle genau das, was ich brauche.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Notion KI-Alternativen und Konkurrenten

4. Jasper KI (Am besten geeignet für Marketingteams, die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit benötigen)

via Jasper KI

Jasper hat sich einen Namen als eine der ersten KI-Schreibplattformen gemacht, die speziell für Marketingfachleute entwickelt wurde. Anstatt Ihnen nur eine leere Leinwand zu bieten, ist es so konzipiert, dass es sich wie eine Engine für den Inhalt anfühlt, die ständig läuft.

Viele Benutzer schätzen es, dass die Vorlagen und Markentools das Rätselraten überflüssig machen, insbesondere wenn mehrere Kampagnen gleichzeitig laufen. Sie können Marken-Sprachprofile einrichten, die den Ton in Blogbeiträgen, E-Mails und Werbetexten einheitlich halten, sodass Sie nicht jedes Mal dieselbe Positionierung neu formulieren müssen.

Dank seines SEO-Modus und der Integration von Briefings zum Inhalt hilft Ihnen Jasper dabei, Ihre Texte mit einer bereits integrierten Suchabsicht zu verfassen, anstatt diese nachträglich hinzuzufügen.

Die besten Features von Jasper KI

Erstellen Sie Werbetexte , Blogs und E-Mail-Kampagnen mit über 50 vorgefertigten Vorlagen, die Zeit sparen und kreative Blockaden reduzieren.

Passen Sie Ton und Stil mit Jasper Brand Voice an, damit alle Inhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Optimieren Sie Artikel direkt während des Schreibens durch die Integration von Surfer SEO.

Erstellen Sie mit der KI Image Suite von Jasper, die Eingaben in hochwertige Grafiken umwandelt, Visualisierungen in großem Maßstab.

Verwenden Sie Jasper Chat für natürliche Unterhaltungen, die Ihnen beim Brainstorming, bei der Bearbeitung oder Verfeinering von Entwürfen helfen.

Einschränkungen von Jasper KI

Die Preise gelten im Vergleich zu anderen WritingMate KI-Alternativen wie ChatGPT oder Copy.ai als teuer.

Einige Benutzer sagen, dass die Ergebnisse sich generisch anfühlen können und zusätzliche Bearbeitung benötigen, um originell zu sein.

Steilere Lernkurve, wenn Sie mit KI-Schreibplattformen nicht vertraut sind

Preise für Jasper KI

7 Tage lang kostenlose Testversion

Pro : 69 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper KI

G2 : 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was Benutzer über Jasper KI sagen

Jasper ist ein einfaches, bahnbrechendes tool, das uns dabei geholfen hat, unseren Prozess zur Erstellung von Inhalten zu optimieren. Es liefert stets erste Entwürfe, die perfekt zu unserem Tonfall passen, wodurch wir Zeit und Aufwand sparen.

📚Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Jasper KI

5. Writesonic (Am besten geeignet für die Erstellung von Inhalten mit integrierter SEO-Unterstützung)

via Writesonic

Immer mehr Vermarkter von Inhalten setzen auf KI. Umfragen zeigen, dass etwas mehr als die Hälfte KI mittlerweile nutzt, um Ideen zu entwickeln, aber nur wenige lassen damit ganze Artikel schreiben. Das zeigt etwas Wichtiges: Die meisten Menschen wollen KI als Leitfaden, nicht als Ghostwriter.

Writesonic funktioniert in diesem Bereich hervorragend. Es hilft Ihnen beim Brainstorming, beim Erstellen von Entwürfen und beim Optimieren Ihrer Arbeit mit SEO-Erkenntnissen, während es Ihnen dennoch Raum für Ihre eigene Stimme lässt. Für Freiberufler und kleine Unternehmen kann es die Planung und Entwurfsarbeit erleichtern, ohne jemals die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Die besten Features von Writesonic

Erstellen Sie lange Blogartikel, Werbetexte und Social-Media-Beiträge mit KI-Vorlagen, die Ihnen Stunden an Arbeit ersparen.

Optimieren Sie Inhalte mit integrierten SEO-Tools, darunter Keyword-Recherche , Themen-Clustering und Content-Gap-Analyse.

Nutzen Sie ChatSonic, den KI-Chat-Assistenten, um Ideen zu sammeln, Wettbewerber zu analysieren oder Entwürfe in Echtzeit zu verfeinern.

Greifen Sie auf über 100 Vorlagen für den Inhalt zu, darunter Anzeigen, E-Mails, Produktbeschreibungen und Skripte für verschiedene Plattformen.

Erstellen Sie mit der Writesonic Chrome-Erweiterung Texte direkt in Apps wie LinkedIn oder Gmail, um schnell Antworten und Beiträge zu verfassen.

Limit von Writesonic

Viele erweiterte Features, wie SEO-Optimierung und ChatSonic, sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Die kostenlosen Guthaben haben einen Limit, sodass es schwierig ist, die Plattform vollständig zu testen.

Einige Ergebnisse können sich generisch anfühlen und erfordern menschliche Bearbeitung, um Nuancen herauszuarbeiten.

Preise für Writesonic

Lite : 49 $/Monat

Standard : 99 $/Monat

Professional : 249 $/Monat

Erweitert : 499 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2 : 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was Benutzer über Writesonic sagen

Writesonic zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der Erstellung hochwertiger Inhalte in verschiedenen Formaten aus. Besonders schätze ich die Vielfalt der Vorlagen und die Möglichkeit, Ton und Stil fein abzustimmen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Writesonic

6. TextCortex KI (Am besten geeignet für kleine Teams und Einzelsteller, die schnelle Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten benötigen)

via TextCortex KI

Manchmal ist der größte Herausforderung einfach der Anfang. Viele Benutzer finden TextCortex praktisch, weil es dabei hilft, grobe Entwürfe in brauchbare Texte umzuwandeln. Die Browser-Erweiterung funktioniert plattformübergreifend, beispielsweise mit Gmail, Google Docs und sozialen Medien, sodass Sie Inhalte überall dort erstellen können, wo Sie gerade arbeiten, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Was TextCortex auszeichnet, ist sein „Zeno Chat”-Feature, mit dem Sie mit der KI chatten können, um die Ergebnisse zu verfeinern, anstatt mit neuen Eingaben von vorne zu beginnen.

Die besten Features von TextCortex KI

Dokumente in mehreren Sprachen umschreiben und übersetzen

Erstellen Sie kurze Inhalte für Blogs, Produktbeschreibungen, E-Mails und Bildunterschriften.

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Persönlichkeiten, die Ihrem Ton und Stil entsprechen.

Nutzen Sie Wissensdatenbanken , um der KI Wissen über Ihre Marke oder Branche zu vermitteln.

Greifen Sie auf über 500 Vorlagen für die schnelle Erstellung von Inhalten zu.

Einschränkungen von TextCortex KI

Der Free-Plan schränkt die Länge der Ergebnisse und die Features ein.

Es fehlen tools für Überschriften, Gliederungen und SEO-Support.

Schwierigkeiten bei der Erstellung langer Artikel

Preise für TextCortex KI

Free

Premium : 6,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

TextCortex KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 830 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 230 Bewertungen)

Was Benutzer über TextCortex KI sagen

Dieses tool ist eine große Hilfe beim Schreiben meines Romans. Es gibt mir wertvolles Feedback und weckt meine Neugierde, wie meine Leser darauf reagieren werden.

📮 ClickUp Insight: Etwa jeder fünfte Befragte versendet täglich mehr als 50 Instant Messages. Das sorgt zwar für einen schnellen Arbeitsablauf, kann aber auch zu Überlastung und übersehenen Details führen. Mit den integrierten Tools von ClickUp, wie Chat und zugewiesene Kommentare, bleibt jede Unterhaltung mit der richtigen Aufgabe verknüpft, wodurch die Zusammenarbeit übersichtlicher wird und weniger Nachfassaktionen erforderlich sind.

7. MailMaestro (Am besten geeignet für Produktivität bei E-Mail und Meetings)

via MailMaestro

Wenn Sie sich jemals von einem überfüllten Posteingang oder endlosen Notizen zu Meetings belastet gefühlt haben, verspricht MailMaestro Ihnen einen leichteren Weg in die Zukunft. Anstatt jede Antwort von Grund auf neu zu tippen, entwirft dieses KI-Schreibtool still und leise ausgefeilte E-Mails für Sie, fasst lange Threads zusammen und verwandelt sogar Meetings in übersichtliche Aktionspunkte.

Was MailMaestro auszeichnet, ist seine Fähigkeit, genau dort zu arbeiten, wo Sie sich bereits befinden – in Outlook, Gmail und Teams. Sie können neue E-Mails verfassen, mit kontextbezogenen Entwürfen antworten oder Ihren Text mit einem einzigen Klick verbessern.

Die besten Features von MailMaestro

Erstellen Sie mit den Tools „Compose“, „Reply“ und „Improve“ im Handumdrehen ausgefeilte E-Mails in mehreren Sprachen.

Fassen Sie lange E-Mail-Threads und Anhänge zu klaren Kernaussagen zusammen.

Erkennen und senden Sie automatisch Erinnerungen an Nachfassaktionen, Fristen und Termine.

Organisieren Sie Ihren Posteingang mit intelligenten Beschreibungen und Filtern, um Prioritäten schneller zu setzen.

Verwandeln Sie chaotische Meetings-Diskussionen in zugewiesene nächste Schritte mit TeamsMaestro.

Limitierungen von MailMaestro

Entwürfe müssen manchmal manuell bearbeitet werden, damit sie persönlicher klingen.

Datenschutzbedenken für diejenigen, die beim Zugriff auf E-Mails vorsichtig sind

Im Vergleich zu fortgeschritteneren tools nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten des Schreibstils

Preise für MailMaestro

Free

MailMaestro: Ab 12 $

TeamMaestro: Ab 17 $

MaestroDuo: Ab 25 $

Bewertungen und Rezensionen zu MailMaestro

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Was Benutzer über MailMaestro sagen

Ich finde es toll, wie MailMaestro die Verwaltung von E-Mails so viel einfacher macht. Die KI hilft mir dabei, schnell personalisierte Antworten zu verfassen, wodurch ich viel Zeit spare und gleichzeitig professionell bleibe.

📚 Lesen Sie auch: So verwenden Sie ChatGPT für die Erstellung von Inhalten

8. Koala KI (am besten geeignet für umfangreiche SEO-Inhalte in großem Umfang)

via Koala KI

Autoren und Marketingfachleute diskutieren oft darüber, wie viel Zeit sie für die Erstellung von Langform-Inhalten aufwenden. Das Erstellen von Gliederungen, die Durchführung von Keyword-Recherchen und das Hinzufügen interner Links kann schon vor dem ersten Tippen überwältigend sein.

Koala AI verfolgt einen anderen Ansatz. Es generiert nicht nur Text, sondern erstellt strukturierte, SEO-freundliche Artikel, die oft schon fast veröffentlichungsreif sind. Viele Ersteller sagen, dass es das erste tool ist, das sie verwendet haben, bei dem sich das Ergebnis weniger wie ein Rohentwurf anfühlt, sondern eher wie etwas, das man getrost freigeben kann.

Die besten Features von Koala KI

Generieren Sie vollständige, SEO-optimierte Artikel aus einer einzigen Keyword-Eingabe.

Automatisieren Sie interne Verlinkungen und Schema-Markups, um die SEO Ihrer Website zu verbessern.

Nutzen Sie Echtzeit-SERP-Analysen, um sich an den aktuellen Rankings zu orientieren.

Erstellen Sie Affiliate-Produktübersichten mit Live-Daten von Amazon.

Skalieren Sie Ihren Inhalt mit Massen-Textverarbeitung und WordPress-Integration.

Einschränkungen von Koala KI

Die Qualität wird durch menschliche Bearbeitung und Personalisierung noch weiter verbessert.

Fortgeschrittene Modelle verbrauchen Guthaben schnell, was die Kosten für Vielnutzer erhöht.

Die Benutzeroberfläche kann aufgrund der vielen Einstellungen zunächst etwas überwältigend wirken.

Preise für Koala KI

Essentials : 9 $/Monat

Professional : 49 $/Monat

Boost : 99 $/Monat

Wachstum : 179 $/Monat

Elite : 350 $/Monat

Erweitert : 500 $/Monat

Stufe I : 750 $/Monat

Scale II : 1.250 $/Monat

Stufe III: 2.000 $/Monat

Koala KI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5,0/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

Was Benutzer über Koala KI sagen

Das Marketingteam hat großen Wert aus den Inhaltsberichten von Koala gezogen, die ihnen einen Eindruck davon vermitteln, welche Inhalte dazu beitragen, unsere potenziellen Kunden durch den Marketing-Trichter zu leiten.

📚 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools zur Erweiterung von Sätzen für mehr Klarheit beim Schreiben

9. Evercopy (am besten geeignet für die Skalierung von Werbekreationen mit KI)

via Evercopy

Markenorientiertes Marketing erlebt derzeit ein Comeback. 37,52 % der Marketingfachleute stellen die Kundenerfahrung mit ihrer Marke in den Vordergrund, und fast drei von zehn konzentrieren sich auf Inhalte, die ihren Werten treu bleiben.

Das bedeutet, dass der Druck groß ist, Anzeigen zu erstellen, die sowohl konsistent als auch kreativ sind. Hier kommt Evercopy ins Spiel. Anstatt sich in endlosen Designänderungen und verstreuten Assets zu verlieren, können Teams das KI-gestützte Content-Studio nutzen, um Banner, Produktfotos und Videoanzeigen zu erstellen, die jedes Mal dem Markenimage entsprechen.

Die besten Features von Evercopy

Erstellen Sie über 30 Multimedia-Anzeigenformate, darunter Banner, Produktfotos und Videoanzeigen.

Verwenden Sie leistungsstarke Kreativkonzepte neu mit KI-Remixes, die speziell auf neue Kampagnen zugeschnitten sind.

Sorgen Sie mit benutzerdefinierten Vorlagen und Personalisierungsoptionen für eine strenge Markenkonsistenz.

Bearbeiten und verfeinern Sie Ihre Texte mit Drag-and-Drop-Tools und KI-gestützten Anpassungen.

Greifen Sie auf eine integrierte Themen- und Inspirationsbibliothek zu, um schnell kreative Ideen zu entwickeln.

Limit von Evercopy

Die Preise können für kleinere Teams oder Einzel-Ersteller hoch sein.

Einige erweiterte Features eignen sich am besten für Benutzer im Unternehmen.

Im Vergleich zu Mitbewerbern eingeschränkte kostenlose Testversion

Preise für Evercopy

Starter : 185 $/Monat

Pro : 710 $/Monat

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Evercopy

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 140 Bewertungen)

Was Benutzer über Evercopy sagen

Dies ist eine Notiz:

Ich finde es toll, wie produktiv das Schreiben von Inhalten mit KI ist und dass es absolut leistungsstarke Ergebnisse liefert. Von langen bis zu kurzen Antworten deckt es alles ab, ohne zu mechanisch zu sein. Mir gefallen auch die anderen Features wie die Datei-Exploration und die Datenanalyse in Echtzeit.

👀 Wissenswertes: Shakespeare hat über 1.700 Wörter erfunden, die noch heute verwendet werden. Er veränderte bestehende Wörter, verwandelte Substantive in Verben und prägte neue Ausdrücke, um Emotionen und Geschichten einzufangen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tone-Rewriter, um Ihr Schreiben zu transformieren

10. Wordplay (am besten geeignet für SEO-Inhalte in Langform mit einem Klick)

via Wordplay

Niemand spricht genug darüber, wie lange es dauert, diese Idee in einen ausgefeilten, langen Text umzusetzen. Wordplay wurde genau für diese Herausforderung entwickelt. Anstatt kleine Schnipsel zu produzieren, die noch stundenlang zusammengefügt werden müssen, erstellt Wordplay mit einem einzigen Klick Blogpost-Entwürfe und Artikel in voller Länge, wobei SEO direkt in seine DNA integriert ist.

Viele Benutzer heben hervor, dass sich Wordplay von anderen KI-Schreibprogrammen unterscheidet, da es von SEO-Experten entwickelt wurde und nicht nachträglich mit Langform-Optionen ausgestattet wurde. Das Ergebnis sind Inhalte, die natürlicher fließen, weniger Bearbeitung erfordern und den Standards von Google für hilfreiche, präzise Texte entsprechen.

Die besten Features von Wordplay

Erstellen Sie Artikel mit mehr als 5.000 Wörtern mit nur einem Klick.

Erstellen Sie Entwürfe, die in Sekundenschnelle zu 95 % fertiggestellt sind.

Sparen Sie Zeit mit einem Generator für Massenartikel.

Integrieren Sie WordPress für die Planung und Veröffentlichung.

Fügen Sie FAQs hinzu, die für Such-Snippets und „People Also Ask“ optimiert sind.

Limit bei Wortspielen

Erfordert eine hohe Zahlung mit einem Lifetime-Deal.

Die Ergebnisse müssen möglicherweise noch auf ihre Richtigkeit überprüft und überarbeitet werden.

Preise für Wordplay

Starter : 99 $ für lebenslangen Zugriff

Silber : 399 $ für lebenslangen Zugriff

Gold : 999 $ für lebenslangen Zugriff

Platinum: 2.800 $ für lebenslangen Zugriff

Bewertungen und Rezensionen zu Wordplay

G2 : 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Wordplay sagen

Ich bin begeistert von Wordplay – es ist einfach zu bedienen und die Inhalte sind authentisch! Ich kann verschiedene Stile und Varianten erstellen – es verkürzt meine Schreibzeit um ganze 90 %!!!

👀 Wissenswertes: Wendys verspielte Twitter-Persönlichkeit entstand durch Zufall. Ein Community-Manager begann, mit Humor statt mit steifer Unternehmenssprache zu antworten. Diese „Stimme” fand so großen Anklang, dass sie zu einer viralen Fallstudie darüber wurde, wie ein einheitlicher Tonfall das Markenwachstum fördern kann.

📚 Lesen Sie auch: Die 10 besten KI-E-Mail-Schreiber für Fachleute und Vermarkter

1. Copy. KI

Copy.ai wurde speziell für Marketingfachleute entwickelt. Es enthält über 90 gebrauchsfertige Vorlagen, sodass Sie Anzeigen, Blog-Einleitungen, Produktbeschreibungen oder Social-Media-Beiträge erstellen können, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Teams schätzen insbesondere das Feature „Brand Voice“, das alle Inhalte im Einklang mit dem Unternehmensstil hält, sowie die Collaboration-Tools, mit denen mehrere Benutzer nahtlos zusammenarbeiten können. Für Unternehmen, die häufig Kampagnen durchführen, hilft Copy.ai dabei, den Zeitaufwand für Entwürfe und Brainstorming zu reduzieren.

Dennoch gibt es einige Einschränkungen, die es zu beachten gilt. Die Ergebnisse können sich manchmal repetitiv anfühlen, wenn Sie sich zu sehr auf Vorlagen für das Verfassen von Inhalten verlassen, was bedeutet, dass Sie den Text an Ihren Tonfall anpassen müssen. Größere Teams wünschen sich außerdem eine tiefere Integration mit Tools für das Projektmanagement.

📚 Lesen Sie auch: Die 15 besten Alternativen und Konkurrenten zu Copy.ai im Jahr 2025

2. Rytr

Rytr ist beliebt bei Freiberuflern und kleinen Teams, die ein erschwingliches KI-Schreibtool suchen. Es unterstützt mehr als 30 Sprachen und 20 Töne und bietet Ihnen Flexibilität, egal ob Sie E-Mails, Bildunterschriften oder Blog-Entwürfe erstellen.

Eine integrierte Plagiatsprüfung gewährleistet Originalität, und die Benutzeroberfläche ist leicht zu erlernen, sodass sie auch für Neulinge im Bereich KI-gestütztes Schreiben zugänglich ist.

Auf der anderen Seite glänzt Rytr im Vergleich zu hochwertigeren KI-Tools nicht bei der Erstellung von Langform-Inhalten. Es ist zwar nützlich für kurze Ausschnitte und kleine Projekte, aber die Ergebnisse können bei vollständigen Artikeln oberflächlich wirken. Auch die Werkzeuge für die Bearbeitung sind einfacher als die der Konkurrenz.

📚 Lesen Sie auch: Die 11 besten Alternativen zu Rytr KI für eine intelligentere Erstellung von Inhalten im Jahr 2025

3. INK

INK kombiniert KI-basiertes Schreiben mit SEO-Optimierung und ist damit bei Bloggern und Content-Vermarktern bevorzugt. Die Plattform hilft Ihnen dabei, die Keyword-Dichte, Meta-Tags und Lesbarkeit während des Schreibens zu optimieren, sodass Ihre Inhalte bereits vor der Veröffentlichung optimiert sind.

Es wurde entwickelt, um die Notwendigkeit des Jonglierens mit mehreren Tools zu beseitigen, indem es KI-Generierung mit SEO-Bewertung in einem Dashboard kombiniert.

Allerdings kann INK aufgrund der Vielzahl der verfügbaren SEO-Metriken zunächst etwas überwältigend wirken. Einige Benutzer finden auch, dass die KI-Texte zwar solide sind, aber gelegentlich generische Inhalte produzieren, die noch überarbeitet werden müssen, um sie an den Tonfall der Marke anzupassen.

Vom ersten Entwurf bis zum letzten Entwurf mit ClickUp Brain

Beim Schreiben geht es seit jeher um mehr als nur darum, Worte auf eine Seite zu bringen. Sie wissen das, Ihre Leser wissen das, aber viele KI-Schreibassistenten wissen es nicht.

Mehrere Entwürfe führen oft zum Verlust von Kontext und Details. Genau hier glänzt ClickUp – es bietet Ihnen einen einzigen Space, in dem Sie planen, schreiben, bearbeiten und zusammenarbeiten können, ohne verstreute Tools und endlose Registerkarten.

Während andere Plattformen vielleicht einen Teil des Puzzles abdecken, bringt ClickUp alles zusammen. Dokumente, Aufgaben, Kalender und KI befinden sich an einem Ort, sodass sich Ihr Schreibprozess weniger wie eine Anstrengung und mehr wie ein natürlicher Rhythmus anfühlt.

Beim Vergleich von WritingMate KI-Alternativen geht es nicht nur um Features, sondern auch um Zugang und Wert. Viele Tools bieten mittlerweile mobile Apps, mit denen Sie überall ununterbrochen den Flow halten können, aber der eigentliche Unterschied liegt oft in erschwinglichen Preisen und besseren Preismodellen.

Mit ClickUp erhalten Sie die Flexibilität, Projekte zu schreiben und zu verwalten, ohne zu viel auszugeben, und profitieren gleichzeitig von Premium-Funktionen auf einer einzigen Plattform.

Wenn Sie bereit sind, das Schreiben stressfrei zu gestalten und sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben zu konzentrieren, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!