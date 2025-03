Wie man einen Blogbeitrag schreibt

Während eines Großteils des letzten Jahrzehnts haben Experten verkündet, dass der Blog tot ist! Vor allem seit dem Aufkommen des Mikroblogging mit X (früher Twitter) und des Foto-/Video-Blogging mit Instagram wurden lange Textabschnitte in Blogbeiträgen als nutzlos abgetan.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

🌎 Faktencheck: Allein bei WordPress, benutzer über 70 Millionen neue Blogbeiträge veröffentlicht jeden Monat. 89 % der Organisationen unterhalten regelmäßig einen Blog . Drei Viertel der Befragten sagen, dass bloggen zu Ergebnissen im Geschäft führt für sie.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass das Bloggen eine der effektivsten Methoden ist, um Sichtbarkeit (indem man auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen erscheint), Autorität (indem man über relevante Themen spricht) und Vordenkerschaft (indem man Ideen für die Zukunft entwickelt) zu erlangen.

Dennoch werden 96,5 % der Inhalte im Internet nicht veröffentlicht keinen Traffic von Google , findet Ahrefs!

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass der Inhalt dieser Blogposts nicht der Suchabsicht entspricht. Mit anderen Worten, der Inhalt trifft nicht die Bedürfnisse des Lesers.

Heute schauen wir uns an, wie Sie dieses Problem mit einer umfassenden Blogpost-Gliederung lösen können. Wir besprechen, warum Sie eine Gliederung für einen Blogbeitrag benötigen, wie Sie eine solche erstellen und welche Fehler Sie dabei vermeiden sollten.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Eine Blogpost-Gliederung ist ein Rahmen, der das Schreiben leitet, indem er umfassende, effektive und differenzierte Inhalte schafft. Sie sorgt für Markenklarheit, Schnelligkeit, Qualität, Konsistenz und Risikominderung.

Um eine gute Blogpost-Gliederung zu erstellen, befolgen Sie diese Schritte.

Brainstorming von Ideen und Schlüsselfaktoren

Strukturieren Sie die Hauptabschnitte

Füllen Sie jeden Abschnitt mit dem richtigen Maß an Details aus

Überarbeiten und verfeinern Sie Ihre Gliederung

Überwachen Sie die Leistung Ihres Blogbeitrags und verbessern Sie ihn mit der Zeit

Grundlagen einer Blogpost-Gliederung verstehen

Eine Gliederung für einen Blogbeitrag ist eine Struktur oder ein Rahmen, der alle Aspekte enthält, die der Autor behandeln muss. Sie hilft dem Autor, die Erzählung des Blogposts so zu gestalten, dass sie für den Leser möglichst sinnvoll und nützlich ist.

Warum brauchen Sie eine Gliederung für einen Blogbeitrag?

Unabhängig davon, ob Sie der einzige Autor sind oder zu einem Team von mehreren Autoren gehören, ist die Gliederung eines Blogbeitrags unerlässlich für SEO-Projekt-Management . Bevor Sie sich zum Schreiben hinsetzen, sollten Sie eine Gliederung erstellen, die die Grenzen Ihres Inhalts absteckt.

Das ist so, als würden Sie vor dem Malen eine Bleistiftskizze anfertigen. Sie gibt Ihnen ein abgeschlossenes Bild von dem, was Sie malen werden, ohne Ihren kreativen Prozess einzuschränken. So hilft es Ihnen.

Klarheit: Die Gliederung ist ein Fahrplan für den gesamten Artikel. Sie wissen, wo Sie anfangen müssen, welche Meilensteine Sie überschreiten müssen und wo Sie ankommen. Dadurch erhält der Autor abschließende Klarheit über seine Arbeit.

Risikominderung: Wenn sich die Autoren über das Ziel und die Struktur ihres Blogbeitrags im Klaren sind, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie etwas einreichen, das weit vom Ziel entfernt ist. Dies reduziert die Nacharbeit und minimiert das Risiko von Verzögerungen/Fehlschlägen.

Schnelligkeit: Die Gliederung trennt die Recherche- und Denkphase von der Schreibphase. Wenn Sie eine Gliederung haben, können Sie sich hinsetzen und schneller fertig schreiben als ohne.

Qualität: Eine gute Gliederung hilft, den Blogbeitrag aufzuwerten. Sie gibt dem Autor alles an die Hand, was er braucht, einschließlich Sprache, SEO und Best Practices für das Marketing, was die Qualität dramatisch verbessert.

Konsistenz: Für Unternehmen, die Blogs in großem Umfang erstellen, trägt die Gliederung zur Konsistenz und Wiederholbarkeit des Prozesses bei. Sie beschleunigt die Qualitätskontrolle, indem sie den Editoren im Voraus eine Checkliste zur Verfügung stellt.

Was gehört zu einer Blogpost-Gliederung?

Wenn Sie sich fragen, wie eine einfache Gliederung all diese Vorteile bieten kann, erfahren Sie hier, wie. Eine gute Gliederung für einen Blogbeitrag enthält alles, was der Autor wissen muss, um seine Arbeit gut zu erledigen. Dazu gehören:

Kontext

_Wer ist die Zielgruppe? Wonach suchen sie?

Zum Beispiel könnte die Gliederung einen kurzen Absatz enthalten, in dem es heißt: "Diese Gliederung richtet sich an Softwareentwickler, die lernen möchten, wie man KI für die Programmierung einsetzt."

Dies hilft dem Autor, sich ein Bild von der Person zu machen, für die er den eigentlichen Beitrag schreibt, und zu vermitteln, was für sie wichtig ist.

Titel

Wie lautet der Titel des Blogbeitrags?

Ein guter Titel für einen Blogbeitrag sagt dem Leser sofort, was er erwarten kann. Er fasst das Wesentliche des Artikels zusammen. Instanz: "Wie man KI zum Codieren verwendet" ist ein guter Titel.

Struktur

welches sind die wichtigsten Abschnitte, die enthalten sein sollen? Gibt es bestimmte Ideen/Punkte, die behandelt werden sollen?

Dies ist der wichtigste Teil der Gliederung. Hier wird Abschnitt für Abschnitt, Überschrift für Überschrift festgelegt, was in den Blogbeitrag aufgenommen werden soll. Hier kann der Ersteller der Gliederung je nach den Fähigkeiten des Verfassers, seiner Verfügbarkeit usw. so detailliert oder detailliert wie nötig sein.

Zusätzliche Elemente

sollen Links, Bilder, Videos, Vorlagen, Tools usw. eingebunden werden?_

Dies sind die SEO- oder Markenelemente, die der Autor berücksichtigen sollte. Instanz ein paar interne Links einfügen oder ein Bild hinzufügen, das die Themen des Blogbeitrags veranschaulicht, die Sie behandeln. Dies ist der richtige Platz dafür.

Haushaltsführung

gibt es einen Styleguide oder andere Richtlinien, die zu beachten sind?

Zu guter Letzt sollten Sie dem Autor mitteilen, ob es noch etwas anderes zu beachten gibt. Das kann alles sein, von der Vermeidung des Oxford-Kommas bis zur Auswahl von Referenzen aus einer bestimmten Quelle. Mit dieser Einstellung wird der Erfolg des Verfassers sichergestellt und Nacharbeiten aufgrund logistischer Probleme auf ein Minimum reduziert!

Bonuslektüre: Beispiele für Markenrichtlinien Mit diesen Informationen wollen wir uns nun ansehen, wie man eine Blog-Gliederung schreibt.

Schritte zum Schreiben einer Blogpost-Gliederung

Eine gute Gliederung für einen Blogbeitrag ist die Superkraft eines Autors. Sie komprimiert die Phase der Recherche in einen einfach zu verwendenden Rahmen, in dem der Autor seine Geschichte effektiv aufbauen kann. Um eine Gliederung zu erstellen, die Ihren Autoren diese Superkraft verleiht, benötigen Sie einen Prozess, den wir im Folgenden erläutern, und ein umfassendes Tool wie ClickUp .

1. Brainstorming-Ideen und Mitbringsel

Der erste Schritt zur Erstellung einer Gliederung besteht darin, zu wissen, worum es in dem Blogbeitrag geht. Abhängig von Ihrer Organisation, Ihrem Fachgebiet, Ihrer Zielgruppe und Ihren Fachexperten haben Sie einen Ausgangspunkt. Bauen Sie darauf auf.

Brainstorming auf vielfältige Weise

Angenommen, Sie arbeiten für ein Softwareunternehmen, das KI-Lösungen für Entwickler entwickelt, dann können Sie Ihr Brainstorming wie folgt gestalten

Internetsuche : Googeln Sie die Begriffe, die für "KI für Entwickler" relevant sind, und schauen Sie, was auftaucht; auch Quora oder Reddit könnten hilfreich sein

: Googeln Sie die Begriffe, die für "KI für Entwickler" relevant sind, und schauen Sie, was auftaucht; auch Quora oder Reddit könnten hilfreich sein Soziale Medien : Folgen Sie Influencern in Ihrem Arbeitsbereich und verfolgen Sie, worüber sie sprechen

: Folgen Sie Influencern in Ihrem Arbeitsbereich und verfolgen Sie, worüber sie sprechen Wettbewerber-Recherche : Schauen Sie sich an, was Organisationen, die der Ihren ähnlich sind, oder solche aus der gleichen Branche veröffentlichen

: Schauen Sie sich an, was Organisationen, die der Ihren ähnlich sind, oder solche aus der gleichen Branche veröffentlichen Interviews : Sprechen Sie mit Entwicklern, die KI einsetzen, darüber, wonach sie suchen. Wenn sie keine KI verwenden, fragen Sie, warum

: Sprechen Sie mit Entwicklern, die KI einsetzen, darüber, wonach sie suchen. Wenn sie keine KI verwenden, fragen Sie, warum Schlüsselwortrecherche : Probieren Sie Keyword-Tools aus, um alle direkt und indirekt verwandten Suchbegriffe zu ermitteln

: Probieren Sie Keyword-Tools aus, um alle direkt und indirekt verwandten Suchbegriffe zu ermitteln Interne Daten: Erkundigen Sie sich bei Ihren Teams für Kundenerfolg und Vertrieb nach den häufigsten Fragen/Bedenken, die Benutzer haben

Um diesen Prozess drastisch zu vereinfachen, verwenden Sie ein KI-Tool. Zum Beispiel, ClickUp Gehirn hilft Ihnen, im Handumdrehen Ideen für neue Blogbeiträge zu sammeln. Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie Ideen, mit denen Sie loslegen können! Von dort aus können Sie Ihre Ideen entweder mit ClickUp Brain oder selbst verfeinern.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ideen für Blogbeiträge zu sammeln oder eine Gliederung für Blogbeiträge zu erstellen

📖 Bonus lesen: Wie man KI im Content Marketing einsetzt Sobald Sie ein paar Ideen haben, wählen Sie eine aus, die Sie skizzieren. Nehmen wir die Idee "Wie man KI zum Codieren verwendet". Es ist an der Zeit, den Schlüssel für den Leser zu identifizieren.

Grenzen Sie Ihr Fazit ein

Anleitungsartikel sind im Internet ein großer Hit. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Konkurrenz für diese Schlüsselwörter immens ist. Wählen Sie also Ihren Schlüssel sorgfältig aus. In diesem Fall könnte es etwas sein wie "End-to-End-Prozess der Integration von KI in den täglichen Code"

2. Strukturierung der Hauptabschnitte

Jetzt, da Sie einen Titel und einen Zweck für Ihren Blogbeitrag haben, können Sie sich den Details widmen. Regel Nr. regel Nr. 1 lautet: Nur weil Ihr Titel "Wie man KI nutzt" lautet, müssen Sie sich nicht strikt daran halten oder direkt zum Ziel kommen.

Erstellen Sie eine Reihe von Abschnitten, die dem Leser einen umfassenden Überblick über das Thema geben. Wenn Sie im Team an einer Gliederung arbeiten, ist es hilfreich, ein visuelles Concept-Mapping-Tool zu verwenden wie ClickUp Whiteboards . Bringen Sie verschiedene Ideen in Form von Text, Haftnotizen, Formularen, Links, Aufgaben usw. zusammen und organisieren Sie sie visuell.

gliedern Sie Ihre Blogpost-Ideen visuell mit ClickUp Whiteboards_

Einige der Schlüsselaspekte, die Sie bei der Strukturierung Ihrer Hauptabschnitte berücksichtigen sollten, sind:

Was : Was ist KI? Was ist KI im Code?

: Was ist KI? Was ist KI im Code? Wer : Für wen ist KI im Code geeignet?

: Für wen ist KI im Code geeignet? Warum : Welche Vorteile bietet der Einsatz von KI im Code?

: Welche Vorteile bietet der Einsatz von KI im Code? Wie: Wie können Sie sie in Ihre Workflows integrieren?

Zusätzlich zu den Grundlagen können Sie auch Abschnitte einfügen, die für das Thema relevant sind. Zum Beispiel könnten Sie einen Abschnitt darüber einfügen, welchen Herausforderungen Programmierer beim Einsatz von KI begegnen können. Oder die besten KI-Tools für die Programmierung.

Gliedern Sie die Abschnitte zu erledigen, um den Flow des Inhalts und die Lesbarkeit des Blogs zu gewährleisten.

Wenn Sie zum Beispiel die Vorteile der KI erörtern, bevor Sie erklären, was sie ist, wäre der Leser verwirrt.

3. Ausfüllen von Abschnitten mit Details

Die meisten Gliederungen beschränken sich auf die Definition der Abschnitte. Das funktioniert zwar, aber es hilft den Autoren noch mehr, wenn sie in jedem Abschnitt einige Details angeben. Zum Beispiel könnten Sie unter dem Abschnitt "Was ist KI im Code?" Details einfügen wie:

Definition von KI in der Programmierung

Aspekte des Codes, bei denen KI nützlich ist

Große Unternehmen, die KI in der Programmierung einsetzen

zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Docs

Dieser Schritt wird am besten als verschachtelte Aufzählungspunkte in einem Dokument ausgeführt (anstatt weitere Knoten zu Ihrer Karte hinzuzufügen). Öffnen Sie ClickUp Dokumente und beginnen Sie damit, Ihren Titel und Ihre Schlüsselpunkte aufzuschreiben. Einige der überzeugendsten Details, die Sie zu Ihren Abschnitten in der Gliederung hinzufügen können, sind die folgenden.

Beispiele: Gute Beispiele verankern das Konzept in der Realität. Sie zeigen dem Leser, wie etwas in der realen Welt funktioniert.

Statistiken: Gut recherchierte Statistiken verleihen dem Text Glaubwürdigkeit. Sie sorgen auch für ein Gefühl der Verhältnismäßigkeit.

Ein Beispiel: "50 % der Entwickler verwenden KI" macht die Idee dringlicher/unmittelbarer, als wenn nur 5 % dies täten!

Tools: Eine weitere Möglichkeit, Ihren Inhalt umsetzbar zu machen, ist die Einbeziehung von Tools und Vorlagen. Instanz können Sie KI-Tools für die Code-Generierung, die Code-Vervollständigung, die Code-Überprüfung, die Dokumentation usw. einbeziehen, damit der Leser sie ausprobieren und Maßnahmen ergreifen kann.

Geschichten: Fügen Sie Fallstudien, Interviews oder sogar Zitate ein, um dem Leser eine abschließende Geschichte zu erzählen.

Links: Da es sich um einen regelmäßig aktualisierten Blog handelt, schreiben Sie wahrscheinlich über einen größeren Bereich verwandter Themen. Bieten Sie in Ihrer Gliederung interne Links an, damit der Autor sie in seinem Beitrag einstreuen kann.

ClickUp's SEO Content Brief Vorlage

Wenn Ihnen das wie zu viele Elemente vorkommt, kein Problem. Versuchen Sie ClickUp's SEO Content Brief Vorlage bietet Ihnen einen vorgefertigten Rahmen für alles, was Sie zu Ihrer Gliederung hinzufügen müssen. Diese Gliederungsvorlage für Blogbeiträge enthält Abschnitte für Titel, Wortanzahl, Ziel, Einzelziel, Botschaft, Schlüsselwörter, Unterthemen, Links, Referenzen und mehr!

4. Überarbeitung und Verfeinerung Ihrer Gliederung

Damit ist der erste Entwurf Ihrer Gliederung fertig. Allerdings ist er noch nicht bereit, an den Autor geschickt zu werden. Überarbeiten und verfeinern Sie Ihre Gliederung gründlich.

Logischer Flow

Vergewissern Sie sich, dass die Gliederung einen logischen Flow von Anfang bis Ende aufweist. Überprüfen Sie, ob jeder Abschnitt reibungslos in den nächsten übergeht. Wenn Sie Informationslücken feststellen, fügen Sie diese ein.

Vollständigkeit

Wenn ein Leser alles, was er über ein Thema wissen muss, an einer Stelle findet, wird er wahrscheinlich länger bleiben. Vergewissern Sie sich also, dass alle Aspekte, die berücksichtigt werden können, auch tatsächlich enthalten sind.

Fluff

Identifizieren Sie alle irrelevanten Informationen oder Abschnitte und entfernen Sie sie. Während Ihrer Recherchen sind diese Abschnitte vielleicht relevant erschienen, haben sich aber später als überflüssig erwiesen.

Wenn Sie zum Beispiel zwei Abschnitte hatten: "Warum brauchen Sie KI im Code?" und "Was sind die Vorteile von KI im Code?", sollten Sie einen davon entfernen.

Wettbewerbsfähigkeit

Vor allem wenn Sie Blogbeiträge für die Suchmaschinenoptimierung schreiben, sollten Sie Ihre Gliederung mit Seiten vergleichen, die derzeit für das von Ihnen gewählte Schlüsselwort ranken, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt wettbewerbsfähig ist.

Zur weiteren Unterstützung bieten Sie dem Autor einige vorlagen für das Verfassen von Inhalten die für Ihre Gliederung am besten geeignet sind. Versuchen Sie ClickUp's Vorlage für den Inhalt . Diese vollständig anpassbare, einsteigerfreundliche Vorlage hilft dem Autor, seine Aufgaben effektiv zu erledigen.

5. Überwachen und verbessern im Laufe der Zeit

Der Hauptzweck einer Gliederung für einen Artikel besteht darin, dem Autor die Arbeit zu erleichtern. Sie wird nur dann erfolgreich sein, wenn der Autor sie als nützlich, hilfreich und sinnvoll empfindet.

Vereinbaren Sie daher regelmäßige Besprechungen mit dem Autor, um Feedback einzuholen. Fragen Sie ihn, was ihm helfen würde, und nehmen Sie diese Informationen in die nächste Blogpost-Gliederung auf.

Tipps und Best Practices für die Gliederung von Blogbeiträgen

In den obigen fünf Schritten haben Sie die Grundlagen der Gliederung von Blogposts kennengelernt. Sehen wir uns nun an, wie Sie diese mit einigen Tipps und Best Practices auf die nächste Stufe heben können.

Wählen Sie einen aussagekräftigen Titel

Ganz gleich, ob Ihr Blogbeitrag auf der Seite mit den Google-Suchergebnissen aufgeführt oder in den sozialen Medien gepostet wird, das erste, was der Leser sieht, ist der Titel. Je aufmerksamkeitsstärker er ist, desto besser wird Ihr Blogbeitrag abschneiden.

Erstellen Sie Ihren Titel:

Klar : Konzentrieren Sie sich auf die Hauptaussage Ihres Blogbeitrags

: Konzentrieren Sie sich auf die Hauptaussage Ihres Blogbeitrags Prägnant : Machen Sie ihn kurz und einfach; vermeiden Sie doppeldeutige Sätze oder lange Wörter

: Machen Sie ihn kurz und einfach; vermeiden Sie doppeldeutige Sätze oder lange Wörter Für die Suche geeignet: Stellen Sie sicher, dass er der Suchabsicht des Benutzers entspricht

Verwenden Sie einen Kalender für den Inhalt

Jeder Entwurf eines Blogbeitrags ist Teil eines Workflows, der am besten durch einen guten software für den Inhalt des Kalenders . Mit einem Tool wie ClickUp können Sie Aufgaben für jeden Blogbeitrag erstellen, Links zu ClickUp Docs mit Gliederungen hinzufügen, Checklisten und Fristen einfügen und sogar Benutzer zuweisen.

ansicht des Kalenders für mühelose Blog-Workflows

Die Kalender-Ansicht hilft Ihnen, Ihre Arbeit in der richtigen Reihenfolge zu erledigen.

Instanz können Sie zum Beispiel mit dem Blogbeitrag mit dem frühesten Fälligkeitsdatum beginnen. Oder Sie konzentrieren sich auf die Beiträge mit Abhängigkeiten.

Einstellen und Verwalten Ihres Blog-Plans mit ClickUp's Vorlage für den Kalender für Inhalte . Verwenden Sie diese gebrauchsfertige, anfängerfreundliche Vorlage, um Ihre Arbeit so zu organisieren, wie es für Sie am besten funktioniert.

📖 Bonus lesen: Vorlagen für den Kalender mit Inhalten zur Organisation Ihres Blogs

Automatisieren Sie, was Sie können

Wenn Sie das Schreiben immer als eine kreative Tätigkeit betrachtet haben, wird Sie dieser Tipp vielleicht überraschen. Aber das muss nicht sein. Es gibt mehrere Teile des Blogposts und des Schreibprozesses, die effektiv automatisiert werden können.

dynamische Mitarbeiter und Personenfelder in ClickUp_

Zum Beispiel, mit ClickUp Automatisierungen können Sie automatisieren:

Zuweisung verfügbarer Schreiber basierend auf Workload-Trends

Ändern des Status, wenn ein bestimmter Schritt in derworkflow zur Erstellung von Inhalten abgeschlossen ist (z. B. Benachrichtigung des Editors, wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist)

Senden von E-Mails mit Aktualisierungen an die richtigen Beteiligten (z. B. Benachrichtigung des Projektleiters, wenn es ein Problem mit der Abhängigkeit gibt)

Hinzufügen von Checklisten zu Aufgaben

kombinieren Sie die Leistung von KI und Automatisierung

Ein weiteres absolut leistungsstarkes Feature von ClickUp sind die benutzerdefinierten Felder der KI. Mit dieser KI-Tool zur Erstellung von Inhalten können Sie das Feld automatisch mit Zusammenfassungen von Aufgaben, Aktualisierungen, Datenanalysen und mehr auffüllen.

📖 Bonus lesen: Wie man die Erstellung von Inhalten automatisiert Werfen wir einen Blick darauf, wie eine gute Gliederung für einen Blogbeitrag aussehen sollte und warum.

Blogpost-Gliederungsbeispiele

Um das Ganze in eine nette kleine Schleife zu verpacken, sehen wir uns ein paar Beispiele für die Gliederung von Blogposts an.

Beispiel eins: Wie man KI im Code einsetzt

Titel: Einsatz von KI beim Programmieren

Einzelziel: Softwareentwickler, die mit KI ihre Produktivität und Effizienz steigern wollen

Primäres Schlüsselwort: KI in der Kodierung

Sekundäres Stichwort: Wie man KI im Code einsetzt

Wortanzahl: 2400-2600 Wörter

Referenzen: (Fügen Sie 1-2 Links zu Inhalten ein, auf die sich die Autoren beziehen können)

Interne Links: (Fügen Sie Links ein, die im Blog-Beitrag verknüpft werden sollen)

Gliederung Einführung

Kurze Einführung in den Aufstieg der KI

1-2 Tools, die in letzter Zeit an Popularität gewonnen haben

Statistiken über den Einsatz von KI im Code

H2: Was ist KI? Was ist KI im Code?

Definition

Unterschiede zu anderen Automatisierungstools im Code

H2: Für wen ist KI in der Codierung geeignet?

H3: Software-Entwickler

H3: Prüfer

H3: Code-Prüfer

H3: Projektleiter

H2: Welche Vorteile bietet der Einsatz von KI bei der Programmierung?

H2: Wie können Sie sie in Ihre Workflows integrieren?

Schritt für Schritt Anleitung zur Integration von tools mit Beispielen

H2: Herausforderungen beim Einsatz von KI im Code

H2: Best Practices für den Einsatz von KI in der Programmierung

Schlussfolgerung

Zusammenfassen der wichtigsten Punkte

Titel: die 8 besten KI-Tools für Entwickler

Zielgruppe: Software-Entwickler, die mit KI ihre Produktivität und Effizienz steigern wollen

Primäres Schlüsselwort: KI-Tools für Entwickler

Sekundäres Stichwort: Beste KI-Tools für Entwickler

Wortanzahl: 2400-2600 Wörter

Referenzen: (Fügen Sie 1-2 Links zu Inhalten ein, auf die sich die Autoren beziehen können)

Interne Links: (Fügen Sie relevante Blogbeiträge ein, die verknüpft werden sollen)

Gliederung Einführung

Statistiken zur KI-Entwicklung

Arten von Tools, die für Entwickler verfügbar sind

H2: 8 beste KI-Tools für Entwickler

GitHub Copilot Was ist das? Für wen ist es am besten geeignet? Wie viel kostet es? (Erwähnen Sie 1-2 Bewertungen aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie G2)

Amazon Code

Flüsterer

Docify

Linear

JetBrains KI-Assistent

ChatGPT

Tabnine

DeepCode

H2: Wie man das richtige tool für die Entwicklung auswählt

Erwähnen Sie 5-6 Kriterien, z. B. Features, Preise, Integrationen usw.

Schlussfolgerung

Fassen Sie die wichtigsten Punkte zusammen

📖 Bonus Read: Kreative kurze Beispiele Wenn sich das einfach anhört, sehen wir uns mal an, welche Fallstricke beim Verfassen Ihres Blogbeitrags auftreten können.

Gängige Fehler bei der Gliederung von Blogbeiträgen

Der größte Fehler, den Teams bei der Gliederung von Blogbeiträgen machen, ist, dass sie keine Gliederung haben. Vor allem erfahrene Autoren neigen dazu, ein Thema zu wählen und sofort mit dem Schreiben zu beginnen. Das kann zwar bequem sein, beeinträchtigt aber die Konsistenz, Qualität und Operationalisierung der Veröffentlichung.

Vermeiden Sie also, diesen Schritt zu überspringen. Schreiben Sie immer eine Gliederung. Wenn Sie das erledigt haben, gibt es noch einige andere Fehler, die Sie vermeiden sollten.

Zu vage Gliederungen erstellen: In manchen Fällen erwähnen die Gliederungen nur die 2-3 Hauptabschnitte, die behandelt werden sollen. Vor allem wenn man das mit der hohen Wortzahl vergleicht, kann das für den Verfasser verwirrend sein.

Fügen Sie genügend Details hinzu, um den Schreiber zu unterstützen. In dem obigen Beispiel über die 8 besten Tools für Entwickler enthält der Abschnitt unter dem ersten Tool die Aspekte, die für jedes Tool behandelt werden sollen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Autor weiß, wie detailliert der Text sein muss.

Gliederungen zu spezifisch gestalten: Eine Gliederung ist lediglich ein Rahmen oder ein Fahrplan. Wenn man zu viele Details hinzufügt, sieht es aus wie ein früher/unvollständiger Entwurf des Blogbeitrags, der für den Leser schwer zu navigieren ist.

Halten Sie einen gewissen Abstand zu den Details und lassen Sie dem Autor kreative Freiheit.

Unvollständiger Kontext: Ein Autor muss so viel wie möglich über den Hintergrund des Beitrags wissen. Die Erwähnung des Einzelziels ohne den Zweck des Blogbeitrags oder den Schlüssel zum Erfolg kann den Autor limitieren.

KI völlig ignorieren: Früher oder später wird KI ein fester Bestandteil des Werkzeugkastens eines jeden Autors sein. Der Verzicht auf den Einsatz von KI würde Sie nur in Bezug auf Produktivität und Kosten zurückwerfen.

Integrieren Sie KI nahtlos in Ihre Blog-Workflows. Probieren Sie KI Schreibanregungen , übersichtsgeneratoren und andere hilfreiche tools zur Verbesserung Ihrer Ausgabe.

Boost Your Content Engine with ClickUp

Ob Sie ein Startup, ein kleines Geschäft oder ein multinationales Unternehmen sind, der Blog ist eines der wichtigsten Elemente in der Marketingstrategie Ihres Unternehmens. Er bildet die Grundlage für content-Marketing-Management wie Suchmaschinenoptimierung oder Verteilung in den sozialen Medien.

Insgesamt vergrößert der Blog die Reichweite und bringt mehr Besucher auf Ihre Website. Jeder Blogbeitrag informiert den Benutzer und regt ihn zum Kauf Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung an. In der Tat trägt jeder Blog-Beitrag individuell und kollektiv zu Ihrer Mission bei.

Um das Beste aus diesem Marketingkanal herauszuholen, brauchen Sie einen soliden Prozess für die Erstellung von Blogposts. Von der Recherche und dem Brainstorming bis zum sicheren Freigeben - Ihr Gliederungsprozess erfordert eine Reihe von Schritten und blogging tools .

ClickUp's All-in-One Produktivitätstool ist genau für diesen Zweck entwickelt worden. Führen Sie Brainstormings auf ClickUp Whiteboards durch, schreiben Sie auf ClickUp Dokumenten, erstellen Sie Checklisten, automatisieren Sie Workflows und maximieren Sie Ihre Content-Engine mit ClickUp. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos.