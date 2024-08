Die besten KI Schreibanregungen für Vermarkter & Schriftsteller

Wir schreiben das Jahr 2024, und generative KI-Tools sind keine Zukunftsmusik mehr. Sie sind praktische tools mit einer Reihe von Anwendungen am Arbeitsplatz, die uns das Leben erleichtern.

Marketingexperten und Fachleute für Inhalte nutzen KI-Tools vielleicht mehr als andere - ihre Verbreitung hat sich laut einer Studie unter Marketingexperten mehr als verdoppelt McKinsey-Bericht .

Wenn Sie GenAI tools verwenden, um Ideen zu entwickeln, Strategien zu entwerfen oder Marketinginhalte zu bearbeiten, haben Sie wahrscheinlich schon viel über "generative pre-trained transformers", die 'GPT' in ChatGPT, gehört. GPTs sind fortschrittliche Sprachmodelle, die auf riesigen Mengen von Textdaten trainiert wurden und in der Lage sind, menschenähnliche Texte in einem breiten Bereich von Themen und Stilen zu verstehen und zu generieren.

Während die technischen Feinheiten von GPTs komplex sind, liegt der Schlüssel zur Nutzung ihrer Leistungsfähigkeit in einem einfacheren Konzept: Prompts. Prompts sind die Anweisungen, die Sie den KI-Tools geben und die als Brücke zwischen Ihren kreativen Absichten und dem Output der KI dienen.

Und die Daumenregel für die Erstellung großartiger Inhalte ist einfach: Je besser die Aufforderung, desto besser das Ergebnis.

Gut formulierte Prompts leiten KI-Tools bei der Erstellung relevanter und effektiver Inhalte an, indem sie den Kontext vorgeben, die gewünschten Ergebnisse spezifizieren und Einstellungen vornehmen, innerhalb derer die KI arbeiten soll.

Wenn Sie die Kunst des Prompt-Writings beherrschen, können Sie das volle Potenzial von KI-Tools ausschöpfen und sicherstellen, dass die Ergebnisse Ihren Zielen entsprechen und bei Ihrem Publikum ankommen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir einige der besten KI-Schreibaufforderungen vor, die auf Marketer und Autoren zugeschnitten sind.

/AI Writing Prompts verstehen

KI-Schreibaufforderungen sind Benutzereingaben, die generative Tools der künstlichen Intelligenz bei der Generierung spezifischer Inhalte anleiten. Eine KI-Aufforderung ist eine Reihe von Anweisungen, die die KI auf das lenken, was Sie brauchen - ob Sie nun Inhalte erstellen, Daten analysieren oder eine Unterhaltung simulieren.

Stellen Sie sich die Erstellung von KI-Prompts so vor, als würden Sie eine Bestellung in einem Restaurant aufgeben: Sie würden nicht einfach sagen, dass Sie Hunger haben, sondern angeben, was Sie essen möchten und wie das Gericht aussehen soll. Wahrscheinlich geben Sie auch an, gegen welche Zutaten Sie allergisch sind, und kombinieren das Gericht mit einem Getränk oder einer Nachspeise. Wenn Sie mit einer KI interagieren, müssen Sie ihr ebenfalls klare und spezifische Anweisungen geben.

Instanz können Sie zum Beispiel die Aufforderung 'Verfassen Sie eine freundliche E-Mail zur Erinnerung an ein Team Meeting am kommenden Dienstag um 10 Uhr.' Das Tool erstellt dann anhand Ihrer Aufforderung eine maßgeschneiderte Antwort, die Ihren Anforderungen entspricht.

Arten von KI-Eingabeaufforderungen

KI-Tools können unglaublich vielseitig sein, aber es ist wichtig, die verschiedenen Arten von Prompts zu verstehen, um sie effektiv einzusetzen. Jede Art von Eingabeaufforderung dient einem bestimmten Einzelziel und Zweck, von der Suche nach Sachinformationen bis zur Anregung der Kreativität:

1. Informationelle Eingabeaufforderungen

Informationelle Prompts werden verwendet, um spezifische Informationen oder faktische Details abzufragen. Sie sind vergleichbar mit der Abfrage einer Suchmaschine, bei der Sie das Modell nach bestimmten Daten oder Erklärungen fragen.

Beispiel: "Was sind die Schlüssel-Features einer erfolgreichen E-Commerce App?"

2. Kreative Eingabeaufforderungen

Kreative Aufgabenstellungen regen die Kreativität an und bringen neue Ideen hervor. Sie können zum Schreiben von Geschichten, zum Erstellen von Marketinginhalten oder zum Brainstorming für innovative Konzepte verwendet werden.

Beispiel: "Schreiben Sie eine Kurzgeschichte über eine futuristische Stadt."

3. Instruktive Aufforderungen

Anleitungsprompts geben Schritt-für-Schritt-Anweisungen oder -Verfahren vor. Sie sind ideal, um zu erklären, wie man eine Aufgabe erledigt oder ein Tool benutzt.

Beispiel: "Erklären Sie, wie man eine benutzerfreundliche Oberfläche für eine mobile App erstellt."

4. Aufforderungen zur Klärung

Aufforderungen zur Klärung regen zu weiteren Erklärungen oder Details an. Sie sind hilfreich, wenn Sie mehr Informationen oder ein tieferes Verständnis für ein bestimmtes Thema benötigen.

Beispiel: "Können Sie die Vorteile des Einsatzes von KI im Gesundheitswesen näher erläutern?"

5. Vergleichende Eingabeaufforderungen

Bei vergleichenden Aufforderungen wird das Modell aufgefordert, zwei oder mehr Elemente oder Konzepte zu vergleichen. Diese Art von Aufforderung eignet sich hervorragend, um Optionen abzuwägen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Beispiel: "Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile von Elektroautos und Hybridautos."

6. Hypothetische Aufforderungen

Hypothetische Aufforderungen untersuchen mögliche Szenarien oder Ergebnisse. Sie sind hilfreich, um sich zukünftige Möglichkeiten vorzustellen oder Was-wäre-wenn-Situationen zu analysieren.

Beispiel: "Was würde passieren, wenn Menschen auf dem Mars leben könnten?"

7. Analytische Aufforderungen

Bei analytischen Aufforderungen geht es um die Analyse oder Interpretation von Daten und Situationen. Sie werden verwendet, um Erkenntnisse zu gewinnen, Schlussfolgerungen zu ziehen oder Probleme auf der Grundlage der gegebenen Informationen zu lösen.

Beispiel: "Analysieren Sie die Auswirkungen von Remote-Arbeit auf die Produktivität der Mitarbeiter."

8. Meinungsbasierte Aufforderungen

Bei meinungsbasierten Aufforderungen wird nach subjektiven Meinungen oder Perspektiven gefragt. Sie sind ideal, um verschiedene Standpunkte oder persönliche Überlegungen zu verschiedenen Themen zu sammeln.

Beispiel: "Was sind die Best Practices für die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben?"

Wenn Sie diese Arten von Aufforderungen verstehen, können Sie KI-Tools effizient einsetzen und die genauesten, kreativsten und aufschlussreichsten Antworten für Ihre spezifischen Anforderungen liefern.

Wie KI-Schreibaufforderungen im Content Marketing und SEO eingesetzt werden

Vom Brainstorming für kreative Ideen bis zur Feinabstimmung von SEO-Strategien, KI Schreib-Tools verändern das digitale Marketing.

Hier erfahren Sie, wie KI-Tools Ihren Prozess zur Erstellung von Inhalten verbessern und eine effektive SEO-Strategie entwickeln können:

1. Ideen für Inhalte generieren

Die Veröffentlichung konsistenter, hochwertiger Inhalte ist für jede SEO-Strategie entscheidend. Aber es kann eine Herausforderung sein, frische Ideen zu finden. KI-Schreibanregungen können Ihnen beim Brainstorming zu endlosen Inhalten helfen und sicherstellen, dass Ihre Inhalte ansprechend und für Ihr Publikum relevant bleiben.

Beispiel für eine Aufforderung: schreiben Sie einen Blogbeitrag zum Thema nachhaltiger Lebensstil mit dem Einzelziel "umweltfreundlicher Lebensstil" Erstellen Sie eine Liste mit einzigartigen und kreativen Ansätzen, um dieses Thema zu behandeln und gleichzeitig die Suchabsicht des Lesers zu erfüllen

2. Intelligente Gliederungen entwerfen

KI kann Sie bei der Erstellung detaillierter Gliederungen unterstützen, die wesentliche Elemente enthalten und gleichzeitig Raum für Ihre eigene Perspektive lassen. Diese Ausgewogenheit sorgt dafür, dass sich Ihre Inhalte von denen der Mitbewerber abheben und mit den Best Practices für Suchmaschinenoptimierung übereinstimmen.

Beispiel für eine Aufforderung: erstellen Sie auf der Grundlage des Titels "Die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung" und des Hauptziels "pflanzliche Ernährung" eine umfassende Gliederung für einen Blogbeitrag mit 1500 Wörtern. Geben Sie allgemeine Aspekte des Themas an und machen Sie Vorschläge, wie Sie es mit einzigartigen Erkenntnissen bereichern können

3. Erstellen von überzeugenden Titeln und Meta-Beschreibungen

Titel und Meta-Beschreibungen sind entscheidend, um Leser für Ihren Inhalt zu gewinnen. KI-Schreibanregungen können verschiedene Optionen generieren, was es einfacher macht, die perfekte Kombination zu finden, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Klickraten verbessert.

Beispiel für eine Aufforderung: ich möchte das Schlüsselwort "Digital Detox" als Einzelziel verwenden Bitte erstellen Sie eine Liste mit überzeugenden Ideen für Titel von Blogbeiträgen, die dieses Schlüsselwort enthalten und das Thema genau wiedergeben

4. Entwicklung ansprechender Einleitungen

KI kann prägnante und wirkungsvolle Einleitungen verfassen, indem sie bewährte Texterstellungsmodelle wie das Problem-Agitation-Solution-Modell (PAS) verwendet.

Beispiel für eine Aufforderung: erstellen Sie auf der Grundlage des Titels "Wie man die Bildschirmzeit reduziert, um besser schlafen zu können" einen prägnanten und fesselnden Aufhänger für einen LinkedIn-Beitrag unter Verwendung des Problem-Agitation-Solution-Modells

5. Schreiben eines langen Textes

Eine weitere Herausforderung ist die Erstellung von Inhalten in langer Form. Um die Qualität eines KI-Tools zu gewährleisten, sollten Sie alle notwendigen Informationen, wie z. B. verwandte Schlüsselwörter, Hintergrundinformationen und spezifische Daten, in Ihre Eingabeaufforderung aufnehmen. Die Einstellung von Tonfall, Zielgruppe und Schlüsselwörtern stellt sicher, dass die KI relevante Inhalte erzeugt.

Beispiel für eine Aufforderung: Blog-Thema: 'Expertentipps zur Erstellung außergewöhnlicher Inhalte mit Ahrefs' Tonfall: 'Professionell' Zielgruppe: 'SEO-Profis, Vermarkter, Eigentümer von Websites'

6. Umwandlung von Listen mit Schlüsselwörtern in Themencluster

Um die Suchmaschinenoptimierung zu verbessern, ist es wichtig, Themencluster zu verwandten Keywords zu erstellen. KI kann Ihre Keywords in sinnvolle Cluster einteilen und Ihnen so helfen, Ihre Inhalte effektiv zu planen und zu strukturieren.

Beispiel für eine Aufforderung: ich plane die Struktur für eine neue Website, die sich mit persönlichen Finanzen beschäftigt. Ich habe eine Datei mit Schlüsselwörtern zum Thema "Budgetierung" heruntergeladen Bitte ordnen Sie diese Stichwörter in Themencluster und stellen Sie sie in einem tabellarischen Format dar.'

7. Erhöhung der thematischen Autorität

Zur Erlangung aktueller Autorität gehört die konsequente Veröffentlichung hochwertiger Inhalte zu einem bestimmten Thema. Die KI kann Ihre bestehenden Inhalte bewerten und Verbesserungen vorschlagen, um Ihre Autorität in Ihrer Nische zu stärken.

Beispiel für eine Aufforderung: ich möchte die thematische Autorität meiner Website zum Thema digitales Marketing analysieren. Die angehängte Datei enthält eine Kopie der vollständigen Karte. Bewerten Sie, wie jeder Blog-Beitrag mit den Kernthemen von SEO und inhaltliches Marketing . Kennzeichnen Sie alle Beiträge, die den thematischen Schwerpunkt verwässern könnten.'

8. Personalisieren Sie Ihren Schreibstil

Indem Sie die KI mit Ihren früheren Arbeiten trainieren, können Sie sicherstellen, dass die generierten Inhalte genau Ihrem persönlichen Stil und Ton entsprechen.

Beispiel für eine Aufforderung: ich schreibe einen Artikel über "Remote-Arbeit Produktivität" Einige Abschnitte habe ich schon geschrieben, aber für die restlichen Teile brauche ich Hilfe. Bitte beschreiben Sie den Stil, die Sprache, den Ton und die Struktur und erstellen Sie einen neuen Abschnitt im gleichen Stil

Beispiele für KI Schreibanregungen

Ganz gleich, ob Sie Ihre Präsenz in den sozialen Medien erhöhen oder Ihren Aufwand für das E-Mail-Marketing optimieren möchten, diese Beispiele für KI-Schreibanregungen können Ihnen helfen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen:

1. Brainstorming und Ideenfindung

Eine der aufregendsten Anwendungen von KI-Tools ist ihre Fähigkeit, Ihnen beim Brainstorming und bei der Ideenfindung zu helfen, z. B. mit Hilfe der folgenden Vorschläge:

Kreative Ideen: "Entwickeln Sie innovative Konzepte für ein nachhaltiges städtisches Wohnprojekt, das umweltfreundliche Technologien und das Engagement der Gemeinde einbezieht

"Entwickeln Sie innovative Konzepte für ein nachhaltiges städtisches Wohnprojekt, das umweltfreundliche Technologien und das Engagement der Gemeinde einbezieht Produktinnovation: "Überlegen Sie sich neue Features für ein Smart-Home-Gerät der nächsten Generation, das den Komfort und die Energieeffizienz verbessert"

"Überlegen Sie sich neue Features für ein Smart-Home-Gerät der nächsten Generation, das den Komfort und die Energieeffizienz verbessert" Ideen für Marketingkampagnen: "Entwickeln Sie kreative Ideen für eine Marketingkampagne für eine neue Linie umweltfreundlicher Modeaccessoires, die auf ein junges, umweltbewusstes Publikum abzielt"

2. Lokalisierte Anpassungen des Inhalts

Passen Sie die Eingabeaufforderungen für die Anpassung von Inhalten so an, dass sie auf bestimmte regionale Märkte oder demografische Zielgruppen abgestimmt sind. Zum Beispiel können Sie KI bitten, lokalisierte Variationen von Inhalten über Trends im Mobile Banking zu erstellen, die auf kulturelle Präferenzen oder geografische Aspekte zugeschnitten sind.

3. Lehrreiche Blogbeiträge

Generieren Sie Aufforderungen für informative Blog-Themen, die Ihr Publikum aufklären. Beispiel,: Fordern Sie KI-generierte Inhalte oder Social-Media-Beiträge zu den Auswirkungen von KI auf die Verbesserung des Kundenservice im Bankensektor an, die umsetzbare Erkenntnisse und Branchenanalysen liefern.

Aufforderung: schreiben Sie einen informativen Blogbeitrag mit dem Titel "Die Rolle der KI bei der Umgestaltung des Kundenservice im Bankwesen" Fügen Sie Fallstudien und Experteneinblicke zu KI-Einführungstrends hinzu

4. Interaktive Quizze und Umfragen

Erstellen Sie ansprechende Aufforderungen für interaktive Quizze oder Umfragen, die das Engagement des Publikums fördern. So können Sie beispielsweise mithilfe von KI Quizfragen zu Tipps für das persönliche Finanzmanagement oder Umfragen zu Kundenpräferenzen bei digitalen Bankdienstleistungen entwickeln.

5. Inhalt von E-Mail-Newslettern

Entwickeln Sie Aufforderungen für E-Mail-Newsletter, die Aufmerksamkeit erregen und zur Interaktion anregen. Fordern Sie Betreffzeilen, Vorüberschriften und Inhalte an, die Tipps zur finanziellen Bildung vermitteln oder bevorstehende Webinare zu Anlagestrategien ankündigen.

Aufforderung: "Erstellen Sie einen Newsletter, der bevorstehende Webinare zu 'fortgeschrittenen Anlagestrategien' ankündigt Fügen Sie ansprechende Betreffzeilen, Vorüberschriften und Webinar-Details ein.'

6. Kampagnen für soziale Medien

Entwerfen Sie Aufforderungen für Social-Media-Beiträge, die die Sichtbarkeit und das Engagement der Marke erhöhen. **Fordern Sie KI beispielsweise auf, Instagram-Beiträge mit Erfolgsgeschichten von Kunden oder LinkedIn-Posts zu erstellen, in denen Fintech-Innovationen und ihre Auswirkungen auf Finanzdienstleistungen diskutiert werden.

7. Ideen für Video-Drehbücher

Nutzen Sie KI, um Videoskripte für Erklärvideos oder Produktdemonstrationen zu entwerfen. Erstellen Sie ein Skript, das die Features und Vorteile einer App für die Verwaltung der persönlichen Finanzen effektiv vermittelt.

Aufforderung: "Entwerfen Sie ein Skript für ein Erklärvideo, das zeigt, wie unser KI-gesteuerter Chatbot den Kundenservice in Finanzinstituten verbessert

8. Umrisse eines Whitepapers oder E-Books

Generieren Sie Aufforderungen zum Schreiben oder Skizzieren umfassender White Papers oder E-Books zu branchenspezifischen Themen. Beispielsweise kann KI aufgefordert werden, Gliederungen zu erstellen, die sich mit neuen Trends bei digitalen Banktechnologien oder Forschungsergebnissen zum Verbraucherverhalten bei Finanzdienstleistungen befassen.

Aufforderung: "Erstellen Sie eine Gliederung für ein Whitepaper über "die Zukunft der digitalen Zahlungen" Fügen Sie Abschnitte über die Blockchain-Technologie, mobile Geldbörsen und regulatorische Auswirkungen ein

9. SEO-optimierter Inhalt

Erstellen Sie Aufforderungen zur Entwicklung SEO-freundlicher Inhalte, die die Sichtbarkeit in Suchmaschinen verbessern. Fordern Sie beispielsweise von der KI generierte Artikeltitel und Gliederungen für Blogbeiträge an, die sich auf praktische Tipps zur Finanzplanung oder Anlagestrategien konzentrieren und für relevante Schlüsselwörter optimiert sind.

Aufforderung: generieren Sie SEO-freundliche Titel und Gliederungen für die 10 besten Apps für persönliche Finanzen im Jahr 2024" Konzentrieren Sie sich auf Benutzerfreundlichkeit, Features und Bewertungen von Benutzern

10. Kundenreferenzen und Fallstudien

Nutzen Sie KI, um authentische Kundenreferenzen und Fallstudien zu erstellen. Fordern Sie die KI auf, Inhalte zu erstellen, die reale Erfolge aufzeigen und veranschaulichen, wie Ihr Produkt spezifische Herausforderungen löst.

Aufforderung: erstellen Sie Erfahrungsberichte von Kunden, die zeigen, wie unsere Fintech-Lösungen Unternehmen geholfen haben, ihre betriebliche Effizienz und Kundenzufriedenheit zu steigern

Aufforderung: 'Überprüfen Sie den folgenden Text auf Grammatik-, Interpunktions- und Stilfehler. Vergewissern Sie sich, dass der Tonfall konsistent und für ein professionelles Business-Blog angemessen ist. Markieren Sie komplexe Sätze und schlagen Sie einfachere Alternativen vor, um die Lesbarkeit zu verbessern. Überprüfen Sie auch die Klarheit und Kohärenz des gesamten Textes.'

Beispiele für erfolgreiche KI-generierte Inhalte

Sehen wir uns einige bemerkenswerte Beispiele für erfolgreiche KI-generierte Inhalte an, die aufzeigen, wie verschiedene Organisationen mit Hilfe von KI bemerkenswerte Erfolge erzielt haben:

1. Der Inhalt der Finanzberatung von Bankrate Bankrate eine führende Website für Finanzberatung, hat KI eingesetzt, um informative Artikel zu erstellen. Durch den Einsatz von KI zur Erstellung erster Entwürfe, die dann von menschlichen Editoren überprüft und verfeinert werden, gewährleistet Bankrate die Genauigkeit und Relevanz seiner Inhalte.

Diese Mischung aus KI-Effizienz und menschlichem Fachwissen hat zu Hunderttausenden von monatlichen Besuchen aus der organischen Suche geführt. Die Glaubwürdigkeit und die Autorität der Bankrate-Domain in Verbindung mit einer gründlichen redaktionellen Überwachung sind ausschlaggebend für die Aufrechterhaltung hoher Rankings und der Vertrauenswürdigkeit.

2. Verbesserung der Click-Through-Rate (CTR) von TV 2 Fyn

Der dänische Nachrichtensender TV 2 Fyn, experimentierte mit KI-generierten Schlagzeilen um die Beteiligung an Artikeln zu erhöhen. Mithilfe von ChatGPT erstellten sie mehrere Überschriftenvarianten und führten A/B-Tests durch, um ihre Leistung mit von Menschen erstellten Überschriften zu vergleichen.

über TV 2Fyn Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die von der KI generierten Schlagzeilen erreichten einen Anstieg der CTR um 59 %. Dieser Erfolg unterstreicht das Potenzial der KI bei der Erstellung überzeugender und anklickbarer Schlagzeilen, die zu höheren Engagement-Raten für Online-Inhalte führen.

3. Bloombergs Zusammenfassungen von Gewinnmitteilungen

Bloomberg setzt KI ein, um die Erstellung von Inhalten und die Recherche-Workflows zu verbessern. Sie haben eingeführt KI-gestützte Zusammenfassungen von Gewinnanrufen und eine verbesserte Dokumentensuche in ihren mobilen Apps, einschließlich der Bloomberg Professional Apps auf iOS und Android.

Die KI-gesteuerten Earnings Call Summaries ermöglichen es Analysten, schnell Schlüsselerkenntnisse aus komplexen Finanzinformationen zu gewinnen. In Kombination mit der Funktion "Document Search", die die Verarbeitung natürlicher Sprache nutzt, um Millionen vertrauenswürdiger Dokumente zu durchsuchen, verkürzen diese Tools die Zeit, die zum Auffinden wichtiger Informationen benötigt wird, erheblich und verbessern so den gesamten Recherche-Workflow.

4. Grammarly's KI-gestützter Schreibassistent

Grammarly ist für Millionen von Benutzern weltweit zu einem unverzichtbaren tool geworden, das ihnen in Echtzeit hilft, Grammatik, Rechtschreibung und Klarheit zu verbessern. Von Integration von KI-Algorithmen hilft Grammarly den Benutzern, professionelle Inhalte auf verschiedenen Plattformen zu erstellen, von E-Mails und Dokumenten bis hin zu Beiträgen in sozialen Medien. Dieses Tool verbessert nicht nur die individuellen Schreibfähigkeiten, sondern sorgt auch dafür, dass die Inhalte fehlerfrei und leicht zu lesen sind.

Tipps zum Schreiben effektiver KI-Prompts

Die Erstellung effektiver Prompts für KI beinhaltet mehrere strategische Ansätze, um Klarheit, Spezifität und Relevanz des generierten Inhalts zu gewährleisten. Bei der Erstellung von Prompts für ChatGPT gibt es mehrere Schritte, die sicherstellen, dass die Antworten, die Sie erhalten, nützlich und relevant sind.

Lassen Sie uns diese Schritte im Detail erkunden:

1. Zuweisung einer Rolle

Zu Beginn nutzen Sie die Technik 'Handle als ob...' und weisen Sie ChatGPT eine Rolle zu. Dies hilft dem KI-Modell zu verstehen, welche Perspektive es einnehmen soll. Zum Beispiel, können Sie sagen: 'Du wirst die Rolle eines [Rolle] einnehmen', wobei Sie angeben, ob ChatGPT als Social-Media-Experte, mitfühlender Redner, Coach für persönliche Entwicklung oder etwas anderes agieren soll.

2. Geben Sie eine klare, beschreibende und genaue Aufgabe

Als nächstes sollten Sie genau beschreiben, was ChatGPT zu erledigen hat. Anstatt zum Beispiel zu sagen: "Schreiben Sie einen Blogbeitrag", können Sie auch sagen: "Schreiben Sie einen Blogbeitrag in sechs Absätzen in der Ich-Form, der sich an ein Publikum von Katzenliebhabern richtet, der eine lustige Geschichte enthält, mit einer Frage endet, meine rothaarige Katze Orlando erwähnt und auf [Markenname] von Katzenfutter verweist Wenn nötig, teilen Sie große Aufgaben in kleinere auf, z. B. indem Sie zuerst nach Überschriftenoptionen, dann nach Zusammenfassungen und schließlich nach dem Hauptinhalt fragen

3. Kontext bereitstellen

Fügen Sie alles in Ihre Aufforderung ein, was ChatGPT zu einer besseren Leistung verhelfen könnte. Geben Sie genau an, was Sie brauchen, und fügen Sie Informationen über Ihren bevorzugten Schreibstil, den Zweck des Textes und Hintergrundinformationen hinzu, um die Szene darzustellen.

4. Geben Sie Beispiele an

Beispiele helfen der KI, den gewünschten Stil nachzuahmen und Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wenn Sie nach Tweets fragen, geben Sie Tweets frei, die zuvor gut funktioniert haben. Für einen SOP sollten Sie ein Beispiel angeben, das dem gewünschten Stil entspricht. Die Beispiele können aus verschiedenen Quellen stammen und müssen nicht unbedingt Ihre eigenen sein.

5. Regeln erstellen

Legen Sie Ihre Regeln klar und deutlich fest, z.B. die Ausgabe in einer zweispaltigen Tabelle, in Sätzen oder mit einfachen Erklärungen für einen 5-Jährigen. Je genauer Ihre Regeln sind, desto kreativer kann ChatGPT innerhalb dieser Regeln arbeiten.

6. Beschränkungen erstellen

Trennen Sie, was die KI zu erledigen hat, von dem, was sie nicht tun soll. Listen Sie Beschränkungen auf, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Diese können so spezifisch sein wie 'Verwende nicht zwei Wörter, wenn ein Wort ausreicht' oder 'Verwende keine Redewendungen.' Einschränkungen helfen der KI, innerhalb der gewünschten Parameter zu bleiben.

7. Auswerten und iterieren

Seien Sie bereit, Ihre Aufforderungen zu verfeinern. Geduld und Wiederholung sind der Schlüssel. Bewerten Sie die einzelnen Ergebnisse, nehmen Sie Änderungen vor und prüfen Sie, ob sich das Ergebnis verbessert. Speichern Sie Ihre Eingabeaufforderungen, um sie mit der Zeit zu verfeinern, bis Sie das perfekte Rezept gefunden haben.

8. Schlüsselwörter und Schlüsselbegriffe einbeziehen

Verwenden Sie Begriffe, die sich direkt auf Ihr Thema oder Ihre Branche beziehen. Zum Beispiel, in einer Eingabeaufforderung über digitales Marketing sollten Sie spezifische Begriffe wie "SEO", "Inhaltsstrategie" oder "Engagement in sozialen Medien" einfügen, um sicherzustellen, dass die KI den Kontext versteht und gezielte Erkenntnisse liefert.

9. Kombinieren mehrerer Eingabeaufforderungen

die Kombination mehrerer Aufforderungen kann die Tiefe und den Umfang der von der KI generierten Inhalte verbessern.* Beginnen Sie mit einer allgemeinen Aufforderung, um den Kontext herzustellen, und folgen Sie dann mit einer detaillierteren Aufforderung und spezifischen Anweisungen, um die Ausgabe zu verfeinern. Zum Beispiel, können Sie die Aufforderung verwenden: "Erklären Sie die Grundlagen der Blockchain-Technologie. Nennen Sie Beispiele für ihre Anwendungen im Finanz- und Gesundheitswesen.'

10. Do's" und "Don'ts" bei KI-Aufforderungen verwenden

Fügen Sie klare Richtlinien in Ihre Aufforderungen ein, um die Antworten der KI in die gewünschte Richtung zu lenken. Instanz: "Beschreiben Sie die Vorteile erneuerbarer Energiequellen. Zu erledigen ist es, die Vorteile für die Umwelt hervorzuheben. Erwähnen Sie KEINE bestimmten Marken

Auch wenn diese Tipps für die Erstellung guter Prompts hilfreich sind, brauchen Sie ein leistungsstarkes KI-Tool, um perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte zu erstellen.

KI-Schreibaufforderungen stehen an der Schwelle zu einer transformativen Entwicklung, wie das rekordverdächtige Wachstum der Benutzer von ChatGPT zeigt. Der Einsatz von generativer KI in Unternehmen ist in letzter Zeit sprunghaft angestiegen von 54% auf 72% gestiegen . Diese Technologie ist nicht nur weit verbreitet, sondern findet auch großen Anklang und wird von Millennials und der Generation Z stark genutzt.

Über ihre derzeitigen Fähigkeiten hinaus versprechen sie, zu hochentwickelten Tools für die Erstellung von Inhalten zu werden. Wir können mit Fortschritten rechnen in:

Hyper-personalisierte Eingabeaufforderungen: KI wird Eingabeaufforderungen auf der Grundlage individueller Benutzerpräferenzen, Schreibstile und Einzelziele anpassen

KI wird Eingabeaufforderungen auf der Grundlage individueller Benutzerpräferenzen, Schreibstile und Einzelziele anpassen Mehrsprachige und kulturelle Anpassung: Prompts werden nahtlos sprachliche und kulturelle Nuancen berücksichtigen und die Erstellung globaler Inhalte ermöglichen

Prompts werden nahtlos sprachliche und kulturelle Nuancen berücksichtigen und die Erstellung globaler Inhalte ermöglichen Kreative Erkundung: KI wird innovative und unkonventionelle Prompts generieren und so die kreativen Grenzen verschieben

KI wird innovative und unkonventionelle Prompts generieren und so die kreativen Grenzen verschieben Datengestützte Erkenntnisse: KI bietet datengestützte Prompt-Vorschläge durch die Analyse umfangreicher Datensätze und die Optimierung der Leistung von Inhalten

KI bietet datengestützte Prompt-Vorschläge durch die Analyse umfangreicher Datensätze und die Optimierung der Leistung von Inhalten Branchenspezifische Prompts: Maßgeschneiderte Prompts für Felder wie Recht, Medizin und Finanzen werden die Genauigkeit und Effizienz verbessern

Diese Entwicklung wird es den Erstellern von Inhalten ermöglichen, qualitativ hochwertigere und relevantere Inhalte in einem schnelleren Tempo zu produzieren.

Die KI verändert die Landschaft der Erstellung von Inhalten rapide. Durch die Automatisierung der ersten Phasen, das Vorschlagen von Ideen und die Verbesserung der Schreibqualität ermöglicht KI den Erstellern, sich auf eine übergeordnete Strategie und Kreativität zu konzentrieren.

Tools wie ClickUp Brain mit ihren KI-gesteuerten Features zeigen, wie Sie diese Fortschritte integrieren können, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern. Mit der Weiterentwicklung der KI können wir uns auf eine Zukunft einstellen, in der menschlicher Einfallsreichtum und künstliche Intelligenz nahtlos zusammenarbeiten, um außergewöhnliche Inhalte in großem Umfang zu produzieren. Anmeldung bei ClickUp um schneller von der Idee zur Veröffentlichung zu gelangen!