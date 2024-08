Wie man AI-Inhalte bearbeitet: Ein Leitfaden für die Produktion von ansprechenden, hochwertigen Beiträgen

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich für viele Ersteller von Inhalten, Vermarkter und kleine Geschäfte als Lebensretter erwiesen. Zunächst einmal kann sie alle Arten von Text blitzschnell produzieren, was in einem wettbewerbsintensiven, schnelllebigen Feld wie dem Content-Marketing ein wahrer Segen ist.

In den meisten Fällen ist dies ein ideales Szenario - anstatt mit frustrierenden kreativen Blöcken für einen neuen Social Media- oder Blog-Beitrag zu kämpfen, können Sie sich einfach zurücklehnen, entspannen und die Arbeit auf sich zukommen lassen KI-Tools ihre Magie wirken. Das bedeutet, dass stundenlange Arbeit in Sekundenschnelle zu erledigen ist, oder? Nicht so schnell! 🤖

Wenn Sie hier sind, wissen Sie, dass von der KI generierte Inhalte nicht fehlerfrei sind und das Gespür des menschlichen Gehirns nicht ersetzen können (zumindest noch nicht). Da sie ziemlich mechanisch erstellt werden, fehlt es ihnen oft an Kreativität, sie haben einen seltsamen Satzbau und können sogar sachliche Fehler enthalten.

Der springende Punkt ist, dass von KI geschriebene Inhalte immer noch eine beträchtliche menschliche Bearbeitung benötigen, um natürlich zu klingen und den Leser, für den sie bestimmt sind, wirklich anzusprechen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie KI-Inhalte bearbeiten können, um ihnen Ihre einzigartige Stimme zu verleihen, sie für SEO oder Content Marketing zu optimieren und ihre allgemeine Attraktivität zu steigern.

KI-generierte Inhalte: Vorteile und Nachteile

KI-generiert inhalte werden von einem KI-Tool erstellt auf der Grundlage von Aufforderungen, die die Antwort auslösen, erstellt. Diese effiziente Erstellung von Inhalten ist dank Technologien wie Natural Language Generation (NLG) und Large Language Models (LLMs) möglich, die KI-Plattformen nutzen, um Sprachmuster zu analysieren, Rückschlüsse aus vorhandenen Datensätzen zu ziehen und menschenähnliche Texte zu produzieren.

Die KI-gestützte Erstellung von Inhalten scheint eine Simulation der menschlichen Intelligenz zu sein, hat jedoch Vor- und Nachteile. ⚖️

Vorteile

Die offensichtlichsten Vorteile des Einsatzes von Tools zur Erstellung von KI-Inhalten sind Zeitersparnis und Steigerung der Produktivität. Denken Sie an Generatoren für KI-Inhalte als Ihre persönlichen Schreibassistenten - sie können Ihnen helfen, Entwürfe zu erstellen und Inhalte in Minutenschnelle und mit minimalen Eingaben zu erstellen.

Einige weitere bemerkenswerte Vorteile sind:

Kostenersparnis: Viele kleine Geschäfte und Unternehmer können sich keine hochkarätigen Teams für die Erstellung von Inhalten leisten und müssen sich auf KI-Inhaltsgeneratoren verlassen, um anständige Texte zu erhalten

Viele kleine Geschäfte und Unternehmer können sich keine hochkarätigen Teams für die Erstellung von Inhalten leisten und müssen sich auf KI-Inhaltsgeneratoren verlassen, um anständige Texte zu erhalten Verfügbarkeit der Inhalte: Die KI macht keine Pausen und hat keinen Block. Dank der ständigen Verfügbarkeit können Sie jederzeit Inhalte generieren, wenn Sie unter Zeitdruck stehen oder enge Ziele für die Veröffentlichung haben (und deren Qualität durch Bearbeitung der Inhalte verbessern)

Die KI macht keine Pausen und hat keinen Block. Dank der ständigen Verfügbarkeit können Sie jederzeit Inhalte generieren, wenn Sie unter Zeitdruck stehen oder enge Ziele für die Veröffentlichung haben (und deren Qualität durch Bearbeitung der Inhalte verbessern) Konsistente Markensprache: Wenn Sie den richtigen Input verwenden, ahmt der von der KI generierte Inhalt Ihren gewünschten Schreibstil nach und sorgt für eine konsistente Markensprache

Nachteile

Lassen Sie uns die andere Seite der Medaille der maschinell generierten Inhalte betrachten und ihre Nachteile diskutieren. Wir wollen nicht wie pingelige Menschen mit unrealistischen Ansprüchen klingen, aber im Allgemeinen können Sie diese Probleme bemerken, besonders wenn Sie ein durchschnittliches KI-Tool verwenden:

Mangelt es an fließenden Übergängen und einem logischen Flow: Wenn es Ihrem Inhalt an fließenden Übergängen mangelt, kann er roboterhaft und sogar absurd klingen. Dies ist einer der FaktorenTools zur Erkennung von KI analysieren, um zu prüfen, ob ein Beitrag von Menschen geschrieben wurde

Wenn es Ihrem Inhalt an fließenden Übergängen mangelt, kann er roboterhaft und sogar absurd klingen. Dies ist einer der FaktorenTools zur Erkennung von KI analysieren, um zu prüfen, ob ein Beitrag von Menschen geschrieben wurde Repetitive Satzstruktur: KI-geschriebene Inhalte sind formelhaft, was zu sich wiederholenden Phrasen führt. Sie werden eine sich wiederholende Satzstruktur und -länge vorfinden, die sich auf die Lesbarkeit des Textes auswirkt und Ihr Einzelziel langweilen kann

KI-geschriebene Inhalte sind formelhaft, was zu sich wiederholenden Phrasen führt. Sie werden eine sich wiederholende Satzstruktur und -länge vorfinden, die sich auf die Lesbarkeit des Textes auswirkt und Ihr Einzelziel langweilen kann Fehlende sprachliche Untertöne: Kennen Sie das, wenn Sie mit jemandem sprechen, der sich sehr bemüht, klug zu klingen? So liest sich ein schwacher, maschinell erzeugter Text oft - Sie werden eine komplexe Sprache bemerken, die in vielen Kontexten keinen Sinn ergibt und sogar zu Fehlinterpretationen führen kann

Kennen Sie das, wenn Sie mit jemandem sprechen, der sich sehr bemüht, klug zu klingen? So liest sich ein schwacher, maschinell erzeugter Text oft - Sie werden eine komplexe Sprache bemerken, die in vielen Kontexten keinen Sinn ergibt und sogar zu Fehlinterpretationen führen kann Probleme mit der Zuverlässigkeit: Eine unzureichend ausgebildete generative KI kann selbst die grundlegendsten Fakten falsch interpretieren, vor allem, wenn sie Informationen aus unzuverlässigen Quellen bezieht oder nicht über die richtigen Datensätze verfügt

Eine unzureichend ausgebildete generative KI kann selbst die grundlegendsten Fakten falsch interpretieren, vor allem, wenn sie Informationen aus unzuverlässigen Quellen bezieht oder nicht über die richtigen Datensätze verfügt Fehlende menschliche Note: KI-Inhalte können fade oder generisch wirken, da es ihnen an persönlichen Anekdoten, kreativen Blickwinkeln oder aufmerksamkeitsstarken Aufhängern fehlt, um die Aufmerksamkeit Ihres Einzelziels zu gewinnen

Glücklicherweise lassen sich diese Probleme mit den richtigen Tools und einer guten menschlichen Bearbeitung leicht beheben. 🍀

8 Tipps zur Vermenschlichung und Bearbeitung von KI-generierten Inhalten

Der Einsatz eines KI-Tools zur Generierung von Inhalten ist klug, aber für die endgültige Ausgabe sollte immer ein erfahrener Mensch verantwortlich sein. Das Korrekturlesen und die Bearbeitung von KI-generierten Inhalten trägt dazu bei, die Lesbarkeit zu verbessern, Elemente wie überflüssige Wörter und umständliche Formulierungen zu beseitigen und sicherzustellen, dass der gesamte Beitrag Ihr Einzelziel auf sinnvolle Weise erreicht.

Schauen wir uns acht an tipps und Hacks zur Personalisierung von KI-Inhalten und zur Steigerung ihres Nutzens. 🌸

Die Qualität des von Ihnen verwendeten Tools wirkt sich auf die Effektivität der KI-generierten Inhalte aus. Um die Bearbeitung zu erledigen, müssen Sie zunächst ein Tool finden, das ansprechende Inhalte ohne allzu viel Feinschliff produziert.

Wenn Sie Ihren Teams, die an der Erstellung von Inhalten beteiligt sind, Zeit sparen möchten, verwenden Sie ClickUp Gehirn -Es ist ein generativer KI-Assistent, der auf dem projekt- und Aufgaben-Management plattform, ClickUp .

Wählen Sie aus verschiedenen Organisationsabteilungen, um rollenspezifische Inhalte zu erhalten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

ClickUp Brain (ehemals ClickUp AI) verfügt über ein außergewöhnlich trainiertes und optimiertes neuronales Netzwerk, das nur den Kontext berücksichtigt. Im Gegensatz zu anderen Tools zur Generierung von Inhalten, die einfach nur eine maßgeschneiderte Version von ChatGPT präsentieren, verfügt ClickUp Brain über einzigartiges rollenspezifisches Wissen, das es ihm ermöglicht, auf der Grundlage benutzerdefinierter Aufforderungen oder Gesprächsthemen perfekt auf die Situation abgestimmte Inhalte zu erstellen.

Der KI-Schreiber minimiert die menschliche Arbeit bei der Bearbeitung:

Generierung von Inhalten mit Standardformaten und -strukturen für ein professionelles Erscheinungsbild

Optimierung von Texten und Kopien auf Grammatik, Klarheit und Tonfall

Korrektur von Rechtschreib- und oberflächlichen Fehlern ohne zusätzliche Plugins

Verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, um schneller zu besseren Inhalten zu gelangen, indem Sie die kontextbasierte Wiederholungsaufforderung in ClickUp AI nutzen

Was den KI-Schreiber von ClickUp Brain so brillant macht, ist seine Fähigkeit, neue Kontextinformationen mit einer außerordentlich hohen Geschwindigkeit zu lernen.

Wenn Sie dem Tool beispielsweise Ihre Produktdokumente vorlegen, kann es schnell herausfinden, was Sie anbieten, und brandoptimierte Landing Pages und Inhalte entwerfen. Beachten Sie, dass das, was Sie mit ClickUp Brain freigeben, sicher ist und in Ihrem ClickUp-Workspace privat bleibt.

Lassen Sie uns nun einige funktionale Aspekte von clickUp Brain zur Erstellung und Bearbeitung Ihrer Inhalte verwenden . 🌻

Inhalte mit ClickUp Brain und ClickUp Docs erstellen, aufbereiten und organisieren

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideenfindung und Schreibprozesse effizienter zu gestalten

ClickUp's Stand der Technik KI-Schreiben assistant kann Ihnen helfen, alle Arten von Texten für verschiedene Kontexte zu erstellen. Entwerfen Sie mitarbeiter- oder kundenorientierte Dokumente, erstellen pläne für Projekte e-Mails schreiben, oder Gliederung marketing-Kampagnen -die Möglichkeiten sind grenzenlos. Natürlich können Sie ClickUp Brain auch für die normale Texterstellung mit einfachen Befehlen verwenden.

Sie können alle Inhalte, die Sie erzeugen, speichern unter ClickUp Dokumente ist die Option der Plattform zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Dokumenten. Damit können Sie Inhalte in Listen und Ordnern bequem von einem Speicherort aus organisieren.

Sie können das KI-Schreibfeature von ClickUp direkt von jeder Aufgabe oder jedem Dokument aus starten. Nehmen wir an, Sie möchten einen kurzen Text über den Klimawandel schreiben. Zu erledigen ist Folgendes:

Starten Sie ClickUp Docs Geben Sie einen Schrägstrich (/) ein und tippen Sie AI Wählen Sie Write with AI Geben Sie Schreiben Sie einen kurzen Text über den Klimawandel ein und drücken Sie die Eingabetaste

Das war's! ClickUp Brain generiert einen hochwertigen Text - Sie werden den Qualitätssprung sofort bemerken, wenn Sie zuvor generische KI-Autoren verwendet haben. Von nun an können Sie den Text sofort verwenden oder den von der KI generierten Inhalt nur minimal bearbeiten, um ihm Ihre persönliche Note zu geben.

Verwenden Sie die rollenspezifischen Eingabeaufforderungen und Befehle von ClickUp für die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten

ClickUp's KI-Schreibfunktionen bieten genau das und sorgen für eine klare und einheitliche Ausgabe von KI-generiertem Text

Prompts spielen eine große Rolle bei der Erstellung hochwertiger Inhalte - zum Glück hält ClickUp Brain Ihnen hier den Rücken frei. Sie werden die 100+ vorgefertigten, forschungsgestützten Prompts der Plattform lieben, die auf verschiedene Teams und Anwendungsfälle ausgerichtet sind. Sie helfen Ihnen, genau die gewünschten Ergebnisse zu erzielen und Ihren Aufwand zu reduzieren. Hier erfahren Sie, wie Sie die Prompts verwenden können:

Öffnen Sie ClickUp Docs Geben Sie einen Schrägstrich (/) ein und tippen Sie AI Tools Wählen Sie das Team aus, dem Sie angehören, um einen Kontext zu schaffen - Sie haben mehr als 10 Optionen. Sagen wir, Sie arbeiten im Marketing, dann wählen Sie diese Abteilung aus Sie erhalten eine Liste mit 20+ KI-Aufforderungen, z. B. Kampagnenideen erstellen, Fallstudie schreiben und Marketing-Ereignis planen. Wählen Sie die für Ihren Zweck geeignete aus und genießen Sie die Ergebnisse in Sekundenschnelle

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideen zu sammeln und Inhalte in Sekundenschnelle zu schreiben und zu bearbeiten

Wie Sie sehen, geht ClickUp Brain über die Erstellung von Inhalten hinaus und macht Sie effizienter, indem es Ihnen beim Brainstorming und Planen von Lösungen hilft. Außerdem haben Sie die Bearbeitung mit KI feature zur schnelleren Feinabstimmung Ihrer Ergebnisse!

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideen zu sammeln und Inhalte in Sekundenschnelle zu schreiben und zu bearbeiten

Während der Bearbeitung eines bestehenden Textes auf ClickUp können Sie auf weitere Befehle zugreifen:

Grammatik- und Rechtschreibprüfungen durchführen

Text zusammenzufassen

Bestimmte Wörter und Ausdrücke zu erläutern

Verbessern des Schreibens

Einen Text kürzer oder länger machen

Vereinfachen des Textes

Text übersetzen

Kontext neu formulieren

Weiterschreiben

So ist stundenlange Bearbeitung in Sekundenschnelle erledigt! 😍

Erstellen Sie erstklassige Inhalte mit ClickUp's KI-gestütztem Schreib- und Bearbeitungsassistenten

Wir möchten noch einmal betonen, dass ClickUp Ihre Daten nicht für Trainingszwecke verwendet, so dass Sie sich der Sicherheit des Features sicher sein können.

2. Achten Sie bei der Bearbeitung auf den Kontext

Das ist ein typisches Gefühl, das wir beim Lesen von KI-geschriebenen Inhalten haben - alle Infos scheinen korrekt und aktuell zu sein, und es gibt keine Grammatik- oder Rechtschreibfehler. Dennoch fühlt sich etwas falsch an, und die Antwort könnte sein, dass es den Texten an fließenden Übergängen und Kontext fehlt.

Schlecht ausgebildete KI-Plattformen können oft den Kontext vernachlässigen. Der Grund dafür ist einfach: Sie kennen Ihr Einzelziel oder Ihr Unternehmen nicht so gut wie Sie selbst. Außerdem können die Daten, auf denen sie trainiert wurden, in Bezug auf die Anwendungsfälle limitiert sein.

Um KI-generierte Inhalte zu bearbeiten, müssen Sie also zunächst genau wissen, wer Ihren Text lesen wird und wie Sie Ihre Botschaft vermitteln wollen. Behalten Sie diese wertvollen Erkenntnisse bei der Bearbeitung im Hinterkopf, um Bereiche zu identifizieren, in denen der Text den Leser nicht anspricht, und korrigieren Sie sie mit kontextbezogeneren Alternativen. ✔️

3. Vergewissern Sie sich, dass Ton und Stil mit Ihrer Marke übereinstimmen

Stellen Sie sich vor: Die Website Ihres Unternehmens ist voll von humorvollen Beiträgen, Wortspielen und Emojis. Jeder Blogbeitrag und jede Landing Page spiegelt die einzigartige Identität des Unternehmens wider, und Ihre Kunden lieben es.

Dann beschließen Sie, KI-generierte Inhalte für eine der Produktbeschreibungen zu verwenden. Der Inhalt an sich mag zwar einwandfrei sein, aber er wirkt unnahbar und passt nicht zur Identität Ihrer Marke.

Dies ist ein häufiges Problem bei generischen, von KI erstellten Inhalten. Bei der Bearbeitung von maschinell erstelltem Text müssen Sie diesen an den Ton und Stil anpassen, den Sie normalerweise verwenden. In diesem Fall müssen Sie die von der KI generierte Produktbeschreibung so bearbeiten, dass sie witziger oder sympathischer klingt.

Es ist eine gute Idee, einen Textstil-Leitfaden zu erstellen, an den sich Ihre Editoren bei der Bearbeitung von KI-Inhalten halten können. Auf diese Weise weiß jeder, worauf er achten muss und wie er den Inhalt bearbeiten muss, um ihn zu optimieren und die Lesbarkeit zu verbessern.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp Brand Guidelines Vorlage um Ihre bevorzugte Markenstimme, Ihren Nachrichtenton und Ihren Schreibstil zu skizzieren.

Dokumentieren Sie das Erscheinungsbild Ihrer Marke und Ihre Botschaften mit dieser allumfassenden Vorlage

4. Zu erledigen eine gründliche Überprüfung der Fakten und Quellen zitieren

Die meisten KI-Plattformen ziehen Daten aus großen Datenbanken, um Ihre Anfragen zu beantworten. Das Problem ist, dass diese Datenbanken nicht immer auf dem neuesten Stand sind und sachliche Fehler enthalten können. Die Rolle der menschlichen Bearbeitung besteht hier in der Doppelprüfung jedes von der KI generierten Textes, um sicherzustellen, dass er relevant und korrekt ist. Je nach Art des Inhalts können Sie sogar relevante Quellen am Ende zitieren, um Ihrem Text Authentifizierung zu verleihen.

Die Überprüfung der Fakten ist besonders wichtig bei Artikeln mit verfahrenstechnischem Inhalt oder sensiblen Infos. Sie sollten sich zum Beispiel nicht auf ein KI-Tool verlassen, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für chirurgische Eingriffe in der Urologie zu erstellen, und diese nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen.

Dies führt uns zu einem weiteren Tipp: Ziehen Sie Fachexperten zu Rate, wenn Sie KI-generierte Inhalte bearbeiten. Sie werden nicht Ihren Stil und Ihre Grammatik korrigieren, sondern sicherstellen, dass jede Info korrekt ist.

Sie können ClickUp Docs verwenden, um mit solchen Experten zusammenzuarbeiten. Laden Sie sie einfach zu Ihrem Workspace ein, und sie können Ihre Inhalte asynchron über prüfung oder kommentierung tools in ClickUp. Sie können auch live-Zusammenarbeit ausprobieren da die Plattform die Bearbeitung in Echtzeit unterstützt und chatten . 🥰

Erstellen, bearbeiten und formatieren Sie Ihren Lebenslauf nahtlos mit ClickUp Docs

5. Vereinfachen Sie komplexe Sprache, um die Gesamtqualität zu steigern

KI-Plattformen verwenden bei der Erstellung von Inhalten oft ein komplexes Vokabular. In manchen Kontexten ist das völlig in Ordnung. Aber in den meisten Fällen schrecken lange, komplexe Sätze die Leser ab und machen die Verarbeitung Ihres Textes ohne triftigen Grund zu kompliziert.

Wenn Sie KI-generierte Inhalte in menschenähnliche Inhalte verwandeln wollen, müssen Sie komplexe Sätze vereinfachen. Je nach Thema kann es sich dabei um grundlegende Änderungen handeln, wie z. B. das Umschreiben ganzer Absätze, um die Lesbarkeit zu verbessern. In vielen Fällen reicht es aus, einfachere Synonyme für bestimmte Phrasen und Wörter zu finden und komplexe Sätze in kürzere Abschnitte zu unterteilen.

6. Wiederholte Formulierungen streichen

Überstrapazierte KI-Algorithmen scheinen bestimmte Ideen, Wörter und Phrasen mehr zu mögen als andere. Sie tauchen immer wieder in Ihrem Text auf, so dass es für ein fachkundiges Auge offensichtlich ist, dass der Inhalt von der KI erstellt wurde.

Wiederholungen sind ein guter Grund, warum eine menschliche Bearbeitung nicht verhandelbar ist - lesen Sie den Text und erkennen Sie Strukturen, die immer wieder auftauchen. Suchen Sie nach alternativen Möglichkeiten, die Botschaft zu vermitteln, z. B. durch neue Blickwinkel, das Aufbrechen oder Zusammenführen von Sätzen oder das Variieren der Satzstruktur, um den Text ansprechender zu gestalten.

7. Fügen Sie dem von der KI generierten Text persönliche Erfahrungen hinzu

KI-Plattformen verfügen nicht über persönliche Anekdoten und Erfahrungen, die sie nutzen können, um eine Verbindung zum Leser herzustellen - in diesem Sinne bleibt der menschliche Inhalt aufgrund von Elementen wie besserer emotionaler Ansprache und Überzeugung beispiellos.

Wenn Sie den Inhalt menschlicher gestalten wollen, können Sie ihn mit interessanten Geschichten, Witzen oder Beispielen aus dem wirklichen Leben einstreuen. Zu erledigen ist, was immer Sie wollen, um eine persönliche Note zu verleihen.

8. Lassen Sie die manuelle Bearbeitung von Inhalten aus technischer Sicht nicht aus

Ihren KI-Text durch Tools laufen zu lassen, die Rechtschreibung, Grammatik und sogar den Tonfall prüfen, ist effizient und vorteilhaft, aber nichts geht über die manuelle Bearbeitung und das technische Korrekturlesen. Lesen Sie den Inhalt mit Ihren eigenen Augen, um Fehler zu erkennen, originelle Ideen zur Verbesserung der Lesbarkeit, der Vielfalt und des allgemeinen Flows zu erhalten und die notwendigen Überarbeitungen vorzunehmen. Folgen Sie Ihrem Bauchgefühl - scheuen Sie sich nicht, wesentliche Änderungen vorzunehmen, um Ihren Inhalt an das Empfinden der Zielgruppe anzupassen.

Extra-Tipp: Eine Idee ist, das Passiv durch das Aktiv zu ersetzen - das macht Ihren Inhalt direkter und persönlicher. Achten Sie auch auf zusammenhängende Sätze mit falsch gesetzten Satzzeichen, da diese mit Grammatik-Tools nur schwer zu erkennen sind.

So verbessern Sie KI-Inhalte für SEO (Search Engine Optimization)

KI-Plattformen können Ihnen dabei helfen, für Suchmaschinen optimierte Texte zu erstellen, um die Reichweite zu erhöhen und höhere Positionen in den SERPs zu erreichen. Den Suchmaschinen ist die Herkunft Ihrer Inhalte eigentlich egal, solange sie relevant, ansprechend und nützlich sind.

Und wissen Sie was? Dies ist eine weitere Gelegenheit, die menschliche Note für die Optimierung von KI-Inhalten zu nutzen.

Die Optimierung von KI-Inhalten für SEO umfasst die folgenden manuellen Aufgaben:

Hinzufügen von Schlüsselwörtern und internen und externen Links

Verbesserung der Struktur durch übersichtliche Überschriften, Aufzählungspunkte oder Listen

Anhängen von Bildmaterial für mehr Wert

Entfernen von fluffigem Inhalt

Doppelte Überprüfung der Genauigkeit und Lesbarkeit

Wussten Sie schon? Neben der Bearbeitung von KI-generierten Inhalten können Sie mit ClickUp mit seiner KI für SEO optimieren -Anweisungen verwenden, um Keywords zu recherchieren, Briefs zu erstellen, Forschungsdaten zusammenzufassen, den Wettbewerb zu analysieren und Ideen zur Optimierung von Inhalten zu erhalten. Sie können auch die Vorteile der ClickUp SEO Recherche & Management Vorlage um Ihre SEO-Initiativen zu koordinieren und relevante Aufgaben zu verwalten.

Die ClickUp SEO Research & Management Vorlage hilft Ihnen, Ihre SEO-Daten und Aufgaben zu organisieren und Prozesse zu rationalisieren

ClickUp für Workflows zur Produktion von Inhalten verwenden

Die Produktion von Inhalten kann ein stressiger Prozess sein, ob Sie nun KI einsetzen oder nicht. Es gibt eine ständige kontextwechsel beim Navigieren durch verschiedene Themen, und die Bearbeitung kann besonders anstrengend sein.

Hier kommt ClickUp ins Spiel, mit Features für praktisch alles - Kommunikation, Zusammenarbeit, Dokumentenmanagement, was immer Sie wollen! Sie können auf mehrere projektmanagement Funktionen auf der Plattform to ihre Produktivität zu verbessern durch Streaming von Aufgaben in der Produktion und Redaktion von Inhalten.

Mit der ClickUp Vorlage für den redaktionellen Kalender für Content Marketing sehen Sie auf einen Blick, wie Ihr kommender Inhalt aussieht

Neben ClickUp Brain gibt es noch einige andere Features, die Sie nutzen können:

ClickUp Aufgaben : Optionen zum Erstellen, Zuweisen, Nachverfolgen und Klassifizieren von Aufgaben in den Bereichen Schreiben, Bearbeitung, Marketing und SEO. Sie können erstellenaufgabentypen undbeziehungen zwischen den Aufgaben zur Anpassung an Ihren Workflow

Optionen zum Erstellen, Zuweisen, Nachverfolgen und Klassifizieren von Aufgaben in den Bereichen Schreiben, Bearbeitung, Marketing und SEO. Sie können erstellenaufgabentypen undbeziehungen zwischen den Aufgaben zur Anpassung an Ihren Workflow ClickUp Ansichten : Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Produktion aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Zum Beispiel dieListenansicht hilft bei der Organisation von Aufgaben im Projekt, während dieAnsicht des Kalenders ist ideal für die Überwachung Ihres Kalenders mit Inhalten

Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Produktion aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Zum Beispiel dieListenansicht hilft bei der Organisation von Aufgaben im Projekt, während dieAnsicht des Kalenders ist ideal für die Überwachung Ihres Kalenders mit Inhalten ClickUp Whiteboards : Unendliche digitale Leinwände, auf denen Ihr Team Brainstorming betreiben, Strategien entwickeln und an zukünftigen Inhalten und Prozessen zusammenarbeiten kann

Unendliche digitale Leinwände, auf denen Ihr Team Brainstorming betreiben, Strategien entwickeln und an zukünftigen Inhalten und Prozessen zusammenarbeiten kann ClickUp Automatisierungen : Verwenden Sie sie, um sich wiederholende Aufgaben wie die Aktualisierung des Status von Inhalten zu rationalisieren

ClickUp Vorlagen für den richtigen Anwendungsfall finden

Neben Prompts bietet ClickUp 1.000+ Vorlagen für verschiedene Zwecke, vom Marketing und humanressourcen zu vertrieb und CRM . Sie wurden entwickelt, um Ihre Arbeit zu erleichtern, Fehler zu minimieren und Ihnen zu helfen prozesse zu standardisieren .

Wenn Sie ein intensiver Benutzer von ChatGPT sind, schauen Sie sich die ClickUp AI Vorlagen mit ChatGPT-Eingabeaufforderungen -das von Experten kuratierte Prompt-Set hilft Ihnen, mit ChatGPT die richtigen Notizen zu treffen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Die ChatGPT-Vorlage "Prompts for Writing" kann helfen, den Wortschöpfer in Ihnen zu wecken

Zusätzlich, ClickUp Vorlagen zum Schreiben von Inhalten können Ihnen helfen, Schreibblockaden, Leistungsschwankungen und die damit verbundene Prokrastination zu überwinden. Sie finden sogar Optionen, um den gewünschten Schreibstil für verschiedene Texte zu definieren und relevante SEO-Prinzipien zu befolgen. ✍️

Wenn Sie Hilfe beim Planen Ihrer Inhalte benötigen, vorlagen für Inhaltskalender sind das Mittel der Wahl. Sie sind notwendig für jede inhaltliches Marketing teams, weil sie die Transparenz Ihrer Produktionslinie verbessern und mögliche Probleme oder Überschneidungen schneller aufdecken.

Alle ClickUp Vorlagen sind anpassbar, so dass Sie sie an Ihre Vorlieben und Ziele anpassen können. Sie können auch eigene Vorlagen mit einer speziellen ClickUp AI Vorlagen-Generator .

Mit diesem praktischen Feature können Sie jede beliebige Vorlage für Ihr Team erstellen - alles, was Sie zu erledigen haben, ist, ClickUp mit Infos über Ihre Workflows zu versorgen. Wählen Sie den gewünschten Ton (z. B. professionell, humorvoll oder leger), um sicherzustellen, dass die Ausgabe mit der Stimme Ihrer Marke übereinstimmt und die gewünschte Botschaft vermittelt.

Nutzen Sie den ClickUp AI Template Generator, um Vorlagen zu erstellen, die genau zu Ihren Workflows passen

Die Zukunft der KI-Inhalts-Bearbeitung

Angesichts der rasanten Entwicklung von KI-Tools ist es schwer zu sagen, wie die Zukunft der KI-Content-Bearbeitung aussehen wird. Content-Autoren, Editoren und SEO-Profis werden sich höchstwahrscheinlich noch stärker auf generative Tools verlassen, und das ist mit hochwertigen Optionen wie ClickUp Brain auch durchaus sinnvoll. Dank seiner leistungsstarken Bearbeitung und schreibassistent können Sie die Erstellung von Inhalten schnell und einfach gestalten.

Und obwohl die Technologie zu einem integralen Bestandteil des Inhaltsmanagements geworden ist, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie den gesamten Prozess übernehmen wird - die menschliche Note bleibt nach wie vor unersetzlich. Selbst passionierte Ersteller von Inhalten, die KI anfangs für ein Vergnügen hielten, bilden sich jetzt weiter, um diese Tools nutzen zu können, um schneller bessere Inhalte anbieten zu können - und das ohne Burnout! ❤️‍🔥

ClickUp verwenden, um KI-Inhalte zu schreiben und zu bearbeiten wie ein Profi

Die Erstellung von Inhalten mit KI ist zeit- und kosteneffizient und sorgt für Markenkonsistenz. Der KI-Assistent von ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um Inhalte zu erstellen, zusammenzufassen und zu bearbeiten und bei Ihrer Arbeit zu glänzen! Kombinieren Sie dieses robuste Feature mit dem Rest der ClickUp Aufgaben- und Projektmanagement-Optionen, um Ihre Produktivität in die Höhe zu treiben.

Brauchen Sie einen kleinen Vorgeschmack? Anmeldung für ClickUp kostenlos an und sehen Sie, wie es Ihnen helfen kann, Inhalte mit höchster Effizienz zu verwalten. 🧙