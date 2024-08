Wie man KI-Inhalte vermenschlicht: Strategien + tools

Es ist an der Zeit, die Tatsache zu akzeptieren, dass wir alle irgendwann in unserem Berufsleben KI-Tools zur Erstellung von Inhalten verwendet haben.

Und warum auch nicht? KI-generierter Text ist bequem und blitzschnell. Aber wenn wir ehrlich sind, kann er auch fade und leblos wirken.

KI war immer als Tool gedacht - als etwas, das von Menschen eingesetzt werden kann, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Und Ihre von der KI generierten Inhalte müssen und sollten sich nicht roboterhaft und zurückhaltend lesen. Erfahrene Autoren und Editoren müssen KI-generierte Texte erkennen und vermenschlichen, um das Beste aus der KI und ihren unglaublichen Vorteilen herauszuholen und gleichzeitig einen menschlichen Ton und eine menschliche Stimme zu bewahren.

In diesem Artikel gebe ich die genauen Strategien frei, die mein Team und ich verwenden, um KI-generierten Inhalten Leben einzuhauchen. Wenn Sie Ihre Nutzung von KI verbessern wollen KI-Tools zum Schreiben einen Hauch von Persönlichkeit und einzigartiger Menschlichkeit verleihen möchten, sind Sie hier genau richtig.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie KI für sich arbeiten lassen können, um menschenähnliche Inhalte zu produzieren.

Was ist KI-Inhalt? Wie wird KI-Inhalt generiert?

KI-Inhalte beziehen sich auf Texte, Bilder, Videos oder andere Medien, die durch künstliche Intelligenz erstellt oder verbessert werden. KI-Tools können auf der Grundlage vorgegebener Eingaben und Parameter Artikel, Blogbeiträge, Produktbeschreibungen und andere Formulare mit schriftlichen Inhalten erstellen.

KI kann auch Bilder erstellen oder bearbeiten, Musik und Videos produzieren und vieles mehr. **Das Ziel von KI für die Erstellung von Inhalten ist in der Regel, Zeit zu sparen, die Effizienz zu steigern und die Konsistenz zu wahren

So funktioniert die Erstellung von Inhalten durch KI:

Eingabe und Datensammlung: KI-Tools werden mit großen Datensätzen verschiedener Schreibstile, Themen und Formate gefüttert. Diese Daten helfen den KI-Modellen, die Struktur und den Aufbau verschiedener Inhalte zu erlernen

KI-Tools werden mit großen Datensätzen verschiedener Schreibstile, Themen und Formate gefüttert. Diese Daten helfen den KI-Modellen, die Struktur und den Aufbau verschiedener Inhalte zu erlernen Training und Mustererkennung: KI-Modelle durchlaufen ein Training, bei dem die Daten verarbeitet werden, um Sprachregeln, gebräuchliche Ausdrücke und den Kontext hinter verschiedenen Inhalten zu lernen

KI-Modelle durchlaufen ein Training, bei dem die Daten verarbeitet werden, um Sprachregeln, gebräuchliche Ausdrücke und den Kontext hinter verschiedenen Inhalten zu lernen Erstellung von Inhalten: Wenn Sie der KI eine Eingabeaufforderung geben, verwendet sie ihr Trainingsmaterial und die erlernten Muster, um einen Text zu erstellen, der zum Kontext passt. Auf der Grundlage der erlernten Muster sagt sie voraus, welche Wörter und Sätze als nächstes kommen sollten

**Dieser Prozess umfasst eine Kombination von Technologien wie maschinelles Lernen (ML), Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Generative Adversarial Networks (GANs) und weitere

Das Wachstum von OpenAI, einem Startup-Unternehmen, das ChatGPT im Jahr 2020 einführte, hat die Art und Weise, wie wir heute an die Generierung von Inhalten herangehen, völlig verändert. Es verfügt über große Sprachmodelle (LLMs) wie GPT-3 und GPT-4, die in der Lage sind, innerhalb von Sekunden kohärente und realistische Inhalte zu erzeugen.

Doch wie alle von KI generierten Inhalte hat auch dieser Inhalt seine Nachteile.

Trotz umfangreicher Schulungen haben KI-generierte Inhalte ihre Grenzen, wie z. B:

Fehlender menschlicher Touch: Diese Technologie kann schnell hochwertige Inhalte generieren, aber wird sie eine Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen? Nicht immer. KI-generierte Inhalte lassen oft das menschliche Wesen vermissen, mit dem sich die Leser identifizieren und auf das sie sich einlassen

Diese Technologie kann schnell hochwertige Inhalte generieren, aber wird sie eine Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen? Nicht immer. KI-generierte Inhalte lassen oft das menschliche Wesen vermissen, mit dem sich die Leser identifizieren und auf das sie sich einlassen KI-Halluzinationen: KI-Modelle sind dem Risiko von Halluzinationen ausgesetzt, d. h. sie könnten möglicherweise falsche oder irreführende Ergebnisse liefern. Wenn Sie alles, was die KI generiert, einer Gegenprüfung unterziehen, könnten Sie fast genauso viel Zeit benötigen, wie wenn Sie Ihre Inhalte von Grund auf neu erstellen würden. Ein Beispiel: ChatGPT zeigt eine deutliche Achtung an, die besagt: 'ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfen Sie wichtige Informationen.'

Überprüfen Sie Informationen auf ihre Authentizität und Zuverlässigkeit

Abrupte Themenwechsel: Eine Art, wie KI sich selbst verrät, ist ihr offensichtlicher Mangel an Flow. Im Gegensatz zu menschlichem Schreiben wechselt der Inhalt der KI oft abrupt zwischen den Themen, ohne den Lesern leicht lesbare und logische Übergänge zu bieten

Eine Art, wie KI sich selbst verrät, ist ihr offensichtlicher Mangel an Flow. Im Gegensatz zu menschlichem Schreiben wechselt der Inhalt der KI oft abrupt zwischen den Themen, ohne den Lesern leicht lesbare und logische Übergänge zu bieten Nischenspezifische Limits: KI kann zwar große Mengen an Online-Inhalten schnell durchforsten, hat aber Schwierigkeiten, die Tiefe des Nischenwissens eines menschlichen Experten zu replizieren. Dies führt zu generischem, oberflächlichem, von der KI generiertem Text, der Ihren Text als ein weiteres Stück undifferenzierten Inhalts im Internet erscheinen lässt

Warum ist die Vermenschlichung von KI-Inhalten notwendig?

Wir wissen, dass KI-Inhalte allein Ihre Content-Engine nicht am Laufen halten können, aber bedeutet das, dass Sie sie aufgeben sollten? Definitiv nicht! KI-Inhalte können Ihren Schreibprozess beschleunigen und sogar verbessern, und es gibt keinen Grund, warum Sie wieder Stunden oder sogar Tage damit verbringen sollten, gute Inhalte zu schreiben.

Hier ist ein Mittelweg: KI-Inhalte an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Zu erledigen ist dies notwendig, weil:

Google bestraft Websites mit schlechtem Inhalt Google bevorzugt Inhalte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht das bedeutet, dass Ihr Inhalt fachlich fundiert sein muss, den Lesern einen hohen Wert bietet und auf deren Bedürfnisse ausgerichtet ist. Zusätzlich,

Google bevorzugt E-E-A-T-Inhalte das steht für Erfahrung, Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit.

Google bestraft zwar nicht ausdrücklich KI-generierte Inhalte, aber Inhalte, die lediglich vorhandenes Material aus dem Internet wiederkäuen und wiederholen und denen es an echter Expertise mangelt, werden nicht gerankt. Um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt gut abschneidet und mit den Best Practices für Suchmaschinenoptimierung übereinstimmt, müssen Sie eine Ebene menschlicher Expertise und Perspektive hinzufügen.

Plagiarismus

Copyleaks fand heraus, dass fast 60% des ChatGPT-Inhalts ist plagiiert . Die Folgen? Es kann sich negativ auf Ihr SEO-Ranking, den Ruf Ihrer Marke und die Qualität Ihrer Inhalte auswirken. Warum sollten die Leser bei Ihnen nach Inhalten suchen, wenn sie diese direkt von der Originalquelle erhalten können?

Die Verwendung von plagiierten, durch KI generierten Inhalten kann sogar den gesamten Zweck der Erstellung von Inhalten zunichte machen. Daher ist die Vermenschlichung von KI-generierten Texten der Schlüssel.

Lesbarkeit verbessern

Das Ziel beim Verfassen von Texten ist es, eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen und auf dessen Bedürfnisse einzugehen. Durch die Vermenschlichung von KI-Inhalten können Sie nützliche Beispiele und Kontext hinzufügen. Durch die Bearbeitung von KI-generierten Inhalten können Sie den Text so personalisieren, dass er für Ihre Leser aussagekräftig ist.

Emotionale Wirkung

Mit menschlichem Inhalt lassen sich viel besser Emotionen vermitteln, die Ihr Publikum dazu anregen, sich mit dem, was Sie zu sagen haben, zu identifizieren. Von Menschen erstellte Inhalte verwenden fast immer unterschiedliche Satzlängen, einen Rhythmus, der die menschliche Sprache widerspiegelt, und sogar umgangssprachliche Wendungen, die den Flow eines Artikels verbessern.

Die meisten KI-Beiträge weisen eine identische Satzlänge und -struktur auf. Die Vermenschlichung dieser Inhalte kann vor allem im Marketing, im Kundendienst und beim Geschichtenerzählen wichtig sein, wo das Publikum Authentizität, Vertrauen und Glaubwürdigkeit schätzt.

Markenstimme und Identität

Sowohl Sie als auch Ihre Konkurrenten können Inhalte mithilfe von KI-Tools erstellen. Was Ihre Inhalte von anderen abhebt, ist eine eindeutige Markenstimme und -identität. Indem Sie Ihre Inhalte vermenschlichen, stellen Sie sicher, dass sie mit den Werten und der Persönlichkeit Ihrer Marke übereinstimmen, und schaffen eine einzigartige und konsistente Stimme.

Missverständnisse ausschließen

Schließlich ist es bei KI-generierten Texten möglich, die Nuancen einer komplexen Botschaft zu übersehen oder sich falsch auszudrücken. Die Vermenschlichung des Inhalts stellt sicher, dass die beabsichtigte Bedeutung und der Kontext erhalten bleiben und die Botschaft in einem angemessenen Tonfall übermittelt wird. Bankrate.com , eine etablierte Finanzwebsite, setzte KI effektiv ein, um Inhalte für spezifische Abfragen wie "Was ist ein Deckungsbeitrag?" und "Was ist finanzielle Liquidität?" zu generieren Diese Strategie führte zu einem deutlichen Anstieg der Besucherzahlen, wobei die KI-Inhalte monatlich Hunderttausende von Besuchern anlockten.

Doch wie haben sie das geschafft?

Sie kopierten den von der KI generierten Text nicht einfach und fügten ihn ein. Stattdessen stellten sie sicher, dass mehrere Fachexperten den von der KI generierten Inhalt überprüften und ihre Erfahrungen hinzufügten, um ihr Fachwissen in diesem Bereich widerzuspiegeln.

Außerdem hielten sie sich an die Richtlinien von Google, indem sie den Einsatz von KI klar bestätigten.

Fazit: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie von KI generierte Inhalte vor der Veröffentlichung auf Ihrer Website vermenschlichen, überprüfen und überarbeiten.

Wir haben dargelegt, warum die Vermenschlichung von KI-Text wichtig ist. Werfen wir nun einen kurzen Blick darauf, wann dies notwendig ist.

Wann sollten Sie KI Texte vermenschlichen?

Hier sind einige Fälle, in denen Sie KI-Text vermenschlichen sollten:

Marketing oder Branding

Bei der Erstellung von Branding- oder Marketingmaterial ist es wichtig, dass die Stimme der Marke durchscheint und Sie eine echte Verbindung zu Ihrem Publikum aufbauen.

Kundenkommunikation

Wenn direkt mit den Kunden interagieren über Support-Tickets oder das Kundendienstportal interagieren, sollten Sie darauf achten, dass Sie KI-Texte vermenschlichen, damit sich die Interaktionen persönlich anfühlen und die Kundenerfahrung positiv ist.

Erstellung von Inhalten für den Blog

Beim Verfassen eines Blogbeitrags ist die Vermenschlichung des Inhalts unerlässlich, um Ihr Publikum mit einem leicht zu lesenden, wirklich hilfreichen Text anzusprechen und sich von anderen abzuheben. Sie möchten auch, dass sich Ihre Persönlichkeit oder die Persönlichkeit Ihrer Marke in Ihrem Inhalt widerspiegelt.

Kommunikation mit hohem Einsatz

In Szenarien, in denen die Wirkung der Botschaft kritisch oder besonders sensibel ist - wie z. B. in der Krisenkommunikation - hilft die Humanisierung von Inhalten, Klarheit, Einfühlungsvermögen und einen nuancierten, durchdachten Touch zu vermitteln. Außerdem wird so das Risiko von Missverständnissen verringert.

Im Folgenden finden Sie einige bewährte Strategien, mit denen ich meine Inhalte menschlicher, ansprechender und suchmaschinenfreundlicher gestaltet habe.

Wie man KI-Inhalte vermenschlicht: 7 umsetzbare Strategien

1. Wählen Sie ein KI-Tool, das wie ein persönlicher Assistent funktioniert

Es gibt eine Vielzahl von KI-Tools für unterschiedliche Zwecke. Einige helfen Ihnen, Inhalte von Grund auf zu erstellen, während andere bereits geschriebene Texte verbessern. Suchen Sie nach einem, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Die Logik ist einfach: Je besser ein KI-Tool funktioniert, desto weniger Zeit und Aufwand ist für die Anpassung und Vermenschlichung von KI-Text erforderlich.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Tools die Art des Inhalts, die Sprache, das Einzelziel und das Budget, mit dem Sie arbeiten.

Ein Beispiel: Sie verwenden derzeit das kostenlose Modell von ChatGPT, müssen aber immer wieder KI-Texte bearbeiten, weil es keine kontextbezogenen Inhalte liefert, von denen Ihr Team profitiert. In diesem Fall sollten Sie ein KI-Tool wie ClickUp Gehirn .

ClickUp Brain ist eine All-in-One-Lösung, mit der Sie inhalte schreiben längere Texte zusammenfassen, Inhalte bearbeiten, gliederung des Inhalts erstellen , kuratieren Sie ansprechende Texte für soziale Medien und vieles mehr. Es analysiert den Kontext der Inhalte, um maßgeschneiderte Verbesserungen und Optimierungen anzubieten und Relevanz und Kohärenz zu gewährleisten.

Generieren Sie relevante und ansprechende Inhalte mit ClickUp Brain

Sie können auch clickUp Docs für die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit integrieren . Mit Docs können Sie und Ihr Team nahtlos gemeinsam an Inhalten arbeiten.

Dank der Integration mit ClickUp Brain ist Docs perfekt für Experimente und Ideenfindung. Mit ClickUp Brain wird Ihr Dokument zu einer vielseitigen Spielwiese, auf der Sie mit verschiedenen KI-Eingaben experimentieren und Inhalte so erstellen können, wie es Ihnen gefällt.

Wenn Sie bereits Inhalte verfasst haben, bietet ClickUp Brain Einblicke und Vorschläge in Echtzeit, die Ihnen dabei helfen, Ihre Texte zu verfeinern und sie wirkungsvoller zu gestalten.

Arbeiten Sie mit allen Beteiligten zusammen und verbessern Sie Ihre Dokumente in Echtzeit mit ClickUp Docs

2. Trainieren Sie Ihr KI-Tool, so zu schreiben wie Sie

Stellen Sie sich die KI wie einen Schreibpraktikanten vor. Sie müssen das Modell darauf trainieren, KI-Texte auf der Grundlage Ihrer Erwartungen und Anforderungen zu erstellen.

So trainieren Sie Ihr KI-Tool, so zu schreiben wie Sie:

Stellen Sie Beispiele Ihrer früheren Texte oder Artikel zur Verfügung, die Ihre Markensprache widerspiegeln

Geben Sie Ihre Styleguides frei und geben Sie alle Ihre individuellen Anforderungen an

Wiederholen Sie die Aufforderung mit weiteren Spezifikationen, um den Inhalt zu verfeinern

Wenn Sie diese Schritte befolgen, wird das KI-Modell nach und nach in der Lage sein, die Stimme und den Tonfall Ihrer Marke zu imitieren, so dass Ihr Aufwand für die Vermenschlichung des Inhalts minimiert wird. Denken Sie daran: Je detaillierter und erklärender Ihre Eingabeaufforderung ist, desto besser sind die Ergebnisse.

Um den Aufwand für das Schreiben eines detaillierten Prompts zu minimieren, bietet ClickUp KI-Prompt-Vorlagen die für spezielle Zwecke zugeschnitten sind. Sie können sie direkt in ChatGPT eingeben und erhalten die gewünschten Ergebnisse.

Hier ist ein Beispiel für die ClickUp ChatGPT-Prompts für Marketing-Vorlage mit der Sie Ihren Aufwand für Ihr Marketing mit über 600 relevanten Aufforderungen erhöhen können.

Ganz gleich, ob Sie eine neue Marketing-Kampagne konzipieren oder gezielt den Verkauf ankurbeln wollen, diese Promptsammlung ist genau das, was Sie brauchen.

Beschleunigen Sie das Schreiben überzeugender Marketingtexte mit den ChatGPT Prompts for Marketing von ClickUp

Mit dieser Vorlage können Sie:

Nutzen Sie effektive und detaillierte Anweisungen, um KI-Text für Google-Überschriften, Produktbeschreibungen, Call-to-Action-Texte und mehr zu erstellen

Unterstützung für Prompts in mehr als 40 Kategorien suchen, z. B. Branding, Affiliate-Marketing, Event-Marketing, Facebook-Anzeigen und mehr

Schreiben Sie keyword-spezifische und SEO-reiche Prompts fürhochrangige KI-Texte zu generieren* Integrieren Sie Benutzer-Persona-Anfragen, um das Engagement für den generierten Inhalt zu fördern

⭐️ Bonus: Neben dieser Vorlage hat ClickUp eine Sammlung von Prompts, die auf verschiedene Anwendungsfälle abzielen, wie z.B. ClickUp ChatGPT Prompts für HR & Recruiting Vorlage , ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für das Produktmanagement Vorlage und ClickUp ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben von Texten Vorlage .

3. Verzichten Sie auf Jargon und klischeehafte Formulierungen und verwenden Sie die aktive Stimme

KI-generierte Inhalte enthalten häufig Formulierungen wie 'die Kunst zu beherrschen' 'in der dynamischen Welt von' und 'ein Wandteppich von.'

Bearbeitung von KI-generierten Inhalten

ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Ausgabe mit der Stimme Ihrer Marke übereinstimmt.

Identifizieren und ersetzen Sie diese gängigen Begriffe in KI-Texten durch eine natürlichere, abwechslungsreichere, menschenähnliche Sprache.

Als ich ChatGPT zum Beispiel nach der Bedeutung von NLP fragte, antwortete es wie folgt:

die Antwort von ChatGPT auf die Aufforderung, einen Blogbeitrag über NLP zu schreiben

Wenn Sie beabsichtigen, hilfreiche Inhalte zu erstellen, ist es ratsam, nicht zu viele Fachbegriffe oder Jargon zu verwenden, die das Leseerlebnis beeinträchtigen.

Scannen Sie den erstellten Inhalt auf Passivsätze und versuchen Sie, Maximierung des aktiven Sprachgebrauchs . Dadurch werden die Sätze oft kürzer und prägnanter, was die Lesbarkeit verbessert und die Aufmerksamkeit des Lesers aufrechterhält.

In der obigen, von ChatGPT generierten Blog-Post über NLP ist die Einleitung zum Beispiel trocken und es fehlen Beispiele aus der Praxis, Statistiken oder eine persönliche Note.

Hier ist eine potenziell menschlichere Art und Weise, das gleiche Intro zu versuchen:

haben Sie sich jemals gefragt, wie Systeme wie Alexa, Siri oder Sprachroboter arbeiten? NLP oder Natural Language Processing ist die Technologie hinter diesen Programmen. NLP ermöglicht die Interaktion zwischen Mensch und Technik mit minimalem Aufwand.'_

4. Persönliche Erfahrungen und Fachwissen in der Domäne einbeziehen

KI-Texte sind im Gegensatz zu menschlichen Texten allgemeiner Natur und enthalten keine Erfahrungen, auf die man sich beziehen kann.

Bereichern Sie diese Inhalte, indem Sie persönliche Erfahrungen und Fachwissen einfließen lassen, um Ihre Inhalte hervorzuheben. Sie schreiben für Menschen, nicht für Maschinen, und Menschen reagieren stärker auf Emotionen als auf Absätze und Absätze von Informationen.

Schaffen Sie eine Geschichte, sprechen Sie die Probleme des Lesers an und nehmen Sie ihn mit auf eine Reise durch Ihren Inhalt, damit er Ihnen vertraut und sich darauf einlässt.

Das Ziel ist einfach: Wir wollen nicht nur Fakten liefern, sondern das Publikum erreichen, mit ihm sprechen und ihm helfen, einen tieferen Einblick in das Thema zu gewinnen.

Pro-Tipp: Vergessen Sie nicht, Zitate von Branchenführern hinzuzufügen, unterstützende Fakten und Statistiken einzubauen und die Feinheiten des Inhalts zu erläutern. Gestalten Sie Ihren Inhalt mit Beispielen aus der Praxis, gehen Sie auf häufige Herausforderungen ein und beziehen Sie nach Möglichkeit Humor mit ein.

Stellen wir ChatGPT eine weitere Frage zum Thema Video-Marketing.

ChatGPT wird gebeten, Video-Marketing kurz zu erklären. Die Antwort ist zwar gut, aber es fehlen forschungsbasierte Fakten und Zahlen, die das Argument (der höheren Konversionsraten) überzeugender machen.

Wie kann man nun einen KI-Text vermenschlichen, indem man ihm mehr Wert beimisst und ihn verlässlich macht? Indem man einfach eine Statistik hinzufügt und sagt:

'Mit einer Mischung aus auditiven und visuellen Reizen können Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden gewinnen. In der Tat, geben 86 % der Geschäfte der Erstellung von Videos inzwischen den Vorrang 'als Schlüssel-Tool für das Marketing'

5. Hinzufügen von Bildmaterial zu KI-Text, um SEO-Optimierung zu gewährleisten

Eine weitere Möglichkeit, die Monotonie von KI-Inhalten zu durchbrechen, ist das Hinzufügen von Bildern

Da viele Menschen, die Inhalte im Internet konsumieren, visuelle Inhalte ansprechender und attraktiver finden, werden sie von Suchmaschinen bevorzugt und besser eingestuft. Nutzen Sie Ihre kreative Freiheit und fügen Sie Bilder, GIFs, Memes, Infografiken und erklärende Grafiken hinzu.

Optimieren Sie Ihre KI-Inhalte für die Suchmaschinenoptimierung, indem Sie Alt-Texte zu Ihren Bildern hinzufügen. Achten Sie darauf, Schlüsselwörter und Meta-Tags einzufügen.

Alt-Tags ermöglichen es Suchmaschinen, die Bilder zu scannen und ihre Relevanz zu verstehen; sie verbessern die Erfahrung des Benutzers, wenn das Bild nicht geladen werden kann, und schließlich sind sie wichtig für sehbehinderte Leser.

SEO-Optimierung verschafft Ihnen auch einen Wettbewerbsvorteil in einem Markt mit vielen digitalen Inhalten. SEO-optimierte Inhalte können im Laufe der Zeit weiterhin Besucher anziehen und Leads generieren, was einen langfristigen Wert und Return on Investment bietet. Die meisten KI-Tools sind nicht in der Lage, Inhalte zu erstellen, die mit geeigneten Bildern und Grafiken versehen sind.

6. Verwendung von KI-Detektoren, um festzustellen, welcher KI-Text vermenschlicht werden muss

Hier ist Ihre letzte Möglichkeit: Fügen Sie den von der KI generierten Inhalt direkt in einen menschlichen Textkonverter ein und identifizieren Sie die Abschnitte, die er kennzeichnet. Diese Abschnitte sind wahrscheinlich übermäßig roboterhaft und unpersönlich.

Fügen wir die gleiche KI-Antwort auf das Video-Marketing in Copyleaks ein. Hier ist das Ergebnis:

/AI-Inhaltsdetektoren können KI-Text leicht erkennen_

Die inhalt wird als von der KI generiert erkannt und wird gekennzeichnet. Geben wir nun humanisierte KI-Inhalte ein und sehen wir, was Copyleaks sagt:

Sie können KI-generierte Inhalte jederzeit umformulieren, um KI-Detektoren zu umgehen

Der Inhalt wird nicht mehr gekennzeichnet. Auch hier hat die Anpassung des Inhalts mit einer Statistik und einer einfachen Formulierung dazu beigetragen, den KI-Text zu vermenschlichen und die Markierung aufzuheben.

Denken Sie daran, dass die Bearbeitung Ihres Inhalts mit den Tools zur KI-Erkennung nur funktioniert, wenn der als KI-generiert gekennzeichnete Abschnitt minimal ist. Wenn ein langes Dokument voller KI-Inhaltskennzeichnungen ist, muss es möglicherweise von einem Menschen komplett neu geschrieben werden.

Hier können Sie ClickUp Docs verwenden, um den markierten Inhalt zu kopieren und einzufügen und Vorschläge von ClickUp Brain zur Verbesserung zu erhalten.

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an einem einzigen ClickUp Dokument, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen

Wenn ein Team von Redakteuren an einem Inhalt arbeitet, können sie mit ClickUp Docs an einem Ort zusammenarbeiten. Sie können ihre Beiträge, Vorschläge und Kommentare in Echtzeit einbringen und den Inhalt schneller in Form bringen.

Wenn Ihr Ziel jedoch darin besteht, die Leser dazu zu bringen, sich intensiv mit Ihrem Inhalt zu beschäftigen, müssen Sie KI-Text vermenschlichen. Mit den oben beschriebenen Strategien und Tools erhalten Sie das Beste aus beiden Welten: Inhalte, die in großem Umfang und in kurzer Zeit erstellt werden, werden durch die menschliche Note aufgewertet.

Wählen Sie das richtige KI-Tool, damit Ihre KI-generierten Entwürfe in einer guten Form sind. Setzen Sie dann Ihr menschliches Fachwissen ein, setzen Sie die Mütze Ihres Editors auf und drücken Sie auf "Veröffentlichen"!

Probieren Sie ClickUp's fortschrittliches KI-Tool, ClickUp Brain, für Ihre Projekte aus und erleben Sie den Unterschied. Kombinieren Sie es mit ClickUp Docs für einfache Zusammenarbeit in Echtzeit und Textanreicherung. Anmeldung für ClickUp und erleben Sie die Magie der Erstellung von Inhalten durch KI.