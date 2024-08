10 kostenlose AI-Absatzgeneratoren für das Schreiben im Jahr 2024

Eine Schreibblockade kann jeden treffen, und manchmal braucht man ein wenig zusätzliche Hilfe, um Worte auf die Seite zu bringen. Unabhängig von Ihren Schreibfähigkeiten kann ein Absatzgenerator Ihnen helfen schneller zu arbeiten und mehr Dinge zu erledigen. Von erstellung von Produktbeschreibungen zu beiträge in den sozialen Medien können KI-Tools ein guter Ausgangspunkt sein, um Schreibblockaden zu überwinden.

Natürlich müssen Sie das richtige Tool für den Absatzgenerator wählen, um qualitativ hochwertige Inhalte zu erhalten. Hier sind 10 Absatzgeneratoren, die Sie im Jahr 2024 verwenden sollten, mit ihren Vor- und Nachteilen und welcher Art von erstellung von Inhalten für die sie am besten geeignet sind.

Worauf sollten Sie bei einem Absatzgenerator achten?

KI-Absatzgeneratoren verwenden KI, oder künstliche Intelligenz zur Erstellung von Inhalten zu einem bestimmten Thema auf der Grundlage einer Eingabeaufforderung oder von Aufzählungspunkten. KI Schreib-Tools können für Brainstorming, das Verfassen von Anschreiben, Copywriting, Content Marketing und Dutzende anderer Anwendungsfälle verwendet werden, um den Schreibprozess zu beschleunigen.

Aber wie können Sie sicherstellen, dass Ihre text-Generator einzigartige, qualitativ hochwertige Absätze und Inhalte produzieren kann? Hier sind drei Dinge, auf die Sie bei einem Absatzgenerator achten sollten:

Lesbarkeit : Erzeugt der Absatzgenerator ansprechende Absätze, die leicht zu lesen sind? Wenn Sie den generierten Inhalt für einen Blog oder einen Beitrag in sozialen Medien verwenden, sollten Sie einen Text wählen, der zu Ihrem eigenen Schreibstil passt

Die 10 besten Absatzgeneratoren für das Jahr 2024

Von kostenlosen Tools, die SEO-freundlichen Text erstellen, bis hin zu Premium-Tools mit erweiterten Formatierungs- und vorlagen probieren Sie einen dieser 10 Absatzgeneratoren aus, um einzigartige Inhalte zu entwickeln und Ihr Einzelziel anzusprechen.

Verbessern Sie Ihre Schreibfähigkeiten und erwecken Sie Ihre Gedanken mit ClickUp AI schnell und einfach zum Leben - klar, prägnant und überzeugend

ClickUp ist mehr als nur ein Absatzgenerator: Es ist ein vollwertiges projektmanagement tool das die Zusammenarbeit unterstützt durch Whiteboards und vieles mehr. Wenn es um KI-Features geht, können Sie ClickUp verwenden, um Werbe-E-Mails zu erstellen, zusammenzufassen meeting-Notizen , erzeugen elemente der Aktion und vieles mehr mit nur wenigen Klicks!

Mit den Formatierungstools von ClickUp sparen Sie sich viel Zeit und Aufwand. Sie können Tabellen, Kopfzeilen und andere Elemente erstellen, um lange Textabschnitte aufzulockern. Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Produktivität beim Schreiben zu steigern und gleichzeitig Ihre Kreativität anzuregen!

ClickUp beste Features:

Hochwertiger Text : ClickUp'sprompts sind handgefertigt und durch Forschung gestütztso dass Sie intelligente Inhalte erhalten, die auf jeden Anwendungsfall zugeschnitten sind

: ClickUp'sprompts sind handgefertigt und durch Forschung gestütztso dass Sie intelligente Inhalte erhalten, die auf jeden Anwendungsfall zugeschnitten sind Handlungsfähige Inhalte : ClickUp kann Ihnen Zeit sparen, indem es Notizen aus Meetings zusammenfasst und Elemente für Aktionen generiert, so dass Sie diese nicht selbst erledigen müssen

: ClickUp kann Ihnen Zeit sparen, indem es Notizen aus Meetings zusammenfasst und Elemente für Aktionen generiert, so dass Sie diese nicht selbst erledigen müssen Vorlagen Bibliothek: Wenn Ihnen die KI-Tools zum Schreiben nicht ausreichen, besuchen Sie die ClickUp Vorlagen-Center und wählen Sie aus Tausenden von anpassbaren Vorlagen

ClickUp Limitierungen:

Gäste und Benutzer der Free Forever-Pläne erhalten keinen Zugang zu den KI-Tools

ClickUp Preise:

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (6.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Vereinfacht

Über Vereinfacht Der Simplified KI Writer ist ein umfassendes Tool zur Texterstellung, mit dem Sie Bildunterschriften für soziale Medien, ganze Absätze und sogar längere Inhalte wie Blogbeiträge erstellen können. Sie erhalten Zugang zu mehr als 50 Vorlagen, die mehrere Töne und Sprachen umfassen.

Sie können die rewriting tool um alte Inhalte aufzufrischen, während die integrierte Plagiatsprüfung sicherstellt, dass Ihre geschriebenen Inhalte ausreichend einzigartig sind. Sobald Sie neue Inhalte in der Pipeline haben, veröffentlichen Sie sie in den sozialen Medien oder planen sie in der App.

Vereinfachte beste Features:

Mehrere Töne und Sprachen : Simplified unterstützt Sie bei der Erstellung einer Vielzahl von Inhalten mit über 50+ Vorlagen, 10+ Tönen und 30+ Sprachen

: Simplified unterstützt Sie bei der Erstellung einer Vielzahl von Inhalten mit über 50+ Vorlagen, 10+ Tönen und 30+ Sprachen Flexible tools : Simplified kann Hashtags generieren, Bildunterschriften erstellen, Blog-Ideen entwerfen und vieles mehr. Außerdem verfügt es über Tools für Grafikdesign, Videobearbeitung und Animation, um all Ihre Bedürfnisse bei der Erstellung von Inhalten abzudecken

: Simplified kann Hashtags generieren, Bildunterschriften erstellen, Blog-Ideen entwerfen und vieles mehr. Außerdem verfügt es über Tools für Grafikdesign, Videobearbeitung und Animation, um all Ihre Bedürfnisse bei der Erstellung von Inhalten abzudecken Social Media Scheduler : Sie müssen die App nicht verlassen, um Ihre Inhalte in den sozialen Medien zu veröffentlichen oder sie zu Ihrem Blog hinzuzufügenmarketing-Kalender Vereinfachte Limits:

Erfordert ein Konto, um loszulegen

Limit von 5 Mitgliedern pro Team

Vereinfachte Preisgestaltung:

Free Forever : **kostenlos

: **kostenlos Kleines Team : $20/Monat, 5 Mitglieder

: $20/Monat, 5 Mitglieder Geschäft : $33/Monat, 5 Mitglieder

: $33/Monat, 5 Mitglieder Wachstum : $81/Monat, 5 Mitglieder

: $81/Monat, 5 Mitglieder Unternehmen oder Agentur: Kontakt für Preise

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (800+ Bewertungen)

: 4.7/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

3. Kopie.ai

Über Kopieren.ai Copy.ai ist ein Tool zur Erstellung von Absätzen, das sich auf das Schreiben von Blogs, E-Mails und sozialen Medien konzentriert. Es kann Dinge zu erledigen, die ChatGPT nicht kann, wie z. B. LinkedIn-Profile in Aufzählungspunkte zu verwandeln und YouTube-Videos zusammenzufassen.

Wie funktioniert der Copy.ai Absatzgenerator? Starten Sie einfach einen Chat und sagen Sie Copy.ai, was es zu erledigen hat. Sie können das Dokument nach und nach bearbeiten, um sicherzustellen, dass es sich natürlich anhört und zu Ihrer persönlichen Stimme oder der Ihrer Marke passt.

Obwohl Copy.i neue Inhalte generieren kann, ist es nicht einfach, bestehendes Material einzubinden, daher lohnt es sich vielleicht, einen der folgenden Texte zu verwenden Copy.ai-Alternativen für einige Anwendungsfälle.

Copy.ai beste Features:

Intuitive Schnittstelle : Die Chat-basierte Schnittstelle von Copy.ai ist alsalternative zu ChatGPT und verfügt über einen Inline-Editor für die einfache Bearbeitung von Dokumenten

: Die Chat-basierte Schnittstelle von Copy.ai ist alsalternative zu ChatGPT und verfügt über einen Inline-Editor für die einfache Bearbeitung von Dokumenten Unterstützt mehrere Sprachen: Wenn Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan anmelden, können Sie Absätze in über 29 Sprachen erstellen

Copy.ai Limitierungen:

Limitierte Anzahl von Wörtern pro Monat für kostenlose Benutzer

Unterstützt im Vergleich zu anderen Absatzgeneratoren keine umfangreichen Benutzereingaben

Copy.ai Preise:

Free : Bis zu 2.000 Wörter pro Monat

: Bis zu 2.000 Wörter pro Monat Pro : $36/Monat, unbegrenzte Wörter und bis zu 5 Benutzer

: $36/Monat, unbegrenzte Wörter und bis zu 5 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Pläne verfügbar

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (168 Bewertungen)

: 4.8/5 (168 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (54 Bewertungen)

4. Rytr

Über Rytr Rytr ist ein Absatzgenerator, der Ihnen bei Social-Media-Anzeigen, Blogbeiträgen und sogar Belletristik helfen kann. Sie können aus mehr als 30+ Sprachen, 20+ Tönen und 40+ Anwendungsfällen wählen, um den Inhalt zu erhalten, den Sie für einen breiten Bereich von Szenarien benötigen.

Rytr verfügt über eine Plagiatsprüfung, um sicherzustellen, dass Sie plagiatsfreie Inhalte erstellen, und kann Ihre Blogbeiträge mit SEO-Metabeschreibungen sogar für Suchmaschinen optimieren.

Rytr beste Features:

Integrationen : Rytr bietet Shopify- und WordPress-Plugins und verfügt über eine API, so dass Sie es in andere Tools integrieren können, die Sie bereits verwenden

: Rytr bietet Shopify- und WordPress-Plugins und verfügt über eine API, so dass Sie es in andere Tools integrieren können, die Sie bereits verwenden KI-Bilder: Abhängig von Ihrem Plan können Sie mit Rytr auch Bilder generieren: bis zu 5 pro Monat im kostenlosen Plan und 100 pro Monat im Unlimited-Plan

Rytr Beschränkungen:

Zeichen Limitierungen bei einigen Plänen

Rytr Preise:

Free Plan : Bis zu 10.000 Zeichen

: Bis zu 10.000 Zeichen Sparplan : $9/Monat, 100.000 Zeichen

: $9/Monat, 100.000 Zeichen Unlimited-Plan: $29/Monat, unbegrenzte Zeichen

Rytr Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (756 Bewertungen)

: 4.7/5 (756 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12 Bewertungen)

Bonus: AI Bio Generators* !

5. Irgendein Wort

Über Beliebiges Wort Anyword ist ein auf das Marketing ausgerichteter Inhaltsgenerator mit "Copy Intelligence"-Tools, die Ihnen helfen, qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen, die erfolgreich sind. Richten Sie zwei Einzelziele und zwei Markenregeln mit dem Starter-Plan oder unbegrenzte Markenregeln und Zielgruppen mit dem Business-Plan ein.

Alle Pläne enthalten einen Plagiats-Checker und eine Grammarly-Integration, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige Inhalte erstellen. Der Plan Starter ist ideal für freiberufliche Marketingexperten, die generierte Absätze erforschen möchten, während der Plan Teams 3 Plätze umfasst, mit der Option, mehr für $49/Monat hinzuzufügen.

Anyword beste Features:

Grammarly-Integration : Anyword hat eine eingebaute Grammarly-Integration, die Ihnen hilft, Rechtschreib- und Grammatikfehler zu finden und zu korrigieren

: Anyword hat eine eingebaute Grammarly-Integration, die Ihnen hilft, Rechtschreib- und Grammatikfehler zu finden und zu korrigieren Vorhersagende Leistungsbewertung: Der Performance Score bewertet Ihre Marketinginhalte, damit Sie wissen, welcher Anzeigentext am ehesten konvertieren wird

Anyword Limitierungen:

Keine kostenlose Stufe

Any Word Preise:

Starter : 49 $/Monat

: 49 $/Monat Datengesteuerte Teams : $99/Monat

: $99/Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Anyword Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.8/5 (1,000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (1,000+ Bewertungen) Kapitelra: 4.8/5 (384 Rezensionen)

6. Jasper.KI

Über Jasper.KI Jasper ist ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten, das Ihnen hilft, einen einzigartigen und informativen Absatz zu verfassen und dabei Ihre authentische Markenstimme zu verwenden. Sie können aus Tönen wie Bold, Cheeky, Formal und Pirate wählen und es sogar auf Ihre bestehenden Inhalte trainieren, wie z. B. Ihre Website, Style Guides und Kataloge.

Jasper bietet über 50 Vorlagen und unterstützt mehr als 30 Sprachen. Es bietet zwar keine integrierten SEO-Tools oder einen Plagiatsprüfer, aber Sie können es gegen eine zusätzliche Gebühr zusammen mit Tools wie SurferSEO und Copyscape verwenden.

Jasper.ai beste Features:

Lookback : Bei langen Formularen berücksichtigt Jasper die vorherigen 1.500 Zeichen, um sicherzustellen, dass die nachfolgenden Absätze lesbar und konsistent sind

: Bei langen Formularen berücksichtigt Jasper die vorherigen 1.500 Zeichen, um sicherzustellen, dass die nachfolgenden Absätze lesbar und konsistent sind KI-Kunst: Jasper bietet auch KI-Art-Tools, mit denen Sie Bilder und Illustrationen zu Ihrem Inhalt hinzufügen können, ohne ein separates Online-Tool dafür verwenden zu müssen

Jasper.ai Limits:

Keine kostenlosen Pläne

Kein eingebauter Plagiats-Checker

Preise für Jasper.ai

Ersteller : $49/Monat

: $49/Monat Teams : $125/Monat

: $125/Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.211 Bewertungen)

: 4.7/5 (1.211 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,798 Bewertungen) Probieren Sie diese Jasper KI Alternativen aus !

7. Hypotenuse KI

Über Hypotenuse KI Hypotenuse AI ist ein Tool zur Erstellung von Inhalten, das sich auf einige wenige Schlüsselanwendungen konzentriert, wie z. B. E-Commerce-Plattformen und faktenbasierte Blog-Inhalte. Mit dem Tool "Content Detective" können Sie Quellen finden und zitieren und mit dem "Bulk Content Generator" können Sie Dutzende von Produktbeschreibungen, Überschriften für soziale Medien und vieles mehr auf einmal erstellen.

Obwohl Hypotenuse KI über viele effektive Features verfügt, gibt es ein paar Einschränkungen. Das auf Guthaben basierende Preissystem bedeutet, dass Sie etwa 25.000 Wörter für 100 Guthaben erhalten und je nach Plan nur eine begrenzte Anzahl von Plagiatsprüfungen.

Hypotenuse KI beste Features:

Inhaltsdetektiv : Dieses Feature hilft Ihnen, sachliche Inhalte im Internet zu finden, um sicherzustellen, dass Ihre Blogbeiträge aktuell sind und zuverlässige Quellen zitieren

: Dieses Feature hilft Ihnen, sachliche Inhalte im Internet zu finden, um sicherzustellen, dass Ihre Blogbeiträge aktuell sind und zuverlässige Quellen zitieren Integrationen : Hypotenuse AI lässt sich in Shopify und andere E-Commerce-Tools integrieren, so dass Sie Produktbeschreibungen erstellen und einfach veröffentlichen können

: Hypotenuse AI lässt sich in Shopify und andere E-Commerce-Tools integrieren, so dass Sie Produktbeschreibungen erstellen und einfach veröffentlichen können Batch-Erstellung: Erstellen Sie große Mengen an Inhalten auf einmal, anstatt mit jedem einzelnen Inhalt von vorne anzufangen

Hypotenuse KI Limits:

Auf Guthaben basierendes Preissystem

Limitierte Plagiatsprüfungen

Hypotenuse KI Preisgestaltung:

Starter : $29/Monat

: $29/Monat Wachstum: $59/Monat

Hypotenuse KI Bewertungen und Rezensionen:

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. NeuralText

Über NeuralText NeuralText ist ein Absatzgenerator, der ansprechende Absätze von Grund auf schreibt oder Ihnen hilft, einen zufälligen Absatz zu erstellen, um einen Schreibblock zu überwinden. Dieses KI-Tool verfügt außerdem über integrierte SEO-Features, um sicherzustellen, dass die von Ihnen erstellten Inhalte SEO-freundlich sind.

NeuralText unterstützt auch Plugins und Integrationen, wobei Google Docs die einzige derzeit verfügbare ist.

Die besten Features von NeuralText:

SERP-Analyse : Analysieren Sie Ihre Konkurrenz und optimieren Sie Ihre Blogbeiträge mit dem Gliederungsersteller und dem Feature zur Suchmaschinenanalyse

: Analysieren Sie Ihre Konkurrenz und optimieren Sie Ihre Blogbeiträge mit dem Gliederungsersteller und dem Feature zur Suchmaschinenanalyse KI Copywriter: Dieses Feature unterstützt Sie bei der Erstellung von Produktbeschreibungen und Marketingtexten für Facebook, LinkedIn und andere soziale Medien und E-Commerce-Seiten

NeuralText Limits:

Starter- und Basic-Pläne sind auf 20.000 Wörter KI-Inhalt limitiert

NeuralText-Preise:

Starter : $19/Monat

: $19/Monat Basis : $49/Monat

: $49/Monat Pro: $119/Monat

NeuralText Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (22 Bewertungen)

: 4.4/5 (22 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70 Bewertungen)

9. Wortkraft KI

Über Wortkraft KI Wordkraft AI bietet 67 verschiedene KI-Tools, die von einem generierten Absatz bis hin zu langen Formularen für Blogpost-Inhalte reichen. Sie können mit einer der 78 Vorlagen beginnen, in 27 Sprachen arbeiten und direkt in WordPress veröffentlichen, um Ihre Inhalte schneller online zu stellen.

Wordkraft KI wurde für Social-Media-Influencer, digitale Vermarkter, Agenturen und mehr entwickelt und bietet einen begrenzten kostenlosen Plan und eine kostenlose 7-Tage-Testversion.

Wordkraft AI beste Features:

Blog-Abschnitt-Generator : Generieren Sie bestimmte Teile eines Artikels oder Blogbeitrags, z. B. eine Einleitung oder einen Schluss, um Ihnen beim Schreiben zu helfen

: Generieren Sie bestimmte Teile eines Artikels oder Blogbeitrags, z. B. eine Einleitung oder einen Schluss, um Ihnen beim Schreiben zu helfen E-Mail-Generator: Entwerfen Sie Willkommens-E-Mails, Follow-up-E-Mails, Kaltakquise-E-Mails und vieles mehr, um Ihre Website zu verschönernmarketing-Kampagnen und Vertriebskontakte

Wordkraft KI Limits:

Nur 1.500 Wörter auf dem kostenlosen Plan

Wordkraft AI Preise:

Free (keine Kreditkarte erforderlich)

(keine Kreditkarte erforderlich) Profi-Starter Plan : $9/Monat

: $9/Monat Pro Unlimited-Plan: $29/Monat

Wordkraft KI Bewertungen und Rezensionen:

G2 :N/A

:N/A Kapitelra:N/A

10. Frase.io

Über Frase.io Frase.io bietet Benutzern ein KI-Writer- und SEO-Research-Tool, mit dem sie Artikel recherchieren, skizzieren, schreiben und optimieren können. Sie können aus Vorlagen wie Listicle Content, Pillar Page Content, Comparison Post Content und mehr wählen.

Sobald Sie mit dem Schreiben Ihres Blogbeitrags begonnen haben, können Sie mit dem KI Writer tool Übergänge einfügen, Absätze umschreiben, auf Grammatikfehler prüfen und vieles mehr.

Frase.io beste Features:

Plagiatsprüfung Prüfer : Frase.io hat einen eingebauten Plagiatsprüfer, der Ihnen eine "Originalitätsbewertung" gibt, basierend darauf, wie ähnlich Ihr Beitrag anderen Inhalten ist

: Frase.io hat einen eingebauten Plagiatsprüfer, der Ihnen eine "Originalitätsbewertung" gibt, basierend darauf, wie ähnlich Ihr Beitrag anderen Inhalten ist Tastatur-Verknüpfungen: Sie können Verknüpfungen auf der Tastatur verwenden, um den Textgenerator zu starten und zu stoppen und Hashtags in ein Dokument einzufügen, um Frase mitzuteilen, welche Teile des Textes berücksichtigt werden sollen

Frase.io Limitierungen:

Der Team Plan beinhaltet nur 3 Benutzer Plätze ($25/Monat pro zusätzlichem Platz)

Frase.io Preise:

Solo : $14.99/Monat

: $14.99/Monat Basic : $44.99/Monat

: $44.99/Monat Team: $113.99/Monat

Frase.io Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.9/5 (286 Bewertungen)

: 4.9/5 (286 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (329 Bewertungen)

Bessere Inhalte erstellen mit ClickUp

Absatzgeneratoren können eine wertvolle Hilfe beim Schreiben sein, aber der Erfolg Ihrer Inhalte hängt immer noch davon ab, was Sie in sie hineinlegen. Eine gute Gliederung und ein konsistenter Veröffentlichungskalender können den Unterschied ausmachen.

ClickUp bietet eine KI schreibassistent und Dutzende von anderen Tools, die Ihnen helfen, Ihre persönliche Leistung oder die Produktivität Ihres Teams zu verbessern. Sehen Sie sich diese kostenlose Vorlagen für Kalender mit Inhalten und vorlagen für Marketingpläne um loszulegen!