Die 10 besten KI-Tools für Werbetexte, um Ihre Marketingkampagnen anzukurbeln

Sind Sie es leid, sich abzumühen, um Ihre Werbetexte auffällig zu gestalten? Mit KI-gestützten Tools für Werbetexte erstellen Sie im Handumdrehen fesselnde Werbetexte.

Einem aktuellen Bericht von Dentsu CMO zufolge stimmen 79 % der CMOs zu, dass "in einer Welt, in der Werbung leichter zu ignorieren ist, Unterhaltung und Interaktion wichtiger denn je sind. "

Jahrelange digitale Überlastung haben unsere Nervenbahnen so sehr abgestumpft, dass immer neuere Werbeinhalte erforderlich sind, um denselben "Dopamin-Kick" (sprich: "Publikumsbindung") zu erzielen.

Dieser Wandel stellt Marketer und Texter vor die Herausforderung, innovative Werbetexte zu erstellen, die schnell Aufmerksamkeit erregen. KI-Tools für das Copywriting sind genau auf diese Anforderung zugeschnitten. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 10 besten KI-Tools für das Copywriting vor, mit denen Sie Zeit beim Verfassen überzeugender, konversionsstarker Werbetexte und Social-Media-Beiträge sparen können

Bei der Auswahl KI-gestützter Tools für das Anzeigenmanagement sollten Sie auf Features achten, die den gewachsenen Präferenzen moderner Zielgruppen entsprechen.

Das sollten Sie bei KI-Tools für das Verfassen von Texten beachten:

Personalisierung und Targeting : Die Personalisierung für bestimmte demografische Gruppen nutzt Mechanismen, die Dopamin ausschütten, indem sie die Inhalte relevant und ansprechend gestalten

Kreativität durch Daten : KI-Marketing-Tools sollten vielfältige Vorschläge für Formulierungen, Tonfall und Stil bieten, um den höheren Anforderungen der heutigen Verbraucher gerecht zu werden

KI-Funktionen: Suchen Sie nach KI-Copywriting-Software, die fortschrittliche Suchen Sie nach KI-Copywriting-Software, die fortschrittliche KI-Techniken wie natürliche Sprachverarbeitung nutzt, um hochwertige Inhalte zu erstellen

Emotionsgesteuerte Sprache : Die besten KI-Tools nutzen Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, um emotionale Auslöser einzubauen, die Aufmerksamkeit erregen. Ein Beispiel: Die Fokussierung auf "Neuartigkeit" oder "Überraschung" löst eine Dopaminreaktion aus, wie : Die besten KI-Tools nutzen Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, um emotionale Auslöser einzubauen, die Aufmerksamkeit erregen. Ein Beispiel: Die Fokussierung auf "Neuartigkeit" oder "Überraschung" löst eine Dopaminreaktion aus, wie Studien zum Verbraucherengagement zeigen

Einfache Integration: Eine Benutzeroberfläche, die sich nahtlos in Plattformen wie Google Ads oder Facebook integrieren lässt, sorgt dafür, dass das Tool praktisch und effizient ist

Durch die Konzentration auf diese Features können Sie KI-Texte erstellen, die selbst die aufmerksamkeitsgesättigtesten Zielgruppen fesseln.

👀 Wussten Sie schon? In den 1970er Jahren sah der durchschnittliche Amerikaner täglich 500 Anzeigen, heute sind es bis zu 5000!

Hier sind die 10 besten KI-Tools für das Verfassen von Werbetexten, die sich durch einzigartige Features, benutzerfreundliche Oberflächen und die Fähigkeit auszeichnen, hochwertige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte zu generieren:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-integriertes Content- und Projektmanagement)

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit und hilft Marketing-Teams, die eine einheitliche Plattform für die Verwaltung von Werbetexten, die Erstellung von Inhalten und die Projekt-Workflows suchen, die alle KI-gestützt sind.

Das schnelllebige Social-Media-Team von Cartoon Network nutzte ClickUp als einzige Informationsquelle und verdoppelte seine Leistung in 50 % weniger Zeit mit derselben Größe des Teams! Hier sind alle Features, die sie genutzt haben:

Die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp ist ein guter Ausgangspunkt. Sie ermöglicht Teams die nahtlose und kollaborative Verwaltung ihrer Werbekampagnen.

Verbinden Sie Ihre Marketing-Roadmaps direkt mit den Aufgaben, die sie vorantreiben, mit allen Features der ClickUp Marketing-Projektmanagement-Software

Sie können Kampagnen planen, Fortschritte nachverfolgen und alle zugehörigen Aufgaben an einem zentralen Ort verwalten. So können Teams die Erstellung von Werbetexten in spezifische, nachverfolgbare Aufgaben mit klaren Fristen und Zuweisungen aufteilen.

ClickUp Brain

Der hauseigene KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, ist hier ein Schlüsselelement für Marketer. Mit ihm können Sie effizient überzeugende Inhalte für Anzeigen erstellen.

Geben Sie einfach wichtige Details wie Zielgruppe, Produktfeatures und gewünschten Ton ein, um schnell ansprechende Texte zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Marketinganforderungen zugeschnitten sind.

Erstellen Sie überzeugende Werbetexte mit ClickUp Brain

Das KI-Tool nutzt fortschrittliche Algorithmen, um ansprechende und zielgerichtete Werbeinhalte zu generieren, indem es erfolgreiche Anzeigenvorlagen, Verbraucherverhaltenstrends und Sprachmuster analysiert. Und da es in Ihren Workflow integriert ist, können Sie es nutzen, um aus vorhandenen Dokumenten Erkenntnisse über Kundenrecherchen, Wettbewerbsanalysen und vieles mehr zu gewinnen.

Vorlagen für Anzeigen von ClickUp

Mit der Vorlage für Anzeigen von ClickUp ist es außerdem ganz einfach, wirkungsvolle Anzeigen zu erstellen, die auffallen. So stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Anzeigen mit der einzigartigen Stimme Ihrer Marke übereinstimmen.

Diese Vorlage herunterladen Vermeiden Sie es, bei der Erstellung Ihrer Werbetexte bei Null anzufangen, und nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Werbung

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, neue Strategien für Werbekampagnen zu entwickeln, bezahlte Pläne zu organisieren und zu verwalten, Aufgaben zu priorisieren und Leistungsmetriken zu überwachen, um einen maximalen ROI sicherzustellen.

Sie können den Fortschritt jeder Anzeige verfolgen, indem Sie den Status der Aufgaben wie "Implementierung", "Live", "Neue Anfrage", "Recherche" und "Abgeschlossen" markieren

"Vor der Automatisierung mussten wir, sobald ein Texter eine Aufgabe erledigt hatte, manuell die Befehlskette darüber informieren, dass der Text fertig war. Das konnte bis zu 36 Stunden dauern. Es ist großartig, weil das gesamte Team seine täglichen Aufgaben in ClickUp nachverfolgt. "

Die besten Features von ClickUp

Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation innerhalb Ihres Teams mit ClickUp Chat , um Werbekampagnenstrategien zu besprechen, Updates zu teilen und schnelle Fragen zu stellen

Behalten Sie mit den Gantt-Diagrammen von ClickUp den Überblick über die Zeitleisten Ihrer Anzeigeninhalte und verfolgen Sie Termine, Meilensteine und Abhängigkeiten für alle Ihre Werbekampagnen

Bearbeiten und finalisieren Sie Ihre Marketingtexte mit ClickUp Docs , holen Sie Feedback über Kommentare ein und implementieren Sie Änderungen innerhalb derselben Plattform

Optimieren Sie Ihr Vertriebs- und Marketingmanagement durch die Nachverfolgung der Kampagnenleistung und der Wirkung von Werbekampagnen mit den Dashboards von ClickUp

Integrieren Sie Tools wie Google Workspace und Social-Media-Plattformen mithilfe der Integrationen von ClickUp, um Anzeigen direkt zu überwachen und zu optimieren und so die Effektivität Ihrer Kampagnen zu steigern

Limits von ClickUp

Der Funktionsumfang ist umfangreich, und Benutzer müssen möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf nehmen

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Benutzer und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Um das Kampagnenmanagement zu automatisieren, richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, die Benachrichtigungen senden, wenn eine Aufgabe für einen Werbetext in die nächste Phase übergeht. So bleibt das Team auf dem Laufenden und die Fristen werden eingehalten.

2. Jasper (Am besten geeignet für das Remixen und Wiederverwenden bestehender Inhalte)

Jasper ist ein fortschrittliches KI-Tool, das Sie bei der Erstellung von Inhalten unterstützt. Jasper's Brand Voice verfügt über eine Speicherfunktion, mit der Sie ihm die Details Ihrer Produkte, Dienstleistungen und Zielgruppen beibringen können, sowie über eine Ton- und Stilfunktion, mit der Sie Jasper den Tonfall Ihrer Marke beibringen können.

Als Vermarkter können Sie eine kurze Beschreibung Ihrer Zielgruppe, Plattform und Ziele eingeben, und Jasper erstellt mehrere Varianten. Teams können diese Entwürfe schnell bearbeiten oder verfeinern, um sie an die Stimme der Marke anzupassen.

Die besten Features von Jasper

Führen Sie Analysetools aus, um die Leistung der Inhalte zu verfolgen und Einblicke in Metriken zum Engagement und zum Verhalten Ihrer Zielgruppe zu erhalten

Verwenden Sie vorhandene Inhalte in verschiedenen Formaten, indem Sie beispielsweise einen Blogbeitrag in Social-Media-Schnipsel oder E-Mail-Newsletter umwandeln

Integrieren Sie beliebte Plattformen wie Meta Ads Manager und Google Ads für eine nahtlose Anzeigenverwaltung

Einschränkungen von Jasper

Das anfängliche Setup für Tonfall und Zielgruppe kann eine detaillierte Anpassung erfordern

Preise für Jasper

Kostenlos: 7-tägige Testversion

Ersteller : 49 $/Benutzer pro Monat

Pro : 69 $/Benutzer pro Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.500 Bewertungen)

3. Copy. ai (Am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen in Ton und Stil, um eine konsistente Markenstimme zu gewährleisten)

Steigern Sie Ihre Konversionsrate mit hochwertigen Texten von Copy. ai. Dieses Tool kann schnell und effizient Texte für eine Vielzahl von schriftlichen Inhalten erstellen – von ansprechenden Werbetexten bis hin zu überzeugenden Blogbeiträgen. Ideal für kurze Inhalte wie Überschriften, Slogans, Titel-Tags, Meta-Beschreibungen und Anzeigenbeschreibungen.

Benutzer können bestimmte Parameter wie Ton, Stil und Zielgruppe eingeben, um sicherzustellen, dass die generierten Inhalte mit ihrer Markenidentität übereinstimmen, und Variationen für A/B-Tests erstellen.

Die besten Features von Copy.ai

Automatisieren Sie Aufgaben zur Erstellung von Inhalten und optimieren Sie so Ihre Marketing- und Vertriebsabläufe

Erstellen Sie Inhalte in über 25 Sprachen, ideal für Unternehmen mit einem globalen Publikum

Nutzen Sie ein zentrales Repository für Unternehmensinformationen, das in Inhalte integriert werden kann

Einschränkungen von Copy.ai

Die Massenproduktion von Inhalten erfordert gelegentlich manuelle Bearbeitung, um Präzision zu gewährleisten

Preise für Copy.ai

Free Forever

Starter: 49 $/Monat

Erweitert: 249 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.ai

G2: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

4. Anyword (Am besten für leistungsorientierte Werbeinhalte geeignet)

Anyword ist speziell auf die Bedürfnisse von Marketingfachleuten zugeschnitten und legt den Schwerpunkt auf datengesteuerte Strategien. Es generiert Werbetexte und prognostiziert deren Leistung, sodass Schlüsselbotschaften erstellt werden können, die bei der Zielgruppe Anklang finden.

Anyword ermöglicht segmentübergreifendes, zielgerichtetes Copywriting und kann jede Headline-Variante anhand der prognostizierten Klickraten (CTR) bewerten, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Die besten Features von Anyword

Passen Sie Ihre Botschaften mithilfe von Kundenprofilen für zielgruppenspezifische Anzeigen an

Erstellen Sie Anzeigen, die für Google, Facebook und LinkedIn optimiert sind, und nutzen Sie dabei den Multichannel-Support des Tools

Verbessern Sie die Ergebnisse Ihrer Werbekampagnen mit datengestützten A/B-Testfunktionen

Einschränkungen von Anyword

Die KI-generierten Texte klingen immer noch künstlich und lassen die Nuancen menschlicher Texte vermissen

Es unterstützt zwar mehrere Sprachen, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Englisch, was für nicht englischsprachige Märkte möglicherweise nicht ideal ist

Preise für Anyword

Starter: 49 $/Monat pro Benutzer

Datengesteuert: 99 $/Monat pro Benutzer

Business: 499 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Anyword

G2: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 350 Bewertungen)

5. Wordtune (Am besten geeignet zum Umschreiben und Verfeinern bestehender Werbetexte)

via Wordtune

Wordtune ist auf die Überarbeitung bestehender Texte spezialisiert und bietet klare, prägnante und überzeugende Alternativen. Damit können Benutzer einfache Blogbeiträge und Ideen für Inhalte in ausgefeilte Texte verwandeln.

Mit der Zusammenfassungsfunktion können Marketer Ideen für Inhalte in prägnante Botschaften verdichten, die Aufmerksamkeit erregen und das Engagement fördern. Die Browser-Erweiterungen lassen sich in Tools wie Google Docs und Gmail integrieren und gewährleisten so reibungslose Workflows für Marketer, die gemeinsam an einer Kampagne arbeiten.

Die besten Features von Wordtune

Verbessern Sie die Klarheit, den Ton und den Stil bestehender Texte, anstatt sie anhand der Umschreibungsvorschläge von Grund auf neu zu erstellen

Wechseln Sie ganz einfach zwischen formellem und informellem Ton, um Ihre Texte an verschiedene Marketingkontexte anzupassen

Passen Sie Inhalte an die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe an, indem Sie einen einheitlichen Sprachstil beibehalten

Einschränkungen von Wordtune

Wordtune eignet sich zwar hervorragend zum Verfeinern von Texten, erstellt jedoch keine langen Inhalte

Preise für Wordtune

Free Forever

Erweitert: 13,99 $ pro Benutzer und Monat

Unlimited: 19,99 $/Benutzer pro Monat

Teams: 15,99 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wordtune

G2: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

6. Writesonic (Am besten geeignet für die Erstellung von Werbetexten und Landing Pages)

Geben Sie sich nicht mehr mit 08/15-Texten zufrieden. Writesonic, ein KI-Tool für das Verfassen von Texten, generiert maßgeschneiderte Werbetexte auf der Grundlage Ihrer spezifischen Kampagnenziele und unterstützt Marketingfachleute dabei, schnell und mühelos kreative Werbetexte zu erstellen.

Es verfügt über natürliche Sprachverarbeitung und nutzt Echtzeit-Webdaten, um sicherzustellen, dass die generierten Inhalte relevant und sachlich korrekt sind.

Anhand einer kurzen Produktbeschreibung kann Writesonic Optionen generieren, die auf die Ziele Ihrer Kampagne zugeschnitten sind.

Die besten Features von Writesonic

Wählen Sie aus über 80 Vorlagen, die auf verschiedene Arten von Inhalten zugeschnitten sind, und optimieren Sie so den Schreibprozess

Erstellen Sie Anzeigen in über 25 Sprachen und integrieren Sie sie nahtlos in beliebte Marketing-Tools

Stellen Sie sicher, dass die generierten Inhalte reich an Schlüsselwörtern und suchmaschinenfreundlich sind, indem Sie die integrierten SEO-Optimierungstools verwenden

Einschränkungen von Writesonic

Einige Ergebnisse müssen möglicherweise weiter bearbeitet werden, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Markenstandards entsprechen

Neue Benutzer müssen aufgrund der Vielzahl der auf der Plattform verfügbaren Features und Funktionen möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf nehmen

Preise für Writesonic

Free Forever (bis zu 25 Guthaben)

Einzelperson: 20 $/Monat pro Benutzer

Standard: 99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

KI + menschlicher Inhaltsservice: 2000 $/Monat für fünf Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2: 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.000 Bewertungen)

7. AdZis (Am besten für die Automatisierung von E-Commerce-Werbetexten geeignet)

Die Uhr tickt und Ihre Marketingkampagne benötigt Hunderte von Variationen Ihrer Werbetexte. Diese manuell zu erstellen, ist schlichtweg nicht machbar.

AdZis überzeugt mit seinem herausragenden Feature: der Erstellung von Anzeigeninhalten in großen Mengen, mit dem Unternehmen auf Marketingtexte und Produktbeschreibungen für Tausende von Produkten zugreifen können. Die Möglichkeit, Produktbeschreibungen, Überschriften und Werbebotschaften zu automatisieren, macht es zu einem unverzichtbaren Tool für Online-Händler, die ihren Aufwand für digitale Werbung optimieren möchten.

Die besten Features von AdZis

Optimieren Sie Produktbeschreibungen für SEO entsprechend Ihren E-Commerce-Anforderungen

Sorgen Sie für eine höhere Qualität Ihrer Inhalte, indem Sie KI-generierte Inhalte mit menschlicher Bearbeitung kombinieren

Integrieren Sie sie in beliebte E-Commerce-Plattformen wie Shopify und Magento, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten

Einschränkungen von AdZis

Möglicherweise nicht für Inhalte geeignet, die nicht mit E-Commerce in Zusammenhang stehen

Für Kleinunternehmer mit begrenztem Budget kann die Preisstruktur als teuer angesehen werden

Preise von AdZis

Produktbeschreibungen der Stufe 2 (Standard): 60 $ für 100 Produkte

Produktbeschreibungen der Stufe 3 (Experte): 3 bis 8 US-Dollar/Produkt

DFY (Done for you) Paket-Managed Services: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu AdZis

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Wussten Sie schon: Laut einer Studie gaben etwa 40 % der Marketingfachleute an, dass sie KI-Softwaretools für die Erstellung von Inhalten für soziale Medien verwenden.

8. Smart Copy von Unbounce (am besten für konversionsorientierte Werbetexte geeignet)

Smart Copy verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit über 45 anpassbaren Vorlagen für verschiedene Inhaltstypen, darunter Marketingtexte, E-Mail-Kampagnen und Social-Media-Beiträge. So können Benutzer schnell hochwertige Inhalte erstellen, die auf ihre Marketingziele abgestimmt sind.

Klicks auf Facebook-, Instagram- und LinkedIn-Anzeigen führen den potenziellen Kunden mit nur wenigen Klicks zur kampagnenbezogenen Landing Page und optimieren so Ihre Konversionsrate.

Smart Copy lässt sich nahtlos in Unbounce-Landingpages und andere Marketingplattformen integrieren, vereinfacht den Workflow von der Erstellung bis zur Veröffentlichung von Werbekampagnen und erstellt Inhalte für Anzeigen und Social-Media-Beiträge.

Die besten Features von Unbounce Smart Copy

Greifen Sie direkt in Ihrem Browser auf die Features von Smart Copy zu, um Inhalte für verschiedene Anwendungen unterwegs zu erstellen

Verwenden Sie Content Expander, um Ihren Anzeigentexten mehr Tiefe zu verleihen, und nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für Anzeigentypen auf verschiedenen Plattformen, darunter Google Ads und Social-Media-Beiträge

Erstellen Sie eine für Mobilgeräte optimierte, webbasierte Landing Page, ohne einen einzigen Code zu schreiben

Limits von Unbounce Smart Copy

Erweiterte Features sind nur in Kombination mit Unbounce-Landingpages wirklich effektiv

Preise für Unbounce Smart Copy

Build: 99 $/Monat

Testversion: 149 $/Monat

Optimieren: 249 $/Monat

Agentur: 499 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Unbounce Smart Copy

G2: 4,4/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

9. Copysmith Rytr (Am besten geeignet für die Erstellung hochwertiger Kurzform-Inhalte)

Als Ihr KI-Assistent erstellt Copysmith Rytr anhand eines Beispiels Ihrer Texte Ihren Schreibstil. So wird sichergestellt, dass die generierten KI-Inhalte Ihrem Stil entsprechen. Sie können auch mehrere benutzerdefinierte Stile für verschiedene Szenarien, Projekte oder Clients erstellen.

Wählen Sie außerdem aus mehr als 20 Optionen den gewünschten Tonfall aus, um maßgeschneiderte Botschaften zu erstellen, die bei bestimmten Zielgruppen Anklang finden.

Die besten Features von Copysmith Rytr

Generieren Sie Inhalte überall, wo Sie schreiben, mit der Chrome-Erweiterung von Rytr

Erstellen Sie KI-Inhalte für über 30 verschiedene Anwendungsfälle und generieren Sie Inhaltstypen, die über reine Werbetexte hinausgehen

Passen Sie den Kreativitätsgrad der generierten Inhalte an, um je nach den Anforderungen der Werbekampagne einfachere oder fantasievollere Ergebnisse zu erzielen

Copysmith Rytr-Einschränkungen

Im Vergleich zu anderen spezialisierten KI-Tools für das Schreiben kann Rytr Schwierigkeiten mit der Erstellung ausführlicher Artikel oder komplexer Erzählungen haben

Die Qualität der generierten Inhalte variiert und erfordert zusätzliche Bearbeitung zur Verfeinerung

Preise für Copysmith Rytr

Free Forever

Unlimited: 9 $ pro Benutzer und Monat

Premium: 29 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Copysmith Rytr

G2: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Jacquard (Am besten geeignet für die Personalisierung von Social-Media-Anzeigen und Nachrichten)

Jacquard. com, ehemals Phrasee, ermöglicht es Marketern, personalisierte und konforme Nachrichten über verschiedene Kanäle hinweg in großem Umfang zu generieren. Mit seinem Fokus auf Lifecycle-Marketing hilft Jacquard dabei, die Kundenkommunikation relevant zu halten, indem es sicherstellt, dass Nachrichten den Präferenzen und Kontexten der Kunden entsprechen.

Jacquard generiert Inhalte und testet und verfeinert die Botschaften kontinuierlich auf der Grundlage von Leistungsmetriken, um sicherzustellen, dass Kampagnen relevant und wirkungsvoll bleiben.

Durch die Möglichkeit, Messaging-Strategien dynamisch anzupassen, ermöglicht Jacquard Marketern den Aufbau einer langfristigen Kundenbindung.

Die besten Features von Jacquard

Generieren Sie Tausende von Sprachvarianten, die alle mit detaillierten Produktinformationen angereichert sind, um Kunden auf der Grundlage ihrer bisherigen Interaktionsmuster kontextbezogene Anzeigeninhalte zu liefern

Passen Sie Ihre Botschaften an die individuellen Tonpräferenzen – direkt, neugierig oder verspielt – jedes einzelnen Ihrer Tausenden von Kunden an

Nutzen Sie den integrierten Genehmigungsprozess, um Ihre Multi-Channel-Botschaften gründlich zu prüfen, bevor sie Ihre Kunden erreichen

Einschränkungen von Jacquard

In erster Linie auf große Unternehmen ausgerichtet, Preise für kleinere Unternehmen möglicherweise unerschwinglich

Neue Benutzer könnten die umfangreichen Features der Plattform überwältigend finden

Preise für Jacquard

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jacquard

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Fun Fact: Der Slogan "Think Small" für die Volkswagen-Kampagne von 1959 wird oft als die beste Werbung des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Heute analysieren KI-Tools für das Verfassen von Werbetexten ikonische Kampagnen, um in wenigen Sekunden neue, datengestützte Slogans zu erstellen.

Wählen Sie das beste KI-Tool für Werbetexte für Ihre Anforderungen

Die Auswahl der besten KI-Tools für das Copywriting kann sich positiv auf Ihre Marketingkampagnen auswirken – von der Zeitersparnis bei der Erstellung von Inhalten bis hin zu einer besseren Kundenbindung und höheren Konversionsraten.

Während jedes der hier vorgestellten KI-Tools in bestimmten Bereichen herausragend ist – Jasper beispielsweise durch seine Kreativität oder Jacquard durch seine Personalisierung in großem Maßstab – sticht ClickUp als ultimative All-in-One-Plattform hervor. ClickUp kombiniert Projektmanagement, Chat und KI-gestützte Erstellung von Inhalten auf einer einzigen Plattform. Dieser zentralisierte Ansatz ermöglicht es Ihren Marketing- und Copywriting-Teams, Spitzenleistungen zu erzielen.

Durch die Echtzeit-Zusammenarbeit mit Social-Media-Managern, die Nachverfolgung des Kampagnenfortschritts und den Einsatz von KI ermöglicht ClickUp Unternehmen, jeden Aspekt ihrer Werbemaßnahmen effizient zu verwalten.

